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Wearable devices WearableTech Носимая электроника интеллектуальные (умные) носимые устройства

Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства


12.12.2024 Умное кольцо Sber: Сбербанк вышел в категорию носимой электроники

ельцем кольца и давать ему персональные советы, опираясь на глубинные знания в различных экспертных областях, в том числе связанных с медициной. Сбербанк Умное кольцо Sber: Сбербанк вышел в категорию носимой электроники Разработчики выбрали форм-фактор кольца, так как именно это носимое устройство отличается высокой точностью сбора данных. Кольцо обеспечивает наиболее плотное прилегание к к
21.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж носимых устройств на 17% за 9 месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок носимых устройств (умные часы, смарт-браслеты и другие гаджеты) на рынке России. По предварительным данным, за девять месяцев 2024 г. рост продаж в денежном выражении на рынке России составил +
14.07.2023 Аналитика МТС: умные часы заняли почти 70% рынка носимых устройств

на 2% в деньгах. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самым популярным устройством в сегменте носимой электроники остаются умные часы. За последний год их доля продаж в штуках увеличилась
26.07.2022 «Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта

ности системы технического обслуживания и ремонта. Обновленные совместно со специалистами JSA Group носимые устройства обеспечат передачу информации в режиме реального времени, более точное поз
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок гаджетов. Российский рынок носимых устройств — умных часов и фитнес-браслетов — в I квартале 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. сократился в натуральном выражении на 4%. Снижение продаж зафиксировано впервые

19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения

ьбрус». Интерес у гостей выставки вызвала еще одна собственная разработка компании умные часы — это носимые устройства, с помощью которых можно отслеживать местоположение и состояние здоровья с
13.10.2021 Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств

зработала специальное решение, которое подходит промышленным, добывающим и строительным предприятиям. Решение, представленное на выставке, состоит из веб-платформы, серверной платформы, сети маяков и носимых устройств (трекеров и умных часов), позволяет отслеживать местоположение и состояние сотрудников и техники на предприятиях. Дополнительно умные часы обеспечивают онлайн мониторинг уровн
02.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: российский рынок носимых устройств вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2021 года

«М.видео-Эльдорадо» оценила российский рынок носимых устройств. В первом полугодии 2021 г. продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 2,5 млн штук и 22,5 млрд руб., что на 15% и 55% соответственно больше, чем годом ранее. Спро
21.07.2021 Qualcomm расширила направление носимых устройств

Qualcomm Technologies обрисовала свою общую концепцию пространства носимых устройств и выделила ряд этапных достижений платформы Snapdragon Wear. Компания рассказала об увеличении инвестиций в развитие платформы и представила новую программу расширения экосист
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз

натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последние пять лет спрос на носимые устройства вырос почти в девять раз и превысил продажи планшетов. Продажи группы «М.В
06.05.2020 «Связной»: в I квартале 2020 года российский рынок носимых устройств вырос на 54%

32%, в деньгах рост составил 22%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,4 тыс. руб. «Носимые устройства продолжают пользоваться высокой популярностью у россиян, которые все больш
10.12.2019 Samsung запускает trade-in на носимые устройства

орые можно приобрести со скидкой при сдаче старого гаджета, будет расширятся. Программа трейд-ин на носимые устройства последнего поколения позволит большему количеству потребителей решить проб
01.11.2019 «Связной»: рынок носимых устройств в России вырос в два раза

55%, в деньгах рост составил 42%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,5 тыс. руб. «Носимые устройства продолжают пользоваться высокой популярностью у россиян. В сегменте умных

29.10.2019 Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi

входит американский интернет-гигант Google, а Fitbit – это один из пяти крупнейших игроков на рынке носимой электроники. Покупка Fitbit может дать Google возможность стать одним из лидеров на р
08.10.2019 Ученые тестируют носимых червей-роботов

отермический мягкий привод может решить эту проблему. Он может применяться на производстве  — участках, где людям приходится контактировать с манипуляторами роботов. Также привод можно использовать в носимых устройствах, как браслет с набором датчиков, часть экзоскелета или даже одежда, которая двигается на теле, максимально плотно закрывая кожу для защиты от внешних воздействий. Вероятно,

02.07.2019 «Связной | Евросеть»: продажи носимых устройств в России выросли на 113%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за II квартал 2019 г. Россияне приобрели 760 тыс. устройств на общую сумму 4,9 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 113% в штуках и 89% в

15.05.2018 Honeywell представила новые интеллектуальные носимые устройства для технического персонала промышленных предприятий

ywell объявила о выпуске нового носимого handsfree-устройства, которое позволяет техническому персоналу на местах более безопасно, надежно и эффективно выполнять свою работу. В серии интеллектуальных носимых устройств Honeywell Connected Plant Skills Insight используется прикрепленный к оголовью дисплей, управляемый голосовыми командами и отображающий текущие данные, документы, описания раб
06.03.2017 Toshiba представила комплект разработки IoT для создания носимых устройств с поддержкой Bluetooth

Toshiba Electronics Europe (TEE) представила полный набор для разработки устройств интернета вещей, который содержит комплектующие и программное обеспечение для создания носимых устройств с обработкой сигналов от нескольких датчиков. Как рассказали CNews в компании, стартовый набор EBTZ1041-SK-A1 поддерживает создание прототипов носимых систем интернета

15.02.2017 «Связной»: продажи носимой электроники в России вернулись к росту

Согласно аналитическим данным «Связного», в 2016 г. продажи носимой электроники («умные» часы, спортивные браслеты и фитнес-трекеры) в России выросли на

09.01.2017 Новые носимые устройства Samsung совместимы с iOS

Компания Samsung Electronics объявила о совместимости с iOS серии носимых устройств: Gear S3, Gear S2 и Gear Fit2. В текущий момент поддерживаются iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iP
17.10.2016 Носимые устройства Samsung будут использоваться для автоматизации логистики

Logistix разработала интеллектуальные решения для логистических предприятий, в основу которых легли носимые устройства Samsung Electronics. Список решений включает инструмент для распределения

10.10.2016 Samsung Electronics запустила производство процессора для носимых устройств по техпроцессу 14-нм FinFET

о техпроцессу 28 нм. Благодаря интеграции модема Cat.4 LTE 2CA новый процессор позволяет подключать носимые устройства к сотовой сети без участия смартфона. Взаимодействие устройств и передача

06.07.2016 IBM Watson и носимые устройства повысят защиту сотрудников North Star BlueScope Steel при работе в экстремальных условиях

Интернет вещей помогает нам собирать, интегрировать и обрабатывать данные с датчиков, встроенных в носимые устройства. Затем эти данные объединяются с инновационными когнитивными возможностями
08.06.2016 Ericsson: К 2020 г. носимые устройства возьмут на себя функции смартфонов

за последний год в два раза. Наибольший интерес для участников исследования представляют не столько носимые устройства для мониторинга состояния здоровья, сколько устройства с функциями обеспеч
15.04.2016 Gemalto запустила апплет на основе элемента безопасности для платежей с помощью носимых устройств

, мировой платежной ассоциацией. Об этом CNews сообщили в Gemalto. Как отметили в компании, «умных» носимые устройства приобретают все большую популярность по всему миру. Ожидается, что в 2019

26.02.2016 Gemalto анонсировала архитектуру безопасности для аутентификации по отпечаткам пальцев с использованием носимых устройств

ткам пальцев на выставке Mobile World Congress 2016, предложив изготовителям комплексного оборудования возможность легко встроить эту удобную в использовании функцию в последние поколения портативных носимых и потребительских электронных устройств. Новая экспериментальная версия заменяет обычную пару «имя пользователя/пароль» для входа в самые различные приложения — платежные сервисы, элект
24.02.2016 CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей

рез платформу поставщики услуг (банки, транспортные компании и др.) могут дистанционно загружать на носимые устройства банковские карты, транспортные билеты, электронные ключи. В России данная

13.01.2016 Toshiba расширила ассортимент прикладных процессоров серии TZ1000 для носимых устройств

Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент прикладных процессоров ApP Lite для носимых устройств и решений «Интернета вещей» (IoT). Новинка серии TZ1000, устройство TZ1201XBG, создано на основе высокопроизводительного 32-разрядного RISC-процессора ARM Cortex-M4F, который

27.11.2015 Toshiba представила новые интегральные схемы Bluetooth для носимых устройств медицинского назначения

cs Europe представила две новые интегральные схемы (ИС) Bluetooth со встроенным флэш-ПЗУ, одна из которых также имеет дополнительную функцию встроенной NFC-метки. ИС предназначены для использования в носимых устройствах, медицинских приборах, аксессуарах для смартфонов, датчиках, устройствах дистанционного управления, маячках и игрушках, сообщили CNews в Toshiba. ИС TC35676FTG/FSG и TC35675
03.09.2015 Toshiba анонсировала прикладной процессор TZ1041MBG для в носимых устройств

Компания Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске прикладного процессора TZ1041MBG, предназначенного для использования в носимых устройствах, таких как браслеты для мониторинга физической активности, «умные» часы и другие устройства в виде браслетов и очков. Новая ИС представляет собой новейшее дополнение к серии
15.06.2015 Karfidov Lab совместно с Cloud Personal Safety будет производить умные браслеты

аций, идентификации и отслеживания различных параметров в зависимости от компании-заказчика. «Умные носимые устройства, на разработке которых специализируется CPS — один из самых популярных тех
15.05.2015 После провала «умных» очков Google разработает линейку носимой электроники

Среди них есть вакансия специалиста по рекрутингу, которому предстоит собрать команду по разработке носимой электроники. Это говорит о том, что Google намерена расширить группу специалистов по

08.04.2015 Oriense выпустил портативную 3D-камеру для роботов и носимых устройств

O компании Oriense, отмечает: «Решение идеально подойдет для разработчиков робототехники, коптеров, носимой электроники с использованием компьютерного зрения. В отличие от Kinect и подобных сен
16.03.2015 Ericsson ConsumerLab: две трети пользователей во всем мире уверены в потенциале носимых устройств для улучшения здоровья

са 54 тыс. пользователей из 49 стран мира, свидетельствуют о наличии высокого спроса на носимую электронику и облачные сервисы, позволяющие следить за физическим состоянием. 71% пользователей считают носимые устройства эффективным средством первичной оценки состояния здоровья. Кроме того, респонденты выразили уверенность в том, что использование облачных сервисов улучшает качество жизни и у
10.02.2015 В 14 раз выросло число российских участников проекта MediaTek Labs по разработке устройств «интернета вещей» и «носимой электроники»

е консультации, а также координирование взаимодействия с производителями необходимых электронных компонентов. В ближайшие месяцы ожидаются первые публичные анонсы устройств класса «интернет вещей» и «носимая электроника», разработанных участниками проекта MediaTek Labs. Проект MediaTek Labs, ориентированный на профессиональных разработчиков электроники и гаджет-энтузиастов, компания запусти
11.12.2014 Sabre разрабатывает туристические сервисы для носимых гаджетов

приложение TripCase было обработано более 25 млн поездок путешественников по всему миру. «Внедрение носимых технологий растет, и мы убеждены в том, что туристическая индустрия готова их использ
24.11.2014 Samsung и SAP создадут корпоративные решения для мобильных и носимых устройств

й экосистемы на базе мобильных устройств Samsung. Сотрудничество компаний даст разработчикам новые возможности для создания решений, использующих комплексное предложение Samsung и SAP для мобильных и носимых устройств, а также позволит внедрять совместно созданные облачные решения, основанные на мобильных сервисах для облачной платформы SAP HANA. Новые планы заключаются в расширении портфел
30.10.2014 Открыт первый инкубатор для носимой электроники в Европе

азывать большое влияние на инвестиции в носимые технологии на европейском рынке. "Мы можем создать в Европе действительно сильное сообщество бизнес-ангелов и инвестиционную экосистему для рынка IoT и носимой электроники", — добавил Кайл Эликотт. Европейские стартапы, занимающиеся носимой электроникой, уже принимали участие в американской программе Wearable World. В частности с Wearable Worl
25.09.2014 ФРИИ будет инвестировать проекты в области «Больших Данных», носимых устройств и интернета вещей

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о расширении области финансирования. Теперь инвестиции смогут получить проекты в области Big Data («Больших Данных»), носимых устройств (wearable) и интернета вещей (Internet of Things/IoT), сообщили CNews во ФРИИ. Новые области инвестирования продиктованы, в первую очередь, стремительным ростом интернет-рынка
11.08.2014 Автомобили General Motors будут собирать в Google Glass

ные очки Google Glass на собственных предприятиях. Американская компания пытается разглядеть пользу носимых технологий для производственного процесса. GM приобрела три пары очков Google Glass с

Публикаций - 772, упоминаний - 884

Wearable devices и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12048 149
Samsung Electronics 10232 149
Google LLC 11741 97
Huawei 3909 89
Xiaomi 1709 64
Microsoft Corporation 24582 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12412 38
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 689 36
Intel Corporation 12173 33
Yandex - Яндекс 7268 26
Garmin - Гармин 199 25
Fitbit 57 25
LG Electronics 3612 24
Sony 6540 24
Transsion Holdings - Tecno Mobile 216 24
Qualcomm Technologies 1813 21
Meta Platforms - Facebook 4431 21
МегаФон 8732 21
Pebble Technology 59 21
Ростелеком 9646 20
Transsion Holdings 60 20
IBM - International Business Machines Corp 9435 19
Amazon Inc - Amazon.com 2989 19
Toshiba Corporation 2925 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3212 18
SAP SE 5265 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2153 18
Lenovo Motorola 3500 17
Oracle Corporation 6678 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3857 16
Lenovo Group 2286 16
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 15
8177 15
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 41 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4850 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8717 14
X Corp - Twitter 2843 14
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5676 11
Цифра ГК 2415 11
Jawbone 37 11
VK - Mail.ru Group 3449 10
Крок - Croc 1772 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 385 10
Sharp Corporation 1041 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1461 9
Nvidia Corp 3474 9
HP Inc. 5681 9
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2536 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1156 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 888 9
MediaTek - Ralink 524 9
ELARI 34 9
HTC Corporation 1499 9
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 9
Fossil 20 9
HP - Hewlett-Packard 3622 8
Softline - Софтлайн 2766 8
Telegram Group 1934 8
Siemens AG - Siemens Group 2587 8
Philips 2050 8
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 584 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1246 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2874 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2041 7
Ланит - diHouse - Дихаус 187 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 441 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1630 7
Canalys 231 7
Motorola Inc 1140 7
Cisco Systems 5110 6
AMD - Advanced Micro Devices 4213 6
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 43 6
BBK OPPO Electronics 380 6
GitHub 803 6
SAS Institute 970 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 6
Прогноз 1647 6
Huawei Mobile Services 72 6
ДОК 828 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 495 5
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 635 5
Dell EMC 5024 5
Samsung - Harman - JBL 214 5
Salesforce.com 425 5
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 166 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1008 5
Thales - Gemalto 182 5
Meizu Technology - DreamSmart Group 162 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 5
Открытые технологии 700 5
Fujitsu 2040 5
АФК Система ПАО 1793 5
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 405 5
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 5
Hitachi - Хитачи 1464 5
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 5
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 5
Box inc - box.com - box.net 357 5
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 43 5
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 21 5
Корус Консалтинг ГК 1209 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1121 4
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 30 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 621 4
Dell Technologies - Dell Computer 2134 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1835 4
BBK Electronics Corp 310 4
Газинформсервис - ГИС 263 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 4
ZTE Corporation 747 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 295 4
Alibaba Group 422 4
Ростех - Автоматика Концерн 1635 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 409 4
Oculus VR 73 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 322 4
McKinsey & Company Int 242 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 336 4
Deutsche Telekom 911 4
Ланит Интеграция 190 4
Ericsson ConsumerLab 35 4
BBK OnePlus 215 4
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 387 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 310 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1362 3
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 320 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 475 3
ФОРС - Центр разработки 632 3
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 3
Accenture plc 681 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 372 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1287 3
Naumen - Наумен 621 3
China Mobile 406 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 143 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
Ramax - Рамакс 115 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 278 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 834 3
Xerox 1137 3
Digma 178 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
AMT Group - АМТ-Груп 351 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 517 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 3
ИКС 314 3
Razer Inc 75 3
China Telecom - Чайна Телеком 257 3
Dailymotion - Видеохостинг 41 3
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 832 3
Adobe Systems 1548 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 173 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 3
Leica Camera 261 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 3
Polymedia - Полимедиа 138 3
Samsung System LSI 24 3
American Well 3 3
PayRing 3 3
HERE Technologies 108 3
Agima 22 3
Evil Corp - Хакерская группировка 10 3
Embarcadero 66 3
Орбита 292 3
Intech 21 3
JVC Kenwood 416 3
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 34 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1376 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 188 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 459 3
Globalstar - Глобалстар 181 3
Rombica 9 3
СмартЛок - SmartLoc 21 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 65 3
Xybernaut 15 3
PayPal 654 2
Галактика - Корпорация 1464 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 443 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 2
Доктор рядом - Doc+ 52 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 388 2
Новые облачные технологии (НОТ) 443 2
Vodafone Group 1370 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 150 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 419 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 2
Информзащита 747 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 2
Citrix Systems 812 2
Merlion - Мерлион 784 2
Schneider Electric 572 2
Honeywell 282 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 287 2
AT&T Inc 1676 2
Google DeepMind 43 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 200 2
Haier Group 163 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1460 2
Diasoft - Диасофт 863 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 124 2
Fortinet 381 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 249 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 787 2
Dropbox 497 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 332 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 46 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 809 2
Huawei Technologies 399 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1476 2
Canyon Technology Group 51 2
Ritmix 62 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 32 2
Biocad - Биокад 78 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 2
Salesforce.com - Tableau Software 109 2
ХайТэк - Hi-Tech 198 2
Nginx - Энджайникс 164 2
Инверсия - Инверсия НПФ 144 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 2
Jabra 76 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 897 2
LG Display - LG.Philips LCD 190 2
Acronis - Акронис 447 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 2
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 30 2
Grishin Robotics 29 2
DJI 73 2
HID Global 117 2
data.ai - App Annie 85 2
Informatica 126 2
МегаФон Ритейл 79 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 438 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 177 2
PocketBook International 91 2
Bang&Olufsen - B&O 137 2
RDC Group - Mobilidi 25 2
KODE 12 2
Цифровые активы 115 2
Ростех - Радиозавод 68 2
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 2
Geozon 12 2
Softline - Визитек - Visitech 10 2
UnionTech - Deepin Technology 6 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 2
Nest 39 2
Best Buy 214 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
Технологии Будущего 149 2
Malwarebytes Labs 34 2
ARM Holdings 91 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
Rambus 246 2
Panasonic - Technics 69 2
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия 71 2
Audio-Technica 25 2
Телематические системы 54 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 57 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 175 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 139 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 108 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 2
Шахты 0 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 383 2
Yealink Network Technology 66 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 226 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 268 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 560 2
Logitech 420 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
R-Vision - Р-Вижн 148 2
Теко НПК 430 2
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 2
Ланит - SOLUT 7 2
ФинГрад - FinGrad 33 2
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 47 2
Shimadzu - Shimadzu Advertising & Communications 7 2
Baseus 17 2
Сбер - СберБизнес Софт 56 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 47 2
Omnispace 2 2
Ланит - diHouse - ELARI IT - Элари Айти 2 2
РуСат 59 2
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 2
Аусферр ИТЦ 28 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 410 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 144 1
Stripe 27 1
Alphabet 130 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Vocord - Вокорд 183 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 59 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
UIPath 100 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2034 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 62 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 90 1
Broadcom - VMware 2352 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 398 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 175 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 56 1
Cloud4Y 282 1
Promobot - Промобот 139 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1155 1
Nintendo 753 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 117 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Canon 1394 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 288 1
TÜV 56 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 80 1
Neoflex - Неофлекс 219 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 535 1
Docsvision - ДоксВижн 1006 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1164 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 216 1
БайтЭрг 56 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Snapchat 128 1
TomTom 51 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Fiserv - Файсерв 11 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
HCLTech - HCL Technologies - HCL Infosystems - HCL AXON - Axon Group 24 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 417 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
Intermech - Интермех НПП 21 1
S8 Capital - Next Mobile 7 1
Umidigi - UMI 14 1
Polar - Полар 96 1
GoPro Inc 59 1
Gionee 22 1
UNIM - United medicine 7 1
The Infraud Organization - хакерская группировка 4 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Ростех - КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 21 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Revolut 10 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 183 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 23 1
Eaton 68 1
Компас 20 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 426 1
Saprun - Сапран групп 51 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
GlobalFoundries - GF 88 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 59 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Парус Корпорация 549 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 42 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 44 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
GS Group - Технополис GS Гусев 70 1
Программный продукт ГК 63 1
Восход ФГБУ НИИ 639 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 13 1
Qlik - QlikTech 160 1
SlickJump - СликДжамп 8 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 169 1
Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 22 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 55 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 1
Imagination Technologies - VideoLogic 39 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Yahoo! 3696 1
TeamViewer 117 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 194 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Linx - Связь ВСД 157 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Dr.Web - Доктор Веб 1253 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2216 1
Veeam Software 316 1
Commvault 171 1
VisionLabs - ВижнЛабс 218 1
InfoWatch - Инфовотч 1012 1
ANSYS 74 1
Check Point Software Technologies 757 1
Autodesk 607 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 208 1
Canonical 202 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 23 1
HMD Global - Nokia 132 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 17 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 116 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
NtechLab - НтехЛаб 119 1
ГЛОНАСС АО 183 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 668 1
Corel Corporation 336 1
Software AG 198 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
ИКС - Форпост 72 1
Trend Micro 600 1
OpenText - Micro Focus 108 1
X-Com - Икс ком 135 1
SanDisk 317 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 428 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Inventive Retail Group 76 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 1
Data Matrix - Дата Матрикс 75 1
Olympus 467 1
Pentaho 59 1
Trellix - FireEye 58 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 1
Looker 7 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Teradata 210 1
Zebra Technologies 145 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Blender 38 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Dassault Systemes 220 1
Gree Electric 8 1
Аурига - Auriga 73 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 219 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 81 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Manhattan Associates 59 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 24 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 328 1
Occipital 11 1
Match Group 11 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
LoRa Alliance 5 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
AKG 65 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 1
Dynatrace 56 1
Seiko Epson Corporation 895 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 28 1
Belkin 49 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 151 1
Adata Technology 102 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 71 1
Wacom 142 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 134 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 260 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
3DiVi - Тридиви 13 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 22 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Ingenico Group - Инженико 44 1
GeoCV 6 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Intact - Интакт 13 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Navigine 18 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
