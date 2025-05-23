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Мосеев Олег
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2025
|Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные в Россию по «серому» импорту 1
|15.07.2024
|Иностранных производителей хотят заставить хранить данные о ремонте автомобилей в России 1
Мосеев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Автодом - АВТОDOM 24 1
|Volkswagen Audi Group 218 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 282 1
|BMW Group 458 1
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 64 1
|РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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