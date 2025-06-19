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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер AutoML LightAutoML


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Решение Сбербанка поможет бизнесу лучше прогнозировать поведение клиентов 1
17.09.2024 В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны 1
09.02.2024 Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 1
14.06.2023 «Сбер» предоставил разработчикам бесплатный доступ к симулятору для рекомендательных систем Sim4Rec 1
17.12.2021 ВТБ внедрит технологии искусственного интеллекта для обработки запросов клиентов без участия человека 1
11.08.2020 Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики 1
14.02.2019 Сбербанк создал новый алгоритм, который работает как дата-сайентист 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9971 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 47 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 648 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4182 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7662 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 900 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1166 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3126 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 242 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15216 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5382 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6937 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5039 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10740 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8119 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 511 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7705 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3413 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 467 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3323 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 673 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 704 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4712 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5388 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4929 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21202 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2129 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 395 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3551 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3006 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 254 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1425 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1000 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 487 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1285 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53359 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5773 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3066 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11533 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13056 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 304 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 892 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 829 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8921 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 228 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2270 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32102 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1095 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Python PyTorch 54 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sim4Rec 1 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 172 1
Google Gmail 960 1
AIRI - FusionBrain 22 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 1
Yandex DataSphere 28 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1207 1
Кулик Вадим 188 2
Попов Анатолий 135 1
Айвазов Александр 31 1
Ведяхин Александр 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5266 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11297 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5692 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2088 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6474 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4074 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11162 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52863 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24894 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1259 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 24 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16770 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4151 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9131 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19336 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10227 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 60 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8253 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2948 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2192 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 46 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1640 1
Зоология - наука о животных 2709 1
Forbes - Форбс 866 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 474 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1007 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 197 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1163 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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