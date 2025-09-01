Разделы

Сервис «Логистика» от «Контура» помог «Буш-автопрому» настроить круглосуточную работу с ЭТрН ​

Логистическая компания «Буш-автопром» внедрила электронные транспортные накладные (ЭТрН) с помощью модуля «Логистики» для «1С». Решение позволило автоматизировать подписание документов и избежать задержек при ночных рейсах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В «Буш-автопром» начали использовать электронные накладные по запросу крупного партнера еще до принятия Федерального закона 7 июня 2025 г. № 140-ФЗ, который обязывает всех грузоперевозчиков перейти на ЭТрН до 1 сентября 2026 г. Благодаря раннему старту компания уже сейчас готова к новым требованиям.

Предприятие функционирует в круглосуточном режиме: рейсы выполняются без остановок, ежедневно оформляется более 600 транспортных накладных. Парк насчитывает около 250 единиц собственного автотранспорта.

Антон Шевченко, руководитель по развитию направления ЭПД, «СКБ Контур»: «Опыт «Буш-автопрома» подтверждает, что транспортный ЭДО подходит компаниям любого масштаба — от небольших автопарков до крупных логистических операторов. Грамотная настройка автоподписания и маршрутизации документов в модуле «Логистики» для «» позволила организовать непрерывный документооборот даже при высокой нагрузке на логистов, работающих в ночную смену».

Внедрение решения заняло около двух месяцев. Пилотный запуск продолжался несколько недель — за это время к мобильному приложению подключили более 200 водителей и обучили их ключевым сценариям работы.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

Результаты пилота показали, что в пиковые моменты компании удается оформлять до 600 накладных в сутки, при этом около 80% из них — в электронном виде. В планах — расширить использование ЭТрН на большее число контрагентов и маршрутов, а также перевести в цифровой формат другие перевозочные документы.

Елена Чернякова, главный специалист отдела учета, «Буш-автопром»: «Перестройка всегда дается непросто. Сначала сотрудникам сложно и непривычно, есть сопротивление. Так было и с «Контур.Диадоком»: поначалу сомневались, а сейчас не представляем работу без него — документы не теряются, акты приходят вовремя, учет прозрачный. Логистика — одна из самых «бумажных» сфер, в рамках одного рейса количество транспортных накладных доходит до 20, и именно здесь цифровизация дает максимальный эффект».

