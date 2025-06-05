Индексная книга (каталог) CNews*
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ICLR International Conference on Learning Representations
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
ICLR и организации, системы, технологии, персоны:
|Бахитов Эдвард 1 1
|Путин Владимир 3445 1
|Мишустин Михаил 781 1
|Холкин Сергей 11 1
|Новиков Павел 113 1
|Паршин Константин 64 1
|Сегалович Илья 41 1
|Биленко Михаил 7 1
|Кирьянова Александра 166 1
|Эфрос Алексей 3 1
|Голов Андрей 53 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Шагалиев Руслан 2 1
|Оселедец Иван 49 1
|Смирнов Станислав 7 1
|Мучник Илья 2 1
|Князев Алексей 13 1
|Голицын Сергей 53 1
|Черницын Иван 2 1
|Зеленков Юрий 44 1
|Михайловская Юлия 3 1
|Логинов Павел 5 1
|Наумов Алексей 7 1
|Борисенко Григорий 16 1
|Фураев Денис 3 1
|Шлык Сергей 1 1
|Тренин Сергей 2 1
|Потапова Светлана 17 1
|Несмелова Анна 1 1
|Жданов Максим 1 1
|Ерманченков Владимир 1 1
|Мезенцева Мария 2 1
|Кравцова Инна 3 1
|Кожелин Игорь 2 1
|Пашнин Георгий 4 1
|Мизюрин Роман 5 1
|Зосимова Анна 1 1
|Гаврилов Даниил 3 1
|Зиновьева Елена 1 1
|Галимзянова Дарья 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1129 1
|IEEE Access 19 1
|Public Library of Science - PLOS 70 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3923 2
|Yandex Research 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.