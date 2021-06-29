Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Forrester Research
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 385, упоминаний - 531
Forrester Research упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 5
|Македонский Сергей 29 4
|Макаров Станислав 111 4
|Борченко Павел 9 2
|Костерева Катерина 10 2
|Путин Владимир 1820 2
|Михалев Евгений 40 2
|Кураш Антон 31 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Алексеев Олег 17 2
|Степанов Антон 56 2
|Мельников Александр 63 2
|Липич Григорий 48 2
|Мякишева Марина 84 2
|Аликошвили Георгий 11 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Демидов Михаил 119 2
|Ганин Егор 50 2
|Ефремова Алена 8 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Березин Максим 60 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Бычков Александр 39 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Летунов Илья 48 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Петунин Алексей 58 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Коптелов Андрей 74 1
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Каримов Ринат 28 1
|Палей Лев 31 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Тарасов Максим 5 1
|Невмержицкая Александра 3 1
|NYT - The New York Times 505 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757365, в очереди разбора - 661055.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757365, в очереди разбора - 661055.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru