Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Российская газета

Российская газета

СОБЫТИЯ


29.07.2026 Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно 1
21.07.2026 «Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах 1
29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
26.06.2026 Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз 1
18.06.2026 В России проектируют «чистую комнату» для металлизации микросхем на замену установкам из США и Швейцарии 1
24.04.2026 ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram 1
13.04.2026 В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов 1
07.04.2026 Минобороны вносит в реестр российского ПО приложение для поиска пропавших военных 1
23.03.2026 Чиновников Росприроднадзора осудили за кражу денег при разработке экологического ПО 1
16.03.2026 В России началось замедление домашнего интернета. Россияне слишком много качают 2
03.03.2026 Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом 1
05.02.2026 Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета 1
23.12.2025 Анонимности конец? Власти хотят прикрепить к россиянам единый интернет-ID с привязкой к номеру телефона 6
19.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл» 1
15.12.2025 Петербург несколько дней испытывал проблемы с интернетом. На Новый год проблемы повторятся 1
01.11.2025 Концерн «Калашников» освоил серийный выпуск «убийцы» БПЛА - зенитного комлекса «Крона-Э» 1
09.04.2025 «Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков 1
06.03.2025 На «Госуслугах» появится самозапрет на международные телефонные звонки и оформление SIM-карт 1
26.02.2025 Власти хотят создать в России международный дрон-хаб для доставки грузов в Китай 1
27.01.2025 Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов 1
27.12.2024 В России перестали корректно работать умные гаджеты знаменитого зарубежного бренда 1
31.10.2024 Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре» 1
25.10.2024 На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов» 1
24.10.2024 Роскомнадзор пригрозил заблокировать звонки через Telegram, WhatsApp и прочие мессенджеры 1
04.10.2024 Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию 1
16.09.2024 Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам 2
03.09.2024 Погибли создатели популярного отечественного туристического онлайн-агрегатора 1
27.06.2024 В России разработали математическую модель идеального автоматизированного склада 1
17.06.2024 В России хотят создать единую платформу для хранения персональных данных 1
07.05.2024 Списку неплательщиков алиментов быть. Госдума России приняла закон о «госреестре алиментщиков» 1
15.03.2024 Билайн признан самым безопасным мобильным оператором России 1
07.12.2023 «Роснефть» создала своего оператора сотовой связи 1
07.12.2023 «Яндекс» продает свой искусственный интеллект всем желающим дороже, чем Сбербанк 1
30.11.2023 Российские госкомпании атакованы новой хакерской группировкой. Под прицелом ОС Linux 1
29.11.2023 В России создана крошечная система «свой-чужой» для БПЛА 1
17.11.2023 Принят в первом чтении закон о запрете пользоваться мобильниками во время уроков 1
02.11.2023 В России создан БПЛА для расширения покрытия сотовой сети 1
25.10.2023 На развитие робототехники выделят 300 млрд рублей 1
05.10.2023 Продажи ноутбуков в России выросли и обогнали показатели 2021 года 1
15.09.2023 В России вводят обязательную цифровую маркировку красной икры 1

Публикаций - 290, упоминаний - 314

Российская газета и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 12
Ростелеком 10948 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Microsoft Corporation 25775 10
МегаФон 10742 8
Google LLC 12688 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
Apple Inc 13154 6
Telegram Group 2940 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
Восход ФГБУ НИИ 721 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
9594 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 4
Samsung Electronics 11064 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Huawei 4676 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
Крок - Croc 1964 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 2
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 2
Evolution Robotics 4 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
BAE Systems 179 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
БУХта - Buhta 103 2
Комфорт Инжиниринг - Comfort Engineering 5 2
Tatung 27 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Почта России ПАО 2370 8
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 3
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Альфа-Банк 1979 3
Superjob - Суперджоб 858 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 2
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 5 2
Цезарь Сателлит 43 2
Малахит 21 2
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Альфа-Групп 745 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 4
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 2
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
ATA - American Telemedicine Association - Американская Телемедицинская Ассоциация - Американская ассоциация телемедицины 1 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 10
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 8
Оповещение и уведомление - Notification 5943 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
FreePik 1841 13
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Google Android 15243 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Gismeteo - Гисметео 38 3
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 3
ByteDance - TikTok 355 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 3
DD Planet - Выберу.ру 28 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 2
Школьный портал - Сайт для школьников 15 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Fujitsu Pocket LOOX 81 2
Evolution Robotics ER 2 2
U.S. Department of Defense - DARPA ODAM - Optically Directed Attack Munition - наступательный боеприпас с оптическим наведением 2 2
Apple MacBook Pro 559 2
Малахит СПМБМ - АПЛ К-560 "Северодвинск" 5 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Hitachis NPD 2 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 2
HP - palmOne - Handspring Treo 119 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Свободный - Второй государственный испытательный космодром Министерства обороны России 17 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
Путин Владимир 3454 27
Медведев Дмитрий 1665 12
Рогозин Дмитрий 104 5
Перельман Григорий 16 4
Соломонов Юрий 11 4
Рейман Леонид 1065 4
Шадаев Максут 1210 4
Гребенников Сергей 35 4
Донской Дмитрий 40 4
Алфёров Жорес 57 3
Осипов Юрий 74 3
Шейкин Артем 44 3
Аксаков Анатолий 163 3
Щеголев Игорь 699 3
Мишустин Михаил 787 3
Ганеева Эльза 10 3
Попов Алексей 339 3
Наумов Виктор 126 3
Мардер Наум 116 2
Богатов Антон 79 2
Лужков Юрий 113 2
Велихов Евгений 36 2
Бугаенко Валерий 32 2
Бабинцев Глеб 6 2
Гутман Виктор 17 2
Мурашева Мария 12 2
Долин Евгений 10 2
Тиманов Александр 5 2
Скобин Юрий 3 2
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 2
Забродский Андрей 3 2
Окуньков Андрей 4 2
Сиваев Сергей 2 2
Голубович Драгош 2 2
Оганесян Юрий 6 2
Калинин Юрий 3 2
Булычев Кир 7 2
Чаплин Никита 4 2
Kirkpatrick Doug - Киркпатрик Даг 2 2
Чупров Владимир 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 258
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Украина 7928 13
Европа 24964 10
Япония 13807 9
Швеция - Королевство 3782 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Индия - Bharat 5869 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Испания - Мадрид 178 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
США - Калифорния 4829 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 5
Иран - Исламская Республика Иран 1155 5
США - Калифорния - Беркли 286 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Канада 5081 4
Израиль 2856 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 118
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 56
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 11
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Образование в России 2893 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
РИА Новости 1033 10
Ведомости 1466 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Комсомольская правда ИД 83 7
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 6
NEWSru.com 229 6
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 6
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 6
Финансовая газета 24 6
АиФ - Аргументы и факты 52 5
Аналитический банковский журнал 14 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Известия ИД 770 5
Парламентская газета 32 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 3
Из рук в руки - irr.ru 73 3
NYT - The New York Times 1100 3
Рен ТВ - телеканал 82 3
Rusbase 16 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Радио России - радиостанция 49 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
Cosmopolitan 25 2
Physical Review Letters 164 2
Phys.org 972 2
Ananova 250 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
SpaceWeather 56 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Counterpoint Research 110 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
Strategy Analytics 285 1
РАН - Российская академия наук 2122 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 2
РЭШ - Российская электронная школа 31 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 10 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Открытое образование 12 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
CNews AWARDS - награда 571 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 4
Всероссийский цифровой диктант 14 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Связь-Экспокомм 276 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Венчурная ярмарка 25 1
GeoВласть 45 1
Eurosatory - Евросатори 6 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще