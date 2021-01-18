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СКБ Контур
Контур.Диадок
Контур.EDI
Контур — экосистема продуктов для бизнеса: интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний СКБ Контур, основанной в 1988 году. Выручка СКБ Контур за 2021 год составила 22,6 млрд рублей, а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.
СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сизов Антон 24 18
|Шифман Эдуард 16 13
|Козлов Константин 15 13
|Мраморов Дмитрий 28 7
|Кушпель Юрий 10 4
|Курьянов Сергей 161 4
|Урывская Лидия 5 4
|Кулагина Ольга 4 4
|Барановский Александр 4 4
|Филатов Евгений 16 3
|Самойленко Максим 65 3
|Бублик Илья 12 3
|Вдовин Максим 2 2
|Берстенев Михаил 3 2
|Черникова Ксения 3 2
|Жданов Павел 7 2
|Красников Александр 8 2
|Невинчаный Александр 19 2
|Шарова Ольга 5 2
|Андреев Владимир 83 2
|Бейдер Александр 75 2
|Дьяченко Валерий 69 1
|Яшин Дмитрий 13 1
|Березин Максим 66 1
|Поляев Сергей 1 1
|Соловьев Сергей 45 1
|Богданов Кирилл 103 1
|Афанасьев Дмитрий 14 1
|Кузьмин Дмитрий 5 1
|Женишек Николай 1 1
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
|Егоров Даниил 15 1
|Аникин Леонид 51 1
|Кислицын Алексей 10 1
|Морозов Алексей 30 1
|Куренев Алексей 6 1
|Гладун Александра 2 1
|Новиков Юрий 7 1
|Рензяев Константин 31 1
|Обухов Александр 17 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 91 1
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
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