Фонд «Талант и успех» объединил и развивает отечественные практики по работе со школьниками, методологии работы с детьми дошкольного и раннего школьного возраста, школьных и студенческих олимпиад и проектных конкурсов, системы постдипломного образования с элементами соревновательности и отбора, работе с кадровым резервом на всех уровнях. Фонд «Талант и успех» создает прозрачную систему профессионального становления и роста в самых важных для страны областях. Основная задача фонда сегодня - объединить все эти составляющие в единую концепцию, которая станет лицом страны.