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Forrester Research


29.06.2021 Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021» 1
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 4
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 1
13.04.2021 Group-IB подписала дистрибуторский контракт с Axoft 1
09.04.2021 Genesys объявила о намерении приобрести Bold360 у LogMeln 1
30.03.2021 Forrester TEI: Azure Security Center обеспечивает 219% рентабельности за три года 1
30.03.2021 Общий экономический эффект от использования решения Dell PCaaS 7
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 1
05.03.2021 VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 1
24.02.2021 Технология Group-IB для защиты от ботов названа одним из главных российских изобретений 2020 года 1
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 1
20.02.2021 Облака в пандемию и после: 7 прогнозов на 2021 год 1
26.01.2021 Аналитика SAS для ритейла и CPG стала доступнее с облаком от Microsoft 1
16.12.2020 Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз» 1
20.11.2020 SAS стала лидером ведущих аналитических рейтингов по ИИ 1
18.11.2020 Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift 1
18.11.2020 Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ 1
30.10.2020 HeadHunter внедрил Group-IB Preventive Proxy — умную защиту от вредоносных ботов 1
30.10.2020 Group-IB защитит «цифровую личность» человека с помощью Fraud Hunting Platform 1
16.10.2020 Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора 1
30.09.2020 VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 1
10.09.2020 Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн 1
03.09.2020 Zecurion защитит компании в Сингапуре 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 2
28.07.2020 Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам? 1
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки 1
22.06.2020 Экспертиза: Почему компании тратят деньги на роботизацию, которая им не помогает 1
01.06.2020 Почему искусственный интеллект все чаще принимают на кибервооружение? 1
27.05.2020 Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных 1
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов 1
10.04.2020 Пандемия коронавируса приведет к снижению трат на ИТ во всем мире 1
30.03.2020 Как меняются динамика и структура ИТ-рынка в условиях пандемии 2
20.03.2020 Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
04.02.2020 Почему программные роботы стали вдруг так популярны? 4
28.01.2020 «Юнидата» вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
15.11.2019 Клиентская аналитика SAS возглавляет рейтинг по кросс канальному управлению кампаниями 1

Публикаций - 385, упоминаний - 531

Forrester Research упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 84
SAP SE 3207 43
Google LLC 7128 19
IBM 3527 14
OpenText 160 10
АйТи 749 9
SAP CIS - САП СНГ 753 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 9
VK - Mail.ru Group 2482 7
Cisco Systems 2037 7
Крок 1219 7
Terrasoft - Террасофт 140 6
Ланит ГК 1155 6
VMware 1829 6
Software AG & IDS Scheer 109 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Samsung Electronics 5633 5
SAS Institute 596 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 4
Softline - Софтлайн 1473 4
Accenture - Аксенчер 531 4
Dell Technologies 133 4
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 232 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
Dell EMC 2387 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
Oracle Corporation 3331 3
Zecurion - Зекурион 148 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
UIPath 27 3
Yandex - Яндекс 4099 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Fortinet 286 3
Robin - Робин 15 3
Pegasystems 29 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Альфа-Банк 1123 6
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Открытие ФК 538 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Май - Российская торговая компания 49 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Почта России ПАО 1570 2
Qlean 6 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Геобанк КБ 30 1
ПриватБанк 177 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Комус 25 1
Capital One 15 1
Мособлгаз 11 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
Аркус - бизнес-центр 2 1
Ароса 4 1
Berkshire Hathaway 12 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Uber 257 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
A.T.Legal 10 1
AliExpress 275 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Росгосстрах 182 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Центрального Банка Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 24
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 20
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
OpenStack 347 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Kubernetes 307 4
DevOps - Development и Operations 296 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
Flash 472 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Google Android 10750 26
Microsoft Azure 1171 12
Microsoft Windows 7 1662 10
Apple iOS 5741 8
Java - Язык программирования 1167 8
AWS - Amazon Web Services 568 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
Microsoft Windows 10 6612 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Microsoft Excel 435 5
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 5
Terrasoft Creatio 44 4
Microsoft Office 365 769 4
IBM Cognos BI 140 4
Microsoft SQL Server 789 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
Google Cloud Platform - GCP 194 4
Linux OS 4243 4
WhatsApp Messenger 654 3
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 3
Microsoft Windows 850 3
SQL - Язык программирования 432 3
SAP SuccessFactors 110 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 3
Microsoft Office 2007 94 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Cisco Webex 107 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 2
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 2
Ипатов Вадим 80 5
Македонский Сергей 29 4
Макаров Станислав 111 4
Борченко Павел 9 2
Костерева Катерина 10 2
Путин Владимир 1820 2
Михалев Евгений 40 2
Кураш Антон 31 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Алексеев Олег 17 2
Степанов Антон 56 2
Мельников Александр 63 2
Липич Григорий 48 2
Мякишева Марина 84 2
Аликошвили Георгий 11 2
Трефилов Алексей 34 2
Демидов Михаил 119 2
Ганин Егор 50 2
Ефремова Алена 8 1
Храмцовская Наталья 38 1
Сыкулев Андрей 57 1
Березин Максим 60 1
Дворкович Аркадий 169 1
Смирнов Алексей 142 1
Кузнецов Сергей 82 1
Бычков Александр 39 1
Рубанов Владимир 61 1
Летунов Илья 48 1
Стрелков Сергей 12 1
Петунин Алексей 58 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Коптелов Андрей 74 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
Копаев Геннадий 16 1
Каримов Ринат 28 1
Палей Лев 31 1
Стыщенко Иван 5 1
Тарасов Максим 5 1
Невмержицкая Александра 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 172
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 28
Европа 3730 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 18
Индия - Республика 2161 12
Европа Западная 610 12
Германия - Федеративная Республика 3614 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 10
Япония 2760 9
Восточная Европа 1669 9
Франция - Французская Республика 2112 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 6
Украина 3347 6
Беларусь - Белоруссия 2081 5
Казахстан - Республика 2621 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 3
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Северная Америка 1405 2
Испания - Королевство 1248 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Швеция - Королевство 748 2
Сингапур - Республика 808 2
Европа Центральная 106 2
Австралия - Австралийский Союз 1118 2
Кипр - Республика 247 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 1
США - Милпитас 5 1
Палестина - Сектор Газа 2 1
США - Техас 222 1
Нидерланды 970 1
Германия - Мюнхен 167 1
США - Калифорния 969 1
Европа Северная - Скандинавия 273 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Private Banking 16 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Банковский сектор 21 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Аутсорсинг 84 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
NYT - The New York Times 505 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
InformationWeek 101 1
Gartner 2188 31
CNews Analytics 1988 23
IDC - International Data Corporation 2709 16
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 5
Forrester Wave 19 4
Markets&Markets Research 78 3
Frost & Sullivan 101 2
IHS iSuppli 274 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Piper Jaffray 65 1
eMarketer 77 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
NPD DisplaySearch 194 1
CRMI - Customer Relationship Management Institute 1 1
Riverbed Global Application Survey 1 1
Forrester Wave: B2B Marketing Automation Platforms 1 1
KuppingerCole Analysts AG 3 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
Forrester Wave: Retail Planning 2 1
Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
Fortune Global 500 160 1
IBM Research 70 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
451 Research Group 44 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
Docflow 58 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
SAP Forum 28 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
NorthFace Scoreboard - NFSB 1 1
VMworld 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757365, в очереди разбора - 661055.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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