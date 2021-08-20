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Volkswagen Audi Group

Volkswagen Audi Group


20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов
10.07.2018 Huawei и Audi займутся разработкой интеллектуальных транспортных систем
28.04.2018 5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов
16.05.2017 Audi и Volvo выбрали Android
18.01.2017 Samsung Electronics будет поставлять свои процессоры Exynos для автомобильной информационно-развлекательной системы Audi
23.11.2015 Samsung присоединилась к программе Audi «Прогрессивные полупроводники»
26.05.2015 Huawei стала партнером Audi Group в области технологий связи для автомобильной отрасли
16.10.2014 Audi испытывает беспилотный автомобиль на скорости 305 км/ч
30.07.2014 Публичный тест-драйв самоуправляемого Audi A7 едва не провалился
25.07.2014 Audi меняет курс: Электромобили хороши, но гибриды лучше
01.07.2014 CarPlay появится в автомобилях Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и других марок
23.06.2014 Audi готовится выпустить широкий модельный ряд электромобилей
15.05.2014 Лазерные фары для спорткара Audi
13.05.2014 Audi представила свой первый автомобиль с лазерной оптикой
14.04.2014 Audi организует конкурс машин-роботов
27.03.2014 Audi A7 оснастили автопилотом на базе чипа Nvidia
20.03.2014 Audi подключает светофоры к автомобилям
12.03.2014 Полезная дружба Audi и светофоров
06.01.2014 Google захватывает авторынок: Audi, GM, Honda и Hyundai переходят на Android
30.12.2013 Audi установит Android в автомобили
14.08.2013 Audi перенесла инструкции в дополненную реальность
03.07.2013 Audi оснастила A8 умными фарами
01.07.2013 Машины Audi теперь знают, как не останавливаться на светофорах
05.06.2013 Audi встраивает в автомобили бесконтактную оплату парковки
29.03.2013 Audi A3 подключили к LTE
14.01.2013 Audi разработала "глаза автопилота"
09.01.2013 Audi получила разрешение на тестирование автономных автомобилей
14.05.2012 Велосипед Audi со смартфоном в качестве борткомпьютера
15.07.2008 Audi обратилась к футболу
14.03.2008 Дилер AUDI в Екатеринбурге автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8»
23.11.2007 Подрядчик Audi и BMW займется автомагнитолами "Урал"
13.01.2006 Bang&Olufsen представил новую аудиосистему для Audi
18.07.2003 Домен Audi.ru отобрали у киберсквоттеров
05.07.2002 Audi переводит испытательные стенды на архитектуру Intel
23.08.2001 Audi будет моделировать столкновения на кластере hpcLine от Fujitsu Siemens

Публикаций - 184, упоминаний - 192

Volkswagen Audi Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 30
Apple Inc 10683 26
Microsoft Corporation 22497 20
Nvidia Corp 3118 15
Intel Corporation 11262 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 12
Samsung Electronics 9333 8
Huawei 3222 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
HERE 89 7
Sony 6145 7
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 151 6
SAP SE 4595 6
Lenovo Motorola 3463 6
6072 6
LG Electronics 3372 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 5
AT&T Inc 1563 4
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 372 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 4
Hitachi - Хитачи 1421 4
Pioneer Corporation 405 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 4
1С-Рарус 742 3
Leica Camera 239 3
Oracle Corporation 6035 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Mobileye 19 3
Garmin - Гармин 187 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Osram 25 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 3
Yandex - Яндекс 5015 3
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Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 46
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 42
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 35
GM - General Motors 434 33
Volvo Cars 243 31
Ford 386 28
Honda Motor Company 222 27
Hyundai Motor 316 21
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 21
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 18
Tesla Motors 285 14
Mazda Motor Corporation 51 12
Lexus 61 12
Jaguar Cars 115 12
Renault Groupe 132 11
Skoda - Škoda Auto 38 11
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 11
KIA Motors 91 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 10
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 10
Porsche - Порше Руссланд 73 9
Jaguar Land Rover 85 9
Stellantis PSA - Opel 33 9
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 68 8
Chevrolet 33 7
Subaru - Субару Мотор 45 6
Ferrari NV 144 6
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 5
Bentley Motors 64 4
Uber 287 4
Ford Motor 166 4
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 13 3
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 3
Рольф 57 2
IKEA - ИКЕА 124 2
X5 Group - Перекрёсток 340 2
Assist - Ассист 183 2
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 2
Mitsubishi Motors 24 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Администрация Президента РФ 904 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
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Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 15
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 39 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 13 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
University of Virginia - Виргинский университет 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
CeBIT 454 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
GeekBrains 49 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
Huawei Innovation Day 1 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
Nvidia GPU Technology Conference 5 1
USENIX Security Symposium 4 1
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