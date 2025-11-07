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Индексная книга (каталог) CNews*
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University of St Andrews st-andrews Сент-Эндрюсский университет

СОБЫТИЯ


07.11.2025 OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность 2
18.02.2022 Хранилище Google ограничило в правах владельцев файлов, созданных на макбуках 1
28.01.2019 На Земле заканчиваются вещества, необходимые для производства смартфонов 2
08.07.2013 Темной материи нет? Свидетельство Андромеды 1
01.07.2013 Межгалактическая лупа позволит рассмотреть квазар «поближе» 1
01.07.2013 Обезьяны очень увлечены соцсетями 1
01.02.2013 Притягивающий луч в работе. ВИДЕО 1
23.08.2012 Млечный Путь и Магеллановы Облака не одиноки во Вселенной 1
26.04.2011 Плутон может оказаться кометой 1
12.04.2010 Копирование чужих ошибок стимулирует инновации 1
02.10.2009 Оптика: дифракционный предел остался в прошлом 1
15.10.2008 Обнаружена самая горячая планета 1
22.07.2008 Полярная звезда пульсирует все сильнее и сильнее 1
03.04.2008 Обнаружена, возможно, самая молодая планета 1
07.03.2008 Черная дыра смоделирована в Шотландии 1
22.10.2007 Слоны способны различать среди людей охотников 1
09.06.2007 Шимпанзе передают традиции из поколения в поколение 2
07.12.2006 Кошки помогут в разработке методов лечения болезни Альцгеймера 1
07.12.2006 Кошки помогут в разработке методов лечения болезни Альцгеймера 1
01.09.2006 Шимпанзе хранят и чтут культурную традицию 1
01.09.2006 Шимпанзе хранят и чтут культурную традицию 1
13.07.2006 Глобальное потепление: медузы наступают 1
13.07.2006 Глобальное потепление: медузы наступают 1
25.01.2002 Ученые сделали прорыв в исследовании природы черных дыр 1
25.01.2002 Ученые сделали прорыв в исследовании природы черных дыр 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

University of St Andrews и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1537 3
Google LLC 12610 2
НИИ-Тантал 14 1
Amazon Inc - Amazon.com 3254 1
X Corp - Twitter 2929 1
Microsoft Corporation 25699 1
Apple Inc 13074 1
IBM - International Business Machines Corp 9680 1
Honeywell 307 1
McKinsey & Company Int 291 1
Hansa - Ханса 114 1
EuChemS - European Chemical Society - Европейское химическое общество 2 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11462 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2338 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10220 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7362 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1564 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3632 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16918 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13634 2
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4761 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2041 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 283 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13166 1
Освещение - яркость источника света 737 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1423 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1870 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 183 1
Дифракция - diffractus 37 1
Оповещение и уведомление - Notification 5806 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1088 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 417 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1821 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17976 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12734 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34404 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26549 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3179 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 682 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28045 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2700 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5145 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24166 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11698 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 57 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1483 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1411 1
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Microsoft Windows 16803 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 385 1
Intel Willow Cove 18 1
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Несвежевский Валерий 2 2
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Shore Peter - Шор Питер 9 1
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Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13763 8
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Земля - Южное полушарие 160 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164746 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18974 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Индия - Bharat 5840 1
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Канада 5059 1
Африка - Африканский регион 3631 1
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Китай - Пекин - Beijing 1087 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 1
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США - Массачусетс - Бостон 384 1
Кения - Республика 167 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33421 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3808 9
Зоология - наука о животных 2868 6
Физика - Physics - область естествознания 2920 4
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1744 4
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3010 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1271 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4957 3
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 51 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2254 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 888 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2016 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 582 2
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 557 2
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 29 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4477 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18021 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6596 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1711 1
Индий - Indium - химический элемент 32 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1283 1
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 221 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 368 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 1
Галлий - Gallium - химический элемент 360 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 169 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 975 1
Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
Металлы - Никель - Nickel 357 1
Металлы - Медь - Copper 854 1
Молекула - Molecula 1099 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 578 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Nature 828 3
TerraDaily 141 2
LiveScience 154 2
Медуза - Meduza 48 2
ScienceDaily 399 1
Optics 143 1
SPIE - Optics.org 29 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
The Verge - Издание 613 1
BleepingComputer - Издание 454 1
Daily Mail 58 1
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University of California - Калифорнийский университет 101 2
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 2
ILL - Institut Laue–Langevin - Институт Лауэ–Ланжевена 7 2
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UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
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King's College London - Королевский колледж Лондона 39 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
ICRAR - International Centre for Radio Astronomy Research - Международный центр радиоастрономических исследований 2 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Короткая ссылка
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