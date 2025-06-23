Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ланит Lansoft LANSOFT Document Management LanDocs LDM Lanit Document Management LDM.КЭДО LDM.Express LDM.Аналитика LDM.Финансовый архив LDM.Документооборот
LDM.Документооборот – масштабируемая платформа контент-сервисов, которая закрывает потребности крупных и средних организаций в рамках электронной работы с документацией. LDM.Документооборот предназначен для согласования документов, контроля и делегирования задач, формирования отчетности и архивного хранения контента.
Константин Федоров, Эксперт по развитию продуктов , LDM|LANSOFT "Повышение эффективности бизнес-процессов за счет перехода на электронные досье" Конференция CNews 12.09.2024 | Москва "Цифровизация финансового сектора 2024"
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|23.06.2025
|
ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики
Компания LDM (ИT-холдинг Lansoft) и МИРЭА – российский технологический университет (РТУ МИРЭА) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Стратегическое партнерство нацелено на подгот
|27.05.2025
|
Платформа LDM получила сертификат совместимости с «Ред ОС»
Микросервисная платформа от LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) подтвердила свою совместимость с операционной системой «Ред ОС» 7.3 (входит в семейство операционных систем Linux). Об этом CNews сообщили представители «Ред С
|14.05.2025
|
Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний
22 мая 2025 года в 17:00 LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), компания НОРБИТ и Ассоциация «РОСЭУ» проведут дискуссию для ИТ-директоров на тему «Замена западных ECM-платформ: за и против», посвященную анализу рынка ECM-с
|02.04.2025
|
LDM и «DатаРу Консалтинг» вместе займутся цифровизацией бизнес-процессов
и ИТ-компания «DатаРу Консалтинг» объявляют о стратегическом партнерствев рамках внедрения решений LDM. Продуктовый портфель «DатаРу Консалтинг» пополнится решениями для бизнеса, разработанным
|25.03.2025
|
Севергазбанк переводит клиентские документы в цифровой формат с LDM
Компания LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) обеспечила миграцию клиентских документов Севергазбанка в систему LDM. Клиентское досье на базе микросервисной платформы. Это позволило оптимизировать с
|17.03.2025
|
Как повысить удовлетворенность сотрудников и эффективность бизнес-процессов с помощью CSP и EX: LDM на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025»
На конференции «Электронный документооборот и управление контентом 2025» директор по развитию платформы LDM Любовь Черкасова выступит с докладом «CSP и Employee Experience (EX): как управление цифровым контентом делает сотрудников счастливее, а бизнес эффективнее» и расскажет, как цифровой хаос в
|29.01.2025
|
Рынок без OpenText: почему LDM – надежный выбор для сохранения бизнес-процессов
йском рынке накладывают определенные ограничения в использовании OpenText. На основе более чем 25-летнего опыта работы с такими ведущими ECM-системами, как IBM FileNet, SharePoint и OpenText, команда LDM разработала платформу, полностью соответствующую потребностям российского бизнеса. Результаты работы команды были отмечены Национальной банковской премией 2024 года – платформа LDM б
|27.01.2025
|
Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом
данных и других корпоративных решений, перед необходимостью поиска альтернатив. Организации встали перед выбором другой платформы и лучшего сценария перехода с иностранной CSP-платформы. На вебинаре LDM поделится опытом внедрения и замены иностранных ECM/CSP-решений. Любовь Черкасова, ведущий практик и эксперт, расскажет, как современные организации адаптируются к новым условиям и реализую
|20.01.2025
|
«LDM.Клиентское досье» 1.2: больше возможностей для оптимизации работы с клиентскими документами
LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) объявляет о выходе новой версии «LDM.Клиентское досье» 1.2. Это коробочное решение, представляющее собой единую базу клиентских документов всех продуктовых направлений финансовых организаций. Об этом CNews сообщили представите
|05.12.2024
|
LDM и BPM-Expert займутся автоматизацией документооборота и бизнес-процессов заказчиков
Lansoft) и ИТ-компания BPM-Expert объявили о партнерстве в рамках продвижения и внедрения решений «LDM.КЭДО» и «LDM.Документооборот» в инфраструктуру заказчиков. Компания BPM-Expert рас
|07.10.2024
|
LDM выпустила новую версию СЭД LDM.Express
LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявляет о выходе новой версии LDM.Express 3.9.1. Это готовая система электронного документооборота (СЭД), которая разворачи
