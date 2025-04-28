Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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Сергей Протопопов, Директор информационно-технологических проектов, Департамент транспорта Москвы "Пользовательские сервисы Москвы как часть Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
СОБЫТИЯ
|28.04.2025
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Столичный производитель сканеров оцифровал печатные издания для Музея Транспорта Москвы
Столичная компания завершила проект по оцифровке печатных изданий Архивно-библиотечного фонда Музея Транспорта Москвы и преобразовала в электронный вид более 66 тыс. книг, периодических изданий и промышленную графику. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленн
|15.01.2024
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«СберКорус» и Мосгортранс будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы
новной работе — комфортно и безопасно перевозить пассажиров». В мае 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение ЭПЛ для 150 водителей. Выходя на мар
|17.07.2023
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«Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов
Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы расширила внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) на 680 в
|15.06.2023
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«Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей
оты, а также безопасность хранения и передачи данных. Хочу поблагодарить за доверие наших коллег из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Думаю, что пил
|16.05.2023
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«Диджитал дизайн» перевела в цифровую среду совещания Департамента транспорта Москвы
«Диджитал дизайн» объявила о завершении проекта цифровой трансформации процессов подготовки и проведения заседаний в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Автоматизированы работа участников совещательных органов ведомства, проведение встреч рабочих групп и заседаний ко
|06.12.2022
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«Максимателеком» упростила подключение пассажиров к Wi-Fi в городском транспорте Москвы
Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы упростили подключение к сети MT_FREE и обеспечили бесшовный дос
|01.12.2022
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«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров
В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга — это совместный проект «Яндекс такси» и Департамента транспорта Москвы, обе стороны договорились о развитии этого направления еще год назад. В рамках тарифа можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником, и машина приедет в п
|17.01.2022
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Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве
ужно открывать для вызова автобуса? Сергей Ломтев: Приложение «Московский транспорт». С его помощью Департамент транспорта Москвы реализует концепцию MaaS — mobility as a service. Можно строить
|08.11.2021
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Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными
ковочного пространства» суммой в 42,5 млн руб. Обе эти организации, как и «Мосгортранс», курируются Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы.
|23.11.2017
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Банк ВТБ обеспечил оплату проезда банковскими картами в наземном транспорте Москвы
Банк ВТБ, ГУП «Мосгортранс» и международная платежная система Mastercard реализуют проект по оплате проезда в наземном транспорте Москвы с помощью банковских карт и смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. ВТБ выступил в проекте банком-эквайером.Сегодня сервис уже доступен в трамваях столицы
|04.09.2015
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«Большая тройка» открыла возможность оплаты проезда на общественном транспорте Москвы с помощью мобильного телефона
Мобильные операторы МТС, «Билайн» и «МегаФон» предоставили своим абонентам возможность оплаты проезда на общественном транспорте Москвы с помощью мобильного телефона. Услуги реализованы на базе технологии NFC (Near Field Communication), которая позволяет производить оплату с мобильного счета, просто поднеся те
|28.01.2015
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Исследователи ВШЭ посчитали экономический эффект от публикации открытых данных
По расчетам исследователей НИУ ВШЭ, совокупный экономический эффект от использования приложений на основе открытых данных в сфере общественного транспорта Москвы может составить более i58 млрд в год. За последние два года в России появилось множество наборов открытых данных, было создано несколько порталов для их публикации, стали появ
|14.06.2013
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«Альтарикс» обновил мобильное приложение «Транспорт Москвы» для iOS и Android
мерческих структур, выпустила новую версию официального мобильного приложения правительства Москвы «Транспорт Москвы», уже доступную в App Store (для iOS) и Google Play (для платформы Android).
|07.06.2013
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Приложение «Транспорт Москвы» предупредит о камерах фиксации нарушений
В обновленном приложении «Транспорт Москвы» стали доступны платные парковки, камеры фиксации нарушений и карта остановок. В картографический интерфейс приложения добавлена новая вкладка с фильтрами по объектам дорожно-т
|21.11.2012
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Вышло бесплатное Android-приложение «Транспорт Москвы»
Правительство Москвы представило бесплатное приложение «Транспорт Москвы», которое предоставляет пользователям актуальную информацию по личному и общественному транспорту столицы. Приложение позволяет просматривать на интерактивной карте города инфо
|20.07.2011
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МТС обеспечит бесплатным Wi-Fi общественный транспорт Москвы
ленограда до станций метро «Речной вокзал» и «Митино» соответственно. По результатам тестирования сервиса, которое продлится в течение полугода, будет принято решение об оснащении всего общественного транспорта Москвы Wi-Fi-роутерами. Доступ в интернет для пассажиров предоставляется бесплатно. В автобусах установлены 3G-роутеры МТС, которые обеспечивают скорость мобильного интернета до 7,2
|02.02.2011
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Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы ГЛОНАСС
Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, передает «Прайм-Тасс» со ссылкой на слова генерального директора компании «Навигационно-
|27.01.2010
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Уволены пять замов главы департамента транспорта и связи Москвы
ргах, в том числе путем доступа к информации, нарушает запрет на участие работников заказчиков в торгах, что противоречит Федеральному закону «О защите конкуренции». Прокуратурой в адрес руководителя Департамента транспорта и связи Москвы внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления новым руководством департамента приняты меры дисциплинарно
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Ликсутов Максим 245 52
|Собянин Сергей 538 31
|Тарасов Виталий 49 16
|Вольпе Борис 92 11
|Бисембаева Алина 13 7
|Шпак Василий 279 6
|Протопопов Сергей 7 5
|Бондаренко Игорь 12 5
|Мартынова Елена 90 5
|Майнина Кристина 18 5
|Херсонцев Алексей 93 5
|Михайлик Алексей 13 5
|Горожанин Михаил 10 5
|Веселов Андрей 22 5
|Чернышев Андрей 74 5
|Парфентьев Алексей 183 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Богданов Кирилл 112 5
|Терещенко Денис 95 5
|Хайруллин Айрат 108 5
|Ципорин Павел 103 5
|Разумовский Дмитрий 125 4
|Меднов Сергей 124 4
|Кожевников Сергей 24 4
|Асланян Сергей 104 4
|Черкасов Илья 14 4
|Сорокин Даниил 33 4
|Скиба Владимир 42 4
|Новожилов Алексей 20 4
|Куртяник Надежда 441 4
|Даценко Юрий 10 4
|Паршин Максим 323 4
|Албычев Александр 168 4
|Федулов Владислав 86 4
|Дюбанов Анатолий 95 4
|Малков Павел 51 4
|Малышев Александр 39 4
|Ермолаев Артем 379 4
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