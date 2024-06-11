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Фотокамеры Фронтальная камера Front camera селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона фронталка
СОБЫТИЯ
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|11.06.2024
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Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024
Экстерьер Фронтальная часть — стеклянный дисплей с глазком селфи-камеры, расположенной посередине. Рамк
|22.12.2022
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Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки
и выполнен из стекла и металла – в лучших традициях флагманов. Экран имеет закругленные края, а его фронтальная часть защищена Corning Gorilla Victus. Селфи-камера вписана в аккуратный кружок
|31.08.2022
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Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи
юджетного сегмента является нормой. А вот тонким рамкам вокруг экрана позавидуют многие конкуренты. Фронтальная камера вписана в каплевидный вырез. Благодаря небольшим рамкам смартфон относител
|25.06.2021
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Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман
утверждать, что vivo X60 Pro выглядит по-флагмански эффектно. Корпус изящно тонок, так как спинка и фронтальная часть плавно стекают к узким торцам. Основная рама выполнена из блестящего металл
|07.04.2021
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«Тинькофф» запустил подтверждение платежей «по селфи»
В суперприложении «Тинькофф» появилась возможность подтверждения операций по селфи. Проверка с помощью камеры телефона будет использоваться в качестве альтернативы стандартным способам верификации. Подтверждение платежей по селфи – это элемент интеллектуальной си
|22.10.2020
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Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото
т-магазине vivo. Каждый пользователь может наслаждаться портретами, наполненными цветом и глубиной. Фронтальная Ultra HD-камера фиксирует самые незначительные детали даже при максимальном увели
|18.08.2020
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Подэкранная селфи-камера — новый тренд
на отверстии под селфи-камеру прямо в дисплее и выдвижном блоке камеры. Следующий шаг — подэкранная фронтальная камера, которая вообще не требует ни вырезов, ни отверстий. Отдельные компании бь
|06.05.2020
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Райффайзенбанк завершил пилот по оплате покупок с помощью селфи
огии SelfieToPay, разработанной компанией SWiP совместно с VisionLabs. Для первой оплаты было необходимо скачать приложение SWiP, привязать карту Райффайзенбанка и подключить функцию оплаты с помощью селфи. Процесс всех последующих оплат не требовал от пользователя никаких действий и занимал примерно четыре секунды. В момент оплаты система автоматически находила клиента в программах лояльно
|13.09.2019
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Webbankir узнает мошенника по селфи
я 2019 г финансовая онлайн-платформа Webbankir запустила интеллектуальную систему идентификации клиентов по фотографии. Клиенты, которые обращаются в компанию впервые, могут отправить через сайт свое селфи с паспортом. Примерно у 7% новых клиентов, чьи данные вызывают подозрения, платформа запрашивает такие фото в обязательном порядке. Затем система, созданная на основе искусственного интел
|09.07.2019
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«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи
Мобильный банк узнает по лицу В мобильном приложении «Почта банка» появилась возможность подтверждения подозрительных или нетипичных для клиента операций при помощи селфи. Эта технология, основанная на анализе поведения клиента и биометрической фотоидентификации, обеспечивает безопасность дистанционных банковских операций и существенно снижает риски киберм
|20.05.2019
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Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи
что подобного разрешения с избытком хватит для видеопереговоров в мессенджерах и создания классных селфи – все благодаря поддержке HDR и искусственного интеллекта. При нажатии на миниатю
|08.02.2019
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Глава Amazon отказался от сделки с шантажистами, грозящими опубликовать его «голые» селфи
согласится прекратить дискредитирующее нас поведение, мы готовы вступить в конструктивный диалог относительно текстов и фотографий, которыми мы располагаем». Фотографии, о которых шла речь, включали «селфи мистера Безоса в полный рост, где на нем надеты только обтягивающие черные боксеры или спортивные трусы» и «голые селфи в ванной… в одном только белом полотенце», а также фото его
|07.02.2019
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Honor представил смартфон Honor 10 Lite. Цена
ком моделей Honor 9 Lite и Honor 10, продолжая расширять границы возможностей мобильной фотографии. Фронтальная камера с разрешением 24 МП и диафрагмой F2.0 обеспечивает качественные селфи, а т
|23.01.2019
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10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки!
он, была Xiaomi. В Mi Mix 2S нет выреза на экране, а рамки дисплея максимально узкие. Что необычно: фронтальная камера здесь расположена в нижней части устройства, так что для съемки селфи смар
|05.12.2018
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7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM
шением 8 Мп, правда, с размером пикселя 1,22 мкм, и весьма достойным объективом с диафрагмой f/1.7. Фронтальная камера обеспечивает лучшую светосилу, обходя конкурентов по четкости и качеству с
|11.09.2018
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Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи
е личности на Profi.ru Как стало известно CNews, платформа для поиска частных специалистов Profi.ru внедрила механизм разработчика Sum&Substance для удаленного подтверждения личности пользователей по селфи и паспорту. Чтобы верифицировать свою личность, пользователю необходимо загрузить на Profi.ru фотографию своего паспорта и свое селфи с этим же паспортом. Сделать это можно в проце
|28.05.2018
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В России заработала оплата покупок с помощью селфи
ay Российский разработчик решений в сфере компьютерного зрения VisionLabs совместно с платежной системой SWiP запустили сервис SelfieToPay, который позволяет пользователю оплачивать покупки с помощью селфи, сделанного на камеру в точке продажи. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение участников проекта. Тестирование сервиса проходило в сети общественного
|14.05.2018
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Обзор смартфона Samsung Galaxy S9+. Заявка на чемпионство 2018
тот же стеклянный корпус с металлическим шасси. Спереди и сзади он прикрыт стеклом Gorilla Glass 5. Фронтальная панель — с изогнутыми справа и слева краями (эксклюзивная «фишка» Samsung). Метал
|26.04.2018
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Искусственный интеллект поможет снять идеальное селфи
27 апреля в России начинаются продажи нового смартфона OPPO F7. Модель стала развитием линейки F, Селфи Эксперт. В OPPO F7 применена усовершенствованная AI-технология для создания селфи
|24.11.2017
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Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена
венный интеллект SelfieTune с возможностью распознавать множество лиц в кадре и подбирать обработку селфи в зависимости от пола, возраста и типа кожи. Аппарат также оснащен функцией разблокиров
|17.11.2017
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OPPO представила смартфон F5 «Селфи Эксперт» с технологией SelfieTune. Цены
elfieTune производит индивидуальную обработку внешности каждого человека на снимке, выводя качество селфи-фотографии на совершенно новый уровень.Технология SelfieTune изучает особенности черт л
|27.10.2017
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OPPO выпустила недорогой смартфон, похожий на iPhone X, но без его главного недостатка
Тонкий и безрамочный, для фанатов «селфи»Компания OPPO провела на Филиппинах официальную презентацию нового смартфона OPPO F5. С
|07.09.2017
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Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой
более необычным решением у смартфона является организация камер: аппарат получил мощную фронтальную селфи-камеру с разрешением 24 МП и основную тыловую камеру на 16 МП . Технические подробност
|18.08.2017
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VisionLabs запустила Telegram-бота, определяющего пол и возраст по селфи
VisionLabs запустила первую версию своего Telegram-бота, способного с высокой точностью определять пол и возраст человека по селфи. Для активации достаточно добавить бот @facevision_bot в контакт-лист мессенджера и отправить ему ваше фото или сфотографироваться. Бот способен определить пол с достоверностью 99,7%, а т
|04.08.2017
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Fly выпустил LTE-смартфон для селфи
рафий и необходимые характеристики для эффективной коммуникации. У селфифона две камеры, основная и фронтальная. Фронтальная оснащена 13 МП модулем и диафрагмой f/2.0, что позволяет полу
|07.07.2017
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В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи
клиентов для банков, основанную на распознавании лиц. Чтобы удостоверить свою личность, пользователю, удаленно обратившемуся в банк, достаточно будет предъявить документ на камеру смартфона и сделать селфи. Система сама распознает текстовые данные и сравнит селфи с фотографией на документах. По словам разработчиков, решение не имеет аналогов в России.В VisionLabs уточнили, что «в соз
|24.05.2017
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Лучшие смартфоны для селфи. Выбор ZOOM
мкм, светосильный объектив с диафрагмой f/1,7, технология Dual Pixel для мгновенной фокусировки), а фронтальная по ряду критериев даже превосходит. Ее разрешение подняли с 5 до 8 Мп, при этом о
|15.03.2017
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Uber внедряет систему селфи-идентификации водителей
Uber объявила о внедрении дополнительного инструмента для обеспечения безопасности поездок в России - селфи-идентификации водителей. Как рассказали CNews в компании, теперь,приемом заказа, приложение может попросить водителя подтвердить свою личность, сделав автопортрет на камеру смартфона. С п
|02.03.2017
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Обзор флагмана от ASUS: ZenFone 3
Размеры устройства — 152,59х77,38 мм. Толщина — 7,69 мм. Фронтальная и тыльная часть прикрыты стеклом Gorilla Glass, выполненным по технологии 2,5D (с
|22.12.2016
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Мобильное приложение BioTime поддерживает биометрический учет рабочего времени по селфи
стемы учета рабочего времени BioTime. Как рассказали CNews в компании, список основных нововведений в приложении включает возможность регистрировать время прихода на работу и ухода с нее можно, делая селфи или сканируя отпечаток пальца на смартфоне, оснащенным соответствующим датчиком, настройку мгновенных push-уведомлений о тех или иных событиях — например, приходе/уходе, создавать неогран
|22.06.2016
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В России стартовали продажи монопода для «селфи» Honor от Huawei
Компания Huawei объявила о старте продаж монопода для «селфи» Honor — лёгкого устройства для создания автопортретов. Новинка совместима со всеми актуальными на сегодняшний день смартфонами, сообщили CNews в Huawei. Монопод для селфи Honor яв
|14.03.2016
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7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM
Apple iPhone 6S/6S Plus В Купертино довольно долго полагали, что раз фронтальная камера нужна для видеоконференций, то ей не требуется высокое разрешение: даже в
|04.09.2015
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Lenovo VIBE S1 - почти флагманский смартфон для флагманских селфи
фронтальные камеры Lenovo VIBE S1 – основная с разрешением 8 мегапикселей и матрицей BSI-CMOS и дополнительная с разрешением 2 мегапикселя – призваны не только делать качественные и детализированные селфи, но и художественно работать над размытием заднего фона на них. Кстати, не менее превосходные снимки делает и основная камера Lenovo VIBE S1 с разрешением 13 мегапикселей, быстрым фазовым
|03.09.2015
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Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer
е имеются 13-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией и двойной вспышкой и 8-мегапиксельная фронтальная камера с одной светодиодной вспышкой. Датчик отпечатков пальцев, по заверениям Hu
|04.06.2015
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Wexler.Ultima 7 Twist+ — селфи-планшет с 13Мп поворотной камерой
ima 7 Twist+ с 13Мп поворотным фотомодулем, одновременно выполняющим роль как фронтальной, так и основной камеры. Об этом CNews сообщили в Wexler. Wexler.Ultima 7 Twist+ стал второй моделью в линейке селфи-планшетов Wexler вместе с Wexler.Ultima 7 Twist. Как отмечается, камера с поворотным механизмом — принципиально новый элемент планшета в России и мире, который представил рынку Wexler в л
|16.03.2015
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Винтажный камерофон, селфи-подсветка и многое другое от Lenovo
дёт, и времени на настройку параметров нет — щёлк рычажком, щёлк кнопкой спуска затвора — кадр сделан. [pagebreak] В качестве интересного и оригинального аксессуара к смартфону, компания представила «селфи-подсветку». Эта диодная подсветка вставляется в 3,5-мм порт для наушников и включается кнопкой на корпусе самой вспышки. Выглядит это примерно так: Селфи-подсветка в смартфоне Len
|12.03.2015
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Line запускает приложение ycon для создания селфи-стикеров
Корпорация Line, разработчик одноименного сервиса для бесплатных звонков и обмена сообщениями, объявила о запуске приложения ycon, с помощью которого любой пользователь может создавать собственные селфи-стикеры и делиться ими в чатах Line. Все, что для этого нужно – сделать селфи с помощью телефона или выбрать фото из галереи и вставить его в шаблон. Приложение ycon – это обновлен
|05.12.2014
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Casio Exilim MR1 - король селфи
чем у камер смартфонов. Особенно, если брать в расчёт фронтальные камеры – чьё разрешение традиционно выше. Именно такой логикой пользовались в компании Casio, когда представили на рынке аппарат «для селфи» Exilim MR1. Объектив Casio Exilim MR1 спрятан за заркальную поверхность передней части корпуса – благодаря чему человек может по своему отражению оценить и подобрать нужное для фото выра
|10.11.2014
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В Москве можно будет сделать «селфи» с Пушкиным и Ломоносовым
Москвичи и гости столицы смогут сделать «селфи» с Пушкиным, Екатериной II и другими историческими личностями на фоне городских достопримечательностей. Технология будет реализована в рамках мобильного приложения «Узнай Москву», разрабо
|16.06.2014
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LINE запускает официальное приложение для iPhone, которое позволяет создавать стикеры из селфи
r. Приложение пока доступно только для iPhone. Приложение LINE Selfie Sticker можно использовать для создания оригинальных стикеров из фотографий самого себя, сделанных на смартфон, так называемых селфи, всего в 3 касания. Первое, пользователи делают фотографию своего лица и выбирают популярного персонажа из более чем 130 иллюстраций, объединенных в 17 тем, среди которых герои LINE, астр
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