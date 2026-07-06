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Япония
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
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Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти
зводство Американская компания вложит миллиарды в завод памяти для искусственного интеллекта (ИИ) в Японии, пишет Bloomberg. Миллиардный проект Micron в Хиросиме оказался возможен во многом бла
|30.06.2026
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МТС ускорила интернет в поселке золотодобытчиков и селах с японским наследием
снования села. В строительстве многих объектов в Тулучи, также как и в Октябрьском, приняли участие японцы. Село Кенада в переводе с орочского языка означает «Золотое место». Сегодня основной д
|25.06.2026
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«Мясницкий ряд» внедрил элементы японской системы TPS для управления производством
й процесс выверен и стандартизирован. Принципы уже используются в работе “Мясницкого ряда”. Визит в Японию позволил дополнительно усовершенствовать производственную систему – для обеспечения ка
|24.06.2026
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Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме
3 тыс.) и 9,42 млн йен в год соответственно ($58,25 тыс.) Это существенно больше средней зарплаты в Японии, размер которой, согласно данным налоговых органов, составляет 4,78 млн йен, или $29,5
|18.05.2026
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Завод TSMC в Японии впервые в истории вышел на прибыль
ала приносить TSMC прибыль Предприятие TSMC, крупнейшего контрактного производителя чипов в мире, в Японии вышло на прибыль по итогам I квартала 2026 г. – впервые с момента запуска массового пр
|14.05.2026
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Цены на SSD Samsung в одной из крупнейших стран мира улетели в космос. И это не Россия
Цены на SSD в Японии улетели в космос Нынешний дефицит компьютерной памяти, охвативший весь мир, особенно с
|21.04.2026
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В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов
Землетрясение в Японии Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Tokyo Electron, Shin
|16.04.2026
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«Айдол» заключила контракт на поставку роботов-ассистентов в Японию
ассистентов и администраторов. Предусмотрена возможность коммуникации на нескольких языках включая японский, работы в офлайн-режиме без зависимости от внешней инфраструктуры, а также интеграци
|12.03.2026
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По мировым ИТ нанесен подлый удар. Редчайшее вещество для производства микросхем подорожало почти вдвое
озни Страны Азии начали давить на мировой рынок производства полупроводников. Как пишет TrendForce, Япония и Южная Корея с начала 2026 г. подняли цены на гексафторид вольфрама на 70-90%. Гексаф
|02.03.2026
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Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские
лее осторожного подхода к масштабированию производства в Европе в сравнении с выбранным в отношении Японии. TrendForce отмечает, что хоть строительство завода в Германии идет по графику, TSMC в
|26.02.2026
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Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии
Обыски в Токио Комиссия по добросовестной торговле Японии (JFTC) провела обыски в японском представительстве американского ИТ-гиганта Microsoft
|24.02.2026
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Ушла эпоха. Легендарный любимый россиянами японский бренд полностью свернул производство телевизоров
вались на российском рынке десятилетиями. За рубежом их мировой дебют состоялся намного раньше, а в Японии они выпускались с 1952 г. На тот момент компания называлась Matsushita от фамилии свое
|19.02.2026
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Все хотят в микроэлектронику. Производитель бумаги переключился на разработку фоторезиста для самых передовых техпроцессов
отку за рубеж, или же среди ее клиентов будут только компании и заводы, расположенные на территории Японии. Впрочем, в последнем случае закупать у нее фоторезист сможет и TSMC. Она хоть и не яп
|16.12.2025
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Установлен мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху
Установлен мировой рекорд В Японии установили мировой рекорд дальней лазерной связи, пишет EurekAlert. Сам же эксперимент
|11.12.2025
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Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам
Остановка производства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет Trend
|03.12.2025
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Китай лишают важнейших материалов, без которых невозможен выпуск современных чипов. Краник закручивает Япония
развитие внутреннего производства фоторезистов стартовало с почти 20-летней задержкой относительно Японии, по состоянию на 2022 г. обеспечивал себя сам материалами данного типа менее чем на 5%
|02.12.2025
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Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века
ель H3, работающая на жидком топливе. Нахождение после 1 февраля на орбите семи «Митибики» позволит Японии стабильно эксплуатировать QZSS, больше не полагаясь на иностранные спутники. Японская
|25.11.2025
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Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников
о два авиабилета для посещения любых точек планеты, он выбрал бы именно Тайвань и Японию. С 1985 г. Япония хоть и не богата полезными ископаемыми, но власти страны решили развивать кораблестрое
|24.11.2025
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С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD
ефицит, который не ждали Пользователи начали скупать карты памяти microSD большой емкости, да так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пишет Tom’s Hardware. Тенденция наметилась в Японии, где в ноябре 2025 г. были введены количественные лимиты по продаже жестких дисков и SSD-накопителей на фоне их дефицита. Эксперты Tom’s Hardware называют происходящее в Японии и
|20.10.2025
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В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft
о в эпоху повсеместных подписок, что и вынуждает их скупать оптические приводы. В некоторых районах Японии приводы, особенно устанавливающиеся внутрь системного блока, уже стали дефицитом. Внеш
|18.08.2025
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Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна
м, что экспансия компании в США идет по плану, чего нельзя сказать о развитии ее бизнеса в соседней Японии, который несет убытки. Секрет успеха – высокий спрос Как отмечает Commercial Times, пр
|15.08.2025
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Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии
ем на 150% по сравнению с 2024 г. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Японии и Малайзии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В целом по посещениям в э
|14.08.2025
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Производство чипов во всем мире под угрозой остановки из-за пожара на всего лишь одном химзаводе
нтроль взяло японское правительство. В частности, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уже вмешалось в ситуацию – чиновники планируют компенсировать дефицит выпускаемого Kan
|13.08.2025
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Sony машет рукой. Японский техногигант разгромил и уничтожил свое юрлицо в России
одождать подольше. Как сообщал CNews, третью попытку по уничтожению «Сони мобайл коммюникейшнз рус» японский техногигант предпринял 10 октября 2024 г. На этот раз пришел ответ «Решение о госуда
|31.07.2025
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Canon начала масштабное расширение производства литографии, чтобы потягаться с ASML. Впервые за 21 год открыта новая площадка
предприятие, дополняющее мощности производственного центра компании в Уцуномии (префектура Тотиги, Япония), как ожидается, начнет выпуск литографических систем уже в сентябре 2025 г. Инвестици
|21.05.2025
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Ученые из Японии создали камеру, которая способна снимать голограммы внутренних органов
Новое устройство Исследователи из Японии изобрели камеру, способную снимать голограммы внутренних органов живых организмов в ре
|21.05.2025
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Компании организовывают продолжительные командировки в Ставрополье и Японию
OneTwoTrip для бизнеса». — Зарубежный список городов, куда российские компании отправляют своих сотрудников в долгие поездки, возглавляет Токио: средняя продолжительность бронирования отеля в столице Японии составляет четыре дня. Второе и третье места заняли города Китая: в Гуанчжоу бизнес-путешественники останавливаются примерно на 3,9 дня, а в Шэньчжэне — на 3,8 дня». Также в топ внутренн
|19.05.2025
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По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми. Опрос
вляются на привязанную к аккаунту электронную почту, но только не в этом случае. Хуже всего то, что японский техногигант, похоже, пока не собирается возвращать попавшим под блокировку игрокам д
|06.05.2025
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Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны
карточках дела пока нет документов, однако в первом иске прописано, что «Семиконика» требует взыскать задолженность «НПО Ангстрем» в долларах с учетом неустойки. «Семиконика» является представителем японской компании P&A Group , основным направлением которой является разработка и изготовление различных типов аккумуляторных батарей. «НПО Ангстрем» выступала управляющей структурой группы «Ан
|24.04.2025
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Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму
овой трансформации британского госсектора с совокупным бюджетом в 600 млн фунтов стерлингов. Помимо японской компании, госконтракты получили Capita, BT Group, Telefónica, PA Consulting, Deloitt
|22.04.2025
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Красноярцы по-прежнему предпочитают японские автомобили
томобили каких стран-производителей они хотели бы приобрести. Каждый третий респондент предпочел бы японский автомобиль. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди жителей Красноярского кр
|15.04.2025
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Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android
Навязывания товаров Комиссия по добросовестной торговле Японии обязала Google прекратить практику навязывания поисковой системы и браузера Chrome про
|18.03.2025
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AMD крушит конкурентов. Она стремительно выживает Nvidia из самой технологичной страны мира
пный разработчик центральных и графических процессоров, заняла 45-процентную долю рынка видеокарт в Японии. Об этом пишет Tom’s Hardware со ссылкой на представителя японского подразделения AMD
|22.01.2025
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«Яндекс Путешествия»: В последний месяц зимы россияне для поездок выбирают Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край
чилось в эту страну увеличилось в 16,8 раз. Средняя цена за ночь в местном отеле в феврале этого года составляет 14 тыс. руб. Китай — в 13,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 9,3 тыс. руб. Япония — в 13,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 11,5 тыс. руб. Таиланд — в 9,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 9,6 тыс. руб. Объединённые Арабские Эмираты — в 9,4 раза
|16.01.2025
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Физики СПбГУ открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора
мической формулой (3-CF3pyH)2(3-CF3py)Pb3I8 и изучил его основные оптические свойства. Оказалось, что соединение обладает редкой сотовой структурой «кагомэ», получившей название в честь традиционного японского узора для плетения бамбуковых корзин. Синтезированное учеными Университета соединение имеет такой же шестиугольный сотовый узор. Каналы «сот» заполнены попеременно нейтральными молеку
|27.12.2024
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Японцы выдали местному производителю процессоров $6 млрд из фонда COVID на серийный выпуск 2 нм чипов
Правительство Японии обвинили в бюджетных уловках Японские законодатели от оппозиции выяснили, что 987 млрд
|07.08.2024
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Создан простой и надежный EUV-сканер для производства чипов. Он дешевле и лучше, чем у главного поставщика в мире
алисты Окинавского института науки и технологий (Okinawa Institute of Science and Technology, OIST, Япония) создали EUV-сканер особой конструкции, в которой гораздо меньше компонентов, недели в
|04.07.2024
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Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет
Победа в двухлетней «войне» Правительственные учреждения Японии полностью отказались от использования дискет во внутренних системах, а также перестали
|21.05.2024
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МТС: красноярцы стали чаще летать в Японию на цветение сакуры
замыкала тридцатку наиболее популярных направлений. Несмотря на отсутствие прямого сообщения, доля Японии в рамках проанализированного периода (с 20 марта по 30 апреля 2024 г. ) выросла год к
|20.05.2024
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Аналитика «МТС Travel»: во время цветения сакуры Японию посетило в два раза больше россиян
2,2 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Несмотря на отсутствие прямого сообщения, доля Японии в рамках проанализированного периода (с 20 марта по конец апреля) выросла год к году в
Япония и организации, системы, технологии, персоны:
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