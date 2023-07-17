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Правительство Москвы Дептранс Москва ДТиРДТИ Москва Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

 

 

Сергей Протопопов, Директор информационно-технологических проектов, Департамент транспорта Москвы "Пользовательские сервисы Москвы как часть Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ"  14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
 

 

17.07.2023 «Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы расширила внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) на 680 в
15.06.2023 «Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей

оты, а также безопасность хранения и передачи данных. Хочу поблагодарить за доверие наших коллег из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Думаю, что пил
16.05.2023 «Диджитал дизайн» перевела в цифровую среду совещания Департамента транспорта Москвы

«Диджитал дизайн» объявила о завершении проекта цифровой трансформации процессов подготовки и проведения заседаний в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Автоматизированы работа участников совещательных органов ведомства, проведение встреч рабочих групп и заседаний ко
06.12.2022 «Максимателеком» упростила подключение пассажиров к Wi-Fi в городском транспорте Москвы

Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы упростили подключение к сети MT_FREE и обеспечили бесшовный дос
01.12.2022 «Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров

В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга — это совместный проект «Яндекс такси» и Департамента транспорта Москвы, обе стороны договорились о развитии этого направления еще год назад. В рамках тарифа можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником, и машина приедет в п
17.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве

ужно открывать для вызова автобуса? Сергей Ломтев: Приложение «Московский транспорт». С его помощью Департамент транспорта Москвы реализует концепцию MaaS — mobility as a service. Можно строить
14.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве

кже через приложение. Сергей Ломтев - руководитель инновационного центра «Безопасный транспорт» при Дептрансе Сейчас автобусы по запросу курсируют в нескольких районах Троицкого и Новомосковско
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными

ковочного пространства» суммой в 42,5 млн руб. Обе эти организации, как и «Мосгортранс», курируются Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы.
02.08.2021 Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов

metrika.com, специалист по городскому и транспортному планированию. Жюри состояло из представителей Дептранса, ЦОДД, Skillbox и команды Whoosh. «Главным приоритетом Whoosh была и остается безоп
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео

жилые кварталы распределены неравномерно, а расстояния между ними огромны», – говорится в сообщении Дептранса Москвы. При этом среди жителей востребован транспорт, который сможет подвезти до ме
23.11.2017 Банк ВТБ обеспечил оплату проезда банковскими картами в наземном транспорте Москвы

Банк ВТБ, ГУП «Мосгортранс» и международная платежная система Mastercard реализуют проект по оплате проезда в наземном транспорте Москвы с помощью банковских карт и смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. ВТБ выступил в проекте банком-эквайером.Сегодня сервис уже доступен в трамваях столицы

04.09.2015 «Большая тройка» открыла возможность оплаты проезда на общественном транспорте Москвы с помощью мобильного телефона

Мобильные операторы МТС, «Билайн» и «МегаФон» предоставили своим абонентам возможность оплаты проезда на общественном транспорте Москвы с помощью мобильного телефона. Услуги реализованы на базе технологии NFC (Near Field Communication), которая позволяет производить оплату с мобильного счета, просто поднеся те
28.01.2015 Исследователи ВШЭ посчитали экономический эффект от публикации открытых данных

По расчетам исследователей НИУ ВШЭ, совокупный экономический эффект от использования приложений на основе открытых данных в сфере общественного транспорта Москвы может составить более i58 млрд в год. За последние два года в России появилось множество наборов открытых данных, было создано несколько порталов для их публикации, стали появ
14.06.2013 «Альтарикс» обновил мобильное приложение «Транспорт Москвы» для iOS и Android

мерческих структур, выпустила новую версию официального мобильного приложения правительства Москвы «Транспорт Москвы», уже доступную в App Store (для iOS) и Google Play (для платформы Android).
07.06.2013 Приложение «Транспорт Москвы» предупредит о камерах фиксации нарушений

В обновленном приложении «Транспорт Москвы» стали доступны платные парковки, камеры фиксации нарушений и карта остановок. В картографический интерфейс приложения добавлена новая вкладка с фильтрами по объектам дорожно-т
21.11.2012 Вышло бесплатное Android-приложение «Транспорт Москвы»

Правительство Москвы представило бесплатное приложение «Транспорт Москвы», которое предоставляет пользователям актуальную информацию по личному и общественному транспорту столицы. Приложение позволяет просматривать на интерактивной карте города инфо
20.07.2011 МТС обеспечит бесплатным Wi-Fi общественный транспорт Москвы

ленограда до станций метро «Речной вокзал» и «Митино» соответственно. По результатам тестирования сервиса, которое продлится в течение полугода, будет принято решение об оснащении всего общественного транспорта Москвы Wi-Fi-роутерами. Доступ в интернет для пассажиров предоставляется бесплатно. В автобусах установлены 3G-роутеры МТС, которые обеспечивают скорость мобильного интернета до 7,2

02.02.2011 Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы ГЛОНАСС

Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, передает «Прайм-Тасс» со ссылкой на слова генерального директора компании «Навигационно-
27.01.2010 Уволены пять замов главы департамента транспорта и связи Москвы

ргах, в том числе путем доступа к информации, нарушает запрет на участие работников заказчиков в торгах, что противоречит Федеральному закону «О защите конкуренции». Прокуратурой в адрес руководителя Департамента транспорта и связи Москвы внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления новым руководством департамента приняты меры дисциплинарно

Публикаций - 181, упоминаний - 255

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Максима ГК - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 133 19
Yandex - Яндекс 6165 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8253 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10136 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7411 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10446 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2952 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 356 5
Delta Computers - Дельта Компьютерс 71 5
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 302 5
РТИ Микрон - Micron 1317 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 140 5
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 5
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт 103 5
Comindware - Колловэар 108 4
Урбантех ГК - Urbantech Group 14 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2615 4
М2М телематика 231 4
Microsoft Corporation 23897 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1020 4
АйТи 1323 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 990 4
Ciena 202 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 4
VK - Mail.ru Group 3262 4
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 18 4
Nginx - Энджайникс 139 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 3
АФК Система ПАО 1754 3
Diasoft - Диасофт 645 3
ГЛОНАСС АО 109 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 521 3
Прогноз 1693 3
Ситроникс - Sitronics 1140 3
7395 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 134 3
Simetra - А+С Транспроект 63 2
Корус Консалтинг ГК 1129 2
Softline - Софтлайн 2256 2
ИКС 293 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6230 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2544 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 7
Московский Транспорт - Сервисный центр 37 7
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 87 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 482 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 231 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6385 5
Visa International 1898 5
Ситимобил - Служба такси 151 4
РЖД - Российские железные дороги 1707 4
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 4
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 35 4
Мосводоканал МГУП 66 4
Qiwi 956 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 737 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 2
QIWI Банк - Киви Банк 118 2
Связной ГК 1354 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 314 2
Лента - Сеть розничной торговли 1817 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 398 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2571 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 352 2
Тринфико ИГ 3 2
Uber 315 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 187 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 363 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 382 2
ПГК - Первая грузовая компания 166 2
Евросеть 1402 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер 56 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 177 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 102 2
Альфа-Банк 1645 2
Hyundai Motor Company 355 2
Тетис Кэпитал 11 2
Правительство Москвы 2129 61
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 47
Мосгортранс ГУП 100 28
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1233 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1619 21
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 446 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9905 15
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 89 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2573 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3123 9
Федеральное казначейство России 1629 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3125 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 558 8
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 71 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2510 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1091 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4781 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2117 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 5
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ 54 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5438 5
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 14 5
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 89 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4723 5
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 16 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1720 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 160 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 853 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2600 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 3
Президент Российской Федерации 3942 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 728 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2464 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 899 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2843 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1769 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2896 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 269 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 261 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 1
Единая Россия - Политическая партия 276 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 72 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 7 1
АТТ Россия - Ассоциация Транспортной Телематики 1 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
Метро Международная ассоциация 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56660 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42129 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8992 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11865 29
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10624 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22240 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13986 24
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10507 8
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1835 8
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18503 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26902 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5993 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4399 17
