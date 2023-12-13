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Индексная книга (каталог) CNews*
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Инвентаризация Пересортица Инвентарные книги Инвентарные операции Inventory


  • EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами
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13.12.2023 Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование»

электроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», в партнерстве с ООО «ТД «Просвещение-регион», интегратором комплексного оснащения образовательных организаций, поставил специализированное решение «RFID инвентаризация» для моментального учета школьного инвентаря в пять новых школ Калужской, Белгородской и Самарской областей в рамках нацпроекта «Образование», курируемого Минпросвещения России.

29.09.2023 Security Vision выпустила новую версию модуля «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision

Security Vision выпустила новую версию модуля «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. В Security Vision 5 реализованы наиболее востребованные методы инвентаризации, такие как сбор сведений безагенским способом или импорт информации п
04.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация»

Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля «Управление активами и инвентаризация», предназначенного для для автоматизации и роботизации практически любых процессов управления инвентаризацией технических и логических объектов инфраструктуры. В продукт добавлен
27.04.2022 «Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону

бинеты, технические и архивные помещения. Каждый филиал включен в единую структуру, соблюдающую требования учета основных средств муниципальных учреждений, в рамках которой предусмотрена обязательная инвентаризация. Задача инвентаризации заключается в выявлении фактического наличия активов и сопоставлении с данными регистров бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет МФЦ ведется согласно инст
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей

, чем зрелый SIEM. Последний отвечает за анализ событий, система инвентаризации — за анализ состояний систем и их защищенности. Как и во всех других наших продуктах, в продукте «Управление активами и инвентаризация» платформы Security Vision мы придерживались объектно-ориентированного подхода. Это означает, что все сущности в системе, будь то информационные системы, технические средства, по
01.03.2022 «Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision

«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. Как все продукты на платформе Security Vision, этот модуль создавался с позиций объектно-ориентированного подхода. Все сущности в системе, будь то

04.08.2021 «Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация»

Компания «Альбатрос» начинает инвентаризацию основных средств и инженерного оборудования на обслуживаемых объектах с коробочным решением «RFID инвентаризация» «Микрона», российского производителя и экспортера микроэлектроники. Решение было приобретено в интернет-магазине производителя, стоимость одного комплекта составляет 199 тыс. ру
13.07.2015 Axelot обновила решение «1С:Инвентаризация и управление имуществом»

Компания Axelot представила масштабное обновление программного продукта «1С:Инвентаризация и управление имуществом». Как сообщили CNews в Axelot, в редакции 2.0.5 пользователям стал доступен ряд новых возможностей, а уже имеющийся функционал был оптимизирован. Программ
04.09.2014 Вышла новая редакция системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом»

Компания Axelot объявила о выходе новой редакции системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом». Редакция 2.0 конфигурации «1С:Инвентаризация и управление имуществом» позволит предприятиям оптимизировать управления имуществом, проведение инве
21.10.2013 Клиентам Softline теперь доступна бесплатная инвентаризация ИТ-активов

компании. Для эффективной работы «Softline клиента» необходима установка программы-агента (доступна для скачивания в соответствующем разделе сервиса) на всех компьютерах заказчика, где запланирована инвентаризация и учет используемого ПО. Агент проводит автоматическую инвентаризацию ПК и отправляет данные в «Softline клиент», который производит сравнение учтённых лицензий и имеющегося на П
20.08.2012 Программный комплекс «Код Безопасности: Инвентаризация» версии 2.2 поступил в продажу

Компания «Код Безопасности» объявила о доступности для приобретения продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» 2.2 — программного комплекса, предназначенного для сбора, обработки и систематизации информации о программном и аппаратном обеспечении компании. Новая версия позволяет системным
20.04.2012 «Код Безопасности:Инвентаризация» используется в ИС Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа

Программный продукт «Код Безопасности: Инвентаризация» внедрен в инфраструктуру «Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа» (ФГУП РЧЦ ДФО) для выполнения задачи сохранения лицензионной чистоты и инвентаризации ресу
28.10.2011 Вышел технический релиз новой версии продукта «Код Безопасности: Инвентаризация»

Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе «Код Безопасности: Инвентаризация» 2.1 — обновленной версии программного продукта, предназначенного для автоматизированного учета программного и аппаратного обеспечения в компании. Технический релиз новой версии

29.09.2011 Новая версия продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России

Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России в подтверждение выданному ранее сертификату (№2098) на соответствие требованиям по 4-му уровню контроля отсутствия недекларированны
08.11.2010 Новая сертифицированная версия продукта «Код безопасности: Инвентаризация» поступила в продажу

Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия (1.6) продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» успешно прошла инспекционный контроль в ФСТЭК России и подтвердила свое соотв
01.09.2010 Новая версия программы «Код безопасности: Инвентаризация» поступила в продажу

Компания «Код безопасности» (ГК «Информзащита») объявила о том, что 1 сентября 2010 г. в продажу поступила новая версия программного продукта «Код безопасности: Инвентаризация». «Код Безопасности: Инвентаризация» представляет собой продукт, предназначенный для сбора, обработки и систематизации информации о программном и аппаратном обеспечении, у

Публикаций - 459, упоминаний - 469

Инвентаризация и организации, системы, технологии, персоны:

7774 93
Microsoft Corporation 24198 53
SAP SE 5142 31
1С-Рарус 861 28
Oracle Corporation 6553 19
Код Безопасности 547 17
Softline - Софтлайн 2464 17
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 752 17
Ростелеком 10849 17
Broadcom - VMware 2280 16
IBM - International Business Machines Corp 9367 16
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 127 16
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 48 15
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 143 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8484 10
HP Inc. 5634 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1433 9
АйТи 1339 9
Информзащита 703 9
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Cisco Systems 5033 8
Huawei 3741 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 964 8
Крок - Croc 1766 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 771 7
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт 107 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 936 6
Ivanti - ранее LANDesk 79 6
Arbyte - Арбайт Компьютерз 104 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 613 6
Ростелеком - Глобус-телеком 226 6
SoftwareONE Group 104 6
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 64 5
МегаФон 8044 5
КАМИС 19 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4593 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 312 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1684 5
РЖД - Российские железные дороги 1808 15
НСПК - Национальная система платежных карт 757 9
Лента - Сеть розничной торговли 1938 8
Почта России ПАО 2024 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6690 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6831 7
Газпром ПАО 1265 7
ГПБ - Газпромбанк 1036 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 462 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2086 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2673 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 323 5
Россети Ленэнерго 1700 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 326 4
Евросеть 1403 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 392 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 479 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 954 4
Caterpillar - 88 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 266 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 410 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 834 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 3
Роснефть НК - нефтяная компания 505 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 204 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 416 2
Абсолют Банк 218 2
Альфа-Банк 1700 2
Связной ГК 1360 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 385 2
Toyota Motor - Denso Corporation 34 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 254 2
X5 Group - Перекрёсток 498 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 282 2
Открытие ФК - Росгосстрах 335 2
Открытие ФК - Банк Открытие 528 2
Дикси - Сеть магазинов 145 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10745 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3562 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5527 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4410 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4222 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2976 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2381 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1147 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5189 11
Федеральное казначейство России 1671 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2694 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 266 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1837 8
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 43 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1779 7
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 33 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2866 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2613 7
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 55 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 745 7
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 146 6
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 48 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 109 6
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 78 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2272 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1833 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 240 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3183 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 742 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1021 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 415 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1289 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 152 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2864 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 170 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 166 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 668 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6193 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Ассоциация банков и страховщиков Кабардино-Балкарской республики 1 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 2 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 247 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 46 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 194 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 289 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60440 262
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28678 236
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45822 96
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28071 95
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2160 85
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9221 81
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11044 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24493 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23941 65
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16392 64
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22996 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10503 55
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4188 53
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10103 47
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1385 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9244 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6232 44
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14960 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11944 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15683 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19771 42
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11167 41
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 38
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1063 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10449 35
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 427 34
Оцифровка - Digitization 4246 34
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 473 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4720 33
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11837 33
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3255 32
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12319 32
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6798 31
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3289 30
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13380 30
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5746 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6763 26
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5375 26
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6291 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5589 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2199 38
Microsoft Windows 15167 36
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3942 27
Linux OS 9265 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1216 19
Google Android 13527 19
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 916 15
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 433 15
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 214 15
Microsoft Windows 2000 8661 15
1С:Розница 99 13
1С:WMS Логистика. Управление складом 67 13
Microsoft Office 3593 12
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 231 12
Код Безопасности - Инвентаризация 12 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 844 10
Microsoft Dynamics 1169 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4720 9
Microsoft SQL Server 1542 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 9
Apple iOS 7430 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3048 8
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 142 8
Apple iPhone 6 4862 7
Apple iPad 3812 7
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1055 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 557 6
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 6
Microsoft Azure 1376 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1179 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 766 6
Depositphotos - фотобанк 423 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 597 6
1С:ERP Управление предприятием 466 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 905 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2386 5
Код Безопасности - vGate 65 5
Honeywell Metrologic 52 5
Путин Владимир 2996 10
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 494 3
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 335 3
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ЦУНБ им. Н. А. Некрасова - Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова 3 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
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РГУФКСМиТ - ГЦОЛИФК - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 1 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 70 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 49 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 231 1
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 1
РАН - Российская академия наук 1784 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 883 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1004 3
CNews AWARDS - награда 456 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 1 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Docflow 146 1
Positive Hack Days - PHDays 22 1
Gartner Midsize Enterprise Summit 1 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Масленица - Масленая неделя 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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