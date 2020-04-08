Сенсоры и обработка сенсорной информации Sensors and sensory information processing
|08.04.2020
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Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров
хнологии: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры. Субтехнология квантовых сенсоров и метрологии представляет из себя совокупность высокоточных измерительных приборов,
|19.02.2019
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Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем
Mitsubishi Electric объявила о разработке первой в мире технологии защиты сенсоров, в основе которой лежит обнаружение несоответствия регистрируемых данных с помощью с
|12.04.2017
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Любой iPhone можно взломать через новую «дыру» в JavaScript
ебуется лишь небольшое приложение на JavaScript, которое эксплуатирует программные интерфейсы (API) сенсоров движения устройства. По утверждению авторов исследования, это приложение может собра
|06.04.2017
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Cognitive Technologies разработала технологию сочетания данных от различных сенсоров для беспилотников
ive Technologies объявила о разработке технологии Cognitive Data Fusion, позволяющую максимально эффективно использовать в модели компьютерного зрения комбинированные данные, поступающие от различных сенсоров (видеокамер, радаров, лидаров и т.д.) непосредственно на вычислительный блок. «В решениях многих зарубежных разработчиков систем автономного вождения обработка данных, как правило, вед
|25.03.2015
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Исследование: почти треть компаний анализирует данные с сенсоров
дя по результатам изысканий Tech Pro Research, одним из основных источников данных в ближайшем будущем станет так называемый интернет вещей. Около 80% респондентов посчитали, что сведения, собираемые сенсорами, будут иметь огромное значение в отрасли и дадут пищу технологиям Big Data. 29% компаний уже анализируют такие сведения, а 26% планируют начать это делать в ближайшем будущем. Использ
|14.04.2014
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Руководство по выбору полнокадровой цифровой фотокамеры, часть I
Хотя производство светочувствительных сенсоров с размером 36 на 24 миллиметра практически ничем не отличается от создания сенсор
|18.12.2013
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Microsoft разработала смарт-бюстгальтер с сенсорами эмоций
Исследователи из компании Microsoft недавно представили общественности свою новую экспериментальную разработку – «умный» бюстгальтер со встроенными сенсорами, который умеет фиксировать уровень стресса своей владелицы. Прототип данного устройства включает в себя специальные съемные датчики, задачей которых является мониторинг сердечного рит
|18.06.2013
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Российский рынок смартфонов на 95% состоит из «сенсоров»
в во внедрение комплексного решения в противовес розничной закупке отдельных компонентов оборудования. По свидетельствам российских экспертов и игроков этого рыночного сегмента, в России звездный час сенсоров еще не настал. Повсеместное распространение электронные помощники получат тогда, когда по надежности, технологичности и дешевизне их применение станет выгоднее, чем использование ручно
|22.05.2012
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Обзор робота Lego Mindstorms NXT 2.0: Терминатор из конструктора
ьную величину, различного рода электронные устройства со сложным программированием и использованием сенсоров… Lego - не только кубики с креплениями В России, в отличие от Америки, конструктор L
|05.08.2011
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Обзор видеокамеры Panasonic HDC-SD800: трёхматричный ответ видеогаджетам
нам и хочется начать обзор, тем более, что конструкция и технические параметры светочувствительных сенсоров являются одной из важнейших характеристик современных камкодеров и фотоаппаратов. От
|02.08.2011
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Samsung заказала 30 млн сенсоров для ЖК-панелей
Samsung планирует выпустить во второй половине 2011 года несколько новых тачфонов, ради чего был оформлен заказ на 30 млн сенсоров для 4-дюймовых ЖК-экранов. Об этом сообщают источники на тайваньском рынке комплектующих. Производителями сенсоров являются несколько компаний, в числе которых Chunghwa Picture
|12.02.2007
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Проблемы с сенсорами F-22 Raptor оттеняют достоинства БПЛА Predator
Как сообщает Strategy Page, система сенсоров истребителя пятого поколения F-22 Raptor пока что далека от совершенства. Сенсоры, ч
|16.08.2005
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Электронная кожа даст роботам осязание
у матрицу с транзисторами-сенсорами, своеобразными электронными нервами. Кожа состоит из двух слоев сенсоров. Один отслеживает изменение температуры, другой - давления. По сигналам сенсоров<
|08.08.2005
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На интернет-сенсорах "шапка горит"
куются на сайтах сенсорных систем, например, Internet Motion Sensor университета Мичиган и Internet Storm Center SANS. Чтобы хакеры и авторы червей не включали сенсоры в свои «черные списки», наличие сенсоров держат в секрете. Джон Бетенкурт (John Bethencourt), один из авторов доклада, считает, что сенсор сначала «спровоцируют», а потом прочтут отчет о том, что специально посланные пакеты б
|27.03.2003
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Сенсорные сети: будущее человечества
англ. mote – «пылинка») должны представлять собой интегрированную платформу, сочетающую возможности сенсоров (внешних датчиков, регистрирующих определенные параметры или их совокупность), компь
|27.03.2003
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Сенсорные сети: будущее человечества
англ. mote – «пылинка») должны представлять собой интегрированную платформу, сочетающую возможности сенсоров (внешних датчиков, регистрирующих определенные параметры или их совокупность), компь
|28.02.2003
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Sony строит завод по производству сенсоров для цифровых камер в Китае
По данным Japan Industrial Journal , Sony, крупнейший поставщик цифровых камер, на долю которого приходится 20% рынка, планирует строительство нового завода по производству светочувствительных сенсоров CCD на принадлежащей компании территории в Китае. Сборка сенсоров будет полностью переведена из Японии в провинцию Дзянгсу (город Вусы). Затем половину собранных чипов планирует
|22.11.2001
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Безмолвные сенсоры поджидают Бен Ладена
"Роль сенсоров в операциях по сбору информации становится все более важной, так что правомерно предположить, что они будут использоваться в Афганистане, - заявил Джон Пайк (John Pike), директор иссле
Сенсоры и обработка сенсорной информации замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
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