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Кулик Вадим

СОБЫТИЯ


08.06.2023 ВТБ инвестировал 291,3 млрд рублей в цифровую трансформацию

икл изменений охватил период 2020-2022 гг. Важно, что радикальные изменения были проведены как в ИТ-инфраструктуре, так и в бизнес-процессах. «Новое состояние ни в чем не напоминало старое, — говорит Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Банк ВТБ за три года изменился полностью». В новую архитектуру переносили только новые процессы. Отправная точка: «зоопарк» из

30.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик описал идеальных айтишников

кто-то ошибется, есть риск, что весь организм не заработает», — пояснил зампред ВТБ. Вместе с тем, Вадим Кулик подчеркнул важность коммуникаций между сотрудниками. «В образе идеального специал
21.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего

аний клиентов, сервисы через говорящие интерфейсы и конкуренция с цифровыми коллегами – таковы основные ИТ-тренды будущего, о которых рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, выступая на открытии ежегодной школы ВТБ и НИУ ВШЭ по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал». Вадим Кулик считает, что скоро человечество будет жить

14.07.2021 Global Banking & Finance Awards назвала зампреда ВТБ Вадима Кулика самым инновационным банковским топ-менеджером в России

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик стал победителем международной премии Global Banking & Finance Awards в номинации «Самый инновационный банковский топ-менеджер в России» (Most Innovative Banking Vice President of t
06.11.2020 Как перестроить работу ИТ-служб на удаленке

вопросом в 2020 г. стала организация коммуникации между сотрудниками, работающими в удаленном формате. Говоря о реализации цифровых инициатив, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик отметил не только инфраструктурные изменения, но и смену модели управления командой. «Ранее менеджеры ВТБ, включая меня, были противниками удаленки, считали, что из-за отсутствия жи
21.10.2020 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал перспективные ИТ-специальности

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик принял участие в сессии «Digitalization. Вторая волна цифровизации» московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации». В ходе выступления Кулик рассказа
25.08.2020 ВТБ назвал сроки перехода на новый конвейер производства ПО

у. Об этом в интервью Forbes Brandvoice рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. «До конца 2020 года все команды переедут в новый «конвейер производства ПО» на е
02.09.2019 В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление

Новый куратор по ИТ Бывший зампред правления Газпромбанка Вадим Кулик стал советником президента — председателя правления ВТБ. Об этом CNews сообщил пр

Публикаций - 206, упоминаний - 223

Кулик Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 38
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Yandex - Яндекс 9216 15
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 14
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 12
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
МегаФон 10742 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 9
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 8
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 7
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 7
SAP SE 5601 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Oracle Corporation 7074 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 64 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Avito Tech - Авито Тех 38 5
Microsoft Corporation 25775 5
9594 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Google LLC 12690 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
ИИ-Технологии 309 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 3
ODS - Open Data Science 6 3
Dell EMC 5180 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 174
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
Альфа-Банк 1979 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 11
Газпром нефть 725 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 4
ПриватБанк - PrivatBank 197 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Пробизнесбанк АКБ 135 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 3
Русагро Группа Компаний 379 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 13 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 2
ВТБ Корпоративный акселератор 26 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 18
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 77
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 54
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 53
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 47
Data Fusion - Слияние данных 100 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 28
Data monetization - Монетизация данных 1965 27
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 11
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 10
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 9
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 9
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 19
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 13
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 9
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 9
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 7
ВТБ Бизнес 48 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 6
Apple iPhone 6 4861 6
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 5
ВТБ - VTB.Cloud 13 5
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 4
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Google Android 15244 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
Depositphotos - фотобанк 405 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 3
ВТБ API Платформа 12 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 3
ВТБ Pro 5 3
ВТБ - Криптоанклав 7 3
Apple iOS 8583 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
ВТБ Мои Инвестиции 61 3
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 73 2
Stafory - робот Вера 377 2
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 2
Python PyTorch 67 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Сбер - AutoML - LightAutoML 9 2
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 31 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Кирьянова Александра 169 27
Райгородский Андрей 51 25
Орловский Виктор 408 24
Зеленков Юрий 44 23
Саркисов Тигран 42 22
Бурнаев Евгений 28 20
Серебряникова Анна 77 17
Оселедец Иван 51 16
Фетисов Алексей 65 13
Безбогов Сергей 69 13
Рыбинцев Андрей 45 12
Павленко Анастасия 15 12
Калинин Денис 70 12
Греф Герман 485 12
Лысенко Эдуард 317 12
Мушаков Игорь 36 11
Меньшов Кирилл 139 10
Шпак Василий 279 10
Голицын Сергей 54 10
Костин Андрей 68 9
Воронцов Константин 25 9
Коновалихин Максим 20 9
Ватолин Дмитрий 13 9
Конушин Антон 14 9
Скоробогатова Ольга 60 8
Архипова Мария 21 8
Вожегова Мария 28 8
Халитов Дарий 42 8
Шадаев Максут 1210 8
Мерзляков Антон 19 7
Потапова Екатерина 16 7
Мельникова Алиса 100 6
Волков Никита 80 6
Айвазов Александр 32 6
Каем Кирилл 41 6
Хлызов Андрей 21 6
Эренбург Михаил 39 6
Григоренко Дмитрий 249 6
Заварзин Андрей 10 6
Потапова Светлана 17 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Европа 24964 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Украина 7928 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Беларусь - Минск 706 4
Казахстан - Республика 6048 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Индия - Bharat 5870 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Армения - Республика 2449 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Ирландия - Республика 1051 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Испания - Королевство 3840 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Сербия - Республика 375 1
Хорватия - Республика 287 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Куба - Республика 417 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Америка Центральная 88 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 96 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 86 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 166
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
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Экономический эффект 1342 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
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РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 5
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
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Oracle Academy 8 1
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РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
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Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
ВТБ Школа Банка 2 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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