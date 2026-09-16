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Индексная книга (каталог) CNews*
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EPFL École Polytechnique Fédéralede de Lausanne Федеральный политехнический университет Федеральная политехническая школа Лозанны

EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны

СОБЫТИЯ


16.09.2026 Российские ученые придумали, как использовать гибридные частицы света для сверхбыстрых оптических чипов 1
28.11.2025 Экономисты ВШЭ выяснили, что ИИ слишком хорошо думает о людях 1
17.04.2024 На каком языке думают нейросети? 2
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
04.11.2021 Как криптография меняет правила игры в биомедицине? 3
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 2
08.01.2021 Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом 2
31.08.2020 Представлена самая большая 3D-карта Вселенной 1
28.05.2020 В Windows, Linux, macOS и FreeBSD выявлены десятки уязвимостей. Linux поставила антирекорд 1
21.05.2020 Брешь в Bluetooth угрожает миллиардам мобильных устройств по всему миру 2
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
23.07.2018 Найден способ в разы увеличить емкость жестких дисков 2
13.06.2018 Дешевая технология повысит эффективность солнечных панелей до 30% 2
04.10.2017 Нобелевская премия за криоэлектронную микроскопию 1
12.07.2016 Создана анонимная сеть надежнее Tor 1
04.05.2016 Мозг сознательно глушит удары сердца 1
08.04.2016 Российские физики вырастили компьютерную память будущего 1
09.02.2016 Зоопарк на микросхемах: почему роботы так похожи на животных? 2
28.01.2015 Бэтбот по имени DALER 1
12.01.2015 Гибкие электроды решают проблему нейроинтерфейса 2
26.09.2014 Следующий год – поворотный в лечении парализованных людей 1
22.09.2014 Смарт-часы по-швейцарски 1
01.07.2014 «Яндекс» взялся искать «темную материю» 2
22.05.2014 Роботы строят мебель из себя 1
14.05.2014 Ловикий робот справится с мячом и молотком 1
12.05.2014 ИТ-университет «Иннополис» раскрыл своих спонсоров и заказчиков 2
17.03.2014 Консорциум GreenDataNet получил грант в размере 2,9 млн евро на разработку технологий повышения энергоэффективности ЦОДов 2
31.10.2013 Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ 1
14.10.2013 Поврежденные хрящи можно будет чинить 1
26.09.2013 Создан первый в мире процессор из углерода 1
02.08.2013 Рождённый летать - может и ползать 1
13.07.2013 Важная победа над природой: как скоро можно будет чинить спинной мозг 1
18.06.2013 Создан робот, бегающий как кошка 1
23.05.2013 Антибиотики замедляют процесс старения 1
22.05.2013 Создан крошечный искусственный глаз 1
10.04.2013 Дешевая энергия: лес нанопроводов на солнечных панелях 2
28.03.2013 Ученые изготовили микропипетку для принтеров будущего 1
21.03.2013 Робот-саламандра стал мощнее и быстрее 1
26.11.2012 Слова на сетчатке: новый прибор вернет зрение слепым 1
26.11.2012 Найден способ победить хрупкость металлов 1

Публикаций - 73, упоминаний - 100

EPFL и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12761 3
Microsoft Corporation 25841 3
SAP SE 5624 2
Yandex - Яндекс 9320 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 1
Sony 6754 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5029 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 50 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 1
Галактика - Корпорация 1551 1
NVision Group - Энвижн Груп 700 1
Казахтелеком 348 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 1
OpenAI 592 1
Eaton 81 1
Google DeepMind 85 1
KUKA Robotics 41 1
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 561 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 47 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 12 1
iRobot - 62 1
SU - PPL - Pervasive Parallelism Lab 1 1
GreenDataNet Консорциум 2 1
Volkswagen Electronics Research Lab 2 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Microsoft Research Cambridge 4 1
КСОР 7 1
GEMS - GEMS development - Джемс Девелопмент 6 1
Samsung Electronics 11121 1
Ростелеком 11019 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1703 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Альфа-Банк 1986 1
Северсталь ПАО - Severstal 637 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Газпром нефть 737 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 364 1
Ford 436 1
Volkswagen Audi Group 233 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Lockheed Martin 778 1
Toyota - Lexus 107 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Инвестнефтехим 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 1
Почта России ПАО 2386 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 1
МИК - Московский инновационный кластер 190 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 756 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1552 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5816 1
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 973 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Apple iPhone 6 4860 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 316 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4181 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 173 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 1
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USBFuzz 1 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
C/C++ - Язык программирования 903 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 32 1
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КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
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JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
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Yota Бизнес 61 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 10 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 127 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 79 1
Ford Motor - RUTH - Robotized Unit for Tactility and Haptics 2 1
GEMS - Geometa 8 1
Cornell University - arXiv.org 52 1
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Microsoft Windows 16968 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Deveaud-Pledran Benoit - Деву-Пледран Бено 2 2
Meier Beat - Мейер Бит 2 2
Townsend Anthony - Таунсенд Энтони 1 1
Сергунина Наталья 375 1
Кухарук Руслан 6 1
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Холкин Сергей 11 1
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Василенко Александр 99 1
Кирьянова Александра 171 1
Тормасов Александр 9 1
Голов Андрей 53 1
Коновалов Андрей 9 1
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Безбогов Сергей 71 1
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Оселедец Иван 51 1
Natterer Fabian - Наттерер Фабиан 1 1
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Никитин Владимир 10 1
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Черницын Иван 2 1
Зеленков Юрий 44 1
Негодяев Сергей 7 1
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Зенкевич Андрей 1 1
Голутвин Андрей 1 1
Зыков Сергей 2 1
Goodman Рhil - Гудман Фил 1 1
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Лаптев Иван 5 1
Швейцария - Лозанна 71 41
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2618 41
Россия - РФ - Российская федерация 167662 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 9
Земля - планета Солнечной системы 10893 9
Европа 25012 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 5
Германия - Федеративная Республика 13279 5
Франция - Французская Республика 8194 5
Швейцария - Цюрих 280 4
Япония 13837 4
США - Калифорния 4837 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 3
Сингапур - Республика 1959 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 2
Нидерланды 3764 2
Великобритания - Кембридж 264 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3492 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3489 2
Италия - Итальянская Республика 4517 2
Южная Корея - Сонгдо 7 1
Австрия - Вена 261 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1022 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Украина 7945 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1825 1
Россия - УФО - Тюменская область 1382 1
Германия - Берлин 737 1
США - Колумбия - Вашингтон 1498 1
Греция - Греческая Республика 1018 1
США - Техас 1058 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3369 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Южная Корея - Сеул 376 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 1
Колумбия - Республика 553 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 16
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1332 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1380 6
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 893 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1793 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5550 5
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6844 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5030 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10480 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3062 4
Зоология - наука о животных 2901 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4721 4
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 495 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1462 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 3
Английский язык 7055 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2298 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6130 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1147 3
Галлий - Gallium - химический элемент 370 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 421 3
Металлы - Платина - Platinum 500 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 581 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 3
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 532 3
Образование в России 2943 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5786 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12398 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5826 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10950 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 916 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6782 2
Nature 834 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
ZDnet 665 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
Physical Review Letters 166 1
AZoQuantum 1 1
РБК Инновации 47 1
Phys.org 972 1
PhysicsWorld 90 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 1
Microsoft Research 145 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1252 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1514 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 599 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
ТюмГНГУ - ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет - НИНиГ - Ноябрьский институт нефти и газа - Ноябрьский нефтегазовый колледж 27 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 101 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 29 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 171 1
EMPA - Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology - Швейцарский Федеральные лаборатории материаловедения и технологий 3 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Ecole Normale Superieure de Paris - Высшая нормальная (педагогическая) школа 4 1
Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойнт 7 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 18 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
NeurIPS 13 1
Privacy Enhancing Technologies Symposium 1 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
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