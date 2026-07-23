Получите все материалы CNews по ключевому слову
СКБ Контур Контур.Диадок Контур.EDI
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.07.2026
|
Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» запустил мобильную регистрацию для перевозчиков — ИП
Пользователи могут подключить организацию к серв«»ису «Логистика» от «Контур.Диадока» прямо в мобильном приложении. Теперь для этого не нужно входить в веб-версию с компь
|13.07.2026
|
В мобильном приложении сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» появились электронные заказы-заявки
Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» реализовал в мобильном приложении необходимый перевозчикам сценарий — возможность пр
|26.06.2026
|
«Хипра Рус» внедрила интеграцию ERP-системы с «Контур.Диадок» благодаря решению «ЦМД-софт»
ным: теперь обмен документами происходит напрямую из интерфейса SAP Business One через систему ЭДО «Контур.Диадок». Ключевые возможности внедренного модуля Выгрузка формализованных документов (
|25.06.2026
|
Отправлять платежки в банк можно прямо из «Контур.Диадока»
орые могут произойти при ручном переносе данных. Чтобы сформировать и отправить платежку в сервисе «Контур.Диадок», достаточно нажать в окне входящего документа, например, УПД — «Создать платеж
|16.06.2026
|
В сервисе «Логистика от «Контур.Диадока» теперь можно работать с электронными экспедиторскими документами
ение экспедитору и электронную экспедиторскую расписку реализовали в сервисе «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Пока возможность работать с этими д
|21.05.2026
|
«Роктри ВГК Стивидор» перевела вахтовиков на КЭДО от «Контур.Диадока»
Судоходная компания «Роктри ВГК Стивидор» подключила сервис КЭДО от «Контур.Диадока» и ускорила оформление кандидатов-моряков. Оформление кадровых документов теперь зани
|23.04.2026
|
Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» тестирует с клиентами электронные экспедиторские документы
в электронном виде, однако их форматы еще не утверждены. Специалисты сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» входят в рабочие группы по разработке форматов и уже тестируют с клиентами пилотные
|23.04.2026
|
«Валента Фарм» перевела на КЭДО от «Контур.Диадока» почти 1300 сотрудников
уществующий опыт работы с продуктами «Контура»: к моменту выбора компания уже активно использовала «Диадок» для обмена с контрагентами. Внедрение заняло около полугода. После запуска компания о
|21.04.2026
|
Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» упростил работу с транспортным ЭДО для перевозчиков ИП
спортные накладные (ЭТрН) с телефона с помощью мобильного приложения сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура». С 1 сентября 2026 г. транспортные н
|08.04.2026
|
«Контур.Диадок» настроил роуминг с оператором «Первый ОФД»
«Контур.Диадок» расширил список операторов, с которыми у сервиса настроены роуминговые связи.
|16.03.2026
|
«Контур.Диадок» настроил интеграцию с мобильным приложением «Госключ»
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Диадок»: «Можно выделить несколько преимуществ для пользователей «Диадока» после интеграции с
|24.02.2026
|
В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями
В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями. Об этом CNews сообщили
|11.02.2026
|
В «Контур.EDI» появилась возможность создавать титулы ЭТрН из EDI-сообщений
. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Пользователи веб-версии и интеграционных решений «Контур.EDI» и сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» теперь могут формировать черновики перв
|15.12.2025
|
«Ростикс» подключила к «Контур.КЭДО» 2 тыс. сотрудников по всей России
лась от Москвы до Дальнего Востока, а многие сотрудники перешли на удаленную работу. Опыт работы в «Диадоке» подсказал логичное решение: организовать работу с кадровыми документами онлайн. На в
|01.12.2025
|
«Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО
«Контур.Диадок» совместно с компанией «Атол» объявили о запуске электронного документооборота
|25.09.2025
|
Новые возможности для клиентов «СберБизнес» в сервисе «Контур.Диадок»
ного с повышением эффективности бизнес-процессов клиентов. В сервисе электронного документооборота «Контур.Диадок» появилась новая возможность, которая упростит проведение платежей по электронн
|05.09.2025
|
Кибератака на рынок ЭДО: как справился «Контур.Диадок»
В начале августа 2025 г. через сервис «Контур.Диадок» попытались распространить банковский троян Buhtrap. Злоумышленники предварител
|27.08.2025
|
В «Диадоке» появилась возможность пожаловаться на спам
дозрительный документ или запрос к обмену документами. Жалобу на опасный контент рассмотрит служба информационной безопасности «Контура». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Пользователи «Диадока» могут сообщить о подозрительных запросах на обмен документами или сомнительных файлах и гиперссылках от контрагентов, нажав кнопку «Это спам». Клиентская поддержка сервиса определит, б
|26.08.2025
|
«Контур.КЭДО» поддержал типовой договор о материальной ответственности
ллективной (бригадной) материальной ответственности. Они позволят в электронном виде заключать, изменять и расторгать договоры, а также подавать заявления о вступлении или выходе из состава бригады. «Контур.КЭДО» уже поддерживает заключение договоров о полной материальной ответственности и упрощает работу с распределенными командами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В сервисе
|20.08.2025
|
«Контур.Диадок», Transbaza и «Авито Спецтехника» повышают прозрачность аренды спецтехники
вых решений делать арендный бизнес легким, быстрым и эффективным. Transbaza, «Авито Спецтехника» и «Контур.Диадок» объединяют общий подход к цифровизации строительной отрасли. Мы считаем, что с
|08.08.2025
|
Троян Buhtrap разослали от имени взломанных пользователей «Диадока»
отправку документов из веб-приложения. Чтобы избежать дальнейшего распространения вредоносного ПО, «Контур.Диадок» заблокировал отправку зараженных документов и удалил отправленные. За короткий
|06.08.2025
|
«Контур.КЭДО» расширил возможности для онлайн-приема на работу
Компании, которые используют «Контур.КЭДО», теперь могут перевести в электронный вид весь процесс оформления новых сотрудников. Модуль онлайн-трудоустройства позволяет в одном окне принять необходимые для приема на работу д
|16.07.2025
|
90% контрагентов перешли на ЭДО за месяц: опыт логистической компании «Универсальный экспедитор»
ания отправляет более 50 тыс. электронных документов. «Универсальный экспедитор» используют сервис «Контур.Диадок». Техническим специалистам «Диадока» удалось настроить маршруты согласования ме
|11.06.2025
|
ТД «Тула-Сталь» перешел на кадровой электронный документооборот с помощью «Контур.КЭДО»
Торговый дом «Тула-Сталь», являющийся партнером «Промышленного металлургического холдинга», перешел на кадровой электронный документооборот с помощью сервиса «Контур.КЭДО». За три месяца — с января по март 2025 г. — все сотрудники компании перешли на электронные документы в кадрах. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Основной причиной пер
|10.06.2025
|
«Контур.Диадок» и MoreDOC подготовили решение для создания документов в amoCRM
«Контур.Диадок» совместно с сервисом MoreDOC сформировали бесшовный процесс для работы с докум
|29.04.2025
|
«Контур.Диадок» запустил трансграничный ЭДО с Белоруссией
Сервис электронного документооборота «Контур.Диадок» запустил юридически значимый трансграничный ЭДО с Белоруссией. Партнерами прое
|24.04.2025
|
«Контур.КЭДО» помог «Мовавике» снизить расходы на кадровый документооборот на 50%
Новосибирский разработчик ПО для монтажа видео и фото «Мовавика» за четыре месяца перевел всех удаленных сотрудников на кадровый электронный документооборот в сервисе «Контур.КЭДО», более чем в два раза сократил расходы и расширил географию найма. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Потребность в переходе на электронные кадровые документы возникла
|16.04.2025
|
Пять минут на кадровый документ: фармкомпания «Ромфарма» перешла на «Контур.КЭДО»
Фармацевтическая компания «Ромфарма» перешла на электронный документооборот с сотрудниками с помощью «Контур.КЭДО». Теперь сбор подписей занимает пару дней, а некоторые документы подписывают в течение пяти минут. Сервис не только ускорил работу сотрудников, но и позволил сэкономить: если раньше
|14.04.2025
|
В «Контур.КЭДО» теперь можно оформлять НЭП сотрудникам без обращения к «Госуслугам»
Теперь в сервисе «Контур.КЭДО» подтвердить личность для получения сертификата неквалифицированной электронной подписи (НЭП) можно без обращения на сайт «Госуслуг». Удостоверять личность получателя сертификата см
|06.03.2025
|
«СКБ Контур» стал первым негосударственным оператором ГосЭДО
директор «СКБ Контур»: «ГосЭДО — это следующий шаг в развитии одного из наших флагманских продуктов Контур.Диадок. Электронный документооборот все глубже проникает в российскую экономику, и мы
|09.01.2025
|
«СКБ Контур» отсудила деньги за неоплаченное использование своей ПО для документооборота
ентооборота с другими контрагентами «Региональный таможенный представитель» использовала программу «Контур.Диадок» с 10 августа 2022 г. по 10 августа 2023 г. по тарифному плану «8000 документов
|27.12.2024
|
Группа компаний «Отрада» автоматизировала процессы с помощью сервисов «Контура»
овала рутинные процессы, ускорила взаимодействие с контрагентами и обеспечила связь между офисами. «Контур.Диадок» — сервис для электронного документооборота с контрагентами. Позволяет отправля
|28.11.2024
|
«Газпром инвест» перенес возможности ЭДО на Linux
ертификаты на оборудование и другие документы. С 2021 г. в «Газпром инвест» для интеграции сервиса «Контур.Диадок» с учетной системой на базе «1С» использовались коннекторы, работающие на иност
|20.11.2024
|
В «Контур.КЭДО» автоматизировали создание графика отпусков
В сервисе «Контур.КЭДО» появилась возможность создавать, согласовывать и утверждать график отпусков. Об этом CNews сообщили представители «Контура». График отпусков работодатель должен утвердить за две не
|12.11.2024
|
«Контур» запускает ЭДО между бизнесом и госорганами
, региональные и муниципальные органы власти. Иван Вятчинов, менеджер проектов в «Контур.Диадоке»: «Контур.Диадок — один из крупнейших сервисов электронного документооборота в России с более 40
|14.10.2024
|
«АстраЗенека» и Enders оптимизировали кадровый документооборот с «Контур.КЭДО»
«АстраЗенека» и Enders оптимизировали кадровый документооборот с «Контур.КЭДО». Компании в России заинтересованы в оптимизации кадровых процессов. Кадровый электронный документооборот (КЭДО) — один из вариантов цифровизации внутреннего обмена документами, тех
|02.09.2024
|
«Контур.Диадок» поддержал пользователей, чьи сертификаты КЭП оказались недействительны
электронной подписи становятся недействительными. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Диадок» — сервис для электронного документооборота с контрагентами. Отправляйте акты,
|17.07.2024
|
73% клиентов «Контур.Диадока» настраивают интеграцию с модулем для «1С» самостоятельно
ой половине 2024 г. 73% новых клиентов сервиса самостоятельно подключили и настроили работу модуля «Контур.Диадок» для «1С». Этот показатель вырос в два раза в течение последних двух лет — в 20
|03.04.2024
|
«Точка» подключила роуминг с оператором ЭДО «СКБ Контур»
принимателей и предприятий «Точка» настроил роуминг с системой электронного документооборота (ЭДО) «Контур.Диадок» (входит в экосистему для бизнеса «Контур»). Теперь клиенты «Документооборота»
|01.04.2024
|
В сервисах «Контура» теперь можно работать с передоверием МЧД
ацию в реестр ФНС, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили почти 200 тыс. МЧД. «Контур.Диадок» — сервис для обмена электронными документами с контрагентами. Он позволяет отп
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Сизов Антон 29 19
|Шифман Эдуард 17 15
|Козлов Константин 15 13
|Сродных Михаил 97 11
|Казаков Сергей 15 9
|Мраморов Дмитрий 36 9
|Леонова Оксана 20 8
|Кушпель Юрий 10 8
|Акимов Роман 9 7
|Жданов Павел 13 6
|Урывская Лидия 7 6
|Бублик Илья 27 6
|Лобов Иван 6 6
|Тамеев Дмитрий 7 5
|Коптелов Павел 13 5
|Филатов Евгений 30 4
|Барановский Александр 5 4
|Кулагина Ольга 5 4
|Курьянов Сергей 162 4
|Агапов Иван 22 4
|Добровольский Михаил 41 4
|Гладких Андрей 4 4
|Зарина Сафиуллина 6 4
|Покрышкин Дмитрий 26 4
|Вятчинов Иван 4 4
|Зайчиков Илья 20 3
|Соколов Кирилл 40 3
|Бейдер Александр 75 3
|Самойленко Максим 67 3
|Перов Павел 25 3
|Шевченко Антон 21 3
|Попова Юлия 5 3
|Салих Денис 6 3
|Алексашов Игорь 4 3
|Слободин Виталий 28 3
|Хамидулина Ольга 3 3
|Андреев Владимир 101 3
|Анфимов Павел 59 2
|Обухов Александр 77 2
|Невинчаный Александр 32 2
|Ведомости 1466 2
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
|Главбух 13 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.