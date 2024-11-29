Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Dell Technologies Dell Computer

Dell Technologies - Dell Computer

Dell Technologies представляет собой глобальную технологическую корпорацию, которая занимается разработкой, производством и поддержкой спектра компьютерного оборудования и программного обеспечения. Компания была основана в 1984 году Майклом Деллом и первоначально специализировалась на прямых продажах персональных компьютеров. Со временем Dell расширила свой портфель продуктов и услуг, включив в него серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, программное обеспечение и услуги.

Компания является частью группы компаний Dell Technologies, куда также входят такие подразделения как VMware (до продажи Broadcom), Dell EMC и другие. Штаб-квартира Dell находится в Раунд-Роке, штат Техас, США.

В сфере производства Dell известна своими настольными компьютерами, ноутбуками, мониторами и серверами. Компания разрабатывает и внедряет различные технологии, включая системы виртуализации, облачные решения и системы хранения данных. Одним из примеров является разработка нового форм-фактора оперативной памяти CAMM, который позволяет создавать более компактные устройства.

В судебной сфере Dell столкнулась с рядом разбирательств. Например, российское подразделение компании было замешано в нескольких судебных процессах после ухода с российского рынка в 2022 году. Арбитражный суд Москвы арестовал средства на счетах российского представительства Dell по иску системного интегратора "Талмер". Также были зафиксированы иски со стороны других компаний и государственных структур.

Среди конкурентов Dell на мировом рынке можно выделить следующие компании:

Dell участвует в развитии новых технологических направлений, включая квантовые вычисления и облачные технологии. Например, компания представила гибридную вычислительную систему Dell Quantum Computing Solution, сочетающую традиционные и квантовые вычисления. Компания также столкнулась с вызовами в области глобальной логистики и производства. Попытки перенести производство из Китая в другие страны, такие как Вьетнам, столкнулись с трудностями в цепочках поставок и квалификации рабочей силы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.11.2024 Китай получит миллиарды благодаря Трампу. Microsoft, Dell и HP заказали выпуск гигантских партий техники, пока он не стал у власти

на ужесточение давления на Китай. В частности, он говорил о планах по введению 10-процентной пошлины на весь китайский импорт. Зачем платить больше Именно этих пошлин и боятся ИТ-компании. В арсенале Dell и HP есть немало техники – ноутбуки, серверы и пр. Microsoft тоже выпускает потребительскую электронику (мобильные ПК, игровые станции и пр.), и значительная часть их продукции производитс
05.11.2024 Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос

ском рынке мобильных ПК достигала 30%. Отечественные же бренды ноутбуков делили между собой 4%. На российском рынке мобильных ПК США представлены, в основном, тремя брендами с мировым именем – Apple, Dell и HP. Они десятилетиями зарабатывали репутацию в России, однако в начале 2022 г. приняли решение об уходе из страны – это была их реакция на в одночасье изменившуюся геополитику. Все меняе
22.10.2024 Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM

в рамках рассмотрения иска системного интегратора «Талмер». Решение обосновано тем, что материнская компания Dell, управляющая ООО «Делл» в России, зарегистрирована в Голландии. Как сказано в о
08.02.2024 В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP

екоторые модели произведенных ей компьютерных процессоров на территории Германии. По информации Financial Times, судебный запрет может распространяться не только на сами чипы, но и продукцию компаний Dell и HP на их основе. Решение вынесено в рамках патентного спора между Intel и американской R2 Semiconductor, инициированного последней. Европейский патент, принадлежащий R2, описывает технол
24.03.2022 ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр»

рактерных для прошивок BIOS. Тому есть множество причин. Одна из наиболее очевидных – отличия в реализации функций управления памятью. Популярность компьютеров Dell По данным аналитической фирмы IDC, Dell Technologies в IV квартале 2021 г. в глобальном масштабе отгрузила около 17,20 млн традиционных персональных компьютеров – к таковым аналитики относят десктопы, ноутбуки и рабочие станции.
25.02.2022 Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги

тметил Деннис Хоффман (Dennis Hoffman), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Dell Technologies Telecom Systems Business. — Наш расширенный портфель телекоммуникационных р
30.11.2021 Dell Technologies Forum 2021

кациях. Отметьте 30 ноября в календаре. Регистрируйтесь для участия прямо сейчас, чтобы быть в курсе технологий, которые изменят мир уже завтра. Присоединяйтесь к бесплатному виртуальному мероприятию Dell Technologies Forum через форму регистрации — и узнайте о решениях, которые позволят вам работать, учиться и внедрять инновации из любой точки мира. Встреча будет особенно актуальна: Руково
15.11.2021 Dell приглашает на ежегодную конференцию Dell Technologies Forum 2021

дим надежный партнер, способный предоставить оптимальные аппаратные и программные решения. Компания Dell Technologies не первый год занимается подготовкой инфраструктуры крупнейших компаний к р
08.11.2021 Dell Technologies Forum 2021 пройдет 30 ноября в онлайн-формате

берустойчивость компании и защитить данные в эпоху вирусов-шифровальщиков можно будет узнать в ходе Dell Technologies Forum 2021. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать от руководителя направления
20.10.2021 Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений

Компания Dell Technologies (NYSE: DELL) анонсировала новые облачные и ИТ-предложения, разработанные со
29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных

я удовлетворения меняющихся требований, - считает Питер Манка (Peter Manca), старший вице-президент Dell Technologies по интегрированным решениям. - С помощью программного обеспечения с открыты
28.04.2021 Решение CyberProtect Cyber Recovery от Dell Technologies: как повысить устойчивость бизнеса к кибератакам

ред киберугрозами всерьез беспокоит представителей бизнеса. По данным Accenture, 68% руководителей считают, что риски в сфере кибербезопасности возрастают. По данным Глобального индекса защиты данных Dell Technologies, 69% респондентов не уверены, что смогут восстановить все критически важные для бизнеса данные после кибератаки. При этом в мире кибератаки в среднем происходят каждые 39 секу
05.04.2021 Гибридные клиенты Dell Hybrid Client предоставляют больше возможностей для сотрудников и ИТ-отделов

гибридного клиента Dell Hybrid Client лежит расширенный опыт как для сотрудников, так и для ИТ-команд, - говорит Брук Хьюлинг (Brooke Huling), вице-президент группы современных вычислительных решений Dell Technologies. - Для сотрудников Dell Hybrid Client предоставляет одинаковые персонализированные возможности, независимо от того, на каком устройстве вы работаете. Все, что вам нужно, всегд
18.03.2021 Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge

Dell Technologies выпускает портфолио самых мощных и безопасных серверов Dell EMC PowerEdge, открывающих путь к вычислениям нового поколения. Представленные серверы Dell Technologies прокладывают дорогу к полностью автономной инфраструктуре с передовыми вычислениями, которые обеспечивают качественно новую эффективность, охватывают возможности использования
26.01.2021 Dell Technologies Forum 2020

По ссылке регистрация вас ждут десятки тематических вебинаров, на которых ведущие эксперты Dell Technologies и приглашённые гости говорили о цифровой трансформации бизнеса Также у нас была отдельная сессия со звёздными гостями – олимпийским чемпионом Алексеем Немовым и популяризатора
23.01.2021 Dell Technologies: новый лидер серверного рынка

ст «В отличие от других ведущих игроков, которые работали в России уже десяток-другой лет, компания Dell Technologies гораздо позже пришла на российский рынок серверов, - рассказывает Михаил Ор
22.01.2021 Dell Technologies: новый лидер серверного рынка

ст «В отличие от других ведущих игроков, которые работали в России уже десяток-другой лет, компания Dell Technologies гораздо позже пришла на российский рынок серверов, - рассказывает Михаил Ор
10.11.2020 «Главстрой» применил решения Dell Technologies для ИТ-инфраструктуры

«Главстрой» сообщил об использовании решений Dell Technologies для развития ИТ-инфраструктуры. Компания в качестве платформы хранения данных применила гибридные массивы хранения Dell EMC серии SC v3020. Система может быть объединена с дру
20.08.2020 Рола Дагер назначена руководителем партнерского канала продаж Dell Technologies

Dell Technologies объявила о назначении Ролы Дагер (Rola Dagher) новым руководителем партнерского канала продаж, отчитывающейся Биллу Сканнеллу (Bill Scannell), президенту Dell Technologies по глобальным продажам и работе с клиентами. Рола Дагер будет определять в Dell Technologies глобальную партнерскую стратегию, общее видение, отвечать за поддержку и ра
02.07.2020 «Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies

«Крок облачные сервисы» модернизировало и масштабировало платформу собственной разработки «Облако КРОК» с помощью продуктов Dell Technologies. Платформа создана в 2009 году на основе решений Dell Technologies, и одна из ключевых ее особенностей – совместимость программного интерфейса (API) реализованных серви
30.06.2020 Dell Technologies 2020_Live

