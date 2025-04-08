Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Электронный документ Electronic document

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.04.2025 «СберКорус» и дистрибьютор «Маркет Лайн» увеличили объем трафика электронных документов на 10%

По данным аналитиков «СберКорус» показатель переданных электронных документов дистрибьютора «Маркет Лайн» в сервисах «Сфера Торговля» и «Сфера Документы» в I квартале 2025 г. на 10% больше, чем за аналогичный период в 2024 г. – компания расширила т
08.04.2025 Около 200 тыс. электронных документов подписали клиники с пациентами в первые полгода использования сервиса F.Doc

вания пациентов. Об этом CNews сообщили представители F.Doc. В первые полгода работы безбумажного офиса F.Doc в сфере здравоохранения медицинские учреждения подписали с помощью сервиса около 200 тыс. электронных документов с пациентами. Данные внутренней статистики свидетельствуют о том, что за указанный период ЭДО от F.Doc воспользовались 80 тыс. физических лиц в 30 клиниках – клиентах сер
18.02.2025 «Контур»: трафик электронных документов увеличился на 26% за 2024 год

В 2024 г. организации все чаще использовали сервисы электронного документооборота. По данным аналитиков «Контур.Диадока», количество электронных документов выросло на 26% за 2024 г., число новых пользователей в сервисе — на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Контура». За 2024 г в «Диадоке» передали 1,2 млрд уникальны
17.02.2025 Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза

дно демонстрируя принципы открытого диалога между государством и бизнесом». «Высокая динамика роста электронных документов показывает готовность рынка к цифровой трансформации бизнес-процессов.
12.08.2024 363 тысячи электронных документов подписали пользователи F.Doc за I полугодие 2024 года

недвижимости, туризме и автобизнесе. В первом полугодии 2024 г. сервис также начал активно взаимодействовать с медицинскими компаниями, поскольку пополнил свой функционал возможностью оформления ряда электронных документов в медицинских учреждениях. Об этом CNews сообщили представители F.Doc. На данный момент сервис «Безбумажный офис F.Doc» используют 4,3 тыс. организаций из разных отраслей
19.06.2024 Казначейство Ростова-на-Дону использует систему «БФТ-Холдинга» для безопасного централизованного хранения электронных документов

«БФТ-Холдинг» развернул единое электронное хранилище на базе программного продукта «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД) в Муниципальном казначействе города Ростов-на-Дону. По итогам проекта в госоргане было создано централизованное решение для хранения и обмена файлами электр
18.04.2024 «БФТ-Холдинг» завершил перевод централизованной системы бухгалтерского учета Ленинградской области на ЭДО

документооборота в рамках реализации положений приказа Минфина России №61н и модернизированы процессы обмена информацией между компонентами системы за счет создания системы централизованного хранения электронных документов, их файлов вложений и электронных подписей. В Ленинградской области завершился этап модернизации информационной системы управления бюджетным процессом – расширена область
24.01.2024 «БФТ-холдинг» создал единое хранилище электронных документов для Министерства финансов Белоруссии

ными финансами Белоруссии «БФТ-холдинг» совместно с ИВЦ Минфина Белоруссии создали единое хранилище электронных документов финансово-хозяйственной деятельности участников бюджетного процесса ре
31.10.2023 «Сберкорус»: объем транспортных электронных документов российских компаний вырос на 37%

ота в сервисе «Транспортный ЭДО» составил 3,8 млн ЭТрН. За тот же период 2023 г. количество документов составило чуть более 5,2 млн без учета роста клиентской базы платформы. Рост объема транспортных электронных документов подчеркивает тенденцию перевода бизнес-процессов государственных и частных российских компаний на ЭДО во всех отраслях бизнеса. Так, например, в июне «Сберкорус» и X5 Tra
18.09.2023 Вводятся новые правила хранения кадровых электронных документов

. Российские компании волнует вопрос, как и где хранить такие кадровые документы. Для длительного хранения действуют электронные архивы — государственные или коммерческие. До сих пор условия хранения электронных документов в архивах для всех определял приказ Минкульта от 31 марта 2015 г.№526. Но с 17 сентября 2023 г. он больше не действует. С этого момента для электронных архивных документо
19.06.2023 «БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг

«БФТ-холдинг» развернул в Омской области региональную витрину данных и подсистему хранения электронных документов на базе «БФТ.е-архив». По результатам проекта в регионе построено единое архивное хранилище вложений электронных документов, получаемых в рамках оказания государст
28.04.2023 Минцифры: почти 1,5 млн электронных документов подписано в приложении «Госключ»

В мобильном приложении «Госключ» можно получить и использовать электронную подпись. По сообщению Минцифры, менее чем за два года с начала работы приложения в нём подписано почти 1,5 млн электронных документов. В апреле каждый десятый пользователь приложения подписывал документы в «Госключе». Что можно подписать в «Госключе»: договор с оператором связи; кадровые документы; ипот
15.06.2022 В России появится единая платформа для хранения архивных электронных документов онлайн

Минцифры России сообщило о том, что к концу 2022 г. в России завершится разработка государственной информационной системы «Платформа "Центр хранения электронных документов"» (Платформа «ЦХЭД»). С вводом в эксплуатацию системы документы, созданные в электронном виде, будут передаваться на постоянное архивное хранение онлайн, без обязательной
07.12.2021 Как ускорить маршрутизацию электронных документов

едлагает использовать простую электронную подпись. Также он призвал перейти к единообразию форматов электронных документов при взаимодействии с регулятором, как минимум, в рамках отрасли. Главн
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников

Платформа «Центр хранения электронных документов» Минцифры подготовило проект постановления Правительства о государстве
28.02.2017 За год число отправителей электронных документов в «Диадоке» удвоилось

За год число отправителей электронных документов в «Диадоке» удвоилось. Они направили 103 млн документов в адрес 1,4 млн российских компаний. В 2015 г. этот показатель составлял 972 538. Также удвоилось число компаний,

10.01.2017 В Ростовской области стартует проект по созданию архива для хранения подлинников электронных документов

остовской области в 2017 г. стартует проект «Электронный архив». Целью данного проекта является создание первого в России архива, в котором будут храниться как традиционные бумажные, так и подлинники электронных документов, сообщили CNews в компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Разработчиком программных решений для реализации пилотного проекта являются «Электронные Офисные Системы».
08.11.2016 Утвержден перечень электронных документов для обмена в СМЭВ без участия граждан

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердило перечень электронных документов для обмена в рамках работы системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Система позволяет избавить граждан от необходимости повторно предоставлять докуме
07.11.2016 В QBIS.Online реализована подпись объектов и электронных документов

Компания «Банковские информационные системы» (БИС) реализовала подписи объектов и электронных документов в QBIS.Online в соответствии с международными стандартами инфраструктуры открытых ключей с использованием российской криптографии. Данное решение исключает возможность ис
08.02.2016 В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос более чем на 50%

В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос на 52%, что подтверждают отчеты торговой сети и статистика данных системы Exite-Evolution компании E-Com. Руководитель направления проектов (EDI) X5 Reta
19.01.2016 Органы госвласти и госорганизации теперь обязаны предоставлять и принимать информацию в форме электронных документов

мационных технологиях и о защите информации» согласно 263-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Как расска
08.12.2015 Для факторинга предложили ввести стандарты электронных документов

Начальник банковского управления Металлинвестбанка Михаил Окунев предложил ввести стандарты электронных документов для факторинга, сообщили CNews в компании-провайдере электронного документооборота E-Com. По его мнению, новые EDI-документы позволят решить проблему неопределенности в ч
28.07.2015 Cognitive Technologies разработала новую технологию долговременного хранения электронных документов

Компания Cognitive Technologies разработала новую технологию долговременного хранения электронных документов. Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, ее реализация, в частности, позволит гарантировать предприятию-заказчику устойчивый режим долговременного хранения документо
20.01.2015 За 2014 г. трафик электронных документов клиентов «СКБ Контур» вырос в 3,7 раза

ия «СКБ Контур», оператор ЭДО, подвела итоги 2014 г. В минувшем году российский рынок электронного документооборота совершил качественный скачок в развитии. В числе актуальных тенденций: рост трафика электронных документов, переход на ЭДО малого и среднего бизнеса, развитие роуминга между операторами ЭДО, сообщили CNews в «СКБ Контур». «В целом 2014 год продемонстрировал устойчивый рост объ
21.10.2014 Topcase автоматизировала проверку электронных подписей и контроль полномочий на подписание электронных документов в Москве

ванная система торгов г. Москвы (ЕАИСТ 2.0), АИС государственных образовательных учреждений дополнительного образования (АИС ГОУ ДО) и другие. «АИС РУЛ позволяет осуществлять полный комплекс проверок электронных документов, подписанных электронной подписью – от проверки самой ЭП до проверки полномочий сотрудников органов исполнительной власти на подписание электронной подписью определенного
17.07.2014 Число электронных документов, переданных через «Контур.Диадок», выросло за год в 6 раз

Количество электронных документов, переданных за полугодие, выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур», российском разработчике п
27.06.2014 В Госдуму вносится законопроект об отмене ограничений на использование электронных документов

Распоряжением правительства РФ законопроект об отмене ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления вносится в Госдуму. Законопроект разработан в соответ
30.01.2012 ФМС России провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев

ФМС России в Санкт-Петербурге провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев владельца. В их числе: заграничный паспорт; вид на жительство для лица без гражданства; проездной документ беженца. В настоящий момент отраб
13.12.2011 Завершена разработка окончательной редакции проекта нацстандарта по обеспечению сохранности электронных документов

и ПК 6 – технический подкомитет по стандартизации «Жизненный цикл электронного документооборота» - завершили работы над окончательной редакцией проекта ГОСТ Р «Обеспечение долговременной сохранности электронных документов». Стандарт подготовлен на основе перевода технического отчёта ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение долговременной сохранности электронных документов» (Long-term preserva
23.09.2011 Club.CNews: Государству не хватило электронных документов

я сканирование, сверка электронных образов с оригиналами, заверение электронной цифровой подписью уполномоченного лица и загрузка электронных копий в личные кабинеты, в которых предусмотрено хранение электронных документов граждан и юридических лиц. Внедрив такую систему, государство мотивирует большинство граждан на включение в процесс построения электронного правительства. Поскольку получ
08.02.2011 Хранение e-документов: как угнаться за ИТ?

тим возникает задача их долгосрочного хранения и последующего использования, т. е. создания архивов электронных документов. Термин архив электронных документов более точно выражает суть

28.06.2007 Рособразование проводит конкурс: разработка АС хранения электронных документов

бразование ищет ИТ-подрядчика, в связи с чем проводит открытый конкурс № Ф-307. В частности, исполнителю будет необходимо выполнить проект по разработке отраслевой автоматизированной системы хранения электронных документов в целях обеспечения новых условий финансирования образовательных учреждений в части компенсации средств по уплате налога на имущество и земельного налога. Проект оценивае
06.02.2002 Компания Security Business Consulting представляет семинар "Электронный документ"

Компания Security Business Consulting объявила о предстоящем проведении консультационного семинара "Электронный документ", разработка программы которого осуществлялась совместно с кафедрой "Общая юриспруденция и правовые основы безопасности" Московского инженерно-физического института (МИФИ).
20.07.2001 Amazon запустил магазин электронных документов

Стремясь обеспечить своим клиентам доступ к редким текстам и заработать на возрастающей потребности в маркетинговых исследованиях, Amazon.com открыл магазин электронных документов. Представители Amazon заявили, что коллекция текстов будет включать в себя исследовательские отчеты инвесторов, журнальные статьи, справочный материал и другие документы

25.06.2001 Квебек признал юридическую силу электронных документов

Национальное собрание канадской провинции Квебек приняло закон, признающий юридическую силу электронных документов, сообщает Yahoo!Actualites. Отныне электронный документ, записанный на

Публикаций - 1579, упоминаний - 1653

Электронный документ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 141
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 133
Directum - Директум 1268 132
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 105
Microsoft Corporation 25775 103
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 92
SAP SE 5601 80
Docsvision - ДоксВижн 1060 76
Oracle Corporation 7074 60
Ростелеком 10948 56
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
Системы документооборота 522 49
InterTrust - ИнтерТраст 336 46
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 45
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 44
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 41
АйТи 1519 40
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 38
TerraLink - ТерраЛинк 292 38
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 35
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 34
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 31
Восход ФГБУ НИИ 721 27
Такском - Taxcom 256 27
Xerox - The Haloid Company 1168 26
Крок - Croc 1964 25
МегаФон 10742 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
Тензор 173 18
OpenText 238 18
Softline - Софтлайн 3743 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Yandex - Яндекс 9216 16
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 16
Dell EMC 5180 15
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 71
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 36
Почта России ПАО 2370 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
Газпром ПАО 1493 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Альфа-Банк 1979 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Татнефть 243 14
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 10
Газпром нефть 725 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 8
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Транснефть 335 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Мосэнерго ПАО 132 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 7
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 7
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 235
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 187
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 181
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 168
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 92
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 85
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 84
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 80
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 76
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 75
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 66
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 58
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 56
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 54
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 52
Федеральное казначейство России 1949 51
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 50
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 48
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 44
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 42
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 36
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 35
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 35
Судебная власть - Judicial power 2500 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 33
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 31
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 28
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 28
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 24
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 23
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 21
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 20
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 20
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 19
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 19
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 6 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
B.U.E.P.A.P. - The Baltic Union for Export Promotion of Agricultural Production - Балтийский Союз Содействия Экспорту Сельхозпродукции 1 1
European E-Invoicing Service Provider Association - Европейская ассоциация поставщиков услуг e-invoicing 3 1
Российская академия радио - РАР 4 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1073
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 646
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 570
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 536
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 456
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 263
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 233
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 186
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 183
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 183
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 176
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 173
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 166
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 164
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 162
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 159
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 152
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 138
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 130
Оцифровка - Digitization 5185 128
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 126
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 120
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 116
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 115
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 113
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 112
Оповещение и уведомление - Notification 5943 103
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 100
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 93
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 93
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 93
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 90
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 90
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 84
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 83
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 80
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 80
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 79
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 78
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 214
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 88
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 88
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 75
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 69
Microsoft Windows 16882 60
Microsoft Office 4170 53
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 50
Linux OS 11533 46
Microsoft Windows 2000 8678 39
Directum СЭД - ECM-система 307 38
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 37
Apple iOS 8583 33
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 33
Google Android 15243 31
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 29
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 28
Apple iPad 4011 27
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 27
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 26
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 25
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 24
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 24
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 24
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 35 23
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 23
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 23
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 22
Abbyy FlexiCapture 178 22
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 22
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 22
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 21
КриптоПро CSP СКЗИ 255 20
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 19
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 19
Архивный фонд РФ 115 19
Microsoft Outlook 1506 18
ЭОС Дело-web 209 18
Медведев Дмитрий 1665 40
Путин Владимир 3454 29
Легченко Михаил 31 22
Курьянов Сергей 162 22
Храмцовская Наталья 48 22
Баласанян Владимир 45 20
Макаров Станислав 118 18
Бейдер Александр 75 16
Ипатов Вадим 84 16
Мишустин Михаил 787 15
Шадаев Максут 1210 14
Андреев Владимир 101 14
Никифоров Николай 1138 12
Валяева Елизавета 72 12
Тарасов Виталий 49 11
Бушмелев Сергей 44 11
Захаренко Юлия 28 10
Агапов Иван 22 10
Соколов Кирилл 40 10
Слободин Виталий 28 9
Орловский Виктор 408 9
Иванова Елена 83 9
Попов Алексей 339 9
Шифман Эдуард 17 9
Верестникова Дарья 43 8
Родионов Александр 31 8
Сизов Антон 29 8
Хасьянова Гульнара 156 7
Пак Олег 112 7
Чернышенко Дмитрий 581 7
Чаркин Евгений 317 7
Комиссаров Дмитрий 248 7
Паршин Максим 323 7
Козырев Алексей 328 7
Лопаткин Герман 104 7
Потапенко Михаил 45 7
Романов Дмитрий 69 7
Самойленко Максим 67 7
Житнюк Павел 34 7
Дергачева Светлана 63 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1029
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 268
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 88
Европа 24964 86
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 68
Беларусь - Белоруссия 6289 52
Казахстан - Республика 6048 50
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 37
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Германия - Федеративная Республика 13221 30
Украина 7928 30
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 28
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 27
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 25
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 25
Россия - УФО - Тюменская область 1365 22
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 22
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Россия - СФО - Омская область 789 21
Франция - Французская Республика 8177 20
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 19
Россия - ПФО - Самарская область 1577 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Россия - УФО - Свердловская область 1951 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 16
Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 16
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 16
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 744
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 461
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 298
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 226
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 197
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 196
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 170
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 155
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 153
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 145
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 131
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 129
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 119
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 111
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 111
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 109
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 107
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 105
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 100
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 99
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 87
Паспорт - Паспортные данные 2848 82
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 75
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 73
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 72
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 72
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 67
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 63
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 61
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 60
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 58
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 56
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 53
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 52
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 51
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 51
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 50
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 50
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 49
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 48
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
РИА Новости 1033 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Ведомости 1466 5
РОИ - Российская общественная инициатива 85 4
Ставропольская правда 4 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Известия ИД 770 2
Российская газета 290 2
Госрасходы - портал 70 2
Times 661 2
Башинформ ИА 7 1
Псковская правда 1 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Финансовая газета 24 1
Asahi Shimbun 19 1
Mainichi Shimbun 9 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Wired - Издание 276 1
The Washington Post 350 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Korea Herald 47 1
Ars Technica 450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 73
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 31
Gartner - Гартнер 3658 26
IDC - International Data Corporation 4975 19
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Technavio 29 4
Forrester Research 834 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
e-TERM - European Training for Electronic Records Management 2 2
Celent - Celent Communications 12 2
ABI Research 236 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Aberdeen Group 53 2
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
Gartner Pace-Layered Application Strategy 1 1
comScore Networks 35 1
TheInfoPro 4 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
TAdviser IT Prize 9 1
Real Story Group 15 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Cebr - Centre for Economics and Business Research - Европейский центр экономических и бизнес-исследований 4 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
B2B - Российский рынок 22 1
Juniper Research 131 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Forrester Wave 45 1
Frost & Sullivan 207 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
РАН - Российская академия наук 2122 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
Информзащита Учебный центр 38 3
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 2
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 1
CAE - Chinese Academy of Engineering - Китайская инженерная академия 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 37
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 19
ЭОС Осенний документооборот 35 16
Docflow 148 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
CNews AWARDS - награда 571 8
День молодёжи - 27 июня 1087 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
Связь-Экспокомм 276 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CeBIT 614 2
Цифровые Вершины - премия 12 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
CNews Баттл 69 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще