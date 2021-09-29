Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Плешков Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 64
Плешков Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алябьев Андрей 27 17
|Хрусталев Александр 31 12
|Скородумов Олег 17 11
|Воробьев Артем 14 10
|Сафронов Юрий 61 9
|Базалей Наталья 14 9
|Чекель Павел 15 9
|Мухин Максим 18 9
|Леоничев Алексей 14 9
|Кравченко Денис 24 9
|Муравлев Александр 15 9
|Елистратов Николай 90 9
|Тищенко Юрий 14 9
|Потёмкин Роман 20 9
|Клеев Владимир 9 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Шалимов Александр 9 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Патрин Максим 31 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Смирнов Александр 44 8
|Свердлов Михаил 29 8
|Китляр Владимир 19 7
|Пашнин Роман 10 7
|Демидов Сергей 50 7
|Спиридонов Александр 35 7
|Нестеров Алексей 79 7
|Герасимов Александр 40 7
|Мехришвили Александр 11 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Яшин Леонид 20 7
|Разгуляев Валерий 18 6
|Бугаев Леонид 11 6
|Калюжный Игорь 24 6
|Дюгаев Евгений 12 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Николаев Евгений 13 6
|Нуйкин Андрей 27 6
|Путин Сергей 36 6
|Мунтян Алексей 7 6
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2197 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769757, в очереди разбора - 673441.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769757, в очереди разбора - 673441.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru