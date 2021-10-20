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Япония

Япония

20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 7
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 4
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 2
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 2
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики 4
26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung 2
24.08.2021 Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта 2
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 4
17.08.2021 Сотрудники Apple массово покидают компанию. Бегство объясняют тремя гипотезами 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
28.07.2021 Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов 5
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
21.07.2021 Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 1
15.07.2021 Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене 1
14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square 3
09.07.2021 Huawei заключила лицензионное соглашение с поставщиком Volkswagen 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 2
01.07.2021 Denso внедрила программные продукты «Сименс» с целью цифровой трансформации процессов проектирования автомобильных комплектующих 1
30.06.2021 «В ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны»: ГК ICL – 30 лет 1
30.06.2021 США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 2
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 2
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 2
15.06.2021 Из-за глобального дефицита производители вернулись к выпуску слабых видеокарт восьмилетней давности 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 2
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
26.05.2021 Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли 1
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 9

Публикаций - 2760, упоминаний - 3866

Япония упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 273
Samsung Electronics 5633 232
Sony 2319 208
Panasonic 1115 170
Microsoft Corporation 11017 170
Google LLC 7128 146
Toshiba Corporation 1077 122
LG Electronics 1832 108
Intel Corporation 4152 107
IBM 3527 94
Huawei 2726 92
Fujitsu 739 87
Dell EMC 2387 86
Facebook 3765 79
HP Inc. 2898 71
Sharp Corporation 316 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 65
Nokia Corporation 2416 65
NTT DoCoMo 157 63
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 62
Lenovo Group 1636 62
Nvidia Corp 2011 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 57
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 55
Amazon Inc - Amazon.com 1467 53
Ericsson 851 50
NEC 412 50
Qualcomm Technologies 1001 49
Hitachi 465 49
Twitter 2204 47
SAP SE 3207 47
Cisco Systems 2037 45
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 45
Yandex - Яндекс 4099 43
Oracle Corporation 3331 43
AT&T Inc 551 39
Acer Group 1357 38
Philips 695 35
Canon 549 35
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 46
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 30
SoftBank Group 101 30
Nissan - Японский автопроизводитель 136 25
РЖД - Российские железные дороги 1081 23
eBay Inc 528 22
Tesla Motors 241 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 18
Visa International 1344 18
Альфа-Банк 1123 16
BMW 248 16
Honda 71 14
Почта России ПАО 1570 12
GM - General Motors 137 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 12
Electrolux - Электролюкс Рус 101 12
РВК - Российская венчурная компания 476 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 10
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 10
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 10
Walmart - Wal-Mart Stores 151 9
Роснефть НК 367 9
Volvo Cars 155 8
Jaguar Cars 59 8
Audi 129 8
Uber Technologies 258 7
Газпром ПАО 518 7
Транснефть 159 7
Ford 173 7
Dyson 62 7
Uber 257 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
Whirlpool 44 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 7
LinkedIn 520 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 7
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 6
JCB International 113 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 62
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 22
Президент Российской Федерации 1439 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 16
Роснано 456 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 14
Правительство РФ 2200 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 11
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 11
Пентагон - Министерство обороны США 277 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 8
World Bank Group - Всемирный банк 128 8
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 8
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 8
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 7
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 6
Правительство Москвы 649 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 14
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 5
Linux Foundation 157 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 4
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Bitcoin Foundation 8 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Руссофт - Russoft 250 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
OSI - Open Source Initiative 33 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
Союз машиностроителей России 26 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
IATF - International Automotive Task Force - Международной автомобильной целевой группой 1 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 163
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 144
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 122
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 115
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 110
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 105
3G - Стандарт мобильной связи 3709 98
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 87
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 84
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 79
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 79
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 73
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 58
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 52
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 46
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 44
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 42
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 36
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 36
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 36
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 34
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 34
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 32
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 30
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 29
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 28
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 28
Smartphone - Смартфон 773 27
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 26
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 24
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 24
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 24
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 22
Google Android 10750 212
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 144
Microsoft Windows 10 6612 132
Apple iOS 5741 105
Apple iPad 3263 104
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 83
Linux OS 4243 62
Nvidia GeForce GTX 2054 59
Apple - App Store 2198 57
Google Play - Google Store - Android Market 2515 48
Microsoft Skype 1462 38
Apple Mac 1454 37
Google YouTube - Видеохостинг 1706 36
Microsoft Windows 7 1662 34
Apple iPhone 5 710 34
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2121 33
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 31
Apple iPhone 4 700 29
Intel x86 - Архитектура процессора 991 27
Microsoft Windows 8 1228 27
Microsoft Office 1921 25
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 25
Samsung Galaxy Note 558 24
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 23
Java - Язык программирования 1167 21
Apple iPod 542 21
Apple iPod Touch 654 21
Microsoft Windows Phone OS 1472 20
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 18
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 18
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 962 18
Nintendo Wii - игровая консоль 328 18
Apple macOS 922 18
Microsoft Azure 1171 17
Microsoft Windows 850 17
Apple macOS X 900 17
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 17
Apple iPhone 3 383 16
WhatsApp Messenger 654 16
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 16
Путин Владимир 1820 31
Steve Jobs - Стив Джобс 700 23
Медведев Дмитрий 1433 22
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 20
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 18
Касперский Евгений 218 13
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 11
Белоусов Сергей 217 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 8
Шушкин Дмитрий 92 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 8
Мишустин Михаил 302 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 7
Демидов Михаил 119 7
Арлазаров Владимир 118 7
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 6
Щеголев Игорь 676 6
Никифоров Николай 1126 6
Suzuki Junichi - Судзуки Дзюнити 6 5
Вексельберг Виктор 96 5
Кравцов Роман 77 5
Фролов Павел 39 5
Зубарев Илья 20 5
Дворкович Аркадий 169 5
Зайцев Михаил 145 5
Богачев Игорь 172 5
Schiller Phil - Шиллер Филип 57 5
Оганесян Ашот 58 5
Песков Дмитрий 65 5
Мельникова Анастасия 166 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 5
Бочарникова Татьяна 78 4
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 4
Галушкин Олег 168 4
Абади Лоран 5 4
Котов Виталий 38 4
Калинин Александр 95 4
Комаров Константин 13 4
Казак Максим 95 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 1150
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1084
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 790
Германия - Федеративная Республика 3614 560
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 475
Южная Корея - Республика 1450 410
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 406
Франция - Французская Республика 2112 374
Европа 3730 319
Австралия - Австралийский Союз 1118 284
Индия - Республика 2161 283
Канада 1294 239
Италия - Итальянская Республика 1371 230
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 215
Испания - Королевство 1248 210
Бразилия - Федеративная Республика 1121 202
Сингапур - Республика 808 175
Азия - Азиатский регион 1512 164
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 151
Северная Америка 1405 144
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 137
Африка 1482 134
Специальный административный район Гонконг 546 128
Нидерланды 970 127
Ближний Восток 1468 125
Китай - Тайвань 589 122
Япония - Токио 287 114
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 108
Швеция - Королевство 748 106
Европа Западная 610 104
Финляндия - Финляндская Республика 812 99
Польша - Республика 824 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 97
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 96
Латинская Америка 721 96
Украина 3347 96
Турция - Турецкая республика 950 95
Таиланд - Королевство 357 81
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 79
Новая Зеландия 290 72
Русский язык 970 70
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 45
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 42
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 29
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 19
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 16
Вторая мировая война 255 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 8
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 7
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 6
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 6
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
Образование в России 328 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 4
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 4
Thomson Reuters - Рейтер 1711 82
CNews - ZOOM.CNews 1089 49
Bloomberg 785 49
Nikkei - Издание 114 40
The Wall Street Journal 709 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 24
Forbes - Форбс 441 21
РИА Новости 654 18
NYT - The New York Times 505 18
Associated Press 324 18
Engadget - Блог о технологиях 336 17
The Verge - Издание 448 16
DigiTimes - Издание 505 15
ZDnet 381 13
WSJ - The Wall Street Journal 161 13
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 13
Прайм - Агентство экономической информации 527 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 10
FT - Financial Times 246 9
AppleInsider 366 9
Wikipedia - Википедия 274 8
The Register 337 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 7
CNET - Издание 273 7
Ведомости 259 6
Electronista 139 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 6
SlashGear 131 6
All Things Digital 156 6
Global Times 12 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 5
Business Insider 182 4
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 4
MacRumors 114 4
НТВ - Телекомпания 164 4
Digital Trends - Издание 30 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 4
N+1 - Издание 93 3
BleepingComputer - Издание 120 3
IDC - International Data Corporation 2709 128
Gartner 2188 97
NPD DisplaySearch 194 43
CNews Analytics 1988 39
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 32
IHS iSuppli 274 29
Juniper Research 278 13
Fortune Global 500 160 11
ABI Research 181 9
Forrester Research 385 9
TrendForce 48 9
Strategy Analytics 173 7
Vanson Bourne 34 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 5
comScore 224 5
eMarketer 77 5
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 4
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 4
Markets&Markets Research 78 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
Fortune 100 48 4
Nielsen Holdings 78 4
Frost & Sullivan 101 4
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 4
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 4
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 7 4
TMR - Transparency Market Research 14 4
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 3
NPD Group 80 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
Research and Markets 17 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
IHS Markit 21 2
Future Workplace 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 34
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 13
РАН - Российская академия наук 316 12
GfK - ГФК-Русь 119 9
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 7
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 7
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 4
ТГУ - Томский государственный университет 62 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 3
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 3
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий 3 3
Интеллектуал ГБОУ школа 5 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 2
Quantum and Radiological Science - Национальный институт квантовой и радиологической науки 2 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 21
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 16
Олимпийские игры - Olympic Games 302 15
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 10
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 7
CNews AWARDS 291 5
Microsoft Imagine Cup 43 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 4
Чёрная пятница (распродажи) 69 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 3
Skolkovo Robotics Forum 7 3
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 3
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 2
Red Dot Design Award 20 2
CeBIT 84 2
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 2
Microsoft Build - конференция 30 2
Photokina 40 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
Oracle Systems Advantage Forum 2 2
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
ПРОSTOR 4 1
Docflow 58 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Qualcomm Technology Day 1 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
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