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Швейцария Швейцарская Конфедерация

Швейцария - Швейцарская Конфедерация

1939 год, Швейцария По пути в Швейцарию. На плакате художник ведёт зрителя по дороге в форме буквы S, обозначающей Швейцарию, где за каждым поворотом скрывается новая достопримечательность. Данную работу выполнил легендарный швейцарский художник и графический дизайнер Герберт Люпин, который прославился своими яркими и забавными плакатами. 1939 год, Швейцария По пути в Швейцарию. На плакате художник ведёт зрителя по дороге в форме буквы S, обозначающей Швейцарию, где за каждым поворотом скрывается новая достопримечательность. Данную работу выполнил легендарный швейцарский художник и графический дизайнер Герберт Люпин, который прославился своими яркими и забавными плакатами.
1939 год, Швейцария По пути в Швейцарию. На плакате художник ведёт зрителя по дороге в форме буквы S, обозначающей Швейцарию, где за каждым поворотом скрывается новая достопримечательность. Данную работу выполнил легендарный швейцарский художник и графический дизайнер Герберт Люпин, который прославился своими яркими и забавными плакатами.

СОБЫТИЯ


18.06.2026 В России проектируют «чистую комнату» для металлизации микросхем на замену установкам из США и Швейцарии

еским нормам 180–90 нм на пластинах диаметром 200 мм. Минпромторг выделил на ее создание 2 млрд руб. в 2026 г. Аналогом оборудования являются американская Applied Materials 0230-70040 Endura HP PVD и швейцарская Evatec Clusterline 300, писал CNews. Создание отечественного кластера позволит не зависеть от импортного оборудования и даст импульс для развития отечественного производства микрочи
25.07.2024 Швейцарских чиновников переведут на открытое ПО и заставят опубликовать исходный код госсофта

EMBAG вступает в силу В Швейцарии вступил в силу закон «Об использовании электронных средств для решения государствен
09.04.2024 В «дагестанской Швейцарии» увеличили территорию 4G-покрытия

зкими, используя интернет высоких скоростей», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Табасаранский район — один из крупнейших в республике. Жители называют локацию «дагестанской Швейцарией» из-за плотного горного и лестного массива. Здесь находятся памятники природы Ханагский водопад и пещера Дюрк. Как показывает big data оператора, турпоток сюда с начала 2024 г. увели
17.11.2023 МТС «прокачала» связь в нижегородской «Швейцарии»

та на территории парка выросла в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС, Протяженность «Швейцарии» вдоль реки Оки составляет 3,5 км, площадь - 380 га. Улучшения качества связи в это
06.10.2023 МТС обеспечила связью поселок на пути в «оренбургскую Швейцарию»

и пригородные поезда, связывающие крупнейшие города области. Так, из Оренбурга на электричке можно добраться в Кувандык – административный центр района, который из-за ландшафта называют оренбургской Швейцарией. В пяти километрах от Кувандыка находится известный горнолыжный центр «Кувандык 365». «Развивая сеть в Оренбуржье, мы уделяем внимание и малым населенным пунктам. В Дубиновке до неда
20.02.2023 Caviar превратил Apple Watch в швейцарские часы и сделал их невидимыми

тил коллекцию кейсов для Apple Watch. Их дизайн вдохновлен шедеврами часового бренда Richard Mille, швейцарского производителя инновационных часов, выпускаемых в ограниченном количестве. Главны
16.09.2022 «Росэлектроника» разработала аналоги швейцарского электротехнического оборудования

оизводство вакуумных выключателей для трансформаторных подстанций на объектах железнодорожной инфраструктуры и электросетевых компаний. Оборудование позволяет импортозаместить коммутационные аппараты швейцарской компании ABB, уверяют в «Росэлектронике». Первые образцы уже поставлены РЖД для эксплуатации на пути следования поезда «Сапсан» по маршруту Санкт-Петербург – Москва. Новая линейка в
28.12.2021 Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»

Швейцария конфисковала средства Гульнары Каримовой Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать 270 млн швейцарских франков ($293 млн) со счетов в банках э
20.08.2020 Абоненты Danycom.Mobile могут воспользоваться 5G в Швейцарии

о оператора Danycom.Mobile, входящего в ГК Danycom, получили возможность воспользоваться сетью 5G в Швейцарии. Для этого во время нахождения в стране необходимо подключиться к местному оператор
17.08.2020 Tele2 запустила международный 5G-роуминг в Швейцарии

Оператор мобильной связи Tele2 запустил международный 5G-роуминг в сети Sunrise в Швейцарии. Партнер Tele2 уже развернул коммерческие сети 5G в 554 населенных пунктах страны, сделав технологию доступной обычным пользователям. Теперь абоненты Tele2, чьи устройства поддерживаю
29.05.2020 Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии

Сбербанк продолжает расширять присутствие на сырьевых рынках и открывает офис своей торговой компании в кантоне Цуг, Швейцария. Sber Trading Swiss AG станет центральным звеном международного товарно-сырьевого бизнеса Сбербанка. Плановое открытие офиса стало международным дополнением к существующей российской

19.05.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» локализует свое производство в Швейцарии

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Профотек» локализует в Швейцарии производство оптических трансформаторов для экспорта продукции на рынки Европы и Се
13.11.2019 «Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии

оцессы по обработке и хранению данных, получаемых от пользователей из США и Канады, в дата-центры в Швейцарии. Речь об информации, которой люди на добровольной и анонимной основе делятся через

09.09.2019 «Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами

Система, работающая во Франции, Италии, Великобритании и Германии, тиражирована на подразделение в Швейцарии. Проект реализован на платформе Microsoft Dynamics AX. Глобальная программа по созд
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны?

для ЭВМ, COSMO, представляет собой метеорологическую модель и используется метеослужбами Германии и Швейцарии для получения высокоточных прогнозов погоды.
25.03.2019 Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского

аины Петр Порошенко ослабил санкции против российского ИТ-разработчика «Петер-сервис» и ввел против швейцарского Spitch В конце 2018 г. «Петер-Сервис» был продан «ИКС-Холдингу», владелец которо
14.11.2018 «Ростех» начнет поставлять в Швейцарию приборы для коррекции давления

риального давления. Компания Polyrep Sarl будет официально представлять российский продукт на рынке Швейцарии. «В следующем году холдинг направит в Берн первые 10 тысяч приборов. Сегодня мы так
03.07.2018 Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне

Избирательная система на блокчейне Офшорный разработчик ПО Luxoft, который базируется в швейцарском Цуге, разработал систему электронного голосования для этого города. Система была

15.05.2018 «Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей

«Лаборатория Касперского» намерена перенести процесс обработки пользовательских данных из России в Швейцарию, сообщили CNews в компании. Новый центр обработки данных будет открыт в Цюрихе до к
15.05.2018 «Лаборатория Касперского» создаст в Швейцарии инфраструктуру и Transparency Center

«Лаборатория Касперского» планирует создать в Швейцарии дополнительную инфраструктуру по разработке ПО и обработке пользовательских данных.
02.11.2017 RCNTEC начинает отгрузки «швейцарского армейского ножа» в мире управления питанием

ройство управления питанием, представленное на мировом рынке», — считает директор по развитию «Темпесто» Антон Сараев.В России появился новый многопрофильный PDU В самой компании разработку называют «швейцарским армейским ножом» в мире систем управления электропитанием. Устройство сочетает в себе множество функций, среди которых высокая плотность розеток на 1U, удаленное управление электроп
10.10.2017 Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн

ей «Уздунробита» оказалась под арестом, а деятельность сотового операторы была прекращена. Вскоре в Швейцарии началось расследование по подозрение в отмывании денег в пользу Гульнары Каримовой.
02.10.2017 Luxoft купила ИТ-поставщика Raiffeisen Bank

апомним, что офшорный разработчик Luxoft был создан группой IBS. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии. В 2013 г. компания провела IPO на Нью-Йоркской бирже NYSE, после чего занялась ску
30.05.2017 Швейцарцы выпустили «анти-умные часы», чтобы потроллить Apple

продажи вместе с аксессуарами принесли Apple $2,87 млрд. В пытавшейся конкурировать со смарт-часами швейцарской компании Richemont CFR (владелец часовых брендов Cartier, Omega, Blancpain и Breg
13.02.2017 Швейцарские часовщики создают собственную ОС

