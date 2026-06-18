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Швейцария Швейцарская Конфедерация
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
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В России проектируют «чистую комнату» для металлизации микросхем на замену установкам из США и Швейцарии
еским нормам 180–90 нм на пластинах диаметром 200 мм. Минпромторг выделил на ее создание 2 млрд руб. в 2026 г. Аналогом оборудования являются американская Applied Materials 0230-70040 Endura HP PVD и швейцарская Evatec Clusterline 300, писал CNews. Создание отечественного кластера позволит не зависеть от импортного оборудования и даст импульс для развития отечественного производства микрочи
|25.07.2024
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Швейцарских чиновников переведут на открытое ПО и заставят опубликовать исходный код госсофта
EMBAG вступает в силу В Швейцарии вступил в силу закон «Об использовании электронных средств для решения государствен
|09.04.2024
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В «дагестанской Швейцарии» увеличили территорию 4G-покрытия
зкими, используя интернет высоких скоростей», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Табасаранский район — один из крупнейших в республике. Жители называют локацию «дагестанской Швейцарией» из-за плотного горного и лестного массива. Здесь находятся памятники природы Ханагский водопад и пещера Дюрк. Как показывает big data оператора, турпоток сюда с начала 2024 г. увели
|17.11.2023
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МТС «прокачала» связь в нижегородской «Швейцарии»
та на территории парка выросла в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС, Протяженность «Швейцарии» вдоль реки Оки составляет 3,5 км, площадь - 380 га. Улучшения качества связи в это
|06.10.2023
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МТС обеспечила связью поселок на пути в «оренбургскую Швейцарию»
и пригородные поезда, связывающие крупнейшие города области. Так, из Оренбурга на электричке можно добраться в Кувандык – административный центр района, который из-за ландшафта называют оренбургской Швейцарией. В пяти километрах от Кувандыка находится известный горнолыжный центр «Кувандык 365». «Развивая сеть в Оренбуржье, мы уделяем внимание и малым населенным пунктам. В Дубиновке до неда
|20.02.2023
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Caviar превратил Apple Watch в швейцарские часы и сделал их невидимыми
тил коллекцию кейсов для Apple Watch. Их дизайн вдохновлен шедеврами часового бренда Richard Mille, швейцарского производителя инновационных часов, выпускаемых в ограниченном количестве. Главны
|16.09.2022
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«Росэлектроника» разработала аналоги швейцарского электротехнического оборудования
оизводство вакуумных выключателей для трансформаторных подстанций на объектах железнодорожной инфраструктуры и электросетевых компаний. Оборудование позволяет импортозаместить коммутационные аппараты швейцарской компании ABB, уверяют в «Росэлектронике». Первые образцы уже поставлены РЖД для эксплуатации на пути следования поезда «Сапсан» по маршруту Санкт-Петербург – Москва. Новая линейка в
|28.12.2021
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Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»
Швейцария конфисковала средства Гульнары Каримовой Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать 270 млн швейцарских франков ($293 млн) со счетов в банках э
|20.08.2020
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Абоненты Danycom.Mobile могут воспользоваться 5G в Швейцарии
о оператора Danycom.Mobile, входящего в ГК Danycom, получили возможность воспользоваться сетью 5G в Швейцарии. Для этого во время нахождения в стране необходимо подключиться к местному оператор
|17.08.2020
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Tele2 запустила международный 5G-роуминг в Швейцарии
Оператор мобильной связи Tele2 запустил международный 5G-роуминг в сети Sunrise в Швейцарии. Партнер Tele2 уже развернул коммерческие сети 5G в 554 населенных пунктах страны, сделав технологию доступной обычным пользователям. Теперь абоненты Tele2, чьи устройства поддерживаю
|29.05.2020
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Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии
Сбербанк продолжает расширять присутствие на сырьевых рынках и открывает офис своей торговой компании в кантоне Цуг, Швейцария. Sber Trading Swiss AG станет центральным звеном международного товарно-сырьевого бизнеса Сбербанка. Плановое открытие офиса стало международным дополнением к существующей российской
|19.05.2020
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» локализует свое производство в Швейцарии
Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Профотек» локализует в Швейцарии производство оптических трансформаторов для экспорта продукции на рынки Европы и Се
|13.11.2019
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«Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии
оцессы по обработке и хранению данных, получаемых от пользователей из США и Канады, в дата-центры в Швейцарии. Речь об информации, которой люди на добровольной и анонимной основе делятся через
|09.09.2019
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«Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами
Система, работающая во Франции, Италии, Великобритании и Германии, тиражирована на подразделение в Швейцарии. Проект реализован на платформе Microsoft Dynamics AX. Глобальная программа по созд
|08.04.2019
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5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны?
для ЭВМ, COSMO, представляет собой метеорологическую модель и используется метеослужбами Германии и Швейцарии для получения высокоточных прогнозов погоды.
|25.03.2019
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Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского
аины Петр Порошенко ослабил санкции против российского ИТ-разработчика «Петер-сервис» и ввел против швейцарского Spitch В конце 2018 г. «Петер-Сервис» был продан «ИКС-Холдингу», владелец которо
|14.11.2018
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«Ростех» начнет поставлять в Швейцарию приборы для коррекции давления
риального давления. Компания Polyrep Sarl будет официально представлять российский продукт на рынке Швейцарии. «В следующем году холдинг направит в Берн первые 10 тысяч приборов. Сегодня мы так
|03.07.2018
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Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне
Избирательная система на блокчейне Офшорный разработчик ПО Luxoft, который базируется в швейцарском Цуге, разработал систему электронного голосования для этого города. Система была
|15.05.2018
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«Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей
«Лаборатория Касперского» намерена перенести процесс обработки пользовательских данных из России в Швейцарию, сообщили CNews в компании. Новый центр обработки данных будет открыт в Цюрихе до к
|15.05.2018
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«Лаборатория Касперского» создаст в Швейцарии инфраструктуру и Transparency Center
«Лаборатория Касперского» планирует создать в Швейцарии дополнительную инфраструктуру по разработке ПО и обработке пользовательских данных.
|02.11.2017
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RCNTEC начинает отгрузки «швейцарского армейского ножа» в мире управления питанием
ройство управления питанием, представленное на мировом рынке», — считает директор по развитию «Темпесто» Антон Сараев.В России появился новый многопрофильный PDU В самой компании разработку называют «швейцарским армейским ножом» в мире систем управления электропитанием. Устройство сочетает в себе множество функций, среди которых высокая плотность розеток на 1U, удаленное управление электроп
|10.10.2017
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Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн
ей «Уздунробита» оказалась под арестом, а деятельность сотового операторы была прекращена. Вскоре в Швейцарии началось расследование по подозрение в отмывании денег в пользу Гульнары Каримовой.
|02.10.2017
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Luxoft купила ИТ-поставщика Raiffeisen Bank
апомним, что офшорный разработчик Luxoft был создан группой IBS. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии. В 2013 г. компания провела IPO на Нью-Йоркской бирже NYSE, после чего занялась ску
|30.05.2017
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Швейцарцы выпустили «анти-умные часы», чтобы потроллить Apple
продажи вместе с аксессуарами принесли Apple $2,87 млрд. В пытавшейся конкурировать со смарт-часами швейцарской компании Richemont CFR (владелец часовых брендов Cartier, Omega, Blancpain и Breg
|13.02.2017
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Швейцарские часовщики создают собственную ОС
риятные условия для экспансии на рынке со стороны новых игроков.Swatch на часовом рынкеSwatch – это швейцарский часовой бренд, известный с 1983 г. Чтобы основать компанию, предприниматель Никол
|10.10.2016
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Luxoft арендует офис в Швейцарии у собственных боссов
t раскрыл информацию о сделках с заинтересованностью. Оказалось, что часть своих офисных площадей в Швейцарии компания арендует у компании Area 52 Property, принадлежащей ее гендиректору Дмитри
|10.06.2016
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В «ВТБ24-Онлайн» теперь можно обменять швейцарские франки, японские йены и шведские кроны
ВТБ24 удвоил число валют, доступных физлицам для обмена в интернет-банке. К долларам США, евро и английским фунтам банк добавил швейцарские франки, японские йены и шведские кроны, сообщили CNews в ВТБ24. Списание и зачисление валюты происходит в течение нескольких минут, сервис доступен круглосуточно во вкладке «Перевод
|05.10.2015
