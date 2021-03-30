Forrester Research

Инвестиции в ИБ растут, но количество взломов – тоже. Чем поможет XDR? ровизации и метавселенных обеспечение кибербезопасности — ключевое условие существования бизнеса. Объем инвестиций компаний в ИБ растет, при этом количество успешных взломов не уменьшается. По данным Forrester, 59% опрошенных в прошлом году пострадали от компрометации конфиденциальных данных. Согласно статистике Positive Technologies, чаще всего атакам подвергаются финансовые организации ―

Forrester TEI: Azure Security Center обеспечивает 219% рентабельности за три года Исследование, проведенное компанией Forrester Consulting, показало, что Azure Security Center позволяет снизить расходы на защиту от угроз в масштабе всей системы, упрощает управление системой безопасности, а также повышает эффек

Общий экономический эффект от использования решения Dell PCaaS Краткое содержание исследования Компания Forrester провела анализ показателей работы четырёх клиентов, которые пользуются решением Dell PCaaS (PC as a Service, ПК как услуга), в 2020 году, и шести — в 2018 году. Также в 2020 году сост

Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн Исследовательская и консалтинговая компания Forrester рассчитала суммарный эффект, который может быть достигнут при внедрении платформы кибербезопасности Varonis. Согласно подсчетам аналитиков компании, в среднем этот показатель составит

Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла SAS стала лидером рейтинга The Forrester Wave: Retail Planning, Q1 2020, где оценивались решения для планирования жизненного цикла розничных торговых сетей. Составители рейтинга отметили, что инструменты SAS успешно справляю

Решение «Лаборатории Касперского» сэкономило крупной компании $1,7 млн млн. Такой вывод сделан по итогам независимого исследования общего экономического эффекта (Total Economic Impact, TEI) решения KICS, которое было проведено в апреле 2019 года аналитическим агентством Forrester Consulting по заказу «Лаборатории Касперского». В ходе этого исследования эксперты Forrester Consulting опросили сотрудников компании, которая использовала решение KICS for Nod

Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors SAP SE анонсировала результаты исследования Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite, которое показало, что компании, инвестирующие в платформу управления талантами SAP SuccessFactors, могут сэкономить д

SAP Digital Business Services возглавило рейтинг Forrester Wave SAP Digital Business Services возглавило рейтинг Forrester Wave: «Сервисные провайдеры инновационных решений SAP за второй квартал 2018 г». В отчете отмечены уникальные проекты и масштабная глобальная экспертиза, а также опыт внедрения продук

5 способов приобщиться к магии Gartner и поймать волну Forrester Уточните интересы ЛПРов Gartner Magic Quadrant или Forrester Wave? Сначала стоит выяснить, чему больше доверяют ваши нынешние и будущие заказчики. Очевидно, что почти все ЛПРы опираются на мнение лидеров – Gartner и Forrester (по данным

SimpliVity названа лидером в сфере гиперконвергентных инфраструктур Компания SimpliVity, игрок рынка гиперконвергентных инфраструктур, объявила о получении статуса «лидера» в последнем отчете аналитического агентства Forrester Wave: Hyperconverged Infrastructure (HCI) за третий квартал 2016 г. Об этом CNews сообщили в SimpliVity. По данным Forrester, SimpliVity занимает позицию лидера в сравнении 12

Huawei впервые включена в рейтинг поставщиков решений для частных облачных сред от Forrester или CNews в Huawei. Рейтинг The Forrester Wave составляется независимой исследовательской компанией Forrester Research Inc. При изучении рынка используется методика Forrester Wave, которая позв

Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г. ет обязательной для использования крупными предприятиями решением. Таков прогноз экспертов компании Forrester Research. Тенденцию к обязательной интеграции Hadoop аналитики называют «хадупономи

ГИС поможет контролировать состояние зеленых насаждений вдоль ЛЭП Новая геоинформационная система GSI Forester предназначена для модернизации процесса сбора данных, необходимых для контроля за деревьями и кустарниками, которые расположены рядом с линиями электропередач. До сих пор эта работа пр

Forrester Research назвала лидеров в сфере решений для ритейла ster Wave™: Retail Planning Solutions, Q2 2014”, стало первым исследованием, проведенным агентством Forrester Research в этой области. Аналитики изучили 10 поставщиков решений для решения разно

Определены лидеры рынка решений на базе Hadoop Аналитическая компания Forrester опубликовала список ведущих компаний в области решений для Big Data на Hadoop в первом квартале 2014 г. В исследовании под названием «The Forrester Wave: Big Data Hadoop Soluti

Мировой рынок ИТ: Нестабильность вводит аналитиков в заблуждение В феврале 2012 г. Forrester обнародовала Global Tech Market Outlook For 2012 And 2013, в котором заявила о заме

Forrester: подъем Open Source стал «золотым веком» разработки приложений ache, Riak, Munin и OpenStack - вот малая часть списка открытых технологий, ставших ключевыми в своих областях и вызвавших волну инноваций на потребительском и корпоративном рынке, заявляют аналитики Forrester Researh. На веб-конференции, организованной Forrester при поддержке Black Duck Software, ведущий аналитик рынка приложений Джеффри Хаммонд (Jeffrey Hammond) рассказал, что 5 из

Есть ли выгода от "облаков"? Считаем ROI расчета ROI (возврата инвестиций), одна из которых, причем самая простая, предлагается аналитиками Forrester Research. Она предполагает анализ четырех составляющих будущего проекта: преимущест

CNews TV. Forrester Research: Web должен умереть В своем выступлении на конференции LeWeb 2011 Джордж Колони из Forrester Research, предсказал скорую смерть Web. На смену всемирной паутине, по мнению анали

Глава Forrester Research предрек скорую смерть большинства соцсетей проектов. Об этом заявил Джордж Колони (George Colony), исполнительный директор аналитической фирмы Forrester Research, в ходе своего выступления на конференции LeWeb в Париже. По его словам, н

Работа с клиентами: аналитики исследовали новую нишу СЭД Компания Forrester Research подвела итоги отчета, посвященного тематике DOCCM (Document Output for Cus

Аналитики "выгнали" Google Docs с ECM-рынка По данным аналитиков Forrester Research, на сегодняшний день Google Docs используется 8% ИТ-отделов для повышения

Forrester Research опубликовала исследование по экологичности облаков Аналитическая компания Forrester Research представила исследование, посвященное экологическим аспектам использования

Forrester Research: в 2020 г. рынок публичных облачных вычислений достигнет $241 млрд Аналитическая компания Forrester Research опубликовала новый прогноз развития рынка публичных облачных вычислений до

Выбор стратегии ECM: чем руководствуются аналитики ные CNews, в целом согласны с обозначенной типологией контента, но неоднозначно относятся к выводам Forrester Research. По мнению Сергея Курьянова, директор по развитию DocsVision, идеи Forrest

Forrester: обработка больших массивов данных в 2011 году станет “облачной” Компания Forrester опубликовала отчет “10 важнейших прогнозов по облачным технологиям для руководителей I&O”. Авторы отчета предсказывают, что 2011 год – это время конвергенции облачных вычислений и обр

Почему Microsoft SharePoint не BPM? Point используется для построения решений, где требуется наличие определенного рабочего процесса (workflow), но сама по себе непригодна в качестве BPM-решения. К такому выводу пришли исследователи из Forrester, подготовившие аналитический материал SharePoint and BPM – Finding The Sweet Spot ("SharePoint и BPM – в поисках лучшей точки соприкосновения"). Эксперты отмечают, что на базе Microso

Компании вкладывают недостаточно средств в защиту интеллектуальной собственности: опрос Согласно результатам исследования «Ценность корпоративных секретов: как соответствие правовым требованиям и совместная работа персонала влияют на уязвимость компаний», проведенного компанией Forrester Consulting по заказу RSA (входит в состав EMC) и Microsoft, организации тратят большие средства на обеспечение соответствия правовым требованиям и защиту от случайных утечек конфиденц

Forrester Research: Европа предпочитает сохранять ИТ-отделы е аутсорсинг чрезвычайно популярен, предпочитают увеличивать число штатных ИТ-специалистов вместо расширения сотрудничества с сервис-провайдерами, - отмечает Судин Апте (Sudin Apte), главный аналитик Forrester Reseach. - Они не спешат сокращать затраты за счет зарубежного аутсорсинга, а, наоборот, стремятся предотвратить сокращение рабочих мест, а также не нарушать правила и нормы трудового

Названы ключевые тренды ECM-рынка в 2010 году Аналитическая компания Forrester Research провела опрос среди 170 заказчиков ECM-решений. Согласно его результатам,

Информационные менеджеры потянулись к ECM Аналитики Forrester Research опубликовали новое исследование ECM-рынка по итогам 2009 года ("The Forres

На БПЛА A160T Hummingbird испытан усовершенствованный радар FORESTER Как сообщает пресс-служба Boeing, в период с 31 августа по 8 октября 2009 года на БПЛА A160T Hummingbird испытан усовершенствованный радар FORESTER (Foliage Penetration Reconnaissance, Surveillance, Tracking and Engagement Radar), способный выявлять замаскированные под кронами деревьев объекты. В общей сложности продолжительность

Аналитики: Кризис в ИТ пройдет, если в него не верить Исследовательская компания Forrester Research опубликовала новый прогноз развития рынка информационных технологий в ближ

Унаследованные СЭД определяют ИТ-бюджеты тственно, заявили о том, что данные процедуры для них будут являться важными в 2009 году. Аналитики Forrester Research связывают это с тем, что в условиях спада экономики, компании будут пытать

«Зеленые» ИТ: $4,8 млрд в 2013 году я примерно на 60% ежегодно. В 2013 г. он достигнет своего пика и в 2014 г. сократится, прогнозирует Forrester Research. Основными факторами роста являются желание предприятий сокращать расходы

Cognos 8 BI v8.3 лидирует на рынке платформ бизнес-анализа Компания Cognos, входящая в состав корпорации IBM, сообщила о том, что исследовательская фирма Forrester Research в своем отчете «Обзор рынка программных платформ бизнес-анализа корпоратив

Forrester Research приобрел компанию JupiterResearch за $23 млн Исследовательская компания Forrester Research приобрела своего конкурента JupiterResearch и его материнскую компанию JUP