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Торговля FMCG&Retail Одежда, обувь и аксессуары Clothing, shoes and accessories

Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories

Борись за честь фабричной марки. (Хазановский М.) 1948 год Борись за честь фабричной марки. (Хазановский М.) 1948 год
В обувном магазине (В. Орлов) 1982 год В обувном магазине (В. Орлов) 1982 год
«Торговля обувью» Издан в 1954 году. «Торговля обувью» Издан в 1954 году.
"Новые ботинки" 2006 г. Гелий Коржев "Новые ботинки" 2006 г. Гелий Коржев
Плакат «Головные уборы. Шляпы из фетра» 1953 Худ.: Виктор Викторович Трухачев Плакат «Головные уборы. Шляпы из фетра» 1953 Худ.: Виктор Викторович Трухачев
Мужские шляпы из рисовой соломки / 1953 Советский рекламный плакат, продвигающий мужские шляпы из рисовой соломки, по заказу Министерства легкой промышленности СССР (Главшвейсбыт). Мужские шляпы из рисовой соломки / 1953 Советский рекламный плакат, продвигающий мужские шляпы из рисовой соломки, по заказу Министерства легкой промышленности СССР (Главшвейсбыт).
Плакат «Шерстяные мужские костюмы» Плакат «Шерстяные мужские костюмы»
1952 год, СССР Чулки. Советский рекламный плакат чулок, созданный художником Виктором Васильевичем Пименовым для Министерства промышленности СССР, ГЛАВШВЕЙСБЫТ. 1952 год, СССР Чулки. Советский рекламный плакат чулок, созданный художником Виктором Васильевичем Пименовым для Министерства промышленности СССР, ГЛАВШВЕЙСБЫТ.
«У витрины» 1960-е Гаврилкевич Евгений Григорьевич (1929-2004) «У витрины» 1960-е Гаврилкевич Евгений Григорьевич (1929-2004)
Константин Маковский. «Швея», 1861 год. Государственная Третьяковская галерея Образ швеи – милой девушки, теснимой нуждой – был популярен в литературе, живописи и музыке XIX века. Неподдельное сочувствие к прелестным мастерицам, живущим в крайней бедности, ощущается в произведениях живописцев Павла Федотова, Иллариона Прянишникова, Михаила Клодта, композитора Модеста Мусоргского. В 1871 году Мусоргский написал пьесу для фортепьяно под названием «Швея». Она создавалась под вдохновением от стихотворения Томаса Гуда «Песнь о рубашке» (1865), в котором есть такие строки: « Сиди и шей, шей день и ночь, Пока глаза твои совсем не помутятся. Переходи от ластовицы к шву... Швы, складки, пуговки и строчки... Работу сон сменил, но словно наяву Я и в тревожном сне всё вижу шов сорочки». Полотно Константина Маковского «Швея» было исполнено на несколько лет раньше, чем возникло сочинение английского поэта Гуда. Однако не вызывает сомнения, что жанровая сцена стала откликом художника на тему непростой женской судьбы. Обдумывая замысел своей картины, Маковский мог часто встречать на улицах Петербурга подобный женский типаж – хрупкое миловидное создание, чья уязвимость перед ударами судьбы становилась очевиднее на фоне сурового и мрачного каменного города. Это впечатление многократно усиливало то обстоятельство, что население Северной столицы в подавляющем большинстве состояло из мужчин: квартирующих полков, многочисленных чиновников, ремесленников, дворников и караульных. На картине Маковского изображена мастерица, которая после бессонной ночи в труде ненадолго задремала. Скромная комната уже наполнилась утренним светом. Спустя миг девушка очнется от полусна и вновь увидит перед собой разложенные обрезки ткани, пустую шкатулку, пригоршня последних монет и ножницы, которые как зловещее предзнаменование направлены острием в ее сторону. Уже в этой ранней работе Маковский, ученик Императорской Академии художеств, проявил себя как прирожденный мастер колорита. В будущем он станет одним из самых популярных салонных живописцев Европы, автором картин, наполненных праздничностью, жизнерадостностью и особым живописным блеском. Константин Маковский. «Швея», 1861 год. Государственная Третьяковская галерея Образ швеи – милой девушки, теснимой нуждой – был популярен в литературе, живописи и музыке XIX века. Неподдельное сочувствие к прелестным мастерицам, живущим в крайней бедности, ощущается в произведениях живописцев Павла Федотова, Иллариона Прянишникова, Михаила Клодта, композитора Модеста Мусоргского. В 1871 году Мусоргский написал пьесу для фортепьяно под названием «Швея». Она создавалась под вдохновением от стихотворения Томаса Гуда «Песнь о рубашке» (1865), в котором есть такие строки: « Сиди и шей, шей день и ночь, Пока глаза твои совсем не помутятся. Переходи от ластовицы к шву... Швы, складки, пуговки и строчки... Работу сон сменил, но словно наяву Я и в тревожном сне всё вижу шов сорочки». Полотно Константина Маковского «Швея» было исполнено на несколько лет раньше, чем возникло сочинение английского поэта Гуда. Однако не вызывает сомнения, что жанровая сцена стала откликом художника на тему непростой женской судьбы. Обдумывая замысел своей картины, Маковский мог часто встречать на улицах Петербурга подобный женский типаж – хрупкое миловидное создание, чья уязвимость перед ударами судьбы становилась очевиднее на фоне сурового и мрачного каменного города. Это впечатление многократно усиливало то обстоятельство, что население Северной столицы в подавляющем большинстве состояло из мужчин: квартирующих полков, многочисленных чиновников, ремесленников, дворников и караульных. На картине Маковского изображена мастерица, которая после бессонной ночи в труде ненадолго задремала. Скромная комната уже наполнилась утренним светом. Спустя миг девушка очнется от полусна и вновь увидит перед собой разложенные обрезки ткани, пустую шкатулку, пригоршня последних монет и ножницы, которые как зловещее предзнаменование направлены острием в ее сторону. Уже в этой ранней работе Маковский, ученик Императорской Академии художеств, проявил себя как прирожденный мастер колорита. В будущем он станет одним из самых популярных салонных живописцев Европы, автором картин, наполненных праздничностью, жизнерадостностью и особым живописным блеском.

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Купить iPhone и штаны. Гигантский российский ритейлер электроники решил продавать одежду. Прямо в своих магазинах

ить свои офлайн-магазины в «продвинутые пункты выдачи заказа». В них они смогут примерить выбранную одежду и купить ее на месте. Oborot отдельно подчеркивает – продавать одежду «М.Видео»
16.06.2026 Каждый второй россиянин будет покупать одежду онлайн к 2030 году

По данным 14 ежегодного отчета ThredUp и GlobalData, мировой рынок подержанной одежды достигнет $393 млрд к 2030 г., что составит 10% всех расходов на одежду. Учитывая, что рынок одежды растет в два раза быстрее обычной розницы, а 71% роста обеспечат поколения Z и миллениалы, аналитики прогнозируют: к 2030 г. каждый второй потребитель в мире

08.06.2026 Россияне игнорируют отечественную розницу. Закупки одежды и обуви в зарубежном интернете взлетели на 22% – там дешевле и лучше

оссияне стали намного активнее использовать интернет-сервисы трансграничной торговли с целью заказа обуви и одежды. Причин у этого явления две – за рубежом заметно ниже цены, но при этом намног
20.04.2026 7% офисных сотрудников раздражает необходимость соблюдать корпоративный дресс-код

сотрудники стали лояльнее относиться к необходимости соблюдать дресс-код, при этом траты на одежду, обувь и аксессуары, соответствующие корпоративному стилю компании, в среднем составили 34 тыс
13.03.2026 «Авито»: россияне тратят на трендовые вещи в среднем 24 000 рублей в год

упают повседневную одежду, которую легко будет интегрировать в обычные образы — например, футболки, джинсы, свитеры (61%). Также каждый второй (49%) покупает модную обувь. Трендовую верхнюю оде
06.03.2026 Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens

р сообщил о выявлении и пресечениями деятельности по «псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе». Речь идет о таких брендах, как A
19.02.2026 Половина работающих россиян при покупках онлайн больше всего тратят на одежду и обувь

оставима — 18% среди мужчин и 17% среди женщин. Какую часть от зарплаты в среднем ежемесячно вы тратите на онлайн-покупки? Основная часть онлайн-расходов жителей России за последний месяц пришлась на одежду и обувь — эту категорию указали 51% респондентов. На втором месте оказались товары для дома и ремонта (36%), на третьем — категория «красота и уход» (28%). Детские товары и электронику с
24.10.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут застраховать одежду и товары для дома, сада и спорта

На «Яндекс Маркете» теперь можно застраховать от негарантийных случаев одежду, обувь и аксессуары, а также товары для дома, сада и спорта. Если после покупки вещь выйдет из
01.08.2025 На «Авито» стала доступна примерка одежды в пунктах выдачи

Пользователи «Авито» смогут примерить одежду, обувь и аксессуары при заказе в партнерские пункты выдачи Avito Branded Delivery по всей Росс
04.07.2025 70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах

ентр аналитики и исследований MTC AdTech провели опрос россиян о выборе площадки для покупки вещей, обуви и аксессуаров. По данным исследования, чаще всего жители России покупают одежду, обувь

04.07.2025 70% жителей Якутии покупают вещи на маркетплейсах

тр аналитики и исследований «MTC AdTech» провели опрос россиян о выборе площадки для покупки вещей, обуви и аксессуаров. По данным исследования, чаще всего жители России покупают одежду, обувь

29.05.2025 70% ритейлеров электроники готовы оформлять заказы без регистрации

. В ходе исследования использовались данные компаний из сегментов «Электроника и техника», «Одежда, обувь и аксессуары» и «Продукты питания» – по топ-10 игроков в каждой категории. Об этом CNew
29.04.2025 Сервис «Авито» запустил «Мой гардероб» с умным помощником для поиска одежды своего размера

Сервис «Авито» запустил персонализированный поиск одежды и обуви на платформе. Теперь пользователям станет проще и удобнее искать вещи своего размера, л
29.04.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заказать одежду и обувь из онлайн-бутика VIPAvenue

лжает расширять ассортимент, чтобы удовлетворить растущий спрос в категории fashion — одном из самых быстрорастущих сегментов в онлайне. При этом значительную динамику по продажам в России показывают одежда, обувь и аксессуары в ценовом сегменте выше среднего: он растет в 1,2 раза быстрее базового ассортимента.
18.04.2025 «Яндекс Фабрика» начала выпускать одежду из денима под брендом Muted

ежда, платья и другие вещи базового гардероба, а также впервые — одежда из денима. Вся одежда представлена в среднем ценовом сегменте и ниже: футболки стоят от 999 руб., куртки — от 4,99 тыс. руб., а брюки — от 3,99 тыс. руб. Коллекция уже доступна на «Яндекс Маркете», а вскоре появится и на других онлайн-площадках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В центре новой коллекции Mu
09.04.2025 Пик заказов экспресс-доставки приходится на полдень: россияне выбирают технику и одежду

ия. По объему продаж лидируют электроника и бытовая техника, а по количеству заказов — цветы и товары для ремонта. В этом году «Маркет» фиксирует также и рост спроса на быструю доставку в категориях «одежда и обувь», «товары для детей» и «товары для дома». Однако потребительские предпочтения меняются в зависимости от сезона: если к восьмому марта популярны подарки для близких, то к концу ма
01.04.2025 Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

и на забор воздуха и его прогрев. В частности, Hyundai DFE8401 имеет класс энергоэффективности А++.  Еще один плюс машины с тепловым насосом — качественная низкотемпературная сушка, которая не портит одежду из-за перегрева.  Температура редко превышает 40-42 градуса, потому Hyundai DFE8401 подойдет тем, у кого много одежды из деликатных тканей. Но нужно понимать, что процесс сушки будет дол
21.03.2025 Россияне рассказали, что из одежды купят на весну и сколько потратят на покупки

потратить на весеннюю одежду и обувь 14 тысяч рублей. Специалисты «Авито» выяснили, что из одежды и обуви в вишлистах у россиян на эту весну и каким брендам они отдадут предпочтение. Об этом CN
17.03.2025 Запущены сервисы «жизненные ситуации» для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, одежды и обуви

Запущены сервисы «жизненные ситуации» для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, одежды и обуви. Сервисы позволяют через интернет подать заявку на государственную регистрацию бизнеса без госпошлины и визита в налоговую службу, получить необходимые разрешительные документы, а также п
14.03.2025 «Яндекс Маркет»: бренду не обязательно иметь физический магазин, считают россияне

атрибутом бренда. В случае выбора между покупкой онлайн или офлайн одной и той же модели одежды или обуви большинство выберут интернет-шоппинг. Такими данными поделился «Яндекс Маркет» и исслед
11.03.2025 «Яндекс Фабрика» начала выпускать детскую одежду под брендом Junion

зводственное подразделение «Яндекса», запустила первую детскую коллекцию одежды под брендом Junion. Она предназначена для детей от 18 месяцев до 7 лет. В ассортименте представлены футболки, свитшоты, брюки, куртки и другие предметы гардероба в среднем ценовом сегменте и ниже — от 699 до 4999 руб. Коллекция уже доступна на «Яндекс Маркете», в будущем «Фабрика» откроет продажи на других площа
02.11.2024 SuperJob: бюджет на покупки в «черную пятницу» вырос на 17%. На распродаже россияне будут покупать бытовую технику, одежду и обувь

сияне готовы потратить в «черную пятницу», составляет 20,5 тыс. руб. За год средний бюджет на покупки вырос на 3000 руб. или 17%. В «черную пятницу» каждый четвертый опрошенный (23%) планирует купить одежду, каждый пятый собирается приобрести бытовую технику и электронику, 14% — обувь. 8% планируют потратиться на гаджеты, 6% — товары для дома. По 5% будут покупать мебель и товары для детей,
26.09.2024 Сбербанк: россияне стали чаще покупать одежду и обувь в интернете, но по-прежнему стремятся сначала примерить ее в офлайн-магазине

Доля россиян, приобретающих одежду и обувь онлайн, за два года увеличилась на 25 процентных пунктов. Чаще в сети такие товары заказывают женщины: они составляют 70% покупателей. Такие данные в ходе совместного исследовани
27.05.2024 Нейросети «Яндекс Маркета» помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

ие товары от любимых и популярных брендов. В подборку попадут и другие вещи для завершения образа — джинсы, сумки, кроссовки и трендовые новинки — в нужном размере. Покупатели тоже смогут обуча
24.05.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по заработку криптовалюты на беге

упреждают эксперты «Лаборатории Касперского». Суть схемы, нацеленной на русскоязычных пользователей, такова: человек якобы должен авторизоваться в сервисе через Telegram-бот, получить виртуальные NFT-кроссовки и сдавать их в аренду бегунам, или «раннерам», и получать с этого комиссию. Однако в реальности злоумышленники выманивают таким образом деньги людей, рассчитывающих на лёгкий заработо
08.05.2024 Более 40% россиян возвращают вещи на маркетплейсы — исследование 

Аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 1500 пользователей и узнали, что 52% из них время от времени возвращают купленную одежду обратно продавцу. Больше всего возвратов (42%) приходится на маркетплейсы. Более половины опрошенных (59%) предпочитают получить назад свои деньги, а не другой товар. Об этом CNews сообщ
07.03.2024 Каждый пятый россиянин покупает одежду и обувь только в интернете

России показала, что онлайн-продажи занимают 10% в товарообороте, но их доля быстро растет. Одежду, обувь и аксессуары через интернет чаще приобретают женщины: 21,6% из них сообщили, что вообще
27.02.2024 «Яндекс Маркет» дополнительно проверит оригинальность одежды и обуви

, — на их карточках появится отметка «оригинал». В первую очередь ее можно будет увидеть на одежде, обуви и аксессуарах брендов, об оригинальности которых покупатели спрашивают чаще всего. Служ
08.02.2024 Больше всего денег москвичи потратили на смартфоны, одежду, бытовую технику и путевки

альные платежи (29% москвичей и 39% россиян). В топ-3 самых больших статей расходом в Москве входят одежда и обувь (16%). На третьем месте по России в целом — выплаты по кредитам и ипотеке (20%
07.11.2023 Пользователи «Мегамаркета» теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото

Находить понравившиеся одежду, обувь и аксессуары на «Мегамаркете» теперь поможет поиск по фотографиям. Пользователи могут з
20.10.2023 Wildberries первым в России запустил онлайн-продажи Maag

лекции Maag: пальто, тренчи, утепленные жилеты, деловые костюмы и платья, кардиганы и блузки, юбки, джинсы и многое другое — всего более 385 наименований. В ближайшие недели покупателям онлайн-
14.04.2023 В приложении «Яндекс лавки» можно заказать более 100 тысяч товаров с «Маркета»: смартфоны, одежду и мелкую бытовую технику

В «Яндекс лавке» теперь можно заказать более чем 100 тыс. товаров из ассортимента «Маркета». Например, это посуда ИКЕА, смартфоны, ноутбуки, одежда и обувь, БАДы и витамины iHerb, косметика и мелкая бытовая техника. Многие из этих товаров доставят «по клику»: сначала посылка приезжает в ближайший даркстор, затем покупатель в удобный
13.12.2022 «Яндекс маркет» поможет купить премиальные одежду и обувь от мультибрендовых магазинов

и может заинтересоваться на сервисе как популярными во всем мире, так и локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров», — сказал Геннадий Лохтин, руководитель продукта «Универмага». «Маркет»

28.10.2022 CDEK.Shopping запустила доставку продукции H&M в Россию

e и многих других. На данный момент почти две трети оборота CDEK.Shopping составляет электроника, а одежда и обувь — 20%. Доля товаров сегмента «фэшн» (мода) в обороте платформы будет расти по

05.10.2022 «Яндекс маркет» ввел постоплату для еще большего количества одежды и обуви

На «Яндекс маркете» теперь доступно еще больше одежды, обуви и аксессуаров с оплатой при получении. За 2022 г. количество товаров, для которых дейст
12.08.2022 Исследование: рынок обуви благодаря маркировке «обелился» за год на 19%

«Платформа ОФД» и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) провели совместное исследование рынка обуви. В первом полугодии 2022 г. количество торговых точек, официально торгующих обувью, выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по всей стране на 19%, в том числе в Москве –

26.04.2022 «Яндекс маркет» запустил модный онлайн-универмаг: в нем локальные бренды одежды и обуви могут открыть фирменные витрины

Производители одежды и обуви теперь могут создать фирменные витрины на «Яндекс маркете» — это страницы с товарами, оформленные в стилистике брендов. Для этого сервис запустил модный онлайн-универмаг под названием РУМ
21.03.2022 Магазины одежды и обуви смогут без комиссии торговать на «Яндекс маркете»

«Яндекс маркет» решил поддержать продавцов одежды и обуви: теперь они будут платить по символическому тарифу за торговлю на сервисе — 1 руб. за каждый проданный товар. Это действует для магазинов, которые запустят продажи на маркетплейсе с экспр
16.03.2022 Цифровая мода в метавселенных — как это работает

ды есть и преимущества перед аналоговой: она не использует природные ресурсы, к тому же виртуальную одежду не придется выбрасывать, а значит, снижается нагрузка на окружающую среду; дизайнеры и
03.02.2022 На «Яндекс.маркет» пришли крупные бренды одежды и обуви масс-сегмента

На «Яндекс.маркете» покупателям теперь доступно еще больше одежды, обуви и аксессуаров крупнейших в России брендов. Ассортимент сервиса пополнился товарами Gloria Jeans, Zolla, Rendez-Vous, GEOX и MEXX. Таким образом, сервис продолжает развивать направление од

