Швейцария - Швейцарская Конфедерация

Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1

Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 2

Google превратил простого программиста в серийного убийцу 2

Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1

Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 3

Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 1

Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1

Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1

За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1

Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство 1

Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1

Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1

Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов 1

Tele2 подвела итоги 2020 года 1

Apple производит и раздает взломанные iPhone 1