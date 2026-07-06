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Япония

Япония

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти

зводство Американская компания вложит миллиарды в завод памяти для искусственного интеллекта (ИИ) в Японии, пишет Bloomberg. Миллиардный проект Micron в Хиросиме оказался возможен во многом бла
30.06.2026 МТС ускорила интернет в поселке золотодобытчиков и селах с японским наследием

снования села. В строительстве многих объектов в Тулучи, также как и в Октябрьском, приняли участие японцы. Село Кенада в переводе с орочского языка означает «Золотое место». Сегодня основной д
25.06.2026 «Мясницкий ряд» внедрил элементы японской системы TPS для управления производством

й процесс выверен и стандартизирован. Принципы уже используются в работе “Мясницкого ряда”. Визит в Японию позволил дополнительно усовершенствовать производственную систему – для обеспечения ка
24.06.2026 Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме

3 тыс.) и 9,42 млн йен в год соответственно ($58,25 тыс.) Это существенно больше средней зарплаты в Японии, размер которой, согласно данным налоговых органов, составляет 4,78 млн йен, или $29,5
18.05.2026 Завод TSMC в Японии впервые в истории вышел на прибыль

ала приносить TSMC прибыль Предприятие TSMC, крупнейшего контрактного производителя чипов в мире, в Японии вышло на прибыль по итогам I квартала 2026 г. – впервые с момента запуска массового пр
14.05.2026 Цены на SSD Samsung в одной из крупнейших стран мира улетели в космос. И это не Россия

Цены на SSD в Японии улетели в космос Нынешний дефицит компьютерной памяти, охвативший весь мир, особенно с
21.04.2026 В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Землетрясение в Японии Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Tokyo Electron, Shin
16.04.2026 «Айдол» заключила контракт на поставку роботов-ассистентов в Японию

ассистентов и администраторов. Предусмотрена возможность коммуникации на нескольких языках включая японский, работы в офлайн-режиме без зависимости от внешней инфраструктуры, а также интеграци
12.03.2026 По мировым ИТ нанесен подлый удар. Редчайшее вещество для производства микросхем подорожало почти вдвое

озни Страны Азии начали давить на мировой рынок производства полупроводников. Как пишет TrendForce, Япония и Южная Корея с начала 2026 г. подняли цены на гексафторид вольфрама на 70-90%. Гексаф
02.03.2026 Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские

лее осторожного подхода к масштабированию производства в Европе в сравнении с выбранным в отношении Японии. TrendForce отмечает, что хоть строительство завода в Германии идет по графику, TSMC в
26.02.2026 Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Обыски в Токио Комиссия по добросовестной торговле Японии (JFTC) провела обыски в японском представительстве американского ИТ-гиганта Microsoft

24.02.2026 Ушла эпоха. Легендарный любимый россиянами японский бренд полностью свернул производство телевизоров

вались на российском рынке десятилетиями. За рубежом их мировой дебют состоялся намного раньше, а в Японии они выпускались с 1952 г. На тот момент компания называлась Matsushita от фамилии свое
19.02.2026 Все хотят в микроэлектронику. Производитель бумаги переключился на разработку фоторезиста для самых передовых техпроцессов

отку за рубеж, или же среди ее клиентов будут только компании и заводы, расположенные на территории Японии. Впрочем, в последнем случае закупать у нее фоторезист сможет и TSMC. Она хоть и не яп
16.12.2025 Установлен мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху

Установлен мировой рекорд В Японии установили мировой рекорд дальней лазерной связи, пишет EurekAlert. Сам же эксперимент
11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

Остановка производства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет Trend
03.12.2025 Китай лишают важнейших материалов, без которых невозможен выпуск современных чипов. Краник закручивает Япония

развитие внутреннего производства фоторезистов стартовало с почти 20-летней задержкой относительно Японии, по состоянию на 2022 г. обеспечивал себя сам материалами данного типа менее чем на 5%
02.12.2025 Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

