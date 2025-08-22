Volkswagen Audi Group

Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai ь сравнительно недавно. 404 Media опубликовало отчет о подпольном рынке программного обеспечения, позволяющем использовать Flipper Zero для разблокировки автомобилей самых разных марок, включая Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Kia и ряд других популярных во всем мире брендов. Flipper Zero Функций у Flipper Zero даже больше, чем нужно. Его запросто можно использовать во вред другим л

Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов Дефицит продолжается Продолжающийся дефицит полупроводников на фоне пандемии коронавируса вынуждает мировых автомобилестроителей радикально сокращать производство. Так, немецкая Audi приостановила две свои важнейшие фабрики на территории Германии, переведя 10 тыс. сотрудников на неполный рабочий день. Не устоял перед обстоятельствами и японский автогигант Toyota, котор

Huawei и Audi займутся разработкой интеллектуальных транспортных систем Huawei подписала протокол о намерениях в области стратегического партнерства с Audi. Соглашение, которое касается совместной работы в сфере подключенных автомобилей, стало частью более широкой договоренности о партнерстве компаний, которая была достигнута по инициативе пр

5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов Автомобильная ассоциация 5GAA, Audi AG, Ford Motor и Qualcomm Technologies, дочернее предприятие Qualcomm Incorporated объяв

Audi и Volvo выбрали Android В новых автомобилях Audi и Volvo платформа Android станет базовой для работы всех компьютерных систем машины. Специально для этого автопроизводители в содружестве с Google разрабатывают специальную «автомобильную»

Samsung Electronics будет поставлять свои процессоры Exynos для автомобильной информационно-развлекательной системы Audi Компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила об участии в программе Audi Progressive SemiConductor Program (PSCP) в качестве партнера-поставщика процессоров Exynos — собственного решения в области однокристальных систем (SoC) — для автомобильной информационно-р

Samsung присоединилась к программе Audi «Прогрессивные полупроводники» Компания Samsung Electronics Co., мировой поставщик технологий памяти, объявила о своем участии в программе «Прогрессивные полупроводники» (PSCP) компании Audi. Компания стала первым поставщиком полупроводниковых решений памяти в рамках программы, сообщили CNews в участии. Д-р Кинам Ким, президент полупроводникового направления в подразделении De

Huawei стала партнером Audi Group в области технологий связи для автомобильной отрасли Huawei объявила о партнерстве с Audi Group в области совместных исследований новейших технологий связи для автомобильной отра

Audi испытывает беспилотный автомобиль на скорости 305 км/ч Немецкий автопроизводитель Audi Group, входящий в концерн Volkswagen AG, тестирует гоночные автомобили, способные ездить

Публичный тест-драйв самоуправляемого Audi A7 едва не провалился Компания Audi провела публичную демонстрацию оснащенного автопилотом хэтчбека Audi A7. Поездка губернатора американского штата Флорида Рика Скотта (Rick Scott) на частично самоуправляемом пятидве

Audi меняет курс: Электромобили хороши, но гибриды лучше Подконтрольная автоконцерну Volkswagen AG компания Audi не планирует вступать в активную конкурентную борьбу на рынке полностью электрических машин. Наиболее высокие перспективы автопроизводитель видит в гибридных транспортных средствах, оснаще

CarPlay появится в автомобилях Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и других марок ших поддержку функции CarPlay в своих будущих моделях автомобилей. Об этом CNews сообщили в Apple. Так, перечень автопроизводителей пополнился девятью новыми автобрендами, включая Abarth, Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Mazda и Ram. Как результат, общее количество партнеров, подтвердивших намерение внедрить CarPlay в свои автомобили, достигло 29. Функции CarPlay, доступные в

Audi готовится выпустить широкий модельный ряд электромобилей Немецкий автопроизводитель Audi Group, входящий в концерн Volkswagen AG, собирается выпустить широкий модельный ряд элек

Лазерные фары для спорткара Audi Компания Audi объявила, что в специальной версии LMX их спорткара Audi R8 будут установлены фары дальнего света использующие лазеры. За счёт лазеров конструкторы Audi обещают сделать свет

Audi представила свой первый автомобиль с лазерной оптикой Немецкая компания Audi, входящая в концерн Volkswagen AG, анонсировала свой первый серийный автомобиль, оснащенный лазерной головной оптикой. Подобные фары также имеет супергибрид BMW i8, продажи которого старту

Audi организует конкурс машин-роботов Компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, объявила претендентов на награду Audi Urban Future Award 2014, посвященную решению транспортных проблем в мегаполисах. Победитель будет опред

Audi A7 оснастили автопилотом на базе чипа Nvidia В рамках мероприятия Nvidia GPU Technology Conference (GTC) 2014 компания Audi продемонстрировала экспериментальную версию автомобиля A7 с установленной системой беспилотного управления. В основе последней лежит новая вычислительная платформа Jetson TK1, оснащенная о

Audi подключает светофоры к автомобилям Компания Audi Group, входящая в немецкий автоконцерн Volkswagen, разработала интеллектуальную систему,

Полезная дружба Audi и светофоров Автопроизводитель Audi разработала систему беспроводного обмена данными между бортовым компьютером машины и центром управления светофорами. Система позволяет выводить на приборную панель обратный отсчёт на смену

Google захватывает авторынок: Audi, GM, Honda и Hyundai переходят на Android Android с бортовыми системами автомобиля. Информация о грядущем анонсе была опубликована еще в конце прошлого месяца. К инициативе Google, под названием Open Automotive Alliance (OAA), присоединились Audi, GM, Honda и Hyundai. В число участников также вошел американский разработчик процессоров Nvidia. В Google считают, что в современном мире большое значение имеет единообразный опыт пользов

Audi установит Android в автомобили Компания Audi Group, входящая в немецкий автоконцерн Volkswagen, и интернет-гигант Google сделают совм

Первый автомобиль с LTE появился в продаже Как уже писал Auto.CNews, линейку автомобилей Audi A3 производитель решил оснащать доступом в интернет по технологии LTE. Теперь продажа таких машин официально началась в Европе. Пока высокоскоростное подключение к Сети доступно только в м

Audi перенесла инструкции в дополненную реальность Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen, совместно с компанией Metaio, занятой созданием технологий дополненной реальности (Augmented Reality, AR), разработал мобильное приложение Audi eKurz

Audi оснастила A8 умными фарами Обновленный представительский седан Audi A8, который появится на рынке в конце 2013 г., получил матричные светодиодные фары голов

Машины Audi теперь знают, как не останавливаться на светофорах Немецкий автопроизводитель Audi Group, входящий в концерн Volkswagen AG, принял участие в испытании немецкой платформы s

Audi встраивает в автомобили бесконтактную оплату парковки Немецкий автопроизводитель Audi приступил к тестированию новой системы беспроводной оплаты парковочных зон Audi Connect Wireless Payment. С помощью нее водители смогут удобно оплачивать парковку, не выходя из маши

Audi A3 подключили к LTE Первый седан в истории модели Audi A3 появится на европейском рынке летом 2013 года. Немецкий производитель заявляет, что этот автомобиль принесет в класс компактных седанов новые возможности, позаимствованные у флагманов м

Audi разработала "глаза автопилота" Компания Audi представила свою новейшую разработку – компактный лазерный сенсор, предназначенных для автомобилей-роботов, способных ездить без водителя. Сенсор размером с кулак создан специально для уст

Audi получила разрешение на тестирование автономных автомобилей мобилей с автономным управлением, сообщает CNet. Компания приступит к тестированию автомобилей в американском штате Невада, администрация которого ранее выдала аналогичную лицензию корпорации Google. Audi стала первым автопроизводителем, который получил такую лицензию. Соответствующие автомобили в будущем году планирует выпустить Volvo Car. В Audi, однако, подчеркнули, что такие маши

Велосипед Audi со смартфоном в качестве борткомпьютера Компания Audi представила прототип электрического велосипеда e-bike, который использует все современные технологии – включая управление с помощью смартфона. Основным материалом рамы и колёсного механизм

Audi обратилась к футболу В недрах подразделения Audi Design был реализован вот такой проект. Это, скорее просто демонстрация возможностей, нежели что-то для серийного производства. Поэтому нет никакой информации даже о приблизительной цене.

Дилер AUDI в Екатеринбурге автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8» Компания «Профит», партнер ВЦ «1С-Рарус», автоматизировала официального дилера AUDI в городе Екатеринбурге на базе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4.0». Результатом внедрения стала автоматизация ключевых бизнес-процессов и объединение в

Подрядчик Audi и BMW займется автомагнитолами "Урал" tronics является одним из лидеров по производству ОEМ-комплектующих в области Car Audio и электронных систем управления. Среди ее постоянных клиентов — крупнейшие мировые автогиганты, такие, как Audi, BMW, VW, Volvo, GM, Ford, Citroen, Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Komatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda и др. Как рассказал CNews президент «Автоаудиоцентра» Юрий Логинов, в 2008 г. СП

Bang&Olufsen представил новую аудиосистему для Audi Компания Bang&Olufsen, известная необычным дизайном своих моделей аудиосистем, представила свою новую разработку для автомобиля Audi Roadjet Concept. В системе Advanced Sound System использована фирменная технология Acoustic Lens, испробованная на многих моделях. В Audi Roadjet Concept имеется мощный цифровой про

Домен Audi.ru отобрали у киберсквоттеров Немецкий автоконцерн Audi AG вступил во владение доменом Audi.ru, который удалось отсудить у зарегистрирова

Audi переводит испытательные стенды на архитектуру Intel 3 июля немецкий автомобилестроительный концерн Audi закупил серверы производства компании Fujitsu-Siemens на основе архитектуры Intel для использования в процессе испытаний своих машин на соответствие требованиям безопасности движения. Соот