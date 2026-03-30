Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Georgia Tech Georgia Institute of Technology Технологический институт Джорджии

Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии

СОБЫТИЯ


30.03.2026 Американцы: Запрет иностранных роутеров в США - выстрел себе в ногу. Кибератаки не прекратятся, поверхность атаки вырастет 1
03.07.2025 Хитрый айтишник устроился в 80 компаний и не работал ни дня. Зарплату ему все платили исправно 1
30.01.2025 Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud 1
23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews 1
03.04.2024 В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами 1
22.03.2023 Прецедент. ИТ-компании начали заменять настоящих программистов новым ИИ, потому что ему не нужно платить 1
09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 1
14.07.2021 Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике 1
23.04.2021 Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны? 2
15.03.2021 Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли 1
08.12.2020 Придуман супер-метод заражения смартфонов троянами без подключения к интернету. Уберечься почти невозможно 1
06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео 1
31.10.2018 Сбор пользовательских данных достиг невиданных масштабов 1
22.08.2018 Ключи шифрования можно добыть из смартфона с помощью радиоприемника 1
13.12.2017 Создана сталь, убивающая бактерий наноиглами 1
12.09.2017 Все версии Android кроме последней позволяют полностью перехватить управление над смартфоном 1
28.08.2017 Роботизированная швейная фабрика готовится к выпуску футболок 1
20.07.2017 Найден способ обойти все антивирусы для Android 1
06.03.2017 Автомобили с нулевым выбросом не спасут от загрязнения воздуха? 1
15.06.2016 Brainly купил платформу для совместного обучения OpenStudy 1
31.05.2016 Такие разные роботы 2
30.11.2015 Насекомые оказались уникальны даже в гигиене 1
03.09.2015 В устройствах Apple найдена «мегадыра», позволяющая воровать любые пароли 1
17.06.2015 Новая «дыра» в iPhone, iPad и Mac позволяет украсть все логины и пароли 1
28.01.2015 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине 1
15.08.2014 Найден способ превратить любой Android-смартфон в подслушивающее устройство 1
11.03.2014 Двойная сила барабанщика с протезом 1
11.02.2014 Здоровье – дело техники. Обзор медицинских технологий настоящего и будущего 1
01.11.2013 Новая пленочная защита для смартфонов 2
24.09.2013 Щели в микроволновке могут быть полезны 1
19.09.2013 Свойства воды зависят от упаковки 1
21.08.2013 Как обмануть цензуру Apple и заразить троянами iPad и iPhone 1
09.08.2013 «Мини Лиза»: ученые создали Джоконду в наноразмере 1
22.07.2013 Создан рекордный катализатор для топливных элементов 1
15.07.2013 Ученые в 100 раз ускорили работу интернет-коммутаторов 1
12.07.2013 Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак 1
30.04.2013 Почувствуй прикосновение: пьезоелектрик подарит роботам тактильные ощущения 1
10.04.2013 Как зарядить мобильник за 16 минут 1
01.04.2013 Солнечная экопанель из дерева: растворяется в воде 1
25.03.2013 Косолапый робот побеждает грязь и песок 1

Публикаций - 126, упоминаний - 147

Georgia Tech и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Google LLC 12690 9
Apple Inc 13156 6
Microsoft Corporation 25775 5
Intel Corporation 12811 5
X Corp - Twitter 2938 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Konami 111 3
Fujitsu Automation 7 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Fujitsu 2105 3
Sony 6739 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
Albemarle 2 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
HP Inc. 5883 2
Галактика - Корпорация 1545 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Ring 65 2
Nvidia Corp 4002 2
Arduino Software 75 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 1
Технологии Будущего 169 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
Brave Robotics 2 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Nano Retina 2 1
RSL Steeper 3 1
Intelligent Fingerprinting 1 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
AhnLab 10 1
Dell EMC - Data General 25 1
Mobisante 4 1
Intel Digital Enterprise Group 29 1
Alliant Computer Systems Corporation 2 1
Intel EMEA 6 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Honda Motor Company - HND 240 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Ford Smart Mobility 3 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Coursera 65 1
Tesla Motors 461 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Walt Disney Company 647 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Ford 435 1
Naspers 85 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Unilever Lipton 9 1
Композит 99 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
U.S. NSTC - National Science and Technology Council - Национальный совет по науке и технологиям США - Совет по национальной науке и технологиям США 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 7
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 4
Google Android 15244 7
Apple iOS 8583 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Linux OS 11533 5
Google Chrome - браузер 1701 4
Apple iPad 4012 4
Microsoft Windows 16882 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Honda Asimo 39 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Apple iCloud 310 3
Intel Pentium III 782 3
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Microsoft Office 4170 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Google Android 8 - Android Oreo 198 2
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 2
Bending Spoons - Evernote 200 2
Apple iPod Touch 747 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Apple macOS KeyChain 23 2
Apple iCloud KeyChain - Связка ключей iCloud 10 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Electron - фреймворк 87 2
Tesla Model X 32 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Nano Retina - Bio-Retina 2 1
Intel Santa Rosa Platform 32 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
RSL Steeper - Bebionic 3 1
Apple iPhone 14 157 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
Ocelot 4 1
Microsoft 365 Copilot 248 1
Potter Steve - Поттер Стив 4 4
Balch Tucker - Болч Таккер 4 4
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Webster Peter - Вебстер Питер 2 2
Dagon David - Дэгон Дэвид 2 2
Weck Marcus - Уэк Маркус 2 2
Nie Shuming - Ни Шумин 2 2
Pulendran Bali - Палендран Бали 2 2
Komerath Narayanan - Комерат Нарайанан 2 2
Галушкин Олег 182 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Cantor Georg - Кантор Георг 1 1
Geim Andre - Гейм Андре 23 1
Абакумов Артем 6 1
Антипов Евгений 8 1
Borkowski Michal - Борковски Михал 4 1
Graham Samuel - Грэм Самуил 1 1
Aaronson Scott - Ааронсон Скотт 2 1
Ландау Лев 4 1
Eisaman Matthew - Айсаман Мэттью 1 1
Dellaert Frank - Деллерт Франк 3 1
Nair Raj - Радж Наир 3 1
Mundie Craig - Манди Крейг 20 1
Kawahara Yoshihiro - Кавахара Йошихоро 1 1
Fields Mark - Филдс Марк 5 1
Kippelen Bernard - Киппелен Бернард 2 1
Herzing Denise - Херцинг Дениз 1 1
Vandenbosch Betty - Ванденбош Бетти 2 1
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 1
Arkin Ronald - Аркин Рональд 2 1
Perkins Joe - Перкинс Джо 1 1
Лазерсон Илья 3 1
Lander Eric - Ландер Эрик 1 1
Santos Laurie - Сантос Лаура 2 1
Bending Simon - Бендинг Саймон 3 1
Упоров Николай 1 1
Eislet Kurt - Эйслет Курт 1 1
Лукин Михаил 16 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
США - Джорджия 335 96
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 55
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
США - Джорджия - Атланта 265 13
Япония 13807 10
США - Калифорния 4829 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Европа 24964 5
США - Калифорния - Беркли 286 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 35 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 3
Великобритания - Западная Англия 10 3
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 3
Израиль 2856 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Мировой океан - World Ocean 528 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 2
Индия - Bharat 5870 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Китай - Тайвань 4245 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
США - Мичиган 274 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
США - Нью-Мехико 35 1
Южный океан 10 1
Средиземное море - Эгейское море - Тира Вулканический остров - Санторини 2 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 16
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 15
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 9
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 9
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 7
Зоология - наука о животных 2887 7
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Физика - Градус Цельсия 293 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 6
Ботаника - Растения - Plantae 1167 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 5
Литий - Lithium - химический элемент 663 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 4
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
Спорт - Футбол 776 4
Phys.org 972 11
EurekAlert 291 5
VNUNet.com 214 4
Physical Review Letters 164 2
MIT Technology Review 66 2
ScienceDaily 399 2
CERN Courier 28 2
Bloomberg 1627 2
AP - Associated Press 2007 2
New Scientist 1448 2
GizmoChina 171 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Geophysical Research Letters 31 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Nature Methods 3 1
India Today 6 1
Nature Medicine 6 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ars Technica 450 1
Nature 832 1
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
CNews Мишень 186 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 6
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 2
Emory-Georgia Tech Nanotechnology Center for Personalized and Predictive Oncolog - Нанотехнологичекий центр предиктивной онкологии Эмори-Джорджии 2 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
Tohoku University - Университет Тохоку 25 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
University of Ulm - Universität Ulm - Ульмский университет 9 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
Victoria University of Wellington - Университет Виктории в Веллингтоне 4 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
University of Akron - Акронский университет 9 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
USENIX - техническая конференция 15 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще