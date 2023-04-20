Смартфоны Tecno Spark 10 Pro уже в России

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, объявляет о старте продаж новой модели Spark 10 Pro. Смартфон выделяется селфи-камерой 32 МП, большим 6,8-дюймовым FHD+ экраном, процессором MediaTek Helio G88, большим объемом встроенной и оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

32 МП фронтальная камера с технологией объединения пикселей захватывает мельчайшие детали. Достигается это за счет преобразования пикселя 0,8 мкм в пиксель 1,6 мкм, с увеличением чувствительности на 400%. Благодаря двойной вспышке с тремя режимами освещенности, а также алгоритму Super Flashlight на снимках сохраняется баланс между фоном и объектом съемки.

6,8-дюймовый экран с разрешением FHD+ поддерживает частоту обновления 90 Гц. Процессор MediaTek Helio G88 в сочетании с большим объемом встроенной и оперативной памяти 128 ГБ + 4 ГБ / 128 ГБ + 8 ГБ обеспечивает быструю и плавную работу при решении любых задач. Технология Darwin Gaming Engine 2.0 предотвращает вероятность зависания, стабилизирует частоту кадров, эффективно распределяет тепло и оптимизирует работу аккумулятора, чтобы смартфон как можно дольше не нагревался даже в тяжелых играх.

Tecno Spark 10 Pro

В смартфоне установлен емкий аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой и безопасной зарядки 18 Вт.

Еще одна особенность Spark 10 Pro – улучшенная 50 МП основная камера с искусственным интеллектом, поддержкой ASD-режима (автоматическое определение сцены) и алгоритмом 3D LUT (улучшенная коррекция цвета). Умный режим бьютификации полностью адаптирует цвет кожи и создает удивительные, но максимально естественные портреты.

Spark 10 Pro выполнен в минималистичном стиле с аккуратным блоком камер и тонкими краями экрана. Задняя панель корпуса изготовлена из специально обработанного стекла. Стекло лучше рассеивает тепло, что способствует более эффективному охлаждению устройства. Смартфон доступен в двух оттенках – «Звездный черный» и «Жемчужный белый».

Spark 10 Pro доступен в продаже с 20 апреля 2023 г. у всех официальных партнеров бренда. Стоимость новинки с версией памяти 8/128 ГБ составляет 15 990 руб.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.