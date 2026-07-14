Солнечная система - Solar system

Ученые придумали, как догнать кометы и астероиды, залетевшие в Солнечную систему ыстро покидают Солнечную систему. Например, астероид 1I/Оумуамуа в 2017 г. поймали уже на вылете из Солнечной системы. Его наблюдали около 120 дней. На изучение комет 2I/Борисов и 3I/ATLAS было

Поставок электроэнергии и топлива не будет, но связь останется. Базовые станции предложили запитать от солнца и воздуха мобильных и железных дорог. Многие россияне, передвигаясь по ним, замечали, что местами мобильный интернет перестает работать, а иногда пропадает даже сотовая связь. Умение телеком-железа питаться от солнца или ветра поможет решить эту проблему. А как сейчас Операторы связи давно научились решать проблему отсутствия электричества, питающего базовые станции. Многие телеком-комплексы, располо

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна тельствует о том, что Тея, как и Земля, была каменистым миром, сформировавшимся во внутренней части Солнечной системы — вероятно, даже ближе к Солнцу, чем наша планета. Тея и прото-Земля происх

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы в одно и то же время. А это, в свою очередь, ставит под сомнение современные модели эволюции нашей Солнечной системы. Новые данные, обнаруженные в стружке метеорита, известного как «Северо-Зап

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне зался в Ганимед. Сейчас исследователи из Университета Кобе обнаружили, что ось крупнейшего спутника Солнечной системы сместилась в результате удара. Это подтвердило, что астероид был примерно в

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли еме к каменистым относятся планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также пояс астероидов (область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера) и объекты пояса Койпера, такие как Плутон,

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей и фрагменты сформировались в облаке горячего газа, из которого и образовались наше Солнце и планеты Солнечной системы. Хондрит NWA 869 массой 700 г. Хондриты на сегодняшний день — первая и един

«МегаФон» расширил покрытие до малой планеты Солнечной системы м и голосовой связью. «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость 4G в административном центре Вилюйского улуса Якутии. Теперь почти 10 тыс. жителей города, в честь которого названа малая планета Солнечной системы, будет комфортнее пользоваться цифровыми сервисами на своих девайсах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря строительству дополнительных базовых станций о

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца ных черных дыр. Авторы исследования, вышедшего в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, смогли узнать массу неактивной черной дыры и выяснить, что она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца Астрономы впервые обнаружили черную дыру в галактике, используя метод, который имитирует свет, проходящий через Вселенную бесчисленное количество раз. Исследователи использовали в своей

Новинка vivo V29e c AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon появилась в продаже в России Компания vivo объявила о старте продаж в России новинки V29e с 50 Мп селфи-камера с автофокусом, 120-герцовым AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon. Модель можно приобрести в цветах «Розовое золото» и «Таинственный лес» в официальном интернет-магазине vivo, а также у партнёров компании с объёмом

Почему Нептун теряет свои облака? Самая далекая от нас планета Солнечной системы, Нептун — это ледяной гигант с динамичной и беспорядочной атмосферой. С пом

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе 1. Уран вращается, лежа на боку В отличие от других планет Солнечной системы Уран лежит на боку, то есть его полюса имеют наклон около 90º относительно

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет Как и другие объекты во Вселенной, планеты Солнечной системы формировались из облака пыли и газа. Современные методы галактической архео

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект и приливные явления от сверхмассивной черной дыры Стрелец А. Звезда Шольца вторглась в пространство Солнечной системы примерно 70 000 лет назад и пролетела всего в 52 000 астрономических единиц

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях (Солнце, Луна и Земля) должны находиться на почти идеальной прямой линии. Таким образом, солнечное затмение может наблюдаться только во время новолуния. Также затмение происходит, потому что диаметр Солнца в 400 раз больше диаметра Луны, но по совпадению Солнце также расположено примерно в 400 раз дальше от нашей планеты, чем Луна. Солнечные затмения делят на три основных вида: полные, кол

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера Масса черных дыр, появляющихся вследствие гравитационного коллапса, составляет от 2,5 до 5,6 массы Солнца, а, например, сверхмассивная дыра в галактике М87 весит около 6,4 миллиона масс Солнца. Ученые предполагали, что в разрыве между этими двумя вариантами существуют черные дыры разм

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают а ответом на этот вопрос к метеоритам. Художественная концепция, иллюстрирующая раннюю версию нашей Солнечной системы. Изображение: ​​NASA/JPL-Caltech По сути, метеориты представляют собой агре

В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись? , представляют собой скоростные каналы, которые позволяют небесным телам быстро перемещаться внутри Солнечной системы, причем долетать до самых ее границ. Маршрут, проходящий по такой высокоско

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях ная электростанция, конечно, неплохое решение – но перетаскивать ее постоянно на новое место не всегда удобно. Поэтому, если есть такая возможность, стоит купить оборудование со своими работающими от солнца аккумуляторами. Робот-газонокосилка Husqvarna Automower SolarHybrid Одно из таких устройств – робот-газонокосилка Husqvarna Automower SolarHybrid. Правда, если ей не будет хватать солнеч

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы Вопреки расхожему мнению, что планеты Солнечной системы вращаются вокруг неподвижного Солнца, положение центра немного меняется. Со

Хаббл навели на межзвездную комету (почти 50 тыс. км/с, по уточненным данным), что значительно превышает скорости небесных тел внутри Солнечной системы. Таким образом, нет сомнений в том, что объект 2I/Borisov прилетел извне.

Солнечная система может пострадать от добычи полезных ископаемых Ученые утверждают, что за значительной частью Солнечной системы нужно официально закрепить статус «космической пустыни». Так они хотят защи

Межзвездный НЛО — новые подробности добавили загадок A/2017 U1 — важное событие, так как это первый случай обнаружения космического тела из за пределов Солнечной системы. Ранее мы подробно рассказывали об этом историческом событии, а также осо

Alfa technologies «с нуля» построила ИТ-инфраструктуру тепличного комплекса «Долина солнца» в Кисловодске Системный интегратор Alfa technologies завершил построение информационной инфраструктуры тепличного комплекса «Долина солнца», входящего в ГК «Белая Дача». Стоимость проекта составила 17 млн руб. Грамотное проектирование всех систем позволило обезопасить бизнес-процессы комплекса от неисправностей, внешних угр

Солнечную систему могло изменить внешнее воздействие Внешний процесс, например пролет крупной звезды, мог изменить свойства объектов Солнечной системы, расположенных за Нептуном. К такому выводу пришли немецкие ученые из Радио

Новая загадка межзвездного гостя Oumuamua U1 Oumuamua стала еще более интригующей. Объект не только выполнил сложный гравитационный маневр у Солнца, но и ускорился, покидая нашу звездную систему. Вероятно, астероид использовал для это

Межзвездный гость Oumuamua: астероид или зонд инопланетян? удивительный объект, который, скорее всего, является астероидом. Этот объект прибыл из за пределов Солнечной системы и в настоящее время удаляется от Земли. К сожалению, объект заметили слишко

У Солнечной системы могут быть сестры-близнецы из общей колыбели До сих пор основная теория образования Солнечной системы указывает на то, что наш космический дом родился в результате взрыва сверхн

Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы ольше и горячее Солнца, а также имеет большую массу. Она относится к классу G, расстояние от нее до Солнечной системы составляет около 2,5 тыс. световых лет. Вместе со своей системой звезда нах

Неизвестная планета может быть «сестрой» Земли Крупная невидимая «Планета 9», расположенная на краю Солнечной системы, скорее всего, образовалась возле Солнца, полагают ученые из Университета Ш

Солнечная система типична, и это хорошая новость инопланетной жизни. Открытие, сделанное австралийскими исследователями, свидетельствует о том, что Солнечная система не уникальна, и во Вселенной существует немало похожих звездных систем. Это

Девятая планета-невидимка влияет на всю Солнечную систему ь дать объяснение необычному наклону Солнца. Они обращают внимание, что обнаруженные сейчас планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца в одной плоскости в пределах нескольких градусов др

В Солнечной системе обнаружена планета размером с Уран планеты. Теперь Батыгин и Браун подтвердили эту гипотезу. Ученые долгое время считали, что история Солнечной системы началась с четырех планетарных ядер, которые впоследствии сформировали план

Метан на Плутоне сохранил историю Солнечной системы вых организмов. На Плутоне метан, скорее всего, первичный, то есть сохранился со времен образования Солнечной системы. New Horizons 14 июля 2015 г. совершит облет Плутона и проведет спектросъем

Лучи солнца посчитает NVIDIA егасе своим остеклением сильно разогревает бассейн, а концертный зал Walt Disney в Лос-Анджелесе передаёт тепловую энергию со своего стеклянного фасада в квартиры дома напротив. Отлавливать поведение Солнца с точки зрения высотной архитектуры раньше было весьма сложно из-за большого объёма расчётов. Технология трассировки лучей Iray и новые видеоускорители NVIDIA стали одними из первых реше

Наших предков навещала странствующая звезда ропы, Чили и Южной Африки выяснила, что 70 тыс. лет назад через Облако Оорта, расположенное на краю Солнечной системы, прошла звезда. Она приблизилась к Солнцу на расстояние 0,8 световых лет (5

Обнаружен слишком яркий экзозодиакальный свет иаметром несколько километров. Эти объекты называются планетезимали и похожи на астероиды и кометы Солнечной системы. "Если мы хотим изучить эволюцию планет земного типа,близких к обитаемой зо

Океаны Земли старше Солнца й системе пришла к нам из облака межзвездного газа, из которого сформировалось Солнце и другие тела Солнечной системы. Изучая характеристики газопылевого диска, из которого родилась Солнечная

Парадокс слабого Солнца разрешен в пользу жизни на Земле Парадокс слабого молодого Солнца – это загадка, которую не могут объяснить с 1972 года, с момента, когда ее затронул Карл Саган и его коллега Джордж Маллен. Ее суть заключается в том, что около 3 млрд. лет назад Солнце