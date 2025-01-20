Сбер СберКорус Транспортный ЭДО
"Транспортный ЭДО" от СберКорус представляет собой сервис по учёту и автоматизации процессов с перевозчиками и обмену другими логистическими документами с использованием электронной подписи. Решение доступно в виде мобильного приложения для водителя и личного кабинета грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет оперативно отслеживать и привозить недостающие товары, контролировать все процессы доставки и подписания документа, наделять документ юридической силой, безопасно хранить документы, быстро готовить их к налоговым проверкам, находить в системе необходимые данные за секунду, исправлять и получать скорректированные документы от контрагента, используя функции автозаполнения. Документы могут формироваться и поступать из любой учетной системы. При этом подписанная электронной подписью электронная транспортная накладная (ЭТрН) является юридически значимым документом и может передаваться в ФНС и другие отчетные органы.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Тарасов Виталий 39 9
|Собянин Сергей 381 3
|Ликсутов Максим 113 3
|Карандашева Анастасия 2 1
|Федорова Ирина 1 1
|Перевалов Илья 4 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Думикян Арсен 18 1
|Малинин Юрий 11 1
|Трофимова Юлия 2 1
|Манкеев Рустем 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 10
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
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