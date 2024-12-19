Потапова Светлана
Потапова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|Кирьянова Александра 135 7
|Оселедец Иван 24 7
|Зеленков Юрий 37 7
|Саркисов Тигран 35 6
|Райгородский Андрей 37 6
|Кулик Вадим 180 6
|Меньшов Кирилл 118 6
|Рыбинцев Андрей 25 6
|Борисенко Григорий 15 4
|Серебряникова Анна 72 4
|Лысенко Эдуард 308 4
|Коновалихин Максим 17 3
|Фетисов Алексей 42 3
|Солнцева Екатерина 58 3
|Наквасин Сергей 18 3
|Бурнаев Евгений 19 3
|Павленко Анастасия 8 3
|Комаров Андрей 15 3
|Безбогов Сергей 46 2
|Мезенцева Мария 2 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Несмелова Анна 1 1
|Холкин Сергей 9 1
|Новиков Павел 97 1
|Паршин Константин 63 1
|Виноградов Евгений 9 1
|Шагалиев Руслан 2 1
|Князев Алексей 10 1
|Голицын Сергей 26 1
|Люшенко Владимир 3 1
|Наумов Алексей 7 1
|Фураев Денис 2 1
|Шлык Сергей 1 1
|Тренин Сергей 2 1
|Ерманченков Владимир 1 1
|Черницын Иван 2 1
|Михайловская Юлия 3 1
|Заичко Валерий 2 1
|Крячкова Дарья 1 1
|Гасратов Мансур 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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