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Квантовая сеть Квантовые коммуникации Передача квантовых бит Quantum network Quantum communications Transmission of quantum bits

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.07.2026 Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире

ледованиях Фермиевской национальной ускорительной лаборатории Министерства энергетики США и Калифорнийского технологического института в области применения «сжатого света» при создании масштабируемых квантовых сетей.
18.06.2026 Создан ионный квантовый компьютер с рекордно высоким уровнем точности

Helios от Quantinuum Специалисты компании Quantinuum создали новую версию квантового процессора Helios, которая продемонстрировала рекордный уровень точности вычислени
28.05.2026 ВТБ протестировал квантовые технологии для усиления защиты данных

о. С учетом появления новых киберугроз, связанных с развитием технологий ИИ и квантовых вычислений, квантовые коммуникации обеспечивают более высокий уровень защиты передаваемых данных. «Кванто
27.05.2026 Российские ученые показали возможность создания многоуровневого квантового компьютера на ультрахолодных полярных молекулах

Ученые из Российского квантового центра (РКЦ), НИТУ МИСИС, Математического института им. В. А. Стеклова РАН и МФТИ

19.05.2026 У Саудовской Аравии появился первый коммерческий квантовый компьютер

осударственная нефтегазовая компания Saudi Aramco заявила о совместном с французской Pasqal запуске квантового компьютера, предназначенного для решения практических задач в промышленности, пише
13.05.2026 Подтверждена совместимость СКЗИ «Квазар-СКР» с системой квантового распределения ключей ККС ВРК QKD312

теристик СКЗИ «Квазар‑СКР» (отсутствие потерь пакетов и стабильно высокая производительность шифрования) как при использовании для защиты информации квантовых ключей, так и в случае отсутствия выдачи квантового ключа со стороны ККС ВРК QKD312 из-за внештатных ситуаций; автоматическое восстановление работы ККС ВРК QKD312 в части генерации квантовых ключей после устранения смоделированных раз
05.05.2026 В ТЭК России впервые протестировали оборудование квантового распределения ключей для защиты информационной инфраструктуры

азвития бизнеса. В ходе совместной работы с ОАО «РЖД» по развитию высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации» стало очевидно, что квантовые технологии достигли уровня зрелости, по
22.04.2026 Билайн задействует квантовую механику в защите клиентских сетей

ратных комплексов защиты информации, в первую очередь — комплексов квантового распределения ключей. Квантовые коммуникации уже стали важной частью сферы информационной безопасности в ведущих ст
08.04.2026 Физики МИСИС усовершенствовали моделирование квантовых магнитных материалов

очастичных квантовых систем с большим числом состояний. Ранее считалось, что вычислительной мощности классических компьютеров не хватит для подобных расчетов в случае больших систем. На помощь пришли квантовые процессоры и многоуровневые квантовые носители информации – кудиты. Об этом CNews сообщили представители МИСИС. Чтобы моделировать работу сложных структур, где одновременно вза
02.04.2026 На квантовом «Уроке цифры» «Росатома» школьники начнут писать свой первый «квантовый код»

и которого посещают квантовую лабораторию НИТУ МИСИС и знакомятся с устройством сверхпроводникового квантового компьютера. В фильме ученые рассказывают гостям об основах построения квантовог
24.03.2026 Российские ученые научили квантовые компьютеры эффективнее управлять движениями роботов

дачу управления роботом на язык квантовых компьютеров. Это позволяет использовать физические законы квантового мира для поиска оптимального решения среди миллиардов вариантов и делать это в раз
02.03.2026 Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей

д города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск АО «Смартс» о признании банкротом ООО «Квантовые коммуникации» из-за долга в 11,8 млн руб. Информация о деле появилась в картотеке а
27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

ычислительных систем выглядит наиболее вероятным сценарием в ближайшие годы в том числе и для задач квантового искусственного интеллекта, — говорит Михаил Кольченко. — В данной концепции кванто
08.12.2025 В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам

ние квантовых компьютеров В октябре 2025 г. Китай заявил о готовности к коммерческому использованию квантового компьютера, оснащенного 105 читаемыми цифровыми кубитами и 182 соединителями. К ус
26.11.2025 МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета

Ведущие технические университеты подписали соглашение о намерении создания Квантового университета. Цель проекта – развитие российской школы подготовки в области кванто
12.11.2025 «Корус Консалтинг» и «Квантовые системы» заключили партнерство для развития цифрового интегрированного планирования на российских предприятиях

ГК «Корус Консалтинг» и российский разработчик «Квантовые системы» объявили о начале партнерства, направленного на внедрение совместных решений для повышения эффективности управления продажами, закупками и производством на российских промышл
11.11.2025 Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии

лители между собой», — сказал к.ф.-м.н. Алексей Невзоров, научный сотрудник Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСИС. Созданный детектор показал эффективность регистрации фото
11.11.2025 Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

также ионы. В декабре 2024 г. ученые физического факультета Московского университета и Российского квантового центра представили первый в России прототип 50-кубитного квантового вычисли
28.10.2025 В МФТИ объявили о создании метода цифровой подписи, устойчивой к квантовым атакам

итической инфраструктуры, банковских систем и блокчейн-платформ. Об этом CNews сообщил представитель вуза. До сих пор организации стояли перед сложным выбором: использовать проверенные, но уязвимые к квантовым атакам алгоритмы вроде RSA, или внедрять новые постквантовые стандарты, которые не поддерживают функции цифровой пороговой подписи (подход позволяет распределить право подписи между г
07.10.2025 Генеральный директор CorpSoft24 инвестировал в квантовые регуляторы «Атома»

рмационных технологий с начала 1990-х годов. В ходе деятельности им удалось оптимизировать описание квантового алгоритма интеллектуального управления, представив его в виде простой формулы, сос
26.09.2025 Впервые на оборудовании для серийного производства электроники изготовлены квантовые чипы

ический стартап Diraq университета Нового Южного Уэльса (UNSW, Австралия) впервые создал кремниевые квантовые биты на промышленном оборудовании, которые используются при производстве современно
29.08.2025 Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

сследования выявили свойства кристалла карбида кремния (SiC) политипа 6H, которые позволяют использовать его для создания масштабируемых квантовых устройств, сообщила пресс-служба КФУ на сайте вуза. «Квантовые технологии на данный момент имеют три основных направления — квантовые вычисления, коммуникации и сенсорика. В данном случае результаты будут полезны при разработке элементов п
04.08.2025 Positive Technologies назвала критические для бизнеса последствия использования искусственного интеллекта

е. В результате атакующие могут получить доступ к чувствительной информации организации. Применение квантового ИИ на практике пока ограничено, но его потенциал уже исследуют в медицине, финанса
30.07.2025 Россия занялась созданием чипов для квантового компьютера

«Суперквант» Как стало известно CNews, в России ведется работа по созданию элементной базы для для квантового компьютера. Разработки, ведущиеся под шифром «Суперквант», приблизят нас к эре мно
01.07.2025 Испытан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов

вантовый компьютер Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) сообщил об успешном испытании квантового вычислительного устройства. Это первый в России 50-кубитный компьютер, построенный
17.06.2025 Российские исследователи представили инструкцию по созданию кудитных квантовых процессоров

Команда ученых из Российского квантового центра сформулировала детальные принципы построения кудитных квантовых процессоров
11.06.2025 IBM строит отказоустойчивый квантовый компьютер с 200 кубитами и встроенной коррекцией ошибок

Создание квантового компьютера В компании IBM назвали сроки создания первого масштабного квантового
09.06.2025 Квантовый расчет в 50 раз эффективнее: российские учёные оптимизировали алгоритм изучения молекул

и приближает квантовые вычисления к решению реальных промышленных задач. Оптимизация вариационного квантового алгоритма для поиска собственных значений позволила значительно сократить количест
05.06.2025 Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи

Развитие технологии В Китае испытали защиту от квантового взлома обычных линий связи и побили рекорд по расстоянию, установленный основателе
25.04.2025 Telegram-бот российских ученых упрощает создание квантовых сетей

довлетворения уникальных требований квантовой связи. Одним из ключевых факторов в создании надежных квантовых сетей является разработка эффективной инфраструктуры передачи данных, в основе кото
16.04.2025 Совет по квантовым технологиям возглавил ректор МИФИ

квантовых коммуникаций, квантовой сенсорики, больших данных, перспективных вычислительных платформ, машинного обучения, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. МИФИ Совет по квантовым технологиям возглавил ректор МИФИ Научно-экспертный совет по развитию квантовых технологий будет определять стратегические цели Российского союза промышленников и предпринимателей в с
02.04.2025 Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором

я экономных Независимое британское агентство по тестированию и сертификации техники Intertek провело проверку телевизоров китайской марки TCL и выяснило, что в ряде моделей этих брендов отсутствовали квантовые точки, существенно улучшающие качество изображения, пишет портал Ars Technica. Компания широко известна на российском рынке, и ее телевизоры есть в ассортименте каждого крупного магаз
28.03.2025 В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий

ентальную систему защиты информационных каналов беспилотных авиационных систем (БАС) на основе сети квантового распределения ключей, пишет ТАСС со слов руководителя центра научных исследований

20.03.2025 Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ

е дорожные карты по развитию данного направления. Согласно дорожной карте от 2020 г. до 2024 г., на квантовые коммуникации в России должно было быть выделено 16,7 млрд руб., из которых федераль
07.02.2025 Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

с сотнями и даже тысячами кубитов. Российские ученые создали первый в стране прототип 50-кубитного квантового компьютера. Изображение: МГУ Создание 50-кубитного квантового компьютера ст
23.01.2025 В России создали новый способ получения подложек для квантовых компьютеров

озможны с помощью обычного компьютера. До сих пор неясно, какая физическая система будет составлять квантовые биты в квантовом компьютере. Одни ученые испытывают фотоны, другие - атомы или ионы
20.01.2025 Анатолий Гарбузов: «Московская техническая школа» и НИТУ МИСИС запустили курс по квантовым технологиям

гий в промышленности и обсудят их перспективы развития. Ключевыми элементами обучения станут основы квантового программирования и квантовых алгоритмов, управление квантовым процессором. «Сегодн
09.01.2025 Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет

данным McKinsey, на долю квантовых вычислений, согласно прогнозам, сможет прийти от $9 до $93 млрд. Квантовые коммуникации, обеспечивающие защиту от взлома даже самых мощных квантовых компьютер
26.12.2024 Создан первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера

Результат многолетней работы Ученые физического факультета Московского университета и Российского квантового центра представили первый в России прототип 50-кубитного квантового вычисли
26.12.2024 Ученые физического факультета МГУ представили первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера на одиночных холодных атомах

Учеными Московского университета и Российского квантового центра в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления» создан первый в России прото

Публикаций - 689, упоминаний - 1286

Квантовая сеть и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 90
IBM - International Business Machines Corp 9699 74
Google LLC 12688 64
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 58
Ростелеком 10948 57
QRate - КуРэйт 37 30
Intel Corporation 12811 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 22
D-Wave Systems 26 21
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 21
Microsoft Corporation 25775 21
Код Безопасности 812 19
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 18
QuSolve - Квантовые системы 26 17
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Т8 НТЦ 120 15
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 14
Cisco Systems 5372 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 13
Yandex - Яндекс 9215 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
Softline - Софтлайн 3743 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Acronis - Акронис 489 10
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 10
Apple Inc 13154 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 9
Honeywell 309 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
Palo Alto Networks 209 9
Nvidia Corp 4002 9
IonQ 10 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 64
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 27
Газпром ПАО 1493 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
РВК - Российская венчурная компания 571 14
Новатэк - ранее Новафининвест 76 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Сконтел 10 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Газпром нефть 725 6
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Lockheed Martin 777 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Boeing 1031 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 11 3
Геометрия НПО 165 3
QWave - венчурный фонд 4 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Альфа-Банк 1979 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Татнефть 243 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 71
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 35
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 12
РНФ - Российский научный фонд 201 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 6
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 3
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
Национальная квантовая лаборатория 9 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Талант и успех - Общественный фонд 21 3
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 574
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 209
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 167
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 154
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 139
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 139
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 138
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 134
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 132
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 128
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 125
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 104
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 100
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 97
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 95
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 81
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 80
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 79
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 74
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 70
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 57
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 56
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 43
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 42
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 40
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 40
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 37
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 35
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 33
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 33
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 32
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 32
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 31
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 43
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 22
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 21
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 19
InfoTeCS - ViPNet Client 122 19
Linux OS 11533 19
Axiom JDK СЗИ 175 17
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 16
QNAP QTS 35 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Oracle Java - язык программирования 3469 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 12
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 11
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 11
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
FreePik 1841 10
Microsoft Windows 16882 9
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 8
IBM Quantum Experience 8 8
Intel Willow Cove 18 8
9-мм пистолет Макарова 7 8
Google Android 15243 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 7
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 7
Google Sycamore 7 7
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 7
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 7 7
InfoTeCS - ViPNet Quandor 6 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
QISKit - Quantum Information Software Kit 6 6
Федоров Алексей 142 35
Юнусов Руслан 21 17
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 17
Путин Владимир 3454 17
Гусев Дмитрий 92 14
Чапчаев Андрей 56 12
Курочкин Юрий 15 11
Чернышенко Дмитрий 580 11
Белоусов Сергей 254 11
Лукин Михаил 16 10
Кулик Сергей 10 10
Shore Peter - Шор Питер 9 9
Солнцева Екатерина 62 8
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 7
Львовский Александр 6 6
Мишустин Михаил 787 6
Ерохин Сергей 38 6
Глейм Артур 6 6
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 6
Grover Lov - Гровер Лов 6 6
Хеммер Филипп 6 6
Martinis John - Мартинес Джон 6 6
Акимов Максим 192 5
Белоусов Андрей 149 5
Наквасин Сергей 20 5
Зауэрс Дмитрий 17 5
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 5
Устинов Алексей 9 5
Зейлингер Антон 5 5
Приютов Александр 5 5
Глазков Борис 48 5
Белозеров Олег 29 5
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 4
Рязанов Валерий 5 4
Черникова Алевтина 51 4
Гольцман Григорий 5 4
Воробьев Павел 6 4
Williams Carl - Уильямс Карл 4 4
Колачевский Николай 5 4
Lloyd Seth - Ллойд Сэт 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 352
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 171
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 90
Европа 24963 46
Германия - Федеративная Республика 13221 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 44
Япония 13807 44
Земля - планета Солнечной системы 10865 42
Нидерланды 3745 34
Канада 5081 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 32
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 29
Франция - Французская Республика 8177 29
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 26
США - Калифорния 4829 24
Индия - Bharat 5869 22
Австрия - Австрийская Республика 1357 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Израиль 2856 15
Россия - ДФО - Амурская область 954 14
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 14
США - Нью-Йорк 3180 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Китай - Пекин - Beijing 1096 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Германия - Бавария - Мюнхен 485 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 12 7
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 7
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Южная Корея - Республика 7051 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Дания - Королевство 1336 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 273
Физика - Physics - область естествознания 2940 229
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 154
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 83
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 81
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 68
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 58
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 58
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 51
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 50
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 47
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 46
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 46
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 43
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 39
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 39
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 35
Энергетика - Energy - Energetically 5855 33
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 32
Молекула - Molecula 1102 31
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 30
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 28
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 28
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 27
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 25
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 22
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 22
Материаловедение - Materials Science 208 22
Информатика - computer science - informatique 1195 21
Образование в России 2893 21
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 20
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 51 19
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 19
Nature 832 42
Physical Review Letters 164 29
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 26
CNews RND - R&D.CNews 2274 17
Phys.org 972 11
9to5Google 60 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 8
New Scientist 1448 8
9to5Mac 70 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
MIT Technology Review 66 7
EE Times 160 6
PhysicsWeb 184 6
Известия ИД 770 5
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 5
Space Daily 528 4
EurekAlert 291 4
PhysicsWorld 90 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Tom’s Hardware 600 3
РИА Новости 1033 3
Independent 111 3
Applied Physics Letters 39 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
FT - Financial Times 1295 3
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ведомости 1466 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Wired - Издание 276 2
Ars Technica 450 2
Science Advances 35 2
TechSpot 188 2
South China Morning Post 93 2
China Daily 71 2
NewsFactor 127 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
The Economist 49 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
Gartner - Гартнер 3658 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
IBM Research 111 4
Markets&Markets Research 113 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
ABI Research 236 1
Microsoft Research 144 1
Tractica 7 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Forbes Global 2000 50 1
ATTOLab 1 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CB Insights 10 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 87
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 61
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 57
РАН - Российская академия наук 2122 28
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 28
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 27
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 27
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 24
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 24
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 24
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 21
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 21
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 18
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 18
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 17
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 15
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 13
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 12
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 12
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 11
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 10
University of Oxford - Оксфордский университет 211 9
ТГУ - Томский государственный университет 233 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 8
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 8
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 8
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 7
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 7
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 7
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 6 6
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 6
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 6
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 6
МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 7 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Microsoft Ignite 44 1
SPIE Advanced Lithography 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
Земля из космоса 51 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности 2 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
РусКрипто 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
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