Перельман Григорий


СОБЫТИЯ


30.10.2025 «Учи.ру» запустила цифрового помощника для родителей в Max 1
02.07.2010 Григорий Перельман окончательно отказался от $1 млн. 1
19.03.2010 Российский математик удостоен "номерной" премии 2
29.12.2006 Открытие Перельмана признано научным "Прорывом года" 2
13.09.2006 Депутат предложил отремонтировать дом Перельмана 1
01.09.2006 Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой 4
23.08.2006 Поступок ученого: вызов современной России 4
22.08.2006 Российский математик не приехал за наградой 1
17.08.2006 В Санкт-Петербурге потеряли российского математика 1
17.08.2006 Российский математик получит высшую математическую награду 2
17.08.2006 Российский математик получит высшую математическую награду 2

Публикаций - 16, упоминаний - 32

Перельман Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 45 2
Геометрия НПО 148 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5736 2
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 89 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4151 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3469 1
Microsoft Windows 2000 8662 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1995 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 2
Окуньков Андрей 4 4
Ефимова Тамара 4 4
Головин Алексей 10 2
Голованов Александр 3 2
Васильев Александр 67 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Бродскоий Иосиф 4 2
Кучеренко Михаил 3 2
Бураго Юрий 2 2
Wells Herbert - Уэллс Герберт 9 2
Назаров Федор 3 2
Вершик Анатолий 2 2
Рукшин Сергей 2 2
Назарова Людмила 2 2
Фаддеев Людвиг 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 155178 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18419 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53276 9
Испания - Мадрид 175 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 3
Франция - Французская Республика 7962 3
США - Калифорния 4768 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
США - Массачусетс - Бостон 381 2
США - Нью-Йорк 3145 2
США - Калифорния - Беркли 282 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18028 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 2
Венгрия - Будапешт 115 2
Швеция - Королевство 3671 2
Израиль 2779 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
Америка - Американский регион 2186 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 1
Дания - Гренландия 142 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 988 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31514 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6239 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54518 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3260 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2924 2
Металлы - Золото - Gold 1192 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 486 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1795 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2159 2
Физика - Physics - область естествознания 2806 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1284 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 533 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4719 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11360 1
Российская газета 274 4
NEWSru.com 229 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 2
AP - Associated Press 2006 1
The Independent 32 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 6
РАН - Российская академия наук 1991 6
University of Cambridge - Clay Mathematics Institute - Математический институт Клэя 4 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 239 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 10
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 378 4
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 2
