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Forrester Research
СОБЫТИЯ
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Инвестиции в ИБ растут, но количество взломов – тоже. Чем поможет XDR?
ровизации и метавселенных обеспечение кибербезопасности — ключевое условие существования бизнеса. Объем инвестиций компаний в ИБ растет, при этом количество успешных взломов не уменьшается. По данным Forrester, 59% опрошенных в прошлом году пострадали от компрометации конфиденциальных данных. Согласно статистике Positive Technologies, чаще всего атакам подвергаются финансовые организации ―
|30.03.2021
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Forrester TEI: Azure Security Center обеспечивает 219% рентабельности за три года
Исследование, проведенное компанией Forrester Consulting, показало, что Azure Security Center позволяет снизить расходы на защиту от угроз в масштабе всей системы, упрощает управление системой безопасности, а также повышает эффек
|30.03.2021
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Общий экономический эффект от использования решения Dell PCaaS
Краткое содержание исследования Компания Forrester провела анализ показателей работы четырёх клиентов, которые пользуются решением Dell PCaaS (PC as a Service, ПК как услуга), в 2020 году, и шести — в 2018 году. Также в 2020 году сост
|10.09.2020
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Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн
Исследовательская и консалтинговая компания Forrester рассчитала суммарный эффект, который может быть достигнут при внедрении платформы кибербезопасности Varonis. Согласно подсчетам аналитиков компании, в среднем этот показатель составит
|20.03.2020
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Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла
SAS стала лидером рейтинга The Forrester Wave: Retail Planning, Q1 2020, где оценивались решения для планирования жизненного цикла розничных торговых сетей. Составители рейтинга отметили, что инструменты SAS успешно справляю
|02.07.2019
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Решение «Лаборатории Касперского» сэкономило крупной компании $1,7 млн
млн. Такой вывод сделан по итогам независимого исследования общего экономического эффекта (Total Economic Impact, TEI) решения KICS, которое было проведено в апреле 2019 года аналитическим агентством Forrester Consulting по заказу «Лаборатории Касперского». В ходе этого исследования эксперты Forrester Consulting опросили сотрудников компании, которая использовала решение KICS for Nod
|22.10.2018
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Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors
SAP SE анонсировала результаты исследования Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite, которое показало, что компании, инвестирующие в платформу управления талантами SAP SuccessFactors, могут сэкономить д
|15.08.2018
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SAP Digital Business Services возглавило рейтинг Forrester Wave
SAP Digital Business Services возглавило рейтинг Forrester Wave: «Сервисные провайдеры инновационных решений SAP за второй квартал 2018 г». В отчете отмечены уникальные проекты и масштабная глобальная экспертиза, а также опыт внедрения продук
|04.06.2018
|Исследование SAP и Forrester: гибридные облачные BI-решения позволят увеличить выручку на 15%
|26.03.2018
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5 способов приобщиться к магии Gartner и поймать волну Forrester
Уточните интересы ЛПРов Gartner Magic Quadrant или Forrester Wave? Сначала стоит выяснить, чему больше доверяют ваши нынешние и будущие заказчики. Очевидно, что почти все ЛПРы опираются на мнение лидеров – Gartner и Forrester (по данным
|30.08.2016
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SimpliVity названа лидером в сфере гиперконвергентных инфраструктур
Компания SimpliVity, игрок рынка гиперконвергентных инфраструктур, объявила о получении статуса «лидера» в последнем отчете аналитического агентства Forrester Wave: Hyperconverged Infrastructure (HCI) за третий квартал 2016 г. Об этом CNews сообщили в SimpliVity. По данным Forrester, SimpliVity занимает позицию лидера в сравнении 12
|05.02.2016
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Huawei впервые включена в рейтинг поставщиков решений для частных облачных сред от Forrester
или CNews в Huawei. Рейтинг The Forrester Wave составляется независимой исследовательской компанией Forrester Research Inc. При изучении рынка используется методика Forrester Wave, которая позв
|01.12.2014
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Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г.
ет обязательной для использования крупными предприятиями решением. Таков прогноз экспертов компании Forrester Research. Тенденцию к обязательной интеграции Hadoop аналитики называют «хадупономи
|21.07.2014
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ГИС поможет контролировать состояние зеленых насаждений вдоль ЛЭП
Новая геоинформационная система GSI Forester предназначена для модернизации процесса сбора данных, необходимых для контроля за деревьями и кустарниками, которые расположены рядом с линиями электропередач. До сих пор эта работа пр
|12.05.2014
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Forrester Research назвала лидеров в сфере решений для ритейла
ster Wave™: Retail Planning Solutions, Q2 2014”, стало первым исследованием, проведенным агентством Forrester Research в этой области. Аналитики изучили 10 поставщиков решений для решения разно
|25.03.2014
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Определены лидеры рынка решений на базе Hadoop
Аналитическая компания Forrester опубликовала список ведущих компаний в области решений для Big Data на Hadoop в первом квартале 2014 г. В исследовании под названием «The Forrester Wave: Big Data Hadoop Soluti
|10.06.2013
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Мировой рынок ИТ: Нестабильность вводит аналитиков в заблуждение
В феврале 2012 г. Forrester обнародовала Global Tech Market Outlook For 2012 And 2013, в котором заявила о заме
|30.11.2012
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Forrester: подъем Open Source стал «золотым веком» разработки приложений
ache, Riak, Munin и OpenStack - вот малая часть списка открытых технологий, ставших ключевыми в своих областях и вызвавших волну инноваций на потребительском и корпоративном рынке, заявляют аналитики Forrester Researh. На веб-конференции, организованной Forrester при поддержке Black Duck Software, ведущий аналитик рынка приложений Джеффри Хаммонд (Jeffrey Hammond) рассказал, что 5 из
|20.07.2012
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Есть ли выгода от "облаков"? Считаем ROI
расчета ROI (возврата инвестиций), одна из которых, причем самая простая, предлагается аналитиками Forrester Research. Она предполагает анализ четырех составляющих будущего проекта: преимущест
|28.12.2011
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CNews TV. Forrester Research: Web должен умереть
В своем выступлении на конференции LeWeb 2011 Джордж Колони из Forrester Research, предсказал скорую смерть Web. На смену всемирной паутине, по мнению анали
|09.12.2011
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Глава Forrester Research предрек скорую смерть большинства соцсетей
проектов. Об этом заявил Джордж Колони (George Colony), исполнительный директор аналитической фирмы Forrester Research, в ходе своего выступления на конференции LeWeb в Париже. По его словам, н
|11.10.2011
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Работа с клиентами: аналитики исследовали новую нишу СЭД
Компания Forrester Research подвела итоги отчета, посвященного тематике DOCCM (Document Output for Cus
|30.09.2011
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Аналитики "выгнали" Google Docs с ECM-рынка
По данным аналитиков Forrester Research, на сегодняшний день Google Docs используется 8% ИТ-отделов для повышения
|08.07.2011
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Forrester Research опубликовала исследование по экологичности облаков
Аналитическая компания Forrester Research представила исследование, посвященное экологическим аспектам использования
|27.04.2011
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Forrester Research: в 2020 г. рынок публичных облачных вычислений достигнет $241 млрд
Аналитическая компания Forrester Research опубликовала новый прогноз развития рынка публичных облачных вычислений до
|25.04.2011
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Выбор стратегии ECM: чем руководствуются аналитики
ные CNews, в целом согласны с обозначенной типологией контента, но неоднозначно относятся к выводам Forrester Research. По мнению Сергея Курьянова, директор по развитию DocsVision, идеи Forrest
|15.02.2011
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Forrester: обработка больших массивов данных в 2011 году станет “облачной”
Компания Forrester опубликовала отчет “10 важнейших прогнозов по облачным технологиям для руководителей I&O”. Авторы отчета предсказывают, что 2011 год – это время конвергенции облачных вычислений и обр
|28.04.2010
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Почему Microsoft SharePoint не BPM?
