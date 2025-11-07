Индексная книга (каталог) CNews*
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University of St Andrews st-andrews Сент-Эндрюсский университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 29
University of St Andrews и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1537 3
|Google LLC 12610 2
|НИИ-Тантал 14 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3254 1
|X Corp - Twitter 2929 1
|Microsoft Corporation 25699 1
|Apple Inc 13074 1
|IBM - International Business Machines Corp 9680 1
|Honeywell 307 1
|McKinsey & Company Int 291 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
|IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|Nature 828 3
|TerraDaily 141 2
|LiveScience 154 2
|Медуза - Meduza 48 2
|ScienceDaily 399 1
|Optics 143 1
|SPIE - Optics.org 29 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
|The Verge - Издание 613 1
|BleepingComputer - Издание 454 1
|Daily Mail 58 1
|New Scientist 1448 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.