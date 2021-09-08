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Паршин Константин


08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
09.07.2021 «Магнит» начнет тестировать логистических роботов 1
26.05.2021 Visionlabs представила новую линейку технологий компьютерного зрения 1
13.04.2021 «Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech 1
18.11.2020 Фонд «Сколково» и «Онланта» ищут проекты по управлению ИТ-инфраструктурой 1
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1
21.05.2020 ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами 1
29.04.2020 В «Сколково» начал работать робот-курьер «Яндекс.Ровер» 1
19.02.2020 «Сколково» и ВТБ будут совместно внедрять инновации 1
22.10.2019 Orange открывает корпоративный стартап-акселератор в «Сколково» 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
23.11.2018 «ВЭБ Инновации» профинансируют резидентов «Сколково» на сумму до 3 миллиардов рублей 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
16.10.2018 Huawei и фонд «Сколково» вместе создадут инновационный центр 2
17.08.2018 В Сколково запущен новый акселератор для финтех и ритейл стартапов 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
01.06.2018 Фонд «Сколково» и FAAR Industry откроют первую в России лабораторию беспилотного транспорта 1
01.06.2018 Сбербанк предоставит компаниям «Сколково» облачный сервис 2
30.05.2018 «Яндекс Терра» и НТЦ «Газпром нефти» завершили тестирование отечественной системы для обработки сейсморазведочных данных 1
10.04.2018 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года 1
11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 2
05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы 1
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 1
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково» 1
29.11.2017 В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров 1
27.11.2017 В России создается информсистема для скоростного принятия нормативных актов 1
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 1
21.11.2017 Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу» 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
01.11.2017 Резидент «Сколково» поможет защитить подлинность микробиологических препаратов 1
27.10.2017 Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте 1
20.10.2017 «Сбертех» начал переезд в «Сколково» 1
18.10.2017 КРОК и Фонд «Сколково» займутся совместной технологической экспертизой 1
17.10.2017 «1С» заключила партнерское соглашение для развития своих стартапов в «Сколково» 2
10.08.2017 «Скайтрэк» и «ГЛОНАСС» объединят усилия в борьбе с терроризмом на базе Сколково 1

Публикаций - 44, упоминаний - 50

Паршин Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3557 13
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 7
Галактика - Корпорация 251 4
Крок 1221 4
VK - Mail.ru Group 2487 4
InfoWatch - Инфовотч 615 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
iTeco - Ай-Теко 720 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Google LLC 7177 2
SolidSoft - СолидСофт 10 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
Код Безопасности 365 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Microsoft Corporation 11168 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Webmoney 333 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Cisco Systems 2056 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 1
timebook - таймбук 6 1
Нейротонус 1 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
Нейроком 3 1
Tech explorer 2 1
Heedbook Cloud - Хидбук Клауд 4 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
SmartPlayer - Смартплеер 4 1
Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
FAAR Industry 1 1
HintEd 3 1
Открытые технологии 209 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Huawei 2733 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
X5 Group 600 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Procter&Gamble - P&G 94 2
Мегаполис ТК 90 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Газпром нефть 382 1
Coca-Cola Company 113 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Альфа-Банк 1127 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВТБ24 583 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Почта России ПАО 1579 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Илим Палп - Ilim Group 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 19
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 12
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
Сбербанк ЦОД 10 1
Яндекс.Ровер 9 1
Xelent MultiCloud 8 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 13
Шипов Савва 70 4
Калина Роман 60 4
Гимранов Ринат 56 4
Петров Сергей 51 4
Волков Никита 50 4
Хрипунов Павел 19 4
Филатов Андрей 99 4
Чаркин Евгений 182 4
Соколов Алексей 121 4
Шадаев Максут 384 4
Касперская Наталья 199 3
Гарбук Сергей 16 3
Ходаков Сергей 40 3
Эпштейн Герман 27 2
Тимченко Алексей 9 2
Хайретдинов Рустэм 42 2
Нестеров Алексей 79 2
Ермаков Кирилл 6 2
Воронин Петр 35 2
Кузьмич Всеволод 30 2
Ушаков Анатолий 15 2
Янковский Игорь 3 2
Гамаюнов Денис 4 2
Безбогов Сергей 7 2
Волков Дмитрий 39 2
Новикова Анастасия 3 2
Масалович Андрей 12 2
Скляров Дмитрий 13 2
Дворкович Аркадий 169 2
Натрусов Артем 121 2
Белоусов Сергей 217 2
Ягнятинский Евгений 32 2
Курочкин Юрий 13 2
Сычев Артем 48 2
Лигачев Глеб 60 2
Сачков Илья 105 2
Нуралиев Борис 205 1
Шиянов Игорь 1 1
Болотин Павел 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Восточная Европа 1691 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Казахстан - Республика 2650 2
Ближний Восток 1479 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 2
Африка 1499 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 292 4
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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