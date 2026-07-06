Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти зводство Американская компания вложит миллиарды в завод памяти для искусственного интеллекта (ИИ) в Японии, пишет Bloomberg. Миллиардный проект Micron в Хиросиме оказался возможен во многом бла

МТС ускорила интернет в поселке золотодобытчиков и селах с японским наследием снования села. В строительстве многих объектов в Тулучи, также как и в Октябрьском, приняли участие японцы. Село Кенада в переводе с орочского языка означает «Золотое место». Сегодня основной д

«Мясницкий ряд» внедрил элементы японской системы TPS для управления производством й процесс выверен и стандартизирован. Принципы уже используются в работе “Мясницкого ряда”. Визит в Японию позволил дополнительно усовершенствовать производственную систему – для обеспечения ка

Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме 3 тыс.) и 9,42 млн йен в год соответственно ($58,25 тыс.) Это существенно больше средней зарплаты в Японии, размер которой, согласно данным налоговых органов, составляет 4,78 млн йен, или $29,5

Завод TSMC в Японии впервые в истории вышел на прибыль ала приносить TSMC прибыль Предприятие TSMC, крупнейшего контрактного производителя чипов в мире, в Японии вышло на прибыль по итогам I квартала 2026 г. – впервые с момента запуска массового пр

Цены на SSD Samsung в одной из крупнейших стран мира улетели в космос. И это не Россия Цены на SSD в Японии улетели в космос Нынешний дефицит компьютерной памяти, охвативший весь мир, особенно с

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов Землетрясение в Японии Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Tokyo Electron, Shin

«Айдол» заключила контракт на поставку роботов-ассистентов в Японию ассистентов и администраторов. Предусмотрена возможность коммуникации на нескольких языках включая японский, работы в офлайн-режиме без зависимости от внешней инфраструктуры, а также интеграци

По мировым ИТ нанесен подлый удар. Редчайшее вещество для производства микросхем подорожало почти вдвое озни Страны Азии начали давить на мировой рынок производства полупроводников. Как пишет TrendForce, Япония и Южная Корея с начала 2026 г. подняли цены на гексафторид вольфрама на 70-90%. Гексаф

Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские лее осторожного подхода к масштабированию производства в Европе в сравнении с выбранным в отношении Японии. TrendForce отмечает, что хоть строительство завода в Германии идет по графику, TSMC в

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии Обыски в Токио Комиссия по добросовестной торговле Японии (JFTC) провела обыски в японском представительстве американского ИТ-гиганта Microsoft

Ушла эпоха. Легендарный любимый россиянами японский бренд полностью свернул производство телевизоров вались на российском рынке десятилетиями. За рубежом их мировой дебют состоялся намного раньше, а в Японии они выпускались с 1952 г. На тот момент компания называлась Matsushita от фамилии свое

Все хотят в микроэлектронику. Производитель бумаги переключился на разработку фоторезиста для самых передовых техпроцессов отку за рубеж, или же среди ее клиентов будут только компании и заводы, расположенные на территории Японии. Впрочем, в последнем случае закупать у нее фоторезист сможет и TSMC. Она хоть и не яп

Установлен мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху Установлен мировой рекорд В Японии установили мировой рекорд дальней лазерной связи, пишет EurekAlert. Сам же эксперимент

Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам Остановка производства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет Trend

Китай лишают важнейших материалов, без которых невозможен выпуск современных чипов. Краник закручивает Япония развитие внутреннего производства фоторезистов стартовало с почти 20-летней задержкой относительно Японии, по состоянию на 2022 г. обеспечивал себя сам материалами данного типа менее чем на 5%

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века ель H3, работающая на жидком топливе. Нахождение после 1 февраля на орбите семи «Митибики» позволит Японии стабильно эксплуатировать QZSS, больше не полагаясь на иностранные спутники. Японская

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников о два авиабилета для посещения любых точек планеты, он выбрал бы именно Тайвань и Японию. С 1985 г. Япония хоть и не богата полезными ископаемыми, но власти страны решили развивать кораблестрое

С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD ефицит, который не ждали Пользователи начали скупать карты памяти microSD большой емкости, да так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пишет Tom’s Hardware. Тенденция наметилась в Японии, где в ноябре 2025 г. были введены количественные лимиты по продаже жестких дисков и SSD-накопителей на фоне их дефицита. Эксперты Tom’s Hardware называют происходящее в Японии и

В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft о в эпоху повсеместных подписок, что и вынуждает их скупать оптические приводы. В некоторых районах Японии приводы, особенно устанавливающиеся внутрь системного блока, уже стали дефицитом. Внеш

Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна м, что экспансия компании в США идет по плану, чего нельзя сказать о развитии ее бизнеса в соседней Японии, который несет убытки. Секрет успеха – высокий спрос Как отмечает Commercial Times, пр

Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии ем на 150% по сравнению с 2024 г. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Японии и Малайзии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В целом по посещениям в э

