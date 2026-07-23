СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI

Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» запустил мобильную регистрацию для перевозчиков — ИП Пользователи могут подключить организацию к серв«»ису «Логистика» от «Контур.Диадока» прямо в мобильном приложении. Теперь для этого не нужно входить в веб-версию с компь

В мобильном приложении сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» появились электронные заказы-заявки Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» реализовал в мобильном приложении необходимый перевозчикам сценарий — возможность пр

«Хипра Рус» внедрила интеграцию ERP-системы с «Контур.Диадок» благодаря решению «ЦМД-софт» ным: теперь обмен документами происходит напрямую из интерфейса SAP Business One через систему ЭДО «Контур.Диадок». Ключевые возможности внедренного модуля Выгрузка формализованных документов (

Отправлять платежки в банк можно прямо из «Контур.Диадока» орые могут произойти при ручном переносе данных. Чтобы сформировать и отправить платежку в сервисе «Контур.Диадок», достаточно нажать в окне входящего документа, например, УПД — «Создать платеж

В сервисе «Логистика от «Контур.Диадока» теперь можно работать с электронными экспедиторскими документами ение экспедитору и электронную экспедиторскую расписку реализовали в сервисе «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Пока возможность работать с этими д

«Роктри ВГК Стивидор» перевела вахтовиков на КЭДО от «Контур.Диадока» Судоходная компания «Роктри ВГК Стивидор» подключила сервис КЭДО от «Контур.Диадока» и ускорила оформление кандидатов-моряков. Оформление кадровых документов теперь зани

Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» тестирует с клиентами электронные экспедиторские документы в электронном виде, однако их форматы еще не утверждены. Специалисты сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» входят в рабочие группы по разработке форматов и уже тестируют с клиентами пилотные

«Валента Фарм» перевела на КЭДО от «Контур.Диадока» почти 1300 сотрудников уществующий опыт работы с продуктами «Контура»: к моменту выбора компания уже активно использовала «Диадок» для обмена с контрагентами. Внедрение заняло около полугода. После запуска компания о

Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» упростил работу с транспортным ЭДО для перевозчиков ИП спортные накладные (ЭТрН) с телефона с помощью мобильного приложения сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура». С 1 сентября 2026 г. транспортные н

«Контур.Диадок» настроил роуминг с оператором «Первый ОФД» «Контур.Диадок» расширил список операторов, с которыми у сервиса настроены роуминговые связи.

«Контур.Диадок» настроил интеграцию с мобильным приложением «Госключ» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Диадок»: «Можно выделить несколько преимуществ для пользователей «Диадока» после интеграции с

В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями. Об этом CNews сообщили

В «Контур.EDI» появилась возможность создавать титулы ЭТрН из EDI-сообщений . Об этом CNews сообщили представители «Контура». Пользователи веб-версии и интеграционных решений «Контур.EDI» и сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» теперь могут формировать черновики перв

«Ростикс» подключила к «Контур.КЭДО» 2 тыс. сотрудников по всей России лась от Москвы до Дальнего Востока, а многие сотрудники перешли на удаленную работу. Опыт работы в «Диадоке» подсказал логичное решение: организовать работу с кадровыми документами онлайн. На в

«Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО «Контур.Диадок» совместно с компанией «Атол» объявили о запуске электронного документооборота

Новые возможности для клиентов «СберБизнес» в сервисе «Контур.Диадок» ного с повышением эффективности бизнес-процессов клиентов. В сервисе электронного документооборота «Контур.Диадок» появилась новая возможность, которая упростит проведение платежей по электронн

Кибератака на рынок ЭДО: как справился «Контур.Диадок» В начале августа 2025 г. через сервис «Контур.Диадок» попытались распространить банковский троян Buhtrap. Злоумышленники предварител

В «Диадоке» появилась возможность пожаловаться на спам ​ дозрительный документ или запрос к обмену документами. Жалобу на опасный контент рассмотрит служба информационной безопасности «Контура». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Пользователи «Диадока» могут сообщить о подозрительных запросах на обмен документами или сомнительных файлах и гиперссылках от контрагентов, нажав кнопку «Это спам». Клиентская поддержка сервиса определит, б

«Контур.КЭДО» поддержал типовой договор о материальной ответственности ​ ллективной (бригадной) материальной ответственности. Они позволят в электронном виде заключать, изменять и расторгать договоры, а также подавать заявления о вступлении или выходе из состава бригады. «Контур.КЭДО» уже поддерживает заключение договоров о полной материальной ответственности и упрощает работу с распределенными командами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В сервисе

«Контур.Диадок», Transbaza и «Авито Спецтехника» повышают прозрачность аренды спецтехники ​ вых решений делать арендный бизнес легким, быстрым и эффективным. Transbaza, «Авито Спецтехника» и «Контур.Диадок» объединяют общий подход к цифровизации строительной отрасли. Мы считаем, что с

Троян Buhtrap разослали от имени взломанных пользователей «Диадока» отправку документов из веб-приложения. Чтобы избежать дальнейшего распространения вредоносного ПО, «Контур.Диадок» заблокировал отправку зараженных документов и удалил отправленные. За короткий

«Контур.КЭДО» расширил возможности для онлайн-приема на работу ​ Компании, которые используют «Контур.КЭДО», теперь могут перевести в электронный вид весь процесс оформления новых сотрудников. Модуль онлайн-трудоустройства позволяет в одном окне принять необходимые для приема на работу д

90% контрагентов перешли на ЭДО за месяц: опыт логистической компании «Универсальный экспедитор» ​ ания отправляет более 50 тыс. электронных документов. «Универсальный экспедитор» используют сервис «Контур.Диадок». Техническим специалистам «Диадока» удалось настроить маршруты согласования ме

ТД «Тула-Сталь» перешел на кадровой электронный документооборот с помощью «Контур.КЭДО» Торговый дом «Тула-Сталь», являющийся партнером «Промышленного металлургического холдинга», перешел на кадровой электронный документооборот с помощью сервиса «Контур.КЭДО». За три месяца — с января по март 2025 г. — все сотрудники компании перешли на электронные документы в кадрах. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Основной причиной пер

​ «Контур.Диадок» и MoreDOC подготовили решение для создания документов в amoCRM ​ «Контур.Диадок» совместно с сервисом MoreDOC сформировали бесшовный процесс для работы с докум

«Контур.Диадок» запустил трансграничный ЭДО с Белоруссией Сервис электронного документооборота «Контур.Диадок» запустил юридически значимый трансграничный ЭДО с Белоруссией. Партнерами прое

«Контур.КЭДО» помог «Мовавике» снизить расходы на кадровый документооборот на 50% ​ Новосибирский разработчик ПО для монтажа видео и фото «Мовавика» за четыре месяца перевел всех удаленных сотрудников на кадровый электронный документооборот в сервисе «Контур.КЭДО», более чем в два раза сократил расходы и расширил географию найма. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Потребность в переходе на электронные кадровые документы возникла

Пять минут на кадровый документ: фармкомпания «Ромфарма» перешла на «Контур.КЭДО» Фармацевтическая компания «Ромфарма» перешла на электронный документооборот с сотрудниками с помощью «Контур.КЭДО». Теперь сбор подписей занимает пару дней, а некоторые документы подписывают в течение пяти минут. Сервис не только ускорил работу сотрудников, но и позволил сэкономить: если раньше

В «Контур.КЭДО» теперь можно оформлять НЭП сотрудникам без обращения к «Госуслугам» Теперь в сервисе «Контур.КЭДО» подтвердить личность для получения сертификата неквалифицированной электронной подписи (НЭП) можно без обращения на сайт «Госуслуг». Удостоверять личность получателя сертификата см

«СКБ Контур» стал первым негосударственным оператором ГосЭДО директор «СКБ Контур»: «ГосЭДО — это следующий шаг в развитии одного из наших флагманских продуктов Контур.Диадок. Электронный документооборот все глубже проникает в российскую экономику, и мы

«СКБ Контур» отсудила деньги за неоплаченное использование своей ПО для документооборота ентооборота с другими контрагентами «Региональный таможенный представитель» использовала программу «Контур.Диадок» с 10 августа 2022 г. по 10 августа 2023 г. по тарифному плану «8000 документов

Группа компаний «Отрада» автоматизировала процессы с помощью сервисов «Контура» овала рутинные процессы, ускорила взаимодействие с контрагентами и обеспечила связь между офисами. «Контур.Диадок» — сервис для электронного документооборота с контрагентами. Позволяет отправля

«Газпром инвест» перенес возможности ЭДО на Linux ертификаты на оборудование и другие документы. С 2021 г. в «Газпром инвест» для интеграции сервиса «Контур.Диадок» с учетной системой на базе «1С» использовались коннекторы, работающие на иност

В «Контур.КЭДО» автоматизировали создание графика отпусков В сервисе «Контур.КЭДО» появилась возможность создавать, согласовывать и утверждать график отпусков. Об этом CNews сообщили представители «Контура». График отпусков работодатель должен утвердить за две не

«Контур» запускает ЭДО между бизнесом и госорганами , региональные и муниципальные органы власти. Иван Вятчинов, менеджер проектов в «Контур.Диадоке»: «Контур.Диадок — один из крупнейших сервисов электронного документооборота в России с более 40

«АстраЗенека» и Enders оптимизировали кадровый документооборот с «Контур.КЭДО» «АстраЗенека» и Enders оптимизировали кадровый документооборот с «Контур.КЭДО». Компании в России заинтересованы в оптимизации кадровых процессов. Кадровый электронный документооборот (КЭДО) — один из вариантов цифровизации внутреннего обмена документами, тех

«Контур.Диадок» поддержал пользователей, чьи сертификаты КЭП оказались недействительны ​ электронной подписи становятся недействительными. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Диадок» — сервис для электронного документооборота с контрагентами. Отправляйте акты,

73% клиентов «Контур.Диадока» настраивают интеграцию с модулем для «1С» самостоятельно ​ ой половине 2024 г. 73% новых клиентов сервиса самостоятельно подключили и настроили работу модуля «Контур.Диадок» для «1С». Этот показатель вырос в два раза в течение последних двух лет — в 20

«Точка» подключила роуминг с оператором ЭДО «СКБ Контур» принимателей и предприятий «Точка» настроил роуминг с системой электронного документооборота (ЭДО) «Контур.Диадок» (входит в экосистему для бизнеса «Контур»). Теперь клиенты «Документооборота»