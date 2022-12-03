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Квантовая сеть Квантовые коммуникации Передача квантовых бит Quantum network Quantum communications Transmission of quantum bits



03.12.2022 Постквантовая криптография — игра на опережение или бессмысленная трата ресурсов? 1
21.11.2022 «ИнфоТеКС» представила первую в России квантово-криптографическую систему, сертифицированную по требованиям ФСБ России 1
18.11.2022 РЖД и «Газпром» выложат 100 миллионов за квантовый телефон 1
16.11.2022 В МИФИ обучат квантовому шифрованию на реальном оборудовании 2
01.11.2022 Исследование VK и ИТМО: количество образовательных программ в геймдеве за год увеличилось в полтора раза 1
25.10.2022 Дмитрий Чернышенко поручил профильным министерствам разработать планы развития отрасли связи 1
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 2
14.10.2022 Разработана уникальная система кодирования информации 1
10.10.2022 Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света 2
05.10.2022 Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике 2
05.10.2022 Открытие киберполигона МТУСИ на базе решений ГК «ИнфоТеКС» 1
06.09.2022 Путин распорядился обеспечить россиян интернетом со скоростью 10 Гбит/с 1
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 2
22.08.2022 Российские разработчики квантовых технологий будут работать в интересах Минобороны 2
03.08.2022 В России создан композитный материал для ванадиевых аккумуляторов большой емкости 1
28.07.2022 Россияне создали библиотеку алгоритмов для разработки квантового ПО 1
28.07.2022 Российские ученые создали библиотеку алгоритмов для разработки квантовых приложений 1
06.07.2022 Российские атомные часы защитили при помощи квантовой криптографии 1
01.07.2022 В «Сириусе» стартует проект по квантовому шифрованию при участии «Росатома» 2
29.06.2022 Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте 1
27.06.2022 Запускается первая в России образовательная программа по квантовому инжинирингу 1
14.06.2022 На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети 2
10.06.2022 Российские ученые согласовывают с ФСБ суперзащищенную квантовую сеть для массового использования 4
09.06.2022 Создан узел российской квантовой сети для интернета будущего 2
26.05.2022 Ученые из России запатентовали новую архитектуру квантового процессора 1
18.05.2022 Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне 2
13.05.2022 Российские технологические компании могут получить грантовую поддержку до 10 млрд рублей 1
04.05.2022 Клубок квантов: в России разработали новый метод создания квантовой запутанности 1
16.03.2022 Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами 1
04.02.2022 Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность 1
04.02.2022 Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность 1
04.02.2022 Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность 1
26.01.2022 НИТУ «МИСиС» и РЖД разработают новую технологию в квантовых сетях связи для защиты от утечек информации 3
10.01.2022 Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир 1
28.12.2021 В России создан квантовый компьютер «на ионах» 1
27.12.2021 Эксперты подвели итоги в области ИБ и сделали прогноз на 2022 г.: в тренде будет гибридная работа 1
27.12.2021 Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО 1
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 2
10.12.2021 Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость 2
07.12.2021 «Инфотекс» получила разрешение ФСБ на опытную эксплуатацию квантовой криптографической системы Vipnet Quandor 1

Публикаций - 354, упоминаний - 474

Квантовая сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 13
Элемент ГК - Elementec 25 9
Google LLC 10865 8
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 48 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 7
Intel Corporation 11624 7
QRate - КуРэйт 19 6
Microsoft Corporation 23395 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 4
Национальная квантовая лаборатория 9 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 3
Yandex - Яндекс 5551 2
СМАРТС ГК 518 2
Honeywell 254 2
Квант-Телеком 6 2
Код Безопасности 463 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 505 2
Acronis - Акронис 436 2
Quantum Technologies Flagship 3 2
NTT DoCoMo 1132 1
Toshiba Corporation 2882 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 79 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Тинфотоника 1 1
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
Hamamatsu Photonics 5 1
Muquans 1 1
Huawei 3459 1
D-Wave Systems 18 1
IonQ 2 1
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 4 1
Cisco Systems 4858 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 189 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 15 1
Fujitsu 2030 1
СИНХ - Таттелеком 167 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 77 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 6
ГПБ - Газпромбанк 927 6
Сконтел 7 6
РВК - Российская венчурная компания 536 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 3
Самолёт ГК 1649 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 2
Новатэк Новафининвест 42 2
Сургутнефтегаз - СНГ 223 2
Транснефть 270 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 2
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
Северсталь ПАО - Severstal 354 2
Газпром нефть 489 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 288 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 2
Газпром ПАО 1144 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 39 1
Татнефть 206 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 8
Президент Российской Федерации 3492 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований 60 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 128 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 24 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 112 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 53 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 30 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
Талант и успех - Общественный фонд 15 1
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 33
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 19
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 18
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 11
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 6
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 3
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 6 2
Intel Tangle Lake - 49-кубитный квантовый процессор 3 2
Linux OS 8153 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 870 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 1
Rescuecom System One 5 1
IBM Quantum Experience 7 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
IBM Cloud - IBM Bluemix 148 1
LG 75SM99 7892 1
Enigma - Änigma - Энигма - переносная шифровальная машина 2 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Google Chrome - браузер 1374 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 49 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
Docker - Платформа распределённых приложений 188 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 1
Apple macOS 1693 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 62 1
Google Android 12432 1
Apple iOS 6722 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 504 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 237 1
Белозеров Олег 27 4
Курочкин Юрий 15 4
Чернышенко Дмитрий 412 3
Акимов Максим 175 3
Путин Владимир 2696 3
Глазков Борис 43 2
Львовский Александр 6 2
Белоусов Сергей 234 2
Лукин Михаил 15 2
Исанин Антон 29 2
Гольцман Григорий 2 2
Юнусов Руслан 16 2
Корнеев Александр 11 2
Мишустин Михаил 466 1
Наквасин Сергей 15 1
Котельников Владимир 2 1
Дорожкин Павел 2 1
Hellman Martin E. - Хелман Мартин 1 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 5 1
Федоров Алексей 66 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 2 1
Merkle Ralph - Меркле Ральф 3 1
Газаров Христофор 5 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 16 1
Массух Илья 215 1
Миронов Юрий 17 1
Павлов Игорь 7 1
Глейм Артур 5 1
Белоусов Андрей 81 1
Осеевский Михаил 270 1
Бибикова Елена 2 1
Попов Сергей 98 1
Паршин Максим 262 1
Кладов Виктор 4 1
Lutz Christopher - Луц Кристофер 1 1
Yang Kai - Янг Кай 1 1
Stockman Mark - Стокман Марк 1 1
Clarke Jim - Кларк Джим 1 1
Повалко Александр 36 1
Носков Константин 230 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 18
Земля - планета Солнечной системы 9676 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 5
Нидерланды 3287 4
Европа 21235 4
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Япония 12847 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 3
Германия - Бавария - Мюнхен 468 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Индия - Республика 5035 2
Канада 4697 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2464 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1278 2
Россия - ПФО - Самарская область 1101 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 11 1
Куба - Республика 319 1
Великобритания - Уэльс 116 1
Египет - Арабская Республика 748 1
Китай - Пекин - Beijing 913 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
США - Орегон 242 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 525 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Сингапур - Республика 1618 1
США - Нью-Йорк 2807 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 59 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 23
Физика - Physics - область естествознания 2423 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 18
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 213 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 4
Образование в России 767 3
Закон Мура - Moore's law 198 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 2
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 4 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
Проектный офис - Project Office 445 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 144 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 36 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 20 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 34 1
Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 4 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 610 1
Градус Цельсия 260 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 143 1
Градус Фаренгейта 39 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 2
FT - Financial Times 1159 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
IEEE Spectrum 11 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 70 1
Engadget - Блог о технологиях 417 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 12 1
Markets&Markets Research 102 1
Tractica 7 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
IBM Research 107 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 246 19
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 278 6
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 7 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 53 3
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 42 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 25 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 203 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 33 2
РАН - Российская академия наук 1790 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 3 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 374 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 20 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
ТГУ - Томский государственный университет 113 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 162 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 23 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 21 1
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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