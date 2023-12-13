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|13.12.2023
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Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование»
электроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», в партнерстве с ООО «ТД «Просвещение-регион», интегратором комплексного оснащения образовательных организаций, поставил специализированное решение «RFID инвентаризация» для моментального учета школьного инвентаря в пять новых школ Калужской, Белгородской и Самарской областей в рамках нацпроекта «Образование», курируемого Минпросвещения России.
|29.09.2023
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Security Vision выпустила новую версию модуля «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision
Security Vision выпустила новую версию модуля «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. В Security Vision 5 реализованы наиболее востребованные методы инвентаризации, такие как сбор сведений безагенским способом или импорт информации п
|04.04.2023
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Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация»
Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля «Управление активами и инвентаризация», предназначенного для для автоматизации и роботизации практически любых процессов управления инвентаризацией технических и логических объектов инфраструктуры. В продукт добавлен
|27.04.2022
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«Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону
бинеты, технические и архивные помещения. Каждый филиал включен в единую структуру, соблюдающую требования учета основных средств муниципальных учреждений, в рамках которой предусмотрена обязательная инвентаризация. Задача инвентаризации заключается в выявлении фактического наличия активов и сопоставлении с данными регистров бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет МФЦ ведется согласно инст
|01.03.2022
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Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей
, чем зрелый SIEM. Последний отвечает за анализ событий, система инвентаризации — за анализ состояний систем и их защищенности. Как и во всех других наших продуктах, в продукте «Управление активами и инвентаризация» платформы Security Vision мы придерживались объектно-ориентированного подхода. Это означает, что все сущности в системе, будь то информационные системы, технические средства, по
|01.03.2022
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«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision
«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. Как все продукты на платформе Security Vision, этот модуль создавался с позиций объектно-ориентированного подхода. Все сущности в системе, будь то
|04.08.2021
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«Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация»
Компания «Альбатрос» начинает инвентаризацию основных средств и инженерного оборудования на обслуживаемых объектах с коробочным решением «RFID инвентаризация» «Микрона», российского производителя и экспортера микроэлектроники. Решение было приобретено в интернет-магазине производителя, стоимость одного комплекта составляет 199 тыс. ру
|13.07.2015
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Axelot обновила решение «1С:Инвентаризация и управление имуществом»
Компания Axelot представила масштабное обновление программного продукта «1С:Инвентаризация и управление имуществом». Как сообщили CNews в Axelot, в редакции 2.0.5 пользователям стал доступен ряд новых возможностей, а уже имеющийся функционал был оптимизирован. Программ
|04.09.2014
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Вышла новая редакция системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом»
Компания Axelot объявила о выходе новой редакции системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом». Редакция 2.0 конфигурации «1С:Инвентаризация и управление имуществом» позволит предприятиям оптимизировать управления имуществом, проведение инве
|21.10.2013
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Клиентам Softline теперь доступна бесплатная инвентаризация ИТ-активов
компании. Для эффективной работы «Softline клиента» необходима установка программы-агента (доступна для скачивания в соответствующем разделе сервиса) на всех компьютерах заказчика, где запланирована инвентаризация и учет используемого ПО. Агент проводит автоматическую инвентаризацию ПК и отправляет данные в «Softline клиент», который производит сравнение учтённых лицензий и имеющегося на П
|20.08.2012
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Программный комплекс «Код Безопасности: Инвентаризация» версии 2.2 поступил в продажу
Компания «Код Безопасности» объявила о доступности для приобретения продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» 2.2 — программного комплекса, предназначенного для сбора, обработки и систематизации информации о программном и аппаратном обеспечении компании. Новая версия позволяет системным
|20.04.2012
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«Код Безопасности:Инвентаризация» используется в ИС Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа
Программный продукт «Код Безопасности: Инвентаризация» внедрен в инфраструктуру «Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа» (ФГУП РЧЦ ДФО) для выполнения задачи сохранения лицензионной чистоты и инвентаризации ресу
|28.10.2011
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Вышел технический релиз новой версии продукта «Код Безопасности: Инвентаризация»
Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе «Код Безопасности: Инвентаризация» 2.1 — обновленной версии программного продукта, предназначенного для автоматизированного учета программного и аппаратного обеспечения в компании. Технический релиз новой версии
|29.09.2011
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Новая версия продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России
Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России в подтверждение выданному ранее сертификату (№2098) на соответствие требованиям по 4-му уровню контроля отсутствия недекларированны
|08.11.2010
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Новая сертифицированная версия продукта «Код безопасности: Инвентаризация» поступила в продажу
Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия (1.6) продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» успешно прошла инспекционный контроль в ФСТЭК России и подтвердила свое соотв
|01.09.2010
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Новая версия программы «Код безопасности: Инвентаризация» поступила в продажу
Компания «Код безопасности» (ГК «Информзащита») объявила о том, что 1 сентября 2010 г. в продажу поступила новая версия программного продукта «Код безопасности: Инвентаризация». «Код Безопасности: Инвентаризация» представляет собой продукт, предназначенный для сбора, обработки и систематизации информации о программном и аппаратном обеспечении, у
Инвентаризация и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 2996 10
|Шадаев Максут 853 9
|Слышкин Василий 123 8
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|Труненков Сергей 34 7
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|Ципорин Павел 92 6
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|Цырюльников Алексей 8 6
|Херсонцев Алексей 82 6
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|Мартынова Елена 73 6
|Шпак Василий 169 6
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|Савинов Олег 6 5
|Низник Александр 19 4
|Рыбаков Сергей 29 4
|Токарева Мария 8 4
|Кузнецов Сергей 151 4
|Хасин Евгений 16 4
|Натрусов Артем 259 3
|Рахметов Руслан 46 3
|Сергеев Сергей 111 3
|Хасьянова Гульнара 135 3
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|Осокина Полина 25 3
|Гурьев Василий 8 3
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