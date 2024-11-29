Dell Technologies - Dell Computer

Китай получит миллиарды благодаря Трампу. Microsoft, Dell и HP заказали выпуск гигантских партий техники, пока он не стал у власти на ужесточение давления на Китай. В частности, он говорил о планах по введению 10-процентной пошлины на весь китайский импорт. Зачем платить больше Именно этих пошлин и боятся ИТ-компании. В арсенале Dell и HP есть немало техники – ноутбуки, серверы и пр. Microsoft тоже выпускает потребительскую электронику (мобильные ПК, игровые станции и пр.), и значительная часть их продукции производитс

Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос ском рынке мобильных ПК достигала 30%. Отечественные же бренды ноутбуков делили между собой 4%. На российском рынке мобильных ПК США представлены, в основном, тремя брендами с мировым именем – Apple, Dell и HP. Они десятилетиями зарабатывали репутацию в России, однако в начале 2022 г. приняли решение об уходе из страны – это была их реакция на в одночасье изменившуюся геополитику. Все меняе

Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM в рамках рассмотрения иска системного интегратора «Талмер». Решение обосновано тем, что материнская компания Dell, управляющая ООО «Делл» в России, зарегистрирована в Голландии. Как сказано в о

В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP екоторые модели произведенных ей компьютерных процессоров на территории Германии. По информации Financial Times, судебный запрет может распространяться не только на сами чипы, но и продукцию компаний Dell и HP на их основе. Решение вынесено в рамках патентного спора между Intel и американской R2 Semiconductor, инициированного последней. Европейский патент, принадлежащий R2, описывает технол

ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр» рактерных для прошивок BIOS. Тому есть множество причин. Одна из наиболее очевидных – отличия в реализации функций управления памятью. Популярность компьютеров Dell По данным аналитической фирмы IDC, Dell Technologies в IV квартале 2021 г. в глобальном масштабе отгрузила около 17,20 млн традиционных персональных компьютеров – к таковым аналитики относят десктопы, ноутбуки и рабочие станции.

Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги тметил Деннис Хоффман (Dennis Hoffman), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Dell Technologies Telecom Systems Business. — Наш расширенный портфель телекоммуникационных р

Dell Technologies Forum 2021 кациях. Отметьте 30 ноября в календаре. Регистрируйтесь для участия прямо сейчас, чтобы быть в курсе технологий, которые изменят мир уже завтра. Присоединяйтесь к бесплатному виртуальному мероприятию Dell Technologies Forum через форму регистрации — и узнайте о решениях, которые позволят вам работать, учиться и внедрять инновации из любой точки мира. Встреча будет особенно актуальна: Руково

Dell приглашает на ежегодную конференцию Dell Technologies Forum 2021 дим надежный партнер, способный предоставить оптимальные аппаратные и программные решения. Компания Dell Technologies не первый год занимается подготовкой инфраструктуры крупнейших компаний к р

Dell Technologies Forum 2021 пройдет 30 ноября в онлайн-формате берустойчивость компании и защитить данные в эпоху вирусов-шифровальщиков можно будет узнать в ходе Dell Technologies Forum 2021. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать от руководителя направления

Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений Компания Dell Technologies (NYSE: DELL) анонсировала новые облачные и ИТ-предложения, разработанные со

Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных я удовлетворения меняющихся требований, - считает Питер Манка (Peter Manca), старший вице-президент Dell Technologies по интегрированным решениям. - С помощью программного обеспечения с открыты

Решение CyberProtect Cyber Recovery от Dell Technologies: как повысить устойчивость бизнеса к кибератакам ред киберугрозами всерьез беспокоит представителей бизнеса. По данным Accenture, 68% руководителей считают, что риски в сфере кибербезопасности возрастают. По данным Глобального индекса защиты данных Dell Technologies, 69% респондентов не уверены, что смогут восстановить все критически важные для бизнеса данные после кибератаки. При этом в мире кибератаки в среднем происходят каждые 39 секу

Гибридные клиенты Dell Hybrid Client предоставляют больше возможностей для сотрудников и ИТ-отделов гибридного клиента Dell Hybrid Client лежит расширенный опыт как для сотрудников, так и для ИТ-команд, - говорит Брук Хьюлинг (Brooke Huling), вице-президент группы современных вычислительных решений Dell Technologies. - Для сотрудников Dell Hybrid Client предоставляет одинаковые персонализированные возможности, независимо от того, на каком устройстве вы работаете. Все, что вам нужно, всегд

Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge Dell Technologies выпускает портфолио самых мощных и безопасных серверов Dell EMC PowerEdge, открывающих путь к вычислениям нового поколения. Представленные серверы Dell Technologies прокладывают дорогу к полностью автономной инфраструктуре с передовыми вычислениями, которые обеспечивают качественно новую эффективность, охватывают возможности использования

Dell Technologies Forum 2020 По ссылке регистрация вас ждут десятки тематических вебинаров, на которых ведущие эксперты Dell Technologies и приглашённые гости говорили о цифровой трансформации бизнеса Также у нас была отдельная сессия со звёздными гостями – олимпийским чемпионом Алексеем Немовым и популяризатора

Dell Technologies: новый лидер серверного рынка ст «В отличие от других ведущих игроков, которые работали в России уже десяток-другой лет, компания Dell Technologies гораздо позже пришла на российский рынок серверов, - рассказывает Михаил Ор

Dell Technologies: новый лидер серверного рынка ст «В отличие от других ведущих игроков, которые работали в России уже десяток-другой лет, компания Dell Technologies гораздо позже пришла на российский рынок серверов, - рассказывает Михаил Ор

