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Arbyte
Арбайт Компьютерз


21.06.2016 Настольные системы Arbyte Forte сертифицированы на совместимость с ОС Аstra Linux Special Edition 1
16.03.2016 ПО ALT Linux протестировали на оборудовании «Арбайт» 1
29.09.2014 Arbyte организовала службу по поддержке клиентов на базе системы LANDesk Service Desk 2
07.07.2014 Fireware WatchGuard позволит управлять и мониторить корпоративную сеть в реальном времени 1
03.06.2014 Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys 4
24.04.2014 Мобильный мир менеджера 1
20.03.2014 Arbyte предложила расчетную систему с водяным охлаждением 3
27.02.2014 Бизнес прощается с Windows XP 1
28.11.2013 Kaspi Bank автоматизировал процессы Service Desk для поддержки пользователей всего банка 1
11.11.2013 Мобилизация бизнеса продолжается: смартфоны или планшеты? 1
12.09.2013 «Белдорсвязь» управляет проектными документами с помощью Vitro-CAD 2
20.08.2013 «Нефтегазовые технологии» внедрили Vitro-CAD 2
24.07.2013 Arbyte представила новые модели графических станций на базе Nvidia Quadro K6000 2
12.03.2013 Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке 2
21.02.2013 Microsoft нашла мощных партнеров для продвижения Windows Azure в России 1
01.02.2013 «Башнефть» автоматизировала учет ИТ-активов с помощью Arbyte 8
20.12.2012 Облака: телекоммуникационный аутсорсинг 1
06.09.2012 «ЭР-Телеком» с помощью Arbyte автоматизировал управление ИТ-инфраструктурой 2
05.09.2012 LANDesk открыла четыре новых офиса в Восточной Европе 1
04.07.2012 «Русснефть» оптимизирует работу своей почтовой службы с помощью Arbyte 1
30.03.2012 Arbyte внедрила систему документооборота Vitro 2
06.02.2012 «Восточная техника» автоматизировала службу ИТ-поддержки с помощью LANDesk Service Desk 1
16.05.2011 24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011 1
25.04.2011 24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011 1
29.03.2011 «Тройка Диалог» автоматизировала управление ИТ-активами на базе LANDesk Asset Lifecycle Manager 3
03.03.2011 Arbyte займётся поставкой сетевых решений Netgear в России 5
02.03.2011 Arbyte автоматизировала учет для поставщика авиационного оборудования 4
07.02.2011 Arbyte предлагает СМБ новые сервисы для получения отчетов по используемому оборудованию и ПО 3
17.01.2011 В России доступна новая версия приложения для автоматизации службы техподдержки LANDesk Service Desk 1
12.11.2010 В аэропорту «Домодедово» внедрена новая система управления объектами КИС на базе LANDesk 4
27.07.2010 Arbyte выводит на рынок новые графические станции на базе Quadro FX от Nvidia 4
22.07.2010 Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation 4
08.06.2010 Arbyte представил новый компактный сервер Alkazar R2D56 3
21.04.2010 Arbyte анонсирует новую модель рабочей станции на базе AMD Opteron 6100 2
19.01.2010 Новые версии LANDesk Management Suite и LANDesk Security Suite доступны в России 2
02.09.2009 Arbyte представила обновленную модель сервера Alkazar R1D55 2
11.06.2009 Российская Arbyte продана американцам 10
11.06.2009 Sparxent завершил приобретение российских компаний Arbyte и Rikkon 6
08.04.2009 Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится 1
06.04.2009 Поможет ли ITSM выжить ИТ-отделам? 1

Публикаций - 53, упоминаний - 118

Arbyte упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2038 7
Microsoft Corporation 11168 5
Intel Corporation 4204 5
Крок 1221 3
Citrix Systems 571 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 88 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
VMware 1830 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 1
Онланта 75 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
АйТи 753 1
Bright Box - Брайт бокс 16 1
MONT - МОНТ 60 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Netgear 165 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 1
Google LLC 7177 1
SoftwareONE Group 97 1
Элком-Электро 3 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
BMC Software 40 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
WatchGuard Technologies 36 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
SAP SE 3220 1
Dell EMC 2419 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
IBM 3557 1
Softline - Софтлайн 1475 1
HP Inc. 2937 1
3779 1
ANSYS 35 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 112 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РТС - Фондовая биржа 168 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Tesla Motors 241 1
Утконос 99 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Caterpillar 33 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 15
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 6
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 4
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Workflow - Поток работ 57 1
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 42 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 40 1
SFF - Small Form Factor 53 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 37 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 23 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 20 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 33 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
DDR - Double data rate 1077 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Nvidia GeForce GTX 2081 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Windows XP 906 2
PTC Creo 30 2
Microsoft SQL Server 798 2
Linux OS 4276 2
Apple iOS 5742 2
Siemens Teamcenter 42 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 121 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Champ 4 1
SAP Mobile Platform 28 1
Microsoft Windows BitLocker 47 1
Microsoft Access 26 1
Microsoft Windows Server 2008 210 1
Microsoft Windows 2000 107 1
TP-Link Powerline 19 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Microsoft Excel 438 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 1
Microsoft Exchange 684 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Office 365 769 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Azure 1171 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Apple - App Store 2198 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft Office 1950 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Google Android 10751 1
Захаренко Максим 46 1
Орлик Сергей 66 1
Тебеньков Яков 10 1
Фролов Павел 39 1
Кононов Александр 4 1
Кулешов Алексей 27 1
Шелобков Алексей 12 1
Великожон Дмитрий 5 1
Малышев Игорь 13 1
Ершова Элеонора 31 1
Сытин Дмитрий 50 1
Pette Bob - Пэтт Боб 9 1
Меликов Ким 2 1
Ложечкин Александр 27 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Украина - Киев 476 2
Украина 3398 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Россия - Смоленск 240 1
Россия - Сибирь 881 1
Узбекистан - Республика 827 1
Чехия - Прага 68 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Польша - Варшава 36 1
Польша - Республика 834 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Европа 3788 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
IDC - International Data Corporation 2729 3
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
ABI Research 184 1
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