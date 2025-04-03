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Ермолов Марк



03.04.2025 Безопасность – пустой звук. Intel наотрез отказалась латать найденные россиянами «дыры» в ее старых процессорах 1
28.07.2020 Dell EMC устранил уязвимость в серверном контроллере удаленного доступа iDRAC, выявленную Positive Technologies 1
06.03.2020 Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 1
28.03.2019 Positive Technologies обнаружила недокументированную технологию в чипах Intel 1
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 1
14.06.2018 Apple закрыла уязвимость прошивки в компьютерах Apple, обнаруженную Positive Technologies 1
23.11.2017 Intel устранила найденную экспертами Positive Technologies уязвимость 1
23.11.2017 Intel пытается залатать «дыры» в своих процессорах трех поколений 1
21.11.2017 Intel признала «дыры» в своих процессорах трех поколений. Под угрозой миллионы ПК и серверов 1
30.08.2017 АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel 1
29.12.2016 Россияне придумали, как через USB взломать процессоры Intel 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Ермолов Марк и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1239 10
Intel Corporation 12252 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1468 2
Apple Inc 12202 1
Dell EMC 5038 1
Lenovo Group 2299 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
AMD - Advanced Micro Devices 4273 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Visa International 1953 2
Резонанс НПП 372 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6295 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25728 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20999 8
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 16 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7974 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2520 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16268 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2256 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2589 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30179 4
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2032 3
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24495 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12841 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10061 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 666 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 209 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11276 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 796 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 378 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1417 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 480 1
USB Type-A - USB-A 536 1
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 24 1
BIOS SPI Flash ROM - Serial Peripheral Interface 14 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 718 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1491 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14527 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7485 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9438 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9279 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13926 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6861 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5302 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12583 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 547 1
Intel ME - Management Engine 16 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 6
Intel Celeron - Серия процессоров 965 4
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 4
Intel Core - Семейство процессоров 1210 4
Linux OS 10123 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 3
Intel Xeon W 32 3
Intel Xeon E 193 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 3
Intel VISA - Intel Visualization of Internal Signals Architecture 4 2
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 31 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1353 2
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 2
Microsoft Windows 15809 2
Intel DAL - Intel Dynamic Application Loader 2 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 974 1
Intel Apollo Lake 16 1
Intel ME Front Side Bus 1 1
Intel МЕ - Intel Management Engine 1 1
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа - DRAC - Dell Remote Assistant Card 15 1
Apple macOS High Sierra 9 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 1
Intel CSME - Converged Security and Management Engine 2 1
Intel IPT - Intel Identity Protection Technology 4 1
Intel EPID - Intel Enhanced Privacy ID 1 1
Intel Server Platform Services - Intel SPS 1 1
Горячий Максим 9 8
Скляров Дмитрий 63 2
Гинятуллин Роман 61 1
Галушкин Олег 182 1
Кигурадзе Георгий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 3
Сингапур - Республика 1864 1
Германия - Гамбург 183 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1598 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 263 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3531 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 510 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1500 1
The Register - The Register Hardware 1587 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Black Hat - Конференция 116 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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