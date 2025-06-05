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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197164
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ICLR International Conference on Learning Representations

СОБЫТИЯ


05.06.2025 Из академии в ИТ: зачем ученому работать в технологической компании 1
28.03.2025 Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
10.04.2023 Машинное обучение поможет ускорить исследование состава материал 1
16.10.2019 «Яндекс» во второй раз вручит научную премию имени Ильи Сегаловича 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ICLR и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9110 3
Huawei 4503 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4880 2
Google DeepMind 78 2
Google LLC 12613 2
GEMS - GEMS development - Джемс Девелопмент 6 1
Samsung Electronics 11006 1
Amazon Inc - Amazon.com 3255 1
Microsoft Corporation 25700 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15580 1
Xiaomi 2192 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 468 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 45 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
OpenAI 499 1
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 32 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 513 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 181 1
Meta Platforms 172 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
КСОР 7 1
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8758 2
Почта России ПАО 2344 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1499 1
Альфа-Банк 1965 1
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2396 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 1
Газпром нефть 708 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13651 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3411 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 515 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6466 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21792 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2026 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5322 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2586 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7354 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12966 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17977 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1644 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7795 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3770 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1154 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 714 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 776 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1574 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 764 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8572 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2196 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 223 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4712 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2835 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 256 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 194 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11700 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 314 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6177 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 510 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 143 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13096 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12822 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 372 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2477 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1215 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13769 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4761 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2041 1
Repository - Репозиторий 1153 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 235 1
GEMS - Geometa 8 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 914 1
Google Scholar 10 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1264 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6192 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 185 1
Baidu 301 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 105 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 350 1
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 14 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 15 1
FreePik 1800 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 10 1
МТС Future Crew - Membrana 24 1
Бахитов Эдвард 1 1
Путин Владимир 3445 1
Мишустин Михаил 781 1
Холкин Сергей 11 1
Новиков Павел 113 1
Паршин Константин 64 1
Сегалович Илья 41 1
Биленко Михаил 7 1
Кирьянова Александра 166 1
Эфрос Алексей 3 1
Голов Андрей 53 1
Безбогов Сергей 69 1
Шагалиев Руслан 2 1
Оселедец Иван 49 1
Смирнов Станислав 7 1
Мучник Илья 2 1
Князев Алексей 13 1
Голицын Сергей 53 1
Черницын Иван 2 1
Зеленков Юрий 44 1
Михайловская Юлия 3 1
Логинов Павел 5 1
Наумов Алексей 7 1
Борисенко Григорий 16 1
Фураев Денис 3 1
Шлык Сергей 1 1
Тренин Сергей 2 1
Потапова Светлана 17 1
Несмелова Анна 1 1
Жданов Максим 1 1
Ерманченков Владимир 1 1
Мезенцева Мария 2 1
Кравцова Инна 3 1
Кожелин Игорь 2 1
Пашнин Георгий 4 1
Мизюрин Роман 5 1
Зосимова Анна 1 1
Гаврилов Даниил 3 1
Зиновьева Елена 1 1
Галимзянова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164761 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54485 1
Казахстан - Республика 6006 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47319 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3420 1
Беларусь - Белоруссия 6254 1
США - Калифорния 4812 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33424 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6666 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21422 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53046 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 2
Образование в России 2759 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12213 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3104 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5719 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27057 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6972 1
Экономический эффект 1315 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 715 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2093 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57196 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11647 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 195 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5559 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8771 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5463 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1474 1
Металлы - Платина - Platinum 498 1
Информатика - computer science - informatique 1180 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 859 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 702 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1129 1
IEEE Access 19 1
Public Library of Science - PLOS 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3923 2
Yandex Research 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1195 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1441 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 445 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 580 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1719 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
РАН - Российская академия наук 2106 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 457 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 130 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 107 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 4
NeurIPS 12 4
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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