ель H3, работающая на жидком топливе. Нахождение после 1 февраля на орбите семи «Митибики» позволит Японии стабильно эксплуатировать QZSS, больше не полагаясь на иностранные спутники. Японская

25.11.2025 Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

о два авиабилета для посещения любых точек планеты, он выбрал бы именно Тайвань и Японию. С 1985 г. Япония хоть и не богата полезными ископаемыми, но власти страны решили развивать кораблестрое
24.11.2025 С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD

ефицит, который не ждали Пользователи начали скупать карты памяти microSD большой емкости, да так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пишет Tom’s Hardware. Тенденция наметилась в Японии, где в ноябре 2025 г. были введены количественные лимиты по продаже жестких дисков и SSD-накопителей на фоне их дефицита. Эксперты Tom’s Hardware называют происходящее в Японии и

20.10.2025 В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft

о в эпоху повсеместных подписок, что и вынуждает их скупать оптические приводы. В некоторых районах Японии приводы, особенно устанавливающиеся внутрь системного блока, уже стали дефицитом. Внеш
18.08.2025 Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна

м, что экспансия компании в США идет по плану, чего нельзя сказать о развитии ее бизнеса в соседней Японии, который несет убытки. Секрет успеха – высокий спрос Как отмечает Commercial Times, пр
15.08.2025 Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии

ем на 150% по сравнению с 2024 г. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Японии и Малайзии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В целом по посещениям в э
14.08.2025 Производство чипов во всем мире под угрозой остановки из-за пожара на всего лишь одном химзаводе

нтроль взяло японское правительство. В частности, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уже вмешалось в ситуацию – чиновники планируют компенсировать дефицит выпускаемого Kan
13.08.2025 Sony машет рукой. Японский техногигант разгромил и уничтожил свое юрлицо в России

одождать подольше. Как сообщал CNews, третью попытку по уничтожению «Сони мобайл коммюникейшнз рус» японский техногигант предпринял 10 октября 2024 г. На этот раз пришел ответ «Решение о госуда
31.07.2025 Canon начала масштабное расширение производства литографии, чтобы потягаться с ASML. Впервые за 21 год открыта новая площадка

предприятие, дополняющее мощности производственного центра компании в Уцуномии (префектура Тотиги, Япония), как ожидается, начнет выпуск литографических систем уже в сентябре 2025 г. Инвестици
21.05.2025 Ученые из Японии создали камеру, которая способна снимать голограммы внутренних органов

Новое устройство Исследователи из Японии изобрели камеру, способную снимать голограммы внутренних органов живых организмов в ре
21.05.2025 Компании организовывают продолжительные командировки в Ставрополье и Японию

OneTwoTrip для бизнеса». — Зарубежный список городов, куда российские компании отправляют своих сотрудников в долгие поездки, возглавляет Токио: средняя продолжительность бронирования отеля в столице Японии составляет четыре дня. Второе и третье места заняли города Китая: в Гуанчжоу бизнес-путешественники останавливаются примерно на 3,9 дня, а в Шэньчжэне — на 3,8 дня». Также в топ внутренн
19.05.2025 По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми. Опрос

вляются на привязанную к аккаунту электронную почту, но только не в этом случае. Хуже всего то, что японский техногигант, похоже, пока не собирается возвращать попавшим под блокировку игрокам д
06.05.2025 Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны

карточках дела пока нет документов, однако в первом иске прописано, что «Семиконика» требует взыскать задолженность «НПО Ангстрем» в долларах с учетом неустойки. «Семиконика» является представителем японской компании P&A Group , основным направлением которой является разработка и изготовление различных типов аккумуляторных батарей. «НПО Ангстрем» выступала управляющей структурой группы «Ан
24.04.2025 Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму

овой трансформации британского госсектора с совокупным бюджетом в 600 млн фунтов стерлингов. Помимо японской компании, госконтракты получили Capita, BT Group, Telefónica, PA Consulting, Deloitt
22.04.2025 Красноярцы по-прежнему предпочитают японские автомобили

