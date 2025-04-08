«СберКорус» и дистрибьютор «Маркет Лайн» увеличили объем трафика электронных документов на 10% По данным аналитиков «СберКорус» показатель переданных электронных документов дистрибьютора «Маркет Лайн» в сервисах «Сфера Торговля» и «Сфера Документы» в I квартале 2025 г. на 10% больше, чем за аналогичный период в 2024 г. – компания расширила т

Около 200 тыс. электронных документов подписали клиники с пациентами в первые полгода использования сервиса F.Doc вания пациентов. Об этом CNews сообщили представители F.Doc. В первые полгода работы безбумажного офиса F.Doc в сфере здравоохранения медицинские учреждения подписали с помощью сервиса около 200 тыс. электронных документов с пациентами. Данные внутренней статистики свидетельствуют о том, что за указанный период ЭДО от F.Doc воспользовались 80 тыс. физических лиц в 30 клиниках – клиентах сер

«Контур»: трафик электронных документов увеличился на 26% за 2024 год В 2024 г. организации все чаще использовали сервисы электронного документооборота. По данным аналитиков «Контур.Диадока», количество электронных документов выросло на 26% за 2024 г., число новых пользователей в сервисе — на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Контура». За 2024 г в «Диадоке» передали 1,2 млрд уникальны

Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза дно демонстрируя принципы открытого диалога между государством и бизнесом». «Высокая динамика роста электронных документов показывает готовность рынка к цифровой трансформации бизнес-процессов.

363 тысячи электронных документов подписали пользователи F.Doc за I полугодие 2024 года недвижимости, туризме и автобизнесе. В первом полугодии 2024 г. сервис также начал активно взаимодействовать с медицинскими компаниями, поскольку пополнил свой функционал возможностью оформления ряда электронных документов в медицинских учреждениях. Об этом CNews сообщили представители F.Doc. На данный момент сервис «Безбумажный офис F.Doc» используют 4,3 тыс. организаций из разных отраслей

Казначейство Ростова-на-Дону использует систему «БФТ-Холдинга» для безопасного централизованного хранения электронных документов «БФТ-Холдинг» развернул единое электронное хранилище на базе программного продукта «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД) в Муниципальном казначействе города Ростов-на-Дону. По итогам проекта в госоргане было создано централизованное решение для хранения и обмена файлами электр

«БФТ-Холдинг» завершил перевод централизованной системы бухгалтерского учета Ленинградской области на ЭДО документооборота в рамках реализации положений приказа Минфина России №61н и модернизированы процессы обмена информацией между компонентами системы за счет создания системы централизованного хранения электронных документов, их файлов вложений и электронных подписей. В Ленинградской области завершился этап модернизации информационной системы управления бюджетным процессом – расширена область

«БФТ-холдинг» создал единое хранилище электронных документов для Министерства финансов Белоруссии ными финансами Белоруссии «БФТ-холдинг» совместно с ИВЦ Минфина Белоруссии создали единое хранилище электронных документов финансово-хозяйственной деятельности участников бюджетного процесса ре

«Сберкорус»: объем транспортных электронных документов российских компаний вырос на 37% ота в сервисе «Транспортный ЭДО» составил 3,8 млн ЭТрН. За тот же период 2023 г. количество документов составило чуть более 5,2 млн без учета роста клиентской базы платформы. Рост объема транспортных электронных документов подчеркивает тенденцию перевода бизнес-процессов государственных и частных российских компаний на ЭДО во всех отраслях бизнеса. Так, например, в июне «Сберкорус» и X5 Tra

Вводятся новые правила хранения кадровых электронных документов . Российские компании волнует вопрос, как и где хранить такие кадровые документы. Для длительного хранения действуют электронные архивы — государственные или коммерческие. До сих пор условия хранения электронных документов в архивах для всех определял приказ Минкульта от 31 марта 2015 г.№526. Но с 17 сентября 2023 г. он больше не действует. С этого момента для электронных архивных документо

«БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг «БФТ-холдинг» развернул в Омской области региональную витрину данных и подсистему хранения электронных документов на базе «БФТ.е-архив». По результатам проекта в регионе построено единое архивное хранилище вложений электронных документов, получаемых в рамках оказания государст

Минцифры: почти 1,5 млн электронных документов подписано в приложении «Госключ» В мобильном приложении «Госключ» можно получить и использовать электронную подпись. По сообщению Минцифры, менее чем за два года с начала работы приложения в нём подписано почти 1,5 млн электронных документов. В апреле каждый десятый пользователь приложения подписывал документы в «Госключе». Что можно подписать в «Госключе»: договор с оператором связи; кадровые документы; ипот

В России появится единая платформа для хранения архивных электронных документов онлайн Минцифры России сообщило о том, что к концу 2022 г. в России завершится разработка государственной информационной системы «Платформа "Центр хранения электронных документов"» (Платформа «ЦХЭД»). С вводом в эксплуатацию системы документы, созданные в электронном виде, будут передаваться на постоянное архивное хранение онлайн, без обязательной

Как ускорить маршрутизацию электронных документов едлагает использовать простую электронную подпись. Также он призвал перейти к единообразию форматов электронных документов при взаимодействии с регулятором, как минимум, в рамках отрасли. Главн

Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников Платформа «Центр хранения электронных документов» Минцифры подготовило проект постановления Правительства о государстве

За год число отправителей электронных документов в «Диадоке» удвоилось За год число отправителей электронных документов в «Диадоке» удвоилось. Они направили 103 млн документов в адрес 1,4 млн российских компаний. В 2015 г. этот показатель составлял 972 538. Также удвоилось число компаний,

В Ростовской области стартует проект по созданию архива для хранения подлинников электронных документов остовской области в 2017 г. стартует проект «Электронный архив». Целью данного проекта является создание первого в России архива, в котором будут храниться как традиционные бумажные, так и подлинники электронных документов, сообщили CNews в компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Разработчиком программных решений для реализации пилотного проекта являются «Электронные Офисные Системы».

Утвержден перечень электронных документов для обмена в СМЭВ без участия граждан Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердило перечень электронных документов для обмена в рамках работы системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Система позволяет избавить граждан от необходимости повторно предоставлять докуме

В QBIS.Online реализована подпись объектов и электронных документов Компания «Банковские информационные системы» (БИС) реализовала подписи объектов и электронных документов в QBIS.Online в соответствии с международными стандартами инфраструктуры открытых ключей с использованием российской криптографии. Данное решение исключает возможность ис

В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос более чем на 50% В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос на 52%, что подтверждают отчеты торговой сети и статистика данных системы Exite-Evolution компании E-Com. Руководитель направления проектов (EDI) X5 Reta

Органы госвласти и госорганизации теперь обязаны предоставлять и принимать информацию в форме электронных документов мационных технологиях и о защите информации» согласно 263-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Как расска

Для факторинга предложили ввести стандарты электронных документов Начальник банковского управления Металлинвестбанка Михаил Окунев предложил ввести стандарты электронных документов для факторинга, сообщили CNews в компании-провайдере электронного документооборота E-Com. По его мнению, новые EDI-документы позволят решить проблему неопределенности в ч

Cognitive Technologies разработала новую технологию долговременного хранения электронных документов Компания Cognitive Technologies разработала новую технологию долговременного хранения электронных документов. Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, ее реализация, в частности, позволит гарантировать предприятию-заказчику устойчивый режим долговременного хранения документо

За 2014 г. трафик электронных документов клиентов «СКБ Контур» вырос в 3,7 раза ия «СКБ Контур», оператор ЭДО, подвела итоги 2014 г. В минувшем году российский рынок электронного документооборота совершил качественный скачок в развитии. В числе актуальных тенденций: рост трафика электронных документов, переход на ЭДО малого и среднего бизнеса, развитие роуминга между операторами ЭДО, сообщили CNews в «СКБ Контур». «В целом 2014 год продемонстрировал устойчивый рост объ

Topcase автоматизировала проверку электронных подписей и контроль полномочий на подписание электронных документов в Москве ванная система торгов г. Москвы (ЕАИСТ 2.0), АИС государственных образовательных учреждений дополнительного образования (АИС ГОУ ДО) и другие. «АИС РУЛ позволяет осуществлять полный комплекс проверок электронных документов, подписанных электронной подписью – от проверки самой ЭП до проверки полномочий сотрудников органов исполнительной власти на подписание электронной подписью определенного

Число электронных документов, переданных через «Контур.Диадок», выросло за год в 6 раз Количество электронных документов, переданных за полугодие, выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур», российском разработчике п

В Госдуму вносится законопроект об отмене ограничений на использование электронных документов Распоряжением правительства РФ законопроект об отмене ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления вносится в Госдуму. Законопроект разработан в соответ

ФМС России провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев ФМС России в Санкт-Петербурге провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев владельца. В их числе: заграничный паспорт; вид на жительство для лица без гражданства; проездной документ беженца. В настоящий момент отраб

Завершена разработка окончательной редакции проекта нацстандарта по обеспечению сохранности электронных документов и ПК 6 – технический подкомитет по стандартизации «Жизненный цикл электронного документооборота» - завершили работы над окончательной редакцией проекта ГОСТ Р «Обеспечение долговременной сохранности электронных документов». Стандарт подготовлен на основе перевода технического отчёта ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение долговременной сохранности электронных документов» (Long-term preserva

Club.CNews: Государству не хватило электронных документов я сканирование, сверка электронных образов с оригиналами, заверение электронной цифровой подписью уполномоченного лица и загрузка электронных копий в личные кабинеты, в которых предусмотрено хранение электронных документов граждан и юридических лиц. Внедрив такую систему, государство мотивирует большинство граждан на включение в процесс построения электронного правительства. Поскольку получ

Хранение e-документов: как угнаться за ИТ? тим возникает задача их долгосрочного хранения и последующего использования, т. е. создания архивов электронных документов. Термин архив электронных документов более точно выражает суть

Рособразование проводит конкурс: разработка АС хранения электронных документов бразование ищет ИТ-подрядчика, в связи с чем проводит открытый конкурс № Ф-307. В частности, исполнителю будет необходимо выполнить проект по разработке отраслевой автоматизированной системы хранения электронных документов в целях обеспечения новых условий финансирования образовательных учреждений в части компенсации средств по уплате налога на имущество и земельного налога. Проект оценивае

Компания Security Business Consulting представляет семинар "Электронный документ" Компания Security Business Consulting объявила о предстоящем проведении консультационного семинара "Электронный документ", разработка программы которого осуществлялась совместно с кафедрой "Общая юриспруденция и правовые основы безопасности" Московского инженерно-физического института (МИФИ).

Amazon запустил магазин электронных документов Стремясь обеспечить своим клиентам доступ к редким текстам и заработать на возрастающей потребности в маркетинговых исследованиях, Amazon.com открыл магазин электронных документов. Представители Amazon заявили, что коллекция текстов будет включать в себя исследовательские отчеты инвесторов, журнальные статьи, справочный материал и другие документы