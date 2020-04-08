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Сенсоры и обработка сенсорной информации Sensors and sensory information processing



08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров

хнологии: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры. Субтехнология квантовых сенсоров и метрологии представляет из себя совокупность высокоточных измерительных приборов,

19.02.2019 Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем

Mitsubishi Electric объявила о разработке первой в мире технологии защиты сенсоров, в основе которой лежит обнаружение несоответствия регистрируемых данных с помощью с
12.04.2017 Любой iPhone можно взломать через новую «дыру» в JavaScript

ебуется лишь небольшое приложение на JavaScript, которое эксплуатирует программные интерфейсы (API) сенсоров движения устройства. По утверждению авторов исследования, это приложение может собра
06.04.2017 Cognitive Technologies разработала технологию сочетания данных от различных сенсоров для беспилотников

ive Technologies объявила о разработке технологии Cognitive Data Fusion, позволяющую максимально эффективно использовать в модели компьютерного зрения комбинированные данные, поступающие от различных сенсоров (видеокамер, радаров, лидаров и т.д.) непосредственно на вычислительный блок. «В решениях многих зарубежных разработчиков систем автономного вождения обработка данных, как правило, вед
25.03.2015 Исследование: почти треть компаний анализирует данные с сенсоров

дя по результатам изысканий Tech Pro Research, одним из основных источников данных в ближайшем будущем станет так называемый интернет вещей. Около 80% респондентов посчитали, что сведения, собираемые сенсорами, будут иметь огромное значение в отрасли и дадут пищу технологиям Big Data. 29% компаний уже анализируют такие сведения, а 26% планируют начать это делать в ближайшем будущем. Использ
14.04.2014 Руководство по выбору полнокадровой цифровой фотокамеры, часть I

Хотя производство светочувствительных сенсоров с размером 36 на 24 миллиметра практически ничем не отличается от создания сенсор
18.12.2013 Microsoft разработала смарт-бюстгальтер с сенсорами эмоций

Исследователи из компании Microsoft недавно представили общественности свою новую экспериментальную разработку – «умный» бюстгальтер со встроенными сенсорами, который умеет фиксировать уровень стресса своей владелицы. Прототип данного устройства включает в себя специальные съемные датчики, задачей которых является мониторинг сердечного рит
18.06.2013 Российский рынок смартфонов на 95% состоит из «сенсоров»

в во внедрение комплексного решения в противовес розничной закупке отдельных компонентов оборудования. По свидетельствам российских экспертов и игроков этого рыночного сегмента, в России звездный час сенсоров еще не настал. Повсеместное распространение электронные помощники получат тогда, когда по надежности, технологичности и дешевизне их применение станет выгоднее, чем использование ручно
22.05.2012 Обзор робота Lego Mindstorms NXT 2.0: Терминатор из конструктора

ьную величину, различного рода электронные устройства со сложным программированием и использованием сенсоров… Lego - не только кубики с креплениями В России, в отличие от Америки, конструктор L
05.08.2011 Обзор видеокамеры Panasonic HDC-SD800: трёхматричный ответ видеогаджетам

нам и хочется начать обзор, тем более, что конструкция и технические параметры светочувствительных сенсоров являются одной из важнейших характеристик современных камкодеров и фотоаппаратов. От
02.08.2011 Samsung заказала 30 млн сенсоров для ЖК-панелей

Samsung планирует выпустить во второй половине 2011 года несколько новых тачфонов, ради чего был оформлен заказ на 30 млн сенсоров для 4-дюймовых ЖК-экранов. Об этом сообщают источники на тайваньском рынке комплектующих. Производителями сенсоров являются несколько компаний, в числе которых Chunghwa Picture

12.02.2007 Проблемы с сенсорами F-22 Raptor оттеняют достоинства БПЛА Predator

Как сообщает Strategy Page, система сенсоров истребителя пятого поколения F-22 Raptor пока что далека от совершенства. Сенсоры, ч
16.08.2005 Электронная кожа даст роботам осязание

у матрицу с транзисторами-сенсорами, своеобразными электронными нервами. Кожа состоит из двух слоев сенсоров. Один отслеживает изменение температуры, другой - давления. По сигналам сенсоров<
08.08.2005 На интернет-сенсорах "шапка горит"

куются на сайтах сенсорных систем, например, Internet Motion Sensor университета Мичиган и Internet Storm Center SANS. Чтобы хакеры и авторы червей не включали сенсоры в свои «черные списки», наличие сенсоров держат в секрете. Джон Бетенкурт (John Bethencourt), один из авторов доклада, считает, что сенсор сначала «спровоцируют», а потом прочтут отчет о том, что специально посланные пакеты б
27.03.2003 Сенсорные сети: будущее человечества

англ. mote – «пылинка») должны представлять собой интегрированную платформу, сочетающую возможности сенсоров (внешних датчиков, регистрирующих определенные параметры или их совокупность), компь
27.03.2003 Сенсорные сети: будущее человечества

англ. mote – «пылинка») должны представлять собой интегрированную платформу, сочетающую возможности сенсоров (внешних датчиков, регистрирующих определенные параметры или их совокупность), компь
28.02.2003 Sony строит завод по производству сенсоров для цифровых камер в Китае

По данным Japan Industrial Journal , Sony, крупнейший поставщик цифровых камер, на долю которого приходится 20% рынка, планирует строительство нового завода по производству светочувствительных сенсоров CCD на принадлежащей компании территории в Китае. Сборка сенсоров будет полностью переведена из Японии в провинцию Дзянгсу (город Вусы). Затем половину собранных чипов планирует
22.11.2001 Безмолвные сенсоры поджидают Бен Ладена

"Роль сенсоров в операциях по сбору информации становится все более важной, так что правомерно предположить, что они будут использоваться в Афганистане, - заявил Джон Пайк (John Pike), директор иссле

Публикаций - 1410, упоминаний - 1498

Сенсоры и обработка сенсорной информации замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Samsung Electronics 9889 177
Apple Inc 11511 139
Google LLC 11268 116
Sony 6484 103
Xiaomi 1442 92
Huawei 3635 92
Microsoft Corporation 23926 85
5nine Software 1895 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 60
Intel Corporation 11807 58
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6526 56
LG Electronics 3560 53
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 51
Canon 1381 51
Qualcomm Technologies 1741 49
Nikon 613 48
Ростех - Автоматика Концерн 1541 42
Zoom Int - Zoom Video Communications 1367 42
Leica Camera 249 41
Meta Platforms - Facebook 4360 37
IBM - International Business Machines Corp 9295 36
HTC Corporation 1492 35
4A Games 788 31
X Corp - Twitter 2775 31
Yandex - Яндекс 6228 27
MediaTek 483 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10279 25
Olympus 465 25
Amazon Inc - Amazon.com 2861 24
Цифра ГК 2229 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2977 24
Fujifilm - Fuji Photo Film 326 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10506 23
BBK OPPO Electronics 356 23
HP Inc. 5603 23
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 437 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2981 22
Philips 2051 21
SAP SE 5041 21
BBK OnePlus 197 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 85
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5259 34
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2575 33
Boeing 991 32
Carl Zeiss AG 292 27
Lockheed Martin 753 25
Россети Ленэнерго 2043 18
LEGO 233 15
Лента - Сеть розничной торговли 1838 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6288 14
Открытие ФК - Банк Открытие 520 14
Tesla Motors 360 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 11
Miele - Миле 133 11
BMW Group 422 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 892 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1078 9
Volvo Cars 250 9
Uber 316 8
Ford 399 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 298 8
РВК - Российская венчурная компания 539 8
LinkedIn 602 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 711 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 410 7
Hansa - Ханса 102 7
Газпром нефть 536 7
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 260 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 431 6
РЖД - Российские железные дороги 1720 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 397 6
Beko 67 6
Northrop Grumman 201 6
Haier - Candy Group - Канди 92 6
Volkswagen Audi Group 198 6
Honda Motor Company 230 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2549 6
Airbus Group - Airbus Industries 220 5
Газпром ПАО 1201 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 70
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 62
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 33
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4887 31
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 867 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 29
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 554 18
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 177 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10001 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2876 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4728 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1092 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 9
Президент Российской Федерации 3956 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1693 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 7
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 199 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2130 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3211 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 454 6
РНФ - Российский научный фонд 30 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 346 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2535 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1254 4
Совет при президенте Российской Федерации 194 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 389 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 204 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 635 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 63 3
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 350 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 311 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 68
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 32
4CIO 755 31
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 6
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 6
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
8K Association - Ассоциация 8K 168 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 619 1
PIDA - Photonics Industry & Technology Development Association - Ассоциация Индустрии и Технологии Фотоникс 5 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 504 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 1
OpenChain 1 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
OIV - Organisation Internationale de la vigne et du vin - Международная организация виноградарства и виноделия 1 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 263 1
Единая Россия - Политическая партия 277 1
Linux Foundation 176 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 61 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22294 417
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12042 308
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19674 302
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42430 292
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8942 285
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10137 247
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56974 218
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11876 204
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5788 203
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8661 196
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23050 196
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17875 190
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4472 182
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6864 181
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5736 179
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2278 131
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11578 131
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7281 129
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2744 123
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2695 119
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7956 116
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9533 116
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7002 116
USB Type-C - USB-C - USB 3 1569 110
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 108
Наушники - Headphones 3680 107
Google Android 13156 171
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4822 145
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1431 102
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 98
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 765 69
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2566 62
Microsoft Windows 2000 11187 58
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 57
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 470 57
Apple iOS 7183 55
Microsoft Windows 14834 53
Apple iPhone 6 5657 49
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 332 46
Samsung Galaxy 909 44
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 369 43
Samsung Galaxy Note 683 41
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 409 40
Google Android 9 - Android Pie 216 38
Google Play - Google Store - Android Market 3099 35
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 319 34
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 34
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 410 33
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 579 31
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 739 31
Linux OS 8805 31
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 431 30
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 226 30
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 207 30
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 29
Huawei Mate - серия смартфонов 312 29
Apple iPad 3776 29
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 331 29
Apple iPhone X - Серия смартфонов 246 28
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 235 28
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 297 27
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 197 26
Samsung Galaxy S10 - смартфон 179 26
Google Android 8 - Android Oreo 190 25
Google YouTube - Видеохостинг 2530 25
Apple iPhone 11 219 23
Ускова Ольга 155 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 376 9
Левкевич Михаил 60 8
Путин Владимир 2874 8
Покушалова Ольга 15 8
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 6
Чубайс Анатолий 208 6
Минкин Юрий 14 6
Rubin Andy - Рубин Энди 61 5
Газаров Артур 77 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 4
Priya Shashank - Прия Шашанк 3 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 904 3
Фёрнис Стив 5 3
Стругацкие (братья) 32 3
Бахур Владимир 11 3
Головин Даниил 34 3
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 3
Blass Evan - Бласс Эван 33 3
Bush George - Буш Джордж 305 3
Дрюков Владимир 37 3
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 3
Собянин Сергей 273 3
Мишустин Михаил 555 3
Каммерер Максим 6 3
Паршин Константин 63 3
Ковалевич Денис 5 3
Медведев Дмитрий 1638 3
Jun Lei - Цзунь Лей 45 3
Рахманов Максим 47 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 276 3
Green Harriet - Грин Гарриет 9 3
Кирьянова Александра 95 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 191 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
Белоусов Сергей 236 2
Dellaert Frank - Деллерт Франк 3 2
Носков Константин 232 2
Акимов Максим 180 2
Россия - РФ - Российская федерация 129496 534
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50827 388
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15734 193
Европа 21482 141
Япония 13066 138
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13858 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40234 98
Земля - планета Солнечной системы 10057 88
Южная Корея - Республика 6395 86
Солнце - звезда Солнечной системы 4967 80
Германия - Федеративная Республика 12326 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13117 67
США - Калифорния 4651 54
Китай - Тайвань 3842 45
Франция - Французская Республика 7651 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15862 38
Индия - Bharat 5204 37
Азия - Азиатский регион 5224 37
Италия - Итальянская Республика 4261 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 31
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3460 25
Испания - Королевство 3637 22
Америка Северная 3129 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 21
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 611 21
Канада 4759 20
Солнечная система - Solar system 2470 20
Израиль 2657 19
Луна - спутник Земли 1450 19
Швеция - Королевство 3562 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2418 18
Финляндия - Финляндская Республика 3512 17
Сингапур - Республика 1803 16
Ирак - Республика 694 15
Америка 2119 15
Великобритания - Лондон 2384 15
Дания - Королевство 1266 15
Турция - Турецкая республика 2167 14
Нидерланды 3370 14
США - Нью-Йорк 3095 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25575 175
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16105 170
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21755 153
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8188 138
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46468 120
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9476 102
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4504 99
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7491 99
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5189 93
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8770 88
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4943 79
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3590 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43950 78
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11685 66
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5117 66
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4194 64
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2496 59
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14777 59
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4815 57
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4497 55
Ergonomics - Эргономика 1508 51
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5869 47
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3641 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11576 44
Зоология - наука о животных 2386 42
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1145 40
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4593 39
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3928 39
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1161 39
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4909 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9142 37
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4120 37
Энергетика - Energy - Energetically 4594 36
Кремний - Silicium - химический элемент 1469 36
Видеокамера - Видеосъёмка 668 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10250 35
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 4555 34
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4415 34
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 293 34
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1289 33
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 25
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 22
CNews RND - R&D.CNews 2273 21
Phys.org 973 14
New Scientist 1447 13
Space Daily 528 12
GizmoChina 104 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 10
Bloomberg 1165 9
DigiTimes - Издание 1302 8
Washington Profile 140 8
The Verge - Издание 518 8
AP - Associated Press 1994 8
DxOMark - Издание 36 7
GSM Arena 69 7
NYT - The New York Times 1011 7
EurekAlert 287 7
Nature 801 7
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9to5Mac 70 6
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11058 5
Future - Space.com 195 5
Times 631 4
PhoneArena 74 4
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PwC Strategy& - Booz & Company 5 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 718 10
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Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 6
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 6
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Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 104 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 143 5
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 644 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 286 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 4
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 4
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U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 136 3
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EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 517 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 3
ТГУ - Томский государственный университет 142 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 329 3
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 146 3
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 2
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 511 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 9969 34
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 13
День молодёжи - 27 июня 713 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1138 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2200 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 8
Photokina 59 7
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 5
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 5
Red Dot Design Award 54 4
Samsung Unpacked 30 4
Microsoft Imagine Cup 57 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 492 4
CeBIT 611 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 18 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 3
Samsung Forum 14 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 2
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
GeoВласть 43 2
iF Design Awards 25 2
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