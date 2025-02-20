Безбогов Сергей

Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1

Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1

Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1

Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1

Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1

На что способен ИИ в государственных организациях 1

Проект ВТБ и НОТА стал лучшим в области импортозамещения 1

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1

Крупнейший российский банк удалит Windows с десятков тысяч ПК и перейдет на российский Linux 1

Сотрудники ВТБ переходят на отечественную операционную систему 1

Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве 1