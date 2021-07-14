Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Georgia Tech
Georgia Institute of Technology
Технологический институт Джорджии
Публикаций - 57, упоминаний - 60
Georgia Tech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 10059 5
|Google LLC 9356 4
|Meta - Facebook 4100 3
|Sony 5558 3
|Марс ФГУП НПО 970 3
|IBM 8604 3
|Microsoft Corporation 20922 2
|NTT DoCoMo 1061 2
|NEC 1667 2
|HP - Hewlett-Packard 3422 2
|Fujitsu 1613 2
|Nvidia Corp 3000 1
|HP Labs 48 1
|Nest 27 1
|Cray 110 1
|Adobe Systems 1325 1
|HP Inc. 5085 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 1
|Alphabet 75 1
|AMD - Advanced Micro Devices 3477 1
|EA - Electronic Arts 1223 1
|Tencent Keen Security Lab 3 1
|Verizon 824 1
|Twitter 2268 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2497 1
|Tesla Motors 256 1
|The Walt Disney Company 478 1
|Bank of America - Банк Америки 208 1
|Ford 345 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3132 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2692 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 115 1
|Gillula Jeremy - Гиллула Джереми 1 1
|Binns Reuben - Биннс Рубен 1 1
|Лукин Микаил 1 1
|Phys.org 954 3
|New Scientist 1444 2
|ScienceDaily 299 2
|FT - Financial Times 1066 1
|Bloomberg 934 1
|EurekAlert 270 1
|IBM Research 103 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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