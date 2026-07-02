Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире ледованиях Фермиевской национальной ускорительной лаборатории Министерства энергетики США и Калифорнийского технологического института в области применения «сжатого света» при создании масштабируемых квантовых сетей.

Создан ионный квантовый компьютер с рекордно высоким уровнем точности Helios от Quantinuum Специалисты компании Quantinuum создали новую версию квантового процессора Helios, которая продемонстрировала рекордный уровень точности вычислени

ВТБ протестировал квантовые технологии для усиления защиты данных о. С учетом появления новых киберугроз, связанных с развитием технологий ИИ и квантовых вычислений, квантовые коммуникации обеспечивают более высокий уровень защиты передаваемых данных. «Кванто

Российские ученые показали возможность создания многоуровневого квантового компьютера на ультрахолодных полярных молекулах Ученые из Российского квантового центра (РКЦ), НИТУ МИСИС, Математического института им. В. А. Стеклова РАН и МФТИ

У Саудовской Аравии появился первый коммерческий квантовый компьютер осударственная нефтегазовая компания Saudi Aramco заявила о совместном с французской Pasqal запуске квантового компьютера, предназначенного для решения практических задач в промышленности, пише

Подтверждена совместимость СКЗИ «Квазар-СКР» с системой квантового распределения ключей ККС ВРК QKD312 теристик СКЗИ «Квазар‑СКР» (отсутствие потерь пакетов и стабильно высокая производительность шифрования) как при использовании для защиты информации квантовых ключей, так и в случае отсутствия выдачи квантового ключа со стороны ККС ВРК QKD312 из-за внештатных ситуаций; автоматическое восстановление работы ККС ВРК QKD312 в части генерации квантовых ключей после устранения смоделированных раз

В ТЭК России впервые протестировали оборудование квантового распределения ключей для защиты информационной инфраструктуры азвития бизнеса. В ходе совместной работы с ОАО «РЖД» по развитию высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации» стало очевидно, что квантовые технологии достигли уровня зрелости, по

Билайн задействует квантовую механику в защите клиентских сетей ратных комплексов защиты информации, в первую очередь — комплексов квантового распределения ключей. Квантовые коммуникации уже стали важной частью сферы информационной безопасности в ведущих ст

Физики МИСИС усовершенствовали моделирование квантовых магнитных материалов очастичных квантовых систем с большим числом состояний. Ранее считалось, что вычислительной мощности классических компьютеров не хватит для подобных расчетов в случае больших систем. На помощь пришли квантовые процессоры и многоуровневые квантовые носители информации – кудиты. Об этом CNews сообщили представители МИСИС. Чтобы моделировать работу сложных структур, где одновременно вза

На квантовом «Уроке цифры» «Росатома» школьники начнут писать свой первый «квантовый код» и которого посещают квантовую лабораторию НИТУ МИСИС и знакомятся с устройством сверхпроводникового квантового компьютера. В фильме ученые рассказывают гостям об основах построения квантовог

Российские ученые научили квантовые компьютеры эффективнее управлять движениями роботов дачу управления роботом на язык квантовых компьютеров. Это позволяет использовать физические законы квантового мира для поиска оптимального решения среди миллиардов вариантов и делать это в раз

Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей д города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск АО «Смартс» о признании банкротом ООО «Квантовые коммуникации» из-за долга в 11,8 млн руб. Информация о деле появилась в картотеке а

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews ычислительных систем выглядит наиболее вероятным сценарием в ближайшие годы в том числе и для задач квантового искусственного интеллекта, — говорит Михаил Кольченко. — В данной концепции кванто

В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам ние квантовых компьютеров В октябре 2025 г. Китай заявил о готовности к коммерческому использованию квантового компьютера, оснащенного 105 читаемыми цифровыми кубитами и 182 соединителями. К ус

МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета Ведущие технические университеты подписали соглашение о намерении создания Квантового университета. Цель проекта – развитие российской школы подготовки в области кванто

«Корус Консалтинг» и «Квантовые системы» заключили партнерство для развития цифрового интегрированного планирования на российских предприятиях ГК «Корус Консалтинг» и российский разработчик «Квантовые системы» объявили о начале партнерства, направленного на внедрение совместных решений для повышения эффективности управления продажами, закупками и производством на российских промышл

Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии лители между собой», — сказал к.ф.-м.н. Алексей Невзоров, научный сотрудник Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСИС. Созданный детектор показал эффективность регистрации фото

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы также ионы. В декабре 2024 г. ученые физического факультета Московского университета и Российского квантового центра представили первый в России прототип 50-кубитного квантового вычисли

В МФТИ объявили о создании метода цифровой подписи, устойчивой к квантовым атакам итической инфраструктуры, банковских систем и блокчейн-платформ. Об этом CNews сообщил представитель вуза. До сих пор организации стояли перед сложным выбором: использовать проверенные, но уязвимые к квантовым атакам алгоритмы вроде RSA, или внедрять новые постквантовые стандарты, которые не поддерживают функции цифровой пороговой подписи (подход позволяет распределить право подписи между г

Генеральный директор CorpSoft24 инвестировал в квантовые регуляторы «Атома» рмационных технологий с начала 1990-х годов. В ходе деятельности им удалось оптимизировать описание квантового алгоритма интеллектуального управления, представив его в виде простой формулы, сос

Впервые на оборудовании для серийного производства электроники изготовлены квантовые чипы ический стартап Diraq университета Нового Южного Уэльса (UNSW, Австралия) впервые создал кремниевые квантовые биты на промышленном оборудовании, которые используются при производстве современно

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов сследования выявили свойства кристалла карбида кремния (SiC) политипа 6H, которые позволяют использовать его для создания масштабируемых квантовых устройств, сообщила пресс-служба КФУ на сайте вуза. «Квантовые технологии на данный момент имеют три основных направления — квантовые вычисления, коммуникации и сенсорика. В данном случае результаты будут полезны при разработке элементов п

Positive Technologies назвала критические для бизнеса последствия использования искусственного интеллекта е. В результате атакующие могут получить доступ к чувствительной информации организации. Применение квантового ИИ на практике пока ограничено, но его потенциал уже исследуют в медицине, финанса

Россия занялась созданием чипов для квантового компьютера «Суперквант» Как стало известно CNews, в России ведется работа по созданию элементной базы для для квантового компьютера. Разработки, ведущиеся под шифром «Суперквант», приблизят нас к эре мно

Испытан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов вантовый компьютер Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) сообщил об успешном испытании квантового вычислительного устройства. Это первый в России 50-кубитный компьютер, построенный

Российские исследователи представили инструкцию по созданию кудитных квантовых процессоров Команда ученых из Российского квантового центра сформулировала детальные принципы построения кудитных квантовых процессоров

IBM строит отказоустойчивый квантовый компьютер с 200 кубитами и встроенной коррекцией ошибок Создание квантового компьютера В компании IBM назвали сроки создания первого масштабного квантового

Квантовый расчет в 50 раз эффективнее: российские учёные оптимизировали алгоритм изучения молекул и приближает квантовые вычисления к решению реальных промышленных задач. Оптимизация вариационного квантового алгоритма для поиска собственных значений позволила значительно сократить количест

Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи Развитие технологии В Китае испытали защиту от квантового взлома обычных линий связи и побили рекорд по расстоянию, установленный основателе

Telegram-бот российских ученых упрощает создание квантовых сетей довлетворения уникальных требований квантовой связи. Одним из ключевых факторов в создании надежных квантовых сетей является разработка эффективной инфраструктуры передачи данных, в основе кото

Совет по квантовым технологиям возглавил ректор МИФИ квантовых коммуникаций, квантовой сенсорики, больших данных, перспективных вычислительных платформ, машинного обучения, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. МИФИ Совет по квантовым технологиям возглавил ректор МИФИ Научно-экспертный совет по развитию квантовых технологий будет определять стратегические цели Российского союза промышленников и предпринимателей в с

Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором я экономных Независимое британское агентство по тестированию и сертификации техники Intertek провело проверку телевизоров китайской марки TCL и выяснило, что в ряде моделей этих брендов отсутствовали квантовые точки, существенно улучшающие качество изображения, пишет портал Ars Technica. Компания широко известна на российском рынке, и ее телевизоры есть в ассортименте каждого крупного магаз

В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий ентальную систему защиты информационных каналов беспилотных авиационных систем (БАС) на основе сети квантового распределения ключей, пишет ТАСС со слов руководителя центра научных исследований

Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ е дорожные карты по развитию данного направления. Согласно дорожной карте от 2020 г. до 2024 г., на квантовые коммуникации в России должно было быть выделено 16,7 млрд руб., из которых федераль

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998 с сотнями и даже тысячами кубитов. Российские ученые создали первый в стране прототип 50-кубитного квантового компьютера. Изображение: МГУ Создание 50-кубитного квантового компьютера ст

В России создали новый способ получения подложек для квантовых компьютеров озможны с помощью обычного компьютера. До сих пор неясно, какая физическая система будет составлять квантовые биты в квантовом компьютере. Одни ученые испытывают фотоны, другие - атомы или ионы

Анатолий Гарбузов: «Московская техническая школа» и НИТУ МИСИС запустили курс по квантовым технологиям гий в промышленности и обсудят их перспективы развития. Ключевыми элементами обучения станут основы квантового программирования и квантовых алгоритмов, управление квантовым процессором. «Сегодн

Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет данным McKinsey, на долю квантовых вычислений, согласно прогнозам, сможет прийти от $9 до $93 млрд. Квантовые коммуникации, обеспечивающие защиту от взлома даже самых мощных квантовых компьютер

Создан первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера Результат многолетней работы Ученые физического факультета Московского университета и Российского квантового центра представили первый в России прототип 50-кубитного квантового вычисли