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 657 17
Google Android 13088 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2567 14
Apple iOS 7139 11
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 50 10
Яндекс Go - Яндекс.Такси 494 9
Google Play - Google Store - Android Market 3088 9
Microsoft Windows 2000 12913 9
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 8
Максима ГК - МаксимаТелеком MT_Free 56 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 395 6
Apple - App Store 2714 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 38 5
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 190 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 156 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 68 5
Apple Pay 475 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 325 4
Правительство Москвы - Наш город 89 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3040 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 550 4
Samsung Pay 287 4
Visa payWave 76 4
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 43 4
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 45 4
MobilityLab MobileSputnik 23 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 365 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 3
Правительство Москвы - Активный гражданин 96 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 69 3
Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 315 3
Яндекс.Карты и Транспорт 414 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 894 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1147 3
Docker - Платформа распределённых приложений 241 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6785 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 213 2
Яндекс.Плюс 130 2
Ликсутов Максим 64 31
Собянин Сергей 271 14
Вольпе Борис 89 11
Бисембаева Алина 12 6
Лысенко Эдуард 286 6
Шпак Василий 144 6
Майнина Кристина 19 5
Чернышенко Дмитрий 509 5
Ципорин Павел 86 5
Ермолаев Артем 363 5
Парфентьев Алексей 70 5
Мартынова Елена 66 5
Терещенко Денис 73 5
Чернышев Андрей 62 5
Шадаев Максут 753 5
Михайлик Алексей 11 5
Веселов Андрей 21 5
Бондаренко Игорь 11 5
Протопопов Сергей 6 5
Горожанин Михаил 10 5
Херсонцев Алексей 76 5
Богданов Кирилл 112 5
Хайруллин Айрат 82 4
Петрушин Андрей 95 4
Албычев Александр 127 4
Меднов Сергей 124 4
Власов Сергей 98 4
Кожевников Сергей 20 4
Паршин Максим 303 4
Разумовский Дмитрий 101 4
Даценко Юрий 8 4
Скиба Владимир 40 4
Малышев Александр 35 4
Куртяник Надежда 126 4
Малков Павел 50 4
Федулов Владислав 72 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Новожилов Алексей 15 4
Сорокин Даниил 33 4
Верхошинский Владимир 13 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40489 177
Россия - РФ - Российская федерация 128856 91
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6637 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15856 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2484 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13895 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50924 9
Европа 21581 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13505 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15668 6
Россия - СФО - Новосибирск 3877 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13133 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2498 5
Россия - ЦФО - Калужская область 877 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1325 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1022 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 627 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1624 4
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 19 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2120 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 732 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2645 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2416 4
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 96 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 732 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1340 3
Казахстан - Республика 5153 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1228 3
США - Нью-Йорк 3107 3
Германия - Федеративная Республика 12318 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3479 3
Россия - УФО - Челябинская область 1040 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 783 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1228 3
Эстония - Эстонская Республика 708 3
Израиль 2640 3
Великобритания - Лондон 2388 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 881 3
Ближний Восток 2790 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 458 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15965 157
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46484 68
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2423 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43750 42
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 544 26
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 877 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4013 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21647 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25475 16
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1100 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5980 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9117 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3173 13
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 705 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2578 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7374 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8755 11
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1979 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6819 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14624 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5713 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3342 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5799 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4630 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5209 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5467 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2303 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4461 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11441 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 480 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4892 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4573 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 342 6
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей 215 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5178 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6397 5
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4858 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 566 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11531 5
Паспорт - Паспортные данные 2195 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1429 6
Forbes - Форбс 672 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 738 2
Ведомости 678 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 861 2
Финансовые известия 33 1
Прайм - Агентство экономической информации 865 1
Максима ГК - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 1
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Автокод (портал) 32 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
Известия ИД 519 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 104 1
Рен ТВ - телеканал 64 1
9to5Google 88 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 1
The Guardian - Британская газета 350 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 463 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
РИА Новости 834 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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