томобили каких стран-производителей они хотели бы приобрести. Каждый третий респондент предпочел бы японский автомобиль. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди жителей Красноярского кр
15.04.2025 Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Навязывания товаров Комиссия по добросовестной торговле Японии обязала Google прекратить практику навязывания поисковой системы и браузера Chrome про
18.03.2025 AMD крушит конкурентов. Она стремительно выживает Nvidia из самой технологичной страны мира

пный разработчик центральных и графических процессоров, заняла 45-процентную долю рынка видеокарт в Японии. Об этом пишет Tom’s Hardware со ссылкой на представителя японского подразделения AMD

22.01.2025 «Яндекс Путешествия»: В последний месяц зимы россияне для поездок выбирают Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край

чилось в эту страну увеличилось в 16,8 раз. Средняя цена за ночь в местном отеле в феврале этого года составляет 14 тыс. руб. Китай — в 13,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 9,3 тыс. руб. Япония — в 13,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 11,5 тыс. руб. Таиланд — в 9,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 9,6 тыс. руб. Объединённые Арабские Эмираты — в 9,4 раза
16.01.2025 Физики СПбГУ открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора

мической формулой (3-CF3pyH)2(3-CF3py)Pb3I8 и изучил его основные оптические свойства. Оказалось, что соединение обладает редкой сотовой структурой «кагомэ», получившей название в честь традиционного японского узора для плетения бамбуковых корзин. Синтезированное учеными Университета соединение имеет такой же шестиугольный сотовый узор. Каналы «сот» заполнены попеременно нейтральными молеку
27.12.2024 Японцы выдали местному производителю процессоров $6 млрд из фонда COVID на серийный выпуск 2 нм чипов

Правительство Японии обвинили в бюджетных уловках Японские законодатели от оппозиции выяснили, что 987 млрд
07.08.2024 Создан простой и надежный EUV-сканер для производства чипов. Он дешевле и лучше, чем у главного поставщика в мире

алисты Окинавского института науки и технологий (Okinawa Institute of Science and Technology, OIST, Япония) создали EUV-сканер особой конструкции, в которой гораздо меньше компонентов, недели в
04.07.2024 Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет

Победа в двухлетней «войне» Правительственные учреждения Японии полностью отказались от использования дискет во внутренних системах, а также перестали
21.05.2024 МТС: красноярцы стали чаще летать в Японию на цветение сакуры

замыкала тридцатку наиболее популярных направлений. Несмотря на отсутствие прямого сообщения, доля Японии в рамках проанализированного периода (с 20 марта по 30 апреля 2024 г. ) выросла год к

20.05.2024 Аналитика «МТС Travel»: во время цветения сакуры Японию посетило в два раза больше россиян

2,2 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Несмотря на отсутствие прямого сообщения, доля Японии в рамках проанализированного периода (с 20 марта по конец апреля) выросла год к году в

Публикаций - 13807, упоминаний - 19659

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 1620
Samsung Electronics 11064 960
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 938
Toshiba Corporation 2980 929
Microsoft Corporation 25775 870
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 860
Apple Inc 13154 798
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 705
Intel Corporation 12811 645
Fujitsu 2105 604
IBM - International Business Machines Corp 9699 537
Sharp Corporation 1062 523
Hitachi - Хитачи 1501 454
Google LLC 12688 429
LG Electronics 3735 384
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 372
Dell EMC 5180 359
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 273
HP Inc. 5883 270
Canon 1439 263
Nintendo 823 260
Lenovo Motorola 3566 247
AMD - Advanced Micro Devices 4641 236
Nvidia Corp 4002 223
Huawei 4676 217
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 205
HP - Hewlett-Packard 3662 197
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 193
Lenovo Group 2446 189
Philips 2099 179
Yahoo! 3726 178
Vodafone Group 1412 177
Siemens AG - Siemens Group 2673 176
Qualcomm Technologies 1974 170
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 168
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 163
VAIO 475 159
Cisco Systems 5372 158
Acer Group - Acer Inc 2776 156
Oracle Corporation 7074 154
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 235
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 233
SoftBank Group 284 212
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 185
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 178
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 113
Россети Ленэнерго 1699 113
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 111
Honda Motor Company - HND 240 108
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 98
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 90
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 85
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 69
eBay Inc 1640 67
Tesla Motors 461 65
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 65
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 60
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 59
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 57
Boeing 1031 51
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 49
BMW Group 482 48
РЖД - Российские железные дороги 2096 46
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 43
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 42
Hyundai Motor Company 436 41
Volkswagen Group - VW 308 41
Visa International 1993 40
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 40
Газпром ПАО 1493 38
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 38
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 38
Volkswagen Audi Group 232 35
Альфа-Банк 1979 34
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 34
Ford 434 33
Связной ГК 1401 32
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 32
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 32
Lockheed Martin 777 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 201
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 193
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 175
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 124
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 119
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 116
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 115
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 111
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 111
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 104
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 102
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 100
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 97
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 92
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 92
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 86
Судебная власть - Judicial power 2500 79
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 76
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 71
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 69
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 60
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 51
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 50
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 46
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 43
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 43
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 40
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 36
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 36
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 34
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 33
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 33
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 32
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 32
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 263
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 90
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 51
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 49
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 49
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 47
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 40
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 40
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 27
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 25
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 23
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 15
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 14
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 12
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 12
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 12
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 11
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 11
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 11
Аль-Каида - террористическая организация 67 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 10
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 10
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 9
Демократическая политическая партия США 122 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 9
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 8
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 7
Коммунизм - Коммунистические партии 71 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1815
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1239
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1210
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1082
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1065
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 988
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 965
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 957
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 898
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 886
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 883
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 870
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 786
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 782
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 738
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 706
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 691
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 687
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 662
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 624
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 614
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 600
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 597
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 592
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 560
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 544
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 529
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 528
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 520
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 519
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 512
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 497
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 493
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 472
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 466
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 460
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 459
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 453
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 446
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 446
Microsoft Windows 16882 521
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 492
Google Android 15243 453
Microsoft Windows 2000 8678 425
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 381
Linux OS 11533 342
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 299
Apple iOS 8583 223
Apple iPad 4011 187
Apple iPhone 6 4861 179
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 179
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 168
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 159
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 151
Oracle Java - язык программирования 3469 145
Apple iPod 1553 138
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 129
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 117
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 114
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 111
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 108
Nintendo Wii - игровая консоль 760 106
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 101
Google YouTube - Видеохостинг 3002 101
Microsoft Office 4170 100
Microsoft Windows XP 2431 99
Apple - App Store 3109 98
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 97
Intel x86 - архитектура процессора 2151 96
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 84
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 83
Nokia Symbian OS 1411 78
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 76
FreePik 1841 76
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 73
Apple macOS 2419 72
Intel Celeron - Серия процессоров 979 72
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 71
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 71
Apple iPhone 5 783 68
Путин Владимир 3454 85
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 62
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 62
Ксенин Алекс 311 55
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 46
Симонов Игорь 103 32
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 29
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 29
Медведев Дмитрий 1665 29
Арлазаров Владимир 290 25
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 25
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 23
Касперский Евгений 337 22
Фролов Павел 86 22
Рейман Леонид 1065 22
Мишустин Михаил 787 20
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 20
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 20
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 19
Шалманов Сергей 202 19
Milius John - Милиус Джон 25 18
Dell Michael - Делл Майкл 193 18
Ширшов Павел 76 18
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 17
Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 17
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 16
Bush George - Буш Джордж 336 16
Белоусов Сергей 254 15
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 14
Фрадков Михаил 161 14
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 14
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 14
Бойко Алексей 138 14
Мельникова Анастасия 440 13
Солонин Сергей 110 13
Ким Борис 75 13
Солонин Виталий 90 13
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 12
Макаров Валентин 251 11
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 5146
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3821
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2715
Европа 24964 2584
Южная Корея - Республика 7052 1854
Германия - Федеративная Республика 13221 1716
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1468
Франция - Французская Республика 8177 1136
Азия - Азиатский регион 5920 975
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 878
Индия - Bharat 5869 789
Канада 5081 771
Китай - Тайвань 4245 761
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 743
Италия - Итальянская Республика 4508 679
Япония - Токио 1020 610
Земля - планета Солнечной системы 10865 584
Испания - Королевство 3840 555
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 516
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 476
Швеция - Королевство 3782 473
Сингапур - Республика 1953 461
Нидерланды 3746 461
Бразилия - Федеративная Республика 2520 406
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 395
Финляндия - Финляндская Республика 3697 390
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 390
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 381
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 346
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 342
Америка - Американский регион 2206 319
Украина 7928 312
Африка - Африканский регион 3641 311
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 297
Ближний Восток 3154 296
США - Калифорния 4829 285
Израиль 2856 271
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 259
Европа Западная 1496 252
Турция - Турецкая республика 2620 241
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1529
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1272
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1025
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 797
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 741
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 664
Английский язык 7030 613
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 527
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 514
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 505
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 410
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 393
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 377
Йена - денежная единица Японии 503 371
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 340
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 328
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 326
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 304
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 300
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 278
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 268
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 268
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 266
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 262
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 257
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 257
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 248
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 244
Энергетика - Energy - Energetically 5855 231
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 229
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 225
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 220
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 208
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 201
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 194
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 183
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 181
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 179
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 178
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 178
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 747
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 463
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 342
Bloomberg 1627 207
CNews - ZOOM.CNews 1866 185
AP - Associated Press 2007 176
NE Asia Online 313 151
DigiTimes - Издание 1331 149
FT - Financial Times 1296 148
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 140
New Scientist 1448 105
The Register - The Register Hardware 1784 88
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 86
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 85
CNews RND - R&D.CNews 2274 85
Forbes - Форбс 1002 59
CNET Networks - CNET News 1643 59
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 58
Times 661 53
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 53
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 43
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 71
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 65
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 60
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 36
Forrester Research 834 33
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 31
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Nikkei Market Access (NMA) 53 25
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 24
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 19
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 18
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 18
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Fortune Global 500 295 14
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 14
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 13
S&P 500 565 13
Juniper Research 131 12
CNews Рынок ИТ-услуг 171 12
eMarketer 206 12
Informa - Ovum - Omdia 155 11
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 11
NPD Group 140 11
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 11
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 11
Thomson Financial - Thomson First Call 386 10
Fortune Global 100 142 10
In-Stat 115 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
Frost & Sullivan 207 9
РАН - Российская академия наук 2122 103
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 92
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 79
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 46
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 40
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 39
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 36
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 36
Keio University - Университет Кэйо 39 35
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 24
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 24
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 24
Tohoku University - Университет Тохоку 25 23
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 22
Kyoto University - Киотский университет 29 21
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 20
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 19
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 19
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 19
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 19
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 17
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 17
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 17
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 16
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 14
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 14
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 14
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 14
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 14
University of Tsukuba - Университет Цукубы 15 14
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 13
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 13
University of Oxford - Оксфордский университет 211 13
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 13
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 379
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 103
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 88
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 74
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 66
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 64
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 54
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 54
CeBIT 614 46
День молодёжи - 27 июня 1087 40
CEATEC 45 34
Международный женский день - 8 марта 418 26
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 20
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 19
FPD International 17 16
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 15
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 15
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 14
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 14
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 12
Intel Developer Forum - IDF 317 12
Red Dot Design Award 57 11
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 10
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 10
Связь-Экспокомм 276 9
CNews AWARDS - награда 571 8
Photokina 60 8
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 7
ИгроМир 125 6
Фотофорум 48 6
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 6
Microsoft Imagine Cup 60 6
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 5
PC Expo 36 5
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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