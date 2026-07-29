Индексная книга (каталог) CNews*
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Российская газета
СОБЫТИЯ
Публикаций - 290, упоминаний - 314
Российская газета и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 27
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Рогозин Дмитрий 104 5
|Перельман Григорий 16 4
|Соломонов Юрий 11 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Гребенников Сергей 35 4
|Донской Дмитрий 40 4
|Алфёров Жорес 57 3
|Осипов Юрий 74 3
|Шейкин Артем 44 3
|Аксаков Анатолий 163 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Попов Алексей 339 3
|Наумов Виктор 126 3
|Мардер Наум 116 2
|Богатов Антон 79 2
|Лужков Юрий 113 2
|Велихов Евгений 36 2
|Бугаенко Валерий 32 2
|Бабинцев Глеб 6 2
|Гутман Виктор 17 2
|Мурашева Мария 12 2
|Долин Евгений 10 2
|Тиманов Александр 5 2
|Скобин Юрий 3 2
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 2
|Забродский Андрей 3 2
|Окуньков Андрей 4 2
|Сиваев Сергей 2 2
|Голубович Драгош 2 2
|Оганесян Юрий 6 2
|Калинин Юрий 3 2
|Булычев Кир 7 2
|Чаплин Никита 4 2
|Kirkpatrick Doug - Киркпатрик Даг 2 2
|Чупров Владимир 4 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.