риятные условия для экспансии на рынке со стороны новых игроков.Swatch на часовом рынкеSwatch – это швейцарский часовой бренд, известный с 1983 г. Чтобы основать компанию, предприниматель Никол
10.10.2016 Luxoft арендует офис в Швейцарии у собственных боссов

t раскрыл информацию о сделках с заинтересованностью. Оказалось, что часть своих офисных площадей в Швейцарии компания арендует у компании Area 52 Property, принадлежащей ее гендиректору Дмитри
10.06.2016 В «ВТБ24-Онлайн» теперь можно обменять швейцарские франки, японские йены и шведские кроны

ВТБ24 удвоил число валют, доступных физлицам для обмена в интернет-банке. К долларам США, евро и английским фунтам банк добавил швейцарские франки, японские йены и шведские кроны, сообщили CNews в ВТБ24. Списание и зачисление валюты происходит в течение нескольких минут, сервис доступен круглосуточно во вкладке «Перевод
05.10.2015 IBS DataFort завершила миграцию систем «Зетта Страхование» из ЦОДа в Швейцарии в РФ

IBS DataFort осуществила миграцию данных и приложений компании «Зетта Страхование» из швейцарского в российский ЦОД. Процесс миграции данных занял около 3 месяцев на уже развернутую инфраструктуру платформы DF Cloud, соответствующую всем требованиям ФЗ-152. Компания «Зетта Страх
02.04.2015 Крупнейший швейцарский банк собрался внедрить технологию Bitcoin в массы

Крупнейший швейцарский банк UBS в апреле 2015 г. соберет в Лондоне команду экспертов из финансовой и технологической отраслей. Их задачей станет поиск новых технологий, способных решить проблемы финансово
11.12.2014 Тenado займется продвижением российской САПР T-Flex CAD 3D в Германии, Австрии и Швейцарии

ли о своем партнерстве. В рамках стратегического сотрудничества Тenado будет эксклюзивно распространять профессиональную САПР T-Flex CAD 3D, разработку «Топ Систем», на территории Германии, Австрии и Швейцарии. T-Flex CAD 3D представляет собой конструкторскую программу параметрического 3D-моделирования деталей и сборок любой сложности, сообщили CNews в «Топ Системах». Как ожидается, тесное

03.12.2014 Швейцария сделает e-invoicing обязательным с 1 января 2016 г.

С 1 января 2016 г. поставщики Федерального правительства Швейцарии будут обязаны предоставлять счета по новой системе - в электронном виде. Цель новов
10.11.2014 Швейцарское представительство ВСМПО-АВИСМА работает в Directum

по заказу клиента происходит в удобном для сотрудников режиме. Так, специалисты дочерней компании в Швейцарии с помощью веб-клиента размещают и согласуют в системе закупочные ордера. Результат

10.10.2014 Швейцария обязала предпринимателей использовать e-invoicing

в фазе внедрения систем e-invoicing. Все административные подразделения федерального правительства Швейцарии готовы к обработке электронных счетов уже с 2012 года. Однако, в корпоративном сект
09.10.2014 Раскрыта масштабная киберпреступная сеть, жертвой которой стали сотни компаний Германии, Австрии и Швейцарии

раскрыла масштабную киберпреступную сеть, которая атаковала сотни крупных компаний, государственных организаций, исследовательских лабораторий и важных объектов жизнедеятельности в Германии, Австрии, Швейцарии, и пресекла возможность атаки на другие европейские страны. Сеть функционировала на протяжении 12 лет, действуя через более чем 800 подставных компаний, зарегистрированных в Великобри
20.05.2014 Россия и Швейцария совместно выпускают две новые марки

риурочен к 200-летию установления дипломатических отношений двух государств. Первым послом России в Швейцарии был российский дипломат И.А. Каподистрия, возглавивший российское посольство в 1814
14.03.2014 Предприятие Eaton в Швейцарии станет научно-исследовательским центром по разработке решений для ЦОДов

Компания Eaton объявила об инвестициях в развитие своего предприятия в Ле Лье (Швейцария), которое будет трансформировано в высокотехнологичный научно-исследовательский центр. Главной задачей нового центра станет разработка решений для автоматизации инфраструктуры и повыш
19.02.2014 Система Contact расширила сеть пунктов обслуживания в Кыргызстане

платежной системы Contact в Кыргызстане достигла 1,2 тыс. пунктов благодаря подключению «Кыргызско-Швейцарского банка». В отделениях нового участника стали доступны получение и отправка денежн
19.03.2013 Швейцарцы отправятся в космос на самолете
01.03.2013 Швейцарский производитель аксессуаров Logitech объявил о реструктуризации
26.10.2012 Банковский гигант UBS сокращает ИТ-службу на 2000 человек

четам банка, увольнение позволит сократить ежегодные расходы на ИТ на одну треть, с 3,6 до 2,4 млрд швейцарских франков, сообщает газета, ссылаясь на внутренние источники компании. В последнем


Публикаций - 2607, упоминаний - 3157

Швейцария и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 166
Apple Inc 13154 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 105
Google LLC 12688 100
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 96
МегаФон 10742 95
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 88
IBM - International Business Machines Corp 9699 85
Samsung Electronics 11064 81
SAP SE 5601 76
Intel Corporation 12811 71
Yandex - Яндекс 9216 70
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 68
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 56
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 52
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 50
Siemens AG - Siemens Group 2673 50
Ростелеком 10948 46
Oracle Corporation 7074 45
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 44
Meta Platforms - Facebook 4621 43
Sony 6739 43
Cisco Systems 5372 39
HP Inc. 5883 38
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 38
HP - Hewlett-Packard 3662 37
Huawei 4676 37
Acronis - Акронис 489 35
Vodafone Group 1412 35
LG Electronics 3735 35
Dell EMC 5180 34
Logitech 437 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 30
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 30
Deutsche Telekom 954 28
Питерская группа связистов 441 28
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 27
X Corp - Twitter 2938 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 69
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 40
Альфа-Групп 745 34
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 32
Takilant 52 29
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 29
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Газпром ПАО 1493 25
Альфа-Банк 1979 24
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 24
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Boeing 1031 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 16
Visa International 1993 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 14
Swatch Group 31 14
Россети Ленэнерго 1699 14
Почта России ПАО 2370 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 13
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 12
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
eBay Inc 1640 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 97
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 85
Судебная власть - Judicial power 2500 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 46
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 42
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 41
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 41
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 31
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 29
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 23
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 23
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 22
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 21
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 15
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 14
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 13
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 13
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 12
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 12
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 79
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 22
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 7
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 6
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Bryan Norris Associates 14 4
Международная Академия транспорта 5 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
Электрокабель 13 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ЛДПР 116 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 306
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 268
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 256
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 199
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 197
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 173
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 172
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 169
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 168
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 164
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 147
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 141
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 137
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 131
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 122
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 116
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 115
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 115
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 114
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 111
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 110
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 108
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 100
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 97
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 95
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 93
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 92
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 87
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 86
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 86
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 86
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 85
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 84
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 82
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 81
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 81
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 79
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 79
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 77
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 76
Google Android 15243 99
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 81
Microsoft Windows 2000 8678 78
Microsoft Windows 16882 69
Apple iOS 8583 66
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 64
Linux OS 11533 58
Apple iPad 4011 45
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 42
Apple iPhone 6 4861 39
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 33
Oracle Java - язык программирования 3469 27
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 23
Microsoft Office 4170 22
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 18
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 18
Apple - App Store 3109 18
Google YouTube - Видеохостинг 3002 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 16
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 16
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 15
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 15
Apple iPhone 4 800 15
Microsoft Windows BitLocker 942 15
Microsoft Outlook 1506 14
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 32 14
FreePik 1841 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
Microsoft Azure 1526 13
Adobe Photoshop 804 13
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 12
Каримова Гульнара 95 33
Каримов Ислам 97 31
Путин Владимир 3454 31
Авакян Гаянэ 52 28
Белоусов Сергей 254 26
Ахмедов Бекзод 39 18
Мадумаров Рустам 25 18
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Касперский Евгений 337 16
Рейман Леонид 1065 15
Зубарев Илья 27 12
Медведев Дмитрий 1665 12
