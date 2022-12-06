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Торговля FMCG&Retail Одежда, обувь и аксессуары Clothing, shoes and accessories

Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories


06.12.2022 Специалисты билайна выяснили, на чем экономят осенью 2022 года 2
02.12.2022 Новосибирцы в режиме бережливости: жители региона стали чаще ремонтировать гаджеты и бытовую технику 1
23.11.2022 Продавцы смогут размещать на «Яндекс маркете» шоты — короткие видео с товарами 1
21.11.2022 Россиян завалят подержанной электроникой, от которой отказались американцы и европейцы 1
08.11.2022 Flowwow запустил доставку заказов с помощью СДЭК 1
07.11.2022 «Сберкорус» внедрил электронные транспортные накладные в компании Kari 1
03.11.2022 Оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн рублей 1
02.11.2022 Wildberries инвестирует 13,7 млрд рублей в крупнейшую распродажу года 1
28.10.2022 ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, потратил $145 млн на сеть цифровых агентств из Европы 1
28.10.2022 CDEK.Shopping запустила доставку продукции H&M в Россию 2
27.10.2022 «Сбермегамаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в 64 регионах России 1
25.10.2022 «Яндекс маркет» перезапустил «Универмаг» 2
21.10.2022 Клиенты СДЭК в Китае смогут оформлять доставку в Россию и США через WeChat 1
21.10.2022 «Яндекс Go» поможет заказать товары в любой точке страны 1
14.10.2022 CDEK.Shopping запустил доставку Zara и Uniqlo 1
06.10.2022 Любой продавец сможет торговать на «Яндекс маркете» уцененными товарами и витринными образцами 1
05.10.2022 «Яндекс маркет» ввел постоплату для еще большего количества одежды и обуви 3
04.10.2022 «Сбермегамаркет» отмечает рост интереса подключения продавцов к площадке в 2,5 раза 1
04.10.2022 «Сбермегамаркет» запустил легкие возвраты для покупателей из Санкт-Петербурга и области 1
20.09.2022 Познавательная акция «День без турникетов» пройдет в Москве 22-24 сентября 1
19.09.2022 Европейцы остаются без удаленной работы. Бешеные счета за электричество и газ гонят их обратно в офисы 1
02.09.2022 Oppo представила технологию для создания анимированных цифровых аватаров 1
18.08.2022 Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык 1
17.08.2022 В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков 1
12.08.2022 Обустройство интерьера для каждой комнаты и стиля — «Сбермегамаркет» представил «Уютный дом» 1
12.08.2022 Исследование: рынок обуви благодаря маркировке «обелился» за год на 19% 1
05.08.2022 «Мегафон»: россияне заинтересовались ресейл-платформами 1
03.08.2022 В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео 1
27.07.2022 Сергей Буевич: Реклама в виртуальных метавселенных начнется с игровой индустрии 1
22.07.2022 Wildberries представил итоги первого полугодия 2022 года 1
15.07.2022 ЦРПТ открыл доступ к данным из системы маркировки 1
06.07.2022 Методология ЭДО, или 5 ошибок при переходе на электронную подпись 1
01.07.2022 Объем господдержки компаний из ОЭЗ «Технополис "Москва"» превысил 4,5 млрд рублей 1
01.07.2022 Высокотехнологичная прачечная из ОЭЗ «Технополис "Москва"» увеличила мощности вдвое 1
28.06.2022 Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством 1
20.06.2022 Высшая школа бизнеса ВШЭ и VK объявляют о партнерстве 1
08.06.2022 «Яндекс маркет» выходит на рынок ресейла люксовых и премиальных товаров 1
02.06.2022 «М.Видео-Эльдорадо» и российские ритейлеры запускают межотраслевую «Белую пятницу» 1
31.05.2022 Wildberries включил постоплату для 75% пользователей 1

Публикаций - 1196, упоминаний - 1301

Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5551 7
PayPal 644 4
Microsoft Corporation 23395 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Xiaomi 1254 2
Huawei 3459 2
Apple Inc 11103 2
Oracle Corporation 6271 1
Intel Corporation 11624 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
1С-Битрикс - Bitrix 497 1
Samsung Electronics 9667 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Lenovo Group 2151 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
Связной ГК 1327 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 1
LEGO 219 1
Почта России ПАО 1973 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 17
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 38 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6244 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 1
Google Android 12432 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 2
Apple iOS 6722 2
Apple iMac - Серия моноблоков 447 1
Linux OS 8153 1
Apple macOS 1693 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 1
Honor - серия смартфонов 149 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 77 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 102 1
Honor 7 - Серия смартфонов 34 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 801 1
Huawei Mate - серия смартфонов 294 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 159 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 14
Казахстан - Республика 4750 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 8
Беларусь - Белоруссия 4165 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 3
Израиль 2600 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 3
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1996 2
Армения - Республика 1352 2
Япония 12847 2
Россия - СФО - Омская область 560 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Россия - ЦФО - Орловская область 245 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Америка 2151 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Швеция - Королевство 3449 1
Нидерланды 3287 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 344 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Польша - Республика 1770 1
Украина 7213 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 2
Data Insight - Исследовательское агентство 91 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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