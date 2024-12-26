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Индексная книга (каталог) CNews*
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Касимов Вячеслав



26.12.2024 Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании 1
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 1
18.12.2023 МКБ защитил сеть банкоматов российским решением SoftControl TPSecure 1
22.09.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября 1
06.09.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября 1
17.08.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
05.08.2021 МКБ внедрил Web application firewall 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
09.06.2020 Safetech обеспечил безопасность транзакций клиентов МКБ 1
04.06.2020 МКБ внедрил электронную подпись в мобильный банк 1
31.01.2020 МКБ укрепил систему информационной безопасности 1
15.08.2019 МКБ внедрил систему обучения сотрудников противодействию киберугрозам 1
10.06.2019 МКБ повысил уровень защищенности данных 1
29.05.2019 Московский кредитный банк внедрил систему защиты от целевых атак 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
18.11.2016 «Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити» 1
28.11.2014 Безопасность интернет-банкинга требует зрелых подходов 1
20.02.2012 13 марта состоится конференция по безопасности платежных систем PCI DSS Russia 2012 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Касимов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 3
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 3
SafeTech - СэйфТек 87 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
Fraudex - Фродекс 17 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Telegram Group 1983 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Palo Alto Networks 146 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Quest Software 41 1
Cisco Systems 5114 1
Крок - Croc 1777 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 1
БАРС Груп 545 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 5 1
Metascan - Метаскан 3 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
GitHub 814 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 53 1
Arudit Security - Арудит Секьюрити 4 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 8
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 7
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 7
Северсталь ПАО - Severstal 478 7
Абсолют Банк 230 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 7
Bayer AG - Байер 83 7
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 7
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
Ак Барс Банк 272 5
Русагро Группа Компаний 277 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 3
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 3
ЦентроКредит АКБ 18 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Первый Инвестиционный Банк 4 2
Совкомбанк ПАО 256 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 39 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
Евроазиатский инвестиционный Банк 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 6
SafeTech - PayControl 44 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 2
WhatsApp Messenger 1081 1
Google Gmail 946 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 30 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
АК Барс 360 1 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Microsoft Exchange 1714 1
Apple iPad 3860 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
MasterCard SecureCode 79 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Windows 15657 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
Citi - Citibank Online 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Arudit Security - SoftControl 8 1
Демидов Сергей 127 13
Палей Лев 50 9
Гадарь Дмитрий 26 8
Севостьянов Александр 15 7
Горбатько Александр 105 7
Василенко Александр 89 7
Луганцев Александр 51 7
Курбатов Владимир 35 7
Шойтов Александр 78 7
Войлуков Алексей 18 7
Корзун Александр 12 7
Мельников Максим 31 7
Путин Сергей 63 7
Дилбарян Павел 26 7
Нуйкин Андрей 47 7
Мусич Роман 28 7
Плешков Алексей 67 7
Бенгин Владимир 34 7
Гусев Сергей 42 7
Воробьев Артем 26 7
Ерин Андрей 22 7
Степанов Андрей 30 7
Ложкин Руслан 34 7
Янов Алексей 8 7
Кульпин Андрей 7 6
Бычков Александр 40 3
Иванов Сергей 388 3
Валеев Рафаэль 11 3
Алперин Семен 5 3
Гусев Алексей 19 3
Данченков Александр 7 3
Даровских Виталий 7 3
Старостин Георгий 23 3
Верестникова Дарья 33 2
Нагаев Олег 30 2
Акимов Евгений 38 2
Шубин Иван 7 2
Кишова Алина 4 2
Яшкин Вячеслав 6 2
Тесленко Евгений 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 144208 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Европа Восточная 3075 1
Палестина - Сектор Газа 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Израиль 2730 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Швейцария - Давос 73 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 28
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 10
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Аудит - аудиторский услуги 2659 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 5 1
Made in China - Сделано в Китае 33 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 20 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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