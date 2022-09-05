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Освещение яркость источника света



05.09.2022 Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
15.08.2022 В сфере образования стремительно растет спрос на российское ПО 1
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт 1
12.07.2022 Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ 1
15.06.2022 9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи 1
05.06.2022 Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона 1
02.06.2022 «Яндекс» добавил эквалайзер в маленькие колонки с «Алисой» 1
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках 1
30.05.2022 Умные фонари «Ростелекома» помогли сэкономить Южному Уралу более 70 млн киловатт электроэнергии 1
24.05.2022 «Одноклассники» обновили сервис «Моменты»: публикация ссылок для всех профилей и групп и анимированные фоны 1
11.05.2022 «Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд 1
05.05.2022 Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен 1
26.04.2022 «Яндекс маркет» запустил модный онлайн-универмаг: в нем локальные бренды одежды и обуви могут открыть фирменные витрины 1
22.04.2022 Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться? 1
19.04.2022 Техника DIGMA 2022: оборудуем место для удаленной работы 1
30.03.2022 Объем российского рынка видеоигр достиг 177,4 млрд руб. в 2021 году 1
22.03.2022 МТС представила новую кассу для работы с СБП 1
20.03.2022 10 способов продлить срок службы батареи умных часов 1
11.03.2022 Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе 1
03.03.2022 «Дом.ру» провел ребрендинг 1
24.02.2022 Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России 1
10.02.2022 Продавцы смогут создать на «Яндекс.маркете» аналоги своих сайтов 1
07.02.2022 Huawei представляет первый 16-дюймовый премиальный ноутбук MateBook 16 1
02.02.2022 В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED 1
21.01.2022 Чем отличается iPhone 13 от iPhone 13 Pro Max 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 2
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 1
17.11.2021 Проектор Acer X1328Wi выходит на российский рынок 1
16.11.2021 Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы 1
22.10.2021 Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
16.09.2021 Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений 1
15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync 1
25.08.2021 Acer представила в России профессиональный лазерный проектор PL7510 1
19.08.2021 Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2 1

Публикаций - 176, упоминаний - 180

Освещение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 53
Apple Inc 10683 43
Nvidia Corp 3118 35
LG Electronics 3372 30
Intel Corporation 11262 30
Lenovo Group 2077 16
AMD - Advanced Micro Devices 3661 16
Microsoft Corporation 22497 14
Элемент ГК - Elementec 1523 13
Xiaomi 1095 11
Huawei 3222 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
Yandex - Яндекс 5015 5
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Redmond - Инновационные решения 88 3
Samsung - Harman - JBL 167 3
HMD Global - Nokia 128 3
BBK OPPO Electronics 281 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Галактика - Корпорация 1077 2
BBK Electronics Corp 396 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Asahi Pentax 50 1
Red Hat 1183 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 1
Монолит-Инфо 77 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 1
Blender 32 1
Konica Minolta 356 1
Новые облачные технологии (НОТ) 277 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Почта России ПАО 1853 1
IKEA - ИКЕА 124 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 100
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 75
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 74
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 73
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 65
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 60
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 57
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 57
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 42
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 36
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 35
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 26
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 24
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 22
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 22
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 21
DDR - Double data rate 2422 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 19
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 18
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 17
Автофокус - Автофокусировка 699 17
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 16
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 13
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 350 13
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 12
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 10
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 613 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 8
Google Android 11959 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 22
Microsoft Windows 2000 2856 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 16
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 9
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 8
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 8
Microsoft Windows 7 1780 6
Nokia Sirocco 92 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 6
Microsoft DirectX 686 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 5
Linux OS 7669 4
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 4
Microsoft Office 3247 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 3
AMD Radeon 187 3
Google Gmail 802 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 3
Apple iPod 1369 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 3
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 3
Microsoft Windows 2104 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 3
Fujitsu LifeBook 166 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 73 2
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 2
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 2
Microsoft Windows XP 2291 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 309 2
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 13 2
Apple Safari - браузер 743 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 2
Путин Владимир 2542 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 73
Земля - планета Солнечной системы 7427 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 53
Солнечная система - Solar system 2236 42
Луна - спутник Земли 1184 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 15
Япония 10069 15
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 9
Азия - Азиатский регион 3803 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Венера - планета Солнечной системы 262 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 5
Китай - Тайвань 2115 5
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 4
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 4
Сатурн - Титан (спутник) 279 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 6 4
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Казахстан - Республика 4467 3
Нептун - планета Солнечной системы 180 3
Нидерланды 2197 3
Германия - Берлин 635 3
Сатурн - Энцелада (спутник) 118 2
Россия - Сибирь 1579 2
Армения - Республика 1112 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 179 2
Юпитер - планета Солнечной системы 529 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Россия - Южный Урал 117 1
Сатурн - планета Солнечной системы 60 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 34 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 40
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 27
Ergonomics - Эргономика 840 26
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 12
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 7
Физика - Physics - область естествознания 889 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 4
Метан - methanum - болотный газ 0 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Тёмная материя - Dark Matter 0 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Forbes - Форбс 591 1
Juniper Research 468 1
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 0 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
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