Публикаций - 1927, упоминаний - 2318

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13154 117
Samsung Electronics 11064 98
Microsoft Corporation 25775 84
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 54
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eBay Inc 1640 36
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Groupe SEB - Tefal 108 22
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Braun GmbH 79 17
Kari - Кари - сеть магазинов 75 16
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Dyson 157 16
Связной ГК 1401 15
X5 Group - Перекрёсток 640 15
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 9
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 8
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 6
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Российский социально-экологический союз 3 1
The WSA Show - Всемирная Ассоциация производителей обуви 1 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 417
Аксессуары 4282 329
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 272
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 202
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 188
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 164
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 161
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 150
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 146
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 142
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 142
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 142
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 138
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 133
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 130
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 117
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 112
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 111
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 110
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 108
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 101
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 98
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 98
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 97
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 95
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 91
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 85
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 82
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 82
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 79
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 76
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 70
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 68
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 68
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 108
Google Android 15243 94
Apple iOS 8583 71
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 63
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 46
Microsoft Windows 16882 44
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 43
Apple iPhone 6 4861 37
Apple iPod 1553 36
Microsoft Windows 2000 8678 36
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 28
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 27
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 23
Apple iPad 4011 19
Apple - App Store 3109 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 19
Apple iPod nano 215 19
FreePik 1841 18
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 18
Microsoft Office 4170 17
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 17
Linux OS 11533 16
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 16
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 15
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 15
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 14
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 14
Avito - Авито Реклама - Авито AdTech 103 13
Apple Pay 519 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 13
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 12
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 11
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 11
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 20
Овчинский Владислав 230 19
Путин Владимир 3454 19
Носков Константин 241 12
Юсупов Реваз 31 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Собянин Сергей 538 9
Полякова Ирина 35 8
Бакальчук Владислав 47 8
Иващенко Вячеслав 14 7
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 7
Щеголев Игорь 699 6
Мишустин Михаил 787 6
Галицкий Александр 123 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 6
Усманов Алишер 311 6
Пейсахзон Яков 73 6
Левкевич Михаил 59 6
Гарбузов Анатолий 167 5
Цой Никита 13 5
Дубин Михаил 50 5
Сергунина Наталья 375 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Дегтев Геннадий 271 5
Аитов Тимур 197 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Федоров Алексей 142 5
Соколов Артем 56 5
Карпенко Дмитрий 31 5
Холязников Владимир 14 5
Головин Даниил 34 5
Кульченко Роман 14 5
Persson Markus - Персон Маркус 7 4
Parker Mark - Паркер Марк 5 4
Balch Tucker - Болч Таккер 4 4
Ершова Илоанга 4 4
Дуров Павел 329 4
Никифоров Николай 1138 4
Афанасьев Дмитрий 22 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 986
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 329
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 294
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 177
Европа 24964 172
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 158
Германия - Федеративная Республика 13221 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 100
Италия - Итальянская Республика 4508 83
Япония 13807 72
Беларусь - Белоруссия 6289 65
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 65
Южная Корея - Республика 7052 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 63
Франция - Французская Республика 8177 61
Земля - планета Солнечной системы 10865 58
Казахстан - Республика 6048 57
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 49
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 46
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 39
Индия - Bharat 5869 35
Украина 7928 35
Швеция - Королевство 3782 34
Турция - Турецкая республика 2620 33
Россия - СФО - Новосибирск 4876 32
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 31
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 31
Канада 5081 29
Азия - Азиатский регион 5920 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 28
Израиль 2856 27
Армения - Республика 2449 26
Польша - Республика 2031 26
Испания - Королевство 3840 25
США - Калифорния 4829 25
Нидерланды 3746 25
Финляндия - Финляндская Республика 3697 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 24
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 547
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 315
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 301
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 255
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 243
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 195
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 191
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 174
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 162
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 160
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 127
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 118
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 110
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 108
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 99
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 95
Fashion industry - Индустрия моды 364 94
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 90
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 87
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 86
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 85
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 81
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 79
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 78
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 72
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 70
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 65
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 64
Зоология - наука о животных 2887 63
Английский язык 7030 57
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 53
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 53
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 52
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 52
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 50
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 50
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 49
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 48
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 47
CNews - ZOOM.CNews 1866 59
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
Forbes - Форбс 1002 13
New Scientist 1448 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
Ведомости 1466 11
Bloomberg 1627 10
AP - Associated Press 2007 10
Известия ИД 770 8
Silicon.com 364 8
NYT - The New York Times 1100 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 6
Phys.org 972 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 6
FT - Financial Times 1296 5
Nature 832 5
Times 661 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
РИА Новости 1033 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Wired - Издание 276 4
AppleInsider 400 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
Space Daily 528 4
Wikipedia - Википедия 650 3
ZDnet 663 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Чудо техники 60 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Ananova 250 3
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In-Stat/MDR 74 2
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Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
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