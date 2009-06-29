Yale University Йельский университет Университет Йеля
|29.06.2009
|
Создан квантовый микропроцессор
Исследовательская группа Йельского университета (США) под руководством профессора Роберта Шелкопфа (Robert Schoelkopf)
|15.08.2008
|
Профессор Йельского университета получил Гёделевскую премию
ие, численный анализ, машинное обучение и интеллектуальный анализ данных. Как сообщает пресс-служба Йельского университета, премия в размере $5 тыс. была присуждена Шпильману, а также профессор
|18.09.2007
|
США возвращают Перу реликвии инков
мумии, керамику и кости, были переданы американскому университету во временное пользование. Отныне Йельский университет и Перу будут сотрудничать в области изучения собранной коллекции, сообща
|18.09.2007
|
Йельский университет согласился вернуть перуанские реликвии
достопримечательностью Перу. Некоторые ученые полагают, что Мачу-Пикчу был столицей империи инков. Йельский университет согласился возвратить тысячи реликвий империи инков на родину, сообщает
|20.04.2000
|
Metallica отозвала иск против Ельского университета после запрета им программы Napster
Вчера музыкальная heavy metal группа Metallica отозвала ранее поданный судебный иск против Ельского университета (Yell University) после того, как администрация университета согласилась запретить использование программы Napster на территории учебного заведения. Представитель Ельск
Yale University и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.