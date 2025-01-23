Талант и успех Общественный фонд
Фонд «Талант и успех» объединил и развивает отечественные практики по работе со школьниками, методологии работы с детьми дошкольного и раннего школьного возраста, школьных и студенческих олимпиад и проектных конкурсов, системы постдипломного образования с элементами соревновательности и отбора, работе с кадровым резервом на всех уровнях. Фонд «Талант и успех» создает прозрачную систему профессионального становления и роста в самых важных для страны областях. Основная задача фонда сегодня - объединить все эти составляющие в единую концепцию, которая станет лицом страны.
Талант и успех и организации, системы, технологии, персоны:
|Шмелева Елена 10 4
|Ляпунов Игорь 121 3
|Чаркин Евгений 296 2
|Чемезов Сергей 142 1
|Бровко Василий 52 1
|Малеев Алексей 14 1
|Турчин Алексей 2 1
|Рысакова Галина 11 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Эйгес Павел 97 1
|Слышкин Василий 129 1
|Трошанов Денис 3 1
|Бакулин Алексей 2 1
|Серкин Александр 2 1
|Антонов Игорь 10 1
|Шумейко Анна 20 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Иваненко Владислав 22 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Гайзатуллина Дина 2 1
|Калганов Игорь 51 1
|Лебедев Антон 51 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Насибулин Михаил 3 1
|Казиева Татьяна 1 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Златопольский Антон 21 1
|Григоренко Дмитрий 75 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Никифоров Николай 1136 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
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