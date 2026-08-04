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Индексная книга (каталог) CNews*
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Освещение яркость источника света

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.08.2026 Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт 1
30.07.2026 Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM 3
21.07.2026 От домашних экранов до переполненных баров: как изменились траты россиян во время ЧМ по футболу 1
09.07.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный 1
03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 1
28.05.2026 МТС объявляет о старте предзаказа Huawei Watch FIT 5 Pro и начале продаж Huawei Watch FIT 5 1
14.05.2026 Российские ученые нашли способ получать наночастицы для технологий будущего 1
30.04.2026 Апрельские обновления умных устройств «Яндекса» 1
22.04.2026 Бренд Bloody представил игровой монитор MN2X с диагональю 39,7 дюйма и разрешением WUHD 1
20.04.2026 Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья 1
13.04.2026 OnePlus объявляет старт продаж в России смартфона OnePlus Nord 6 1
23.03.2026 В России представлен монитор Acer Nitro VG270KV4 с 4K и до 320 Гц 1
18.03.2026 В России начались продажи серии смартфонов Pосо X8 Pro 1
18.03.2026 Новый монитор Acer Predator X32X5: 4K Penta Tandem QD-OLED, 240 Гц и полноценный USB-хаб в одном корпусе 1
26.02.2026 На российском рынке доступен 32-дюймовый изогнутый QHD-монитор Acer Nitro ED320QUS3 1
20.02.2026 Телевизоры Xiaomi стали дорогими. Выпущена очень дорогая модель на «квантовых точках» с небольшим экраном. В России есть дешевле 1
12.12.2025 Зимняя сказка на столе: Ozon fresh представил новогоднюю коллекцию готовых блюд в русском стиле 1
10.12.2025 Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM 1
05.12.2025 Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц 1
02.12.2025 Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России 1
25.11.2025 7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж 1
17.11.2025 Павел Перов -

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

 1
12.11.2025 Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте 1
10.11.2025 В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники 1
27.10.2025 «Гигант Комплексные системы» представила 27-дюймовый профессиональный монитор G-View27 Repro Edition 1
17.10.2025 Нейросеть определит настроение жителей 1
16.10.2025 В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple 1
06.10.2025 Признание Microsoft: В Windows 11 есть функции, замедляющие работу системы 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 1
08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 1
01.09.2025 Антивирусы в Windows массово помечают дистрибутивы Linux как вирусы и трояны 1
28.08.2025 Миллениалы — «золотое поколение» для работодателей, а с поколением Z бизнесу приходится непросто 1
21.08.2025 Опрос Билайна: почти 90% клиентов уверены, что нейросети помогают экономить в путешествиях 1
28.07.2025 Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения 1
15.07.2025 В России выпустили супердешевые телевизоры с «квантовыми точками». Меньше 20 тысяч за базовую модель 1
07.07.2025 Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM 1

Публикаций - 742, упоминаний - 767

Освещение и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 99
Apple Inc 13154 71
Sony 6739 60
LG Electronics 3735 54
Nvidia Corp 4002 51
Intel Corporation 12811 49
Acer Group - Acer Inc 2776 47
Google LLC 12688 45
Microsoft Corporation 25775 35
Huawei 4675 35
HP Inc. 5883 33
Галактика - Корпорация 1545 30
Philips 2099 29
AMD - Advanced Micro Devices 4641 28
Xiaomi - Сяоми 2231 27
Yandex - Яндекс 9215 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 25
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 23
Lenovo Group 2446 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 18
Dell EMC 5180 16
Canon 1439 15
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 15
Digma 251 13
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Toshiba Corporation 2980 12
Fujitsu 2105 11
Lenovo Motorola 3566 11
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 11
MediaTek - Ralink 595 10
HTC Corporation 1512 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Sharp Corporation 1062 10
Nikon 646 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
TÜV Rheinland Group 181 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Carl Zeiss AG 307 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Связной ГК 1401 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Евросеть 1421 4
Walt Disney Company 647 4
Эра HD - Эра ХД 54 4
BMW Group 482 3
Hyundai Motor Company 436 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Volkswagen Audi Group 232 3
Nike 195 3
Студия Артемия Лебедева 101 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Композит 99 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 3
Русский Стиль 45 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Visa International 1993 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Федеральный фонд развития электронной техники РФ 6 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФРИИ Акселератор 59 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 32
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 272
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 208
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 201
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 199
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 191
Контрастность 3042 188
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 181
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 171
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 163
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 146
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 144
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 143
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 134
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 132
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 124
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 124
Наушники - Headphones 4478 123
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 120
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 119
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 117
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 107
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 107
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 101
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 101
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 96
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 96
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 90
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 87
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 86
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 85
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 84
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 84
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 83
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 75
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 74
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 74
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 73
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 72
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 72
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 68
Google Android 15243 94
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 53
Microsoft Windows 16882 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 48
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 43
Apple iOS 8583 39
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 30
Google YouTube - Видеохостинг 3002 28
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 28
Dolby Vision 282 27
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 25
Apple iPhone 6 4861 25
Microsoft Windows 2000 8678 25
Apple iPad 4011 24
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 24
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 23
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 21
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 21
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 19
Nvidia G-Sync 175 18
Samsung Galaxy 1035 18
Intel Core - Семейство процессоров 1251 18
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 18
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 18
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 17
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 17
Linux OS 11533 16
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 15
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 15
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 15
Apple iPod 1553 15
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 15
Nvidia GeForce GTX 525 14
Microsoft Windows 10 1938 14
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 14
Apple - App Store 3109 14
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 14
Apple MacBook Pro 559 14
Бровкин Дмитрий 55 13
Лаптева Марина 114 10
Ширшов Павел 76 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Газаров Артур 77 7
Ксенин Алекс 311 6
Набоков Сергей 27 6
Brown Michael - Браун Майкл 36 4
Dunham David - Данхэм Дэвид 4 4
Farhquar Robert - Фаркуар Роберт 4 4
Brown Mike - Браун Майк 15 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Кожевников Алексей 66 4
Наумов Максим 100 4
Овсянников Денис 23 4
Путин Владимир 3454 3
Гордеева Анна 36 3
Москалева Татьяна 73 3
Орлов Сергей 29 3
Принцевская Людмила 34 3
Беляева Татьяна 29 3
Хоменко Артем 7 3
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 2
Loddders Katharina - Лоддерс Катарина 3 2
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 2
Burgasser Adam - Бургассер Адам 7 2
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
Позднякова Ксения 25 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Altenhoff Wilhelm - Альтенхофф Вильгельм 2 2
Адамян Мария 2 2
Королюк Алексей 87 2
Семенов Александр 166 2
Помозов Алексей 88 2
Михайлов Александр 56 2
Ефремов Сергей 18 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Князева Мария 16 2
Лебедев Артемий 110 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 290
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 155
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 82
Земля - планета Солнечной системы 10865 80
Солнечная система - Solar system 2569 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 63
Европа 24963 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 39
Япония 13807 36
Южная Корея - Республика 7051 30
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 22
Индия - Bharat 5869 20
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 17
Франция - Французская Республика 8177 16
Азия - Азиатский регион 5920 14
США - Калифорния 4829 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
Нептун - планета Солнечной системы 203 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 9
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 9
Нидерланды 3745 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
Венера - планета Солнечной системы 298 8
Канада 5081 7
Африка - Африканский регион 3640 7
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 7
Юпитер - планета Солнечной системы 557 7
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 7
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Китай - Тайвань 4245 6
Земля - Южное полушарие 160 6
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 117
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 80
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 75
Ergonomics - Эргономика 1755 64
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 51
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 48
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 42
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 41
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 41
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 41
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 34
Английский язык 7030 30
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 25
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 23
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 20
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 20
Физика - Physics - область естествознания 2940 20
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 17
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 16
Видеокамера - Видеосъёмка 720 16
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 15
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 15
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 15
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 15
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
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Nature 832 7
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NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
ScienceDaily 399 3
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
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Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
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РАН СО - Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе 13 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 7 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
Royal Observatory of Belgium, ROB - Королевская обсерватория Бельгии 2 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 1
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 1
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
День молодёжи - 27 июня 1087 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
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Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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