Python PyTorch

16.12.2025 В России создали ИИ-модель для аргументированного расчета стоимости произведений искусства 1
13.11.2025 ИТ-шники ринулись в обучение нейросетей. Рост числа резюме в разы опережает рост числа вакансий 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
12.08.2025 Ученые Академгородка разрабатывают приложение для поточной обработки данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 1
28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
19.06.2025 Решение Сбербанка поможет бизнесу лучше прогнозировать поведение клиентов 1
04.06.2025 «К2 НейроТех» представил новый ПАК-AI для быстрого внедрения прикладного ИИ в бизнес-процессы 1
07.05.2025 «Иневилс» разработала для видеорегистраторов ДМТ интеллектуальную экосистему с поддержкой прямых эфиров, GPS и нейросетей 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
10.03.2025 В опенсорсных фреймворках машинного обучения найдены многочисленные уязвимости 1
06.03.2025 Альянс Figura и HPC Park откроет доступ к мощностям для ИИ без существенных начальных инвестиций 1
20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
13.02.2025 Разработан первый искусственный интеллект с мышлением ребенка 1
Алексей Чалей, «Кенгуру»: На внедрение ИИ в промышленную эксплуатацию уйдут годы

06.11.2024 Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU 1
Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

09.08.2024 Студентов МГУ научат ИИ в гидрометеорологии, дизайне белков, космических исследованиях и медицине 1
27.05.2024 Причины бума на рынке GPU Cloud 1
20.05.2024 В МФТИ создали российский экзоскелет руки для медицинской реабилитации с нейросетевыми алгоритмами стимуляции мышц 1
10.04.2024 Высокопроизводительный SMARC – модуль для Edge-устройств 1
02.04.2024 Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта 1
01.04.2024 Создан язык программирования для ИИ, который «в 68 000 раз быстрее Python» 1
14.03.2024 Создан первый в мире процессор с 900 тыс. ядер. Intel и AMD до такого далеко. Видео 1
07.03.2024 В Сеченовском университете разрабатывают систему автоматической классификации электрокардиограмм с использованием нейросетей 1
04.03.2024 Ученые ПНИПУ разработали программу для мгновенного чтения дорожных знаков и предупреждения водителей 1
26.01.2024 «Авито» открыл набор на ИТ-стажировки в Data Science 1
22.01.2024 Уход Nvidia открыл новые возможности для российского рынка серверов ИИ 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
04.08.2023 Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
14.06.2023 «Сбер» предоставил разработчикам бесплатный доступ к симулятору для рекомендательных систем Sim4Rec 1
14.02.2023 Безопасность сотрудников обеспечит ИИ: что известно о новом приложении МТУСИ 1
Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

07.07.2022 Как построить эффективную команду разработчиков 1
20.06.2022 Сергей Красочкин, Cloud: Я бы назвал контейнеризацию технологией года или даже десятилетия 1
01.02.2022 «Сбер» предоставил разработчикам бесплатный доступ к инструменту подготовки датасетов 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
10.12.2021 «Тинькофф» создал бесплатный инструмент для бизнес-аналитики лучше, чем у Meta и Amazon. Аналогов в России нет 1
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба 1

Публикаций - 58, упоминаний - 58

Python PyTorch и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3737 16
Intel Corporation 12545 7
Google LLC 12268 5
Microsoft Corporation 25245 5
Meta Platforms - Facebook 4532 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 876 5
Amazon Inc - Amazon.com 3136 4
Yandex - Яндекс 8451 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 3
AMD - Advanced Micro Devices 4471 3
GitHub 971 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 525 3
9005 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2502 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 648 2
Supermicro 126 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 398 2
DeepSeek - ДипСик 115 2
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 49 2
Dell EMC 5096 2
SAP SE 5434 2
Samsung Electronics 10630 2
Oracle Corporation 6873 2
Qualcomm Technologies 1910 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 2
Ampere Computing 57 2
МегаФон 9922 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 1
BlueData 4 1
Equinix 45 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 1
JetBrains 75 1
Монолит-Инфо 126 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 49 1
Hybrid IT - Гибридная ИТ-инфраструктура 4 1
HPE Hybrid IT - HPE Hybrid Delivery Workload Analysis Service - HPE Hybrid Delivery Strategy Service 6 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
Lockheed Martin 767 2
Силовые машины 143 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 2
Почта России ПАО 2249 2
Альфа-Банк 1871 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1310 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 97 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 83 1
Газпром бурение 47 1
Сбер - СберАвто 36 1
Синара Банк - ДелоБанк 67 1
Fastlane Ventures 35 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 1
Тануки 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1479 1
Siemens Energy 4 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Атроник НПК - Атроник Русс 8 1
Симбат 2 1
Авикос-АФЕС 3 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3445 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 391 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 163 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2006 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
Apache Software Foundation - ASF 222 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 48
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 27
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4192 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 21
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 16
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 15
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 11
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 11
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31800 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 9
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 743 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5667 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8408 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 7
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 7
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 724 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1552 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1846 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 6
Google TensorFlow 94 37
Python - высокоуровневый язык программирования 1143 14
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 12
Apache MXNet 13 9
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 7
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 148 7
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 7
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 54 5
Caffe - среда для глубинного обучения 19 5
Numpy - язык программирования 15 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1515 5
Docker - Платформа распределённых приложений 439 5
Oracle Java - язык программирования 3331 5
C/C++ - Язык программирования 842 4
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 15 4
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 14 4
Nvidia Tesla GPU 188 4
Linux OS 10920 4
JavaScript - JS - язык программирования 1332 4
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 14 3
Nvidia Volta GV 31 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 3
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 34 3
Intel x86 - архитектура процессора 1984 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 3
Microsoft Windows 16342 3
Microsoft Office 3956 3
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Сбер - AutoML - LightAutoML 9 2
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 14 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 2
Nvidia TensorRT 17 2
Nvidia Clara 9 2
Intel Agilex FPGA 11 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 2
Microsoft Cognitive Toolkit 5 2
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 7 2
Безбогов Сергей 61 3
Голицын Сергей 43 3
Ведяхин Александр 167 3
Кирьянова Александра 158 2
Райгородский Андрей 44 2
Бурнаев Евгений 24 2
Оселедец Иван 40 2
Саркисов Тигран 38 2
Зеленков Юрий 40 2
Алешкин Сергей 65 2
McHugh Jim - МакХью Джим 4 2
Серебряникова Анна 77 2
Кулик Вадим 192 2
Шадаев Максут 1150 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 1
Леонов Алексей 96 1
Гузовский Денис 79 1
Сереченко Денис 13 1
Бобровников Борис 104 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Никитин Андрей 58 1
Чурсин Дмитрий 84 1
Шпак Василий 263 1
Каем Кирилл 41 1
Жуков Роман 19 1
Кузнецова Ирина 30 1
Ивлев Александр 21 1
Гусев Александр 45 1
Добровинский Александр 47 1
Нейман Алексей 8 1
Зотов Алексей 62 1
Фетисов Алексей 63 1
Мельников Алексей 71 1
Бурилов Андрей 117 1
Рыбинцев Андрей 34 1
Климов Андрей 88 1
Селихов Андрей 3 1
Флейта Андрей 13 1
Воронцов Константин 18 1
Ульянов Николай 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53474 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18238 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1873 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Германия - Федеративная Республика 12943 2
Европа 24645 2
Азия - Азиатский регион 5752 2
Россия - СФО - Новосибирск 4661 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1694 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Перу - Республика 286 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2055 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Грузия 1285 1
Испания - Королевство 3761 1
Армения - Республика 2371 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 988 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1651 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1247 1
Казахстан - Республика 5800 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Беларусь - Белоруссия 6034 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Украина 7796 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Кипр - Республика 579 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1572 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 1
Китай - Тайвань 4138 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 4
Английский язык 6878 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Reference - Референс 207 3
Ботаника - Растения - Plantae 1113 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Tom’s Hardware 519 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
Forbes - Форбс 913 2
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
AnandTech 73 1
ZDnet 662 1
VentureBeat 90 1
WCCFTech - Издание 87 1
CNews Инновация года - награда 133 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 2
IBM Institute for Business Value 25 1
Mordor Intelligence 33 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Gartner - Гартнер 3610 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1090 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1639 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1264 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 263 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 155 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 519 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 1
