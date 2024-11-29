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Dell Technologies Dell Computer
Dell Technologies представляет собой глобальную технологическую корпорацию, которая занимается разработкой, производством и поддержкой спектра компьютерного оборудования и программного обеспечения. Компания была основана в 1984 году Майклом Деллом и первоначально специализировалась на прямых продажах персональных компьютеров. Со временем Dell расширила свой портфель продуктов и услуг, включив в него серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, программное обеспечение и услуги.
Компания является частью группы компаний Dell Technologies, куда также входят такие подразделения как VMware (до продажи Broadcom), Dell EMC и другие. Штаб-квартира Dell находится в Раунд-Роке, штат Техас, США.
В сфере производства Dell известна своими настольными компьютерами, ноутбуками, мониторами и серверами. Компания разрабатывает и внедряет различные технологии, включая системы виртуализации, облачные решения и системы хранения данных. Одним из примеров является разработка нового форм-фактора оперативной памяти CAMM, который позволяет создавать более компактные устройства.
В судебной сфере Dell столкнулась с рядом разбирательств. Например, российское подразделение компании было замешано в нескольких судебных процессах после ухода с российского рынка в 2022 году. Арбитражный суд Москвы арестовал средства на счетах российского представительства Dell по иску системного интегратора "Талмер". Также были зафиксированы иски со стороны других компаний и государственных структур.
Среди конкурентов Dell на мировом рынке можно выделить следующие компании:
Dell участвует в развитии новых технологических направлений, включая квантовые вычисления и облачные технологии. Например, компания представила гибридную вычислительную систему Dell Quantum Computing Solution, сочетающую традиционные и квантовые вычисления. Компания также столкнулась с вызовами в области глобальной логистики и производства. Попытки перенести производство из Китая в другие страны, такие как Вьетнам, столкнулись с трудностями в цепочках поставок и квалификации рабочей силы.
СОБЫТИЯ
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|29.11.2024
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Китай получит миллиарды благодаря Трампу. Microsoft, Dell и HP заказали выпуск гигантских партий техники, пока он не стал у власти
на ужесточение давления на Китай. В частности, он говорил о планах по введению 10-процентной пошлины на весь китайский импорт. Зачем платить больше Именно этих пошлин и боятся ИТ-компании. В арсенале Dell и HP есть немало техники – ноутбуки, серверы и пр. Microsoft тоже выпускает потребительскую электронику (мобильные ПК, игровые станции и пр.), и значительная часть их продукции производитс
|05.11.2024
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Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос
ском рынке мобильных ПК достигала 30%. Отечественные же бренды ноутбуков делили между собой 4%. На российском рынке мобильных ПК США представлены, в основном, тремя брендами с мировым именем – Apple, Dell и HP. Они десятилетиями зарабатывали репутацию в России, однако в начале 2022 г. приняли решение об уходе из страны – это была их реакция на в одночасье изменившуюся геополитику. Все меняе
|22.10.2024
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Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM
в рамках рассмотрения иска системного интегратора «Талмер». Решение обосновано тем, что материнская компания Dell, управляющая ООО «Делл» в России, зарегистрирована в Голландии. Как сказано в о
|08.02.2024
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В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP
екоторые модели произведенных ей компьютерных процессоров на территории Германии. По информации Financial Times, судебный запрет может распространяться не только на сами чипы, но и продукцию компаний Dell и HP на их основе. Решение вынесено в рамках патентного спора между Intel и американской R2 Semiconductor, инициированного последней. Европейский патент, принадлежащий R2, описывает технол
|24.03.2022
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ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр»
рактерных для прошивок BIOS. Тому есть множество причин. Одна из наиболее очевидных – отличия в реализации функций управления памятью. Популярность компьютеров Dell По данным аналитической фирмы IDC, Dell Technologies в IV квартале 2021 г. в глобальном масштабе отгрузила около 17,20 млн традиционных персональных компьютеров – к таковым аналитики относят десктопы, ноутбуки и рабочие станции.
|25.02.2022
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Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги
тметил Деннис Хоффман (Dennis Hoffman), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Dell Technologies Telecom Systems Business. — Наш расширенный портфель телекоммуникационных р
|30.11.2021
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Dell Technologies Forum 2021
кациях. Отметьте 30 ноября в календаре. Регистрируйтесь для участия прямо сейчас, чтобы быть в курсе технологий, которые изменят мир уже завтра. Присоединяйтесь к бесплатному виртуальному мероприятию Dell Technologies Forum через форму регистрации — и узнайте о решениях, которые позволят вам работать, учиться и внедрять инновации из любой точки мира. Встреча будет особенно актуальна: Руково
|15.11.2021
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Dell приглашает на ежегодную конференцию Dell Technologies Forum 2021
дим надежный партнер, способный предоставить оптимальные аппаратные и программные решения. Компания Dell Technologies не первый год занимается подготовкой инфраструктуры крупнейших компаний к р
|08.11.2021
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Dell Technologies Forum 2021 пройдет 30 ноября в онлайн-формате
берустойчивость компании и защитить данные в эпоху вирусов-шифровальщиков можно будет узнать в ходе Dell Technologies Forum 2021. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать от руководителя направления
|20.10.2021
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Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений
Компания Dell Technologies (NYSE: DELL) анонсировала новые облачные и ИТ-предложения, разработанные со
|29.06.2021
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Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных
я удовлетворения меняющихся требований, - считает Питер Манка (Peter Manca), старший вице-президент Dell Technologies по интегрированным решениям. - С помощью программного обеспечения с открыты
|28.04.2021
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Решение CyberProtect Cyber Recovery от Dell Technologies: как повысить устойчивость бизнеса к кибератакам
ред киберугрозами всерьез беспокоит представителей бизнеса. По данным Accenture, 68% руководителей считают, что риски в сфере кибербезопасности возрастают. По данным Глобального индекса защиты данных Dell Technologies, 69% респондентов не уверены, что смогут восстановить все критически важные для бизнеса данные после кибератаки. При этом в мире кибератаки в среднем происходят каждые 39 секу
|05.04.2021
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Гибридные клиенты Dell Hybrid Client предоставляют больше возможностей для сотрудников и ИТ-отделов
гибридного клиента Dell Hybrid Client лежит расширенный опыт как для сотрудников, так и для ИТ-команд, - говорит Брук Хьюлинг (Brooke Huling), вице-президент группы современных вычислительных решений Dell Technologies. - Для сотрудников Dell Hybrid Client предоставляет одинаковые персонализированные возможности, независимо от того, на каком устройстве вы работаете. Все, что вам нужно, всегд
|18.03.2021
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Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge
Dell Technologies выпускает портфолио самых мощных и безопасных серверов Dell EMC PowerEdge, открывающих путь к вычислениям нового поколения. Представленные серверы Dell Technologies прокладывают дорогу к полностью автономной инфраструктуре с передовыми вычислениями, которые обеспечивают качественно новую эффективность, охватывают возможности использования
|26.01.2021
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Dell Technologies Forum 2020
По ссылке регистрация вас ждут десятки тематических вебинаров, на которых ведущие эксперты Dell Technologies и приглашённые гости говорили о цифровой трансформации бизнеса Также у нас была отдельная сессия со звёздными гостями – олимпийским чемпионом Алексеем Немовым и популяризатора
|23.01.2021
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Dell Technologies: новый лидер серверного рынка
ст «В отличие от других ведущих игроков, которые работали в России уже десяток-другой лет, компания Dell Technologies гораздо позже пришла на российский рынок серверов, - рассказывает Михаил Ор
|22.01.2021
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Dell Technologies: новый лидер серверного рынка
ст «В отличие от других ведущих игроков, которые работали в России уже десяток-другой лет, компания Dell Technologies гораздо позже пришла на российский рынок серверов, - рассказывает Михаил Ор
|10.11.2020
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«Главстрой» применил решения Dell Technologies для ИТ-инфраструктуры
«Главстрой» сообщил об использовании решений Dell Technologies для развития ИТ-инфраструктуры. Компания в качестве платформы хранения данных применила гибридные массивы хранения Dell EMC серии SC v3020. Система может быть объединена с дру
|20.08.2020
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Рола Дагер назначена руководителем партнерского канала продаж Dell Technologies
Dell Technologies объявила о назначении Ролы Дагер (Rola Dagher) новым руководителем партнерского канала продаж, отчитывающейся Биллу Сканнеллу (Bill Scannell), президенту Dell Technologies по глобальным продажам и работе с клиентами. Рола Дагер будет определять в Dell Technologies глобальную партнерскую стратегию, общее видение, отвечать за поддержку и ра
|02.07.2020
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«Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies
«Крок облачные сервисы» модернизировало и масштабировало платформу собственной разработки «Облако КРОК» с помощью продуктов Dell Technologies. Платформа создана в 2009 году на основе решений Dell Technologies, и одна из ключевых ее особенностей – совместимость программного интерфейса (API) реализованных серви
|30.06.2020
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Dell Technologies 2020_Live
30 июня в 10:00 (Мск) Dell Technologies проведёт большое онлайн-мероприятие, во время которого в удобном интерактив
|29.06.2020
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Dell Technologies 2020_Live: онлайн-конференция о цифровой трансформации бизнеса
скве) состоится большая онлайн-конференция о новейших решениях для цифровой трансформации бизнеса – Dell Technologies 2020_Live. Мероприятие будет особенно интересно владельцам крупного и средн
|22.06.2020
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Dell Technologies представила CХД PowerScale
4 году объем хранимых компаниями в виде файлов или объектов данных утроится, и пока нет никаких признаков замедления темпов его роста, - сказал Дэн Инбар (Dan Inbar), президент и генеральный менеджер Dell Technologies по хранению данных. – Сегодня, в эпоху данных предприятиям необходим простой, удобный и экономически эффективный способ хранения и использования неструктурированных данных для
|17.06.2020
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Dell Technologies Live_2020: онлайн-конференция о цифровой трансформации бизнеса и новейших IT-решениях
В конце июня Dell Technologies проведёт большую онлайн-конференцию, посвящённую цифровой трансформации биз
|27.05.2020
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Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных
Dell Technologies и Google Cloud представили платформу Dell Technologies Cloud OneFS с облаком данных Google Cloud, созданную в помощь организациям для контроля экспоненциального роста данных и объемов приложений, а также для облегчения передачи по
|19.05.2020
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Atos и Dell Technologies договорились о сотрудничестве в России
Atos подписал локальный договор с Dell Technologies, тем самым расширив географию глобального сотрудничества компаний. Вместе A
|14.02.2020
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ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo
Dell и Lenovo для ВТБ Как выяснил CNews, банк ВТБ готов потратить 4,32 млрд руб. на программно-аппаратные комплексы (ПАК) американской компании Dell и китайской Lenovo, использующие ПО виртуализации разработчика из США Nutanix. В частности, 28 января 2020 г. ВТБ запустил тендер в формате «запроса предложений» на поставку комплексов Del
|03.02.2020
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Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС
Прямой доступ Серьёзные уязвимости, выявленные в BIOS некоторых ноутбуков Dell и HP, позволяют злоумышленникам получать доступ к важной системной информации и привилегии уровня ядра с помощью системы DMA (Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти). DMA -
|25.11.2019
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Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC
собирают и накапливают организации, представляют большую ценность, а HPC и ИИ помогают им извлечь из этих данных максимальную пользу, - отметил Тьерри Пеллегрино (Thierry Pellegrino), вице-президент Dell Technologies по направлению HPC. - Мы стремимся создавать решения, которые упрощают использование и развертывание этих технологий организациями любого размера и на всех этапах внедрения».
|13.11.2019
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Dell Technologies представила автономную инфраструктуру Dell EMC Powerone
иями, и больше - получению от них реальной пользы, – отметил Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент Dell Technologies Infrastructure Solutions Group. – Если говорить о перспективах, то Powerone
|01.11.2019
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Dell Technologies вместе с КРОК примут участие в CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра
ачные сервисы» (входит в ТОП-10) совместно с одним из ведущих лидеров ИТ-индустрии группой компаний Dell Technologies. Максим Березин, директор по развитию бизнеса «КРОК Облачные сервисы», выст
|08.10.2019
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Dell Technologies Forum
я помогут компаниям выжить в цифровой гонке и остаться конкурентоспособными? Обо всем этом эксперты Dell Technologies расскажут в рамках более чем 25 специальных сессий и презентаций. В этом го
|02.10.2019
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Российским бизнесменам расскажут, как технологии будут менять мир в будущем
у укажут путь к трансформации Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum, который пройдет 8 октября в Москве. Как ожидается, на нем будут подн
|26.09.2019
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Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud
Dell Technologies представила обновленную платформы Dell Technologies Cloud для еще более эффективной работы как с традиционными приложениями, так и с облачными средами. Последнее исследование аналитической компании ESG показало, что больше поло
|26.09.2019
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8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum
Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum в этом году. Для того, чтобы осветить ее наиболее полно, эксперты
|24.09.2019
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8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum
Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum в этом году. Для того, чтобы осветить ее наиболее полно, эксперты
|19.07.2019
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Dell представила в Москве новые клиентские решения
ell Latitude, а Александр Белоглинцев, менеджер по продажам рабочих станций и защищенных ноутбуков, Dell Technologies, представил всю операционную мощь нового поколения рабочих станций Dell Pre
|28.06.2019
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Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel
готовых решениях также используются процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, теперь доступные в нескольких моделях серверов PowerEdge, включая 4-процессорные PowerEdge R840. В линейке услуг Dell Technologies также расширено предложение ProDeploy, которое теперь включает ProDeploy для HPC. Это помогает сделать процесс реализации HPC-решения простым, гибким и надежным — от установки
|30.05.2019
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Dell обновила линейку рабочих станций Precision
автономной работы. Новинки дают клиентам возможность работать и творить, где бы они ни находились. Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечн
|28.05.2019
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Dell представила решение Cumulocity IoT Edge для интернета вещей
ального интернета вещей, разработанное в партнерстве с Software AG – Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies. Новинка объединяет серверы и пограничные шлюзы компании с Cumulocity IoT E
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