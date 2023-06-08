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Кулик Вадим
СОБЫТИЯ
|08.06.2023
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ВТБ инвестировал 291,3 млрд рублей в цифровую трансформацию
икл изменений охватил период 2020-2022 гг. Важно, что радикальные изменения были проведены как в ИТ-инфраструктуре, так и в бизнес-процессах. «Новое состояние ни в чем не напоминало старое, — говорит Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Банк ВТБ за три года изменился полностью». В новую архитектуру переносили только новые процессы. Отправная точка: «зоопарк» из
|30.07.2021
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Зампред ВТБ Вадим Кулик описал идеальных айтишников
кто-то ошибется, есть риск, что весь организм не заработает», — пояснил зампред ВТБ. Вместе с тем, Вадим Кулик подчеркнул важность коммуникаций между сотрудниками. «В образе идеального специал
|21.07.2021
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Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего
аний клиентов, сервисы через говорящие интерфейсы и конкуренция с цифровыми коллегами – таковы основные ИТ-тренды будущего, о которых рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, выступая на открытии ежегодной школы ВТБ и НИУ ВШЭ по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал». Вадим Кулик считает, что скоро человечество будет жить
|14.07.2021
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Global Banking & Finance Awards назвала зампреда ВТБ Вадима Кулика самым инновационным банковским топ-менеджером в России
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик стал победителем международной премии Global Banking & Finance Awards в номинации «Самый инновационный банковский топ-менеджер в России» (Most Innovative Banking Vice President of t
|06.11.2020
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Как перестроить работу ИТ-служб на удаленке
вопросом в 2020 г. стала организация коммуникации между сотрудниками, работающими в удаленном формате. Говоря о реализации цифровых инициатив, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик отметил не только инфраструктурные изменения, но и смену модели управления командой. «Ранее менеджеры ВТБ, включая меня, были противниками удаленки, считали, что из-за отсутствия жи
|21.10.2020
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Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал перспективные ИТ-специальности
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик принял участие в сессии «Digitalization. Вторая волна цифровизации» московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации». В ходе выступления Кулик рассказа
|25.08.2020
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ВТБ назвал сроки перехода на новый конвейер производства ПО
у. Об этом в интервью Forbes Brandvoice рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. «До конца 2020 года все команды переедут в новый «конвейер производства ПО» на е
|02.09.2019
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В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление
Новый куратор по ИТ Бывший зампред правления Газпромбанка Вадим Кулик стал советником президента — председателя правления ВТБ. Об этом CNews сообщил пр
Кулик Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирьянова Александра 169 27
|Райгородский Андрей 51 25
|Орловский Виктор 408 24
|Зеленков Юрий 44 23
|Саркисов Тигран 42 22
|Бурнаев Евгений 28 20
|Серебряникова Анна 77 17
|Оселедец Иван 51 16
|Фетисов Алексей 65 13
|Безбогов Сергей 69 13
|Рыбинцев Андрей 45 12
|Павленко Анастасия 15 12
|Калинин Денис 70 12
|Греф Герман 485 12
|Лысенко Эдуард 317 12
|Мушаков Игорь 36 11
|Меньшов Кирилл 139 10
|Шпак Василий 279 10
|Голицын Сергей 54 10
|Костин Андрей 68 9
|Воронцов Константин 25 9
|Коновалихин Максим 20 9
|Ватолин Дмитрий 13 9
|Конушин Антон 14 9
|Скоробогатова Ольга 60 8
|Архипова Мария 21 8
|Вожегова Мария 28 8
|Халитов Дарий 42 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Мерзляков Антон 19 7
|Потапова Екатерина 16 7
|Мельникова Алиса 100 6
|Волков Никита 80 6
|Айвазов Александр 32 6
|Каем Кирилл 41 6
|Хлызов Андрей 21 6
|Эренбург Михаил 39 6
|Григоренко Дмитрий 249 6
|Заварзин Андрей 10 6
|Потапова Светлана 17 6
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