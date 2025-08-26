Разделы

Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar inRights ранее Jet inView Identity Manager Jet inView Security

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.08.2025 Тонкие настройки прав доступа в новом релизе IdM-системы Solar inRights

ГК «Солар» выпустила новый релиз IdM-системы Solar inRights 3.8. В обновленной версии реализованы дополнительные параметры прав доступа и

24.07.2025 Данные решений Dozor, webProxy и inRights защищены СУБД Jatoba

ербезопасности, расширяют технологическое партнерство. Компании интегрировали систему управления базами данных (СУБД) Jatoba с DLP-платформой Solar Dozor, SWG-системой Solar webProxy и IdM-платформой inRights. Совместимость решений «Солара» и СУБД Jatoba повышает защиту данных и процессов управления доступом, усиливает защиту от современных веб-угроз в проектах по импортозамещению в критиче
16.05.2025 «Солар» выводит на рынок Solar inRights Origin с функцией нейропомощника, доступной ценой и коротким сроком внедрения

ртфель продуктов по управлению доступом и выводит на рынок полнофункциональное «коробочное» решение Solar inRights Origin с нейропомощником. Продукт поддерживает всю необходимую функциональност
13.05.2025 Solar inRights 3.7 — больше скорости, меньше рутины: пакет инструментов SDK, обновленная конфигурация, улучшенный UI

ГК «Солар» представила версию IdM-платформы Solar inRights 3.7. Среди обновлений ─ пакет инструментов SDK (software development kit) для

25.04.2025 Solar DAG 2.0: кроссплатформенное решение с глубокой аналитикой, автоматизацией мониторинга и реагирования на ИБ-инциденты

0. Система по управлению и контролю доступа интегрируется с DLP-системой Solar Dozor и IDM-системой Solar inRights. Платформа проводит глубокую аналитику аномального поведения пользователей и а
19.02.2025 Система управления доступом Solar inRights работает под ОС Astra Linux

» и разработчик комплексных решений в сфере ИТ-безопасности ГК «Солар» подтвердили совместимость ПО Solar inRights с ОС Astra Linux 1.7. Результаты независимого тестирования продемонстрировали,
11.12.2024 Новая версия Solar inRights 3.6: расширены возможности для интеграции с «1С» и увеличена производительность для работы в крупных компаниях с большими объемами данных

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, выпустила обновление IdM-системы Solar inRights. Более глубокая интеграция Solar inRights с российской ERP-платформой «
06.09.2024 Solar inRights 3.5: расширенные возможности разграничения ролей и обновленная модель рисков для SoD-конфликтов

аписями (против 15% инцидентов в первом полугодии 2023 г.). Поэтому в регулярных доработках системы Solar inRights 3.5 учитываются актуальные киберугрозы и практика использования решений класса
28.05.2024 ГК «Солар» выпустила Solar inRights 3.4

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, сообщила о выходе новой версии IdM-системы Solar inRights 3.4, предназначенной для управления правами доступа в организациях. Solar i
17.05.2024 ГК «Солар» подтвердила совместимость Solar inRights и «Ред ОС»

ГК «Солар», архитектор комплексной безопасности и разработчик Solar InRights, и «Ред Софт», разработчик «Ред ОС», сообщили о совместимости своих продуктов

27.02.2024 Новые функциональные возможности и автоматизация: релиз IdM-системы Solar inRights 3.3

ГК «Солар», архитектор комплексной безопасности, выпустил релиз системы Solar inRights 3.3. В новой версии реализованы расширенный контроль, автоматизация и гибкость
01.02.2024 Привилегированный доступ: тренды угроз и прогноз рынка PAM-систем

на следующий год рассказывает Юрий Губанов, руководитель отдела развития бизнеса и поддержки продаж Solar inRights, ГК «Солар». Защита от внутренних угроз — важнейший пласт кибербезопасности, в
03.07.2023 Новая версия IdM-системы Solar inRights использует импортонезависимые технологии

ГК «РТК-Солар» выпустила новую версию платформы управления доступом (IdM/IGA) Solar inRights 3.2. В новой версии пользовательский интерфейс переведен на прогрессивную техн
11.10.2022 Вышло обновление системы управления доступом Solar inRights с графическим редактором бизнес-процессов

Компания «Ростелеком-Солар» выпустила обновление системы управления доступом (IdM/IGA) Solar inRights. Осуществлен перевод основных бизнес-процессов в графический интерфейс – BPMN-
15.03.2022 В ПО Solar inRights 3.1 реализована модель управления рисками

«Ростелеком-Солар» выпустила новую версию платформы управления доступом Solar inRights 3.1. В обновлении реализована модель рисков, позволяющая управлять уровнями ри
16.11.2021 Решение Solar inRights сертифицировано ФСТЭК на соответствие требованиям ОУД 4

Программный комплекс Solar inRights получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности ин
24.02.2021 IGA-платформа управления доступом Solar inRights получила сертификат совместимости с ОС «Альт Сервер 9»

тформы для централизованного управления правами доступа сотрудников к информационным ресурсам (IGA) Solar inRights с операционной системой «Альт Сервер 9». Тестовые испытания показали корректно
15.09.2020 Axoft займется поставками решений «Ростелеком-Солар» в Беларуси

затора кода приложений Solar appScreener и системы управления идентификационными данными и доступом Solar inRights, позволяющей полностью автоматизировать процессы управления доступом в крупных
09.07.2020 «Ростелеком-Солар» представила Solar inRights 2.10

темы управления идентификационными данными и доступом (Identity Governance and Administration, IGA) Solar inRights 2.10. Ключевые усовершенствования коснулись модуля работы с нарушениями полити
29.04.2020 Вышла новая версия IGA-системы Solar inRights с модулем контроля операций

«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию системы управления доступом и его администрирования (IGA) Solar inRights 2.9. В обновлении появился модуль контроля операций, возможность массового упр
11.02.2020 «Ростелеком-Солар» выпустил новую версию IGA-платформы Solar inRights

ю системы управления доступом и его администрирования (Identity Governance and Administration, IGA) Solar inRights. В версии 2.8 реализован графический конструктор по созданию и изменению маршр
02.10.2018 Ростелеком-Solar представил новую версию IGA-платформы Solar inRights 2.7

опасностью, объявила о выходе следующей версии IGA-платформы (Identity Governance & Administration) Solar inRights. Благодаря новым инструментам, сокращающим ресурсозатраты на внедрение и сопро
16.08.2018 «Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights

руя все ключевые каналы, которыми могут воспользоваться потенциальные злоумышленники. IGA-платформа Solar inRights помогает офицеру информационной безопасности осуществлять оперативный контроль
11.07.2018 СДМ-Банк внедрил Solar inRights для автоматизации и управления правами доступа сотрудников к информационным системам

ционной безопасностью, завершил проект внедрения в СДМ-Банке решения для управления правами доступа Solar inRights. Партнером по проекту выступила компания «АСТ». СДМ-Банк обладает большим коли
02.07.2018 «Энергобанк» внедрил Solar inRights в рамках реализации концепции CARTA

ия информационной безопасностью, завершил пилотное внедрение решения для управления правами доступа Solar inRights в АКБ «Энергобанк». Данный проект является частью стратегии Банка по реализаци
14.11.2017 Solar inRights представила новую версию IGA-платформы

Solar Security представила новую версию решения для управления правами доступа Solar inRights 2.5. Новая версия сфокусирована на потребностях крупных компаний, которым важн
07.09.2017 Российская IGA-платформа Solar inRights сертифицирована ФСТЭК России

Solar Security сообщила о том, что решение класса IGA (Identity Governance and Administration) Solar InRights получило сертификат ФСТЭК России.Сертификат соответствия №3793 подтверждает, ч
09.08.2017 Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия

deed Identity разработали совместное интеграционное решение, объединяющее возможности IGA-платформы Solar inRights, системы единого входа Indeed Enterprise SSO и системы управления инфраструкту
21.03.2017 Подтверждена совместимость Solar inRights и программно-аппаратной платформы «Эльбрус»

управления информационной безопасностью, протестировала и подтвердила технологическую совместимость Solar inRights и программно-аппаратной платформы «Эльбрус». Об этом CNews сообщили в Solar Se
14.03.2017 Портфолио «Астерит» пополнилось продуктами Solar Dozor и Solar inRights

по защите от внутренних угроз с помощью Solar Dozor и внедрение системы управления правами доступа Solar inRights. Как ожидается, сотрудничество Solar Security и «Астерит» позволит оперативно

20.10.2015 Вышла новая версия Solar inRights с обновленным интерфейсом и гибким механизмом настройки

ктов и сервисов для оперативного управления информационной безопасностью — объявила о начале продаж Solar inRights 2.0 — отечественного продукта класса IdM (Identity management). Как сообщили C
08.12.2014 «Инфосистемы Джет» расширили функционал аналитической системы Jet inView Security

Компания «Инфосистемы Джет» объявила о выходе нового релиза аналитической системы Jet inView Security (JiVS) 1.5. Новый релиз системы обладает расширенными возможностями для а
09.10.2014 Аналитика и управление ИБ с экосистемой Jet inView

и Jet inView закрывают два верхних уровня пирамиды ИБ. Верхней точке пирамиды соответствует решение Jet inView Security – аналитическая платформа, система поддержки принятия решений. Она собира
05.03.2014 «Инфосистемы Джет» выпустили собственную IdM-систему Jet inView Identity Manager

