Речевые технологии VoiceTech TTS Text-to-Speech перевод текста в голос автоматическое распознавание и синтез речи озвучивание контента

Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента

14.11.2024 «Яндекс» опубликовал принципы синтеза речи

«Яндекс» сделал общедоступным внутренний документ, в котором описаны принципы компании при работе с технологией синтеза речи. Это нормы и правила, которые, на взгляд «Яндекса», позволяют сделать технологию комфортной и безопасной для всех, кто с ней так или иначе соприкасается. Об этом CNews сообщили пре
23.08.2024 Чат-бот заговорил: технология синтеза речи меняет правила игры в общении с пользователями

сы для людей с ограниченным возможностями. Одним из таких решений является модуль синтеза речи ZIAX TTS, разработанный компанией «САТЕЛ». Голосовой модуль ZIAX TTS, работающий на основе

21.02.2024 BSS доработала свое программное решение для синтеза речи

Компания BSS доработала свою TTS – программное решение для синтеза речи. Теперь для создания нового голоса достаточно часо
19.12.2023 Yandex Cloud представила новые голоса для синтеза речи в контакт-центрах

вопросительных и восклицательных предложениях, которые являются сложной задачей для синтеза речи. «Синтез речи — это популярная технология для автоматизации коммуникаций в контакт-центрах и не
08.11.2023 Группа компаний ЦРТ представила синтез речи нового поколения

пного бизнеса — банков, телекома, госсервисов, где технология применяется в диалоговых ассистентах. Синтез речи нового поколения уже встроен в продукты ЦРТ для создания диалоговых ассистентов и
23.10.2023 Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Мы протестировали разные синтезаторы речи (или Text-to-Speech, TTS) и включили в подборку простые и надежные варианты, в которых можно работать бесплатно. У
10.01.2023 Microsoft создала инструмент для подделки голоса любого человека, включая эмоции и тон

Новое слово в TTS Microsoft создала новую систему синтеза речи (Text-to-speech; TTS). Инструмент поз
01.06.2021 Технология синтеза речи группы ЦРТ помогла озвучить детские сказки

ложении App Store. Всего с помощью синтеза озвучено уже более 19 сказок, которые можно воспроизводить женским и мужским голосом. Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Синтез речи — это технология перевода печатного текста в звучащую речь. В данном проекте было важно не просто синтезировать речь из текстов сказок, но сделать ее максимально похожей на настоящу
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах

O. Пример Rambler Group доказывает, что реализовать такую интеграцию просто и быстро». Синтез речи (TTS, Text-to-speech) полностью дублирует редакционный текст новости и переводит его в звучащи
21.11.2019 Группа компаний ЦРТ представила третье поколение синтеза речи

ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) представила третье поколение синтеза речи. Презентация технологии состоялась 21 ноября в Петербурге в рамках пресс-тура по компаниям экосистемы Сбербанка. Новейший синтез речи обеспечивает плавность и выразительность прочтения любого текста на целевом языке — это его главное преимущество. Высококачественный аудиосигнал генерируют сложные нейросетевые моде
30.05.2016 ЦРТ оптимизировал облачный сервис синтеза речи VoiceFabric

й, английский и казахский). Кроме того, запатентованная технология синтеза речи гарантирует грамотную расстановку ударений, правильное чтение сокращений, чисел и аббревиатур, утверждают разработчики. Синтез речи используется ЦРТ в таких продуктах, как: многоканальная система автоматического оповещения абонентов по каналам связи и сетям передачи данных «Рупор II» и система голосового взаимод
02.12.2013 i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи

формирования SMSDirect, запустила новую услугу – голосовые рассылки на базе технологии синтеза речи TTS (Text-to-Speech). Услуга адресована компаниям из разных сфер бизнеса: она является альтер
28.01.2010 Alcatel-Lucent представила коммутатор для оптических магистралей Alcatel-Lucent 1870 TTS

Компания Alcatel-Lucent представила коммутатор Alcatel-Lucent 1870 TTS (Transport Tera Switch), который, по заявлению компании, поможет операторам упростить и удешевить обработку быстрорастущих объемов IP-трафика в сетевых магистралях. В этой платформе коммута
19.11.2007 22 ноября состоится конференция Biometrics AIA 2007 TTS

Dancom Group, организатор биометрических конференций Biometrics AIA, объявила о том, что 21 ноября прекращается регистрация делегатов конференции Biometrics AIA 2007 TTS «Транспортные и пассажирские системы», которая состоится 22 ноября 2007 г. в Москве в рамках проведения международного форума «Вокзалы. Порты. Терминалы 2007». Среди делегатов и докладчиков
14.11.2007 22 ноября состоится Biometrics AIA 2007 TTS

Dancom Group, организатор биометрических конференций Biometrics AIA, объявила о том, что на конференции Biometrics AIA 2007 TTS «Транспортные и пассажирские системы» (пройдет 22 ноября в г.Москве) в качестве приоритетного предмета обсуждения выбрана авиационная безопасность аэропортов и авиакомпаний. Авиационную без
25.02.2003 В Sakrament TTS Engine 2.5 – два новых голоса

Компания ”Сакрамент” анонсировала свежий релиз - Sakrament TTS Engine 2.5. Новая система синтеза речи отличается от предыдущих версий двумя женскими голосами – “Вика” и “Оксана” и характеризуется улучшенным качеством синтезируемой речи. Представленные

24.09.2002 Система синтеза речи Sakrament признана корпорацией Microsoft

Компания "Сакрамент" объявила о том, что Sakrament TTS engine прошел все тесты по программе SAPI Engine Compliance и официально признан корпорацией Microsoft полностью совместимым со стандартом SAPI 5.1. Компания "Сакрамент" внесена в список пр
27.06.2002 Sakrament Text-to-Speech engine перенесен на микропроцессорную платформу

цессора Toshiba TMPR3912 и тем самым сделала возможным использование системы синтеза речи Sakrament TTS в карманных органайзерах, КПК, электронных переводчиках, бытовой технике, автомобильных с
21.05.2002 Компания "Сакрамент" объявила о завершении работы над реализацией соответствия своей системы синтеза речи стандарту Microsoft Speech API

Компания "Сакрамент" объявила о реализации для системы синтеза речи Sakrament text-to-speech engine v.2.0 полного соответствия стандарта Microsoft Speech API (SAPI) 5.1. Sakrament text-to-speech engine v.2.0 - система синтеза речи компании "Сакрамент", созданная н
21.03.2002 Aculab представила новую версию ПО, преобразующего текст в речь

b заявила о выходе новой версии программного продукта, преобразующего текст в речь (text-to-speech, TTS). С помощью программы можно преобразовывать в речь тексты на пяти языках, включая латиноа
11.05.2000 В рамках Интернет-проекта Inter-VPost v2 реализуется технология синтеза русской речи (text-to-speech)

В начале мая в рамках проекта Inter-VPost запущен сервис, основанный на технологии синтеза русской речи (text-to-speech). Абонент системы может послать текстовое сообщение с сайта www.vpost.ru , которое будет зачитано системой по указанному московскому телефону. Теперь проект позволяет пользовател

Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 46
ONYX International 152 39
МакЦентр - MacCentre 165 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 38
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 28
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 27
Apple Inc 12628 25
Google LLC 12255 19
Qualcomm Technologies 1909 13
Microsoft Corporation 25236 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 10
Telegram Group 2571 10
PalmStore 16 9
Amazon Inc - Amazon.com 3132 9
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 8
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 8
Naumen - Наумен 684 8
МегаФон 9892 7
8983 7
PocketBook International 95 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 7
Cisco Systems 5222 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 125 6
Ростелеком 10306 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 6
Voximplant - Фастком 27 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 5
Wacom 142 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Nvidia Corp 3731 5
Softline - Софтлайн 3261 5
Sakrament - Сакрамент ИТ 10 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 4
VK - Mail.ru Group 3532 4
Samsung Electronics 10625 4
Meta Platforms - Facebook 4531 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 4
Genesys 208 4
Digma 237 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 33
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 5
ГПБ - Газпромбанк 1174 4
Asahi Glass 47 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
ВТБ - Почта Банк 503 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 3
BMW Group 464 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
Honda Motor Company - HND 237 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Дом-музей Исаака Ильича Левитана 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Почта России ПАО 2245 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 2
Газпром нефть 670 2
Альфа-Банк 1868 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 2
Газпром ПАО 1416 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
РВК - Российская венчурная компания 556 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 2
Airbus Group - Airbus Industries 230 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 44 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 19 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 7 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 23 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Федеральное казначейство России 1879 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
JAMA - Japan Automobile Manufacturers Associatio - Ассоциация производителей автомобилей Японии - Ассоциация японских автомобильных производителей 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 121
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 104
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 104
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 85
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 78
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 76
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 68
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 66
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 65
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 55
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 55
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 48
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 45
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 45
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 43
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1543 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 42
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 42
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 40
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 40
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 39
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 39
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 39
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 37
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 36
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 34
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 222 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 31
Google Android 14679 49
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 530 42
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 125 41
ONYX MOON Light 47 30
ONYX SNOW Field 52 29
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 27
МТС Exolve 121 23
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 220 22
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 20
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 19
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 15
VK RuStore - Рустор 507 14
ONYX Glass 21 14
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 13
Apple iOS 8242 13
Linux OS 10896 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 10
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 9
Яндекс.Книги 23 8
Microsoft Windows 16327 8
Qsoft - amoCRM 128 7
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 6
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 6
OpenAI - ChatGPT 521 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 6
Microsoft Windows 2000 8662 5
PocketBook Color Lux 8 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 17 5
PocketBook - серия электронных книг 44 5
Google YouTube - Видеохостинг 2885 5
Google Dialogflow 10 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 4
Amazon Kindle 190 4
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 4
Дырмовский Дмитрий 142 16
Биккужин Рамиль 58 9
Ашманов Станислав 17 6
Сажко Василий 25 6
Гордиенко Дмитрий 7 5
Чернышенко Дмитрий 575 5
Калинин Андрей 33 4
Афанасьев Денис 73 4
Айларов Алексей 10 4
Иванов Илья 9 3
Левитан Юрий 5 3
Атрепьев Григорий 34 3
Путин Владимир 3349 3
Филиппов Денис 67 3
Борченко Павел 55 3
Башкеев Алексей 17 2
Ляджин Сергей 8 2
Мучник Илья 2 2
Саушкин Олег 31 2
Ксенин Алекс 311 2
Солонин Виталий 89 2
Хитров Михаил 25 2
Аниканов Вадим 21 2
Кукушкин Олег 9 2
Уютов Вячеслав 5 2
Киселев Станислав 6 2
Рогов Олег 5 2
Крушинский Александр 27 2
Новиков Денис 25 2
Артемьев Иван 5 2
Парахневич Илья 3 2
Левитан-Судариков Артур 2 2
Любимов Алексей 33 2
Сергунина Наталья 371 2
Южаков Алексей 29 2
Глушков Иван 9 2
Сегалович Илья 41 2
Николаев Александр 41 2
Щиров Илья 45 2
Смирнов Станислав 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 191
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 23
Европа 24634 17
Казахстан - Республика 5792 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
Украина 7793 8
Южная Корея - Республика 6858 8
Азия - Азиатский регион 5748 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 7
Германия - Федеративная Республика 12936 7
Япония 13547 7
Беларусь - Белоруссия 6023 6
Франция - Французская Республика 7975 5
Испания - Королевство 3760 5
Узбекистан - Республика 1869 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 4
Ближний Восток 3030 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Россия - СФО - Новосибирск 4650 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Турция - Турецкая республика 2486 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 3
Индия - Bharat 5697 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 3
Россия - УФО - Тюменская область 1255 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 264 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 3
Мировой океан - World Ocean 521 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 64
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 30
Английский язык 6876 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 21
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 16
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 14
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Госрасходы - портал 70 1
Радио России - радиостанция 49 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 14 1
Regnum - Регнум 112 1
Мобильные системы 117 1
HPC.ru 117 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Korea Herald 44 1
The Information 70 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Reddit 356 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
IDC - International Data Corporation 4943 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Gartner - Гартнер 3608 2
CNews Мишень 172 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
Mobile Research Group 85 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Fortune Business Insights 23 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Juniper Research 551 1
Markets&Markets Research 113 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 2
РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы 4 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 46 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 29 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 34 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 3
Biometrics AIA 17 3
CCWF - Call Center World Forum 17 2
День молодёжи - 27 июня 998 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
YAC - Yet Another Conference 10 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
ComNews Awards 8 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 5 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
NeurIPS 11 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
