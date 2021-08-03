Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Российская газета
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 103
Российская газета упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 3
|Гребенников Сергей 28 3
|Кисляков Евгений 83 2
|Шадаев Максут 384 2
|Ганеева Эльза 10 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Акимов Максим 167 1
|Бадалов Андрей 23 1
|Рейман Леонид 411 1
|Касперская Наталья 197 1
|Носков Константин 201 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Комиссаров Алексей 17 1
|Илия Димитров 7 1
|Привезенцев Андрей 1 1
|Чебаков Андрей 1 1
|Живов Андрей 1 1
|Жеглов Андрей 1 1
|Куделин Александр 1 1
|Волчек Александр 7 1
|Морошкин Александр 106 1
|Пиляев Иван 1 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Климарев Михаил 46 1
|Комаров Алексей 6 1
|Зыков Владимир 2 1
|Дивинский Игорь 3 1
|Шаккум Мартин 2 1
|Моляков Игорь 1 1
|Казанков Сергей 1 1
|Попов Алексей 313 1
|Журавлев Николай 2 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Корсик Константин 5 1
|Асаул Николай 1 1
|Грибакин Валерий 1 1
|Лебедев Сергей 24 1
|CNews Analytics 1988 3
|Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
|РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761722, в очереди разбора - 665411.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761722, в очереди разбора - 665411.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru