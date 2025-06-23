Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот

ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики Компания LDM (ИT-холдинг Lansoft) и МИРЭА – российский технологический университет (РТУ МИРЭА) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Стратегическое партнерство нацелено на подгот

Платформа LDM получила сертификат совместимости с «Ред ОС» Микросервисная платформа от LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) подтвердила свою совместимость с операционной системой «Ред ОС» 7.3 (входит в семейство операционных систем Linux). Об этом CNews сообщили представители «Ред С

Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний 22 мая 2025 года в 17:00 LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), компания НОРБИТ и Ассоциация «РОСЭУ» проведут дискуссию для ИТ-директоров на тему «Замена западных ECM-платформ: за и против», посвященную анализу рынка ECM-с

LDM и «DатаРу Консалтинг» вместе займутся цифровизацией бизнес-процессов и ИТ-компания «DатаРу Консалтинг» объявляют о стратегическом партнерствев рамках внедрения решений LDM. Продуктовый портфель «DатаРу Консалтинг» пополнится решениями для бизнеса, разработанным

Севергазбанк переводит клиентские документы в цифровой формат с LDM Компания LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) обеспечила миграцию клиентских документов Севергазбанка в систему LDM. Клиентское досье на базе микросервисной платформы. Это позволило оптимизировать с

Как повысить удовлетворенность сотрудников и эффективность бизнес-процессов с помощью CSP и EX: LDM на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» На конференции «Электронный документооборот и управление контентом 2025» директор по развитию платформы LDM Любовь Черкасова выступит с докладом «CSP и Employee Experience (EX): как управление цифровым контентом делает сотрудников счастливее, а бизнес эффективнее» и расскажет, как цифровой хаос в

Рынок без OpenText: почему LDM – надежный выбор для сохранения бизнес-процессов йском рынке накладывают определенные ограничения в использовании OpenText. На основе более чем 25-летнего опыта работы с такими ведущими ECM-системами, как IBM FileNet, SharePoint и OpenText, команда LDM разработала платформу, полностью соответствующую потребностям российского бизнеса. Результаты работы команды были отмечены Национальной банковской премией 2024 года – платформа LDM б

Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом данных и других корпоративных решений, перед необходимостью поиска альтернатив. Организации встали перед выбором другой платформы и лучшего сценария перехода с иностранной CSP-платформы. На вебинаре LDM поделится опытом внедрения и замены иностранных ECM/CSP-решений. Любовь Черкасова, ведущий практик и эксперт, расскажет, как современные организации адаптируются к новым условиям и реализую

«LDM.Клиентское досье» 1.2: больше возможностей для оптимизации работы с клиентскими документами LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) объявляет о выходе новой версии «LDM.Клиентское досье» 1.2. Это коробочное решение, представляющее собой единую базу клиентских документов всех продуктовых направлений финансовых организаций. Об этом CNews сообщили представите

LDM и BPM-Expert займутся автоматизацией документооборота и бизнес-процессов заказчиков Lansoft) и ИТ-компания BPM-Expert объявили о партнерстве в рамках продвижения и внедрения решений «LDM.КЭДО» и «LDM.Документооборот» в инфраструктуру заказчиков. Компания BPM-Expert рас

LDM выпустила новую версию СЭД LDM.Express LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявляет о выходе новой версии LDM.Express 3.9.1. Это готовая система электронного документооборота (СЭД), которая разворачи

LDM и IBS объявили о стратегическом партнерстве время компании удалось развить богатую отраслевую экспертизу и реализовать более 16 тыс. проектов. LDM — разработчик систем управления корпоративным контентом. Платформа LDM закрывает м

LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг о партнерстве, основанном на интеграции двух готовых программных решений. Совместное использование «LDM.Финансовый архив» и «Нота Визор» сократит для заказчиков время перехода в режим налоговог

Новый релиз LDM.КЭДО: 3:0 в пользу сотрудников в ИT-холдинг LANSOFT) представляет новый релиз решения для кадрового электронного документооборота LDM.КЭДО 3.0. Это самое масштабное изменение продукта в 2024 г. Обновления сделают работу с к

LDM.CSP 1.9: отчеты, интеграция с «Р7» и новые функции конструктора Команда LDM (входит в ИT-холдинг Lansoft) объявляет о выходе новой версии платформы LDM. Система разработана на базе современного технологического стека и позволяет решать бизнес-задачи организа

«ЦМД-софт» завершила первый этап проекта внедрения СЭД и КЭДО в компании «Эталонные Концессии» электронного документооборота с помощью стандартной функциональности бизнес-приложений на платформе LDM. В ходе выполнения работ была внедрена система электронного документооборота (приложение

Эксперт LDM расскажет о преимуществах внедрения ЭКД в банках на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024» Эксперт по развитию продуктов на платформе LDM (входит в IT-холдинг LANSOFT) Константин Федоров выступит на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая пройдет в Москве 12 сентября (организатор – CNews Conferences). Спи

LDM и NDBC стали партнерами в сфере HR-автоматизации оцессов заказчиков и обеспечение комплексной HR-трансформации. Об этом CNews сообщили представители LDM. Сотрудничество с LDM позволит дополнить портфель HR-технологий NDBC системой кадр

Решения LDM помогли «Никотех» улучшить эффективность бизнес-процессов «Никотех», сертифицированный партнер LDM (входит в холдинг Lansoft), подвел итоги годичного использования систем электронного доку

«Ланит» представил новую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО» ую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО 2.1» на базе low-code-платформы Lanit Document Management. С ее помощью сотрудники компаний и специалисты отдела кадров смогу

ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ интеграции своих флагманских решений — low-code системы NBT и платформы LANIT Document Management (LDM). Такая кооперация предоставит клиентам эффективные инструменты для цифровизации и оркест

«Ланит» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство формирования отчетов и документов для пользователей модульной платформы Lanit Document Management (LDM) от «Ланит». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Вместо создания полностью каст

«Ланит» выпустила продукт для хранения документов дня в банках «Ланит» выпустила продукт для хранения документов дня в банках. «LDM.документы дня» – специальный продукт, разработанный на основе платформы для управления ци

«Ланит» вступил в Ассоциацию РОСЭУ «Ланит», разработчик платформы для управления цифровым контентом LANIT Document Management (LDM), стал участником Ассоциации РОСЭУ, профессионального объединения и экспертной организаци

Softex стала официальным дистрибьютором решений на платформе LDM «Ланит» и ИТ-реселлер Softex заключили партнерское соглашение о продаже решений на платформе LDM в регионах Сибири и Дальнего Востока. Дистрибутор будет распространять лицензии коробочны

Treolan объявила о начале поставок программных решений LDM стала дистрибьютором программных решений российской модульной платформы Lanit Document Management (LDM). LDM предназначена для организации электронного документооборота и управления циф

«Асап разработка» и «Ланит» стали партнерами соглашение с «Ланит» о распространении и интеграции решений на платформе Lanit Document Management (LDM). Внедрение систем электронного документооборота – одна из приоритетных задач для произво

TeamIdea и «Ланит» подписали партнёрское соглашение », заключил партнёрское соглашение на поставку решений на базе платформы Lanit Document Management (LDM) с «Ланит» ‒ многопрофильной ИT-компанией. LDM ‒ это российская модульная платформ

Merlion стала официальным дистрибьютором Lanit Document Management тнерское соглашение. Документ уже вступил в силу. Он дает Merlion статус официального дистрибьютора LDM (Lanit Document Management). LDM – российская модульная платформа управления цифро

«Эр-телеком» стал поставщиком решений на платформе Lanit Document Management артнерское соглашение о распространении и внедрении решений на платформе Lanit Document Management (LDM). ЭРТХ расширяет портфель цифровых продуктов и становится поставщиком СЭД для своих заказ

LDM.LanDocs в регионах: «С-консалтинг» стал официальным партнером «Ланит» «Ланит» и ИТ-аутсорсинговая компания «С-консалтинг» заключили партнерское соглашение о продаже LDM.LanDocs в регионах России. «С-консалтинг» будет распространять лицензии и внедрять коробо

Платформа LanDocs от «Ланит» возглавила рейтинг СЭД 2022 по версии Market.CNews ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг систем электронного документооборота (СЭД), представленных на российском рынке в 2022 г. Лидером рейтинга стала ЕСМ-платформа LanDocs от компании «Ланит», набравшая 502 балла. Аналитики маркетплейса оценивали решения СЭД по собственной методике, включающей такие критерии, как функциональные возможности, поддерживаемые

«Ланит» внедрил электронный документооборот в ГУО МИД России на базе СЭД «Landocs: Экспресс» азе СЭД. В качестве технологического решения была предложена система электронного документооборота «Landocs: Экспресс», которая разработана с учетом лучших практик использования Landocs

«Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs «Ланит» выпустил новую версию платформы Landocs 3.7.1 для управления корпоративным контентом. Основные новшества версии — совершенствование UI/UX, оптимизация быстродействия, новые компоненты, новые функциональные возможности и интег

Решения «Р7-Офис» будут встроены в систему электронного документооборота LanDocs тного решения на базе облачных офисных приложений «Р7-Офис» и системы электронного документооборота LanDocs. После того, как соглашение компаний вступит в силу, «Ланит» сможет продавать партнер

«Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs «Ланит» выпустил новую версию платформы Landocs 3.6 для управления корпоративным контентом. Основные новшества версии – поддержка тре

ГК «Ланит» внедрила «LanDocs: Экспресс» в «Агроинновации» Специалисты «Ланит» внедрили систему электронного документооборота «LanDocs: Экспресс» в агропромышленной компании «Агроинновация». В рамках проекта внедрения, к

«Ланит» перевел документооборот в «Русгидро» на российскую платформу Landocs «Ланит» объявил о завершении перевода корпоративной системы документооборота «Русгидро» с платформы EMC Documentum на российскую платформу Landocs, включенную в Реестр отечественного ПО. Проект позволил автоматизировать 12,5 тыс. рабочих мест и централизовать документооборот в компании и ее дочерних обществах, а также обеспечил эк

«Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую Внедрение LanDocs Госкомпания «Русгидро» перешла с иностранной системы электронного документооборота EMC Documentum на отечественную платформу LanDocs, разработанную «Ланитом». Внедрение затронуло