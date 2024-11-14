Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента

«Яндекс» опубликовал принципы синтеза речи «Яндекс» сделал общедоступным внутренний документ, в котором описаны принципы компании при работе с технологией синтеза речи. Это нормы и правила, которые, на взгляд «Яндекса», позволяют сделать технологию комфортной и безопасной для всех, кто с ней так или иначе соприкасается. Об этом CNews сообщили пре

Чат-бот заговорил: технология синтеза речи меняет правила игры в общении с пользователями сы для людей с ограниченным возможностями. Одним из таких решений является модуль синтеза речи ZIAX TTS, разработанный компанией «САТЕЛ». Голосовой модуль ZIAX TTS, работающий на основе

BSS доработала свое программное решение для синтеза речи Компания BSS доработала свою TTS – программное решение для синтеза речи. Теперь для создания нового голоса достаточно часо

Yandex Cloud представила новые голоса для синтеза речи в контакт-центрах вопросительных и восклицательных предложениях, которые являются сложной задачей для синтеза речи. «Синтез речи — это популярная технология для автоматизации коммуникаций в контакт-центрах и не

Группа компаний ЦРТ представила синтез речи нового поколения пного бизнеса — банков, телекома, госсервисов, где технология применяется в диалоговых ассистентах. Синтез речи нового поколения уже встроен в продукты ЦРТ для создания диалоговых ассистентов и

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи Мы протестировали разные синтезаторы речи (или Text-to-Speech, TTS) и включили в подборку простые и надежные варианты, в которых можно работать бесплатно. У

Microsoft создала инструмент для подделки голоса любого человека, включая эмоции и тон Новое слово в TTS Microsoft создала новую систему синтеза речи (Text-to-speech; TTS). Инструмент поз

Технология синтеза речи группы ЦРТ помогла озвучить детские сказки ложении App Store. Всего с помощью синтеза озвучено уже более 19 сказок, которые можно воспроизводить женским и мужским голосом. Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Синтез речи — это технология перевода печатного текста в звучащую речь. В данном проекте было важно не просто синтезировать речь из текстов сказок, но сделать ее максимально похожей на настоящу

Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах O. Пример Rambler Group доказывает, что реализовать такую интеграцию просто и быстро». Синтез речи (TTS, Text-to-speech) полностью дублирует редакционный текст новости и переводит его в звучащи

Группа компаний ЦРТ представила третье поколение синтеза речи ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) представила третье поколение синтеза речи. Презентация технологии состоялась 21 ноября в Петербурге в рамках пресс-тура по компаниям экосистемы Сбербанка. Новейший синтез речи обеспечивает плавность и выразительность прочтения любого текста на целевом языке — это его главное преимущество. Высококачественный аудиосигнал генерируют сложные нейросетевые моде

ЦРТ оптимизировал облачный сервис синтеза речи VoiceFabric й, английский и казахский). Кроме того, запатентованная технология синтеза речи гарантирует грамотную расстановку ударений, правильное чтение сокращений, чисел и аббревиатур, утверждают разработчики. Синтез речи используется ЦРТ в таких продуктах, как: многоканальная система автоматического оповещения абонентов по каналам связи и сетям передачи данных «Рупор II» и система голосового взаимод

i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи формирования SMSDirect, запустила новую услугу – голосовые рассылки на базе технологии синтеза речи TTS (Text-to-Speech). Услуга адресована компаниям из разных сфер бизнеса: она является альтер

В Sakrament TTS Engine 2.5 – два новых голоса Компания ”Сакрамент” анонсировала свежий релиз - Sakrament TTS Engine 2.5. Новая система синтеза речи отличается от предыдущих версий двумя женскими голосами – “Вика” и “Оксана” и характеризуется улучшенным качеством синтезируемой речи. Представленные

Система синтеза речи Sakrament признана корпорацией Microsoft Компания "Сакрамент" объявила о том, что Sakrament TTS engine прошел все тесты по программе SAPI Engine Compliance и официально признан корпорацией Microsoft полностью совместимым со стандартом SAPI 5.1. Компания "Сакрамент" внесена в список пр

Sakrament Text-to-Speech engine перенесен на микропроцессорную платформу цессора Toshiba TMPR3912 и тем самым сделала возможным использование системы синтеза речи Sakrament TTS в карманных органайзерах, КПК, электронных переводчиках, бытовой технике, автомобильных с

Компания "Сакрамент" объявила о завершении работы над реализацией соответствия своей системы синтеза речи стандарту Microsoft Speech API Компания "Сакрамент" объявила о реализации для системы синтеза речи Sakrament text-to-speech engine v.2.0 полного соответствия стандарта Microsoft Speech API (SAPI) 5.1. Sakrament text-to-speech engine v.2.0 - система синтеза речи компании "Сакрамент", созданная н

Aculab представила новую версию ПО, преобразующего текст в речь b заявила о выходе новой версии программного продукта, преобразующего текст в речь (text-to-speech, TTS). С помощью программы можно преобразовывать в речь тексты на пяти языках, включая латиноа