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РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова Алфёровский университет Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10350 1
|Huawei 4001 1
|Lenovo Motorola 3505 1
|JetBrains 71 1
|Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
|Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 49 1
|Coursera 56 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2129 1
|Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 605 1
|Unsplash 954 1
|Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 130 1
|Stepik.org - образовательный портал 11 1
|FreePik 1109 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Макаров Сергей 12 1
|Иванов Андрей 57 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Каем Кирилл 37 1
|Кулешов Александр 23 1
|Красников Геннадий 72 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Фортов Владимир 16 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Черешнев Валерий 4 1
|Панченко Владислав 5 1
|Кулипанов Геннадий 2 1
|Мухин Иван 1 1
|Перовский Лев 2 1
|Большаков Алексей 1 1
|Шалаев Владимир 5 1
|Красников Дмитрий 5 1
|Гостищев Павел 1 1
|Kornberg Roger - Корнберг Роджер 6 1
|Вяххи Николай 1 1
|Известия ИД 647 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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