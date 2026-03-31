Индексная книга (каталог) CNews*
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Плешков Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 68, упоминаний - 71
Плешков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 129 28
|Скородумов Анатолий 65 24
|Нестеров Алексей 175 20
|Алябьев Андрей 27 20
|Натрусов Артем 313 20
|Чаркин Евгений 317 20
|Воробьев Артем 26 19
|Шойтов Александр 116 19
|Луганцев Александр 51 19
|Шадаев Максут 1210 18
|Козлов Михаил 182 17
|Хрусталев Александр 33 17
|Свердлов Михаил 33 16
|Сафронов Юрий 68 16
|Рахтеенко Владимир 42 15
|Фридман Илья 42 15
|Гуральников Сергей 164 15
|Меденцев Константин 106 14
|Шевченко Владимир 153 13
|Васильев Александр 72 13
|Ульянов Николай 176 13
|Козак Николай 209 13
|Пшиченко Дмитрий 49 13
|Родин Константин 34 13
|Аксенов Олег 62 13
|Путин Сергей 73 13
|Нуйкин Андрей 50 13
|Абакумов Евгений 227 13
|Соловьев Алексей 97 12
|Васильев Владислав 59 12
|Мискевич Евгений 50 12
|Евраев Михаил 266 12
|Леонов Алексей 96 12
|Ходаков Сергей 42 12
|Ежов Василий 48 12
|Карпунин Алексей 51 12
|Скородумов Олег 17 12
|Павлов Александр 121 12
|Саркисов Тигран 42 12
|Чебунина Ольга 31 12
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.