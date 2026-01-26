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Intel Celeron Серия процессоров

СОБЫТИЯ

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26.01.2026 Россия отобрала у Intel права на торговую марку бюджетных процессоров Celeron

кой корпорации Intel. Суд постановил досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков Intel Celeron на территории России вследствие их неиспользования. Под аннулирование попали товарные
15.08.2025 Россияне отбирают у Intel товарный знак процессоров Celeron

Московский суд по интеллектуальным правам досрочно аннулировать охрану товарных знаков «Селерон» и Celeron, принадлежащих американской Intel Corporation. Под торговыми марками «Селерон» и C
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих

Новые Pentium и Celeron получили функции серии Core Новейшие мобильные процессоры Intel начального уровня под
20.02.2019 Intel выпускает новый бюджетный чип с рекордной частотой

Рекордная частота для бюджетного сектора В списке новых бюджетных процессоров Intel Celeron Gold и Pentium Gold для настольных систем, продажи которых начнутся в ближайшее время
22.01.2013 Intel выпустил новые бюджетные процессоры

Корпорация Intel начала поставки семи новых процессоров, предназначенных для недорогих настольных ПК, сообщает CPU World. В их число вошли: Celeron G1610, G1610T и G1620, а также Pentium G2010, G2020, G2020T и G2130. Некоторые из них пришли на смену существующим чипам. Все новые процессоры базируются на архитектуре последнего покол
23.01.2008 Intel приступила к продажам двухъядерного Celeron

Корпорация Intel приступила к продажам первого двухъядерного процессора Celeron, модели E1200. Чип основан на микропроцессорной архитектуре Intel Core, изготовлен на базе 65-нм технологии, включает 512 КБ кэша и рассчитан на FSB 800 МГц. Стоимость Intel Celeron<
10.12.2007 20 января Intel выпустит Celeron E1000

Выпуск первого двухъядерного процессора Celeron, модели E1000, запланирован на 20 января 2008 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на производителей системных плат. Процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц будет рассчитан на 800-мегагерцов
19.10.2007 Intel "хоронит" одноядерные процессоры

Американский производитель микропроцессоров, компания Intel планирует в I квартале 2008 г. перейти к выпуску Celeron E1000 – новой серии двухъядерных чипов начального уровня, и вместе с их выходом приступить к сворачиванию производства одноядерных процессоров для настольных ПК, сообщает издание DigiTi
19.10.2007 Intel «похоронит» одноядерные процессоры с выходом Celeron E1000

Американский производитель микропроцессоров Intel планирует начать свертывание производства одноядерных процессоров для настольных ПК в I квартале 2008 г. с одновременным запуском Celeron E1000 – новой серии двухъядерных чипов начального уровня. В начале будущего года также будет выпущено два процессора с использованием 45-нм технологии, сообщает DigiTimes со ссылкой на

02.04.2007 Февральские хиты продаж ноутбуков

и производительности начинка – в данном случае она представлена 1,6-гигагерцовым процессором Intel Celeron M, 512 МБ памяти и встроенным видео GMA 950. В-третьих, информационная подсистема и в
28.07.2006 Pentium и Celeron подешевели

новой линейки процессоров вынудил компанию Intel снизить стоимость предыдущих моделей. Сегодня крупнейший производитель чипов объявил о понижении стоимости большинства процессоров из серий Pentium и Celeron. Нетронутыми остались цены лишь нескольких моделей Pentium D, большинство же чипов значительно сбавили стоимость, причем цены на некоторых из них упали на 60%. Больше всего ценовые изме
16.01.2006 Intel подготовил 65 нм Celeron D

Intel подготовил к выпуску первые 65 нм Celeron D, 352 и 356. Одноядерные процессоры основаны на Cedar Mill, как и чипы Pentium 4 6x1, снабжены 512 КБ кэша 2 уровня. Это вдвое больше, чем у существующих Celeron D на базе Presc
23.08.2004 «Ниеншанц-Автоматика» представила безвентиляторные платы на базе Intel ULV Celeron

Компания «Ниеншанц-Автоматика» объявила о выходе на российский рынок линейки процессорных плат, спроектированных фирмой ICP Electronics, на базе процессора Intel ULV (Ultra Low Voltage) Celeron 400 МГц. Выпускаемая серия представлена 5 платами: JUKI-C400, PCISA-C400, ROCKY-C400, Wafer-C400E2V и NOVA-C400. Процессор Intel ULV Celeron, обладающий низким потреблением питан
25.06.2004 Rover Computers наращивает выпуск мобильных компьютеров

ильных технологиях и намерении усиленно продвигать модели на базе Intel Centrino и процессора Intel Celeron. Согласно данным IDC за 1 кваратал 2004 года, продаваемые в России ноутбуки по типам

23.06.2004 Intel выпустил новые Celeron и инвестировал в производство "умных антенн"

Вслед за выпуском чипсетов Grantsdale и Alderwood, корпорация Intel представила 4 процессора Celeron, выполненных по 90- нанометровой технологии. Чипы получили название Celeron D. Они сделаны на ядре Pentium 4 Prescott, но, в отличие от "полновесных" P4, имеют в четыре раза мень
13.04.2004 Intel выпустит Prescott для мобильных компьютеров

торый должен состояться в мае этого года, корпорация Intel не оставляет планы одновременно выпустить и новый процессор для мобильных компьютеров – Prescott, а также более дешевые мобильные процессоры Celeron на основе ядра Prescott или Northwood. Официальное название новой линейки процессоров - Mobile Intel Pentium 4 с поддержкой технологии Hyper-Threading, процессоры Celeron, относя
06.04.2004 Intel объяснил тайный смысл чисел

ненных по 90-нанометровому техпроцессу. Также стала известна маркировка для процессоров Pentium 4 и Celeron под разъем Socket T. Сам же Intel начал разъяснения среди своих клиентов, как правиль
26.02.2004 Rover представил ноутбуки на базе Intel Celeron M

er Computers представила модели ноутбуков RoverBook с новым экономичным мобильным процессором Intel Celeron M. До последнего времени модели RoverBook Nautilus Z500, RoverBook Nautilus B500, Rov
08.12.2003 Intel начал поставки мобильного Celeron на базе Banias

Intel начал поставки мобильного процессора Celeron на базе ядра Banias, которое впервые было применено в Pentium M, производителям планшетных компьютеров. Частота этого процессора с ультранизким энергопотреблением - 800 МГц. Официальный
10.09.2003 "Белый ветер": Ноутбуки на Intel Celeron вытеснили Centrino-модели

$1300) и вытеснение новой технологии Intel Centrino менее производительными моделями на базе Intel Celeron на 3 место рейтинга производительности приобретаемых ноутбуков. Расстановка сил в кат
30.07.2003 Тайваньские производители ожидают скорого снижения цен на процессоры Celeron

Снижение цен на процессоры Celeron и устойчивый спрос на Pentium 4 800 MГц FSB дает повод тайваньским производителям материнских плат рассчитывать на хорошие результаты продаж в третьем квартале. DigiTimes сообщает, что

16.06.2003 Intel представил решения для мобильных ПК

Intel представил новые решения для мобильных ПК - процессоры Mobile Intel Pentium 4 и Intel Celeron, а также чипсеты Intel 852PM and GME. Процессор Mobile Intel Pentium 4 работает на ча
28.04.2003 Intel снижает цены на процессоры Celeron

27 апреля Intel снизила цены на свои процессоры Celeron. Некоторые модели подешевели на значительные 23%. Цены на процессоры Intel Celeron
31.03.2003 Intel увеличил тактовую частоту процессоров Celeron

Сегодня корпорация Intel представила новые процессоры Celeron с тактовыми частотами 2,4 и 2,3 ГГц. Процессоры Intel Celeron с тактовой часто
21.11.2002 Intel выпустил новые процессоры Celeron

  Корпорация Intel, как и было обещано в недавних заявлениях ее представителей, объявила о выпуске двух новых процессоров, продолживших линейку Celeron. Тактовая частота работы чипсетов составляет 2,1 ГГц и 2,2 ГГц. Как заявили в компании, процессоры оптимизированы специально для работы с интернетом и увеличения возможностей компьютера
10.11.2002 Мобильник как зеркало заднего вида и симпьютер для безграмотных крестьян

рале будущего года PicoPeta собирается выпустить версии с возможностью проводного и беспроводного подключения к сетям обмена данными. Впрочем, хватит о мелочах. Поговорим о высоком. Pentium загнался, Celeron догоняет На сайте MyHard.com появились первые результаты тестирования процессора Intel Pentium 4 c тактовой частотой 3,06 ГГц и технологией Hyper-Threading, который должен быть официаль
10.11.2002 AMD позиционирует Athlon как прямого конкурента Celeron по цене

н и цен OEM-поставок. Европейские цены AMD изменятся следующим образом: Athlon XP1700+ будет стоить $55 (в ОЕМ-варианте), а Athlon XP2200+ подешевеет до $161. Европейские цены Intel будут следующими: Celeron 1,7 ГГц (коробочная версия) будет стоить $61, Celeron 2,0 ГГц (коробочная версия) $93. Процессоры Pentium 4 2,0 ГГц (400 МГц шина) в коробочном варианте будет стоить $178, а моде
28.10.2002 Планы выхода настольных и мобильных вариантов Intel-процессоров

да? В первую очередь, обратимся к сектору чипов для настольных систем. Компания распространила недавно между своими ПК-партнерами сообщение о том, что в 4 квартале этого года будут выпущены Pentium 4 Celeron с тактовой частотой 2,2 ГГц и 2,1 ГГц. А с 10 ноября снизятся цены на Celeron: вариант с частотой 2,2 ГГц будет стоить $103, 2,1 ГГц - $89, Celeron 2ГГц подешевеет до $83,
21.10.2002 Процессор Celeron ULV работает от 0,95 В

н для разработки недорогих компактных встраиваемых решений с пассивным охлаждением. Процессор Intel Celeron ULV работает на частоте 400 МГц и предназначен для приложений типа устройств хранения
16.10.2002 Процессор Nehemiah от VIA - альтернатива Celeron

"Этот процессор значительно отличается от Erza-T, - сказал Гленн Хенри (Glenn Henry), основатель и президент компании Via Centaur Technology, - На рынке недорогих процессоров мы можем конкурировать с Celeron". Источник: по материалам сайта Semiconductor Business News.
18.09.2002 0,13-микронный процессор Celeron 2 ГГц покоряет рынок

Корпорация Intel, махнув рукой на промежуточную модель процессора Celeron с частотой 1,9 ГГц, объявила о выпуске нового, 2 ГГц разъема Socket 478. Руководство компании ожидает, что новый Celeron, цена которого составляет $103, достаточно быстро вытесни
13.09.2002 Процессор Celeron преодолевает барьер в 2 ГГц

  Так как компания Intel уже выпустила Pentium 4 2,8 ГГц, Celeron также может прибавить в скорости и предстанет, таким образом, уже на следующей неделе в виде модели с частотой 2 ГГц. К сожалению, пока только с ядром Willamette (128 Кб кэша) и, само с
05.08.2002 В розничной продаже появился процессор Celeron (Tualatin-256) 900 МГц

Если Вы думаете, что самый медленный процессор Intel Celeron на 0,13 мкм ядре Tualatin-256 имеет тактовую частоту 1 ГГц, то Вы сильно ошибаетесь.

24.07.2002 Intel готовит снижение цен на процессоры Pentium 4 и Celeron

х месяцев года. Кроме того, такой шаг усилит беспокойство инвесторов о прибыльности Intel, особенно на фоне недавних снизившихся доходов этого производителя и того факта, что более дешевые процессоры Celeron составляют большой процент продаж компании. До этого Intel собиралась поставлять Р4 2,8 ГГц по цене $637 в партиях от 1000 штук. Процессор сперва должен был выйти в 4 квартале, однако в
12.07.2002 Intel планирует перевести процессоры P4 Celeron на ядро Northwood

Производитель процессоров Intel тестирует процессоры Celeron с 400-мегагерцовой шиной, основанные на 130-нанометровом ядре Northwood, а не 180-нанометровом Willamette. Согласно некоторым источникам, существуют процессоры, маркированные "строго ко
27.05.2002 Digital Life: Нашейный пульт-удавка, новая клинопись, бумажный мобильник и робот, который боится света

ассчитан на клиентов, которым необходим мощный компьютер на основе процессоров Intel Pentium P4 или Celeron в компактном корпусе типа "mini-tower", который можно устанавливать как в горизонталь
18.05.2002 Свадьба P4 и Celeron, кибер-мичуринцы, свалка мобильников, и почему ваш компьютер грязнее унитаза

выплачивать сборы за экологическую вредность продукции. Теперь обратимся собственно к компьютерным новостям прошедшей недели. Пожалуй, наиболее заметная из них - появление первого гибрида Pentium 4 и Celeron. Эти опыты по скрещиванию позволят Intel охватить весь рынок ПК одной конструкцией чипа. В среду компания выпустила версии Celeron 1,7 и 1,8 ГГц для настольных систем. Уже на это
17.05.2002 Intel: 2 новых процессора Celeron

Новые процессоры Intel Celeron с тактовой частотой 1,7 и 1,4 ГГц ориентированы на рынок недорогих настольных систем.
17.05.2002 Intel выпустила новые процессоры Celeron

й раз подняла планку производительности экономичных ПК, выпустив сегодня два новых процессора Intel Celeron для настольных систем нижнего ценового уровня. Процессоры Intel Celeron с такт
14.05.2002 Intel объявила о снижении цен на процессоры Celeron

Компания Intel объявила о снижении цен на процессоры Celeron. Этот шаг предпринят компанией в преддверии презентации первых Celeron на урезанном ядре P4 Willamette, которая должна состояться на следующей неделе. Тактовые частоты новых проц

Публикаций - 979, упоминаний - 1332

Intel Celeron и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 766
AMD - Advanced Micro Devices 4641 172
Acer Group - Acer Inc 2776 130
Microsoft Corporation 25775 117
Dell EMC 5180 99
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 95
Nvidia Corp 4002 90
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 86
HP Inc. 5883 81
Sony 6739 81
Toshiba Corporation 2980 77
Samsung Electronics 11065 68
IBM - International Business Machines Corp 9699 68
AMD Graphics Product Group - ATI 973 63
Lenovo Group 2447 62
HP - Hewlett-Packard 3662 57
VAIO 475 53
Fujitsu 2105 48
Apple Inc 13156 47
Dell Technologies - Dell Computer 2219 45
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 43
Merlion iRU - Деловой офис 352 32
Google LLC 12690 32
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 26
Rover - RoverComputers 423 23
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 21
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 20
LG Electronics 3735 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 18
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 17
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 15
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 13
Rambus 246 13
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 12
Novafora - Transmeta 196 12
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 12
Sharp Corporation 1062 11
Fostergroup 52 10
Qualcomm Technologies 1974 10
Белый Ветер 365 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Армада - РБК софт - PCHome 36 8
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Россети Ленэнерго 1699 6
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Совкомбанк Совесть 279 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Sony Music Entertainment 161 2
Ferrari NV 159 2
Bertelsmann 195 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - ВБ Банк - WB Банк - Стандарт-Кредит Банк 36 2
Robertson Stephens 52 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 141
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 131
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 127
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 126
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 122
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 122
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 110
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 107
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 103
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 97
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 96
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 96
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 93
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 91
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 90
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 90
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 88
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 87
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 84
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 83
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 82
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 78
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 78
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 78
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 73
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 68
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 67
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 406
Intel Pentium III 782 187
Microsoft Windows 16882 115
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 103
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 77
Intel Core - Семейство процессоров 1251 76
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 75
Linux OS 11533 74
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 72
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 72
Inrel Celeron M 101 72
Intel Celeron M 118 68
Microsoft Windows 10 1938 67
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 66
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 66
Microsoft Windows XP 2431 65
Microsoft Windows 2000 8678 61
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 61
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 59
Intel Pentium II 174 59
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 52
Intel Core i - Cерия процессоров 534 48
Google Chromebook - Google Хромбук 239 41
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 41
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 40
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 40
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 39
AMD Mobility Radeon 232 38
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 37
Intel x86 - архитектура процессора 2151 37
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 36
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 35
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 35
Nvidia GeForce Go 189 35
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 34
Rover - RoverBook 156 33
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 33
Toshiba Satellite 166 32
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 31
Microsoft Windows XP Home 196 31
Ксенин Алекс 311 36
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 9
Ермолов Марк 13 5
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 4
Андреев Андрей 33 4
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Shen Jerry - Шен Джерри 30 4
Горячий Максим 10 4
Низовский Григорий 36 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 4
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
Черкасов Дмитрий 43 3
Шибанов Владимир 32 3
Лебедев Артемий 110 3
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 3
Медведева Елена 14 3
Рыбак Юлия 5 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Чубайс Анатолий 222 2
Баринов Александр 44 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Бурмистров Роман 6 2
Гинятуллин Роман 61 2
Дмитриев Сергей 34 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Борушевский Денис 37 2
Иванов Кирилл 20 2
Верховод Андрей 22 2
Ревенчук Григорий 6 2
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Передня Сергей 2 2
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Spindler Frank - Спиндлер Фрэнк 10 2
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Amelio William - Амелио Уильям 7 2
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Changjiang Xu - Чанцзяна Сюй 2 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 231
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 121
Япония 13807 72
Европа 24964 58
Китай - Тайвань 4245 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Южная Корея - Республика 7052 22
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Азия - Азиатский регион 5920 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Африка - Африканский регион 3641 13
Ближний Восток 3154 12
Америка - Американский регион 2206 11
Украина 7928 11
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 10
США - Калифорния 4829 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Индия - Bharat 5870 9
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США - Нью-Йорк 3180 8
Европа Западная 1496 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Израиль 2856 7
Европа Восточная 3138 6
Казахстан - Республика 6048 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
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Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 49
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 43
Ergonomics - Эргономика 1755 39
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 38
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
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МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
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ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
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