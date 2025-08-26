Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar inRights ранее Jet inView Identity Manager Jet inView Security
- Solar InRights — IdM-решение «Солара» для управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам. Внедрение системы оказывает положительный эффект на задачи бизнеса, уровень кибербезопасности и ИТ‑процессы, помогая видеть полную картину прав доступа сотрудников и автоматизировать управление. Платформа сертифицирована ФСТЭК России и внесена в Единый реестр отечественного ПО.
- Solar inRights Origin - полнофункциональное «коробочное» решение со встроенным нейропомощником и базой знаний в личный кабинет пользователя. Продукт поддерживает все функции Enterprise-решения Solar inRights по управлению доступом и участвует в проектах по импортозамещению. Продукт совместим с OC – Astra Linux, источником кадровых данных – 1С:ЗУП и управляемыми системами - MS Active Directory, MS Exchange. Cертифицирован ФСТЭК России по 4-му уровню доверия. Соответствует требованиям 152-ФЗ, ГОСТ 57580.1 (Защита информации финансовых организаций), руководящих документов ФСТЭК и ФСБ, отраслевых стандартов СТО БР ИББС-1.0-2014, PCI DSS, ISO 27001.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|26.08.2025
|
Тонкие настройки прав доступа в новом релизе IdM-системы Solar inRights
ГК «Солар» выпустила новый релиз IdM-системы Solar inRights 3.8. В обновленной версии реализованы дополнительные параметры прав доступа и
|24.07.2025
|
Данные решений Dozor, webProxy и inRights защищены СУБД Jatoba
ербезопасности, расширяют технологическое партнерство. Компании интегрировали систему управления базами данных (СУБД) Jatoba с DLP-платформой Solar Dozor, SWG-системой Solar webProxy и IdM-платформой inRights. Совместимость решений «Солара» и СУБД Jatoba повышает защиту данных и процессов управления доступом, усиливает защиту от современных веб-угроз в проектах по импортозамещению в критиче
|16.05.2025
|
«Солар» выводит на рынок Solar inRights Origin с функцией нейропомощника, доступной ценой и коротким сроком внедрения
ртфель продуктов по управлению доступом и выводит на рынок полнофункциональное «коробочное» решение Solar inRights Origin с нейропомощником. Продукт поддерживает всю необходимую функциональност
|13.05.2025
|
Solar inRights 3.7 — больше скорости, меньше рутины: пакет инструментов SDK, обновленная конфигурация, улучшенный UI
ГК «Солар» представила версию IdM-платформы Solar inRights 3.7. Среди обновлений ─ пакет инструментов SDK (software development kit) для
|25.04.2025
|
Solar DAG 2.0: кроссплатформенное решение с глубокой аналитикой, автоматизацией мониторинга и реагирования на ИБ-инциденты
0. Система по управлению и контролю доступа интегрируется с DLP-системой Solar Dozor и IDM-системой Solar inRights. Платформа проводит глубокую аналитику аномального поведения пользователей и а
|19.02.2025
|
Система управления доступом Solar inRights работает под ОС Astra Linux
» и разработчик комплексных решений в сфере ИТ-безопасности ГК «Солар» подтвердили совместимость ПО Solar inRights с ОС Astra Linux 1.7. Результаты независимого тестирования продемонстрировали,
|11.12.2024
|
Новая версия Solar inRights 3.6: расширены возможности для интеграции с «1С» и увеличена производительность для работы в крупных компаниях с большими объемами данных
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, выпустила обновление IdM-системы Solar inRights. Более глубокая интеграция Solar inRights с российской ERP-платформой «
|06.09.2024
|
Solar inRights 3.5: расширенные возможности разграничения ролей и обновленная модель рисков для SoD-конфликтов
аписями (против 15% инцидентов в первом полугодии 2023 г.). Поэтому в регулярных доработках системы Solar inRights 3.5 учитываются актуальные киберугрозы и практика использования решений класса
|28.05.2024
|
ГК «Солар» выпустила Solar inRights 3.4
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, сообщила о выходе новой версии IdM-системы Solar inRights 3.4, предназначенной для управления правами доступа в организациях. Solar i
|17.05.2024
|
ГК «Солар» подтвердила совместимость Solar inRights и «Ред ОС»
