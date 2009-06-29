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Yale University Йельский университет Университет Йеля

Yale University - Йельский университет - Университет Йеля


29.06.2009 Создан квантовый микропроцессор

Исследовательская группа Йельского университета (США) под руководством профессора Роберта Шелкопфа (Robert Schoelkopf)
15.08.2008 Профессор Йельского университета получил Гёделевскую премию

ие, численный анализ, машинное обучение и интеллектуальный анализ данных. Как сообщает пресс-служба Йельского университета, премия в размере $5 тыс. была присуждена Шпильману, а также профессор
18.09.2007 США возвращают Перу реликвии инков

мумии, керамику и кости, были переданы американскому университету во временное пользование. Отныне Йельский университет и Перу будут сотрудничать в области изучения собранной коллекции, сообща
18.09.2007 Йельский университет согласился вернуть перуанские реликвии

достопримечательностью Перу. Некоторые ученые полагают, что Мачу-Пикчу был столицей империи инков. Йельский университет согласился возвратить тысячи реликвий империи инков на родину, сообщает

20.04.2000 Metallica отозвала иск против Ельского университета после запрета им программы Napster

Вчера музыкальная heavy metal группа Metallica отозвала ранее поданный судебный иск против Ельского университета (Yell University) после того, как администрация университета согласилась запретить использование программы Napster на территории учебного заведения. Представитель Ельск

Публикаций - 128, упоминаний - 196

Yale University и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 9
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Галактика - Корпорация 1467 7
Microsoft Corporation 24625 5
Apple Inc 12101 3
8213 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
SAP SE 5277 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Accenture plc 682 2
Oracle Corporation 6688 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Ростелеком 9701 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Dell EMC 5027 1
X Corp - Twitter 2845 1
Intel Corporation 12197 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
SAS Institute 971 1
Xerox 1139 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
KPMG 256 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Yahoo! 3697 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Biocad - Биокад 78 1
Virgin Group 139 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Proton Technologies AG 40 1
Canva 16 1
D-Wave Systems 21 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
Хост ГК 37 1
Packard Bell 77 1
Capgemini Consulting 121 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
IBM Global Financing 21 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Metallica - американская метал-группа 35 6
Coursera 50 3
Block - Square 197 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 2
Merrill Lynch 433 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
Intel Capital 148 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 1
Charles Schwab 89 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Prudential Securities 68 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Salton - Салтон 3 1
Alcoa 48 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Maziv Entertainment LLC 1 1
Johnson & Johnson - Janssen 4 1
eBay Inc 1619 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
International Paper 27 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 187 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Демократическая политическая партия США 115 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
ACM - Association for Computing Machinery 9 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 3
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Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 7
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 6
Apple iPad 3860 4
Python - высокоуровневый язык программирования 929 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft Surface Pro - планшет 125 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
Microsoft Office 3734 2
Apple iPod 1537 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 2
Linux OS 9937 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Skype 2067 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
Google Android Studio - Среда разработки 23 1
Apple FaceTime 175 1
Microsoft Office Word 776 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
VK - Mail.Ru Icebox 31 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Apple iTunes Store 1068 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Google Sheets - Google Таблицы 51 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Microsoft Exchange 1714 1
Apple - macOS Time Machine 73 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Nokia Snake - Змейка 31 1
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 61 1
Samsung The Wall 25 1
Acer Predator 206 1
Brin Sergey - Сергей Брин 187 3
Larry Page - Ларри Пейдж 191 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 2
Белоусов Лев 4 2
Bingham Hiram - Бинэм Хирам 2 2
Spielman Daniel - Шпильман Дэниел 2 2
Skell Philip - Скелл Филип 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 1
Егоров Александр 85 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Карпинский Алексей 42 1
Котов Владимир 7 1
Лифшиц Евгений 11 1
Боровиков Игорь 128 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 49 1
Wray Christopher - Рэй Кристофер 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Smith Scott - Смит Скотт 4 1
Marshall Howard - Маршалл Говард 2 1
Resch David - Реш Дэвид 2 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 6 1
Drimmer Jennie - Дриммер Дженни 1 1
Maggioncalda Jeff - Маджионкальда Джефф 2 1
Суслов Константин 23 1
Зенкин Денис 262 1
Баланда Виталий 5 1
Павлов Иван 76 1
Kliman Harvey - Климан Харви 1 1
Gore Albert - Гор Альберт 43 1
Levin Richard - Левин Ричард 1 1
Tymoczko Dmitri - Тиможко Дмитрий 2 1
Vinther Jakob - Винтер Джейкоб 1 1
Breuer Christopher - Бройер Кристофер 1 1
Casimir Hendrik - Хендрик Казимир 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 51
Земля - планета Солнечной системы 10375 23
Россия - РФ - Российская федерация 144215 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 11
США - Калифорния 4625 6
Солнечная система - Solar system 2522 6
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 592 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
США - Индиана 114 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 4
Канада 4881 4
Перу - Республика 274 4
Индия - Bharat 5446 4
Польша - Республика 1959 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Африка - Африканский регион 3478 3
Бразилия - Федеративная Республика 2362 3
Испания - Королевство 3706 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 3
США - Вашингтон - Сиэтл 400 3
США - Коннектикут 170 3
Северный Ледовитый океан 117 3
Европа 21767 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 3
Франция - Французская Республика 7846 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Япония 13282 2
Израиль 2730 2
США - Нью-Йорк 3098 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Чехия - Чешская Республика 1308 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 2
Луна - спутник Земли 1475 2
США - Аризона 514 2
Австралия - Сидней 274 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 43
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 15
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 15
Зоология - наука о животных 2604 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 10
Физика - Physics - область естествознания 2643 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 8
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 6
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 5
Молекула - Molecula 1065 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 4
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 349 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 4
Ботаника - Растения - Plantae 1041 4
Phys.org 972 10
CNews RND - R&D.CNews 2273 8
Nature 811 6
LiveScience 154 4
NYT - The New York Times 1054 3
Scientific American 80 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
Bloomberg 1286 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 2
Space Daily 528 2
ScienceDaily 400 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 2
Forbes - Форбс 817 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
The Washington Post 333 1
San Francisco Chronicle 29 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
New Scientist 1448 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
DailyTech 96 1
EurekAlert 287 1
Times 623 1
Wissenschaft 35 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Игромания 10 1
Nature Genetics 5 1
GesundheitPro 9 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Tom’s Hardware 393 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Fortune Global 500 286 1
IBM Research 108 1
Fortune Global 1000 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
CIBC World Markets 41 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 5
Columbia University - Колумбийский университет 154 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 2
University of Chicago - Чикагский университет 98 2
BU - Boston University - Бостонский университет 62 2
Stockholms universitet - Stockholm University - Стокгольмский университет 6 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 1
National Library of Australia - Национальная библиотека Австралии 2 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
Yale Institute for Nanoscience and Quantum Engineering - Йельский Институт Нанотехнологий и квантовой инженерии 1 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 29 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 9 1
APS - American Philosophical Society - Американское философское общество 1 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 10 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 12 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
МТС Телеком Идея 52 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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