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 12
Тимашев Ратмир 69 11
Мельникова Анастасия 440 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Чубайс Анатолий 222 11
Евтушенков Владимир 217 11
Арлазаров Владимир 290 10
Рожецкин Леонид 48 10
Recher Urs - Рехер Урс 10 10
Лощинин Дмитрий 41 9
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 9
Никифоров Николай 1138 8
Николаев Вячеслав 104 8
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Баронов Андрей 17 8
Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Брюквин Юрий 300 7
Краснов Михаил 87 7
Сергунина Наталья 375 6
Шадаев Максут 1210 6
Галицкий Александр 123 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 6
Усманов Алишер 311 6
Богачев Игорь 183 6
Чачава Александр 124 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1298
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 999
Германия - Федеративная Республика 13221 780
Европа 24964 723
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 624
Франция - Французская Республика 8177 517
Италия - Итальянская Республика 4508 431
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 398
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 370
Швеция - Королевство 3782 369
Нидерланды 3746 358
Австрия - Австрийская Республика 1357 354
Испания - Королевство 3840 331
Япония 13807 297
Канада 5081 254
Финляндия - Финляндская Республика 3697 252
Дания - Королевство 1337 216
Бельгия - Королевство 1192 213
Норвегия - Королевство 1858 204
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 194
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 193
Южная Корея - Республика 7052 186
Украина 7928 185
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 182
Польша - Республика 2031 180
Сингапур - Республика 1953 180
Индия - Bharat 5869 175
Чехия - Чешская Республика 1349 158
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 151
Швейцария - Цюрих 279 145
Португалия - Португальская Республика 956 138
Турция - Турецкая республика 2620 136
Ирландия - Республика 1051 134
Казахстан - Республика 6048 128
Беларусь - Белоруссия 6289 123
Земля - планета Солнечной системы 10865 117
Израиль 2856 117
Азия - Азиатский регион 5920 114
Люксембург Великое Герцогство 446 111
Венгрия 855 110
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 477
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 440
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 321
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 236
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 190
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 158
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 155
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 110
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 107
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 100
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 95
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Английский язык 7030 87
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 86
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 84
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 78
Энергетика - Energy - Energetically 5855 76
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 75
Физика - Physics - область естествознания 2940 74
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 73
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 73
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 72
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 71
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 70
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 90
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 55
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 38
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 37
New Scientist 1448 31
Bloomberg 1627 27
CNews - ZOOM.CNews 1866 26
FT - Financial Times 1296 26
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
The Register - The Register Hardware 1784 23
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 21
Forbes - Форбс 1002 17
Phys.org 972 17
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 16
Wikipedia - Википедия 650 15
Nature 832 15
Ведомости 1466 13
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 13
Total Telecom 613 13
AP - Associated Press 2007 12
WikiLeaks 120 11
NYT - The New York Times 1100 10
BleepingComputer - Издание 458 10
CNET Networks - CNET News 1643 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 9
РИА Новости 1033 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 9
AppleInsider 400 9
Известия ИД 770 8
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
ZDnet 663 7
Times 661 7
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 6
The Guardian - Британская газета 406 6
Telecom.paper 194 6
Cellular News 234 6
Washington Profile 142 6
SpaceDaily - Space Daily 187 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 81
IDC - International Data Corporation 4975 38
Gartner - Гартнер 3658 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 31
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
Forrester Research 834 9
IBM Research 111 8
Рустелеком ТК 305 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Fortune Global 500 295 6
Microsoft Research 144 5
Frost & Sullivan 207 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 5
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 5
comScore 379 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
BCG - Boston Consulting Group 117 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Fortune Global 100 142 4
Technavio 29 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
НМГ - Медиалогия 37 3
Strategy Analytics 285 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
Vanson Bourne 49 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Gartner - Dataquest 353 3
In-Stat/MDR 74 3
StartupBlink 5 3
Markets&Markets Research 113 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 54
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 41
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 37
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 32
РАН - Российская академия наук 2122 29
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 20
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 15
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 13
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
Paul Scherrer Institute - Институт Пауля Шеррера 13 9
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
Universität Bern - University of Bern - Бернский университет 9 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 7
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 7
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 7
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 7
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
University of Oxford - Оксфордский университет 211 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 6
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 6
University of Basel - Базельский университет 8 6
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 61
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 27
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 20
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 13
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 11
Фотофорум 48 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 8
CeBIT 614 7
День молодёжи - 27 июня 1087 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 6
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 6
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 6
Международный женский день - 8 марта 418 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
CNews AWARDS - награда 571 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 4
Red Dot Design Award 57 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 4
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
CSTB Telecom & Media 83 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 3
Связь-Экспокомм 276 3
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
Meta - Facebook Hacker Cup 5 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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