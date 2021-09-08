Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Паршин Константин
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Публикаций - 44, упоминаний - 50
Паршин Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 13
|Шипов Савва 70 4
|Калина Роман 60 4
|Гимранов Ринат 56 4
|Петров Сергей 51 4
|Волков Никита 50 4
|Хрипунов Павел 19 4
|Филатов Андрей 99 4
|Чаркин Евгений 182 4
|Соколов Алексей 121 4
|Шадаев Максут 384 4
|Касперская Наталья 199 3
|Гарбук Сергей 16 3
|Ходаков Сергей 40 3
|Эпштейн Герман 27 2
|Тимченко Алексей 9 2
|Хайретдинов Рустэм 42 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Ермаков Кирилл 6 2
|Воронин Петр 35 2
|Кузьмич Всеволод 30 2
|Ушаков Анатолий 15 2
|Янковский Игорь 3 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Безбогов Сергей 7 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Масалович Андрей 12 2
|Скляров Дмитрий 13 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Натрусов Артем 121 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Сычев Артем 48 2
|Лигачев Глеб 60 2
|Сачков Илья 105 2
|Нуралиев Борис 205 1
|Шиянов Игорь 1 1
|Болотин Павел 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
|ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769747, в очереди разбора - 673431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769747, в очереди разбора - 673431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru