Сенсоры и обработка сенсорной информации Sensors and sensory information processing

Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров хнологии: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры. Субтехнология квантовых сенсоров и метрологии представляет из себя совокупность высокоточных измерительных приборов,

Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем Mitsubishi Electric объявила о разработке первой в мире технологии защиты сенсоров, в основе которой лежит обнаружение несоответствия регистрируемых данных с помощью с

Любой iPhone можно взломать через новую «дыру» в JavaScript ебуется лишь небольшое приложение на JavaScript, которое эксплуатирует программные интерфейсы (API) сенсоров движения устройства. По утверждению авторов исследования, это приложение может собра

Cognitive Technologies разработала технологию сочетания данных от различных сенсоров для беспилотников ive Technologies объявила о разработке технологии Cognitive Data Fusion, позволяющую максимально эффективно использовать в модели компьютерного зрения комбинированные данные, поступающие от различных сенсоров (видеокамер, радаров, лидаров и т.д.) непосредственно на вычислительный блок. «В решениях многих зарубежных разработчиков систем автономного вождения обработка данных, как правило, вед

Исследование: почти треть компаний анализирует данные с сенсоров дя по результатам изысканий Tech Pro Research, одним из основных источников данных в ближайшем будущем станет так называемый интернет вещей. Около 80% респондентов посчитали, что сведения, собираемые сенсорами, будут иметь огромное значение в отрасли и дадут пищу технологиям Big Data. 29% компаний уже анализируют такие сведения, а 26% планируют начать это делать в ближайшем будущем. Использ

Руководство по выбору полнокадровой цифровой фотокамеры, часть I Хотя производство светочувствительных сенсоров с размером 36 на 24 миллиметра практически ничем не отличается от создания сенсор

Microsoft разработала смарт-бюстгальтер с сенсорами эмоций Исследователи из компании Microsoft недавно представили общественности свою новую экспериментальную разработку – «умный» бюстгальтер со встроенными сенсорами, который умеет фиксировать уровень стресса своей владелицы. Прототип данного устройства включает в себя специальные съемные датчики, задачей которых является мониторинг сердечного рит

Российский рынок смартфонов на 95% состоит из «сенсоров» в во внедрение комплексного решения в противовес розничной закупке отдельных компонентов оборудования. По свидетельствам российских экспертов и игроков этого рыночного сегмента, в России звездный час сенсоров еще не настал. Повсеместное распространение электронные помощники получат тогда, когда по надежности, технологичности и дешевизне их применение станет выгоднее, чем использование ручно

Обзор робота Lego Mindstorms NXT 2.0: Терминатор из конструктора ьную величину, различного рода электронные устройства со сложным программированием и использованием сенсоров… Lego - не только кубики с креплениями В России, в отличие от Америки, конструктор L

Обзор видеокамеры Panasonic HDC-SD800: трёхматричный ответ видеогаджетам нам и хочется начать обзор, тем более, что конструкция и технические параметры светочувствительных сенсоров являются одной из важнейших характеристик современных камкодеров и фотоаппаратов. От

Samsung заказала 30 млн сенсоров для ЖК-панелей Samsung планирует выпустить во второй половине 2011 года несколько новых тачфонов, ради чего был оформлен заказ на 30 млн сенсоров для 4-дюймовых ЖК-экранов. Об этом сообщают источники на тайваньском рынке комплектующих. Производителями сенсоров являются несколько компаний, в числе которых Chunghwa Picture

Проблемы с сенсорами F-22 Raptor оттеняют достоинства БПЛА Predator Как сообщает Strategy Page, система сенсоров истребителя пятого поколения F-22 Raptor пока что далека от совершенства. Сенсоры, ч

Электронная кожа даст роботам осязание у матрицу с транзисторами-сенсорами, своеобразными электронными нервами. Кожа состоит из двух слоев сенсоров. Один отслеживает изменение температуры, другой - давления. По сигналам сенсоров<

На интернет-сенсорах "шапка горит" куются на сайтах сенсорных систем, например, Internet Motion Sensor университета Мичиган и Internet Storm Center SANS. Чтобы хакеры и авторы червей не включали сенсоры в свои «черные списки», наличие сенсоров держат в секрете. Джон Бетенкурт (John Bethencourt), один из авторов доклада, считает, что сенсор сначала «спровоцируют», а потом прочтут отчет о том, что специально посланные пакеты б

Сенсорные сети: будущее человечества англ. mote – «пылинка») должны представлять собой интегрированную платформу, сочетающую возможности сенсоров (внешних датчиков, регистрирующих определенные параметры или их совокупность), компь

Сенсорные сети: будущее человечества англ. mote – «пылинка») должны представлять собой интегрированную платформу, сочетающую возможности сенсоров (внешних датчиков, регистрирующих определенные параметры или их совокупность), компь

Sony строит завод по производству сенсоров для цифровых камер в Китае По данным Japan Industrial Journal , Sony, крупнейший поставщик цифровых камер, на долю которого приходится 20% рынка, планирует строительство нового завода по производству светочувствительных сенсоров CCD на принадлежащей компании территории в Китае. Сборка сенсоров будет полностью переведена из Японии в провинцию Дзянгсу (город Вусы). Затем половину собранных чипов планирует