предназначенного для централизованного управления учетными данными и бизнес-ролями пользователей — Jet inView Identity Manager. Полнофункциональное IdM-решение, ориентированное на компании со

14.05.2013 Jet inView Security: безопасность как на ладони

тики ИБ и разработки коннекторов к системам ИБ, компания «Инфосистемы Джет» создала новый продукт – Jet inView Security. Jet InView Security: система ИБ-аналитики Jet InView Security<
25.04.2013 «Инфосистемы Джет» выпустили решение Jet inView Security для проведения разноуровневой ИБ-аналитики

кта, предназначенного для проведения разноуровневой аналитики в сфере информационной безопасности — Jet inView Security. Продукт позволяет оперативно оценивать эффективность работы ИБ-подраздел

Публикаций - 174, упоминаний - 281

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 162
Ростелеком 10306 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 9
8983 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 4
Газинформсервис - ГИС 410 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 25 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 3
SAP SE 5426 3
Oracle Corporation 6867 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 110 2
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 2
Usethics - Юзетикс 9 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 12 2
ЦИКАДА 9 2
InfoWatch - Инфовотч 1088 2
Код Безопасности 702 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
Basis - Tionix - Тионикс - 83 2
Telegram Group 2571 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 122 1
SolarWinds 54 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
ДиалогНаука 259 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
2domains 4 1
Цифровые активы 148 1
IBM Security 25 1
Прометей - Prometey 52 1
О2О Холдинг 59 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 177 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
ГПБ - Газпромбанк 1174 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Почта России ПАО 2245 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
Энергобанк АКБ 12 1
ЯКласс 68 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 12 1
ВымпелКом - Хайв 16 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
СДМ-Банк 66 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 48
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 29
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 6
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 2
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 275 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Фонд Росконгресс 23 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 42 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Федеральное казначейство России 1879 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Linux Foundation 189 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 151
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 95
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 95
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 92
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 182 88
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 70
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 66
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 62
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 494 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 54
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 375 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 49
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 46
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 343 40
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 79 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 33
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 32
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 30
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 28
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 24
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 23
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 20
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 18
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 16
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1021 14
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 14
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 124
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 104
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 102
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 101
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 85
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 71
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 70
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 68
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 33
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 30
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 14
Linux OS 10896 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 52 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 23 4
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 4
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 3
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 185 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 6 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 17 3
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 5 3
Microsoft Windows 16327 3
Google Android 14679 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 37 2
EA Origin 190 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 97 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Банк технологий 8 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 10 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Method 9 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 2
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 66 2
Бондарь Дмитрий 37 32
Ляпунов Игорь 130 23
Вураско Александр 37 8
Назаренко Денис 10 7
Чернов Даниил 79 7
Кошкина Дарья 12 6
Семенова Юлия 5 5
Акимов Евгений 39 4
Костина Анна 6 4
Губанов Юрий 6 4
Игонькин Никита 4 4
Хвещеник Анастасия 18 4
Пашков Алексей 19 4
Баринов Александр 44 4
Прокофьев Антон 11 3
Лушин Илья 11 3
Осеевский Михаил 332 3
Анохин Сергей 109 3
Сивак Николай 13 2
Бенгин Владимир 37 2
Сергиенко Игорь 15 2
Черникова Елена 13 2
Хереш Игорь 25 2
Никулин Михаил 5 2
Хамракулова Евгения 9 2
Кириенко Владимир 143 2
Колесов Александр 60 2
Дрюков Владимир 49 2
Касимов Вячеслав 34 1
Гадарь Дмитрий 28 1
Лебедь Сергей 27 1
Васильев Сергей 61 1
Елисеев Владимир 20 1
Коньков Дмитрий 2 1
Крохин Валентин 32 1
Веселов Александр 10 1
Махновский Александр 9 1
Фирш Алексей 6 1
Ликсутов Максим 180 1
Козлов Максим 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 95
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 86
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 84
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 80
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 76
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 76
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 76
Европа 24634 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 9
Казахстан - Республика 5792 6
Азия - Азиатский регион 5748 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 5
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Африка - Африканский регион 3570 3
Ближний Восток 3030 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 3
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 149 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 2
Израиль 2784 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Америка Латинская 1880 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Армения - Республика 2368 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 84
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 73
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 50
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 42
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 41
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 35
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 17
Энергетика - Energy - Energetically 5524 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 12
Аудит - аудиторский услуги 3111 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 8
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 7
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 7
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 468 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Bloomberg 1417 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 60
Gartner - Гартнер 3608 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 45
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
Единый день голосования 138 3
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
Международный женский день - 8 марта 371 1
Effie Awards 10 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Capture the Flag - CTF 53 1
