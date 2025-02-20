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Индексная книга (каталог) CNews*
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Безбогов Сергей



20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
27.11.2024 ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 2 млн рублей 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
04.07.2024 В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Проект ВТБ и НОТА стал лучшим в области импортозамещения 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
05.06.2024 ВТБ проведет первый на российском рынке архитектурный ИТ-хакатон 1
15.05.2024 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли Весеннюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
19.04.2024 ВТБ перевел производство ИТ-решений на российские системы 1
18.04.2024 85% сотрудников ВТБ перешли на отечественный аналог Microsoft Office 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
27.02.2024 Крупнейший российский банк удалит Windows с десятков тысяч ПК и перейдет на российский Linux 1
27.02.2024 Сотрудники ВТБ переходят на отечественную операционную систему 1
09.11.2023 Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве 1
25.10.2023 ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей 1
19.10.2023 ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона More.tech 5.0 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
26.06.2023 Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года» 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
17.04.2023 В России появится национальный перечень приоритетных ИИ-решений 1
16.03.2023 Контакт-центры ВТБ перейдут на технологию повышения эмпатии 1
14.11.2022 ВТБ и МФТИ создали решение для оптимизации процессов и готовы поделиться им с рынком 1
14.10.2022 ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона для ИТ-специалистов 1
13.05.2022 ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российскую платформу 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
22.11.2021 Старший вице-президент ВТБ стал лауреатом премии CDO/CDTO Award 2

Публикаций - 47, упоминаний - 48

Безбогов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 265 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 506 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 14
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 13
Diasoft - Диасофт 883 13
SimbirSoft - СимбирСофт 76 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Naumen - Наумен 627 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 130 13
Примо РПА 12 10
Yandex - Яндекс 7415 8
Microsoft Corporation 24667 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12747 5
IBM - International Business Machines Corp 9447 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 4
Telegram Group 2020 4
SAP SE 5283 4
Cisco Systems 5122 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 3
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 3
Ростелеком 9744 3
Oracle Corporation 6706 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 73 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1922 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
8264 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Experian 80 2
МегаФон 8943 2
Nginx - Энджайникс 168 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 2
Huawei 3950 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2816 43
Газпром нефть 622 16
Лента - Сеть розничной торговли 2091 14
Почта России ПАО 2119 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 14
ПСБ - Промсвязьбанк 854 13
Газпром ПАО 1345 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7368 9
Альфа-Банк 1778 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 4
ГПБ - Газпромбанк 1088 4
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 854 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 2
Русагро Группа Компаний 279 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 2
РЖД - Российские железные дороги 1911 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Visa International 1950 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Coursera 51 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 130 1
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Tesla Motors 398 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11725 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 15
Федеральное казначейство России 1783 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4783 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5956 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1088 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1434 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13672 23
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1329 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 358 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5302 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10277 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5065 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12023 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5404 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5328 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30935 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20871 11
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1652 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1059 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27733 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3901 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3185 8
Data Fusion - Слияние данных 64 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7660 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11202 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11441 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25501 7
Data monetization - Монетизация данных 1636 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21267 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2507 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4174 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 705 15
Технос-К - Сакура PRO 20 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 4
Linux OS 10017 4
Atlassian - Confluence 114 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1116 4
Google Android 14058 3
Docker - Платформа распределённых приложений 339 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4504 3
Apple iOS 7841 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 2
ВТБ API Платформа 9 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 2
Новые облачные технологии - МойОфис 789 2
Microsoft Office 3751 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 76 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 2
СалютДевайсы - GigaChat 196 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 672 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 2
OpenAI ChatGPT 357 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 482 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 634 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
Лаб СП - Integration Gears 6 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 2
Магнит - Magnit Pay 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 948 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 164 1
Google TensorFlow 88 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Stafory - робот Вера 330 1
Python PyTorch 47 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
Шпак Василий 225 13
Панченко Иван 141 13
Мельникова Алиса 91 13
Глазков Александр 138 13
Шенберг Дмитрий 16 13
Бессарабенко Александр 14 13
Врацкий Андрей 135 13
Иодковский Станислав 83 13
Фогельсон Виктор 15 13
Винокуров Евгений 10 10
Иванов Михаил 100 10
Кулик Вадим 182 9
Толокнов Андрей 16 5
Кирьянова Александра 137 4
Крайнов Александр 16 4
Деверилин Павел 30 4
Паршин Константин 63 3
Орловский Виктор 381 3
Райгородский Андрей 37 3
Голицын Сергей 27 3
Оселедец Иван 24 3
Греф Герман 421 2
Хлызов Андрей 21 2
Заварзин Андрей 10 2
Доброхотов Денис 7 2
Трофимова Екатерина 6 2
Панков Александр 78 2
Серебряникова Анна 73 2
Новиков Павел 99 2
Каем Кирилл 34 2
Гусев Александр 36 2
Мартынова Елена 87 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Драль Алексей 4 2
Саркисов Тигран 35 2
Зеленков Юрий 37 2
Карпов Евгений 42 2
Старостин Александр 6 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 145281 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43379 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52214 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17473 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 5
Украина 7627 3
Индия - Bharat 5467 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2922 2
Земля - планета Солнечной системы 10401 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1783 2
Ирландия - Республика 1012 2
Беларусь - Белоруссия 5701 2
Африка - Африканский регион 3487 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2886 2
Европа 21805 2
Германия - Федеративная Республика 12706 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 892 1
Испания - Королевство 3716 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1464 1
Россия - СФО - Иркутская область 1106 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Беларусь - Минск 635 1
Россия - СФО - Новосибирск 4324 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1970 1
Узбекистан - Республика 1740 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Казахстан - Республика 5560 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 418 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 1
Нидерланды 3529 1
Россия - ПФО - Самарская область 1322 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 754 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Бразилия - Федеративная Республика 2372 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48252 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51360 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29276 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14458 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18647 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8537 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24233 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5806 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5451 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7027 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 5
Экономический эффект 1072 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7644 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4995 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8079 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3572 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3185 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2427 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2836 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4845 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2198 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2605 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
Ведомости 1019 1
Forbes - Форбс 828 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 2
TAdviser IT Prize 7 1
INFOLine-Аналитика 57 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 6
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 3
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 20 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 169 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 22 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 57 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 56 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 375 1
CNews FORUM Кейсы 225 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 4
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NeurIPS 9 1
Data Fusion Contest 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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