Neurotrend - Нейротренд 5 1
Jinga 25 1
Vintage Wines SA 4 1
НАГ - NAG 12 1
MagicLab 2 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 65 1
Tibco Software 81 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Lenovo Intelligent Devices Group 10 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 60 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Baidu Institute of Deep Learning 3 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 54 1
Variti 3 1
Элефус - Elephus 5 1
Capgemini Consulting 121 1
Arduino Software 60 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 153 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 16 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Nano Diamond Battery 5 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
Augmented.city 2 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
Sabre Labs 4 1
МТС Туркменистан - Barash Communication Technologies (BCTI) 21 1
Chainalysis 16 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 136 1
Planeta Informatica 1 1
VeChain 4 1
InterStep 9 1
LogistiX - Логистикс-Тех 71 1
Retentiva Distribution Company - RDC 2 1
Esri 165 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 7 1
Болид НВП - Bolid 89 1
Escher Technologies 7 1
Linux Moblin 52 1
Semtech 18 1
Sigfox 13 1
Guardhat Technologies 1 1
Eastman Kodak - Кодак 494 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 15 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Smarterra 2 1
Proofpoint 37 1
Wokka Lokka 3 1
ЕАЕ-Консалт 11 1
Accellion 6 1
ISTIMA-Systems - ИСТА-Системс 2 1
Fibrum 9 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
Quanta Computer 210 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 1
AT&T Communications 6 1
Denodo Technologies 2 1
ТехноСпарк - РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 5 1
Holst Centre 3 1
FlexEnable 2 1
NetDocuments 1 1
Integra 27 1
Deppa 4 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Havit Group 2 1
Digital Vision 4 1
NeuroSky 6 1
Emotiv Systems 7 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 34 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
Netis Systems 10 1
Fox-IT Holding B.V. 5 1
Амтел-Сервис 36 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Altair Engineering 28 1
Silent Circle 8 1
Pexip 15 1
Jingling 2 1
DZ Systems - ДЗ Системс 14 1
Jive Software 22 1
HoloGroup 6 1
TapMobile One - TM ONE 2 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
IPsoft - АЙПИ СОФТ 18 1
ClickSoftware Technologies 11 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
Нейроком 4 1
Нейрософт 4 1
Нейропроект 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейроматик 1 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
Forcepoint - Websense 125 1
Technicolor - Thomson 185 1
Motorola Solutions - Psion 124 1
TDK 110 1
АМИ 73 1
Voxtel 75 1
Сенсорные Системы 64 1
Сенсорные технологии 28 1
Родник Софт 26 1
Mio Technology 86 1
Data+ 36 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 64 1
Роснано - Лиотех - Литий-ионные технологии 2 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
Qualcomm Life 4 1
Fingerprint Cards 3 1
Game Insight 37 1
Сатис-ТЛ-94 3 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
Р-Телематика 3 1
Альтоника ПК 16 1
Temenos AG 24 1
SAS Boemska 2 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 14 1
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Oberon - Оберон 59 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Сател 124 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1050 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 226 1
Fujian Jinhua Integrated Circuit Company 9 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 110 1
Applied Materials 293 1
ЮНИ 68 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 39 1
ByteDance 29 1
NetEase 33 1
TrueConf - ТруКонф 395 1
АйТи Бастион - IT Bastion 97 1
УльтимаТек - Datana - Датана 29 1
АйТи 1362 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 188 1
ИКС - Бюро 1440 - МегаФон 1440 38 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 123 1
ICL ГК 378 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
IBM - McD Tech Labs - Apprente 7 1
Т1 Иннотех 176 1
БАРС Груп 543 1
ICC AOKpass 39 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 117 1
Ring 61 1
Skybox Security 29 1
SolarWinds 49 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 72 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 1
Tripwire 27 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Passware 3 1
OpenAI 198 1
Ред Софт - Red Soft 688 1
Neuralink 12 1
Ланит - Норбит - Norbit 365 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1572 1
Casio 332 1
Beyerdynamic 20 1
Koss 39 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 376 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
ХимРар - Научно-исследовательский институт 5 1
МайндМайнинг 1 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
Октабрейн 1 1
Picvario - Пикварио 15 1
Геоспайдер Спутниковая лаборатория 1 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Isource Inspector - ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 42 1
FriFly 1 1
CGTC - Chengdu GaStone Technology Company 3 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 9 1
AlgoSec 8 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
Binatone 20 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 12 1
OpenAtom Foundation 4 1
China Postal and Telecommunications Appliances Co - PTAC 5 1
Fiserv - First Data Corp 30 1
Red Solutions 2 1
АТГС - АтлантикТрансгазСистема 2 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 1
К2Тех 125 1
УльтимаТек - UltimaTec. 18 1
Soyealink 1 1
Генериум 13 1
Ugreen 15 1
Вымпел-Протект 1 1
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 11 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
HostFly 6 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Интегра-С Консорциум 13 1
CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems 64 1
TPG Telecom - Vodafone Australia - Vodafone Hutchison Australia 8 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 25 1
Superdielectrics Ltd 1 1
Балакам 2 1
Сейсмотроника 1 1
Навиком - Navicom 17 1
iBecom - Ибиком 2 1
МТС RED Future Crew - Центр инноваций 12 1
Lampyris - Лампирис 3 1
Taito 5 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 29 1
Tufin 9 1
360 Smart Life Group 5 1
Intuitive Surgical 4 1
Иторум ЭмАр 1 1
Satechi 13 1
ЦВТ 71 1
Центр развития цифровых технологий 12 1
Системы документооборота 498 1
Vuzix 9 1
Kieslect 1 1
QUMO - КУМО 22 1
Talend 13 1
Zephyr Technology 1 1
Zebra Technologies - Psion Teklogix 18 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
Rightech - Райтэк 2 1
К2Тех - К2 НейроТех 14 1
WSO2 16 1
Vizio Holding Corp 23 1
Chint 2 1
CounterPath 3 1
АссистАгро 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2323 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7247 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1877 18
Связной ГК 1369 17
РЖД - Российские железные дороги 1899 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1304 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 452 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 11
Альфа-Банк 1765 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2792 9
Газпром нефть 616 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1623 7
Visa International 1946 7
Kickstarter 127 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 458 6
Лента - Сеть розничной торговли 2068 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 475 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 369 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 446 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 477 6
TÜV Rheinland Group 134 6
Nike 184 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 6
Uber 328 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 931 6
Газпром ПАО 1340 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 5
ГПБ - Газпромбанк 1080 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 450 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 268 5
Tesla Motors 391 5
Volkswagen Audi Group 206 5
Adidas - Адидас 159 5
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1016 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 906 4
Евросеть 1404 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 504 4
Северсталь ПАО - Severstal 475 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1143 4
Почта Банк 466 4
BMW Group 443 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 4
Русагро Группа Компаний 276 4
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 466 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 232 4
Unsplash 717 4
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 4
ПСБ - Промсвязьбанк 850 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 761 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 476 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 428 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 3
Diesel 11 3
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 138 3
МКБ - Московский кредитный банк 554 3
Транснефть 299 3
Walmart - Wal-Mart Stores 377 3
НСПК - Национальная система платежных карт 809 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 242 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 3
Carl Zeiss AG 294 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 3
Intel Capital 148 3
Skagen Designs 3 3
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 3
Rosan Diamond 3 3
KGI Securities 50 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 628 3
101Hotels.com 456 3
Роснефть НК - нефтяная компания 512 2
Volkswagen Group - VW 278 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 134 2
LinkedIn 633 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 846 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 196 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
SoftBank Group 258 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
Swatch 30 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Инвитро - Invitro 70 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Hyundai Motor Company 382 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 267 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 426 2
Runa Capital 158 2
Volvo Cars 253 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 2
Airbus Group - Airbus Industries 224 2
О2О Холдинг 56 2
Русский стандарт Банк 439 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 2
Starta Ventures - венчурный фонд 17 2
Локотех - Локомотивные технологии 47 2
Верный - торговая сеть 291 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 2
Genotek - Генотек 14 2
Россети Ленэнерго 1700 2
SWISS International Air Lines 52 2
Афимолл ТРЦ 22 2
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 2
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 105 2
ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 7 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 436 2
Абсолют Банк 225 2
Белый Ветер 356 2
Mayfield Fund 10 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
ПСБ - Связь.ON 6 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Татнефть 225 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Сбер - Еаптека 33 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 55 1
LEGO 242 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 661 1
Abbott Laboratories 11 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 252 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 205 1
Деловые Линии ГК 66 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 147 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2720 1
Альфа-Групп 694 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 125 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1070 1
X5 Group - Перекрёсток 541 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Ак Барс Банк 272 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
Starbucks 88 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 16 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 80 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 428 1
Ford 410 1
ВТБ - ВТБ24 664 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 245 1
TripAdvisor 41 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 283 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ВкусВилл - Избёнка 153 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 196 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 215 1
Kari - Кари - сеть магазинов 71 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 8 1
Airbnb 89 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 19 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Naspers 83 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Block - Square 197 1
Walt Disney Company 622 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 188 1
eBay Inc 1619 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Почта России ПАО 2104 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Gett 81 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Boeing 1008 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 95 1
Renault Groupe 158 1
American Express - Amex 326 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
TMT Investments 113 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 174 1
BP - British Petroleum 182 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 43 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Carrefour 23 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 334 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 29 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 15 1
Coca-Cola Company 253 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 28 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 151 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Blackstone Group 42 1
Кировский завод 35 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Barclays 120 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 67 1
Полипластик 12 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 203 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
БЕРГ - BERG 18 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
МТЗ Трансмаш 22 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Hasbro 40 1
SmartPrice 2 1
Рослокомотив 1 1
Ставропольпромстройбанк 3 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 58 1
ГПБ Факторинг - Газпромбанк Факторинг 3 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 107 1
РФИ Банк 9 1
Emery Capital 5 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
US Bank 3 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 21 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
O’STIN - Остин 11 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 10 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 35 1
Гранит 53 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Велобайк 12 1
Родник 87 1
Технология здоровья 8 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Phystech Ventures 14 1
John Deere - Джон Дир 24 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Bulgari 4 1
Martine Jarlgaard 1 1
SAPA Building Systems - САПА Билдинг Системс 1 1
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Sony BMG 183 1
Ford Motor 166 1
Резонанс НПП 369 1
Beko 70 1
Swarovski AG 73 1
ATIC 38 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Bionic Hill 3 1
Medtronic - Медтроник 14 1
Y Combinator - венчурный фонд 49 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Black & Decker 18 1
Tesco 82 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 66 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 43 1
Этажи 0 1
UPS 200 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 64 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 1
Optima Bank - Оптима Банк 6 1
Ингосстрах СПАО 419 1
Метрополис ТРК 53 1
Мать и дитя 23 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
BMW Designworks Group 13 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 257 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Нижегородский водоканал 10 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 33 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 21 1
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 1
Royal Hallamshire Hospital - Королевский госпиталь Халламшир 3 1
Amazon Prime Air 4 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 35 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 11 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Галерея Чижова ТРЦ 3 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 1
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 6 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 8 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 19 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
FABRIKA - Астраханский технопарк - Астраханский ИТ-парк 5 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
ОТЭКО ГК 21 1
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 3 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Новосибирский муниципальный банк 12 1
Hyundai-KIA Motors 7 1
ПетербургГаз - Ленпромгаз - Ленгаз-Эксплуатация - Антикор 7 1
Moor Insights & Strategy 13 1
China Integrated Circuit Industry Investment Fund - National Integrated Circuit Industry Investment Fund 1 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
Global Payments - Total System Services 16 1
Доктор на работе 15 1
Doll Capital Management 5 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 46 1
Lacoste - Лакост 9 1
Christie's - Кристис 12 1
Дмитровский Крахмал 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3032 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11525 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2751 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4707 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4927 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1366 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5414 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4482 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1884 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3267 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4029 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2979 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1372 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3115 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1945 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2486 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1194 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2717 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1852 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1770 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2702 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1352 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 972 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 656 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 605 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5865 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2873 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 750 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 549 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1990 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1664 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 311 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 338 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 3
Федеральное казначейство России 1767 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 434 3
Судебная власть - Judicial power 2302 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 700 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 341 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 192 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3320 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2179 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 985 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 313 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1389 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3405 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1154 2
Совет при президенте Российской Федерации 198 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 18 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 40 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 243 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1504 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1080 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 768 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1130 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 433 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 635 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 132 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 182 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 219 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 903 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 248 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 613 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 563 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 28 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 312 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 306 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 150 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 303 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 408 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 154 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 337 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 294 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 52 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 451 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 729 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 112 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 727 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 149 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 65 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
EMA - European Medicines Agency - EMEA - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products or European Medicines Evaluation Agency - ЕАЛС - Европейское агентство лекарственных средств 2 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 128 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 372 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 38 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 25 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 777 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 138 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 129 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 424 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 324 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 281 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 204 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 209 1
Россия-страна возможностей АНО 19 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 156 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 86 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 144 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 20 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1036 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 3 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Администрация Краснодарского края 60 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 634 1
ФСБ РФ ЦСН - Центр специального назначения ФСБ России (спецназ) 1 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 72 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6267 17
Linux Foundation 185 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 255 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 42 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 306 2
АФТ - Ассоциация Финтех 162 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 208 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 656 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 717 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1428 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OpenChain 1 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 203 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 338 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 27 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Linux Foundation - AllSeen Alliance 5 1
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