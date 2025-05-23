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Мосеев Олег


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные в Россию по «серому» импорту 1
15.07.2024 Иностранных производителей хотят заставить хранить данные о ремонте автомобилей в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мосеев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Li Auto - LiXiang 5 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Автодом - АВТОDOM 24 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 282 1
BMW Group 458 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 64 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 4 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5964 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
FreePik 1136 1
Подщеколдин Алексей 1 1
Тимофеев Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17452 1
Европа 24381 1
Япония 13369 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1300 1
Беларусь - Белоруссия 5824 1
Армения - Республика 2320 1
Казахстан - Республика 5639 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19183 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4988 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
Ведомости 1071 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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