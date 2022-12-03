Индексная книга CNews*
Квантовая сеть Квантовые коммуникации Передача квантовых бит Quantum network Quantum communications Transmission of quantum bits
Публикаций - 354, упоминаний - 474
Квантовая сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белозеров Олег 27 4
|Курочкин Юрий 15 4
|Чернышенко Дмитрий 412 3
|Акимов Максим 175 3
|Путин Владимир 2696 3
|Глазков Борис 43 2
|Львовский Александр 6 2
|Белоусов Сергей 234 2
|Лукин Михаил 15 2
|Исанин Антон 29 2
|Гольцман Григорий 2 2
|Юнусов Руслан 16 2
|Корнеев Александр 11 2
|Мишустин Михаил 466 1
|Наквасин Сергей 15 1
|Котельников Владимир 2 1
|Дорожкин Павел 2 1
|Hellman Martin E. - Хелман Мартин 1 1
|Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 5 1
|Федоров Алексей 66 1
|Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 2 1
|Merkle Ralph - Меркле Ральф 3 1
|Газаров Христофор 5 1
|Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 16 1
|Массух Илья 215 1
|Миронов Юрий 17 1
|Павлов Игорь 7 1
|Глейм Артур 5 1
|Белоусов Андрей 81 1
|Осеевский Михаил 270 1
|Бибикова Елена 2 1
|Попов Сергей 98 1
|Паршин Максим 262 1
|Кладов Виктор 4 1
|Lutz Christopher - Луц Кристофер 1 1
|Yang Kai - Янг Кай 1 1
|Stockman Mark - Стокман Марк 1 1
|Clarke Jim - Кларк Джим 1 1
|Повалко Александр 36 1
|Носков Константин 230 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 12 1
|Markets&Markets Research 102 1
|Tractica 7 1
|Quantum Technology Readiness Levels 2 1
|IBM Research 107 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.