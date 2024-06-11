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Фотокамеры Фронтальная камера Front camera селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона фронталка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.06.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Экстерьер Фронтальная часть — стеклянный дисплей с глазком селфи-камеры, расположенной посередине. Рамк
22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки

и выполнен из стекла и металла – в лучших традициях флагманов. Экран имеет закругленные края, а его фронтальная часть защищена Corning Gorilla Victus.  Селфи-камера вписана в аккуратный кружок

31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

юджетного сегмента является нормой. А вот тонким рамкам вокруг экрана позавидуют многие конкуренты. Фронтальная камера вписана в каплевидный вырез. Благодаря небольшим рамкам смартфон относител
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман

утверждать, что vivo X60 Pro выглядит по-флагмански эффектно. Корпус изящно тонок, так как спинка и фронтальная часть плавно стекают к узким торцам. Основная рама выполнена из блестящего металл
07.04.2021 «Тинькофф» запустил подтверждение платежей «по селфи»

В суперприложении «Тинькофф» появилась возможность подтверждения операций по селфи. Проверка с помощью камеры телефона будет использоваться в качестве альтернативы стандартным способам верификации. Подтверждение платежей по селфи – это элемент интеллектуальной си
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото

т-магазине vivo. Каждый пользователь может наслаждаться портретами, наполненными цветом и глубиной. Фронтальная Ultra HD-камера фиксирует самые незначительные детали даже при максимальном увели
18.08.2020 Подэкранная селфи-камера — новый тренд

на отверстии под селфи-камеру прямо в дисплее и выдвижном блоке камеры. Следующий шаг — подэкранная фронтальная камера, которая вообще не требует ни вырезов, ни отверстий. Отдельные компании бь
06.05.2020 Райффайзенбанк завершил пилот по оплате покупок с помощью селфи

огии SelfieToPay, разработанной компанией SWiP совместно с VisionLabs. Для первой оплаты было необходимо скачать приложение SWiP, привязать карту Райффайзенбанка и подключить функцию оплаты с помощью селфи. Процесс всех последующих оплат не требовал от пользователя никаких действий и занимал примерно четыре секунды. В момент оплаты система автоматически находила клиента в программах лояльно
13.09.2019 Webbankir узнает мошенника по селфи

я 2019 г финансовая онлайн-платформа Webbankir запустила интеллектуальную систему идентификации клиентов по фотографии. Клиенты, которые обращаются в компанию впервые, могут отправить через сайт свое селфи с паспортом. Примерно у 7% новых клиентов, чьи данные вызывают подозрения, платформа запрашивает такие фото в обязательном порядке. Затем система, созданная на основе искусственного интел
09.07.2019 «Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

Мобильный банк узнает по лицу В мобильном приложении «Почта банка» появилась возможность подтверждения подозрительных или нетипичных для клиента операций при помощи селфи. Эта технология, основанная на анализе поведения клиента и биометрической фотоидентификации, обеспечивает безопасность дистанционных банковских операций и существенно снижает риски киберм
20.05.2019 Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи

что подобного разрешения с избытком хватит для видеопереговоров в мессенджерах и создания классных селфи – все благодаря поддержке HDR и искусственного интеллекта.       При нажатии на миниатю
08.02.2019 Глава Amazon отказался от сделки с шантажистами, грозящими опубликовать его «голые» селфи

согласится прекратить дискредитирующее нас поведение, мы готовы вступить в конструктивный диалог относительно текстов и фотографий, которыми мы располагаем». Фотографии, о которых шла речь, включали «селфи мистера Безоса в полный рост, где на нем надеты только обтягивающие черные боксеры или спортивные трусы» и «голые селфи в ванной… в одном только белом полотенце», а также фото его

07.02.2019 Honor представил смартфон Honor 10 Lite. Цена

ком моделей Honor 9 Lite и Honor 10, продолжая расширять границы возможностей мобильной фотографии. Фронтальная камера с разрешением 24 МП и диафрагмой F2.0 обеспечивает качественные селфи, а т
23.01.2019 10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки!

он, была Xiaomi. В Mi Mix 2S нет выреза на экране, а рамки дисплея максимально узкие. Что необычно: фронтальная камера здесь расположена в нижней части устройства, так что для съемки селфи смар
05.12.2018 7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM

шением 8 Мп, правда, с размером пикселя 1,22 мкм, и весьма достойным объективом с диафрагмой f/1.7. Фронтальная камера обеспечивает лучшую светосилу, обходя конкурентов по четкости и качеству с
11.09.2018 Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи

е личности на Profi.ru Как стало известно CNews, платформа для поиска частных специалистов Profi.ru внедрила механизм разработчика Sum&Substance для удаленного подтверждения личности пользователей по селфи и паспорту. Чтобы верифицировать свою личность, пользователю необходимо загрузить на Profi.ru фотографию своего паспорта и свое селфи с этим же паспортом. Сделать это можно в проце
28.05.2018 В России заработала оплата покупок с помощью селфи

ay Российский разработчик решений в сфере компьютерного зрения VisionLabs совместно с платежной системой SWiP запустили сервис SelfieToPay, который позволяет пользователю оплачивать покупки с помощью селфи, сделанного на камеру в точке продажи. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение участников проекта. Тестирование сервиса проходило в сети общественного
14.05.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy S9+. Заявка на чемпионство 2018

тот же стеклянный корпус с металлическим шасси. Спереди и сзади он прикрыт стеклом Gorilla Glass 5. Фронтальная панель — с изогнутыми справа и слева краями (эксклюзивная «фишка» Samsung). Метал
26.04.2018 Искусственный интеллект поможет снять идеальное селфи

27 апреля в России начинаются продажи нового смартфона OPPO F7. Модель стала развитием линейки F, Селфи Эксперт. В OPPO F7 применена усовершенствованная AI-технология для создания селфи

24.11.2017 Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена

венный интеллект SelfieTune с возможностью распознавать множество лиц в кадре и подбирать обработку селфи в зависимости от пола, возраста и типа кожи. Аппарат также оснащен функцией разблокиров
17.11.2017 OPPO представила смартфон F5 «Селфи Эксперт» с технологией SelfieTune. Цены

elfieTune производит индивидуальную обработку внешности каждого человека на снимке, выводя качество селфи-фотографии на совершенно новый уровень.Технология SelfieTune изучает особенности черт л
27.10.2017 OPPO выпустила недорогой смартфон, похожий на iPhone X, но без его главного недостатка

Тонкий и безрамочный, для фанатов «селфи»Компания OPPO провела на Филиппинах официальную презентацию нового смартфона OPPO F5. С
07.09.2017 Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой

более необычным решением у смартфона является организация камер: аппарат получил мощную фронтальную селфи-камеру с разрешением 24 МП и основную тыловую камеру на 16 МП .  Технические подробност
18.08.2017 VisionLabs запустила Telegram-бота, определяющего пол и возраст по селфи

VisionLabs запустила первую версию своего Telegram-бота, способного с высокой точностью определять пол и возраст человека по селфи. Для активации достаточно добавить бот @facevision_bot в контакт-лист мессенджера и отправить ему ваше фото или сфотографироваться. Бот способен определить пол с достоверностью 99,7%, а т
04.08.2017 Fly выпустил LTE-смартфон для селфи

рафий и необходимые характеристики для эффективной коммуникации. У селфифона две камеры, основная и фронтальная. Фронтальная оснащена 13 МП модулем и диафрагмой f/2.0, что позволяет полу
07.07.2017 В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи

клиентов для банков, основанную на распознавании лиц. Чтобы удостоверить свою личность, пользователю, удаленно обратившемуся в банк, достаточно будет предъявить документ на камеру смартфона и сделать селфи. Система сама распознает текстовые данные и сравнит селфи с фотографией на документах. По словам разработчиков, решение не имеет аналогов в России.В VisionLabs уточнили, что «в соз
24.05.2017 Лучшие смартфоны для селфи. Выбор ZOOM

мкм, светосильный объектив с диафрагмой f/1,7, технология Dual Pixel для мгновенной фокусировки), а фронтальная по ряду критериев даже превосходит. Ее разрешение подняли с 5 до 8 Мп, при этом о
15.03.2017 Uber внедряет систему селфи-идентификации водителей

Uber объявила о внедрении дополнительного инструмента для обеспечения безопасности поездок в России - селфи-идентификации водителей. Как рассказали CNews в компании, теперь,приемом заказа, приложение может попросить водителя подтвердить свою личность, сделав автопортрет на камеру смартфона. С п
02.03.2017 Обзор флагмана от ASUS: ZenFone 3

Размеры устройства — 152,59х77,38 мм. Толщина — 7,69 мм. Фронтальная и тыльная часть прикрыты стеклом Gorilla Glass, выполненным по технологии 2,5D (с
22.12.2016 Мобильное приложение BioTime поддерживает биометрический учет рабочего времени по селфи

стемы учета рабочего времени BioTime. Как рассказали CNews в компании, список основных нововведений в приложении включает возможность регистрировать время прихода на работу и ухода с нее можно, делая селфи или сканируя отпечаток пальца на смартфоне, оснащенным соответствующим датчиком, настройку мгновенных push-уведомлений о тех или иных событиях — например, приходе/уходе, создавать неогран
22.06.2016 В России стартовали продажи монопода для «селфи» Honor от Huawei

Компания Huawei объявила о старте продаж монопода для «селфи» Honor — лёгкого устройства для создания автопортретов. Новинка совместима со всеми актуальными на сегодняшний день смартфонами, сообщили CNews в Huawei. Монопод для селфи Honor яв
14.03.2016 7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM

Apple iPhone 6S/6S Plus В Купертино довольно долго полагали, что раз фронтальная камера нужна для видеоконференций, то ей не требуется высокое разрешение: даже в

04.09.2015 Lenovo VIBE S1 - почти флагманский смартфон для флагманских селфи

фронтальные камеры Lenovo VIBE S1 – основная с разрешением 8 мегапикселей и матрицей BSI-CMOS и дополнительная с разрешением 2 мегапикселя – призваны не только делать качественные и детализированные селфи, но и художественно работать над размытием заднего фона на них. Кстати, не менее превосходные снимки делает и основная камера Lenovo VIBE S1 с разрешением 13 мегапикселей, быстрым фазовым
03.09.2015 Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer

е имеются 13-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией и двойной вспышкой и 8-мегапиксельная фронтальная камера с одной светодиодной вспышкой. Датчик отпечатков пальцев, по заверениям Hu
04.06.2015 Wexler.Ultima 7 Twist+ — селфи-планшет с 13Мп поворотной камерой

ima 7 Twist+ с 13Мп поворотным фотомодулем, одновременно выполняющим роль как фронтальной, так и основной камеры. Об этом CNews сообщили в Wexler. Wexler.Ultima 7 Twist+ стал второй моделью в линейке селфи-планшетов Wexler вместе с Wexler.Ultima 7 Twist. Как отмечается, камера с поворотным механизмом — принципиально новый элемент планшета в России и мире, который представил рынку Wexler в л
16.03.2015 Винтажный камерофон, селфи-подсветка и многое другое от Lenovo

дёт, и времени на настройку параметров нет — щёлк рычажком, щёлк кнопкой спуска затвора — кадр сделан. [pagebreak] В качестве интересного и оригинального аксессуара к смартфону, компания представила «селфи-подсветку». Эта диодная подсветка вставляется в 3,5-мм порт для наушников и включается кнопкой на корпусе самой вспышки. Выглядит это примерно так:  Селфи-подсветка в смартфоне Len
12.03.2015 Line запускает приложение ycon для создания селфи-стикеров

Корпорация Line, разработчик одноименного сервиса для бесплатных звонков и обмена сообщениями, объявила о запуске приложения ycon, с помощью которого любой пользователь может создавать собственные селфи-стикеры и делиться ими в чатах Line. Все, что для этого нужно – сделать селфи с помощью телефона или выбрать фото из галереи и вставить его в шаблон. Приложение ycon – это обновлен
05.12.2014 Casio Exilim MR1 - король селфи

чем у камер смартфонов. Особенно, если брать в расчёт фронтальные камеры – чьё разрешение традиционно выше. Именно такой логикой пользовались в компании Casio, когда представили на рынке аппарат «для селфи» Exilim MR1. Объектив Casio Exilim MR1 спрятан за заркальную поверхность передней части корпуса – благодаря чему человек может по своему отражению оценить и подобрать нужное для фото выра
10.11.2014 В Москве можно будет сделать «селфи» с Пушкиным и Ломоносовым

Москвичи и гости столицы смогут сделать «селфи» с Пушкиным, Екатериной II и другими историческими личностями на фоне городских достопримечательностей. Технология будет реализована в рамках мобильного приложения «Узнай Москву», разрабо
16.06.2014 LINE запускает официальное приложение для iPhone, которое позволяет создавать стикеры из селфи

r. Приложение пока доступно только для iPhone. 　　 Приложение LINE Selfie Sticker можно использовать для создания оригинальных стикеров из фотографий самого себя, сделанных на смартфон, так называемых селфи, всего в 3 касания. Первое, пользователи делают фотографию своего лица и выбирают популярного персонажа из более чем 130 иллюстраций, объединенных в 17 тем, среди которых герои LINE, астр

Публикаций - 2339, упоминаний - 3480

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 495
Apple Inc 13154 401
Google LLC 12688 385
Huawei 4676 353
Xiaomi - Сяоми 2231 264
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 172
Sony 6739 172
LG Electronics 3735 170
HTC Corporation 1512 164
Qualcomm Technologies 1974 159
Microsoft Corporation 25775 148
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 142
Lenovo Group 2446 137
MediaTek - Ralink 595 137
BBK OPPO Electronics 484 101
Nvidia Corp 4002 99
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 97
Yandex - Яндекс 9216 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 93
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 86
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 84
ZTE Corporation 800 83
Intel Corporation 12811 78
Meta Platforms - Facebook 4621 74
Acer Group - Acer Inc 2776 71
Lenovo Motorola 3566 70
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 68
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 67
X Corp - Twitter 2938 65
МегаФон 10742 64
Leica Camera 282 60
BBK OnePlus 298 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 53
HMD Global - Nokia 144 51
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 47
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 46
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 44
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 36
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 33
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 113
Связной ГК 1401 62
Carl Zeiss AG 307 62
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 48
TÜV Rheinland Group 181 46
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 44
Евросеть 1421 35
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 31
Геометрия НПО 165 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 26
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 25
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 14
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 13
Россети Ленэнерго 1699 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
JD.com - Jingdong Mall 101 11
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 11
Совкомбанк Совесть 279 10
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 9
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 9
Почта России ПАО 2370 8
BMW Group 482 8
ВТБ - Почта Банк 514 7
Альфа-Банк 1979 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 7
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 7
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 6
Visa International 1993 6
Haier - Candy Group - Канди 101 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 161
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Правительство Еврейской автономной области 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 107
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 52
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Symbian Foundation 38 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1879
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1413
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1389
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1341
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1229
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 991
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 952
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 938
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 911
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 831
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 729
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 679
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 657
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 656
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 626
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 593
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 590
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 575
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 561
Наушники - Headphones 4478 557
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 533
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 515
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 505
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 504
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 495
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 488
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 460
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 459
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 455
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 426
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 422
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 421
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 360
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 345
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 342
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 335
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 334
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 334
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 331
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 330
Google Android 15243 1010
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 732
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 517
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 339
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 319
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 317
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 312
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 271
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 229
Samsung Galaxy 1035 226
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 220
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 206
Samsung Galaxy Note 702 205
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 201
Apple iOS 8583 185
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 179
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 177
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 172
Microsoft Windows 16882 171
Apple iPad 4011 167
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 167
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 158
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 141
Apple iPhone 6 4861 136
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 126
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 123
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 116
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 113
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 110
Google YouTube - Видеохостинг 3002 105
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 104
Google Android 7 - Android Nougat 227 101
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 100
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 100
Google Android 8 - Android Oreo 198 93
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 91
Huawei Mate - серия смартфонов 453 90
Google Android 9 - Android Pie 217 90
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 90
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 88
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 24
Jun Lei - Цзунь Лей 46 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 9
Арлазаров Владимир 290 8
Blass Evan - Бласс Эван 36 8
Катаев Александр 40 7
Помозов Алексей 88 7
Ханин Александр 51 6
Марков Дмитрий 81 6
Мартынов Владислав 115 6
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 6
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 5
Zhao George - Чжао Джордж 17 5
Rubin Andy - Рубин Энди 63 5
Наумов Максим 100 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Bond James - Бонд Джеймс 86 4
Starck Philippe - Старк Филипп 12 4
Путин Владимир 3454 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Panay Panos - Панай Панос 21 4
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 4
Пушкин Александр 39 4
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 4
Ломоносов Михаил 14 4
Ксенин Алекс 311 3
Чайковский Пётр 14 3
Цой Виктор 7 3
Лебедева Алла 31 3
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 3
Бойко Денис 50 3
Hajek Martin - Хайек Мартин 6 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Yu Richard - Ю Ричард 22 3
Сорокин Константин 16 3
Пузанов Владимир 14 3
Белов Андрей 135 3
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 3
Платонов Алексей 22 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1333
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 527
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 311
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 247
Европа 24964 180
Южная Корея - Республика 7052 164
Китай - Тайвань 4245 99
Индия - Bharat 5869 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 95
Япония 13807 88
Азия - Азиатский регион 5920 65
Германия - Федеративная Республика 13221 64
Финляндия - Финляндская Республика 3697 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 55
Испания - Каталония - Барселона 752 51
Франция - Французская Республика 8177 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
США - Калифорния - Купертино 281 38
Канада 5081 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
Африка - Африканский регион 3641 29
Испания - Королевство 3840 29
Германия - Берлин 732 24
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 23
Ближний Восток 3154 21
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Солнечная система - Solar system 2569 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Китай - Пекин - Beijing 1096 18
Швеция - Королевство 3782 17
Сатурн - Титан (спутник) 533 15
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Америка Южная 884 15
Великобритания - Лондон 2432 14
Украина 7928 14
США - Калифорния 4829 14
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 476
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 456
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 152
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 142
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 118
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 97
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 94
Ergonomics - Эргономика 1755 88
Видеокамера - Видеосъёмка 720 88
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 85
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 81
Металлы - Золото - Gold 1251 74
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 71
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 31
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 11
Samsung Unpacked 41 9
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 8
Международный женский день - 8 марта 418 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Red Dot Design Award 57 2
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Lenovo Tech World 4 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Samsung Forum 14 1
Фотофорум 48 1
День знаний - 1 сентября 42 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
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DevCon 18 1
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CeBIT 614 1
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Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
VK Fest 20 1
iF Design Awards 26 1
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