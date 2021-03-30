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Forrester Research

Forrester Research

СОБЫТИЯ


Инвестиции в ИБ растут, но количество взломов – тоже. Чем поможет XDR?

ровизации и метавселенных обеспечение кибербезопасности — ключевое условие существования бизнеса. Объем инвестиций компаний в ИБ растет, при этом количество успешных взломов не уменьшается. По данным Forrester, 59% опрошенных в прошлом году пострадали от компрометации конфиденциальных данных. Согласно статистике Positive Technologies, чаще всего атакам подвергаются финансовые организации ―

30.03.2021 Forrester TEI: Azure Security Center обеспечивает 219% рентабельности за три года

Исследование, проведенное компанией Forrester Consulting, показало, что Azure Security Center позволяет снизить расходы на защиту от угроз в масштабе всей системы, упрощает управление системой безопасности, а также повышает эффек
30.03.2021 Общий экономический эффект от использования решения Dell PCaaS

Краткое содержание исследования Компания Forrester провела анализ показателей работы четырёх клиентов, которые пользуются решением Dell PCaaS (PC as a Service, ПК как услуга), в 2020 году, и шести — в 2018 году. Также в 2020 году сост
10.09.2020 Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн

Исследовательская и консалтинговая компания Forrester рассчитала суммарный эффект, который может быть достигнут при внедрении платформы кибербезопасности Varonis. Согласно подсчетам аналитиков компании, в среднем этот показатель составит
20.03.2020 Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла

SAS стала лидером рейтинга The Forrester Wave: Retail Planning, Q1 2020, где оценивались решения для планирования жизненного цикла розничных торговых сетей. Составители рейтинга отметили, что инструменты SAS успешно справляю
02.07.2019 Решение «Лаборатории Касперского» сэкономило крупной компании $1,7 млн

млн. Такой вывод сделан по итогам независимого исследования общего экономического эффекта (Total Economic Impact, TEI) решения KICS, которое было проведено в апреле 2019 года аналитическим агентством Forrester Consulting по заказу «Лаборатории Касперского». В ходе этого исследования эксперты Forrester Consulting опросили сотрудников компании, которая использовала решение KICS for Nod
22.10.2018 Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors

SAP SE анонсировала результаты исследования Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite, которое показало, что компании, инвестирующие в платформу управления талантами SAP SuccessFactors, могут сэкономить д
15.08.2018 SAP Digital Business Services возглавило рейтинг Forrester Wave

SAP Digital Business Services возглавило рейтинг Forrester Wave: «Сервисные провайдеры инновационных решений SAP за второй квартал 2018 г». В отчете отмечены уникальные проекты и масштабная глобальная экспертиза, а также опыт внедрения продук
04.06.2018 Исследование SAP и Forrester: гибридные облачные BI-решения позволят увеличить выручку на 15%
26.03.2018 5 способов приобщиться к магии Gartner и поймать волну Forrester

Уточните интересы ЛПРов Gartner Magic Quadrant или Forrester Wave? Сначала стоит выяснить, чему больше доверяют ваши нынешние и будущие заказчики. Очевидно, что почти все ЛПРы опираются на мнение лидеров – Gartner и Forrester (по данным

30.08.2016 SimpliVity названа лидером в сфере гиперконвергентных инфраструктур

Компания SimpliVity, игрок рынка гиперконвергентных инфраструктур, объявила о получении статуса «лидера» в последнем отчете аналитического агентства Forrester Wave: Hyperconverged Infrastructure (HCI) за третий квартал 2016 г. Об этом CNews сообщили в SimpliVity. По данным Forrester, SimpliVity занимает позицию лидера в сравнении 12

05.02.2016 Huawei впервые включена в рейтинг поставщиков решений для частных облачных сред от Forrester

или CNews в Huawei. Рейтинг The Forrester Wave составляется независимой исследовательской компанией Forrester Research Inc. При изучении рынка используется методика Forrester Wave, которая позв
01.12.2014 Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г.

ет обязательной для использования крупными предприятиями решением. Таков прогноз экспертов компании Forrester Research. Тенденцию к обязательной интеграции Hadoop аналитики называют «хадупономи
21.07.2014 ГИС поможет контролировать состояние зеленых насаждений вдоль ЛЭП

Новая геоинформационная система GSI Forester предназначена для модернизации процесса сбора данных, необходимых для контроля за деревьями и кустарниками, которые расположены рядом с линиями электропередач. До сих пор эта работа пр
12.05.2014 Forrester Research назвала лидеров в сфере решений для ритейла

ster Wave™: Retail Planning Solutions, Q2 2014”, стало первым исследованием, проведенным агентством Forrester Research в этой области. Аналитики изучили 10 поставщиков решений для решения разно
25.03.2014 Определены лидеры рынка решений на базе Hadoop

Аналитическая компания Forrester опубликовала список ведущих компаний в области решений для Big Data на Hadoop в первом квартале 2014 г. В исследовании под названием «The Forrester Wave: Big Data Hadoop Soluti
10.06.2013 Мировой рынок ИТ: Нестабильность вводит аналитиков в заблуждение

В феврале 2012 г. Forrester обнародовала Global Tech Market Outlook For 2012 And 2013, в котором заявила о заме
30.11.2012 Forrester: подъем Open Source стал «золотым веком» разработки приложений

ache, Riak, Munin и OpenStack - вот малая часть списка открытых технологий, ставших ключевыми в своих областях и вызвавших волну инноваций на потребительском и корпоративном рынке, заявляют аналитики Forrester Researh. На веб-конференции, организованной Forrester при поддержке Black Duck Software, ведущий аналитик рынка приложений Джеффри Хаммонд (Jeffrey Hammond) рассказал, что 5 из
20.07.2012 Есть ли выгода от "облаков"? Считаем ROI

расчета ROI (возврата инвестиций), одна из которых, причем самая простая, предлагается аналитиками Forrester Research. Она предполагает анализ четырех составляющих будущего проекта: преимущест
28.12.2011 CNews TV. Forrester Research: Web должен умереть

В своем выступлении на конференции LeWeb 2011 Джордж Колони из Forrester Research, предсказал скорую смерть Web. На смену всемирной паутине, по мнению анали
09.12.2011 Глава Forrester Research предрек скорую смерть большинства соцсетей

проектов. Об этом заявил Джордж Колони (George Colony), исполнительный директор аналитической фирмы Forrester Research, в ходе своего выступления на конференции LeWeb в Париже. По его словам, н
11.10.2011 Работа с клиентами: аналитики исследовали новую нишу СЭД

Компания Forrester Research подвела итоги отчета, посвященного тематике DOCCM (Document Output for Cus
30.09.2011 Аналитики "выгнали" Google Docs с ECM-рынка

По данным аналитиков Forrester Research, на сегодняшний день Google Docs используется 8% ИТ-отделов для повышения

08.07.2011 Forrester Research опубликовала исследование по экологичности облаков

Аналитическая компания Forrester Research представила исследование, посвященное экологическим аспектам использования
27.04.2011 Forrester Research: в 2020 г. рынок публичных облачных вычислений достигнет $241 млрд

Аналитическая компания Forrester Research опубликовала новый прогноз развития рынка публичных облачных вычислений до
25.04.2011 Выбор стратегии ECM: чем руководствуются аналитики

ные CNews, в целом согласны с обозначенной типологией контента, но неоднозначно относятся к выводам Forrester Research. По мнению Сергея Курьянова, директор по развитию DocsVision, идеи Forrest
15.02.2011 Forrester: обработка больших массивов данных в 2011 году станет “облачной”

Компания Forrester опубликовала отчет “10 важнейших прогнозов по облачным технологиям для руководителей I&O”. Авторы отчета предсказывают, что 2011 год – это время конвергенции облачных вычислений и обр
28.04.2010 Почему Microsoft SharePoint не BPM?

Point используется для построения решений, где требуется наличие определенного рабочего процесса (workflow), но сама по себе непригодна в качестве BPM-решения. К такому выводу пришли исследователи из Forrester, подготовившие аналитический материал SharePoint and BPM – Finding The Sweet Spot ("SharePoint и BPM – в поисках лучшей точки соприкосновения"). Эксперты отмечают, что на базе Microso
09.04.2010 Компании вкладывают недостаточно средств в защиту интеллектуальной собственности: опрос

Согласно результатам исследования «Ценность корпоративных секретов: как соответствие правовым требованиям и совместная работа персонала влияют на уязвимость компаний», проведенного компанией Forrester Consulting по заказу RSA (входит в состав EMC) и Microsoft, организации тратят большие средства на обеспечение соответствия правовым требованиям и защиту от случайных утечек конфиденц
16.03.2010 Forrester Research: Европа предпочитает сохранять ИТ-отделы

е аутсорсинг чрезвычайно популярен, предпочитают увеличивать число штатных ИТ-специалистов вместо расширения сотрудничества с сервис-провайдерами, - отмечает Судин Апте (Sudin Apte), главный аналитик Forrester Reseach. - Они не спешат сокращать затраты за счет зарубежного аутсорсинга, а, наоборот, стремятся предотвратить сокращение рабочих мест, а также не нарушать правила и нормы трудового
18.12.2009 Названы ключевые тренды ECM-рынка в 2010 году

Аналитическая компания Forrester Research провела опрос среди 170 заказчиков ECM-решений. Согласно его результатам,

11.12.2009 Информационные менеджеры потянулись к ECM

Аналитики Forrester Research опубликовали новое исследование ECM-рынка по итогам 2009 года ("The Forres
14.10.2009 На БПЛА A160T Hummingbird испытан усовершенствованный радар FORESTER

Как сообщает пресс-служба Boeing, в период с 31 августа по 8 октября 2009 года на БПЛА A160T Hummingbird испытан усовершенствованный радар FORESTER (Foliage Penetration Reconnaissance, Surveillance, Tracking and Engagement Radar), способный выявлять замаскированные под кронами деревьев объекты. В общей сложности продолжительность

01.07.2009 Аналитики: Кризис в ИТ пройдет, если в него не верить

Исследовательская компания Forrester Research опубликовала новый прогноз развития рынка информационных технологий в ближ
16.06.2009 Унаследованные СЭД определяют ИТ-бюджеты

тственно, заявили о том, что данные процедуры для них будут являться важными в 2009 году. Аналитики Forrester Research связывают это с тем, что в условиях спада экономики, компании будут пытать
04.05.2009 «Зеленые» ИТ: $4,8 млрд в 2013 году

я примерно на 60% ежегодно. В 2013 г. он достигнет своего пика и в 2014 г. сократится, прогнозирует Forrester Research. Основными факторами роста являются желание предприятий сокращать расходы

18.08.2008 Cognos 8 BI v8.3 лидирует на рынке платформ бизнес-анализа

Компания Cognos, входящая в состав корпорации IBM, сообщила о том, что исследовательская фирма Forrester Research в своем отчете «Обзор рынка программных платформ бизнес-анализа корпоратив
01.08.2008 Forrester Research приобрел компанию JupiterResearch за $23 млн

Исследовательская компания Forrester Research приобрела своего конкурента JupiterResearch и его материнскую компанию JUP
23.06.2008 Защита от утечек: россияне в лидерах

В своем отчете «The Forrester Wave: Data Leak Prevention, Q2 2008» компания Forrester проанализировала программные решения 12-ти крупнейших международных производителей DLP-систем по 74 параметрам, которые

10.06.2008 Forrester проанализировала DLP-решения

Публикаций - 834, упоминаний - 1100

Forrester Research и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 172
IBM - International Business Machines Corp 9699 88
Google LLC 12688 81
SAP SE 5601 69
Oracle Corporation 7074 57
Cisco Systems 5372 47
Amazon Inc - Amazon.com 3277 46
Apple Inc 13154 43
Intel Corporation 12811 43
Dell EMC 5180 40
HP Inc. 5883 30
Broadcom - VMware 2610 25
Meta Platforms - Facebook 4621 24
Docsvision - ДоксВижн 1060 22
Yahoo! 3726 22
TerraLink - ТерраЛинк 292 20
HP - Hewlett-Packard 3662 20
АйТи 1519 17
AOL Inc - America Online 1883 16
Крок - Croc 1964 16
OpenText 238 15
SAS Institute 1082 15
Sony 6739 14
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 14
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Yandex - Яндекс 9216 13
9594 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 13
Samsung Electronics 11064 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Directum - Директум 1268 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
X Corp - Twitter 2938 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Salesforce 498 10
Terrasoft - Террасофт 206 10
Accenture plc 719 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
eBay Inc 1640 14
Walmart - Wal-Mart Stores 405 11
Альфа-Банк 1979 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Boeing 1031 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 5
СБ Банк - Судостроительный банк 59 5
Expedia - Travelocity 60 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Связной ГК 1401 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Pony Express - Фрейт линк 73 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Евросеть 1421 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 4
Expedia Group 136 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Sony BMG 187 4
Meta Group 54 4
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 4
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Федеральное казначейство России 1949 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 8
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 193
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 160
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 132
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 131
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 127
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 114
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 104
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 85
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 76
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 73
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 67
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 65
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 55
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 54
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 53
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 52
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 50
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 49
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 48
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 48
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 41
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 40
Microsoft Windows 16882 58
Microsoft Windows 2000 8678 29
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 28
Google Android 15243 28
Linux OS 11533 27
Microsoft Office 4170 27
Microsoft Azure 1526 24
Apple iPad 4011 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Microsoft Office 365 1042 14
Apple iPhone 6 4861 14
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Microsoft Windows XP 2431 13
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 13
Microsoft Windows 7 2007 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 11
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 11
Apple iOS 8583 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Microsoft Outlook 1506 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
Myspace - социальная сеть 640 9
Apple iTunes Store 1118 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 9
Software AG - ARIS Platform 180 9
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Google - Gmail 1021 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Курьянов Сергей 162 16
Македонский Сергей 47 12
Бейдер Александр 75 10
Макаров Станислав 118 10
Демидов Михаил 134 10
Schadler Ted - Шадлер Тед 9 9
Серова Елена 320 8
Бушмелев Сергей 44 8
Иванова Елена 83 7
Романов Дмитрий 69 7
McQuivey James - МакКиви Джеймс 7 7
Li Charlene - Ли Шарлен 8 7
Трефилов Алексей 49 6
Шевченко Владимир 153 6
Ипатов Вадим 84 6
Кубликова Ирина 28 6
Kelley Christopher - Келли Кристофер 7 6
Colony George - Колони Джордж 6 6
Golvin Charles - Голвин Чарльз 6 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Тамбиев Максим 5 5
Волков Максим 34 5
Потапенко Михаил 45 5
Трещук Андрей 22 5
Bernoff Josh - Бернофф Джош 6 5
Scheirer Eric - Шрайер Эрик 5 5
Путин Владимир 3454 5
Коптелов Андрей 134 5
McCarthy John - Маккарти Джон 12 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Касперский Евгений 337 4
Летунов Илья 49 4
Клочков Алексей 35 4
Шарак Андрей 67 4
Захаров Дмитрий 46 4
Рыстенко Михаил 62 4
Борисов Алексей 33 4
Moore Gordon - Мур Гордон 66 4
Стаханов Евгений 21 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 321
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 266
Европа 24964 158
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 80
Германия - Федеративная Республика 13221 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 52
Франция - Французская Республика 8177 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 43
Япония 13807 33
Европа Западная 1496 31
Индия - Bharat 5869 31
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 30
Азия - Азиатский регион 5920 24
Испания - Королевство 3840 20
Америка - Американский регион 2206 20
Канада 5081 20
Швеция - Королевство 3782 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 19
Европа Восточная 3138 18
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Украина 7928 15
Нидерланды 3746 15
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Южная Корея - Республика 7052 14
Бразилия - Федеративная Республика 2520 13
Африка - Африканский регион 3641 11
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Ирландия - Республика 1051 10
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Израиль 2856 10
США - Нью-Йорк 3180 10
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 26
Английский язык 7030 26
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 25
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 25
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 21
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 21
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 21
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 24
Bloomberg 1627 11
NYT - The New York Times 1100 7
NewsFactor 127 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 5
Computer Weekly 376 5
CNET Networks - CNET News 1643 5
AP - Associated Press 2007 4
Dow Jones - MarketWatch 334 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
ZDnet 663 3
Ведомости 1466 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
News Corp - News Corporation 221 3
InformationWeek 241 3
Ananova 250 3
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Intelligent Enterprise 27 3
Walt Disney Company - ESPN 56 3
E-Commerce Times 69 3
Forbes - Форбс 1002 3
The Guardian - Британская газета 406 2
Wired - Издание 276 2
Ars Technica 450 2
Fortune 211 2
NBC News 188 2
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Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Silicon 494 2
Vnunet 224 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Silicon.com 364 2
Telecom.paper 194 2
Gartner - Гартнер 3658 182
IDC - International Data Corporation 4975 101
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 78
Forrester Wave 45 27
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Forrester Consulting 26 13
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 8
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 8
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 8
comScore 379 7
eMarketer 206 7
Informa - Ovum - Omdia 155 6
Fortune Global 100 142 6
Gartner - AMR Research 48 6
Fortune Global 500 295 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 5
Frost & Sullivan 207 4
ABI Research 236 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Net Applications 127 3
Gartner - Dataquest 353 3
Internet Stock Report 994 3
In-Stat/MDR 74 3
Computer Economics 32 3
Gartner - Burton Group 17 3
Gartner Magic Quadrant - SPM - Sales Performance Management - SFA - Sales Force Automation 3 3
comScore Networks 35 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Markets&Markets Research 113 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Strategy Analytics 285 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 2
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
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ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 38
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 21
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
Docflow 148 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CeBIT 614 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Defcon 45 1
Kaspersky ON AIR 1 1
NorthFace Scoreboard - NFSB 1 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
VMworld 29 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Apple Expo 11 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Связь-Экспокомм 276 1
Diasoft Special Conf 5 1
Banking Tech Awards 2 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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