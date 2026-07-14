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Солнечная система Solar system

Солнечная система - Solar system

Солнечная система оказалась крайне редким явлением во ВселеннойДля того, чтобы прийти к такому выводу, учёные изучили 853 звездные системы, в которых имеется несколько планет. Астрономы выделили 4 основных типа планетных систем, которые существуют в космосе:

  • Похожие планетные системы – это системы, которые наиболее распространены в космосе, как считают ученые. Вокруг звезды в таких системах вращается несколько планет примерно одинакового размера. И часто они по размерам напоминают Землю.
  • Упорядоченные планетные системы — это системы, в которых вокруг звезды на близком к ней расстоянии вращается группа каменистых маленьких планет, а дальше находятся более крупные газовые и ледяные гиганты. Ученые считают, что это самый редкий тип систем по расположению планет и Солнечная система входит в эту группу.
  • Неупорядоченные планетные системы – это системы, в которых наоборот ближе к звезде находятся большие планеты, а на значительном отдалении – более маленькие.
  • Смешанные планетные системы – это системы, в которых кажется нет четкой конфигурации и причина этого пока не известна.
  • Сейчас известно, что в нашей Солнечной системе имеется 8 планет (Плутон с 2006 года является карликовой планетой). Но все данные указывают на то, что где-то там, на краю нашей звездной системы прячется девятая планета  

 

    1. Меркурий
    2. Венера
    3. Земля (Луна)
    4. Марс (Фобос, Деймос) марсоход
    5. Юпитер (Ганимед, Каллисто, всего 80 спутников)
    6. Сатурн (Титан, Энцелада, Япет, Мимас, Тетис, Тефия всего 82 спутника)
    7. Уран (27 спутников)
    8. Нептун (Тритон, всего 14 спутников) 

Расстояние и строение солнечной системы. Расстояние и строение солнечной системы.
Сравнительные размеры объектов Солнечной Системы. Сравнительные размеры объектов Солнечной Системы.
Атлас орбит нашей Солнечной системы. Можно найти орбиты практически любых тел Солнечной системы начиная от крупных планет и заканчивая объектами, которые имеют диаметр всего 10 километров. Атлас орбит нашей Солнечной системы. Можно найти орбиты практически любых тел Солнечной системы начиная от крупных планет и заканчивая объектами, которые имеют диаметр всего 10 километров.
Какая температура на планетах Солнечной Системы. Какая температура на планетах Солнечной Системы.
Объекты Солнечной системы в сравнении. По убыванию: Ганимед, Титан, Меркурий, Луна, Тритон, Плутон, Титания, Фобос Объекты Солнечной системы в сравнении. По убыванию: Ганимед, Титан, Меркурий, Луна, Тритон, Плутон, Титания, Фобос
Коллаж из крупнейших спутников Солнечной системы. Коллаж из крупнейших спутников Солнечной системы.
Траектории выпущенных спутников - исследователей нашей Солнечной системы. Траектории выпущенных спутников - исследователей нашей Солнечной системы.
Гравитация тел Солнечной системы. Гравитация тел Солнечной системы.
Угол наклона осей вращения планет в Солнечной системе. Венера единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. А Уран вовсе "лежит на боку". Угол наклона осей вращения планет в Солнечной системе. Венера единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. А Уран вовсе "лежит на боку".
Парад планет 24.06.2022. Сатурн, Юпитер, Марс, Луна, Венера и Меркурий выстроились в одну линию. В следующий раз такое соединение сразу пяти планет ожидается только в 2040. Парад планет 24.06.2022. Сатурн, Юпитер, Марс, Луна, Венера и Меркурий выстроились в одну линию. В следующий раз такое соединение сразу пяти планет ожидается только в 2040.
Мы — третьи слева Мы — третьи слева
Продолжительность периода обращения вокруг звезды планет Солнечной системы. Продолжительность периода обращения вокруг звезды планет Солнечной системы.
Астроном Ян Вермеер, 1668 Лувр, Париж 51 × 45 см Изображения ученых были излюбленной темой голландской живописи 17 века. Это первая из пары картин Вермеера на эту тему. Когда говорят о картинах Вермеера, всегда упоминают, что он мастер не только портретов, но и мелких деталей. На картине "Астроном" изображен не просто глобус, а исторически точный небесный глобус Йодокуса Хондиуса. А на столе не просто книга, а издание 1621 года нидерландского астронома Метиуса «Institutiones Astronomicae Geographicae». Символично, что книга открыта на разделе, советующем астроному искать "вдохновения от Бога". За красивыми предметами на картинах художника не теряется человек. Все внимание зрителя фокусируется на ученом погруженном в раздумья. Художник пытается показать сам процесс мышления в момент открытия. Астроном Ян Вермеер, 1668 Лувр, Париж 51 × 45 см Изображения ученых были излюбленной темой голландской живописи 17 века. Это первая из пары картин Вермеера на эту тему. Когда говорят о картинах Вермеера, всегда упоминают, что он мастер не только портретов, но и мелких деталей. На картине "Астроном" изображен не просто глобус, а исторически точный небесный глобус Йодокуса Хондиуса. А на столе не просто книга, а издание 1621 года нидерландского астронома Метиуса «Institutiones Astronomicae Geographicae». Символично, что книга открыта на разделе, советующем астроному искать "вдохновения от Бога". За красивыми предметами на картинах художника не теряется человек. Все внимание зрителя фокусируется на ученом погруженном в раздумья. Художник пытается показать сам процесс мышления в момент открытия.
«Бюрокан». 1971 Рубен Гевондян «Бюрокан». 1971 Рубен Гевондян
Радиоастрономия. (Добровольский В., Сайчук В.) 1970 год Плакат посвящен развитию отечественной радиоастрономии, которая является относительно молодой наукой. Так, с 1920-х гг. Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси исследовали возможность радиоизмерений расстояния до Луны, а в 1946 г. советские ученые начали радиолокационные измерения метеоров. Радиоастрономия. (Добровольский В., Сайчук В.) 1970 год Плакат посвящен развитию отечественной радиоастрономии, которая является относительно молодой наукой. Так, с 1920-х гг. Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси исследовали возможность радиоизмерений расстояния до Луны, а в 1946 г. советские ученые начали радиолокационные измерения метеоров.
"Астрофизики Сибири", 1973 -75 гг. Богданов Глеб Васильевич "Астрофизики Сибири", 1973 -75 гг. Богданов Глеб Васильевич
"Астрофизики", 1967 г. Никифорова Елена Владимировна "Астрофизики", 1967 г. Никифорова Елена Владимировна

СОБЫТИЯ


14.07.2026 Ученые придумали, как догнать кометы и астероиды, залетевшие в Солнечную систему

ыстро покидают Солнечную систему. Например, астероид 1I/Оумуамуа в 2017 г. поймали уже на вылете из Солнечной системы. Его наблюдали около 120 дней. На изучение комет 2I/Борисов и 3I/ATLAS было
30.06.2026 Поставок электроэнергии и топлива не будет, но связь останется. Базовые станции предложили запитать от солнца и воздуха

мобильных и железных дорог. Многие россияне, передвигаясь по ним, замечали, что местами мобильный интернет перестает работать, а иногда пропадает даже сотовая связь. Умение телеком-железа питаться от солнца или ветра поможет решить эту проблему. А как сейчас Операторы связи давно научились решать проблему отсутствия электричества, питающего базовые станции. Многие телеком-комплексы, располо
15.01.2026 Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

тельствует о том, что Тея, как и Земля, была каменистым миром, сформировавшимся во внутренней части Солнечной системы — вероятно, даже ближе к Солнцу, чем наша планета. Тея и прото-Земля происх
18.08.2025 Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

в одно и то же время. А это, в свою очередь, ставит под сомнение современные модели эволюции нашей Солнечной системы. Новые данные, обнаруженные в стружке метеорита, известного как «Северо-Зап
21.10.2024 Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

зался в Ганимед. Сейчас исследователи из Университета Кобе обнаружили, что ось крупнейшего спутника Солнечной системы сместилась в результате удара. Это подтвердило, что астероид был примерно в
14.05.2024 Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

еме к каменистым относятся планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также пояс астероидов (область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера) и объекты пояса Койпера, такие как Плутон,

29.04.2024 Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей

и фрагменты сформировались в облаке горячего газа, из которого и образовались наше Солнце и планеты Солнечной системы. Хондрит NWA 869 массой 700 г. Хондриты на сегодняшний день — первая и един
14.03.2024 «МегаФон» расширил покрытие до малой планеты Солнечной системы

м и голосовой связью. «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость 4G в административном центре Вилюйского улуса Якутии. Теперь почти 10 тыс. жителей города, в честь которого названа малая планета Солнечной системы, будет комфортнее пользоваться цифровыми сервисами на своих девайсах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря строительству дополнительных базовых станций о
02.02.2024 Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

ных черных дыр. Авторы исследования, вышедшего в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, смогли узнать массу неактивной черной дыры и выяснить, что она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца Астрономы впервые обнаружили черную дыру в галактике, используя метод, который имитирует свет, проходящий через Вселенную бесчисленное количество раз. Исследователи использовали в своей

01.11.2023 Новинка vivo V29e c AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon появилась в продаже в России

Компания vivo объявила о старте продаж в России новинки V29e с 50 Мп селфи-камера с автофокусом, 120-герцовым AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon. Модель можно приобрести в цветах «Розовое золото» и «Таинственный лес» в официальном интернет-магазине vivo, а также у партнёров компании с объёмом

27.09.2023 Почему Нептун теряет свои облака?

Самая далекая от нас планета Солнечной системы, Нептун — это ледяной гигант с динамичной и беспорядочной атмосферой. С пом
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1. Уран вращается, лежа на боку В отличие от других планет Солнечной системы Уран лежит на боку, то есть его полюса имеют наклон около 90º относительно

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Как и другие объекты во Вселенной, планеты Солнечной системы формировались из облака пыли и газа. Современные методы галактической архео
04.07.2022 В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

и приливные явления от сверхмассивной черной дыры Стрелец А. Звезда Шольца вторглась в пространство Солнечной системы примерно 70 000 лет назад и пролетела всего в 52 000 астрономических единиц
26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

(Солнце, Луна и Земля) должны находиться на почти идеальной прямой линии. Таким образом, солнечное затмение может наблюдаться только во время новолуния. Также затмение происходит, потому что диаметр Солнца в 400 раз больше диаметра Луны, но по совпадению Солнце также расположено примерно в 400 раз дальше от нашей планеты, чем Луна. Солнечные затмения делят на три основных вида: полные, кол
09.02.2022 В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Масса черных дыр, появляющихся вследствие гравитационного коллапса, составляет от 2,5 до 5,6 массы Солнца, а, например, сверхмассивная дыра в галактике М87 весит около 6,4 миллиона масс Солнца. Ученые предполагали, что в разрыве между этими двумя вариантами существуют черные дыры разм
02.03.2021 Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

а ответом на этот вопрос к метеоритам. Художественная концепция, иллюстрирующая раннюю версию нашей Солнечной системы. Изображение: ​​NASA/JPL-Caltech По сути, метеориты представляют собой агре
28.12.2020 В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись?

, представляют собой скоростные каналы, которые позволяют небесным телам быстро перемещаться внутри Солнечной системы, причем долетать до самых ее границ. Маршрут, проходящий по такой высокоско
16.07.2020 Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

ная электростанция, конечно, неплохое решение – но перетаскивать ее постоянно на новое место не всегда удобно. Поэтому, если есть такая возможность, стоит купить оборудование со своими работающими от солнца аккумуляторами. Робот-газонокосилка Husqvarna Automower SolarHybrid Одно из таких устройств – робот-газонокосилка Husqvarna Automower SolarHybrid. Правда, если ей не будет хватать солнеч
10.07.2020 Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Вопреки расхожему мнению, что планеты Солнечной системы вращаются вокруг неподвижного Солнца, положение центра немного меняется. Со
20.10.2019 Хаббл навели на межзвездную комету

(почти 50  тыс. км/с, по уточненным данным), что значительно превышает скорости небесных тел внутри Солнечной системы. Таким образом, нет сомнений в том, что объект  2I/Borisov прилетел извне.

16.05.2019 Солнечная система может пострадать от добычи полезных ископаемых

Ученые утверждают, что за значительной частью Солнечной системы нужно официально закрепить статус «космической пустыни». Так они хотят защи
16.10.2018 Межзвездный НЛО — новые подробности добавили загадок

A/2017 U1 — важное событие, так как это первый случай обнаружения космического тела из за пределов Солнечной системы.   Ранее мы подробно рассказывали об этом историческом событии, а также осо
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Системный интегратор Alfa technologies завершил построение информационной инфраструктуры тепличного комплекса «Долина солнца», входящего в ГК «Белая Дача». Стоимость проекта составила 17 млн руб. Грамотное проектирование всех систем позволило обезопасить бизнес-процессы комплекса от неисправностей, внешних угр
03.10.2018 Солнечную систему могло изменить внешнее воздействие

Внешний процесс, например пролет крупной звезды, мог изменить свойства объектов Солнечной системы, расположенных за Нептуном. К такому выводу пришли немецкие ученые из Радио
03.07.2018 Новая загадка межзвездного гостя Oumuamua

U1 Oumuamua стала еще более интригующей. Объект не только выполнил сложный гравитационный маневр у Солнца, но и ускорился, покидая нашу звездную систему. Вероятно, астероид использовал для это
13.02.2018 Межзвездный гость Oumuamua: астероид или зонд инопланетян?

удивительный объект, который, скорее всего, является астероидом. Этот объект прибыл из за пределов Солнечной системы и в настоящее время удаляется от Земли. К сожалению, объект заметили слишко
26.12.2017 У Солнечной системы могут быть сестры-близнецы из общей колыбели

До сих пор основная теория образования Солнечной системы указывает на то, что наш космический дом родился в результате взрыва сверхн
15.12.2017 Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы

ольше и горячее Солнца, а также имеет большую массу. Она относится к классу G, расстояние от нее до Солнечной системы составляет около 2,5 тыс. световых лет. Вместе со своей системой звезда нах
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Крупная невидимая «Планета 9», расположенная на краю Солнечной системы, скорее всего, образовалась возле Солнца, полагают ученые из Университета Ш
02.03.2017 Солнечная система типична, и это хорошая новость

инопланетной жизни. Открытие, сделанное австралийскими исследователями, свидетельствует о том, что Солнечная система не уникальна, и во Вселенной существует немало похожих звездных систем. Это
23.10.2016 Девятая планета-невидимка влияет на всю Солнечную систему

ь дать объяснение необычному наклону Солнца. Они обращают внимание, что обнаруженные сейчас планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца в одной плоскости в пределах нескольких градусов др
20.01.2016 В Солнечной системе обнаружена планета размером с Уран

планеты. Теперь Батыгин и Браун подтвердили эту гипотезу. Ученые долгое время считали, что история Солнечной системы началась с четырех планетарных ядер, которые впоследствии сформировали план
02.07.2015 Метан на Плутоне сохранил историю Солнечной системы

вых организмов. На Плутоне метан, скорее всего, первичный, то есть сохранился со времен образования Солнечной системы. New Horizons 14 июля 2015 г. совершит облет Плутона и проведет спектросъем
24.04.2015 Лучи солнца посчитает NVIDIA

егасе своим остеклением сильно разогревает бассейн, а концертный зал Walt Disney в Лос-Анджелесе передаёт тепловую энергию со своего стеклянного фасада в квартиры дома напротив. Отлавливать поведение Солнца с точки зрения высотной архитектуры раньше было весьма сложно из-за большого объёма расчётов. Технология трассировки лучей Iray и новые видеоускорители NVIDIA стали одними из первых реше
18.02.2015 Наших предков навещала странствующая звезда

ропы, Чили и Южной Африки выяснила, что 70 тыс. лет назад через Облако Оорта, расположенное на краю Солнечной системы, прошла звезда. Она приблизилась к Солнцу на расстояние 0,8 световых лет (5
04.11.2014 Обнаружен слишком яркий экзозодиакальный свет

иаметром несколько километров. Эти объекты называются планетезимали и  похожи на астероиды и кометы Солнечной системы. "Если мы хотим изучить эволюцию планет земного типа,близких к обитаемой зо
28.09.2014 Океаны Земли старше Солнца

й системе пришла к нам из облака межзвездного газа, из которого сформировалось Солнце и другие тела Солнечной системы.  Изучая характеристики газопылевого диска, из которого  родилась Солнечная
11.07.2013 Парадокс слабого Солнца разрешен в пользу жизни на Земле

Парадокс слабого молодого Солнца – это загадка, которую не могут объяснить с 1972 года, с момента, когда ее затронул Карл Саган и его коллега Джордж Маллен. Ее суть заключается в том, что около 3 млрд. лет назад Солнце

18.06.2013 Найдена «неправильная» экзопланета – слишком далеко от звезды

ает некоторые аспекты теории формировании планет. Из почти 900 планет, найденных за пределами нашей Солнечной системы, подтвержденных на сегодняшний день, это первый случай существования такой


Публикаций - 2569, упоминаний - 3378

Солнечная система и организации, системы, технологии, персоны:

