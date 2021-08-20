Индексная книга CNews*
Volkswagen Audi Group
Публикаций - 184, упоминаний - 192
Volkswagen Audi Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - Auto.CNews 51 11
|Bloomberg 1009 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Business Insider 192 2
|Korea Times 129 2
|InterNetNews - InternetNews.com 206 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|DigiTimes - Издание 1284 2
|NBC News 165 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|AP - Associated Press 1975 1
|ComputerWorld 139 1
|GigaOM 62 1
|SlashGear 134 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|РИА Новости 766 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|The Register 1286 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.