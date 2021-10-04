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Intel Celeron
Серия процессоров


04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 2
09.07.2021 Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10 1
07.07.2021 Intel собирает «старую гвардию» для разгрома AMD. В компанию вернулась создатель самых знаменитых процессоров 1
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 2
04.06.2021 Asus представляет новый мини-ПК PN41 2
17.05.2021 Chrome впервые за 13 лет перестанет «тормозить» при загрузке сайтов. Видео 1
23.04.2021 Samsung возвращает эпоху дешевых и качественных ноутбуков на Windows 2
03.03.2021 Вышло масштабное обновление Chrome со множеством изменений. На старых ПК оно не работает 1
11.02.2021 Очень дешевый полноценный ПК на Linux способен уместиться на ладони. Видео 1
08.02.2021 Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру 1
04.02.2021 Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК 2
20.01.2021 Microsoft показала пять ноутбуков на полноценной Windows 10 дешевле китайских смартфонов 4
12.01.2021 Intel готовит целую россыпь процессоров в стиле ARM 3
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
27.10.2020 Суперкомпактный ПК размером с два коробка спичек стал мощнее и дешевле. Видео 6
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих 8
07.09.2020 Intel готовит линейку наследников легендарных процессоров Atom. Рассекречены все их характеристики 3
03.09.2020 У Intel впервые за 14 лет новый логотип. Он как две капли воды похож на самый первый. Видео 1
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 1
30.07.2020 Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше флешки 1
29.06.2020 Acer запускает линейку защищенных ноутбуков и планшетов Enduro 1
11.06.2020 HP представила два новых ноутбука семейства HP Chromebook 1
12.05.2020 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22 1
23.04.2020 Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium 1
21.04.2020 Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini 1
17.04.2020 Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС 1
18.03.2020 Создан ПК размером с кредитку на процессоре AMD 2
23.01.2020 Самые ожидаемые новинки 2020 года на рынке ПК и ноутбуков 1
20.01.2020 Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК 1
17.01.2020 Создан полноценный настольный ПК размером с сигаретную пачку 6
14.11.2019 «Чипокалипсис» вернулся: «Дыра» в новейших процессорах Intel позволяет воровать данные 1
01.11.2019 Intel отправила на свалку знаменитые крошечные ПК на базе своего первого 10-нм процессора 1
11.10.2019 Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров 1
25.09.2019 Процессоры Intel в дефиците. Под ударом все производители ноутбуков 1
30.07.2019 Создан ноутбук с диагональю экрана меньше дюйма. Видео 1
25.07.2019 Synology представила новые СХД FS6400, SA3400 и DS620slim 1
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн» 3
20.05.2019 Созданы сверхкомпактные ПК на серверных процессорах Intel Xeon для инженеров и дизайнеров 1

Публикаций - 252, упоминаний - 351

Intel Celeron упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4158 54
Microsoft Corporation 11039 42
Lenovo Group 1636 20
Nvidia Corp 2012 19
Google LLC 7135 19
Samsung Electronics 5641 18
Apple Inc - Эппл Рус 7685 12
AMD - Advanced Micro Devices 1664 12
Acer Group 1359 7
Amazon Inc - Amazon.com 1469 4
Dell EMC 2393 4
Ланит Treolan - Треолан 95 4
HP Inc. 2901 4
SEC Consult Services 929 4
Merlion iRU - Деловой офис 66 3
Aquarius - Аквариус 209 3
IBM 3530 3
Bang&Olufsen 81 2
Qsan Technology 20 2
Merlion - Мерлион 273 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Citrix Systems 571 2
Базальт СПО 206 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 2
VMware 1829 2
Cisco Systems 2037 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
Digma 51 1
Wacom 69 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Qualcomm Technologies 1001 1
Twitter 2204 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 1
Panasonic Computer Product Solutions 13 1
Zotac 14 1
Sapphire Technology 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
AliExpress 275 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
X5 Group 599 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
PRB Logics Corporation 3 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство РФ 2200 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Ярославская областная Дума 4 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 115
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 79
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 63
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 41
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 37
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 29
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 29
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 22
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 22
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 20
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 19
DDR - Double data rate 1066 18
USB Type-C - USB-C 901 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 14
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 14
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 205 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 11
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 10
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 10
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 8
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 8
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 7
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 6
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 6
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 6
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 85 6
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 390 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 4
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 4
Microsoft Windows 10 6622 75
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 28
Nvidia GeForce GTX 2055 25
Linux OS 4249 24
Intel Core - Семейство процессоров 863 22
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 160 20
Microsoft Windows 8 1228 20
Google Android 10750 18
Intel Core i - Cерия процессоров 352 16
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 14
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 13
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 12
Microsoft Windows 7 1662 12
Microsoft Windows 851 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 9
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 7
Intel Apollo Lake 14 7
Corning Gorilla Glass 496 7
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 7
Microsoft Surface - Планшет 305 7
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 7
Google Chrome OS 306 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 98 7
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 7
Ланит Treolan Irbis 67 6
Nvidia GeForce GT 153 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 6
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 6
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 6
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 6
Intel Pentium Gold - Cерия процессоров 10 5
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 5
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 5
Apple macOS 922 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 5
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 5
Intel NUC - Next Unit of Computing - Мини-ПК 27 5
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 2
Lin James - Лин Джеймс 14 2
Бурмистров Роман 5 2
Гинятуллин Роман 61 2
Дмитриев Сергей 16 2
Vasques Rogelio - Васкесе Рогелио 3 1
Ермолов Марк 8 1
Solomon John - Соломон Джон 2 1
Garry Adam - Гэрри Адам 1 1
Chuang Andrew - Чуан Эндрю 2 1
Fan Jason - Фан Джейсон 8 1
Weng Peggy - Венг Пегги 4 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Рукавишникова Мария 5 1
iLife MP Micro PC 1 1
Кимельман Константин 7 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Bonnefon Maria - Боннефон Мария 1 1
Phillips Jon - Филлипс Джон 1 1
Liang Alfred - Лианг Альфред 1 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Колбин Евгений 43 1
Walker Chris - Уокер Крис 6 1
Чернякова Анна 2 1
Скляров Дмитрий 13 1
Шибанов Владимир 17 1
Никифоров Андрей 6 1
Стаин Владислав 4 1
Горячий Максим 9 1
Ефимов Петр 29 1
Shen Jerry - Шен Джерри 28 1
Катаев Александр 36 1
Водясов Алексей 97 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 11
Европа 3736 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Германия - Федеративная Республика 3618 4
Африка 1486 3
Беларусь - Белоруссия 2084 3
Япония 2771 3
Северная Америка 1407 3
Ближний Восток 1471 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 3
Китай - Тайвань 589 2
Казахстан - Республика 2622 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 2
Украина 3353 2
США - Солт-Лейк-Сити 21 1
Нидерланды 971 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Америка 456 1
США - Калифорния 972 1
Испания - Королевство 1250 1
Франция - Французская Республика 2116 1
США - Нью-Йорк 1088 1
Израиль 717 1
Канада 1295 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 16
Tom’s Hardware 86 8
DigiTimes - Издание 506 2
Reddit 198 1
The Register 338 1
Business Insider 182 1
CNET - Издание 273 1
Liliputing 27 1
TechPowerUp 13 1
HKEPC 2 1
Fanless Tech 2 1
FanlessTech 1 1
Golem.de 3 1
Mercury Research 19 1
NPD Group 81 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757478, в очереди разбора - 661168.
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