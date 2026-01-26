Россия отобрала у Intel права на торговую марку бюджетных процессоров Celeron кой корпорации Intel. Суд постановил досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков Intel Celeron на территории России вследствие их неиспользования. Под аннулирование попали товарные

Россияне отбирают у Intel товарный знак процессоров Celeron Московский суд по интеллектуальным правам досрочно аннулировать охрану товарных знаков «Селерон» и Celeron, принадлежащих американской Intel Corporation. Под торговыми марками «Селерон» и C

Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих Новые Pentium и Celeron получили функции серии Core Новейшие мобильные процессоры Intel начального уровня под

Intel выпускает новый бюджетный чип с рекордной частотой Рекордная частота для бюджетного сектора В списке новых бюджетных процессоров Intel Celeron Gold и Pentium Gold для настольных систем, продажи которых начнутся в ближайшее время

Intel выпустил новые бюджетные процессоры Корпорация Intel начала поставки семи новых процессоров, предназначенных для недорогих настольных ПК, сообщает CPU World. В их число вошли: Celeron G1610, G1610T и G1620, а также Pentium G2010, G2020, G2020T и G2130. Некоторые из них пришли на смену существующим чипам. Все новые процессоры базируются на архитектуре последнего покол

Intel приступила к продажам двухъядерного Celeron Корпорация Intel приступила к продажам первого двухъядерного процессора Celeron, модели E1200. Чип основан на микропроцессорной архитектуре Intel Core, изготовлен на базе 65-нм технологии, включает 512 КБ кэша и рассчитан на FSB 800 МГц. Стоимость Intel Celeron<

20 января Intel выпустит Celeron E1000 Выпуск первого двухъядерного процессора Celeron, модели E1000, запланирован на 20 января 2008 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на производителей системных плат. Процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц будет рассчитан на 800-мегагерцов

Intel "хоронит" одноядерные процессоры Американский производитель микропроцессоров, компания Intel планирует в I квартале 2008 г. перейти к выпуску Celeron E1000 – новой серии двухъядерных чипов начального уровня, и вместе с их выходом приступить к сворачиванию производства одноядерных процессоров для настольных ПК, сообщает издание DigiTi

Intel «похоронит» одноядерные процессоры с выходом Celeron E1000 Американский производитель микропроцессоров Intel планирует начать свертывание производства одноядерных процессоров для настольных ПК в I квартале 2008 г. с одновременным запуском Celeron E1000 – новой серии двухъядерных чипов начального уровня. В начале будущего года также будет выпущено два процессора с использованием 45-нм технологии, сообщает DigiTimes со ссылкой на

Февральские хиты продаж ноутбуков и производительности начинка – в данном случае она представлена 1,6-гигагерцовым процессором Intel Celeron M, 512 МБ памяти и встроенным видео GMA 950. В-третьих, информационная подсистема и в

Pentium и Celeron подешевели новой линейки процессоров вынудил компанию Intel снизить стоимость предыдущих моделей. Сегодня крупнейший производитель чипов объявил о понижении стоимости большинства процессоров из серий Pentium и Celeron. Нетронутыми остались цены лишь нескольких моделей Pentium D, большинство же чипов значительно сбавили стоимость, причем цены на некоторых из них упали на 60%. Больше всего ценовые изме

Intel подготовил 65 нм Celeron D Intel подготовил к выпуску первые 65 нм Celeron D, 352 и 356. Одноядерные процессоры основаны на Cedar Mill, как и чипы Pentium 4 6x1, снабжены 512 КБ кэша 2 уровня. Это вдвое больше, чем у существующих Celeron D на базе Presc

«Ниеншанц-Автоматика» представила безвентиляторные платы на базе Intel ULV Celeron Компания «Ниеншанц-Автоматика» объявила о выходе на российский рынок линейки процессорных плат, спроектированных фирмой ICP Electronics, на базе процессора Intel ULV (Ultra Low Voltage) Celeron 400 МГц. Выпускаемая серия представлена 5 платами: JUKI-C400, PCISA-C400, ROCKY-C400, Wafer-C400E2V и NOVA-C400. Процессор Intel ULV Celeron, обладающий низким потреблением питан

Rover Computers наращивает выпуск мобильных компьютеров ильных технологиях и намерении усиленно продвигать модели на базе Intel Centrino и процессора Intel Celeron. Согласно данным IDC за 1 кваратал 2004 года, продаваемые в России ноутбуки по типам

Intel выпустил новые Celeron и инвестировал в производство "умных антенн" Вслед за выпуском чипсетов Grantsdale и Alderwood, корпорация Intel представила 4 процессора Celeron, выполненных по 90- нанометровой технологии. Чипы получили название Celeron D. Они сделаны на ядре Pentium 4 Prescott, но, в отличие от "полновесных" P4, имеют в четыре раза мень

Intel выпустит Prescott для мобильных компьютеров торый должен состояться в мае этого года, корпорация Intel не оставляет планы одновременно выпустить и новый процессор для мобильных компьютеров – Prescott, а также более дешевые мобильные процессоры Celeron на основе ядра Prescott или Northwood. Официальное название новой линейки процессоров - Mobile Intel Pentium 4 с поддержкой технологии Hyper-Threading, процессоры Celeron, относя

Intel объяснил тайный смысл чисел ненных по 90-нанометровому техпроцессу. Также стала известна маркировка для процессоров Pentium 4 и Celeron под разъем Socket T. Сам же Intel начал разъяснения среди своих клиентов, как правиль

Rover представил ноутбуки на базе Intel Celeron M er Computers представила модели ноутбуков RoverBook с новым экономичным мобильным процессором Intel Celeron M. До последнего времени модели RoverBook Nautilus Z500, RoverBook Nautilus B500, Rov

Intel начал поставки мобильного Celeron на базе Banias Intel начал поставки мобильного процессора Celeron на базе ядра Banias, которое впервые было применено в Pentium M, производителям планшетных компьютеров. Частота этого процессора с ультранизким энергопотреблением - 800 МГц. Официальный

"Белый ветер": Ноутбуки на Intel Celeron вытеснили Centrino-модели $1300) и вытеснение новой технологии Intel Centrino менее производительными моделями на базе Intel Celeron на 3 место рейтинга производительности приобретаемых ноутбуков. Расстановка сил в кат

Тайваньские производители ожидают скорого снижения цен на процессоры Celeron Снижение цен на процессоры Celeron и устойчивый спрос на Pentium 4 800 MГц FSB дает повод тайваньским производителям материнских плат рассчитывать на хорошие результаты продаж в третьем квартале. DigiTimes сообщает, что

Intel представил решения для мобильных ПК Intel представил новые решения для мобильных ПК - процессоры Mobile Intel Pentium 4 и Intel Celeron, а также чипсеты Intel 852PM and GME. Процессор Mobile Intel Pentium 4 работает на ча

Intel снижает цены на процессоры Celeron 27 апреля Intel снизила цены на свои процессоры Celeron. Некоторые модели подешевели на значительные 23%. Цены на процессоры Intel Celeron

Intel увеличил тактовую частоту процессоров Celeron Сегодня корпорация Intel представила новые процессоры Celeron с тактовыми частотами 2,4 и 2,3 ГГц. Процессоры Intel Celeron с тактовой часто

Intel выпустил новые процессоры Celeron Корпорация Intel, как и было обещано в недавних заявлениях ее представителей, объявила о выпуске двух новых процессоров, продолживших линейку Celeron. Тактовая частота работы чипсетов составляет 2,1 ГГц и 2,2 ГГц. Как заявили в компании, процессоры оптимизированы специально для работы с интернетом и увеличения возможностей компьютера

Мобильник как зеркало заднего вида и симпьютер для безграмотных крестьян рале будущего года PicoPeta собирается выпустить версии с возможностью проводного и беспроводного подключения к сетям обмена данными. Впрочем, хватит о мелочах. Поговорим о высоком. Pentium загнался, Celeron догоняет На сайте MyHard.com появились первые результаты тестирования процессора Intel Pentium 4 c тактовой частотой 3,06 ГГц и технологией Hyper-Threading, который должен быть официаль

AMD позиционирует Athlon как прямого конкурента Celeron по цене н и цен OEM-поставок. Европейские цены AMD изменятся следующим образом: Athlon XP1700+ будет стоить $55 (в ОЕМ-варианте), а Athlon XP2200+ подешевеет до $161. Европейские цены Intel будут следующими: Celeron 1,7 ГГц (коробочная версия) будет стоить $61, Celeron 2,0 ГГц (коробочная версия) $93. Процессоры Pentium 4 2,0 ГГц (400 МГц шина) в коробочном варианте будет стоить $178, а моде

Планы выхода настольных и мобильных вариантов Intel-процессоров да? В первую очередь, обратимся к сектору чипов для настольных систем. Компания распространила недавно между своими ПК-партнерами сообщение о том, что в 4 квартале этого года будут выпущены Pentium 4 Celeron с тактовой частотой 2,2 ГГц и 2,1 ГГц. А с 10 ноября снизятся цены на Celeron: вариант с частотой 2,2 ГГц будет стоить $103, 2,1 ГГц - $89, Celeron 2ГГц подешевеет до $83,

Процессор Celeron ULV работает от 0,95 В н для разработки недорогих компактных встраиваемых решений с пассивным охлаждением. Процессор Intel Celeron ULV работает на частоте 400 МГц и предназначен для приложений типа устройств хранения

Процессор Nehemiah от VIA - альтернатива Celeron "Этот процессор значительно отличается от Erza-T, - сказал Гленн Хенри (Glenn Henry), основатель и президент компании Via Centaur Technology, - На рынке недорогих процессоров мы можем конкурировать с Celeron". Источник: по материалам сайта Semiconductor Business News.

0,13-микронный процессор Celeron 2 ГГц покоряет рынок Корпорация Intel, махнув рукой на промежуточную модель процессора Celeron с частотой 1,9 ГГц, объявила о выпуске нового, 2 ГГц разъема Socket 478. Руководство компании ожидает, что новый Celeron, цена которого составляет $103, достаточно быстро вытесни

Процессор Celeron преодолевает барьер в 2 ГГц Так как компания Intel уже выпустила Pentium 4 2,8 ГГц, Celeron также может прибавить в скорости и предстанет, таким образом, уже на следующей неделе в виде модели с частотой 2 ГГц. К сожалению, пока только с ядром Willamette (128 Кб кэша) и, само с

В розничной продаже появился процессор Celeron (Tualatin-256) 900 МГц Если Вы думаете, что самый медленный процессор Intel Celeron на 0,13 мкм ядре Tualatin-256 имеет тактовую частоту 1 ГГц, то Вы сильно ошибаетесь.

Intel готовит снижение цен на процессоры Pentium 4 и Celeron х месяцев года. Кроме того, такой шаг усилит беспокойство инвесторов о прибыльности Intel, особенно на фоне недавних снизившихся доходов этого производителя и того факта, что более дешевые процессоры Celeron составляют большой процент продаж компании. До этого Intel собиралась поставлять Р4 2,8 ГГц по цене $637 в партиях от 1000 штук. Процессор сперва должен был выйти в 4 квартале, однако в

Intel планирует перевести процессоры P4 Celeron на ядро Northwood Производитель процессоров Intel тестирует процессоры Celeron с 400-мегагерцовой шиной, основанные на 130-нанометровом ядре Northwood, а не 180-нанометровом Willamette. Согласно некоторым источникам, существуют процессоры, маркированные "строго ко

Digital Life: Нашейный пульт-удавка, новая клинопись, бумажный мобильник и робот, который боится света ассчитан на клиентов, которым необходим мощный компьютер на основе процессоров Intel Pentium P4 или Celeron в компактном корпусе типа "mini-tower", который можно устанавливать как в горизонталь

Свадьба P4 и Celeron, кибер-мичуринцы, свалка мобильников, и почему ваш компьютер грязнее унитаза выплачивать сборы за экологическую вредность продукции. Теперь обратимся собственно к компьютерным новостям прошедшей недели. Пожалуй, наиболее заметная из них - появление первого гибрида Pentium 4 и Celeron. Эти опыты по скрещиванию позволят Intel охватить весь рынок ПК одной конструкцией чипа. В среду компания выпустила версии Celeron 1,7 и 1,8 ГГц для настольных систем. Уже на это

Intel: 2 новых процессора Celeron Новые процессоры Intel Celeron с тактовой частотой 1,7 и 1,4 ГГц ориентированы на рынок недорогих настольных систем.

Intel выпустила новые процессоры Celeron й раз подняла планку производительности экономичных ПК, выпустив сегодня два новых процессора Intel Celeron для настольных систем нижнего ценового уровня. Процессоры Intel Celeron с такт