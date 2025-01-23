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Талант и успех Общественный фонд


Фонд «Талант и успех» объединил и развивает  отечественные практики по работе со школьниками, методологии работы с детьми дошкольного и раннего школьного возраста, школьных и студенческих олимпиад и проектных конкурсов, системы постдипломного образования с элементами соревновательности и отбора, работе с кадровым резервом на всех уровнях. Фонд «Талант и успех» создает прозрачную систему профессионального становления и роста в самых важных для страны областях. Основная задача фонда сегодня - объединить все эти составляющие в единую концепцию, которая станет лицом страны.


23.01.2025 Т-Банк запустил бесплатный модуль по искусственному интеллекту для школьников на платформе «Сириус.Курсы» 1
03.10.2024 Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома» 1
09.02.2024 Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 1
07.12.2022 Группа «Т1» – партнер «Сириуса» 1
26.07.2022 Правительство выделит миллиард рублей на обучение ИИ-технологиям 1
01.07.2022 В «Сириусе» стартует проект по квантовому шифрованию при участии «Росатома» 1
18.03.2022 Правительство России финансово поддержит обучение школьников проектной деятельности в сфере ИИ 1
01.12.2021 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2021 года 1
01.04.2021 «Ростелеком» и фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации федеральной территории «Сириус» 2
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 2
20.02.2021 Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов 1
05.11.2020 «Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов 3
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1
18.11.2019 Wi-Fi в «Сапсане» можно взломать за 20 минут 1
15.11.2019 РЖД не хватает кадров для цифровой трансформации. По отдельным специальностям — «чистое поле» 1
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности 2
02.11.2018 «Ростелеком» представил программу по кибербезопасности для школьников 3
25.05.2018 Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров 4
08.02.2017 Проект беспилотного электробуса «MatrЁshka» получит поддержку в рамках НТИ 1

Публикаций - 19, упоминаний - 29

Талант и успех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9706 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
IEK Group - ИнСАТ 12 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
QRate - КуРэйт 30 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 13 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Росатом - Квант СП 6 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 52 1
МегаФон 8822 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Умник 36 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 4
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Конверсия НПО НИИ 6 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus 7 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
Сочи Парк 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 2
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
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Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 40 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 8 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
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Россия-страна возможностей АНО 20 1
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ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
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