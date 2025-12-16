Разделы

Поляев Сергей


СОБЫТИЯ


16.12.2025 За 11 месяцев «Байкал Сервис» отправил более 5 млн документов по ЭДО 3
29.07.2024 «Байкал Сервис» отправил почти 2,5 млн документов по ЭДО 2
12.02.2024 «Байкал Сервис» отправил около 5 млн документов по ЭДО в 2023 году 1
09.10.2023 «Байкал сервис» на четверть увеличил объемы ЭДО 2
29.08.2023 «Байкал сервис» перешел на машиночитаемую доверенность с сервисами Контура 1
26.12.2019 «СКБ Контур» запустила ЭДО в компании «Байкал-Сервис» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Поляев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 2
9005 1
Байкал Сервис ТК 15 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 5
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 251 4
Электронный документ - Electronic document 1532 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 29 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 2
Женишек Николай 2 1
Хамидулина Ольга 3 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 2
Беларусь - Белоруссия 6034 2
Казахстан - Республика 5800 2
Россия - РФ - Российская федерация 157085 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