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IBS DataFort завершила миграцию систем «Зетта Страхование» из ЦОДа в Швейцарии в РФ
IBS DataFort осуществила миграцию данных и приложений компании «Зетта Страхование» из швейцарского в российский ЦОД. Процесс миграции данных занял около 3 месяцев на уже развернутую инфраструктуру платформы DF Cloud, соответствующую всем требованиям ФЗ-152. Компания «Зетта Страх
|02.04.2015
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Крупнейший швейцарский банк собрался внедрить технологию Bitcoin в массы
Крупнейший швейцарский банк UBS в апреле 2015 г. соберет в Лондоне команду экспертов из финансовой и технологической отраслей. Их задачей станет поиск новых технологий, способных решить проблемы финансово
|11.12.2014
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Тenado займется продвижением российской САПР T-Flex CAD 3D в Германии, Австрии и Швейцарии
ли о своем партнерстве. В рамках стратегического сотрудничества Тenado будет эксклюзивно распространять профессиональную САПР T-Flex CAD 3D, разработку «Топ Систем», на территории Германии, Австрии и Швейцарии. T-Flex CAD 3D представляет собой конструкторскую программу параметрического 3D-моделирования деталей и сборок любой сложности, сообщили CNews в «Топ Системах». Как ожидается, тесное
|03.12.2014
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Швейцария сделает e-invoicing обязательным с 1 января 2016 г.
С 1 января 2016 г. поставщики Федерального правительства Швейцарии будут обязаны предоставлять счета по новой системе - в электронном виде. Цель новов
|10.11.2014
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Швейцарское представительство ВСМПО-АВИСМА работает в Directum
по заказу клиента происходит в удобном для сотрудников режиме. Так, специалисты дочерней компании в Швейцарии с помощью веб-клиента размещают и согласуют в системе закупочные ордера. Результат
|10.10.2014
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Швейцария обязала предпринимателей использовать e-invoicing
в фазе внедрения систем e-invoicing. Все административные подразделения федерального правительства Швейцарии готовы к обработке электронных счетов уже с 2012 года. Однако, в корпоративном сект
|09.10.2014
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Раскрыта масштабная киберпреступная сеть, жертвой которой стали сотни компаний Германии, Австрии и Швейцарии
раскрыла масштабную киберпреступную сеть, которая атаковала сотни крупных компаний, государственных организаций, исследовательских лабораторий и важных объектов жизнедеятельности в Германии, Австрии, Швейцарии, и пресекла возможность атаки на другие европейские страны. Сеть функционировала на протяжении 12 лет, действуя через более чем 800 подставных компаний, зарегистрированных в Великобри
|20.05.2014
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Россия и Швейцария совместно выпускают две новые марки
риурочен к 200-летию установления дипломатических отношений двух государств. Первым послом России в Швейцарии был российский дипломат И.А. Каподистрия, возглавивший российское посольство в 1814
|14.03.2014
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Предприятие Eaton в Швейцарии станет научно-исследовательским центром по разработке решений для ЦОДов
Компания Eaton объявила об инвестициях в развитие своего предприятия в Ле Лье (Швейцария), которое будет трансформировано в высокотехнологичный научно-исследовательский центр. Главной задачей нового центра станет разработка решений для автоматизации инфраструктуры и повыш
|19.02.2014
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Система Contact расширила сеть пунктов обслуживания в Кыргызстане
платежной системы Contact в Кыргызстане достигла 1,2 тыс. пунктов благодаря подключению «Кыргызско-Швейцарского банка». В отделениях нового участника стали доступны получение и отправка денежн
|19.03.2013
|Швейцарцы отправятся в космос на самолете
|01.03.2013
|Швейцарский производитель аксессуаров Logitech объявил о реструктуризации
|26.10.2012
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Банковский гигант UBS сокращает ИТ-службу на 2000 человек
четам банка, увольнение позволит сократить ежегодные расходы на ИТ на одну треть, с 3,6 до 2,4 млрд швейцарских франков, сообщает газета, ссылаясь на внутренние источники компании. В последнем
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