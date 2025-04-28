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Правительство Москвы Дептранс Москва ДТиРДТИ Москва Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

 

 

Сергей Протопопов, Директор информационно-технологических проектов, Департамент транспорта Москвы "Пользовательские сервисы Москвы как часть Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ"  14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
 

 

СОБЫТИЯ


28.04.2025 Столичный производитель сканеров оцифровал печатные издания для Музея Транспорта Москвы

Столичная компания завершила проект по оцифровке печатных изданий Архивно-библиотечного фонда Музея Транспорта Москвы и преобразовала в электронный вид более 66 тыс. книг, периодических изданий и промышленную графику. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленн
15.01.2024 «СберКорус» и Мосгортранс будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы

новной работе — комфортно и безопасно перевозить пассажиров». В мае 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение ЭПЛ для 150 водителей. Выходя на мар
17.07.2023 «Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы расширила внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) на 680 в
15.06.2023 «Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей

оты, а также безопасность хранения и передачи данных. Хочу поблагодарить за доверие наших коллег из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Думаю, что пил
16.05.2023 «Диджитал дизайн» перевела в цифровую среду совещания Департамента транспорта Москвы

«Диджитал дизайн» объявила о завершении проекта цифровой трансформации процессов подготовки и проведения заседаний в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Автоматизированы работа участников совещательных органов ведомства, проведение встреч рабочих групп и заседаний ко
06.12.2022 «Максимателеком» упростила подключение пассажиров к Wi-Fi в городском транспорте Москвы

Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы упростили подключение к сети MT_FREE и обеспечили бесшовный дос
01.12.2022 «Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров

В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга — это совместный проект «Яндекс такси» и Департамента транспорта Москвы, обе стороны договорились о развитии этого направления еще год назад. В рамках тарифа можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником, и машина приедет в п
17.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве

ужно открывать для вызова автобуса? Сергей Ломтев: Приложение «Московский транспорт». С его помощью Департамент транспорта Москвы реализует концепцию MaaS — mobility as a service. Можно строить
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными

ковочного пространства» суммой в 42,5 млн руб. Обе эти организации, как и «Мосгортранс», курируются Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы.
23.11.2017 Банк ВТБ обеспечил оплату проезда банковскими картами в наземном транспорте Москвы

Банк ВТБ, ГУП «Мосгортранс» и международная платежная система Mastercard реализуют проект по оплате проезда в наземном транспорте Москвы с помощью банковских карт и смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. ВТБ выступил в проекте банком-эквайером.Сегодня сервис уже доступен в трамваях столицы

04.09.2015 «Большая тройка» открыла возможность оплаты проезда на общественном транспорте Москвы с помощью мобильного телефона

Мобильные операторы МТС, «Билайн» и «МегаФон» предоставили своим абонентам возможность оплаты проезда на общественном транспорте Москвы с помощью мобильного телефона. Услуги реализованы на базе технологии NFC (Near Field Communication), которая позволяет производить оплату с мобильного счета, просто поднеся те
28.01.2015 Исследователи ВШЭ посчитали экономический эффект от публикации открытых данных

По расчетам исследователей НИУ ВШЭ, совокупный экономический эффект от использования приложений на основе открытых данных в сфере общественного транспорта Москвы может составить более i58 млрд в год. За последние два года в России появилось множество наборов открытых данных, было создано несколько порталов для их публикации, стали появ
14.06.2013 «Альтарикс» обновил мобильное приложение «Транспорт Москвы» для iOS и Android

мерческих структур, выпустила новую версию официального мобильного приложения правительства Москвы «Транспорт Москвы», уже доступную в App Store (для iOS) и Google Play (для платформы Android).
07.06.2013 Приложение «Транспорт Москвы» предупредит о камерах фиксации нарушений

В обновленном приложении «Транспорт Москвы» стали доступны платные парковки, камеры фиксации нарушений и карта остановок. В картографический интерфейс приложения добавлена новая вкладка с фильтрами по объектам дорожно-т
21.11.2012 Вышло бесплатное Android-приложение «Транспорт Москвы»

Правительство Москвы представило бесплатное приложение «Транспорт Москвы», которое предоставляет пользователям актуальную информацию по личному и общественному транспорту столицы. Приложение позволяет просматривать на интерактивной карте города инфо
20.07.2011 МТС обеспечит бесплатным Wi-Fi общественный транспорт Москвы

ленограда до станций метро «Речной вокзал» и «Митино» соответственно. По результатам тестирования сервиса, которое продлится в течение полугода, будет принято решение об оснащении всего общественного транспорта Москвы Wi-Fi-роутерами. Доступ в интернет для пассажиров предоставляется бесплатно. В автобусах установлены 3G-роутеры МТС, которые обеспечивают скорость мобильного интернета до 7,2

02.02.2011 Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы ГЛОНАСС

Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, передает «Прайм-Тасс» со ссылкой на слова генерального директора компании «Навигационно-
27.01.2010 Уволены пять замов главы департамента транспорта и связи Москвы

ргах, в том числе путем доступа к информации, нарушает запрет на участие работников заказчиков в торгах, что противоречит Федеральному закону «О защите конкуренции». Прокуратурой в адрес руководителя Департамента транспорта и связи Москвы внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления новым руководством департамента приняты меры дисциплинарно

Публикаций - 234, упоминаний - 312

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 22
Yandex - Яндекс 9216 20
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
МегаФон 10742 12
Ростелеком 10948 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Урбантех ГК - Urbantech Group 25 5
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 5
Comindware - Колловэар 202 5
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 5
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 4
М2М телематика - НИС М2М 236 4
Microsoft Corporation 25775 4
9594 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
ГЛОНАСС АО 278 4
АйТи 1519 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Ciena 221 4
Google LLC 12690 3
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 3
Урбантех ГК - Урбантех-М - МВС МС 3 3
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Naumen - Наумен 752 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 17
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 9
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Visa International 1993 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 5
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 4
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 4
Мосводоканал МГУП 69 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Uber 357 3
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 3
Группа Самолет 106 3
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 3
Кофемания 85 3
Интерлизинг ГК 20 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 3
Росхим - Русский водород 11 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Евросеть 1421 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 78
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 52
Мосгортранс ГУП 139 45
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 40
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 13
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Федеральное казначейство России 1949 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 6
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 5
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 3
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
АТТ Россия - Ассоциация Транспортной Телематики 1 1
Метро Международная ассоциация 4 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
ГосИнформСистемы 160 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 47
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 15
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Транспорт общественный - Транспортная карта 225 15
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 13
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 12
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 10
Оповещение и уведомление - Notification 5945 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 16
Google Android 15244 15
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 13
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 11
Apple iOS 8583 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 9
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 8
Apple - App Store 3109 6
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 5
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО 27 5
Apple Pay 519 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 4
Правительство Москвы - Наш город 110 4
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 4
FreePik 1841 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
Samsung Pay 296 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 4
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Visa payWave 78 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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