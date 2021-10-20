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Швейцария
Швейцарская Конфедерация


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 7
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
22.07.2021 Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 1
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 2
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 1
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 2
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
25.06.2021 Google превратил простого программиста в серийного убийцу 2
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 3
20.05.2021 «Иннотек» управляет маркировкой с помощью решений Utrace 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 1
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
18.03.2021 Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
04.02.2021 Испорченные модели: как за один день потерять весь капитал с помощью искусственного интеллекта 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 1
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1
20.01.2021 Портфель Sber Trading Swiss AG достиг $3 млрд 1
19.01.2021 Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов 1
30.12.2020 Tele2 подвела итоги 2020 года 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
23.12.2020 Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии 1

Публикаций - 755, упоминаний - 910

Швейцария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 44
Microsoft Corporation 11017 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 30
SAP SE 3207 27
Google LLC 7128 24
Apple Inc - Эппл Рус 7680 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 20
VK - Mail.ru Group 2482 17
Samsung Electronics 5633 16
Acronis - Акронис 364 15
Navitel - Навител Навигатор 252 14
Yandex - Яндекс 4099 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 12
Cisco Systems 2037 11
IBM 3527 10
Huawei 2726 8
SAP CIS - САП СНГ 753 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
SEC Consult Services 929 8
Facebook 3765 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 7
Nvidia Corp 2011 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 6
Twitter 2204 6
Accenture - Аксенчер 531 6
Синтерра - Synterra 562 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
АФК Система ПАО 991 5
Rambler Group - Рамблер ГК 484 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ericsson 851 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Telegram Group 702 4
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 4
VMware 1829 4
Lenovo Group 1636 4
Telia Company 348 4
Luxoft - Люксофт 233 4
Veeam Software 250 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Альфа-Банк 1123 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 4
Swisdorn 11 4
Takilant 50 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Uber Technologies 258 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Uber 257 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
X5 Group 599 3
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 3
Visa International 1344 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Hyundai Motor 144 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Почта России ПАО 1570 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Альфа-Групп 318 2
Barclays 50 2
Marvelgate 2 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 2
Swisdron 2 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Insight Partners 6 2
Норникель - Норильский никель 177 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 2
JTI - Japan Tobacco International 18 2
CPPIB - CPP Investment Board 4 2
Wildberries 128 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
LinkedIn 520 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 18
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
Пентагон - Министерство обороны США 277 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Правительство РФ 2200 3
World Bank Group - Всемирный банк 128 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Роснано 456 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Президент США 105 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
ЛДПР 68 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
Руссофт - Russoft 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 27
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 11
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
3G - Стандарт мобильной связи 3709 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Smartphone - Смартфон 773 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 3
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 3
Google Android 10750 34
Apple iOS 5741 23
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 16
Microsoft Azure 1171 11
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 9
WhatsApp Messenger 654 9
Apple iPad 3263 9
Microsoft Windows 10 6612 8
Linux OS 4243 8
Apple iPhone 3 383 7
Nvidia GeForce GTX 2054 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
Kaspersky Security Network - KSN 84 5
Java - Язык программирования 1167 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Acronis Backup 28 5
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 5
Apple macOS 922 4
Apple iPad mini 375 4
Microsoft Office 365 769 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Google YouTube - Видеохостинг 1706 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Apple iPhone 6 547 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 3
Samsung Galaxy Note 558 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
Rakuten Viber 429 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
JavaScript - Язык программирования 626 3
Acronis Cyber Platform 11 3
SAP Ariba 71 3
Касперский Евгений 218 11
Путин Владимир 1820 9
Белоусов Сергей 217 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Мадумаров Рустам 21 4
Авакян Гаянэ 50 4
Каримов Ислам 85 4
Каримова Гульнара 89 4
Шмулевич Марк 79 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Евтушенко Олег 125 3
Добкин Аркадий 54 3
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 3
Баронов Андрей 8 3
Волож Аркадий 181 3
Тимашев Ратмир 58 3
Лощинин Дмитрий 31 3
Никифоров Николай 1126 3
Ожгихин Иван 30 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Дуров Павел 216 2
Семенов Александр 69 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Парменова Наталия 62 2
Клюева Марина 2 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Фурсин Алексей 100 2
Николаев Вячеслав 56 2
Зубарев Илья 20 2
Осеевский Михаил 221 2
Прохоров Александр 86 2
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 2
Дегтев Геннадий 85 2
Largent William J. - Ларджент Уильям 6 2
Дворкович Аркадий 169 2
Аксаков Анатолий 98 2
Voser Peter - Возер Питер 3 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Галушкин Олег 168 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 405
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 322
Германия - Федеративная Республика 3614 308
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 246
Франция - Французская Республика 2112 204
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 135
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 134
Европа 3730 133
Япония 2760 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 106
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 93
Украина 3347 78
Индия - Республика 2161 74
Казахстан - Республика 2621 60
Беларусь - Белоруссия 2081 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 50
Восточная Европа 1669 35
Сингапур - Республика 808 35
Италия - Итальянская Республика 1371 33
Эстония - Эстонская Республика 413 32
Бразилия - Федеративная Республика 1121 32
Австрия - Австрийская Республика 524 29
Нидерланды 970 28
Канада 1294 27
Польша - Республика 824 26
Финляндия - Финляндская Республика 812 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 26
Швеция - Королевство 748 26
Испания - Королевство 1248 22
Чехия - Чешская Республика 493 21
Австралия - Австралийский Союз 1118 21
Дания - Королевство 370 19
Южная Корея - Республика 1450 19
Россия - ПФО - Казань 1510 19
Норвегия - Королевство 426 18
Европа Западная 610 17
Латвия - Латвийская Республика 450 17
Северная Америка 1405 16
Израиль 716 15
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
POI - points of interest 60 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ТК ЕС - Таможенный Кодекс Европейского Сообщества - Шенгенский кодекс - Таможенный кодекс Шенгенской зоны 1 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Эффект Зеебека 3 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ООН - Конвенция о правах инвалидов 1 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 18 1
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Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
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Frost & Sullivan 101 3
Gartner 2188 2
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Microsoft Worktrend Index 1 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
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IDC FinTech Ranking 3 1
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Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
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PU - Purdue University - Университет Пердью 10 1
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MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 1 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
RKI - Robert Koch Institute - Институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
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НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
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ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
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