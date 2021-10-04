Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Intel Celeron
Серия процессоров
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Публикаций - 252, упоминаний - 351
Intel Celeron упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 3
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 16
|Tom’s Hardware 86 8
|DigiTimes - Издание 506 2
|Reddit 198 1
|The Register 338 1
|Business Insider 182 1
|CNET - Издание 273 1
|Liliputing 27 1
|TechPowerUp 13 1
|HKEPC 2 1
|Fanless Tech 2 1
|FanlessTech 1 1
|Golem.de 3 1
|Mercury Research 19 1
|NPD Group 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757478, в очереди разбора - 661168.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757478, в очереди разбора - 661168.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru