Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Плешков Алексей

СОБЫТИЯ


31.03.2026 Знаменитая ИТ-компания ушла в убыток почти на миллиард рублей 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 2
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 2
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
21.11.2019 Зачем нужна информационная безопасность, если вас все равно взломают 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.11.2017 В центре информационной безопасности по-прежнему стоит человек 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
18.11.2016 Цифровая революция породила новые угрозы 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1

Публикаций - 68, упоминаний - 71

Плешков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
9594 20
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 17
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 16
АйТи Бастион - IT Bastion 154 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 14
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 13
Ланит Интеграция 219 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 13
Rimini Street 77 13
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 13
Центр2М - Center2М 67 12
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 12
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 12
Schneider Electric 614 12
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 12
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 12
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 12
Такском - Taxcom 256 12
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 11
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 9
Instabank - Инстабанк 24 9
Ростелеком 10948 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 9
Citrix Systems 868 9
ОТР ГК - ОТР 2000 227 9
Webmoney - Вебмани.Ру 547 9
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Развитие Бизнеса / Ру 81 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 57
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 32
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 24
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 20
Bayer AG - Байер 85 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 17
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 17
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 16
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 15
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
Абсолют Банк 249 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 14
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 14
36,6 - аптечная сеть 96 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 12
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 12
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 12
Глобэкс банк 47 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
Фора Банк 86 12
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 12
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Ингосстрах СПАО 478 12
Visa International 1993 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Федеральное казначейство России 1949 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 21
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 12
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 12
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 12
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 12
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 11
Стандартизация - Standardization 2339 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 9
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 9
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
1С:ERP Управление предприятием 841 12
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 7
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 3
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Совкомбанк - ЧатБанк - Сова Корпоративный чат-бот 6 2
Google Android 15244 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
DeviceLock DLP 82 2
Apple iPad mini 430 2
Atos Bull Sequana 27 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 22 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
Киберника Сибрус - мессенджер 29 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Luxms BI 119 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
Salesforce - Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 3 1
MinIO 28 1
Atos AntiCOVID 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
Демидов Сергей 129 28
Скородумов Анатолий 65 24
Нестеров Алексей 175 20
Алябьев Андрей 27 20
Натрусов Артем 313 20
Чаркин Евгений 317 20
Воробьев Артем 26 19
Шойтов Александр 116 19
Луганцев Александр 51 19
Шадаев Максут 1210 18
Козлов Михаил 182 17
Хрусталев Александр 33 17
Свердлов Михаил 33 16
Сафронов Юрий 68 16
Рахтеенко Владимир 42 15
Фридман Илья 42 15
Гуральников Сергей 164 15
Меденцев Константин 106 14
Шевченко Владимир 153 13
Васильев Александр 72 13
Ульянов Николай 176 13
Козак Николай 209 13
Пшиченко Дмитрий 49 13
Родин Константин 34 13
Аксенов Олег 62 13
Путин Сергей 73 13
Нуйкин Андрей 50 13
Абакумов Евгений 227 13
Соловьев Алексей 97 12
Васильев Владислав 59 12
Мискевич Евгений 50 12
Евраев Михаил 266 12
Леонов Алексей 96 12
Ходаков Сергей 42 12
Ежов Василий 48 12
Карпунин Алексей 51 12
Скородумов Олег 17 12
Павлов Александр 121 12
Саркисов Тигран 42 12
Чебунина Ольга 31 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Европа Восточная 3138 16
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 8
Казахстан - Республика 6048 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - УФО - Челябинская область 1512 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Европа 24964 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 64
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 12
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 12
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 11
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
Черкизон - Черкизовский рынок 178 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
CNews Инновация года - награда 155 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Vanson Bourne 49 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 40
CNews AWARDS - награда 571 31
CNews APPWards 36 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 15
CNews FORUM Кейсы 313 8
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 7
CNews Баттл 69 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще