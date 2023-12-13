Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование» электроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», в партнерстве с ООО «ТД «Просвещение-регион», интегратором комплексного оснащения образовательных организаций, поставил специализированное решение «RFID инвентаризация» для моментального учета школьного инвентаря в пять новых школ Калужской, Белгородской и Самарской областей в рамках нацпроекта «Образование», курируемого Минпросвещения России.

Security Vision выпустила новую версию модуля «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision Security Vision выпустила новую версию модуля «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. В Security Vision 5 реализованы наиболее востребованные методы инвентаризации, такие как сбор сведений безагенским способом или импорт информации п

Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация» Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля «Управление активами и инвентаризация», предназначенного для для автоматизации и роботизации практически любых процессов управления инвентаризацией технических и логических объектов инфраструктуры. В продукт добавлен

«Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону бинеты, технические и архивные помещения. Каждый филиал включен в единую структуру, соблюдающую требования учета основных средств муниципальных учреждений, в рамках которой предусмотрена обязательная инвентаризация. Задача инвентаризации заключается в выявлении фактического наличия активов и сопоставлении с данными регистров бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет МФЦ ведется согласно инст

Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей , чем зрелый SIEM. Последний отвечает за анализ событий, система инвентаризации — за анализ состояний систем и их защищенности. Как и во всех других наших продуктах, в продукте «Управление активами и инвентаризация» платформы Security Vision мы придерживались объектно-ориентированного подхода. Это означает, что все сущности в системе, будь то информационные системы, технические средства, по

«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision «Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. Как все продукты на платформе Security Vision, этот модуль создавался с позиций объектно-ориентированного подхода. Все сущности в системе, будь то

«Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация» Компания «Альбатрос» начинает инвентаризацию основных средств и инженерного оборудования на обслуживаемых объектах с коробочным решением «RFID инвентаризация» «Микрона», российского производителя и экспортера микроэлектроники. Решение было приобретено в интернет-магазине производителя, стоимость одного комплекта составляет 199 тыс. ру

Axelot обновила решение «1С:Инвентаризация и управление имуществом» Компания Axelot представила масштабное обновление программного продукта «1С:Инвентаризация и управление имуществом». Как сообщили CNews в Axelot, в редакции 2.0.5 пользователям стал доступен ряд новых возможностей, а уже имеющийся функционал был оптимизирован. Программ

Вышла новая редакция системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом» Компания Axelot объявила о выходе новой редакции системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом». Редакция 2.0 конфигурации «1С:Инвентаризация и управление имуществом» позволит предприятиям оптимизировать управления имуществом, проведение инве

Клиентам Softline теперь доступна бесплатная инвентаризация ИТ-активов компании. Для эффективной работы «Softline клиента» необходима установка программы-агента (доступна для скачивания в соответствующем разделе сервиса) на всех компьютерах заказчика, где запланирована инвентаризация и учет используемого ПО. Агент проводит автоматическую инвентаризацию ПК и отправляет данные в «Softline клиент», который производит сравнение учтённых лицензий и имеющегося на П

Программный комплекс «Код Безопасности: Инвентаризация» версии 2.2 поступил в продажу Компания «Код Безопасности» объявила о доступности для приобретения продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» 2.2 — программного комплекса, предназначенного для сбора, обработки и систематизации информации о программном и аппаратном обеспечении компании. Новая версия позволяет системным

«Код Безопасности:Инвентаризация» используется в ИС Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа Программный продукт «Код Безопасности: Инвентаризация» внедрен в инфраструктуру «Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа» (ФГУП РЧЦ ДФО) для выполнения задачи сохранения лицензионной чистоты и инвентаризации ресу

Вышел технический релиз новой версии продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе «Код Безопасности: Инвентаризация» 2.1 — обновленной версии программного продукта, предназначенного для автоматизированного учета программного и аппаратного обеспечения в компании. Технический релиз новой версии

Новая версия продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России в подтверждение выданному ранее сертификату (№2098) на соответствие требованиям по 4-му уровню контроля отсутствия недекларированны

Новая сертифицированная версия продукта «Код безопасности: Инвентаризация» поступила в продажу Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия (1.6) продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» успешно прошла инспекционный контроль в ФСТЭК России и подтвердила свое соотв