Point используется для построения решений, где требуется наличие определенного рабочего процесса (workflow), но сама по себе непригодна в качестве BPM-решения. К такому выводу пришли исследователи из Forrester, подготовившие аналитический материал SharePoint and BPM – Finding The Sweet Spot ("SharePoint и BPM – в поисках лучшей точки соприкосновения"). Эксперты отмечают, что на базе Microso
|09.04.2010
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Компании вкладывают недостаточно средств в защиту интеллектуальной собственности: опрос
Согласно результатам исследования «Ценность корпоративных секретов: как соответствие правовым требованиям и совместная работа персонала влияют на уязвимость компаний», проведенного компанией Forrester Consulting по заказу RSA (входит в состав EMC) и Microsoft, организации тратят большие средства на обеспечение соответствия правовым требованиям и защиту от случайных утечек конфиденц
|16.03.2010
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Forrester Research: Европа предпочитает сохранять ИТ-отделы
е аутсорсинг чрезвычайно популярен, предпочитают увеличивать число штатных ИТ-специалистов вместо расширения сотрудничества с сервис-провайдерами, - отмечает Судин Апте (Sudin Apte), главный аналитик Forrester Reseach. - Они не спешат сокращать затраты за счет зарубежного аутсорсинга, а, наоборот, стремятся предотвратить сокращение рабочих мест, а также не нарушать правила и нормы трудового
|18.12.2009
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Названы ключевые тренды ECM-рынка в 2010 году
Аналитическая компания Forrester Research провела опрос среди 170 заказчиков ECM-решений. Согласно его результатам,
|11.12.2009
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Информационные менеджеры потянулись к ECM
Аналитики Forrester Research опубликовали новое исследование ECM-рынка по итогам 2009 года ("The Forres
|14.10.2009
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На БПЛА A160T Hummingbird испытан усовершенствованный радар FORESTER
Как сообщает пресс-служба Boeing, в период с 31 августа по 8 октября 2009 года на БПЛА A160T Hummingbird испытан усовершенствованный радар FORESTER (Foliage Penetration Reconnaissance, Surveillance, Tracking and Engagement Radar), способный выявлять замаскированные под кронами деревьев объекты. В общей сложности продолжительность
|01.07.2009
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Аналитики: Кризис в ИТ пройдет, если в него не верить
Исследовательская компания Forrester Research опубликовала новый прогноз развития рынка информационных технологий в ближ
|16.06.2009
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Унаследованные СЭД определяют ИТ-бюджеты
тственно, заявили о том, что данные процедуры для них будут являться важными в 2009 году. Аналитики Forrester Research связывают это с тем, что в условиях спада экономики, компании будут пытать
|04.05.2009
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«Зеленые» ИТ: $4,8 млрд в 2013 году
я примерно на 60% ежегодно. В 2013 г. он достигнет своего пика и в 2014 г. сократится, прогнозирует Forrester Research. Основными факторами роста являются желание предприятий сокращать расходы
|18.08.2008
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Cognos 8 BI v8.3 лидирует на рынке платформ бизнес-анализа
Компания Cognos, входящая в состав корпорации IBM, сообщила о том, что исследовательская фирма Forrester Research в своем отчете «Обзор рынка программных платформ бизнес-анализа корпоратив
|01.08.2008
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Forrester Research приобрел компанию JupiterResearch за $23 млн
Исследовательская компания Forrester Research приобрела своего конкурента JupiterResearch и его материнскую компанию JUP
|23.06.2008
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Защита от утечек: россияне в лидерах
В своем отчете «The Forrester Wave: Data Leak Prevention, Q2 2008» компания Forrester проанализировала программные решения 12-ти крупнейших международных производителей DLP-систем по 74 параметрам, которые
|10.06.2008
|Forrester проанализировала DLP-решения
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