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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 4
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 25
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
U.S. Department of Energy - U.S. EIA - Energy Information Administration - Управление энергетической информации США 2 1
ISEU, SEU, SEU-International - International Socio-Ecological Union - МСоЭС - Международный социально-экологический союз 1 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Союз кинематографистов России 11 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 935
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 481
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 341
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 178
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 175
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 150
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 113
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 111
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 82
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 82
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 81
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 80
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 78
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 76
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 76
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 71
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 71
Освещение - яркость источника света 742 69
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 66
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 66
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 66
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 62
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 57
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 56
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 54
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 52
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 47
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 46
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 45
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 43
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 42
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 41
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 41
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 40
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 37
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 181
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 98
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 80
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 68
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 64
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 64
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 63
Microsoft Windows 2000 8678 53
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 53
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 52
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 43
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 43
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 37
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 32
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 32
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 31
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 27
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 26
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 23
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 23
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 23
NASA Stardust 51 23
Apple iPhone 6 4861 22
Космодром Байконур 1072 22
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 19
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 19
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 19
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 18
NASA Mars Odyssey orbiter 59 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 18
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 18
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 18
Google Android 15243 18
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 17
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 17
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 17
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 16
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 26
Brown Michael - Браун Майкл 36 16
Лаптева Марина 114 15
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 13
Brown Mike - Браун Майк 15 12
Bush George - Буш Джордж 336 11
Гагарин Юрий 98 10
Путин Владимир 3454 10
Левкевич Михаил 59 9
Рахманов Максим 47 9
Boss Alan - Босс Алан 9 9
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 9
Anderson John - Андерсон Джон 14 8
Перминов Анатолий 131 8
Muller Richard - Мюллер Ричард 8 8
Газаров Артур 77 7
Sagan Carl - Саган Карл 11 7
Дырмовский Дмитрий 149 6
Cassini Giovanni - Кассини Джованни 10 6
Porco Carolyn - Порко Каролин 14 6
Combs Larry - Комбс Ларри 6 6
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 6
Marsden Brian - Марсден Брайан 9 6
Weaver Hal - Уэйвер Хэл 6 6
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Овсянников Денис 23 5
Чижевский Александр 6 5
Stern Alan - Штерн Алан 7 5
Whitmire Daniel - Уитмир Дэниэл 5 5
Wesley Anthony - Уизли Энтони 8 5
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 5
Kracht Rainer - Крахт Райнер 5 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Иванов Сергей 405 4
Ксенин Алекс 311 4
Falconer David - Фалконер Дэвид 4 4
Bernstein Max - Бернстайн Макс 4 4
Sandstrom Karin - Сандстром Карин 4 4
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 1442
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1231
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 577
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 364
Россия - РФ - Российская федерация 166167 356
Юпитер - планета Солнечной системы 557 342
Европа 24964 325
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 306
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 287
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 266
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 218
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 186
США - Калифорния 4829 173
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 169
Япония 13807 146
Нептун - планета Солнечной системы 203 140
Венера - планета Солнечной системы 298 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 127
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 119
Германия - Федеративная Республика 13221 112
Франция - Французская Республика 8177 103
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 97
Уран - планета Солнечной системы 550 87
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 78
Чили - Республика 494 75
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 70
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 68
Сатурн - планета Солнечной системы 136 64
Канада 5081 61
Сатурн - Титан (спутник) 533 55
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 55
Италия - Итальянская Республика 4508 55
США - Колумбия - Вашингтон 1487 51
США - Аризона 549 51
Плутон - Харон (спутник) 61 51
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 47
Земля - Северное полушарие 152 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 42
Индия - Bharat 5869 40
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1216
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 588
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 534
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 349
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 242
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 163
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 162
Физика - Physics - область естествознания 2940 152
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 136
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 134
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 128
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 127
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 124
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 119
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 112
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 109
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 107
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 104
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 99
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 97
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 90
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 90
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 85
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 81
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 76
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 76
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 75
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 74
Молекула - Molecula 1102 73
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 73
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 69
Энергетика - Energy - Energetically 5855 68
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 67
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 59
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 58
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 53
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 51
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 49
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 48
Английский язык 7030 46
CNews RND - R&D.CNews 2274 188
New Scientist 1448 104
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 96
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 78
Nature 832 62
Future - Space.com 200 52
Phys.org 972 51
Space Daily 528 45
SpaceDaily - Space Daily 187 43
Space Weather 117 43
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 27
ScienceDaily 399 22
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 19
AP - Associated Press 2007 19
CNews - ZOOM.CNews 1866 18
SpaceWeather 56 16
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 14
Physical Review Letters 164 12
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 10
PhysicsWeb 184 9
Universe Today 34 9
The Guardian - Британская газета 406 8
Science Advances 35 8
EurekAlert 291 8
Astronomy & Astrophysics 16 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
Известия ИД 770 6
NEWSru.com 229 6
Geophysical Research Letters 31 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
CNews Инноваторы 39 5
CNews Энергоэффективное освещение 28 5
National Geographic 95 4
GQ 22 4
PhysicsWorld 90 4
Independent 111 4
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Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Мишень 186 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
ABI Research 236 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
DWPI - Derwent World Patents Index 2 1
INFOLine-Аналитика 78 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 83
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 66
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 44
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 43
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 38
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 36
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 34
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 33
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 30
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 25
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 24
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 23
РАН - Российская академия наук 2122 22
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 22
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 21
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 18
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 16
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 16
University of Chicago - Чикагский университет 102 16
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 16
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 14
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 14
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 13
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 13
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 13
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 12
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 12
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 12
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 10
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 10
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 10
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 9
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 9
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 8
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 8
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 8
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 23
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 18
Международный женский день - 8 марта 418 12
День молодёжи - 27 июня 1087 11
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 8
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
Высокие технологии XXI века 78 4
Неогеография XXI - форум 65 4
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Google Lunar X Prize - GLXP 16 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CeBIT 614 2
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МТС - Телеком Идея 51 2
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Ленинская премия 10 2
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ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
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UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
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