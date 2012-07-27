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CNews RND
R&D.CNews



27.07.12 Московская таможня: научные грузы пойдут через спецтерминал 6
26.08.11 CNews приглашает на работу сотрудников «Компьюленты» 1
21.07.10 Москва-Байконур-Москва: автопробег с Глонассом 1
15.06.10 IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги 1
30.04.10 GeoВласть-2010: часть 2 3
30.04.10 Как осмысленно обустроить Сколково 2
12.04.10 GeoВласть-2010: часть 1 3
04.02.10 Автоматизация деятельности топ-менеджмента: новый подход 1
12.01.10 Запуски спутников съемки Земли: итоги 2009 года 1
14.12.09 Наступает эпоха подводных разведпланеров 1
19.11.09 Цифровой город: новая концепция 1
11.11.09 Радарные "Арконы": первые подробности 2
26.08.09 Царь-макет: Situational Awareness по-пермски 1
05.08.09 Киберпространство: новые угрозы 1
29.06.09 Неогеография: мнение БТИ 1
19.06.09 Информационное противоборство в современном мире 1
18.06.09 Situational Awareness: менеджмент ЧС и сетевые технологии 1
08.06.09 Наземный ГЛОНАСС подстрахует самолеты и суда 1
25.05.09 MEDIAS 2009: образ информатики будущего 1
28.04.09 "Неогеография XXI-2009": итоги конференции 2
27.03.09 Рокировка разведспутника: восточная хитрость 2
19.03.09 Коровий магнетизм и космос: экспертиза R&D.CNews 1
02.03.09 Электронная Россия: пути развития 1
23.01.09 "Высокие технологии XXI века": смотр антикризисных резервов 1
13.01.09 Космическое зондирование Земли: итоги 2008 2
31.12.08 Юрий Батурин: Познать себя и задуматься о ценностях 10
19.11.08 Цхинвали и спутниковые фальсификации: исследование R&D.CNews 1
21.10.08 Геотехнологии XXI века: новые перспективы 1
03.10.08 Автонавигация: иллюзия информированности как фактор хаоса 1
17.09.08 Становление новой модели политической социализации 1
17.09.08 ВТБ инвестирует в ГЛОНАСС-приемники 1
04.08.08 25 ноября откроется конференция «Нанотехнологии - Производству 2008» 1
07.07.08 Станислав Клименко: "11 сентября" VR-технологии ворвались в нашу жизнь 4
24.06.08 CitySense: неогеография в действии 1
17.06.08 Кремль дает уроки картографии–2 2
07.06.08 Сергей Калин: Пора создавать отечественный супервычислитель 9
03.06.08 Кремль дает уроки картографии 1
30.04.08 "Неогеография XXI-2008": итоги первой конференции 3
28.04.08 Спутники открыли закономерности пожаров на Дальнем Востоке 1
09.04.08 Глонасс-Форум: официальные итоги 1

Публикаций - 77, упоминаний - 91

CNews RND упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9188 9
Microsoft Corporation 20616 8
Марс ФГУП НПО 422 3
Yandex - Яндекс 4501 3
Совзонд - Sovzond 76 3
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 14 2
Открытые технологии 428 2
М2М телематика 167 2
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 150 2
Галактика - Корпорация 494 2
Rambler Group - Рамблер ГК 753 2
UMC - United Microelectronics Corporation 271 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 26 1
Pioneer Corporation 357 1
Транснавигация НПП 0 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 27 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
Ситроникс - Sitronics 768 1
Панорама КБ 51 1
Cadence 26 1
Thales 45 1
Eastman Kodak 447 1
Navteq 123 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 122 1
АвтоТрекер 96 1
Интеграл НПП 31 1
Hitachi 1238 1
Intel Corporation 10566 1
Spirit DSP - Спирит Корп 345 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 94 1
NTT DoCoMo 1022 1
Trimble 37 1
Seiko Epson Corporation 781 1
Esri 142 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 225 1
SAP SE 4259 1
Ростех - Ростехнологии 2274 1
AMD Graphics Product Group - ATI 848 1
IBM 8376 1
Oracle Corporation 5722 1
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 12 6
Boeing 472 4
IAI - Israel Aerospace Industries 21 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 225 3
MODIS 18 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 127 2
Ball Aerospace & Technologies 11 2
Газпром ПАО 716 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 107 2
Транснефть 189 1
ОПТЭКС НПП 6 1
Возрождение - Коммерческий банк 119 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 201 1
Мосэнерго ПАО 97 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 20 1
РАО ЕЭС России ПАО 182 1
РКС - Российские космические системы 108 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 41 1
Arianespace 40 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 34 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 82 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
Lockheed Martin 216 1
Запорожская АЭС - Атомная электростанция 4 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 235 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 120 1
Викинг 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1284 1
HeadHunter Group - HH Group 373 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1829 1
Carl Zeiss 272 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 61 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 258 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 158 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 329 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 211 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 130 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 91 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 573 17
Пентагон - Министерство обороны США 841 10
Правительство РФ 2507 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1269 8
Президент Российской Федерации 1615 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 491 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 225 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2194 5
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 204 4
Правительство Москвы 797 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 138 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 356 3
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 61 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 126 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1284 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 807 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 741 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 256 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 342 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 37 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 124 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1976 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 179 2
МКС - Международная космическая станция 453 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 121 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 69 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 51 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 355 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 698 1
US Navy - Военно-морские силы США 121 1
Президент США 157 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 52 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 13 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 190 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 18 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 16 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 19 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 66 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1046 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 98 6
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 15 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 370 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 81 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 42 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 358 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 8 1
ГИС-Ассоциация 84 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11919 15
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 200 7
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 52 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 345 4
НИР - Научно-исследовательская работа 159 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11962 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 947 2
Gigabit Ethernet 813 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2019 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9944 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2539 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1117 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 201 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 314 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 90 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 132 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 120 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 276 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 881 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 356 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 92 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 8 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 173 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 36 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 17 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 49 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 52 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1777 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 42 1
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 4 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 68 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 457 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3111 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 245 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 649 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 128 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 49 1
Wiki - Вики - режим Википедии 48 1
3D-печать 206 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1525 23
Google Earth - Google Планета Земля 202 20
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1047 5
Google Maps - Карты Google 513 5
Космодром Байконур 357 4
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 202 3
Яндекс.Карты и Транспорт 304 3
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 76 3
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 36 2
VK - Mail.ru Одноклассники 956 2
Esri ArcGIS 115 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 74 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 21 1
Intel TSX - Intel Transactional Synchronization Extensions 4 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 0 1
Amazon Scout 10 1
Microsoft Windows 2000 976 1
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 54 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 78 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 4 1
SETI@home 17 1
OpenStreetMap 43 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 114 1
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 62 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 64 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 39 1
NVision Барьер 12 1
Стрелка - Транспортная карта 125 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 43 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 280 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 133 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 107 1
Microsoft PowerPoint 611 1
Google Gmail 770 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 883 1
Google Dragonfly 15 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 517 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 135 1
Путин Владимир 2175 7
Клименко Станислав 7 5
Иванов Сергей 246 4
Урличич Юрий 34 4
Айвазов Армен 450 2
Четвернин Алексей 658 2
Лужков Юрий 64 1
Чекалин Александр 5 1
Романов Алексей 38 1
Леонов Андрей 2 1
Морозов Олег 8 1
Медведев Дмитрий 1483 1
Пулинец Сергей 11 1
Прохоров Сергей 20 1
Киселев Сергей 15 1
Лебедев Сергей 28 1
Козак Дмитрий 13 1
Федотов Михаил 14 1
Гурко Александр 130 1
Шойгу Сергей 64 1
Смирнов Евгений 27 1
Соколов Александр 32 1
Чемезов Сергей 127 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 322 1
Белозеров Олег 20 1
Павлов Алексей 7 1
Филатов Владимир 1 1
Нестеров Владимир 9 1
Левашов Александр 88 1
Россия - Российская федерация - РФ 78007 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29171 65
Земля - планета Солнечной системы 2871 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25542 32
Германия - Федеративная Республика 6937 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9659 21
Индия - Республика 3512 15
Израиль 1330 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8303 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10801 13
Япония 7037 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1429 12
Солнечная система 651 12
Канада 2374 12
Южная Корея - Республика 2955 11
Франция - Французская Республика 4169 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11189 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3623 10
Европа 6676 10
Луна 407 7
Ирак - Республика 386 6
Италия - Итальянская Республика 2501 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11802 6
Африка - Африканский регион 2368 5
Казахстан - Республика 3795 5
Беларусь - Белоруссия 2976 5
Украина 5212 5
Северная Америка 2372 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 390 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 469 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 351 5
Ближний Восток 2329 4
Антарктида 86 4
Кипр - Республика 327 4
Турция - Турецкая республика 1334 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1776 4
Азия - Азиатский регион 2929 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1686 3
Россия - Сибирь 1226 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 833 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 625 36
Русский язык 1438 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2205 2
Образование в России 537 2
Человеческий фактор 168 2
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 75 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 79 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 779 1
Кибернетика 8 1
Холодная война 55 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 85 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 1
Болезнь Альцгеймера 81 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 34 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 266 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 43 1
Великая Отечественная война 172 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 395 1
Phys.org 264 12
Nature 282 5
New Scientist 637 4
Physical Review Letters 29 3
Space Daily 195 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8075 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 265 2
Wikipedia - Википедия 375 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 316 1
НТВ - Телекомпания 265 1
CNews - ZOOM.CNews 1315 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 1
Mobile Research Group 65 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 498 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 909 6
РАН - Российская академия наук 611 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 113 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 476 2
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 2 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 53 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 15 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 92 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 49 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 256 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 12 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 85 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 65 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 15 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 215 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 30 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 5 1
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 7 1
Princeton University - Принстонский университет 53 1
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 9 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 92 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 3
Nobel Prize - Нобелевская премия 96 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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