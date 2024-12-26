Касимов Вячеслав
Касимов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 127 13
|Палей Лев 50 9
|Гадарь Дмитрий 26 8
|Севостьянов Александр 15 7
|Горбатько Александр 105 7
|Василенко Александр 89 7
|Луганцев Александр 51 7
|Курбатов Владимир 35 7
|Шойтов Александр 78 7
|Войлуков Алексей 18 7
|Корзун Александр 12 7
|Мельников Максим 31 7
|Путин Сергей 63 7
|Дилбарян Павел 26 7
|Нуйкин Андрей 47 7
|Мусич Роман 28 7
|Плешков Алексей 67 7
|Бенгин Владимир 34 7
|Гусев Сергей 42 7
|Воробьев Артем 26 7
|Ерин Андрей 22 7
|Степанов Андрей 30 7
|Ложкин Руслан 34 7
|Янов Алексей 8 7
|Кульпин Андрей 7 6
|Бычков Александр 40 3
|Иванов Сергей 388 3
|Валеев Рафаэль 11 3
|Алперин Семен 5 3
|Гусев Алексей 19 3
|Данченков Александр 7 3
|Даровских Виталий 7 3
|Старостин Георгий 23 3
|Верестникова Дарья 33 2
|Нагаев Олег 30 2
|Акимов Евгений 38 2
|Шубин Иван 7 2
|Кишова Алина 4 2
|Яшкин Вячеслав 6 2
|Тесленко Евгений 4 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 13
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Forrester Research 821 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
|МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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