Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories

Купить iPhone и штаны. Гигантский российский ритейлер электроники решил продавать одежду. Прямо в своих магазинах ить свои офлайн-магазины в «продвинутые пункты выдачи заказа». В них они смогут примерить выбранную одежду и купить ее на месте. Oborot отдельно подчеркивает – продавать одежду «М.Видео»

Каждый второй россиянин будет покупать одежду онлайн к 2030 году По данным 14 ежегодного отчета ThredUp и GlobalData, мировой рынок подержанной одежды достигнет $393 млрд к 2030 г., что составит 10% всех расходов на одежду. Учитывая, что рынок одежды растет в два раза быстрее обычной розницы, а 71% роста обеспечат поколения Z и миллениалы, аналитики прогнозируют: к 2030 г. каждый второй потребитель в мире

Россияне игнорируют отечественную розницу. Закупки одежды и обуви в зарубежном интернете взлетели на 22% – там дешевле и лучше оссияне стали намного активнее использовать интернет-сервисы трансграничной торговли с целью заказа обуви и одежды. Причин у этого явления две – за рубежом заметно ниже цены, но при этом намног

7% офисных сотрудников раздражает необходимость соблюдать корпоративный дресс-код сотрудники стали лояльнее относиться к необходимости соблюдать дресс-код, при этом траты на одежду, обувь и аксессуары, соответствующие корпоративному стилю компании, в среднем составили 34 тыс

«Авито»: россияне тратят на трендовые вещи в среднем 24 000 рублей в год упают повседневную одежду, которую легко будет интегрировать в обычные образы — например, футболки, джинсы, свитеры (61%). Также каждый второй (49%) покупает модную обувь. Трендовую верхнюю оде

Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens р сообщил о выявлении и пресечениями деятельности по «псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе». Речь идет о таких брендах, как A

Половина работающих россиян при покупках онлайн больше всего тратят на одежду и обувь оставима — 18% среди мужчин и 17% среди женщин. Какую часть от зарплаты в среднем ежемесячно вы тратите на онлайн-покупки? Основная часть онлайн-расходов жителей России за последний месяц пришлась на одежду и обувь — эту категорию указали 51% респондентов. На втором месте оказались товары для дома и ремонта (36%), на третьем — категория «красота и уход» (28%). Детские товары и электронику с

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут застраховать одежду и товары для дома, сада и спорта На «Яндекс Маркете» теперь можно застраховать от негарантийных случаев одежду, обувь и аксессуары, а также товары для дома, сада и спорта. Если после покупки вещь выйдет из

На «Авито» стала доступна примерка одежды в пунктах выдачи Пользователи «Авито» смогут примерить одежду, обувь и аксессуары при заказе в партнерские пункты выдачи Avito Branded Delivery по всей Росс

70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах ентр аналитики и исследований MTC AdTech провели опрос россиян о выборе площадки для покупки вещей, обуви и аксессуаров. По данным исследования, чаще всего жители России покупают одежду, обувь

70% жителей Якутии покупают вещи на маркетплейсах тр аналитики и исследований «MTC AdTech» провели опрос россиян о выборе площадки для покупки вещей, обуви и аксессуаров. По данным исследования, чаще всего жители России покупают одежду, обувь

70% ритейлеров электроники готовы оформлять заказы без регистрации . В ходе исследования использовались данные компаний из сегментов «Электроника и техника», «Одежда, обувь и аксессуары» и «Продукты питания» – по топ-10 игроков в каждой категории. Об этом CNew

Сервис «Авито» запустил «Мой гардероб» с умным помощником для поиска одежды своего размера Сервис «Авито» запустил персонализированный поиск одежды и обуви на платформе. Теперь пользователям станет проще и удобнее искать вещи своего размера, л

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заказать одежду и обувь из онлайн-бутика VIPAvenue лжает расширять ассортимент, чтобы удовлетворить растущий спрос в категории fashion — одном из самых быстрорастущих сегментов в онлайне. При этом значительную динамику по продажам в России показывают одежда, обувь и аксессуары в ценовом сегменте выше среднего: он растет в 1,2 раза быстрее базового ассортимента.

«Яндекс Фабрика» начала выпускать одежду из денима под брендом Muted ежда, платья и другие вещи базового гардероба, а также впервые — одежда из денима. Вся одежда представлена в среднем ценовом сегменте и ниже: футболки стоят от 999 руб., куртки — от 4,99 тыс. руб., а брюки — от 3,99 тыс. руб. Коллекция уже доступна на «Яндекс Маркете», а вскоре появится и на других онлайн-площадках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В центре новой коллекции Mu

Пик заказов экспресс-доставки приходится на полдень: россияне выбирают технику и одежду ия. По объему продаж лидируют электроника и бытовая техника, а по количеству заказов — цветы и товары для ремонта. В этом году «Маркет» фиксирует также и рост спроса на быструю доставку в категориях «одежда и обувь», «товары для детей» и «товары для дома». Однако потребительские предпочтения меняются в зависимости от сезона: если к восьмому марта популярны подарки для близких, то к концу ма

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде и на забор воздуха и его прогрев. В частности, Hyundai DFE8401 имеет класс энергоэффективности А++. Еще один плюс машины с тепловым насосом — качественная низкотемпературная сушка, которая не портит одежду из-за перегрева. Температура редко превышает 40-42 градуса, потому Hyundai DFE8401 подойдет тем, у кого много одежды из деликатных тканей. Но нужно понимать, что процесс сушки будет дол

Россияне рассказали, что из одежды купят на весну и сколько потратят на покупки потратить на весеннюю одежду и обувь 14 тысяч рублей. Специалисты «Авито» выяснили, что из одежды и обуви в вишлистах у россиян на эту весну и каким брендам они отдадут предпочтение. Об этом CN

Запущены сервисы «жизненные ситуации» для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, одежды и обуви Запущены сервисы «жизненные ситуации» для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, одежды и обуви. Сервисы позволяют через интернет подать заявку на государственную регистрацию бизнеса без госпошлины и визита в налоговую службу, получить необходимые разрешительные документы, а также п

«Яндекс Маркет»: бренду не обязательно иметь физический магазин, считают россияне атрибутом бренда. В случае выбора между покупкой онлайн или офлайн одной и той же модели одежды или обуви большинство выберут интернет-шоппинг. Такими данными поделился «Яндекс Маркет» и исслед

«Яндекс Фабрика» начала выпускать детскую одежду под брендом Junion зводственное подразделение «Яндекса», запустила первую детскую коллекцию одежды под брендом Junion. Она предназначена для детей от 18 месяцев до 7 лет. В ассортименте представлены футболки, свитшоты, брюки, куртки и другие предметы гардероба в среднем ценовом сегменте и ниже — от 699 до 4999 руб. Коллекция уже доступна на «Яндекс Маркете», в будущем «Фабрика» откроет продажи на других площа

SuperJob: бюджет на покупки в «черную пятницу» вырос на 17%. На распродаже россияне будут покупать бытовую технику, одежду и обувь сияне готовы потратить в «черную пятницу», составляет 20,5 тыс. руб. За год средний бюджет на покупки вырос на 3000 руб. или 17%. В «черную пятницу» каждый четвертый опрошенный (23%) планирует купить одежду, каждый пятый собирается приобрести бытовую технику и электронику, 14% — обувь. 8% планируют потратиться на гаджеты, 6% — товары для дома. По 5% будут покупать мебель и товары для детей,

Сбербанк: россияне стали чаще покупать одежду и обувь в интернете, но по-прежнему стремятся сначала примерить ее в офлайн-магазине Доля россиян, приобретающих одежду и обувь онлайн, за два года увеличилась на 25 процентных пунктов. Чаще в сети такие товары заказывают женщины: они составляют 70% покупателей. Такие данные в ходе совместного исследовани

Нейросети «Яндекс Маркета» помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома ие товары от любимых и популярных брендов. В подборку попадут и другие вещи для завершения образа — джинсы, сумки, кроссовки и трендовые новинки — в нужном размере. Покупатели тоже смогут обуча

«Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по заработку криптовалюты на беге упреждают эксперты «Лаборатории Касперского». Суть схемы, нацеленной на русскоязычных пользователей, такова: человек якобы должен авторизоваться в сервисе через Telegram-бот, получить виртуальные NFT-кроссовки и сдавать их в аренду бегунам, или «раннерам», и получать с этого комиссию. Однако в реальности злоумышленники выманивают таким образом деньги людей, рассчитывающих на лёгкий заработо

Более 40% россиян возвращают вещи на маркетплейсы — исследование Аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 1500 пользователей и узнали, что 52% из них время от времени возвращают купленную одежду обратно продавцу. Больше всего возвратов (42%) приходится на маркетплейсы. Более половины опрошенных (59%) предпочитают получить назад свои деньги, а не другой товар. Об этом CNews сообщ

Каждый пятый россиянин покупает одежду и обувь только в интернете России показала, что онлайн-продажи занимают 10% в товарообороте, но их доля быстро растет. Одежду, обувь и аксессуары через интернет чаще приобретают женщины: 21,6% из них сообщили, что вообще

«Яндекс Маркет» дополнительно проверит оригинальность одежды и обуви , — на их карточках появится отметка «оригинал». В первую очередь ее можно будет увидеть на одежде, обуви и аксессуарах брендов, об оригинальности которых покупатели спрашивают чаще всего. Служ

Больше всего денег москвичи потратили на смартфоны, одежду, бытовую технику и путевки альные платежи (29% москвичей и 39% россиян). В топ-3 самых больших статей расходом в Москве входят одежда и обувь (16%). На третьем месте по России в целом — выплаты по кредитам и ипотеке (20%

Пользователи «Мегамаркета» теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото Находить понравившиеся одежду, обувь и аксессуары на «Мегамаркете» теперь поможет поиск по фотографиям. Пользователи могут з

Wildberries первым в России запустил онлайн-продажи Maag лекции Maag: пальто, тренчи, утепленные жилеты, деловые костюмы и платья, кардиганы и блузки, юбки, джинсы и многое другое — всего более 385 наименований. В ближайшие недели покупателям онлайн-

В приложении «Яндекс лавки» можно заказать более 100 тысяч товаров с «Маркета»: смартфоны, одежду и мелкую бытовую технику В «Яндекс лавке» теперь можно заказать более чем 100 тыс. товаров из ассортимента «Маркета». Например, это посуда ИКЕА, смартфоны, ноутбуки, одежда и обувь, БАДы и витамины iHerb, косметика и мелкая бытовая техника. Многие из этих товаров доставят «по клику»: сначала посылка приезжает в ближайший даркстор, затем покупатель в удобный

«Яндекс маркет» поможет купить премиальные одежду и обувь от мультибрендовых магазинов и может заинтересоваться на сервисе как популярными во всем мире, так и локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров», — сказал Геннадий Лохтин, руководитель продукта «Универмага». «Маркет»

CDEK.Shopping запустила доставку продукции H&M в Россию e и многих других. На данный момент почти две трети оборота CDEK.Shopping составляет электроника, а одежда и обувь — 20%. Доля товаров сегмента «фэшн» (мода) в обороте платформы будет расти по

«Яндекс маркет» ввел постоплату для еще большего количества одежды и обуви На «Яндекс маркете» теперь доступно еще больше одежды, обуви и аксессуаров с оплатой при получении. За 2022 г. количество товаров, для которых дейст

Исследование: рынок обуви благодаря маркировке «обелился» за год на 19% «Платформа ОФД» и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) провели совместное исследование рынка обуви. В первом полугодии 2022 г. количество торговых точек, официально торгующих обувью, выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по всей стране на 19%, в том числе в Москве –

«Яндекс маркет» запустил модный онлайн-универмаг: в нем локальные бренды одежды и обуви могут открыть фирменные витрины Производители одежды и обуви теперь могут создать фирменные витрины на «Яндекс маркете» — это страницы с товарами, оформленные в стилистике брендов. Для этого сервис запустил модный онлайн-универмаг под названием РУМ

Магазины одежды и обуви смогут без комиссии торговать на «Яндекс маркете» «Яндекс маркет» решил поддержать продавцов одежды и обуви: теперь они будут платить по символическому тарифу за торговлю на сервисе — 1 руб. за каждый проданный товар. Это действует для магазинов, которые запустят продажи на маркетплейсе с экспр

Цифровая мода в метавселенных — как это работает ды есть и преимущества перед аналоговой: она не использует природные ресурсы, к тому же виртуальную одежду не придется выбрасывать, а значит, снижается нагрузка на окружающую среду; дизайнеры и