«Главстрой» применил решения Dell Technologies для ИТ-инфраструктуры «Главстрой» сообщил об использовании решений Dell Technologies для развития ИТ-инфраструктуры. Компания в качестве платформы хранения данных применила гибридные массивы хранения Dell EMC серии SC v3020. Система может быть объединена с дру

Рола Дагер назначена руководителем партнерского канала продаж Dell Technologies Dell Technologies объявила о назначении Ролы Дагер (Rola Dagher) новым руководителем партнерского канала продаж, отчитывающейся Биллу Сканнеллу (Bill Scannell), президенту Dell Technologies по глобальным продажам и работе с клиентами. Рола Дагер будет определять в Dell Technologies глобальную партнерскую стратегию, общее видение, отвечать за поддержку и ра

«Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies «Крок облачные сервисы» модернизировало и масштабировало платформу собственной разработки «Облако КРОК» с помощью продуктов Dell Technologies. Платформа создана в 2009 году на основе решений Dell Technologies, и одна из ключевых ее особенностей – совместимость программного интерфейса (API) реализованных серви

Dell Technologies 2020_Live 30 июня в 10:00 (Мск) Dell Technologies проведёт большое онлайн-мероприятие, во время которого в удобном интерактив

Dell Technologies 2020_Live: онлайн-конференция о цифровой трансформации бизнеса скве) состоится большая онлайн-конференция о новейших решениях для цифровой трансформации бизнеса – Dell Technologies 2020_Live. Мероприятие будет особенно интересно владельцам крупного и средн

Dell Technologies представила CХД PowerScale 4 году объем хранимых компаниями в виде файлов или объектов данных утроится, и пока нет никаких признаков замедления темпов его роста, - сказал Дэн Инбар (Dan Inbar), президент и генеральный менеджер Dell Technologies по хранению данных. – Сегодня, в эпоху данных предприятиям необходим простой, удобный и экономически эффективный способ хранения и использования неструктурированных данных для

Dell Technologies Live_2020: онлайн-конференция о цифровой трансформации бизнеса и новейших IT-решениях В конце июня Dell Technologies проведёт большую онлайн-конференцию, посвящённую цифровой трансформации биз

Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных Dell Technologies и Google Cloud представили платформу Dell Technologies Cloud OneFS с облаком данных Google Cloud, созданную в помощь организациям для контроля экспоненциального роста данных и объемов приложений, а также для облегчения передачи по

Atos и Dell Technologies договорились о сотрудничестве в России Atos подписал локальный договор с Dell Technologies, тем самым расширив географию глобального сотрудничества компаний. Вместе A

ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo Dell и Lenovo для ВТБ Как выяснил CNews, банк ВТБ готов потратить 4,32 млрд руб. на программно-аппаратные комплексы (ПАК) американской компании Dell и китайской Lenovo, использующие ПО виртуализации разработчика из США Nutanix. В частности, 28 января 2020 г. ВТБ запустил тендер в формате «запроса предложений» на поставку комплексов Del

Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС Прямой доступ Серьёзные уязвимости, выявленные в BIOS некоторых ноутбуков Dell и HP, позволяют злоумышленникам получать доступ к важной системной информации и привилегии уровня ядра с помощью системы DMA (Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти). DMA -

Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC собирают и накапливают организации, представляют большую ценность, а HPC и ИИ помогают им извлечь из этих данных максимальную пользу, - отметил Тьерри Пеллегрино (Thierry Pellegrino), вице-президент Dell Technologies по направлению HPC. - Мы стремимся создавать решения, которые упрощают использование и развертывание этих технологий организациями любого размера и на всех этапах внедрения».

Dell Technologies представила автономную инфраструктуру Dell EMC Powerone иями, и больше - получению от них реальной пользы, – отметил Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент Dell Technologies Infrastructure Solutions Group. – Если говорить о перспективах, то Powerone

Dell Technologies вместе с КРОК примут участие в CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра ачные сервисы» (входит в ТОП-10) совместно с одним из ведущих лидеров ИТ-индустрии группой компаний Dell Technologies. Максим Березин, директор по развитию бизнеса «КРОК Облачные сервисы», выст

Dell Technologies Forum я помогут компаниям выжить в цифровой гонке и остаться конкурентоспособными? Обо всем этом эксперты Dell Technologies расскажут в рамках более чем 25 специальных сессий и презентаций. В этом го

Российским бизнесменам расскажут, как технологии будут менять мир в будущем у укажут путь к трансформации Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum, который пройдет 8 октября в Москве. Как ожидается, на нем будут подн

Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud Dell Technologies представила обновленную платформы Dell Technologies Cloud для еще более эффективной работы как с традиционными приложениями, так и с облачными средами. Последнее исследование аналитической компании ESG показало, что больше поло

8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum в этом году. Для того, чтобы осветить ее наиболее полно, эксперты

8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum в этом году. Для того, чтобы осветить ее наиболее полно, эксперты

Dell представила в Москве новые клиентские решения ell Latitude, а Александр Белоглинцев, менеджер по продажам рабочих станций и защищенных ноутбуков, Dell Technologies, представил всю операционную мощь нового поколения рабочих станций Dell Pre

Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel готовых решениях также используются процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, теперь доступные в нескольких моделях серверов PowerEdge, включая 4-процессорные PowerEdge R840. В линейке услуг Dell Technologies также расширено предложение ProDeploy, которое теперь включает ProDeploy для HPC. Это помогает сделать процесс реализации HPC-решения простым, гибким и надежным — от установки

Dell обновила линейку рабочих станций Precision автономной работы. Новинки дают клиентам возможность работать и творить, где бы они ни находились. Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечн