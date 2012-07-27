Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews RND
R&D.CNews
Публикаций - 77, упоминаний - 91
CNews RND упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2175 7
|Клименко Станислав 7 5
|Иванов Сергей 246 4
|Урличич Юрий 34 4
|Айвазов Армен 450 2
|Четвернин Алексей 658 2
|Лужков Юрий 64 1
|Чекалин Александр 5 1
|Романов Алексей 38 1
|Леонов Андрей 2 1
|Морозов Олег 8 1
|Медведев Дмитрий 1483 1
|Пулинец Сергей 11 1
|Прохоров Сергей 20 1
|Киселев Сергей 15 1
|Лебедев Сергей 28 1
|Козак Дмитрий 13 1
|Федотов Михаил 14 1
|Гурко Александр 130 1
|Шойгу Сергей 64 1
|Смирнов Евгений 27 1
|Соколов Александр 32 1
|Чемезов Сергей 127 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 322 1
|Белозеров Олег 20 1
|Павлов Алексей 7 1
|Филатов Владимир 1 1
|Нестеров Владимир 9 1
|Левашов Александр 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru