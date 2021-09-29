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Плешков Алексей


29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 2
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
21.11.2019 Зачем нужна информационная безопасность, если вас все равно взломают 2
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 3
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.11.2017 В центре информационной безопасности по-прежнему стоит человек 2
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
18.11.2016 Цифровая революция породила новые угрозы 2
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 2
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
20.05.2016 Как меняется роль ИБ в финансовом секторе 3
28.04.2016 ИБ в финансовом секторе: взрывы банкоматов и мобильные угрозы 3
18.04.2016 Круглый стол CNews. «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
11.04.2016 Круглый стол CNews: «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
08.12.2015 Что происходит с корпоративной ИБ сегодня 2
26.11.2015 Информационная безопасность: на подходе новое поколение защитных систем 2
24.11.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 2
18.08.2015 Конференция CNews: «Безопасность бизнеса. Технологии 2015» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
17.04.2015 Инфобезопасность в финсекторе: считайте риски и создавайте защиту 1
11.12.2014 Круглый стол: Оценка ИБ-рисков без постоянного самотестирования не работает 7

Публикаций - 42, упоминаний - 64

Плешков Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Ланит ГК 1160 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Instabank - Инстабанк 12 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
IBM 3557 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Microsoft Corporation 11168 5
Samsung Electronics 5730 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Fortinet 288 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
ОТР 135 2
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Yandex - Яндекс 4103 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Skybox Security 19 1
Конфидент 56 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Монитор безопасности 69 1
Telegram Group 702 1
Крок 1221 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Газпромбанк - ГПБ 693 32
ВТБ Банк Москвы 372 11
Пробизнесбанк АКБ 109 10
МДМ Банк 150 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 9
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
ВТБ24 583 8
Медскан 12 7
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 6
Глобэкс банк 28 6
Башнефть ПАО АНК 90 6
Росводоканал 44 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
DHL Express 82 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
X5 Group 600 4
Черкизово ГК 73 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Норникель - Норильский никель 178 3
Открытие ФК 538 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 1
Лукойл-Информ 73 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 6
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Счётная палата РФ 461 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 22
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 42 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
DeviceLock DLP 42 2
Apple iPad mini 375 2
Google Android 10751 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 1
Atos BullSequana Edge 12 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Atos AntiCOVID 2 1
Алябьев Андрей 27 17
Хрусталев Александр 31 12
Скородумов Олег 17 11
Воробьев Артем 14 10
Сафронов Юрий 61 9
Базалей Наталья 14 9
Чекель Павел 15 9
Мухин Максим 18 9
Леоничев Алексей 14 9
Кравченко Денис 24 9
Муравлев Александр 15 9
Елистратов Николай 90 9
Тищенко Юрий 14 9
Потёмкин Роман 20 9
Клеев Владимир 9 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Шалимов Александр 9 8
Грибанов Юрий 24 8
Патрин Максим 31 8
Атанесов Саргис 13 8
Смирнов Александр 44 8
Свердлов Михаил 29 8
Китляр Владимир 19 7
Пашнин Роман 10 7
Демидов Сергей 50 7
Спиридонов Александр 35 7
Нестеров Алексей 79 7
Герасимов Александр 40 7
Мехришвили Александр 11 7
Румянцева Ольга 45 7
Яшин Леонид 20 7
Разгуляев Валерий 18 6
Бугаев Леонид 11 6
Калюжный Игорь 24 6
Дюгаев Евгений 12 6
Серебряков Виктор 42 6
Николаев Евгений 13 6
Нуйкин Андрей 27 6
Путин Сергей 36 6
Мунтян Алексей 7 6
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Казахстан - Республика 2650 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - Республика Крым 626 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Уфа 648 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 12 1
Apps4All 25 7
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2197 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews AWARDS 292 17
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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