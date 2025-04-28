Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столичный производитель сканеров оцифровал печатные издания для Музея Транспорта Москвы Столичная компания завершила проект по оцифровке печатных изданий Архивно-библиотечного фонда Музея Транспорта Москвы и преобразовала в электронный вид более 66 тыс. книг, периодических изданий и промышленную графику. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленн

«СберКорус» и Мосгортранс будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы новной работе — комфортно и безопасно перевозить пассажиров». В мае 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение ЭПЛ для 150 водителей. Выходя на мар

«Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы расширила внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) на 680 в

«Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей оты, а также безопасность хранения и передачи данных. Хочу поблагодарить за доверие наших коллег из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Думаю, что пил

«Диджитал дизайн» перевела в цифровую среду совещания Департамента транспорта Москвы «Диджитал дизайн» объявила о завершении проекта цифровой трансформации процессов подготовки и проведения заседаний в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Автоматизированы работа участников совещательных органов ведомства, проведение встреч рабочих групп и заседаний ко

«Максимателеком» упростила подключение пассажиров к Wi-Fi в городском транспорте Москвы Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы упростили подключение к сети MT_FREE и обеспечили бесшовный дос

«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга — это совместный проект «Яндекс такси» и Департамента транспорта Москвы, обе стороны договорились о развитии этого направления еще год назад. В рамках тарифа можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником, и машина приедет в п

Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве ужно открывать для вызова автобуса? Сергей Ломтев: Приложение «Московский транспорт». С его помощью Департамент транспорта Москвы реализует концепцию MaaS — mobility as a service. Можно строить

Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными ковочного пространства» суммой в 42,5 млн руб. Обе эти организации, как и «Мосгортранс», курируются Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы.

Банк ВТБ обеспечил оплату проезда банковскими картами в наземном транспорте Москвы Банк ВТБ, ГУП «Мосгортранс» и международная платежная система Mastercard реализуют проект по оплате проезда в наземном транспорте Москвы с помощью банковских карт и смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. ВТБ выступил в проекте банком-эквайером.Сегодня сервис уже доступен в трамваях столицы

«Большая тройка» открыла возможность оплаты проезда на общественном транспорте Москвы с помощью мобильного телефона Мобильные операторы МТС, «Билайн» и «МегаФон» предоставили своим абонентам возможность оплаты проезда на общественном транспорте Москвы с помощью мобильного телефона. Услуги реализованы на базе технологии NFC (Near Field Communication), которая позволяет производить оплату с мобильного счета, просто поднеся те

Исследователи ВШЭ посчитали экономический эффект от публикации открытых данных По расчетам исследователей НИУ ВШЭ, совокупный экономический эффект от использования приложений на основе открытых данных в сфере общественного транспорта Москвы может составить более i58 млрд в год. За последние два года в России появилось множество наборов открытых данных, было создано несколько порталов для их публикации, стали появ

«Альтарикс» обновил мобильное приложение «Транспорт Москвы» для iOS и Android мерческих структур, выпустила новую версию официального мобильного приложения правительства Москвы «Транспорт Москвы», уже доступную в App Store (для iOS) и Google Play (для платформы Android).

Приложение «Транспорт Москвы» предупредит о камерах фиксации нарушений В обновленном приложении «Транспорт Москвы» стали доступны платные парковки, камеры фиксации нарушений и карта остановок. В картографический интерфейс приложения добавлена новая вкладка с фильтрами по объектам дорожно-т

Вышло бесплатное Android-приложение «Транспорт Москвы» Правительство Москвы представило бесплатное приложение «Транспорт Москвы», которое предоставляет пользователям актуальную информацию по личному и общественному транспорту столицы. Приложение позволяет просматривать на интерактивной карте города инфо

МТС обеспечит бесплатным Wi-Fi общественный транспорт Москвы ленограда до станций метро «Речной вокзал» и «Митино» соответственно. По результатам тестирования сервиса, которое продлится в течение полугода, будет принято решение об оснащении всего общественного транспорта Москвы Wi-Fi-роутерами. Доступ в интернет для пассажиров предоставляется бесплатно. В автобусах установлены 3G-роутеры МТС, которые обеспечивают скорость мобильного интернета до 7,2

Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы ГЛОНАСС Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, передает «Прайм-Тасс» со ссылкой на слова генерального директора компании «Навигационно-