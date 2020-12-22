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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Электронный документ Electronic document



22.12.2020 ГК «Ланит» разработала электронный архив абонентских договоров для Tele2 1
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России 1
10.12.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» и Terralink внедрили платформу ЭДО 1
08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов 1
07.12.2020 ВТБ утроил объем безбумажных операций в своих офисах 1
30.11.2020 В России разрешат покупать и продавать машину через «Госуслуги» 1
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
18.11.2020 Navicon стандартизировал процессы маркетинга, сервиса и продаж в «ОСГ Рекордз Менеджмент» 1
09.11.2020 «1С-Рарус» автоматизировала учет в «Биофудлабе» с помощью «1С:ERP» 1
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
02.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
27.10.2020 Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4 1
22.10.2020 «Магнит» в 1,5 раза сократил потребление бумаги за счет электронного документооборота 1
22.10.2020 Как выглядит настоящий цифровой офис 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
12.10.2020 Эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот проводится на базе портала «Работа в России» 1
12.10.2020 «Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs 1
12.10.2020 «Диасофт» роботизировал электронный документооборот с СЭД НРД 1
07.10.2020 В России прошла первая межрегиональная перевозка с использованием электронной транспортной накладной 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные 1
25.09.2020 ВТБ удвоил долю операций по технологии безбумажного обслуживания 1
14.09.2020 Власти хотят лишить российский бизнес бумажных архивов 1
02.09.2020 «Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
17.08.2020 «Дочка» «Газпрома» меняет российскую СЭД на «импортонезависимую» 1
17.08.2020 «Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот 1
13.08.2020 Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика 1
06.08.2020 Решения Commvault позволили «Денизбанку» улучшить динамичность бизнеса 1
05.08.2020 «Билайн» начинает внедрение технологии мобильного ID в собственные сервисы 1
29.07.2020 Цифровые медкарты россиян будут выложены на портале госуслуг 1
22.07.2020 Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС 1
21.07.2020 БФТ представила систему для цифровой упаковки документов «БФТ.е-Архив» 1
17.07.2020 ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону 1
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб» 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
15.06.2020 «СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке 1
11.06.2020 БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными 1
09.06.2020 Путин распорядился создать всероссийский сайт по поиску работников и работы 1

Публикаций - 147, упоминаний - 148
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
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