30 июня в 10:00 (Мск) Dell Technologies проведёт большое онлайн-мероприятие, во время которого в удобном интерактив
29.06.2020 Dell Technologies 2020_Live: онлайн-конференция о цифровой трансформации бизнеса

скве) состоится большая онлайн-конференция о новейших решениях для цифровой трансформации бизнеса – Dell Technologies 2020_Live. Мероприятие будет особенно интересно владельцам крупного и средн
22.06.2020 Dell Technologies представила CХД PowerScale

4 году объем хранимых компаниями в виде файлов или объектов данных утроится, и пока нет никаких признаков замедления темпов его роста, - сказал Дэн Инбар (Dan Inbar), президент и генеральный менеджер Dell Technologies по хранению данных. – Сегодня, в эпоху данных предприятиям необходим простой, удобный и экономически эффективный способ хранения и использования неструктурированных данных для
17.06.2020 Dell Technologies Live_2020: онлайн-конференция о цифровой трансформации бизнеса и новейших IT-решениях

В конце июня Dell Technologies проведёт большую онлайн-конференцию, посвящённую цифровой трансформации биз
27.05.2020 Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных

Dell Technologies и Google Cloud представили платформу Dell Technologies Cloud OneFS с облаком данных Google Cloud, созданную в помощь организациям для контроля экспоненциального роста данных и объемов приложений, а также для облегчения передачи по
19.05.2020 Atos и Dell Technologies договорились о сотрудничестве в России

Atos подписал локальный договор с Dell Technologies, тем самым расширив географию глобального сотрудничества компаний. Вместе A
14.02.2020 ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo

Dell и Lenovo для ВТБ Как выяснил CNews, банк ВТБ готов потратить 4,32 млрд руб. на программно-аппаратные комплексы (ПАК) американской компании Dell и китайской Lenovo, использующие ПО виртуализации разработчика из США Nutanix. В частности, 28 января 2020 г. ВТБ запустил тендер в формате «запроса предложений» на поставку комплексов Del
03.02.2020 Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС

Прямой доступ Серьёзные уязвимости, выявленные в BIOS некоторых ноутбуков Dell и HP, позволяют злоумышленникам получать доступ к важной системной информации и привилегии уровня ядра с помощью системы DMA (Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти). DMA -

25.11.2019 Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC

собирают и накапливают организации, представляют большую ценность, а HPC и ИИ помогают им извлечь из этих данных максимальную пользу, - отметил Тьерри Пеллегрино (Thierry Pellegrino), вице-президент Dell Technologies по направлению HPC. - Мы стремимся создавать решения, которые упрощают использование и развертывание этих технологий организациями любого размера и на всех этапах внедрения».

13.11.2019 Dell Technologies представила автономную инфраструктуру Dell EMC Powerone

иями, и больше - получению от них реальной пользы, – отметил Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент Dell Technologies Infrastructure Solutions Group. – Если говорить о перспективах, то Powerone
01.11.2019 Dell Technologies вместе с КРОК примут участие в CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра

ачные сервисы» (входит в ТОП-10) совместно с одним из ведущих лидеров ИТ-индустрии группой компаний Dell Technologies. Максим Березин, директор по развитию бизнеса «КРОК Облачные сервисы», выст
08.10.2019 Dell Technologies Forum

я помогут компаниям выжить в цифровой гонке и остаться конкурентоспособными? Обо всем этом эксперты Dell Technologies расскажут в рамках более чем 25 специальных сессий и презентаций. В этом го
02.10.2019 Российским бизнесменам расскажут, как технологии будут менять мир в будущем

у укажут путь к трансформации Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum, который пройдет 8 октября в Москве. Как ожидается, на нем будут подн
26.09.2019 Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud

Dell Technologies представила обновленную платформы Dell Technologies Cloud для еще более эффективной работы как с традиционными приложениями, так и с облачными средами. Последнее исследование аналитической компании ESG показало, что больше поло
26.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum

Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum в этом году. Для того, чтобы осветить ее наиболее полно, эксперты

24.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum

Поиск решений для цифровой трансформации бизнеса станет главной темой Dell Technologies Forum в этом году. Для того, чтобы осветить ее наиболее полно, эксперты

19.07.2019 Dell представила в Москве новые клиентские решения

ell Latitude, а Александр Белоглинцев, менеджер по продажам рабочих станций и защищенных ноутбуков, Dell Technologies, представил всю операционную мощь нового поколения рабочих станций Dell Pre
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel

готовых решениях также используются процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, теперь доступные в нескольких моделях серверов PowerEdge, включая 4-процессорные PowerEdge R840. В линейке услуг Dell Technologies также расширено предложение ProDeploy, которое теперь включает ProDeploy для HPC. Это помогает сделать процесс реализации HPC-решения простым, гибким и надежным — от установки
30.05.2019 Dell обновила линейку рабочих станций Precision

автономной работы. Новинки дают клиентам возможность работать и творить, где бы они ни находились. Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечн
28.05.2019 Dell представила решение Cumulocity IoT Edge для интернета вещей

ального интернета вещей, разработанное в партнерстве с Software AG – Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies. Новинка объединяет серверы и пограничные шлюзы компании с Cumulocity IoT E

Публикаций - 2219, упоминаний - 2716

Dell Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 1807
Intel Corporation 12811 576
Microsoft Corporation 25775 432
IBM - International Business Machines Corp 9699 409
HP - Hewlett-Packard 3662 374
HP Inc. 5883 362
Apple Inc 13154 281
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 248
Cisco Systems 5372 229
Lenovo Group 2446 226
AMD - Advanced Micro Devices 4641 195
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 161
Acer Group - Acer Inc 2776 158
Oracle Corporation 7074 154
Nvidia Corp 4002 151
Toshiba Corporation 2980 142
Broadcom - VMware 2610 129
Sony 6739 127
Samsung Electronics 11064 123
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 118
Amazon Inc - Amazon.com 3277 117
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 106
Yahoo! 3726 85
Huawei 4676 85
Fujitsu 2105 73
Google LLC 12688 72
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 68
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 67
Applied Materials 305 67
JDSU - JDS Uniphase 219 66
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 61
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 59
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 57
Lenovo Motorola 3566 56
HPE - Juniper Networks 460 54
Verizon - WorldCom 501 51
Ciena 221 49
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 49
TI - Texas Instruments Incorporated 848 48
Hitachi - Хитачи 1501 47
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 224
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 185
eBay Inc 1640 85
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 46
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 39
Merrill Lynch 454 37
Dell Ventures 30 28
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 25
Walmart - Wal-Mart Stores 405 25
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 24
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 23
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 23
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 17
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 15
The Home Depot Inc 66 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Walt Disney Company 647 13
Prudential Securities 68 13
Global Partners Securities 42 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Boeing 1031 11
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 11
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 11
Priceline.com - online travel agency 139 11
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 11
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Bank of America - Банк Америки 271 9
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 9
Россети Ленэнерго 1699 9
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 8
Coca-Cola Company 261 8
Caterpillar - 93 8
Cowen - SG Cowen 66 8
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 69
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 30
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 29
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 26
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Судебная власть - Judicial power 2500 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 8
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 14
Greenpeace - Гринпис 130 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 12
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 10
Ассоциация менеджеров 107 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 4
OpenCAPI Consortium 13 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
Gen-Z Consortium 11 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 651
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 593
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 512
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 379
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 343
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 306
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 237
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 223
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 221
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 212
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 210
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 205
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 199
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 146
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 143
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 139
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 138
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 137
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 133
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 124
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 114
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 113
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 113
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 110
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 107
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 105
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 105
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 104
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 101
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 98
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 94
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 92
DDR - Double data rate 3083 92
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 90
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 90
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 89
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 85
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 85
Microsoft Windows 16882 214
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 154
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 144
Linux OS 11533 140
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 134
Microsoft Windows 2000 8678 103
Intel x86 - архитектура процессора 2151 89
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 85
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 80
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 76
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 72
Intel Core - Семейство процессоров 1251 61
Intel Pentium III 782 61
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 60
Google Android 15243 60
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 54
Microsoft Windows XP 2431 53
Microsoft Windows 7 2007 48
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 47
Intel Celeron - Серия процессоров 979 45
Apple iPhone 6 4861 43
Microsoft Windows 10 1938 39
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 37
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 35
SAP Ariba 309 34
Microsoft Azure 1526 33
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 33
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 33
Dell UltraSharp 48 32
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 30
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 30
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 29
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 29
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 29
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 29
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 29
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 27
Microsoft Office 4170 26
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 26
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 25