ГК «Солар», архитектор комплексной безопасности и разработчик Solar InRights, и «Ред Софт», разработчик «Ред ОС», сообщили о совместимости своих продуктов
|27.02.2024
|
Новые функциональные возможности и автоматизация: релиз IdM-системы Solar inRights 3.3
ГК «Солар», архитектор комплексной безопасности, выпустил релиз системы Solar inRights 3.3. В новой версии реализованы расширенный контроль, автоматизация и гибкость
|01.02.2024
|
Привилегированный доступ: тренды угроз и прогноз рынка PAM-систем
на следующий год рассказывает Юрий Губанов, руководитель отдела развития бизнеса и поддержки продаж Solar inRights, ГК «Солар». Защита от внутренних угроз — важнейший пласт кибербезопасности, в
|03.07.2023
|
Новая версия IdM-системы Solar inRights использует импортонезависимые технологии
ГК «РТК-Солар» выпустила новую версию платформы управления доступом (IdM/IGA) Solar inRights 3.2. В новой версии пользовательский интерфейс переведен на прогрессивную техн
|11.10.2022
|
Вышло обновление системы управления доступом Solar inRights с графическим редактором бизнес-процессов
Компания «Ростелеком-Солар» выпустила обновление системы управления доступом (IdM/IGA) Solar inRights. Осуществлен перевод основных бизнес-процессов в графический интерфейс – BPMN-
|15.03.2022
|
В ПО Solar inRights 3.1 реализована модель управления рисками
«Ростелеком-Солар» выпустила новую версию платформы управления доступом Solar inRights 3.1. В обновлении реализована модель рисков, позволяющая управлять уровнями ри
|16.11.2021
|
Решение Solar inRights сертифицировано ФСТЭК на соответствие требованиям ОУД 4
Программный комплекс Solar inRights получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности ин
|24.02.2021
|
IGA-платформа управления доступом Solar inRights получила сертификат совместимости с ОС «Альт Сервер 9»
тформы для централизованного управления правами доступа сотрудников к информационным ресурсам (IGA) Solar inRights с операционной системой «Альт Сервер 9». Тестовые испытания показали корректно
|15.09.2020
|
Axoft займется поставками решений «Ростелеком-Солар» в Беларуси
затора кода приложений Solar appScreener и системы управления идентификационными данными и доступом Solar inRights, позволяющей полностью автоматизировать процессы управления доступом в крупных
|09.07.2020
|
«Ростелеком-Солар» представила Solar inRights 2.10
темы управления идентификационными данными и доступом (Identity Governance and Administration, IGA) Solar inRights 2.10. Ключевые усовершенствования коснулись модуля работы с нарушениями полити
|29.04.2020
|
Вышла новая версия IGA-системы Solar inRights с модулем контроля операций
«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию системы управления доступом и его администрирования (IGA) Solar inRights 2.9. В обновлении появился модуль контроля операций, возможность массового упр
|11.02.2020
|
«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию IGA-платформы Solar inRights
ю системы управления доступом и его администрирования (Identity Governance and Administration, IGA) Solar inRights. В версии 2.8 реализован графический конструктор по созданию и изменению маршр
|02.10.2018
|
Ростелеком-Solar представил новую версию IGA-платформы Solar inRights 2.7
опасностью, объявила о выходе следующей версии IGA-платформы (Identity Governance & Administration) Solar inRights. Благодаря новым инструментам, сокращающим ресурсозатраты на внедрение и сопро
|16.08.2018
|
«Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights
руя все ключевые каналы, которыми могут воспользоваться потенциальные злоумышленники. IGA-платформа Solar inRights помогает офицеру информационной безопасности осуществлять оперативный контроль
|11.07.2018
|
СДМ-Банк внедрил Solar inRights для автоматизации и управления правами доступа сотрудников к информационным системам
ционной безопасностью, завершил проект внедрения в СДМ-Банке решения для управления правами доступа Solar inRights. Партнером по проекту выступила компания «АСТ». СДМ-Банк обладает большим коли
|02.07.2018
|
«Энергобанк» внедрил Solar inRights в рамках реализации концепции CARTA
ия информационной безопасностью, завершил пилотное внедрение решения для управления правами доступа Solar inRights в АКБ «Энергобанк». Данный проект является частью стратегии Банка по реализаци
|14.11.2017
|
Solar inRights представила новую версию IGA-платформы
Solar Security представила новую версию решения для управления правами доступа Solar inRights 2.5. Новая версия сфокусирована на потребностях крупных компаний, которым важн
|07.09.2017
|
Российская IGA-платформа Solar inRights сертифицирована ФСТЭК России
Solar Security сообщила о том, что решение класса IGA (Identity Governance and Administration) Solar InRights получило сертификат ФСТЭК России.Сертификат соответствия №3793 подтверждает, ч
|09.08.2017
|
Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия
deed Identity разработали совместное интеграционное решение, объединяющее возможности IGA-платформы Solar inRights, системы единого входа Indeed Enterprise SSO и системы управления инфраструкту
|21.03.2017
|
Подтверждена совместимость Solar inRights и программно-аппаратной платформы «Эльбрус»
управления информационной безопасностью, протестировала и подтвердила технологическую совместимость Solar inRights и программно-аппаратной платформы «Эльбрус». Об этом CNews сообщили в Solar Se
|14.03.2017
|
Портфолио «Астерит» пополнилось продуктами Solar Dozor и Solar inRights
по защите от внутренних угроз с помощью Solar Dozor и внедрение системы управления правами доступа Solar inRights. Как ожидается, сотрудничество Solar Security и «Астерит» позволит оперативно
|20.10.2015
|
Вышла новая версия Solar inRights с обновленным интерфейсом и гибким механизмом настройки
ктов и сервисов для оперативного управления информационной безопасностью — объявила о начале продаж Solar inRights 2.0 — отечественного продукта класса IdM (Identity management). Как сообщили C
|08.12.2014
|
«Инфосистемы Джет» расширили функционал аналитической системы Jet inView Security
Компания «Инфосистемы Джет» объявила о выходе нового релиза аналитической системы Jet inView Security (JiVS) 1.5. Новый релиз системы обладает расширенными возможностями для а
|09.10.2014
|
Аналитика и управление ИБ с экосистемой Jet inView
и Jet inView закрывают два верхних уровня пирамиды ИБ. Верхней точке пирамиды соответствует решение Jet inView Security – аналитическая платформа, система поддержки принятия решений. Она собира
|05.03.2014
|
«Инфосистемы Джет» выпустили собственную IdM-систему Jet inView Identity Manager
предназначенного для централизованного управления учетными данными и бизнес-ролями пользователей — Jet inView Identity Manager. Полнофункциональное IdM-решение, ориентированное на компании со
|14.05.2013
|
Jet inView Security: безопасность как на ладони
тики ИБ и разработки коннекторов к системам ИБ, компания «Инфосистемы Джет» создала новый продукт – Jet inView Security. Jet InView Security: система ИБ-аналитики Jet InView Security<
|25.04.2013
|
«Инфосистемы Джет» выпустили решение Jet inView Security для проведения разноуровневой ИБ-аналитики
кта, предназначенного для проведения разноуровневой аналитики в сфере информационной безопасности — Jet inView Security. Продукт позволяет оперативно оценивать эффективность работы ИБ-подраздел
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Бондарь Дмитрий 37 32
|Ляпунов Игорь 130 23
|Вураско Александр 37 8
|Назаренко Денис 10 7
|Чернов Даниил 79 7
|Кошкина Дарья 12 6
|Семенова Юлия 5 5
|Акимов Евгений 39 4
|Костина Анна 6 4
|Губанов Юрий 6 4
|Игонькин Никита 4 4
|Хвещеник Анастасия 18 4
|Пашков Алексей 19 4
|Баринов Александр 44 4
|Прокофьев Антон 11 3
|Лушин Илья 11 3
|Осеевский Михаил 332 3
|Анохин Сергей 109 3
|Сивак Николай 13 2
|Бенгин Владимир 37 2
|Сергиенко Игорь 15 2
|Черникова Елена 13 2
|Хереш Игорь 25 2
|Никулин Михаил 5 2
|Хамракулова Евгения 9 2
|Кириенко Владимир 143 2
|Колесов Александр 60 2
|Дрюков Владимир 49 2
|Касимов Вячеслав 34 1
|Гадарь Дмитрий 28 1
|Лебедь Сергей 27 1
|Васильев Сергей 61 1
|Елисеев Владимир 20 1
|Коньков Дмитрий 2 1
|Крохин Валентин 32 1
|Веселов Александр 10 1
|Махновский Александр 9 1
|Фирш Алексей 6 1
|Ликсутов Максим 180 1
|Козлов Максим 41 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
|Bloomberg 1417 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.