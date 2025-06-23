Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Ланит Lansoft LANSOFT Document Management LanDocs LDM Lanit Document Management LDM.КЭДО LDM.Express LDM.Аналитика LDM.Финансовый архив LDM.Документооборот

Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот

LDM.Документооборотмасштабируемая платформа контент-сервисов, которая закрывает потребности крупных и средних организаций в рамках электронной работы с документацией. LDM.Документооборот предназначен для согласования документов, контроля и делегирования задач, формирования отчетности и архивного хранения контента. 

 

Константин Федоров, Эксперт по развитию продуктов , LDM|LANSOFT "Повышение эффективности бизнес-процессов за счет перехода на электронные досье"  Конференция CNews 12.09.2024 | Москва "Цифровизация финансового сектора 2024"

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.06.2025 ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики

Компания LDM (ИT-холдинг Lansoft) и МИРЭА – российский технологический университет (РТУ МИРЭА) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Стратегическое партнерство нацелено на подгот
27.05.2025 Платформа LDM получила сертификат совместимости с «Ред ОС»

Микросервисная платформа от LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) подтвердила свою совместимость с операционной системой «Ред ОС» 7.3 (входит в семейство операционных систем Linux). Об этом CNews сообщили представители «Ред С
14.05.2025 Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний

22 мая 2025 года в 17:00 LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), компания НОРБИТ и Ассоциация «РОСЭУ» проведут дискуссию для ИТ-директоров на тему «Замена западных ECM-платформ: за и против», посвященную анализу рынка ECM-с
02.04.2025 LDM и «DатаРу Консалтинг» вместе займутся цифровизацией бизнес-процессов

и ИТ-компания «DатаРу Консалтинг» объявляют о стратегическом партнерствев рамках внедрения решений LDM. Продуктовый портфель «DатаРу Консалтинг» пополнится решениями для бизнеса, разработанным
25.03.2025 Севергазбанк переводит клиентские документы в цифровой формат с LDM

Компания LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) обеспечила миграцию клиентских документов Севергазбанка в систему LDM. Клиентское досье на базе микросервисной платформы. Это позволило оптимизировать с
17.03.2025 Как повысить удовлетворенность сотрудников и эффективность бизнес-процессов с помощью CSP и EX: LDM на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025»

На конференции «Электронный документооборот и управление контентом 2025» директор по развитию платформы LDM Любовь Черкасова выступит с докладом «CSP и Employee Experience (EX): как управление цифровым контентом делает сотрудников счастливее, а бизнес эффективнее» и расскажет, как цифровой хаос в
29.01.2025 Рынок без OpenText: почему LDM – надежный выбор для сохранения бизнес-процессов

йском рынке накладывают определенные ограничения в использовании OpenText. На основе более чем 25-летнего опыта работы с такими ведущими ECM-системами, как IBM FileNet, SharePoint и OpenText, команда LDM разработала платформу, полностью соответствующую потребностям российского бизнеса. Результаты работы команды были отмечены Национальной банковской премией 2024 года – платформа LDM б
27.01.2025 Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом

данных и других корпоративных решений, перед необходимостью поиска альтернатив. Организации встали перед выбором другой платформы и лучшего сценария перехода с иностранной CSP-платформы. На вебинаре LDM поделится опытом внедрения и замены иностранных ECM/CSP-решений. Любовь Черкасова, ведущий практик и эксперт, расскажет, как современные организации адаптируются к новым условиям и реализую
20.01.2025 «LDM.Клиентское досье» 1.2: больше возможностей для оптимизации работы с клиентскими документами

LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) объявляет о выходе новой версии «LDM.Клиентское досье» 1.2. Это коробочное решение, представляющее собой единую базу клиентских документов всех продуктовых направлений финансовых организаций. Об этом CNews сообщили представите
05.12.2024 LDM и BPM-Expert займутся автоматизацией документооборота и бизнес-процессов заказчиков

Lansoft) и ИТ-компания BPM-Expert объявили о партнерстве в рамках продвижения и внедрения решений «LDM.КЭДО» и «LDM.Документооборот» в инфраструктуру заказчиков. Компания BPM-Expert рас
07.10.2024 LDM выпустила новую версию СЭД LDM.Express

LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявляет о выходе новой версии LDM.Express 3.9.1. Это готовая система электронного документооборота (СЭД), которая разворачи
04.10.2024 LDM и IBS объявили о стратегическом партнерстве

время компании удалось развить богатую отраслевую экспертизу и реализовать более 16 тыс. проектов. LDM — разработчик систем управления корпоративным контентом. Платформа LDM закрывает м
03.10.2024 LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг

о партнерстве, основанном на интеграции двух готовых программных решений. Совместное использование «LDM.Финансовый архив» и «Нота Визор» сократит для заказчиков время перехода в режим налоговог
25.09.2024 Новый релиз LDM.КЭДО: 3:0 в пользу сотрудников

в ИT-холдинг LANSOFT) представляет новый релиз решения для кадрового электронного документооборота LDM.КЭДО 3.0. Это самое масштабное изменение продукта в 2024 г. Обновления сделают работу с к
18.09.2024 LDM.CSP 1.9: отчеты, интеграция с «Р7» и новые функции конструктора

Команда LDM (входит в ИT-холдинг Lansoft) объявляет о выходе новой версии платформы LDM. Система разработана на базе современного технологического стека и позволяет решать бизнес-задачи организа
16.09.2024 «ЦМД-софт» завершила первый этап проекта внедрения СЭД и КЭДО в компании «Эталонные Концессии»

электронного документооборота с помощью стандартной функциональности бизнес-приложений на платформе LDM. В ходе выполнения работ была внедрена система электронного документооборота (приложение

04.09.2024 Эксперт LDM расскажет о преимуществах внедрения ЭКД в банках на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024»

Эксперт по развитию продуктов на платформе LDM (входит в IT-холдинг LANSOFT) Константин Федоров выступит на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая пройдет в Москве 12 сентября (организатор – CNews Conferences). Спи
04.09.2024 LDM и NDBC стали партнерами в сфере HR-автоматизации

оцессов заказчиков и обеспечение комплексной HR-трансформации. Об этом CNews сообщили представители LDM. Сотрудничество с LDM позволит дополнить портфель HR-технологий NDBC системой кадр
22.08.2024 Решения LDM помогли «Никотех» улучшить эффективность бизнес-процессов

«Никотех», сертифицированный партнер LDM (входит в холдинг Lansoft), подвел итоги годичного использования систем электронного доку
08.04.2024 «Ланит» представил новую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО»

ую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО 2.1» на базе low-code-платформы Lanit Document Management. С ее помощью сотрудники компаний и специалисты отдела кадров смогу
20.12.2023 ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ

интеграции своих флагманских решений — low-code системы NBT и платформы LANIT Document Management (LDM). Такая кооперация предоставит клиентам эффективные инструменты для цифровизации и оркест
01.12.2023 «Ланит» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство

формирования отчетов и документов для пользователей модульной платформы Lanit Document Management (LDM) от «Ланит». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Вместо создания полностью каст
15.09.2023 «Ланит» выпустила продукт для хранения документов дня в банках

«Ланит» выпустила продукт для хранения документов дня в банках. «LDM.документы дня» – специальный продукт, разработанный на основе платформы для управления ци
27.04.2023 «Ланит» вступил в Ассоциацию РОСЭУ

«Ланит», разработчик платформы для управления цифровым контентом LANIT Document Management (LDM), стал участником Ассоциации РОСЭУ, профессионального объединения и экспертной организаци
07.04.2023 Softex стала официальным дистрибьютором решений на платформе LDM

«Ланит» и ИТ-реселлер Softex заключили партнерское соглашение о продаже решений на платформе LDM в регионах Сибири и Дальнего Востока. Дистрибутор будет распространять лицензии коробочны
31.03.2023 Treolan объявила о начале поставок программных решений LDM

стала дистрибьютором программных решений российской модульной платформы Lanit Document Management (LDM). LDM предназначена для организации электронного документооборота и управления циф
18.01.2023 «Асап разработка» и «Ланит» стали партнерами

соглашение с «Ланит» о распространении и интеграции решений на платформе Lanit Document Management (LDM). Внедрение систем электронного документооборота – одна из приоритетных задач для произво
12.01.2023 TeamIdea и «Ланит» подписали партнёрское соглашение

