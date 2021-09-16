Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кулик Вадим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 171
Кулик Вадим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 3
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Костин Андрей 45 8
|Айвазов Александр 20 6
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Роменская Наталья 5 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Ермаков Глеб 7 2
|Старостин Илья 4 2
|Фроловичева Екатерина 11 2
|Ревина Наталья 3 2
|Жаркова Татьяна 16 2
|Кириенко Владимир 38 2
|Дегтярева Наталия 8 2
|Хасис Лев 96 2
|Печатников Анатолий 24 2
|Овсянников Андрей 15 2
|Потапов Владимир 40 2
|Дергунова Ольга 58 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Бортников Денис 8 1
|Безбогов Сергей 7 1
|Трошенков Дмитрий 5 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Еремин Андрей 10 1
|Кудрявцев Николай 14 1
|Комаров Михаил 14 1
|Калинин Денис 63 1
|Белов Василий 18 1
|Зауэрс Дмитрий 10 1
|Сакович Владимир 3 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Заботкин Алексей 6 1
|Строкович Антон 45 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Липич Григорий 48 1
|Новиков Павел 67 1
|Чугунов Никита 53 1
|Русанов Сергей 44 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Ершов Андрей 45 1
|Жуков Олег 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761308, в очереди разбора - 664997.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761308, в очереди разбора - 664997.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru