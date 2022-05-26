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Солнечная система Solar system

Солнечная система - Solar system

    1. Меркурий
    2. Венера
    3. Земля (Луна)
    4. Марс (Фобос, Деймос) марсоход
    5. Юпитер (Ганимед, Каллисто, всего 80 спутников)
    6. Сатурн (Титан, Энцелада, Япет, Мимас, Тетис, всего 82 спутника)
    7. Уран (27 спутников)
    8. Нептун (Тритон, всего 14 спутников) 

Сравнительные размеры объектов Солнечной Системы. Сравнительные размеры объектов Солнечной Системы.
Атлас орбит нашей Солнечной системы. Можно найти орбиты практически любых тел Солнечной системы начиная от крупных планет и заканчивая объектами, которые имеют диаметр всего 10 километров. Атлас орбит нашей Солнечной системы. Можно найти орбиты практически любых тел Солнечной системы начиная от крупных планет и заканчивая объектами, которые имеют диаметр всего 10 километров.
Какая температура на планетах Солнечной Системы. Какая температура на планетах Солнечной Системы.
Объекты Солнечной системы в сравнении. По убыванию: Ганимед, Титан, Меркурий, Луна, Тритон, Плутон, Титания, Фобос Объекты Солнечной системы в сравнении. По убыванию: Ганимед, Титан, Меркурий, Луна, Тритон, Плутон, Титания, Фобос
Траектории выпущенных спутников - исследователей нашей Солнечной системы. Траектории выпущенных спутников - исследователей нашей Солнечной системы.


26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
09.02.2022 В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
02.03.2021 Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
28.12.2020 В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись?
16.07.2020 Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях
10.07.2020 Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
20.10.2019 Хаббл навели на межзвездную комету
16.05.2019 Солнечная система может пострадать от добычи полезных ископаемых
16.10.2018 Межзвездный НЛО — новые подробности добавили загадок
11.10.2018 Alfa technologies «с нуля» построила ИТ-инфраструктуру тепличного комплекса «Долина солнца» в Кисловодске
03.10.2018 Солнечную систему могло изменить внешнее воздействие
03.07.2018 Новая загадка межзвездного гостя Oumuamua
26.12.2017 У Солнечной системы могут быть сестры-близнецы из общей колыбели
15.12.2017 Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы
14.09.2017 Неизвестная планета может быть «сестрой» Земли
02.03.2017 Солнечная система типична, и это хорошая новость
23.10.2016 Девятая планета-невидимка влияет на всю Солнечную систему
20.01.2016 В Солнечной системе обнаружена планета размером с Уран
02.07.2015 Метан на Плутоне сохранил историю Солнечной системы
24.04.2015 Лучи солнца посчитает NVIDIA
04.11.2014 Обнаружен слишком яркий экзозодиакальный свет
28.09.2014 Океаны Земли старше Солнца
11.07.2013 Парадокс слабого Солнца разрешен в пользу жизни на Земле
18.06.2013 Найдена «неправильная» экзопланета – слишком далеко от звезды
21.05.2013 Разведка дальнего космоса: редкие и ценные миссии
26.04.2013 Электро-BMW можно будет заряжать дома от солнца
18.03.2013 Рядом с Солнечной системой не менее трех обитаемых планет?
17.01.2013 Полная имитация Солнца из 60 тысяч LED
19.12.2012 Солнечная система росла, как снежный ком
18.10.2012 Одна планета – 4 солнца: новая находка астрономов
16.10.2012 Похоже, Voyager покинул Солнечную систему
18.09.2012 Астрономы вычислили предков Солнца
17.09.2012 Астрономическую единицу изменили
29.08.2012 Кошмар небесной механики: два солнца, две планеты
14.08.2012 Солнечную систему породил взрыв сверхновой
14.05.2012 Теория Солнечной системы трещит по швам: ударной волны нет
19.04.2012 Вопреки ожиданиям: вокруг Солнца темной материи нет
18.04.2012 Обнаружен аналог пояса Койпера
05.04.2012 Ошибка с самарием стоила солнечной системе трети жизни
16.12.2011 Комета прошла сквозь пламя Солнца и выжила?

Публикаций - 2236, упоминаний - 3355

Солнечная система упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1077 251
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 146
Орбита 76 99
Kometa - Комета 77 76
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 57
Восход ФГБУ НИИ 529 31
Элемент ГК - Elementec 1523 29
Microsoft Corporation 22497 28
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 25
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 21
Google LLC 10352 20
IBS Platformix - СИЛА 262 19
Apple Inc 10683 16
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 16
Парус Корпорация 442 16
Spirit DSP - Спирит Корп 425 14
6072 13
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 13
Pioneer Corporation 405 13
Sony 6145 12
Акелла 847 11
Samsung Electronics 9333 11
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 26 10
Ростех - Автоматика Концерн 1008 9
РТИ Микрон - Micron 851 9
1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 8
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 251 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 8
LG Electronics 3372 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Цифра ГК 948 8
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 127 7
Huawei 3222 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
SAP SE 4595 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 6
Deiteriy - Дейтерий 44 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 6
Adobe Systems 1443 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 269
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 204
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 85
Точка 1820 57
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 48
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 39
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 30
ЕКА Топливная компания 137 30
Открытие ФК 2713 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 26
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 25
Россети Ленэнерго 786 19
Самолёт ГК 216 16
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 16
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 15
Boeing 957 15
Lockheed Martin 730 14
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 14
Веста 45 13
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 11
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 9
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 9
Виктория - Сеть супермаркетов 145 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 9
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 7
CME Group 18 7
Carl Zeiss 294 6
Меркури - Mercury 215 5
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 0 5
Геометрия НПО 64 5
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 5
Subaru - Субару Мотор 45 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
Резонанс НПП 94 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
eBay Inc 1576 4
Торий НПП 22 4
Генезис 10 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 605
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 50
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 21
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 21
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 20
Правительство РФ 8292 13
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 11
Президент Российской Федерации 3770 11
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 8
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 6
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Правительство Москвы 1640 3
Администрация Президента РФ 904 3
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 3 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 56 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 72 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 2
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 27
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 14
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
ISEU, SEU, SEU-International - International Socio-Ecological Union - МСоЭС - Международный социально-экологический союз 1 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 353
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 226
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 141
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 112
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 108
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 74
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 72
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 72
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 56
Website - Вебсайт 9736 55
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 54
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 52
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels 0 52
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 45
Яркость источника света 176 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 39
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 35
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 264 34
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 33
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 995 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 31
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 29
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 26
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 415 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 25
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 24
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 24
Системы охлаждения 741 23
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 23
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 20
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 20
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 19
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 18
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 169
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 309 96
ЭОС Дело СЭД 4365 93
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 128 63
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 61
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 60
Microsoft Windows 2000 2856 57
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 136 57
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 53
NASA New Horizons 84 53
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 122 52
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 41
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 40
LG 75SM99 2832 36
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 0 35
EADS Astrium - Beagle - Бигль 53 31
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 64 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 29
Apple iPhone 6 2649 25
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 0 25
Космос - МКА - Малые космические аппараты 81 24
NASA Stardust 48 23
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 23
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 22
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 34 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 20
Космодром Байконур 1025 20
Age of Kings 498 19
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 19
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 0 18
NASA Mars Odyssey 56 18
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 0 17
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 17
NASA Dawn 69 17
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 17
ESA VEX - Venus Express 70 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 17
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 65 16
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 43 16
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 24
Bush George - Буш Джордж 301 10
Левкевич Михаил 60 9
Рахманов Максим 47 9
Путин Владимир 2542 8
Перминов Анатолий 125 8
Древняя Греция - Древнегреческая мифология 34 7
Гагарин Юрий 42 5
Trujillio Chad - Трухильо Чад 4 4
Лаптева Марина 114 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 4
Anderson John - Андерсон Джон 10 4
Falconer David - Фалконер Дэвид 4 4
Иванов Сергей 360 4
Циолковский Константин 30 3
Шалманов Сергей 199 3
Ghez Andrea - Гез Андреа 0 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Sagan Carl - Саган Карл 5 3
Fermi Enrico - Ферми Энрико 0 3
Попов Сергей 86 3
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 2
Delorme Philippe - Делорм Филипп 4 2
Трещев Сергей 10 2
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 14 2
Fernandez-Baca Jaime - Фернандес-Бака Хайме 2 2
Коптев Юрий 27 2
Борисов Геннадий 2 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Никитин Владимир 9 2
Корзун Валерий 17 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 28 2
Chakrabarty Deepto - Чакрабарти Дипто 2 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 9 2
Крикалев Сергей 24 2
Моисеев Николай 5 2
Андронов Алексей 27 2
Larry Page - Ларри Пейдж 181 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 1312
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1024
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 528
Юпитер - планета Солнечной системы 529 322
Луна 1184 314
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 291
Россия - РФ - Российская федерация 108428 268
Европа 12319 222
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - solar flares - solar wind - solar activity 6 213
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 212
Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 185
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 183
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 179 155
Нептун - планета Солнечной системы 180 132
Венера - планета Солнечной системы 262 120
Япония 10069 119
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 94
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 91
США - Калифорния 3381 89
Германия - Федеративная Республика 8903 88
Франция - Французская Республика 5665 79
Уран - планета Солнечной системы 177 79
Чили - Республика 435 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 65
Австралия - Австралийский Союз 2791 63
США - Гавайи - Гавайские острова 269 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 59
Плутон - Харон (спутник) 61 51
Сатурн - Титан (спутник) 279 50
США - Аризона 468 49
Антарктида - Южный полюс 163 45
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 45
Сатурн - Энцелада (спутник) 118 44
Италия - Итальянская Республика 3310 43
Канада 3319 42
США - Колумбия - Вашингтон 1169 42
Солнечная система - Пояс астероидов - Asteroid Belt 0 42
Земля - Северное полушарие 130 40
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 424 39
Испания - Королевство 2917 37
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 397
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 379
Астрономия - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 373
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 315
Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 0 159
Экзопланета - внесолнечная планета 0 138
Астероид - Asteroid 68 136
Водород - hydrogenium 0 115
Физика - область естествознания 889 105
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 97
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 86
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 83
Метеоритика - Метеорная астрономия - Метеор - Метеорит - Метеорный поток - Геминиды - Персеиды - Ориониды - Леониды - Лириды - Аврегиды 78 75
Метан - methanum - болотный газ 0 71
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 51
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 50
Топливо - Контроль топлива 303 47
Металлы - Сплавы 1049 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 39
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 36
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 34
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 252 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 33
Тёмная материя - Dark Matter 0 31
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect 0 29
Зоология - наука о животных 495 29
Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 0 28
Градус Цельсия 239 28
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 0 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 27
Английский язык 764 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 25
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 25
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 23
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 19
Энергетика 756 19
CNews RND - R&D.CNews 2112 187
New Scientist 1447 103
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 96
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 69
Nature 770 61
Future - Space.com 195 50
Phys.org 972 50
Space Daily 528 45
Space Weather 117 43
SpaceDaily - Space Daily 187 43
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 28
Sky and Telescope - Space and Telescope 49 26
ScienceDaily 400 22
Associated Press 1975 19
Thomson Reuters - Рейтер 5731 19
SpaceWeather 56 16
CNews - ZOOM.CNews 1609 14
PhysicsWeb 180 9
Physical Review Letters 111 9
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 9
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 23 9
The Guardian - Британская газета 320 8
91Mobiles 590 8
EurekAlert 270 7
NEWSru.com 221 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 6
Geophysical Research Letters 25 6
CNews Инноваторы 39 5
Science Advances 20 5
CNews Энергоэффективное освещение 28 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 5
CNews Орудия Апокалипсиса 35 4
Optics 128 4
PhysicsWorld 89 4
Independent 98 4
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 4
National Geographic 81 4
GQ 14 3
Известия ИД 307 3
500 Startups 4742 99
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 14
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 7
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 5
IDC - International Data Corporation 4671 3
CNews Мишень 47 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Microsoft Research 128 1
ABI Research 230 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
451 Research Group 87 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
DWPI - Derwent World Patents Index 0 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 141
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 59
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 42
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 40
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 39
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 37
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 31
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 6 30
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 48 23
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 23
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 23
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 22
РАН - Российская академия наук 1397 20
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 19
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 17
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 12 16
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 16
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 15
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 13
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 13
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 12
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 0 12
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 0 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 11
Cornell University - Корнеллский университет 135 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 10
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 10
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 10
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 9
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 8
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 8
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 8
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 3 8
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 7
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 0 7
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 0 6
Yale University - Йельский университет 116 6
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 38
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 10
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 8
Новый год - Новогодние каникулы 0 6
Международный женский день - 8 марта 118 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
Неогеография XXI - форум 52 4
Высокие технологии XXI века 76 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 3
День космонавтики - 12 апреля 36 3
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 3
МТС Телеком Идея 52 2
Венецианский кинофестиваль 5 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 127 2
День Земли - Earth Day - 22 апреля 3 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 12 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 6 1
Электрические сети - международный форум 43 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
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