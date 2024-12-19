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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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Потапова Светлана



19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
11.12.2024 Яковлевский ГОК контролирует безопасность работ с помощью компьютерного зрения 1
20.11.2024 Система на основе компьютерного зрения обеспечит безопасность на площадках «Северстали» 1
15.07.2024 «Северсталь» инспектирует оцинкованный прокат с помощью нейросетей 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
05.12.2023 «Северсталь» управляет окомкованием окатышей с помощью машинного обучения 1
11.05.2023 «Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Потапова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 12
Ростелеком 9701 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 3
Северсталь Инфоком 63 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
ИИ-Технологии 104 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
Samsung Electronics 10255 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Google DeepMind 46 1
Huawei 3933 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
КСОР 7 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
Прогноз 1650 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 4 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
Альфа-Банк 1769 5
Газпром нефть 618 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 4
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 35 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК 2 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Северсталь - Карельский окатыш 10 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
Data Fusion - Слияние данных 62 7
Data monetization - Монетизация данных 1624 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 184 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Repository - Репозиторий 853 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 142 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 2
Microsoft Windows 2000 8661 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Кирьянова Александра 135 7
Оселедец Иван 24 7
Зеленков Юрий 37 7
Саркисов Тигран 35 6
Райгородский Андрей 37 6
Кулик Вадим 180 6
Меньшов Кирилл 118 6
Рыбинцев Андрей 25 6
Борисенко Григорий 15 4
Серебряникова Анна 72 4
Лысенко Эдуард 308 4
Коновалихин Максим 17 3
Фетисов Алексей 42 3
Солнцева Екатерина 58 3
Наквасин Сергей 18 3
Бурнаев Евгений 19 3
Павленко Анастасия 8 3
Комаров Андрей 15 3
Безбогов Сергей 46 2
Мезенцева Мария 2 2
Мишустин Михаил 676 1
Несмелова Анна 1 1
Холкин Сергей 9 1
Новиков Павел 97 1
Паршин Константин 63 1
Виноградов Евгений 9 1
Шагалиев Руслан 2 1
Князев Алексей 10 1
Голицын Сергей 26 1
Люшенко Владимир 3 1
Наумов Алексей 7 1
Фураев Денис 2 1
Шлык Сергей 1 1
Тренин Сергей 2 1
Ерманченков Владимир 1 1
Черницын Иван 2 1
Михайловская Юлия 3 1
Заичко Валерий 2 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Индия - Bharat 5446 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 3
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Информатика - computer science - informatique 1054 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Экономический эффект 1067 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 7
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 6
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 1
NeurIPS 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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