Dell Michael - Делл Майкл 193 120
Лебедев Михаил 72 22
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 17
Hogan Art - Хоган Арт 47 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 15
Ксенин Алекс 311 15
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 14
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 14
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 13
Bush George - Буш Джордж 336 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 12
Rollins Kevin - Роллинс Кевин 20 12
Hyman Barry - Хайман Барри 40 10
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 9
Burns Tom - Бернс Том 19 8
Чуб Александр 44 8
Щербаков Борис 47 8
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 8
Gunnar Joseph 23 8
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 7
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 7
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 7
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 7
Forelli John - Форелли Джон 25 7
Березин Максим 144 6
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 6
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 6
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 6
Schneider James - Шнайдер Джеймс 7 6
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 6
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 6
Kay Roger - Кэй Роджер 38 6
Sam Burd - Сэм Бурд 5 5
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 5
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 5
Копосов Максим 74 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 5
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 5
Тарасов Сергей 47 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 753
Россия - РФ - Российская федерация 166168 475
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 203
Европа 24964 195
Япония 13807 150
Китай - Тайвань 4245 113
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 71
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 71
Германия - Федеративная Республика 13221 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 67
Ближний Восток 3154 59
Азия - Азиатский регион 5920 56
Африка - Африканский регион 3641 52
Южная Корея - Республика 7052 49
Канада 5081 45
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 45
США - Калифорния 4829 42
Индия - Bharat 5869 37
Франция - Французская Республика 8177 37
США - Нью-Йорк 3180 35
Европа Восточная 3138 33
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 33
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 32
Нидерланды 3746 29
Америка - Американский регион 2206 28
США - Техас 1048 27
Европа Западная 1496 25
Ирак - Республика 709 25
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 21
Ирландия - Республика 1051 21
Украина 7928 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Казахстан - Республика 6048 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 240
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 232
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 167
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 156
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 154
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 108
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 97
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 91
ISDEX интернет-индекс 250 86
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 82
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 76
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 76
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 74
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 73
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 60
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 60
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 56
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 41
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 40
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 40
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 40
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 39
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 38
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 36
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 36
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 33
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 30
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 29
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 27
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 26
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 26
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 26
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 181
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 85
CNET Networks - CNET News 1643 82
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 75
DigiTimes - Издание 1331 58
Dow Jones - MarketWatch 334 46
Bloomberg 1627 26
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 26
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 22
AP - Associated Press 2007 21
FT - Financial Times 1296 20
CNews - ZOOM.CNews 1866 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
Tom’s Hardware 600 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 16
Известия ИД 770 16
Forbes - Форбс 1002 13
The Register - The Register Hardware 1784 13
Silicon.com 364 13
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 12
NYT - The New York Times 1100 11
Engadget - Блог о технологиях 429 9
Inquirer 463 9
InformationWeek 241 7
Times 661 7
ZDnet 663 6
Ars Technica 450 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 5
Fortune 211 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
Мобильные системы 118 5
VNUNet.com 214 5
TechnologyAdvice - eWeek 230 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Ведомости 1466 4
BleepingComputer - Издание 458 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
CRN 50 4
DailyTech 96 4
Silicon 494 4
IDC - International Data Corporation 4975 225
Internet Stock Report 994 179
S&P 500 565 122
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 97
Gartner - Гартнер 3658 91
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 57
Gartner - Dataquest 353 31
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 17
IDC Russia - IDC Россия 183 15
Thomson Financial - Thomson First Call 386 15
Forrester Research 834 14
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 12
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 11
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 11
Mercury Research 73 10
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 10
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 10
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 10
Bear Stearns 79 9
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 9
Needham & Company 36 8
ITResearch 123 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 6
Fortune Global 500 295 5
CIBC World Markets 41 5
Markets&Markets Research 113 4
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 4
Strategy Analytics 285 4
NPD DisplaySearch 285 4
Current Analysis 24 4
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Insight 64 20 4
TrendForce 187 3
IDC EMEA 19 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Harris Interactive 81 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 27
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Dell EMC Education Services 2 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 65
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 20
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 20
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 18
Intel Developer Forum - IDF 317 15
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 12
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
CeBIT 614 4
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 4
LinuxWorld 52 4
PC Expo 36 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
itSMF - IT Service Management Forum 40 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews AWARDS - награда 571 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
VMworld 29 2
Dell Solutions Forum 4 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Defcon 45 1
Microsoft Ignite 44 1
Silicon Valley Insiders 20 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Dell EMC Forum 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
Merlion Digital Day 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще