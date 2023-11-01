Новинка vivo V29e c AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon появилась в продаже в России

Компания vivo объявила о старте продаж в России новинки V29e с 50 Мп селфи-камера с автофокусом, 120-герцовым AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon. Модель можно приобрести в цветах «Розовое золото» и «Таинственный лес» в официальном интернет-магазине vivo, а также у партнёров компании с объёмом памяти 8 ГБ + 256 ГБ по цене 33 999 рублей, с объёмом памяти 12 ГБ + 256 ГБ по цене 38 999 рублей.

До 20 ноября 2023 года приобретая смартфоны V29 Серии в официальном интернет-магазине vivo, а также у партнёров компании, каждый покупатель может получить умную колонку в подарок.

Новинка vivo V29e представляет простоту и изысканность в каждой детали. Цвета модуля основной камеры и задней панели органично сочетаются, а ультратонкие рамки дисплея создают эффект полного погружения. Эффектный узор на задней панели придаёт ей объём и роскошный вид. Как небо, полное звёзд, эта текстура не просто сияет, но и придаёт корпусу устойчивость к износу и пятнам.

Благодаря продвинутым возможностям селфи-камеры: разрешению 50 Мп, 92-градусному углу обзора, а также автофокусу, снимки получаются чёткими и яркими с точной фокусировкой при съёмке с расстояния, а также больше людей могут присутствовать на групповых селфи. Основная 64 Мп ультрачувствительная камера с оптической стабилизацией изображения и с «Аура подсветкой для портрета 2.0» оснащена профессиональным портретным режимом с 2-кратным увеличением: современные алгоритмы портретной съёмки позволяют делать снимки профессионального качества на уровне цифровых зеркальных камер. Снимки получаются ярче благодаря тому, что на сенсор поступает в 6 раз больше света. Даже ночью можно получить чёткие и ясные кадры без тряски и размытия.

AMOLED-дисплей обеспечивает изображение кинематографического качества в любое время благодаря высокой частоте обновления и интеллектуальной регулировке яркости.

Процессор Qualcomm Snapdragon 695 с восьмиядерной архитектурой обеспечивает быстрый отклик приложений, плавный и качественный игровой процесс, меньшую сетевую задержку. Система охлаждения V29e позволяет плавно воспроизводить и записывать видео, гарантируя максимальную производительность.

Аккумулятор ёмкостью 4800 мАч обеспечивает удобство использования смартфона в течение всего дня, а благодаря увеличенному сроку службы батареи и интеллектуальной зарядке устройство работает дольше и безопаснее.

Класс пыле- и влагозащиты IP54 надёжно защищает смартфон от брызг и мелких частиц. Компания vivo провела 60 разных тестов на надёжность, чтобы пользователи могли быть полностью уверены в том, что он соответствует высоким стандартам качества.