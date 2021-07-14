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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Georgia Tech
Georgia Institute of Technology
Технологический институт Джорджии



14.07.21 Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике 1
23.04.21 Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны? 1
15.03.21 Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли 1
06.02.20 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео 1
31.10.18 Сбор пользовательских данных достиг невиданных масштабов 1
13.12.17 Создана сталь, убивающая бактерий наноиглами 1
20.07.17 Найден способ обойти все антивирусы для Android 2
03.09.15 В устройствах Apple найдена «мегадыра», позволяющая воровать любые пароли 1
17.06.15 Новая «дыра» в iPhone, iPad и Mac позволяет украсть все логины и пароли 1
28.01.15 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине 1
15.08.14 Найден способ превратить любой Android-смартфон в подслушивающее устройство 1
11.03.14 Двойная сила барабанщика с протезом 1
21.08.13 Как обмануть цензуру Apple и заразить троянами iPad и iPhone 1
22.07.13 Создан рекордный катализатор для топливных элементов 1
10.04.13 Как зарядить мобильник за 16 минут 1
01.04.13 Солнечная экопанель из дерева: растворяется в воде 1
13.03.13 Недавняя встреча: Млечный путь пережил столкновение с черной дырой 1
07.03.13 Разработана антенна с поддержкой скорости 1 терабит в секунду 1
07.12.12 Роботы научились обманывать друг друга 1
12.11.12 Симбиоз: рыбы защищают кораллы от атак водорослей 1
09.08.12 Плавающий микроробот займется развозом лекарств 1
13.03.12 Одноионные часы "не собьются" ни на секунду за 14 млрд лет 1
25.01.12 Спасательные операции доверят роботам-змеям 1
14.12.11 Nvidia открыла исходный код компилятора CUDA 1
28.10.11 Генетический мусор сделал из обезьяны человека 1
17.10.11 Электрическое поле заставило жидкость окаменеть 1
23.09.11 Ученые повернули вспять старение стволовых клеток 1
27.07.11 Бактерии в организме "засветятся" 1
26.04.11 Муравьи строят из себя плот, спасаясь от наводнения 1
22.04.11 Метан научились превращать в топливо при комнатной температуре 1
11.11.10 Нанопьезогенераторы скоро пойдут в производство 1
03.11.10 Избирательный растворитель отделяет золото от палладия 1
25.10.10 Рассчитана частота колебаний отряхивающейся собаки 1
20.08.10 Антарктика замерзает, готовясь к потопу 1
11.08.10 "Задача на миллион" ставит под вопрос надежность криптозащиты 1
31.01.08 Теорема Кантора доказана по-новому 1
12.12.07 Сеть серверов создает поддельные сайты 1
28.11.07 Изготовлены транзисторы на основе фуллеренов 1
19.11.07 Имитация пчелиных танцев улучшает работу серверов 1
29.06.07 4D Cities покажет изменение городов с течением времени 1

Публикаций - 57, упоминаний - 60

Georgia Tech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 10059 5
Google LLC 9356 4
Meta - Facebook 4100 3
Sony 5558 3
Марс ФГУП НПО 970 3
IBM 8604 3
Microsoft Corporation 20922 2
NTT DoCoMo 1061 2
NEC 1667 2
HP - Hewlett-Packard 3422 2
Fujitsu 1613 2
Nvidia Corp 3000 1
HP Labs 48 1
Nest 27 1
Cray 110 1
Adobe Systems 1325 1
HP Inc. 5085 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 1
Alphabet 75 1
AMD - Advanced Micro Devices 3477 1
EA - Electronic Arts 1223 1
Tencent Keen Security Lab 3 1
Verizon 824 1
Twitter 2268 1
Amazon Inc - Amazon.com 2497 1
Tesla Motors 256 1
The Walt Disney Company 478 1
Bank of America - Банк Америки 208 1
Ford 345 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3132 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2692 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 628 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10028 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 1
2D - 2-Dimensional 375 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 21 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4176 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1058 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 433 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 233 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12074 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 239 1
Apple iOS 6168 4
Google Android 11585 3
Sony Aibo - серия собак-роботов 59 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5790 3
Apple - App Store 2346 3
Google Chrome - браузер 1156 2
Apple macOS X 1392 2
Apple iPad 3529 2
Google Play - Google Store - Android Market 2622 2
Apple iPod Touch 718 2
Microsoft Windows 10 10056 2
Evernote 189 2
Linux OS 7133 1
Tesla Model X 16 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 255 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 96 1
VirusTotal 43 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 75 1
Apple iMessage - Мессенджер 118 1
Intel x86 - архитектура процессора 1259 1
Nvidia GeForce GTX 3046 1
Adjust 5 1
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 12 1
Tesla FSDC - Full Self-Driving Computer - Процессор для беспилотных авто 2 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 115 1
Gillula Jeremy - Гиллула Джереми 1 1
Binns Reuben - Биннс Рубен 1 1
Лукин Микаил 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33542 11
Япония 7851 6
Земля - планета Солнечной системы 6162 5
США - Калифорния 2939 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9255 3
Европа 7201 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10770 2
Израиль 1602 2
Луна 1090 2
США - Джорджия - Атланта 182 2
Млечный путь - галактика 145 1
Россия - Российская федерация - РФ 81489 1
США - Мичиган 160 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 116 1
США - Северная Каролина 232 1
США - Массачусетс 409 1
Великобритания - Кембридж 239 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1293 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 763 1
США - Нью-Йорк 2570 1
Германия - Федеративная Республика 7720 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 620 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 1
Phys.org 954 3
New Scientist 1444 2
ScienceDaily 299 2
FT - Financial Times 1066 1
Bloomberg 934 1
EurekAlert 270 1
IBM Research 103 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 749 3
University of Oxford - Оксфордский университет 149 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 316 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 318 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 50 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 351 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 162 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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