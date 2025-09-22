Разделы

Норникель ОЦО Общий центр обслуживания НН-Инфоком Норникель Спутник НН-Спутник Нортех Норникель Технические сервисы

Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы

«Норникель Спутник» оказывает экспертную поддержку предприятиям российской горно-металлургической отрасли

 

 

"Цифровизация «снизу вверх». Опыт Норникель дооснащения, обновление инфраструктуры и цифровизации производства от бизнес-кейсов", Александр Васильев, Начальник управления центра развития цифровых технологий, Норникель, данные мая 2023 года

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 236 956 664 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 236 956 664 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 212 735 678 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 22 094 253 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 «Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению виртуализации zVirt 1
11.12.2024 «Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt 1
21.11.2024 «Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
02.07.2024 НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации 1
23.05.2024 Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 2
27.03.2024 Алексей Лямин, Василий Корнейчук -

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

 2
26.02.2024 Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности 1
19.12.2023 Пользователями первого российского корпоративного супераппа «Суперника» стали уже 40 тыс. сотрудников компаний «Норникеля» из 22 городов 1
16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
11.10.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2023 «Норникель спутник» завершил проект по автоматизации ключевых процессов КИСМ 2
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
15.09.2023 «Норникель» и «Лаборатория Касперского» договорились о развитии сотрудничества в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.08.2023 «Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA 4
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
25.04.2023 «Норникель» автоматизировал склады Кольской ГМК и Заполярного филиала 1
29.08.2022 Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии 1
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 1
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 1
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1

Публикаций - 64, упоминаний - 70

