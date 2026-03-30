Индексная книга (каталог) CNews*
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Georgia Tech Georgia Institute of Technology Технологический институт Джорджии
СОБЫТИЯ
Публикаций - 126, упоминаний - 147
Georgia Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Phys.org 972 11
|EurekAlert 291 5
|VNUNet.com 214 4
|Physical Review Letters 164 2
|MIT Technology Review 66 2
|ScienceDaily 399 2
|CERN Courier 28 2
|Bloomberg 1627 2
|AP - Associated Press 2007 2
|New Scientist 1448 2
|GizmoChina 171 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|Geophysical Research Letters 31 1
|CNews Энергоэффективное освещение 28 1
|Nature Methods 3 1
|India Today 6 1
|Nature Medicine 6 1
|FT - Financial Times 1296 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|ZDnet 663 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|Ars Technica 450 1
|Nature 832 1
|Juniper Research 131 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Microsoft Research 144 1
|IBM Research 111 1
|CNews Мишень 186 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.