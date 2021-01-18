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СКБ Контур
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СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI

Контур — экосистема продуктов для бизнеса: интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний СКБ Контур, основанной в 1988 году. Выручка СКБ Контур за 2021 год составила 22,6 млрд рублей, а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

 


18.01.2021 «Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге
16.11.2020 Онлайн-платформа «Пайрус» представила интеграцию с «Диадок»
05.11.2019 KFC полностью перешел на электронный документооборот через «Диадок»
27.08.2018 «СКБ Контур» сделал «Диадок» площадкой международного ЭДО
30.05.2018 ГК ПИК выбрала оператора ЭДО СКБ «Контур» и его сервис «Контур.Диадок»
24.04.2017 Euroshop перешел на систему электронного заказа «Контур.EDI»
14.03.2017 Cargor перешла на электронный документооборот через «Контур.Диадок»
28.02.2017 За год число отправителей электронных документов в «Диадоке» удвоилось
15.02.2017 «Грат Вест» автоматизировал документооборот с заказчиками благодаря Контур.EDI
19.12.2016 Металлинвестбанк запустил электронный документооборот через «Контур.Диадок»
18.10.2016 За 3 квартала 2016 через «Диадок» прошло 70,3 млн электронных юридических значимых документов
12.07.2016 Более 230 тыс. электронных юридически значимых документов отправляют компании ежедневно через «Диадок»
08.07.2016 Из «Бизнес Пака» теперь можно отправлять документы через «Диадок»
10.08.2015 «Норбит» выпустила решение для интеграции Microsoft Dynamics AX с СЭД «Контур.Диадок»
09.06.2015 «Пежо Ситроен Рус» снизил затраты на документооборот с помощью «Диадока»
07.04.2015 «Диадок» разработал интеграционный модуль для 1С 8.1
24.02.2015 «Солид Банк» запустил кредитную платформу «Теледок» на базе сервиса «Контур.Диадок»
17.02.2015 «ТрансКапиталБанк» сократил срок оформления факторинговых сделок с помощью «Диадок»
22.09.2014 Участники Google AdWords могут обмениваться документами через «Контур.Диадок»
04.08.2014 Система «Парус» интегрирована с «Контур.Диадоком»
17.07.2014 Число электронных документов, переданных через «Контур.Диадок», выросло за год в 6 раз
05.12.2013 John Deere оптимизировала процесс закрытия финансового месяца с помощью системы ЭДО «Диадок»
01.11.2013 «EDI.Контур» и «Диадок» интегрированы в решение для розницы Run Retail 2010
08.04.2013 Сервис объединенных коммуникаций Tekmi интегрирован с системой ЭДО «Диадок»
16.01.2013 Хранилище «Элар Саперион» сертифицировано на совместимость с СЭД «Диадок»
26.12.2012 В СЭД «Диадок» появилась возможность быстрой регистрации
28.11.2012 RosLogistics автоматизировала документооборот на базе системы «Диадок»
26.11.2012 Аэропорт «Пулково» будет обмениваться документами с контрагентами с помощью СЭД «Диадок»
07.11.2012 «СКБ Контур» интегрировал СЭД «Диадок» с платформой «1С:Предприятие 7.7»
25.10.2012 Протестирована работа сервиса «Диадок» с модулем TerraLink xDE for SAP
15.08.2012 Kia Motors Rus переводит своих дилеров на СЭД «Диадок»
13.08.2012 СЭД «Диадок» интегрирована с конфигурацией «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти»
02.08.2012 «СКБ Контур» реализовала многопользовательский функционал СЭД в системе «Диадок»

Публикаций - 152, упоминаний - 326

СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур 460 112
5501 37
1С-ИжТиСи 4908 35
SAP SE 4415 19
Docsvision - ДоксВижн 947 11
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 103 10
Directum - Директум 813 9
Такском - Taxcom 196 9
Корус Консалтинг ГК 998 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7917 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 715 6
Microsoft Corporation 22018 5
Oracle Corporation 5893 5
TerraLink - ТерраЛинк 251 4
ЛайфТелеком - Телфин 116 4
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 83 4
Тензор 49 3
Huawei 3091 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8615 2
Softline - Софтлайн 1830 2
Крок - Croc 1589 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 251 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1538 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 237 2
Галактика - Корпорация 1044 2
1С-Рарус 703 2
Калуга Астрал 45 2
Программный продукт ГК 3658 2
Maykor-GMCS 44 2
Google LLC 9829 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 151 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1042 1
Энстрим - Instream 19 1
Ситилинк - Citilink 240 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 99 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 101 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 97 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 8
Nestle - Нестле 99 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5024 4
Альфа-Банк 1341 4
KIA Motors 85 3
X5 Group 660 3
Почта России ПАО 1826 3
Кировский завод 29 2
Русагро Группа Компаний 172 2
Нижнекамскнефтехим - НКНХ 19 2
Деловые Линии ГК 40 2
Росинтер Ресторантс - Rosinter 36 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 271 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 163 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 153 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 129 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 131 2
Локотех - Локомотивные технологии 41 1
Благоденствие НПФ 1 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 187 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 1
Сургутнефтегаз - СНГ 192 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 209 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Mazda Motor Corporation 50 1
Аргос 4 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 12 1
Синко-банк 5 1
Tom Tailor 6 1
Магнит - Сеть магазинов 357 1
Локотех Промсервис 3 1
Банк24.ру - Уралконтактбанк 2 1
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 20 1
John Deere - Джон Дир 22 1
Катрен 10 1
Русский свет - Электросистем 17 1
Финчер НКО - Fincher - Бринкс 1 1
Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 39 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2076 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 10
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 66 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6833 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7607 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 4
Правительство РФ 6988 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 629 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 341 2
Федеральное казначейство России 1140 2
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 11 1
Росагролизинг 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2912 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 108 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 74 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 56 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2403 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 506 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 194 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 839 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 63 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 102 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 133 1
Президент Российской Федерации 3004 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2138 107
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 59 19
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 164 12
Проверка контрагентов 117 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12509 8
УПД - Универсальный передаточный документ 46 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30476 7
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 65 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2386 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1939 5
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 77 5
Мобильное приложение - Mobile app 2556 4
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 178 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 832 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1144 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3268 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 690 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 432 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6690 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 244 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 858 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 145 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5623 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 708 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 292 2
Системы управления совещаниями и заседаниями 105 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 749 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2943 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7184 1
Масштабируемость - Scalability 1265 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4982 1
Workflow - Поток работ 108 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 146 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 414 1
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DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 26 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 136 1
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СКБ Контур - Контур.Экстерн 51 15
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CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 126 2
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СКБ Контур - Контур.Светофор 51 2
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 2
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1С:ERP Управление предприятием 216 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 158 1
Сизов Антон 24 18
Шифман Эдуард 16 13
Козлов Константин 15 13
Мраморов Дмитрий 28 7
Кушпель Юрий 10 4
Курьянов Сергей 161 4
Урывская Лидия 5 4
Кулагина Ольга 4 4
Барановский Александр 4 4
Филатов Евгений 16 3
Самойленко Максим 65 3
Бублик Илья 12 3
Вдовин Максим 2 2
Берстенев Михаил 3 2
Черникова Ксения 3 2
Жданов Павел 7 2
Красников Александр 8 2
Невинчаный Александр 19 2
Шарова Ольга 5 2
Андреев Владимир 83 2
Бейдер Александр 75 2
Дьяченко Валерий 69 1
Яшин Дмитрий 13 1
Березин Максим 66 1
Поляев Сергей 1 1
Соловьев Сергей 45 1
Богданов Кирилл 103 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Кузьмин Дмитрий 5 1
Женишек Николай 1 1
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
Егоров Даниил 15 1
Аникин Леонид 51 1
Кислицын Алексей 10 1
Морозов Алексей 30 1
Куренев Алексей 6 1
Гладун Александра 2 1
Новиков Юрий 7 1
Рензяев Константин 31 1
Обухов Александр 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 101185 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31751 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2927 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12416 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10779 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2005 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11932 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1312 4
Европа 9824 3
Россия - СФО - Новосибирск 3146 3
Узбекистан - Республика 1267 3
Россия - Сибирь 1434 3
Россия - УФО - Свердловская область 1075 3
Молдавия - Республика Молдова 662 3
Казахстан - Республика 4365 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12399 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 412 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12241 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5037 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1159 2
Литва - Литовская Республика 534 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 817 2
Германия - Федеративная Республика 8226 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 996 2
Эстония - Эстонская Республика 690 2
Латвия - Латвийская Республика 683 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1135 2
Беларусь - Белоруссия 3348 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 348 1
Таджикистан - Республика 718 1
Грузия 1036 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 920 1
Америка 1946 1
Армения - Республика 1062 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 342 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 486 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2523 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 253 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 875 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 701 6
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 229 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5128 4
Русский язык 3850 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 41 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5821 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 3
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 18 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1368 3
УСН - Упрощенная система налогообложения 57 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 782 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1359 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 224 2
Экономический эффект 555 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1517 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 10 1
Психология 124 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Банковский сектор экономики 1107 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
Проектный офис 49 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 34 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 133 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 290 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 129 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 763 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 133 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 647 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 482 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 41 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 91 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 27 1
Цифровые Вершины - премия 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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