|04.10.2024
|
LDM и IBS объявили о стратегическом партнерстве
время компании удалось развить богатую отраслевую экспертизу и реализовать более 16 тыс. проектов. LDM — разработчик систем управления корпоративным контентом. Платформа LDM закрывает м
|03.10.2024
|
LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг
о партнерстве, основанном на интеграции двух готовых программных решений. Совместное использование «LDM.Финансовый архив» и «Нота Визор» сократит для заказчиков время перехода в режим налоговог
|25.09.2024
|
Новый релиз LDM.КЭДО: 3:0 в пользу сотрудников
в ИT-холдинг LANSOFT) представляет новый релиз решения для кадрового электронного документооборота LDM.КЭДО 3.0. Это самое масштабное изменение продукта в 2024 г. Обновления сделают работу с к
|18.09.2024
|
LDM.CSP 1.9: отчеты, интеграция с «Р7» и новые функции конструктора
Команда LDM (входит в ИT-холдинг Lansoft) объявляет о выходе новой версии платформы LDM. Система разработана на базе современного технологического стека и позволяет решать бизнес-задачи организа
|16.09.2024
|
«ЦМД-софт» завершила первый этап проекта внедрения СЭД и КЭДО в компании «Эталонные Концессии»
электронного документооборота с помощью стандартной функциональности бизнес-приложений на платформе LDM. В ходе выполнения работ была внедрена система электронного документооборота (приложение
|04.09.2024
|
Эксперт LDM расскажет о преимуществах внедрения ЭКД в банках на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024»
Эксперт по развитию продуктов на платформе LDM (входит в IT-холдинг LANSOFT) Константин Федоров выступит на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая пройдет в Москве 12 сентября (организатор – CNews Conferences). Спи
|04.09.2024
|
LDM и NDBC стали партнерами в сфере HR-автоматизации
оцессов заказчиков и обеспечение комплексной HR-трансформации. Об этом CNews сообщили представители LDM. Сотрудничество с LDM позволит дополнить портфель HR-технологий NDBC системой кадр
|22.08.2024
|
Решения LDM помогли «Никотех» улучшить эффективность бизнес-процессов
«Никотех», сертифицированный партнер LDM (входит в холдинг Lansoft), подвел итоги годичного использования систем электронного доку
|08.04.2024
|
«Ланит» представил новую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО»
ую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО 2.1» на базе low-code-платформы Lanit Document Management. С ее помощью сотрудники компаний и специалисты отдела кадров смогу
|20.12.2023
|
ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ
интеграции своих флагманских решений — low-code системы NBT и платформы LANIT Document Management (LDM). Такая кооперация предоставит клиентам эффективные инструменты для цифровизации и оркест
|01.12.2023
|
«Ланит» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство
формирования отчетов и документов для пользователей модульной платформы Lanit Document Management (LDM) от «Ланит». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Вместо создания полностью каст
|15.09.2023
|
«Ланит» выпустила продукт для хранения документов дня в банках
«Ланит» выпустила продукт для хранения документов дня в банках. «LDM.документы дня» – специальный продукт, разработанный на основе платформы для управления ци
|27.04.2023
|
«Ланит» вступил в Ассоциацию РОСЭУ
«Ланит», разработчик платформы для управления цифровым контентом LANIT Document Management (LDM), стал участником Ассоциации РОСЭУ, профессионального объединения и экспертной организаци
|07.04.2023
|
Softex стала официальным дистрибьютором решений на платформе LDM
«Ланит» и ИТ-реселлер Softex заключили партнерское соглашение о продаже решений на платформе LDM в регионах Сибири и Дальнего Востока. Дистрибутор будет распространять лицензии коробочны
|31.03.2023
|
Treolan объявила о начале поставок программных решений LDM
стала дистрибьютором программных решений российской модульной платформы Lanit Document Management (LDM). LDM предназначена для организации электронного документооборота и управления циф
|18.01.2023
|
«Асап разработка» и «Ланит» стали партнерами
соглашение с «Ланит» о распространении и интеграции решений на платформе Lanit Document Management (LDM). Внедрение систем электронного документооборота – одна из приоритетных задач для произво
|12.01.2023
|
TeamIdea и «Ланит» подписали партнёрское соглашение
», заключил партнёрское соглашение на поставку решений на базе платформы Lanit Document Management (LDM) с «Ланит» ‒ многопрофильной ИT-компанией. LDM ‒ это российская модульная платформ
|16.12.2022
|
Merlion стала официальным дистрибьютором Lanit Document Management
