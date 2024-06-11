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7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM шением 8 Мп, правда, с размером пикселя 1,22 мкм, и весьма достойным объективом с диафрагмой f/1.7. Фронтальная камера обеспечивает лучшую светосилу, обходя конкурентов по четкости и качеству с

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Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена венный интеллект SelfieTune с возможностью распознавать множество лиц в кадре и подбирать обработку селфи в зависимости от пола, возраста и типа кожи. Аппарат также оснащен функцией разблокиров

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Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой более необычным решением у смартфона является организация камер: аппарат получил мощную фронтальную селфи-камеру с разрешением 24 МП и основную тыловую камеру на 16 МП . Технические подробност

VisionLabs запустила Telegram-бота, определяющего пол и возраст по селфи VisionLabs запустила первую версию своего Telegram-бота, способного с высокой точностью определять пол и возраст человека по селфи. Для активации достаточно добавить бот @facevision_bot в контакт-лист мессенджера и отправить ему ваше фото или сфотографироваться. Бот способен определить пол с достоверностью 99,7%, а т

Fly выпустил LTE-смартфон для селфи рафий и необходимые характеристики для эффективной коммуникации. У селфифона две камеры, основная и фронтальная. Фронтальная оснащена 13 МП модулем и диафрагмой f/2.0, что позволяет полу

В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи клиентов для банков, основанную на распознавании лиц. Чтобы удостоверить свою личность, пользователю, удаленно обратившемуся в банк, достаточно будет предъявить документ на камеру смартфона и сделать селфи. Система сама распознает текстовые данные и сравнит селфи с фотографией на документах. По словам разработчиков, решение не имеет аналогов в России.В VisionLabs уточнили, что «в соз

Лучшие смартфоны для селфи. Выбор ZOOM мкм, светосильный объектив с диафрагмой f/1,7, технология Dual Pixel для мгновенной фокусировки), а фронтальная по ряду критериев даже превосходит. Ее разрешение подняли с 5 до 8 Мп, при этом о

Uber внедряет систему селфи-идентификации водителей Uber объявила о внедрении дополнительного инструмента для обеспечения безопасности поездок в России - селфи-идентификации водителей. Как рассказали CNews в компании, теперь,приемом заказа, приложение может попросить водителя подтвердить свою личность, сделав автопортрет на камеру смартфона. С п

Обзор флагмана от ASUS: ZenFone 3 Размеры устройства — 152,59х77,38 мм. Толщина — 7,69 мм. Фронтальная и тыльная часть прикрыты стеклом Gorilla Glass, выполненным по технологии 2,5D (с

Мобильное приложение BioTime поддерживает биометрический учет рабочего времени по селфи стемы учета рабочего времени BioTime. Как рассказали CNews в компании, список основных нововведений в приложении включает возможность регистрировать время прихода на работу и ухода с нее можно, делая селфи или сканируя отпечаток пальца на смартфоне, оснащенным соответствующим датчиком, настройку мгновенных push-уведомлений о тех или иных событиях — например, приходе/уходе, создавать неогран

В России стартовали продажи монопода для «селфи» Honor от Huawei Компания Huawei объявила о старте продаж монопода для «селфи» Honor — лёгкого устройства для создания автопортретов. Новинка совместима со всеми актуальными на сегодняшний день смартфонами, сообщили CNews в Huawei. Монопод для селфи Honor яв

7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM Apple iPhone 6S/6S Plus В Купертино довольно долго полагали, что раз фронтальная камера нужна для видеоконференций, то ей не требуется высокое разрешение: даже в

Lenovo VIBE S1 - почти флагманский смартфон для флагманских селфи фронтальные камеры Lenovo VIBE S1 – основная с разрешением 8 мегапикселей и матрицей BSI-CMOS и дополнительная с разрешением 2 мегапикселя – призваны не только делать качественные и детализированные селфи, но и художественно работать над размытием заднего фона на них. Кстати, не менее превосходные снимки делает и основная камера Lenovo VIBE S1 с разрешением 13 мегапикселей, быстрым фазовым

Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer е имеются 13-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией и двойной вспышкой и 8-мегапиксельная фронтальная камера с одной светодиодной вспышкой. Датчик отпечатков пальцев, по заверениям Hu

Wexler.Ultima 7 Twist+ — селфи-планшет с 13Мп поворотной камерой ima 7 Twist+ с 13Мп поворотным фотомодулем, одновременно выполняющим роль как фронтальной, так и основной камеры. Об этом CNews сообщили в Wexler. Wexler.Ultima 7 Twist+ стал второй моделью в линейке селфи-планшетов Wexler вместе с Wexler.Ultima 7 Twist. Как отмечается, камера с поворотным механизмом — принципиально новый элемент планшета в России и мире, который представил рынку Wexler в л

Винтажный камерофон, селфи-подсветка и многое другое от Lenovo дёт, и времени на настройку параметров нет — щёлк рычажком, щёлк кнопкой спуска затвора — кадр сделан. [pagebreak] В качестве интересного и оригинального аксессуара к смартфону, компания представила «селфи-подсветку». Эта диодная подсветка вставляется в 3,5-мм порт для наушников и включается кнопкой на корпусе самой вспышки. Выглядит это примерно так: Селфи-подсветка в смартфоне Len

Line запускает приложение ycon для создания селфи-стикеров Корпорация Line, разработчик одноименного сервиса для бесплатных звонков и обмена сообщениями, объявила о запуске приложения ycon, с помощью которого любой пользователь может создавать собственные селфи-стикеры и делиться ими в чатах Line. Все, что для этого нужно – сделать селфи с помощью телефона или выбрать фото из галереи и вставить его в шаблон. Приложение ycon – это обновлен

Casio Exilim MR1 - король селфи чем у камер смартфонов. Особенно, если брать в расчёт фронтальные камеры – чьё разрешение традиционно выше. Именно такой логикой пользовались в компании Casio, когда представили на рынке аппарат «для селфи» Exilim MR1. Объектив Casio Exilim MR1 спрятан за заркальную поверхность передней части корпуса – благодаря чему человек может по своему отражению оценить и подобрать нужное для фото выра

В Москве можно будет сделать «селфи» с Пушкиным и Ломоносовым Москвичи и гости столицы смогут сделать «селфи» с Пушкиным, Екатериной II и другими историческими личностями на фоне городских достопримечательностей. Технология будет реализована в рамках мобильного приложения «Узнай Москву», разрабо