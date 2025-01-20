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Сбер СберКорус Транспортный ЭДО


"Транспортный ЭДО" от СберКорус представляет собой сервис по учёту и автоматизации процессов с перевозчиками и обмену другими логистическими документами с использованием электронной подписи. Решение доступно в виде  мобильного приложения для водителя и личного кабинета грузоотправителя, перевозчика,  грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет оперативно отслеживать и привозить недостающие товары, контролировать все процессы доставки и подписания документа, наделять документ юридической силой, безопасно хранить документы, быстро готовить их к налоговым проверкам, находить в системе необходимые данные за секунду, исправлять и получать скорректированные документы от контрагента, используя функции автозаполнения. Документы могут формироваться и поступать из любой учетной системы. При этом подписанная электронной подписью электронная транспортная накладная (ЭТрН) является юридически значимым документом и может передаваться в ФНС и другие отчетные органы.


20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1
05.11.2024 «Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» 3
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков 1
29.08.2024 80% опрошенных логистов уверены, что применение транспортного ЭДО положительно влияет на бизнес ‒ «СберКорус» 1
21.08.2024 «СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС 1
09.08.2024 «СберКорус» продлил аккредитацию статуса официального оператора государственной системы электронных перевозочных документов Минтранса 1
18.06.2024 «СберКорус» подтвердил статус действующего оператора ЭДО 1
19.03.2024 «СберКорус» выпустил 1 млн ЭПД через ГИС Минтранса России 1
24.01.2024 Сервис для транспортного электронного документооборота «СберКорус» включен в реестр отечественного программного обеспечения 1
22.12.2023 К 2025 г. доля электронного документооборота в транспортной отрасли достигнет 29% ― «СберКорус» 3
31.10.2023 «Сберкорус»: объем транспортных электронных документов российских компаний вырос на 37% 1
17.07.2023 «Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов 2
15.06.2023 «Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей 1
11.05.2023 «Сберкорус» внедрил электронный путевой лист в своем сервисе транспортного ЭДО 3

Публикаций - 14, упоминаний - 21

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 13
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 2
8213 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
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