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РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова Алфёровский университет Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова



28.04.2025 В России придумали метод создания золотых нанопленок для гибкой электроники 1
03.07.2023 Физики создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего 1
02.05.2023 В России созданы суперпродвинутые экраны для смартфонов и планшетов. Они в разы ярче, экономичнее и дешевле OLED 1
14.03.2023 В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 1
30.08.2016 В России появится онлайн-магистратура по биоинформатике на образовательной платформе Stepik 1
21.08.2015 Диплом СПбАУ РАН выдадут на новых онлайн-курсах по программированию 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10350 1
Huawei 4001 1
Lenovo Motorola 3505 1
JetBrains 71 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 49 1
Coursera 56 1
Лента - Сеть розничной торговли 2129 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 605 1
Unsplash 954 1
РНФ - Российский научный фонд 104 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 756 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3101 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24585 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1293 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7758 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12221 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12615 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование 249 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21089 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14579 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8254 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3094 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2215 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6445 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9791 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 557 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3383 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 497 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2273 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4261 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9848 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10897 1
Освещение - яркость источника света 690 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1055 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3672 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 576 1
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 154 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 151 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 130 1
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Гуляев Юрий 8 1
Черешнев Валерий 4 1
Панченко Владислав 5 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
Известия ИД 647 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 461 2
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UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
YSU - Yerevan State University - Ереванский государственный университет 4 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов 5 1
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