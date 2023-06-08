Кулик Вадим

ВТБ инвестировал 291,3 млрд рублей в цифровую трансформацию икл изменений охватил период 2020-2022 гг. Важно, что радикальные изменения были проведены как в ИТ-инфраструктуре, так и в бизнес-процессах. «Новое состояние ни в чем не напоминало старое, — говорит Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Банк ВТБ за три года изменился полностью». В новую архитектуру переносили только новые процессы. Отправная точка: «зоопарк» из