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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199873
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Emory University Университет Эмори Эморийский университет

СОБЫТИЯ


20.08.2026 Нейросети вносят людей в «черные списки». Соискатели работы подали в суд на разработчика ИИ для подбора персонала 1
05.06.2024 Студентов, разработавших ИИ для помощи в учебе, сперва наградили, а затем отстранили от занятий 2
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» 1
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве 1
15.06.2016 Brainly купил платформу для совместного обучения OpenStudy 1
15.10.2014 Второй пошел. «Китайская Apple» переманивает топ-менеджеров Google 1
15.10.2013 Стволовые клетки в оболочке – новое слово в терапии 1
28.01.2013 Собак проверят на профпригодность с помощью МРТ 1
28.12.2012 Пение для птиц и музыка для человека: эмоции схожи 1
24.10.2012 Страх искажает пространство 1
11.03.2012 Соль опасна: подтверждение нашлось у астронавтов МКС 1
25.01.2012 Мозг отличает "святое" от повседневного 1
20.10.2011 Случайно обнаружен ген старения 1
11.04.2011 Зевание - признак социальной связи 1
19.07.2010 Микроиглы включаются в борьбу с вирусами 1
19.08.2009 Геймеры чаще страдают от проблем со здоровьем 1
20.06.2008 Разработан новый метод генетического кодирования маркеров 1
24.01.2008 Христофор Колумб, возможно, привез сифилис в Европу 1
04.12.2007 Шимпанзе запоминают информацию быстрее студентов 1
18.10.2007 Шимпанзе оказались способны к рефлексии 1
18.09.2007 Установлен ген, вызывающий синдром ломкой X-хромосомы 1
02.11.2006 Нанопокрытие: революция в санитарии 2
02.11.2006 Нанопокрытие: революция в санитарии 2
01.11.2006 Загадка зеркала: слоны знают собственный образ 1
01.11.2006 Загадка зеркала: слоны знают собственный образ 1
01.09.2006 Шимпанзе хранят и чтут культурную традицию 1
01.09.2006 Шимпанзе хранят и чтут культурную традицию 1
14.08.2006 В лечении наследственных заболеваний наметилась новая тенденция 1
14.08.2006 В лечении наследственных заболеваний наметилась новая тенденция 1
30.03.2006 Полимеры-самоубийцы меняют облик медицины 1
30.03.2006 Полимеры-самоубийцы меняют облик медицины 1
28.04.2005 Ученые разработали устройство для спасения жизни футболистам 1
28.04.2005 Ученые разработали устройство для спасения жизни футболистам 1
30.05.2000 Бизнес-школы включают электронную коммерцию в число своих предметов 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Emory University и организации, системы, технологии, персоны:

ТелКо Групп 21 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1463 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Пентаком 7 2
Ростелеком 10965 1
Microsoft Corporation 25793 1
Xiaomi - Сяоми 2246 1
Apple Inc 13177 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1694 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
1С-Битрикс - Bitrix 676 1
Canalys 236 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 111 1
Google LLC 12718 1
Epicor Software Corporation 166 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 3
Prometheus Capital Partners - Прометеус Кэпитал - Прометеус Капитал - Прометеус девелопмент - Прометеус эдвайзорз 5 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Разгуляй 40 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8883 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Microsoft - LinkedIn 702 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1685 1
Naspers 85 1
ЕКА Топливная компания 148 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6562 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13912 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22816 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14307 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18366 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5660 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8293 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7845 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13960 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5922 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3325 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26870 1
Оцифровка - Digitization 5200 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1906 1
Корпоративное управление - Corporate governance 105 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4914 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4318 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 650 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6418 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6515 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1283 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 378 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12230 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 555 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10267 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7909 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2062 1
Apple iPhone 6 4861 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3562 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Stafory - робот Вера 377 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 11 1
OpenAI - ChatGPT 728 1
de Waal Frans - де-Ваал Франс 4 4
Stojiljkovic Igor - Стожилкович Игорь 2 2
Churchward Gordon - Черчвард Гордон 2 2
Reiss Diana - Рейсс Диана 2 2
Pulendran Bali - Палендран Бали 2 2
Васадзе Леван 11 2
Пьявкин Александр 14 2
Чкареули Георгий 3 2
Plotnik Joshua - Плотник Джошуа 3 2
Devine Scott - Девайн Скотт 5 2
Креймер Ольга 1 1
Robertson Tom - Робертсон Том 5 1
De Winne Frank - Де Винн Франк 18 1
Nespoli Paolo - Несполи Паоло 3 1
Wojcicki Anne - Войцицки Анне - Войжитски Анна - Войсицки Анна 19 1
Warren Stephen - Уоррен Стивен 2 1
Alutto Joseph - Алутто Джозеф 1 1
Хо Джеймс - Ho James 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Шилов Сергей 99 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Гвоздев Дмитрий 146 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Bin Lin - Бин Лин 5 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Borkowski Michal - Борковски Михал 4 1
Matsuzawa Tetsuro - Мацузава Тецуро 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54808 14
США - Джорджия - Атланта 266 12
США - Джорджия 335 6
Россия - РФ - Российская федерация 166647 4
Европа 24981 2
Земля - планета Солнечной системы 10879 2
Азия - Азиатский регион 5926 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14820 2
Великобритания - Шотландия 342 2
Грузия - Тбилиси 106 2
США - Северная Каролина 328 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19193 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13831 1
Япония 13813 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8596 1
Индия - Bharat 5880 1
Америка - Американский регион 2206 1
Америка Южная 884 1
Италия - Итальянская Республика 4511 1
США - Калифорния 4832 1
Индия - Карнатака - Бангалор 213 1
США - Иллинойс - Чикаго 441 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Ирак - Республика 709 1
США - Айова 129 1
Япония - Киото 33 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33843 12
Зоология - наука о животных 2894 8
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10390 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11360 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5004 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 5
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18207 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3034 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1460 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1327 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1224 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21730 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27355 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9120 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 393 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 499 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1540 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 2
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2284 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53594 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9036 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8504 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 589 2
Спорт - Футбол 777 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 499 2
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 22 1
Образование в России 2903 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5741 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12333 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5118 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3117 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8262 1
Nature 833 3
New Scientist 1448 3
Phys.org 972 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
EurekAlert 291 2
TerraDaily 141 2
Public Library of Science - PLOS 71 1
Nature Medicine 6 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
Chicago Tribune 13 1
MIT Technology Review 66 1
Die Welt 80 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Strategy Analytics 285 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 2
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 27 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 197 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
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