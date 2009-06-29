Yale University - Йельский университет - Университет Йеля

Создан квантовый микропроцессор Исследовательская группа Йельского университета (США) под руководством профессора Роберта Шелкопфа (Robert Schoelkopf)

Профессор Йельского университета получил Гёделевскую премию ие, численный анализ, машинное обучение и интеллектуальный анализ данных. Как сообщает пресс-служба Йельского университета, премия в размере $5 тыс. была присуждена Шпильману, а также профессор

США возвращают Перу реликвии инков мумии, керамику и кости, были переданы американскому университету во временное пользование. Отныне Йельский университет и Перу будут сотрудничать в области изучения собранной коллекции, сообща

Йельский университет согласился вернуть перуанские реликвии достопримечательностью Перу. Некоторые ученые полагают, что Мачу-Пикчу был столицей империи инков. Йельский университет согласился возвратить тысячи реликвий империи инков на родину, сообщает