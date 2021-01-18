СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI

Контур — экосистема продуктов для бизнеса: интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний СКБ Контур, основанной в 1988 году. Выручка СКБ Контур за 2021 год составила 22,6 млрд рублей, а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.