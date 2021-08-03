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Российская газета


03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
21.07.2021 Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир 1
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
20.02.2021 Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы 1
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 2
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 1
06.01.2021 Российским школьникам запретили учиться на MacBook Air 1
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
27.11.2020 Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней 1
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора» 1
20.11.2020 Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок 1
19.11.2020 В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить 3
16.11.2020 Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники 1
16.09.2020 Путин затруднил жизнь «безальтернативных поставщиков» при госзакупках 2
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
11.02.2020 Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация 1
25.12.2019 Росгвардия создает базу данных по всем владельцам гражданского оружия 2
17.10.2019 В России могут стать бесплатными звонки с таксофона на мобильный 1
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 1
16.04.2019 В России впервые пройдет Digital Диктант 1
27.06.2018 «Восход» рвется на рынок государственного значения с КОИБами по 3 млн за штуку 1
03.05.2018 В России разрешат охотиться на интернет-троллей с онлайн-нотариусами 1
01.02.2018 С опозданием на 10 лет у российских дальнобойщиков появятся международные накладные в электронном виде 1
30.10.2017 В российскую армию примут боевого робота. Видео 1
19.09.2017 Власти оценивают пользу от госСМИ по поисковику «Спутник» 1
31.01.2017 Минпромторг отказался переносить сроки перехода на онлайн-кассы 1
09.08.2016 Российские рестораны угрожают отключить Wi-Fi 2
12.07.2016 Запущен новый сайт «Российской газеты» 1
28.06.2016 Участники ПМЭФ оформили благотворительную подписку с помощью технологий распознавания данных Smart Engines 1
20.02.2016 Замминистра обороны: В армии России воевать будут роботы 1
08.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как спецслужбы научились прослушивать интернет 1
30.12.2015 Под Новый год отключено доменное имя одного из главных торрент-трекеров России 1
09.07.2015 Технологии «УЭК» позволяют гражданам сократить расходы на ЖКХ 1
12.01.2015 Электронные торговые площадки будут подключены к государственной почтовой системе 1
28.10.2014 Большие данные: новые возможности для госсектора 1

Публикаций - 92, упоминаний - 103

Российская газета упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Microsoft Corporation 11077 4
Yandex - Яндекс 4101 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Google LLC 7148 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Нетология - Netology 30 2
HP Inc. 2909 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Samsung Electronics 5666 1
Ланит ГК 1156 1
Ростелеком ЦентрТелеком 190 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Xiaomi 904 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Мобильное электронное образование 12 1
Boston Dynamics 13 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Telegram Group 702 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
ОТР 135 1
PayPal 441 1
Webmoney 330 1
МаксимаТелеком 102 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Почта России ПАО 1572 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
YouDo 27 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
МСП банк 24 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Maximum Education 2 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1123 1
Qiwi 783 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Яндекс.Такси 271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Еда 93 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Фонд президентских грантов 11 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Счётная палата РФ 460 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
НИР - Научно-исследовательская работа 114 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Website - Вебсайт 116 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Apple iPad mini 375 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 7 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Linux OS 4257 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Google Android 10751 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 2 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Apple - App Store 2198 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
ICQ 496 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Superjob 172 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
Путин Владимир 1824 3
Гребенников Сергей 28 3
Кисляков Евгений 83 2
Шадаев Максут 384 2
Ганеева Эльза 10 2
Осеевский Михаил 221 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Акимов Максим 167 1
Бадалов Андрей 23 1
Рейман Леонид 411 1
Касперская Наталья 197 1
Носков Константин 201 1
Снегирев Сергей 4 1
Солдатов Алексей 77 1
Комиссаров Алексей 17 1
Илия Димитров 7 1
Привезенцев Андрей 1 1
Чебаков Андрей 1 1
Живов Андрей 1 1
Жеглов Андрей 1 1
Куделин Александр 1 1
Волчек Александр 7 1
Морошкин Александр 106 1
Пиляев Иван 1 1
Аксаков Анатолий 98 1
Климарев Михаил 46 1
Комаров Алексей 6 1
Зыков Владимир 2 1
Дивинский Игорь 3 1
Шаккум Мартин 2 1
Моляков Игорь 1 1
Казанков Сергей 1 1
Попов Алексей 313 1
Журавлев Николай 2 1
Воробьев Андрей 125 1
Духовницкий Олег 91 1
Корсик Константин 5 1
Асаул Николай 1 1
Грибакин Валерий 1 1
Лебедев Сергей 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Беларусь - Белоруссия 2088 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Казахстан - Республика 2629 3
Украина 3365 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Япония 2780 2
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - Махачкала 114 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Европа 3752 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Астрахань 240 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Северный Кавказ 137 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
Digital Диктант 3 2
Образование в России 335 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Пиратство - Авторское право 206 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 3
Комсомольская Правда - Газета 22 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Rusbase 15 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
Medsite.ru 1 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Wikipedia - Википедия 276 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
NYT - The New York Times 509 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Rusbiathlon.ru 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Россия 24 - телеканал 86 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
CNews Analytics 1988 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Открытое образование 5 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
Всероссийский цифровой диктант 8 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
GeekBrains 40 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761722, в очереди разбора - 665411.
Создано именных указателей - 46354.
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