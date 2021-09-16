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Кулик Вадим


16.09.2021 Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети 1
08.09.2021 ВТБ запустил третий сезон оплачиваемых стажировок для ИТ-специалистов 1
04.08.2021 Омниканальную платформу ВТБ внесли в реестр отечественного ПО 1
30.07.2021 Зампред ВТБ назвал качества идеальных ИТ-специалистов 3
30.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик описал идеальных айтишников 9
27.07.2021 ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов 1
21.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего 2
21.07.2021 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
14.07.2021 Global Banking & Finance Awards назвала зампреда ВТБ Вадима Кулика самым инновационным банковским топ-менеджером в России 3
13.07.2021 Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах 1
12.07.2021 ВТБ получил две награды международной премии PayTech Awards 1
06.07.2021 Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 2
22.06.2021 Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных 1
18.06.2021 ВТБ внедрил платформу для защиты данных клиентов 1
15.06.2021 ВТБ перевел закупки на российское ПО 1
31.05.2021 Российский финсектор ушел в строительство экосистем: опыт ВТБ 1
20.05.2021 ВТБ будет использовать искусственный интеллект для предотвращения нештатных ситуаций 1
19.05.2021 ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков 5
13.05.2021 ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления моделями машинного обучения 1
28.04.2021 ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных 2
27.04.2021 Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» войдет в капитал рекламной платформы MediaSniper 1
22.04.2021 ВТБ наращивает российскую ИТ-инфраструктуру 1
21.04.2021 Эффект от технологической трансформации ВТБ превысит 100 млрд рублей 2
12.04.2021 ВТБ стал соучредителем первого российского блокчейн-оператора 1
09.04.2021 ЦБ рассказал все про цифровой рубль: форму выпуска, способы обращения и сроки обкатки 1
29.03.2021 ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы 1
29.03.2021 ВТБ назвал результаты полутора лет технологической трансформации 1
25.03.2021 Зампред ВТБ назвал условия для перевода юридически значимых документов в онлайн 1
25.03.2021 ВТБ открывает партнерам доступ к сервисам банка через новую API-платформу 1
23.03.2021 ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных» 1
12.03.2021 ВТБ в 10 раз ускорил обработку клиентских данных 1
26.02.2021 ВТБ выступил с заявлением по разработке и внедрению цифрового рубля 1
18.02.2021 ВТБ внедряет новый уровень защиты клиентов от мошенничества на основе ИИ 1
29.01.2021 ВТБ получил ИТ-премию Global CIO «Проект года» в четырех номинациях 1
26.01.2021 СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными 1
02.12.2020 ВТБ запустил центр разработки и внедрения моделей машинного обучения 1
01.12.2020 ВТБ увеличит число роботов в 10 раз 1
24.11.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» привлекли более 1,5 млрд руб. под управление ИИ 1

Публикаций - 113, упоминаний - 171

Кулик Вадим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
Платформа больших данных 11 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
SAP SE 3212 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Microsoft Corporation 11077 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Google LLC 7148 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
oneFactor 24 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Informatica 75 1
Verysell - Верисел 91 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Alibaba Group 298 1
ГС-инвест - GS Invest 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 41 1
Элекснет ГК - Elecsnet 7 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
GridGain Systems - Гридгаин 28 1
IBM 3539 1
Oracle Siebel 130 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Columbus - Колумбус 125 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
DataLine - ДатаЛайн 30 1
Deloitte - Делойт 186 1
Цифра ГК 116 1
Oracle Corporation 3344 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 79
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 11
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
ВТБ24 583 2
Russ Outdoor 7 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Global CIO 28 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Qiwi 783 2
Citigroup 114 1
ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд 1 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
VR_Bank 3 1
ПриватБанк 177 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
ВТБ Корпоративный акселератор 2 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Открытие ФК 538 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
LinkedIn 520 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 20
Big Data - Большие данные 1136 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
DevOps - Development и Operations 297 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Kubernetes 307 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
ВТБ Онлайн 137 8
Google Android 10751 4
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 4
Apple iOS 5742 3
ВТБ Мои Инвестиции 34 2
Java - Язык программирования 1176 2
Магнит Magnit Pay 6 2
ПриватБанк Приват24 113 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 2
Oracle Fusion Middleware 162 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Сбербанк Auto ML 2 1
Apache Cassandra 31 1
Oracle WebLogic 38 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Oracle Management Cloud 16 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
ВТБ Бизнес Lite 2 1
SQL - Язык программирования 433 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Hyperion 73 1
Oracle Commerce 13 1
DataLine OST ЦОД 22 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Oracle Cloud Platform 151 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 1
Костин Андрей 45 8
Айвазов Александр 20 6
Скоробогатова Ольга 33 2
Роменская Наталья 5 2
Осеевский Михаил 221 2
Ермаков Глеб 7 2
Старостин Илья 4 2
Фроловичева Екатерина 11 2
Ревина Наталья 3 2
Жаркова Татьяна 16 2
Кириенко Владимир 38 2
Дегтярева Наталия 8 2
Хасис Лев 96 2
Печатников Анатолий 24 2
Овсянников Андрей 15 2
Потапов Владимир 40 2
Дергунова Ольга 58 2
Серебряникова Анна 47 2
Бортников Денис 8 1
Безбогов Сергей 7 1
Трошенков Дмитрий 5 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Еремин Андрей 10 1
Кудрявцев Николай 14 1
Комаров Михаил 14 1
Калинин Денис 63 1
Белов Василий 18 1
Зауэрс Дмитрий 10 1
Сакович Владимир 3 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Заботкин Алексей 6 1
Строкович Антон 45 1
Сапельников Сергей 100 1
Липич Григорий 48 1
Новиков Павел 67 1
Чугунов Никита 53 1
Русанов Сергей 44 1
Ведяхин Александр 43 1
Ершов Андрей 45 1
Жуков Олег 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Украина 3365 5
Россия - СФО - Новосибирск 1967 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Европа 3752 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Грузия 691 1
Украина - Одесса 57 1
США - Сан-Франциско 692 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Таджикистан - Республика 434 1
Россия - Хабаровск 622 1
Беларусь - Минск 327 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Восточная Европа 1678 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Тюмень 496 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Армения - Республика 688 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
Кодекс этики использования данных 8 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
Oracle Academy 8 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
University of Warwick - Уорикский университет 1 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
ВТБ Школа Банка 1 1
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Oracle Modern Cloud Day 7 1
PayTech Awards 1 1
Global Banking Finance Awards 2 1
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