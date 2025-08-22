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Volkswagen Audi Group

Volkswagen Audi Group

СОБЫТИЯ

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22.08.2025 Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai

ь сравнительно недавно. 404 Media опубликовало отчет о подпольном рынке программного обеспечения, позволяющем использовать Flipper Zero для разблокировки автомобилей самых разных марок, включая Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Kia и ряд других популярных во всем мире брендов. Flipper Zero Функций у Flipper Zero даже больше, чем нужно. Его запросто можно использовать во вред другим л
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов

Дефицит продолжается Продолжающийся дефицит полупроводников на фоне пандемии коронавируса вынуждает мировых автомобилестроителей радикально сокращать производство. Так, немецкая Audi приостановила две свои важнейшие фабрики на территории Германии, переведя 10 тыс. сотрудников на неполный рабочий день. Не устоял перед обстоятельствами и японский автогигант Toyota, котор
10.07.2018 Huawei и Audi займутся разработкой интеллектуальных транспортных систем

Huawei подписала протокол о намерениях в области стратегического партнерства с Audi. Соглашение, которое касается совместной работы в сфере подключенных автомобилей, стало частью более широкой договоренности о партнерстве компаний, которая была достигнута по инициативе пр
28.04.2018 5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов

Автомобильная ассоциация 5GAA, Audi AG, Ford Motor и Qualcomm Technologies, дочернее предприятие Qualcomm Incorporated объяв
16.05.2017 Audi и Volvo выбрали Android

В новых автомобилях Audi и Volvo платформа Android станет базовой для работы всех компьютерных систем машины. Специально для этого автопроизводители в содружестве с Google разрабатывают специальную «автомобильную»
18.01.2017 Samsung Electronics будет поставлять свои процессоры Exynos для автомобильной информационно-развлекательной системы Audi

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила об участии в программе Audi Progressive SemiConductor Program (PSCP) в качестве партнера-поставщика процессоров Exynos — собственного решения в области однокристальных систем (SoC) — для автомобильной информационно-р
23.11.2015 Samsung присоединилась к программе Audi «Прогрессивные полупроводники»

Компания Samsung Electronics Co., мировой поставщик технологий памяти, объявила о своем участии в программе «Прогрессивные полупроводники» (PSCP) компании Audi. Компания стала первым поставщиком полупроводниковых решений памяти в рамках программы, сообщили CNews в участии. Д-р Кинам Ким, президент полупроводникового направления в подразделении De
26.05.2015 Huawei стала партнером Audi Group в области технологий связи для автомобильной отрасли

Huawei объявила о партнерстве с Audi Group в области совместных исследований новейших технологий связи для автомобильной отра
16.10.2014 Audi испытывает беспилотный автомобиль на скорости 305 км/ч

Немецкий автопроизводитель Audi Group, входящий в концерн Volkswagen AG, тестирует гоночные автомобили, способные ездить
30.07.2014 Публичный тест-драйв самоуправляемого Audi A7 едва не провалился

Компания Audi провела публичную демонстрацию оснащенного автопилотом хэтчбека Audi A7. Поездка губернатора американского штата Флорида Рика Скотта (Rick Scott) на частично самоуправляемом пятидве
25.07.2014 Audi меняет курс: Электромобили хороши, но гибриды лучше

Подконтрольная автоконцерну Volkswagen AG компания Audi не планирует вступать в активную конкурентную борьбу на рынке полностью электрических машин. Наиболее высокие перспективы автопроизводитель видит в гибридных транспортных средствах, оснаще
01.07.2014 CarPlay появится в автомобилях Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и других марок

ших поддержку функции CarPlay в своих будущих моделях автомобилей. Об этом CNews сообщили в Apple. Так, перечень автопроизводителей пополнился девятью новыми автобрендами, включая Abarth, Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Mazda и Ram. Как результат, общее количество партнеров, подтвердивших намерение внедрить CarPlay в свои автомобили, достигло 29. Функции CarPlay, доступные в

23.06.2014 Audi готовится выпустить широкий модельный ряд электромобилей

Немецкий автопроизводитель Audi Group, входящий в концерн Volkswagen AG, собирается выпустить широкий модельный ряд элек
15.05.2014 Лазерные фары для спорткара Audi

Компания Audi объявила, что в специальной версии LMX их спорткара Audi R8 будут установлены фары дальнего света использующие лазеры. За счёт лазеров конструкторы Audi обещают сделать свет

13.05.2014 Audi представила свой первый автомобиль с лазерной оптикой

Немецкая компания Audi, входящая в концерн Volkswagen AG, анонсировала свой первый серийный автомобиль, оснащенный лазерной головной оптикой. Подобные фары также имеет супергибрид BMW i8, продажи которого старту
14.04.2014 Audi организует конкурс машин-роботов

Компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, объявила претендентов на награду Audi Urban Future Award 2014, посвященную решению транспортных проблем в мегаполисах. Победитель будет опред
27.03.2014 Audi A7 оснастили автопилотом на базе чипа Nvidia

В рамках мероприятия Nvidia GPU Technology Conference (GTC) 2014 компания Audi продемонстрировала экспериментальную версию автомобиля A7 с установленной системой беспилотного управления. В основе последней лежит новая вычислительная платформа Jetson TK1, оснащенная о
20.03.2014 Audi подключает светофоры к автомобилям

Компания Audi Group, входящая в немецкий автоконцерн Volkswagen, разработала интеллектуальную систему,
12.03.2014 Полезная дружба Audi и светофоров

Автопроизводитель Audi разработала систему беспроводного обмена данными между бортовым компьютером машины и центром управления светофорами. Система позволяет выводить на приборную панель обратный отсчёт на смену
06.01.2014 Google захватывает авторынок: Audi, GM, Honda и Hyundai переходят на Android

Android с бортовыми системами автомобиля. Информация о грядущем анонсе была опубликована еще в конце прошлого месяца. К инициативе Google, под названием Open Automotive Alliance (OAA), присоединились Audi, GM, Honda и Hyundai. В число участников также вошел американский разработчик процессоров Nvidia. В Google считают, что в современном мире большое значение имеет единообразный опыт пользов
30.12.2013 Audi установит Android в автомобили

Компания Audi Group, входящая в немецкий автоконцерн Volkswagen, и интернет-гигант Google сделают совм
20.08.2013 Первый автомобиль с LTE появился в продаже

Как уже писал Auto.CNews, линейку автомобилей Audi A3 производитель решил оснащать доступом в интернет по технологии LTE. Теперь продажа таких машин официально началась в Европе. Пока высокоскоростное подключение к Сети доступно только в м
14.08.2013 Audi перенесла инструкции в дополненную реальность

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen, совместно с компанией Metaio, занятой созданием технологий дополненной реальности (Augmented Reality, AR), разработал мобильное приложение Audi eKurz
03.07.2013 Audi оснастила A8 умными фарами

Обновленный представительский седан Audi A8, который появится на рынке в конце 2013 г., получил матричные светодиодные фары голов
01.07.2013 Машины Audi теперь знают, как не останавливаться на светофорах

Немецкий автопроизводитель Audi Group, входящий в концерн Volkswagen AG, принял участие в испытании немецкой платформы s
05.06.2013 Audi встраивает в автомобили бесконтактную оплату парковки

Немецкий автопроизводитель Audi приступил к тестированию новой системы беспроводной оплаты парковочных зон Audi Connect Wireless Payment. С помощью нее водители смогут удобно оплачивать парковку, не выходя из маши
29.03.2013 Audi A3 подключили к LTE

Первый седан в истории модели Audi A3 появится на европейском рынке летом 2013 года. Немецкий производитель заявляет, что этот автомобиль принесет в класс компактных седанов новые возможности, позаимствованные у флагманов м
14.01.2013 Audi разработала "глаза автопилота"

Компания Audi представила свою новейшую разработку – компактный лазерный сенсор, предназначенных для автомобилей-роботов, способных ездить без водителя. Сенсор размером с кулак создан специально для уст
09.01.2013 Audi получила разрешение на тестирование автономных автомобилей