Производство чипов во всем мире под угрозой остановки из-за пожара на всего лишь одном химзаводе нтроль взяло японское правительство. В частности, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уже вмешалось в ситуацию – чиновники планируют компенсировать дефицит выпускаемого Kan

Sony машет рукой. Японский техногигант разгромил и уничтожил свое юрлицо в России одождать подольше. Как сообщал CNews, третью попытку по уничтожению «Сони мобайл коммюникейшнз рус» японский техногигант предпринял 10 октября 2024 г. На этот раз пришел ответ «Решение о госуда

Canon начала масштабное расширение производства литографии, чтобы потягаться с ASML. Впервые за 21 год открыта новая площадка предприятие, дополняющее мощности производственного центра компании в Уцуномии (префектура Тотиги, Япония), как ожидается, начнет выпуск литографических систем уже в сентябре 2025 г. Инвестици

Ученые из Японии создали камеру, которая способна снимать голограммы внутренних органов Новое устройство Исследователи из Японии изобрели камеру, способную снимать голограммы внутренних органов живых организмов в ре

Компании организовывают продолжительные командировки в Ставрополье и Японию OneTwoTrip для бизнеса». — Зарубежный список городов, куда российские компании отправляют своих сотрудников в долгие поездки, возглавляет Токио: средняя продолжительность бронирования отеля в столице Японии составляет четыре дня. Второе и третье места заняли города Китая: в Гуанчжоу бизнес-путешественники останавливаются примерно на 3,9 дня, а в Шэньчжэне — на 3,8 дня». Также в топ внутренн

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми. Опрос вляются на привязанную к аккаунту электронную почту, но только не в этом случае. Хуже всего то, что японский техногигант, похоже, пока не собирается возвращать попавшим под блокировку игрокам д

Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны карточках дела пока нет документов, однако в первом иске прописано, что «Семиконика» требует взыскать задолженность «НПО Ангстрем» в долларах с учетом неустойки. «Семиконика» является представителем японской компании P&A Group , основным направлением которой является разработка и изготовление различных типов аккумуляторных батарей. «НПО Ангстрем» выступала управляющей структурой группы «Ан

Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму овой трансформации британского госсектора с совокупным бюджетом в 600 млн фунтов стерлингов. Помимо японской компании, госконтракты получили Capita, BT Group, Telefónica, PA Consulting, Deloitt

Красноярцы по-прежнему предпочитают японские автомобили томобили каких стран-производителей они хотели бы приобрести. Каждый третий респондент предпочел бы японский автомобиль. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди жителей Красноярского кр

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android Навязывания товаров Комиссия по добросовестной торговле Японии обязала Google прекратить практику навязывания поисковой системы и браузера Chrome про

AMD крушит конкурентов. Она стремительно выживает Nvidia из самой технологичной страны мира пный разработчик центральных и графических процессоров, заняла 45-процентную долю рынка видеокарт в Японии. Об этом пишет Tom’s Hardware со ссылкой на представителя японского подразделения AMD

«Яндекс Путешествия»: В последний месяц зимы россияне для поездок выбирают Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край чилось в эту страну увеличилось в 16,8 раз. Средняя цена за ночь в местном отеле в феврале этого года составляет 14 тыс. руб. Китай — в 13,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 9,3 тыс. руб. Япония — в 13,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 11,5 тыс. руб. Таиланд — в 9,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 9,6 тыс. руб. Объединённые Арабские Эмираты — в 9,4 раза

Физики СПбГУ открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора мической формулой (3-CF3pyH)2(3-CF3py)Pb3I8 и изучил его основные оптические свойства. Оказалось, что соединение обладает редкой сотовой структурой «кагомэ», получившей название в честь традиционного японского узора для плетения бамбуковых корзин. Синтезированное учеными Университета соединение имеет такой же шестиугольный сотовый узор. Каналы «сот» заполнены попеременно нейтральными молеку

Японцы выдали местному производителю процессоров $6 млрд из фонда COVID на серийный выпуск 2 нм чипов Правительство Японии обвинили в бюджетных уловках Японские законодатели от оппозиции выяснили, что 987 млрд

Создан простой и надежный EUV-сканер для производства чипов. Он дешевле и лучше, чем у главного поставщика в мире алисты Окинавского института науки и технологий (Okinawa Institute of Science and Technology, OIST, Япония) создали EUV-сканер особой конструкции, в которой гораздо меньше компонентов, недели в

Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет Победа в двухлетней «войне» Правительственные учреждения Японии полностью отказались от использования дискет во внутренних системах, а также перестали

МТС: красноярцы стали чаще летать в Японию на цветение сакуры замыкала тридцатку наиболее популярных направлений. Несмотря на отсутствие прямого сообщения, доля Японии в рамках проанализированного периода (с 20 марта по 30 апреля 2024 г. ) выросла год к