тнерское соглашение. Документ уже вступил в силу. Он дает Merlion статус официального дистрибьютора LDM (Lanit Document Management). LDM – российская модульная платформа управления цифро
|09.11.2022
|
«Эр-телеком» стал поставщиком решений на платформе Lanit Document Management
артнерское соглашение о распространении и внедрении решений на платформе Lanit Document Management (LDM). ЭРТХ расширяет портфель цифровых продуктов и становится поставщиком СЭД для своих заказ
|28.10.2022
|
LDM.LanDocs в регионах: «С-консалтинг» стал официальным партнером «Ланит»
«Ланит» и ИТ-аутсорсинговая компания «С-консалтинг» заключили партнерское соглашение о продаже LDM.LanDocs в регионах России. «С-консалтинг» будет распространять лицензии и внедрять коробо
|25.08.2022
|
Платформа LanDocs от «Ланит» возглавила рейтинг СЭД 2022 по версии Market.CNews
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг систем электронного документооборота (СЭД), представленных на российском рынке в 2022 г. Лидером рейтинга стала ЕСМ-платформа LanDocs от компании «Ланит», набравшая 502 балла. Аналитики маркетплейса оценивали решения СЭД по собственной методике, включающей такие критерии, как функциональные возможности, поддерживаемые
|05.04.2021
|
«Ланит» внедрил электронный документооборот в ГУО МИД России на базе СЭД «Landocs: Экспресс»
азе СЭД. В качестве технологического решения была предложена система электронного документооборота «Landocs: Экспресс», которая разработана с учетом лучших практик использования Landocs
|12.10.2020
|
«Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs
«Ланит» выпустил новую версию платформы Landocs 3.7.1 для управления корпоративным контентом. Основные новшества версии — совершенствование UI/UX, оптимизация быстродействия, новые компоненты, новые функциональные возможности и интег
|02.07.2020
|
Решения «Р7-Офис» будут встроены в систему электронного документооборота LanDocs
тного решения на базе облачных офисных приложений «Р7-Офис» и системы электронного документооборота LanDocs. После того, как соглашение компаний вступит в силу, «Ланит» сможет продавать партнер
|17.03.2020
|
«Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs
«Ланит» выпустил новую версию платформы Landocs 3.6 для управления корпоративным контентом. Основные новшества версии – поддержка тре
|06.11.2019
|
ГК «Ланит» внедрила «LanDocs: Экспресс» в «Агроинновации»
Специалисты «Ланит» внедрили систему электронного документооборота «LanDocs: Экспресс» в агропромышленной компании «Агроинновация». В рамках проекта внедрения, к
|30.11.2018
|
«Ланит» перевел документооборот в «Русгидро» на российскую платформу Landocs
«Ланит» объявил о завершении перевода корпоративной системы документооборота «Русгидро» с платформы EMC Documentum на российскую платформу Landocs, включенную в Реестр отечественного ПО. Проект позволил автоматизировать 12,5 тыс. рабочих мест и централизовать документооборот в компании и ее дочерних обществах, а также обеспечил эк
|29.11.2018
|
«Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую
Внедрение LanDocs Госкомпания «Русгидро» перешла с иностранной системы электронного документооборота EMC Documentum на отечественную платформу LanDocs, разработанную «Ланитом». Внедрение затронуло
|25.01.2018
|
«Ланит» внедрила электронный документооборот LanDocs в «Красноярскэнергосбыте»
Специалисты департамента систем управления документами «Ланит» автоматизировали документооборот компании «Красноярскэнергосбыт» с помощью программного решения LanDocs. Помимо автоматизации стандартных процессов обработки документов LanDocs позволил вести учет переписки с потребителями электроэнергии, что улучшило качество работы компании со св
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Черкасова Любовь 16 14
|Родионов Александр 31 14
|Федоров Константин 8 6
|Титаренко Ксения 5 5
|Герман Константин 7 5
|Гребеник Геннадий 50 4
|Салпагаров Рамазан 5 4
|Данилов Михаил 32 4
|Шарак Андрей 66 4
|Аксенов Олег 61 3
|Юринская Ольга 3 3
|Чупа Ксения 4 3
|Сухинин Сергей 7 3
|Левинский Денис 8 3
|Шадаев Максут 1148 3
|Нестеров Алексей 170 3
|Кирьянова Александра 156 3
|Тульчинский Станислав 85 3
|Шилов Виталий 7 3
|Бодров Илья 2 2
|Санников Олег 6 2
|Лагунова Анна 3 2
|Семенников Антон 34 2
|Коресталев Андрей 15 2
|Рылеев Денис 16 2
|Бышов Алексей 3 2
|Слободин Виталий 21 2
|Аникин Дмитрий 65 2
|Батухтин Евгений 2 2
|Балдин Даниил 5 2
|Петелин Николай 7 2
|Джума Игорь 3 2
|Бессарабенко Александр 22 2
|Трушков Роман 7 2
|Горошко Евгений 3 2
|Желтоухов Антон 2 2
|Вандышев Дмитрий 3 2
|Куракина Анастасия 3 2
|Данилова Алина 2 2
|Редькина Лариса 4 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733262.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.