мобилей с автономным управлением, сообщает CNet. Компания приступит к тестированию автомобилей в американском штате Невада, администрация которого ранее выдала аналогичную лицензию корпорации Google. Audi стала первым автопроизводителем, который получил такую лицензию. Соответствующие автомобили в будущем году планирует выпустить Volvo Car. В Audi, однако, подчеркнули, что такие маши
14.05.2012 Велосипед Audi со смартфоном в качестве борткомпьютера

Компания Audi представила прототип электрического велосипеда e-bike, который использует все современные технологии – включая управление с помощью смартфона. Основным материалом рамы и колёсного механизм
15.07.2008 Audi обратилась к футболу

В недрах подразделения Audi Design был реализован вот такой проект. Это, скорее просто демонстрация возможностей, нежели что-то для серийного производства. Поэтому нет никакой информации даже о приблизительной цене.
14.03.2008 Дилер AUDI в Екатеринбурге автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8»

Компания «Профит», партнер ВЦ «1С-Рарус», автоматизировала официального дилера AUDI в городе Екатеринбурге на базе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4.0». Результатом внедрения стала автоматизация ключевых бизнес-процессов и объединение в
23.11.2007 Подрядчик Audi и BMW займется автомагнитолами "Урал"

tronics является одним из лидеров по производству ОEМ-комплектующих в области Car Audio и электронных систем управления. Среди ее постоянных клиентов — крупнейшие мировые автогиганты, такие, как Audi, BMW, VW, Volvo, GM, Ford, Citroen, Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Komatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda и др. Как рассказал CNews президент «Автоаудиоцентра» Юрий Логинов, в 2008 г. СП
13.01.2006 Bang&Olufsen представил новую аудиосистему для Audi

Компания Bang&Olufsen, известная необычным дизайном своих моделей аудиосистем, представила свою новую разработку для автомобиля Audi Roadjet Concept. В системе Advanced Sound System использована фирменная технология Acoustic Lens, испробованная на многих моделях. В Audi Roadjet Concept имеется мощный цифровой про
18.07.2003 Домен Audi.ru отобрали у киберсквоттеров

Немецкий автоконцерн Audi AG вступил во владение доменом Audi.ru, который удалось отсудить у зарегистрирова
05.07.2002 Audi переводит испытательные стенды на архитектуру Intel

3 июля немецкий автомобилестроительный концерн Audi закупил серверы производства компании Fujitsu-Siemens на основе архитектуры Intel для использования в процессе испытаний своих машин на соответствие требованиям безопасности движения. Соот
23.08.2001 Audi будет моделировать столкновения на кластере hpcLine от Fujitsu Siemens

Немецкий автопроизводитель Audi выбрала Fujitsu Siemens Computers в качестве поставщика вычислительной платформы для своего нового стратегического центра компетенции, предназначенного для моделирования столкновений.После

Публикаций - 232, упоминаний - 244

Volkswagen Audi Group и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 31
Apple Inc 13156 31
Microsoft Corporation 25775 23
Nvidia Corp 4002 16
Intel Corporation 12811 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Samsung Electronics 11065 10
Sony 6739 10
HERE Technologies 113 9
SAP SE 5601 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Huawei 4677 8
9594 8
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
LG Electronics 3735 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Lenovo Motorola 3566 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Xiaomi - Сяоми 2232 5
Oracle Corporation 7074 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
HP Inc. 5883 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
AT&T Inc 1726 4
Garmin - Гармин 233 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 4
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 4
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 3
Bang&Olufsen - B&O 148 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
BMW Group 482 95
Volkswagen Group - VW 308 74
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 56
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 44
Volvo Cars 262 40
Ford 434 40
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 35
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 33
Honda Motor Company - HND 240 29
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 28
Hyundai Motor Company 436 28
Tesla Motors 461 28
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KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 21
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Mazda Motor Corporation 73 17
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 17
Renault Groupe 166 17
Tata Motors - Jaguar Cars 126 16
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 16
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 15
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 13
Stellantis PSA - Opel 34 10
Chevrolet 42 10
Honda - Acura 19 9
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 9
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 9
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 9
Bentley Motors 74 8
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 8
Subaru - Субару Мотор 52 7
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 7
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 7
Ferrari NV 159 6
Uber 357 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 32 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 48
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 25
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 701 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 20
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
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