Кигурадзе Георгий


СОБЫТИЯ


29.10.2025 Эксперты Positive Technologies помогли закрыть уязвимости в контроллерах Fastwel 1
11.06.2024 «Лаборатория Касперского» нашла 24 уязвимости в популярном биометрическом терминале 1
28.07.2020 Dell EMC устранил уязвимость в серверном контроллере удаленного доступа iDRAC, выявленную Positive Technologies 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кигурадзе Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

ZKTeco - ZKSoftware - ЗКТеко Биометрия и безопасность 7 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5223 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1465 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Dell EMC 5088 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31156 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6931 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 928 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2627 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12129 1
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 30 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6068 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 851 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1125 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13510 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31676 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1948 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9914 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 574 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72052 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6199 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2660 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12239 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2560 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1417 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5097 2
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа - DRAC - Dell Remote Assistant Card 16 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 183 1
Linux OS 10785 1
Ермолов Марк 12 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9527 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2001 1