», заключил партнёрское соглашение на поставку решений на базе платформы Lanit Document Management (LDM) с «Ланит» ‒ многопрофильной ИT-компанией. LDM ‒ это российская модульная платформ
16.12.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Lanit Document Management

тнерское соглашение. Документ уже вступил в силу. Он дает Merlion статус официального дистрибьютора LDM (Lanit Document Management). LDM – российская модульная платформа управления цифро
09.11.2022 «Эр-телеком» стал поставщиком решений на платформе Lanit Document Management

артнерское соглашение о распространении и внедрении решений на платформе Lanit Document Management (LDM). ЭРТХ расширяет портфель цифровых продуктов и становится поставщиком СЭД для своих заказ
28.10.2022 LDM.LanDocs в регионах: «С-консалтинг» стал официальным партнером «Ланит»

«Ланит» и ИТ-аутсорсинговая компания «С-консалтинг» заключили партнерское соглашение о продаже LDM.LanDocs в регионах России. «С-консалтинг» будет распространять лицензии и внедрять коробо
25.08.2022 Платформа LanDocs от «Ланит» возглавила рейтинг СЭД 2022 по версии Market.CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг систем электронного документооборота (СЭД), представленных на российском рынке в 2022 г. Лидером рейтинга стала ЕСМ-платформа LanDocs от компании «Ланит», набравшая 502 балла. Аналитики маркетплейса оценивали решения СЭД по собственной методике, включающей такие критерии, как функциональные возможности, поддерживаемые
05.04.2021 «Ланит» внедрил электронный документооборот в ГУО МИД России на базе СЭД «Landocs: Экспресс»

азе СЭД. В качестве технологического решения была предложена система электронного документооборота «Landocs: Экспресс», которая разработана с учетом лучших практик использования Landocs

12.10.2020 «Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs

«Ланит» выпустил новую версию платформы Landocs 3.7.1 для управления корпоративным контентом. Основные новшества версии — совершенствование UI/UX, оптимизация быстродействия, новые компоненты, новые функциональные возможности и интег
02.07.2020 Решения «Р7-Офис» будут встроены в систему электронного документооборота LanDocs

тного решения на базе облачных офисных приложений «Р7-Офис» и системы электронного документооборота LanDocs. После того, как соглашение компаний вступит в силу, «Ланит» сможет продавать партнер
17.03.2020 «Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs

«Ланит» выпустил новую версию платформы Landocs 3.6 для управления корпоративным контентом. Основные новшества версии – поддержка тре
06.11.2019 ГК «Ланит» внедрила «LanDocs: Экспресс» в «Агроинновации»

Специалисты «Ланит» внедрили систему электронного документооборота «LanDocs: Экспресс» в агропромышленной компании «Агроинновация». В рамках проекта внедрения, к
30.11.2018 «Ланит» перевел документооборот в «Русгидро» на российскую платформу Landocs

«Ланит» объявил о завершении перевода корпоративной системы документооборота «Русгидро» с платформы EMC Documentum на российскую платформу Landocs, включенную в Реестр отечественного ПО. Проект позволил автоматизировать 12,5 тыс. рабочих мест и централизовать документооборот в компании и ее дочерних обществах, а также обеспечил эк
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую

Внедрение LanDocs Госкомпания «Русгидро» перешла с иностранной системы электронного документооборота EMC Documentum на отечественную платформу LanDocs, разработанную «Ланитом». Внедрение затронуло
25.01.2018 «Ланит» внедрила электронный документооборот LanDocs в «Красноярскэнергосбыте»

Специалисты департамента систем управления документами «Ланит» автоматизировали документооборот компании «Красноярскэнергосбыт» с помощью программного решения LanDocs. Помимо автоматизации стандартных процессов обработки документов LanDocs позволил вести учет переписки с потребителями электроэнергии, что улучшило качество работы компании со св

Публикаций - 140, упоминаний - 204

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 83
Ланит - Lansoft - Лансофт 90 22
8995 16
Microsoft Corporation 25238 14
SAP SE 5430 11
Системы документооборота 512 10
Directum - Директум 1167 10
OpenText 215 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 8
Ланит - Норбит - Norbit 407 7
Docsvision - ДоксВижн 1032 7
InterTrust - ИнтерТраст 335 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Dell EMC 5093 5
Oracle Corporation 6869 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 4
АйТи 1439 4
Alfresco Software 148 4
Никотех - Nicotech 16 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 3
Ланит Интеграция 213 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 80 3
Telegram Group 2576 3
Ростелеком 10313 3
Apple Inc 12630 3
Новые облачные технологии (НОТ) 467 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 3
Корус Консалтинг ГК 1338 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 433 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 3
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 3
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 3
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 10 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 42 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 7
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 562 5
Газпром ПАО 1416 5
РЖД - Российские железные дороги 2002 4
Фора Банк 74 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 4
Альфа-Банк 1869 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 650 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 535 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 3
Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ 7 3
МОСГАЗ 45 3
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 3
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 18 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1465 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 2
Синара ГК - Sinara Group 116 2
Совкомбанк ПАО 286 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
Абсолют Банк 240 2
Альфа-Капитал УК 138 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 187 2
Русагро Группа Компаний 339 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 2
Синара Банк - ДелоБанк 67 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 8
Федеральное казначейство России 1879 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Администрация городского округа Саранска 5 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
МИД РФ - ГУО МИД России ФГУП 1 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 239 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13350 108
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 58
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 38
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12351 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7286 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 24
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4479 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 22
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1606 22
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 999 21
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 21
Электронный документ - Electronic document 1531 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7620 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7416 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5872 13
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1330 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 11
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5606 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5269 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 9
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 192 22
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 14
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 11
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 50 9
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 8
IBM FileNet 129 7
Microsoft Windows 2000 8662 7
НКТ - Р7-Офис 478 7
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 7
Microsoft Windows 16331 7
Новые облачные технологии - МойОфис 892 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 6
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 164 6
Linux OS 10906 5
Apple iOS 8243 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1307 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5835 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 4
Microsoft Office 3954 4
Google Android 14686 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 290 4
Передовые технологии - RuDesktop 32 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 3
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 656 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 3
Apple iPad 3937 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 3
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 3
Optima Workflow - Optima Document Management 57 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 2
НКТ - Р7-Команда 25 2
Черкасова Любовь 16 14
Родионов Александр 31 14
Федоров Константин 8 6
Титаренко Ксения 5 5
Герман Константин 7 5
Гребеник Геннадий 50 4
Салпагаров Рамазан 5 4
Данилов Михаил 32 4
Шарак Андрей 66 4
Аксенов Олег 61 3
Юринская Ольга 3 3
Чупа Ксения 4 3
Сухинин Сергей 7 3
Левинский Денис 8 3
Шадаев Максут 1148 3
Нестеров Алексей 170 3
Кирьянова Александра 156 3
Тульчинский Станислав 85 3
Шилов Виталий 7 3
Бодров Илья 2 2
Санников Олег 6 2
Лагунова Анна 3 2
Семенников Антон 34 2
Коресталев Андрей 15 2
Рылеев Денис 16 2
Бышов Алексей 3 2
Слободин Виталий 21 2
Аникин Дмитрий 65 2
Батухтин Евгений 2 2
Балдин Даниил 5 2
Петелин Николай 7 2
Джума Игорь 3 2
Бессарабенко Александр 22 2
Трушков Роман 7 2
Горошко Евгений 3 2
Желтоухов Антон 2 2
Вандышев Дмитрий 3 2
Куракина Анастасия 3 2
Данилова Алина 2 2
Редькина Лариса 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 156959 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 9
Казахстан - Республика 5797 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 6
Европа 24639 6
Беларусь - Белоруссия 6031 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 3
Япония 13550 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2948 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 2
Россия - СФО - Новосибирск 4652 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 2
Азия - Азиатский регион 5750 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Канада 4985 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1244 2
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 21 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Сан-Томе и Принсипи 6 1
Эсватини - Свазиленд 11 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Европа Восточная 3121 1
Ближний Восток 3032 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10317 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 9
Энергетика - Energy - Energetically 5528 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 5
Аудит - аудиторский услуги 3112 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2314 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2792 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6326 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3384 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 5
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 414 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2808 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9682 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1346 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 10
IDC - International Data Corporation 4943 6
Gartner - Гартнер 3609 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 828 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 2
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 5 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 7
Docflow 147 5
CNews AWARDS - награда 549 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 4
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews Баттл 74 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Россия-Африка - саммит 3 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733262.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще