Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента

|14.11.2024
|
«Яндекс» опубликовал принципы синтеза речи
«Яндекс» сделал общедоступным внутренний документ, в котором описаны принципы компании при работе с технологией синтеза речи. Это нормы и правила, которые, на взгляд «Яндекса», позволяют сделать технологию комфортной и безопасной для всех, кто с ней так или иначе соприкасается. Об этом CNews сообщили пре
|23.08.2024
|
Чат-бот заговорил: технология синтеза речи меняет правила игры в общении с пользователями
сы для людей с ограниченным возможностями. Одним из таких решений является модуль синтеза речи ZIAX TTS, разработанный компанией «САТЕЛ». Голосовой модуль ZIAX TTS, работающий на основе
|21.02.2024
|
BSS доработала свое программное решение для синтеза речи
Компания BSS доработала свою TTS – программное решение для синтеза речи. Теперь для создания нового голоса достаточно часо
|19.12.2023
|
Yandex Cloud представила новые голоса для синтеза речи в контакт-центрах
вопросительных и восклицательных предложениях, которые являются сложной задачей для синтеза речи. «Синтез речи — это популярная технология для автоматизации коммуникаций в контакт-центрах и не
|08.11.2023
|
Группа компаний ЦРТ представила синтез речи нового поколения
пного бизнеса — банков, телекома, госсервисов, где технология применяется в диалоговых ассистентах. Синтез речи нового поколения уже встроен в продукты ЦРТ для создания диалоговых ассистентов и
|23.10.2023
|
Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи
Мы протестировали разные синтезаторы речи (или Text-to-Speech, TTS) и включили в подборку простые и надежные варианты, в которых можно работать бесплатно. У
|10.01.2023
|
Microsoft создала инструмент для подделки голоса любого человека, включая эмоции и тон
Новое слово в TTS Microsoft создала новую систему синтеза речи (Text-to-speech; TTS). Инструмент поз
|01.06.2021
|
Технология синтеза речи группы ЦРТ помогла озвучить детские сказки
ложении App Store. Всего с помощью синтеза озвучено уже более 19 сказок, которые можно воспроизводить женским и мужским голосом. Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Синтез речи — это технология перевода печатного текста в звучащую речь. В данном проекте было важно не просто синтезировать речь из текстов сказок, но сделать ее максимально похожей на настоящу
|23.12.2020
|
Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах
O. Пример Rambler Group доказывает, что реализовать такую интеграцию просто и быстро». Синтез речи (TTS, Text-to-speech) полностью дублирует редакционный текст новости и переводит его в звучащи
|21.11.2019
|
Группа компаний ЦРТ представила третье поколение синтеза речи
ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) представила третье поколение синтеза речи. Презентация технологии состоялась 21 ноября в Петербурге в рамках пресс-тура по компаниям экосистемы Сбербанка. Новейший синтез речи обеспечивает плавность и выразительность прочтения любого текста на целевом языке — это его главное преимущество. Высококачественный аудиосигнал генерируют сложные нейросетевые моде
|30.05.2016
|
ЦРТ оптимизировал облачный сервис синтеза речи VoiceFabric
й, английский и казахский). Кроме того, запатентованная технология синтеза речи гарантирует грамотную расстановку ударений, правильное чтение сокращений, чисел и аббревиатур, утверждают разработчики. Синтез речи используется ЦРТ в таких продуктах, как: многоканальная система автоматического оповещения абонентов по каналам связи и сетям передачи данных «Рупор II» и система голосового взаимод
|02.12.2013
|
i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи
формирования SMSDirect, запустила новую услугу – голосовые рассылки на базе технологии синтеза речи TTS (Text-to-Speech). Услуга адресована компаниям из разных сфер бизнеса: она является альтер
|28.01.2010
|
Alcatel-Lucent представила коммутатор для оптических магистралей Alcatel-Lucent 1870 TTS
Компания Alcatel-Lucent представила коммутатор Alcatel-Lucent 1870 TTS (Transport Tera Switch), который, по заявлению компании, поможет операторам упростить и удешевить обработку быстрорастущих объемов IP-трафика в сетевых магистралях. В этой платформе коммута
|19.11.2007
|
22 ноября состоится конференция Biometrics AIA 2007 TTS
Dancom Group, организатор биометрических конференций Biometrics AIA, объявила о том, что 21 ноября прекращается регистрация делегатов конференции Biometrics AIA 2007 TTS «Транспортные и пассажирские системы», которая состоится 22 ноября 2007 г. в Москве в рамках проведения международного форума «Вокзалы. Порты. Терминалы 2007». Среди делегатов и докладчиков
|14.11.2007
|
22 ноября состоится Biometrics AIA 2007 TTS
Dancom Group, организатор биометрических конференций Biometrics AIA, объявила о том, что на конференции Biometrics AIA 2007 TTS «Транспортные и пассажирские системы» (пройдет 22 ноября в г.Москве) в качестве приоритетного предмета обсуждения выбрана авиационная безопасность аэропортов и авиакомпаний. Авиационную без
|25.02.2003
|
В Sakrament TTS Engine 2.5 – два новых голоса
Компания ”Сакрамент” анонсировала свежий релиз - Sakrament TTS Engine 2.5. Новая система синтеза речи отличается от предыдущих версий двумя женскими голосами – “Вика” и “Оксана” и характеризуется улучшенным качеством синтезируемой речи. Представленные
|24.09.2002
|
Система синтеза речи Sakrament признана корпорацией Microsoft
Компания "Сакрамент" объявила о том, что Sakrament TTS engine прошел все тесты по программе SAPI Engine Compliance и официально признан корпорацией Microsoft полностью совместимым со стандартом SAPI 5.1. Компания "Сакрамент" внесена в список пр
|27.06.2002
|
Sakrament Text-to-Speech engine перенесен на микропроцессорную платформу
цессора Toshiba TMPR3912 и тем самым сделала возможным использование системы синтеза речи Sakrament TTS в карманных органайзерах, КПК, электронных переводчиках, бытовой технике, автомобильных с
|21.05.2002
|
Компания "Сакрамент" объявила о завершении работы над реализацией соответствия своей системы синтеза речи стандарту Microsoft Speech API
Компания "Сакрамент" объявила о реализации для системы синтеза речи Sakrament text-to-speech engine v.2.0 полного соответствия стандарта Microsoft Speech API (SAPI) 5.1. Sakrament text-to-speech engine v.2.0 - система синтеза речи компании "Сакрамент", созданная н
|21.03.2002
|
Aculab представила новую версию ПО, преобразующего текст в речь
b заявила о выходе новой версии программного продукта, преобразующего текст в речь (text-to-speech, TTS). С помощью программы можно преобразовывать в речь тексты на пяти языках, включая латиноа
|11.05.2000
|
В рамках Интернет-проекта Inter-VPost v2 реализуется технология синтеза русской речи (text-to-speech)
В начале мая в рамках проекта Inter-VPost запущен сервис, основанный на технологии синтеза русской речи (text-to-speech). Абонент системы может послать текстовое сообщение с сайта www.vpost.ru , которое будет зачитано системой по указанному московскому телефону. Теперь проект позволяет пользовател
