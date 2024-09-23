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Arbyte Арбайт Компьютерз

Arbyte - Арбайт Компьютерз

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Всего 11 дел, на cумму 27 021 641 ₽*

Судебные дела (11) на сумму 27 021 641 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 13 201 646 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 100 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.09.2024 Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

т времени и терпения, но мы четко понимаем, что через упорную работу можно достичь результатов, которые сделают для потребителя этот разрыв уже не таким заметным, как сегодня. Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство, но это требует времени, специализированного оборудования и значительных финансовых вложений CNews: Какие продукты компании сейчас наиболее вост
30.01.2017 «Арбайт» начала поставки VR-систем на базе российского ПО VR Concept

«Арбайт» объявила о начале поставок систем виртуальной реальности для решения индустриальных задач на базе российского программного обеспечения для виртуального прототипирования VR Concept. Как

21.06.2016 Настольные системы Arbyte Forte сертифицированы на совместимость с ОС Аstra Linux Special Edition

Производственно-технологическая компания «Арбайт», отечественный производитель и поставщик ИТ-систем для корпоративного рынка, и «НПО Р
16.03.2016 ПО ALT Linux протестировали на оборудовании «Арбайт»

Компания «Арбайт», отечественный производитель и поставщик ИТ-решений для корпоративного рынка, и компа
29.09.2014 Arbyte организовала службу по поддержке клиентов на базе системы LANDesk Service Desk

Группа Arbyte, отечественный производитель и поставщик ИТ-решений для корпоративного рынка, с 1 августа запустила программу поддержки клиентов, организованную на базе системы LANDesk Service Desk. Пер
03.06.2014 Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys

Группа Arbyte протестировала сервер виртуализации рабочих мест проектировщика, построенный на базе карт Nvidia GRID, на совместимость с отечественной CAE-системой нового поколения Fidesys. Об этом CNe
20.03.2014 Arbyte предложила расчетную систему с водяным охлаждением

Группа Arbyte представила новую высокопроизводительную расчетную систему с водяным охлаждением. Система Arbyte CADStation WS 652W построена на базе двухпроцессорной графической станции с двумя

24.07.2013 Arbyte представила новые модели графических станций на базе Nvidia Quadro K6000

Группа Arbyte представила модели профессиональных графических станций Arbyte CADStation WS400 и WS600 с новейшими профессиональными графическими картами Nvidia Quadro K6000 на архитектуре Keple
12.03.2013 Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке

Группа Arbyte, сервис-провайдер «ЮНИТ-Оргтехника» и разработчик свободного программного обеспечения

01.02.2013 «Башнефть» автоматизировала учет ИТ-активов с помощью Arbyte

АНК «Башнефть» и группа Arbyte завершили проект внедрения системы автоматизированного учета ИТ-активов нефтяной компании. Задача, которую перед исполнителями проекта поставила «Башнефть», состояла в создании автоматиз
06.09.2012 «ЭР-Телеком» с помощью Arbyte автоматизировал управление ИТ-инфраструктурой

Группа Arbyte, поставщик программных решений по управлению ИТ-инфраструктурой и обеспечению ее безопасности, и оператор телеком-услуг «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») объявили о завершении первог
04.07.2012 «Русснефть» оптимизирует работу своей почтовой службы с помощью Arbyte

Группа Arbyte, производитель и поставщик ИТ-решений для корпоративного сектора, объявила о завершении проекта по поставке и настройке балансировщика нагрузки в НК «Русснефть». С помощью нового оборудо
30.03.2012 Arbyte внедрила систему документооборота Vitro

Группа Arbyte, отечественный производитель и поставщик аппаратных и программных решений для корпоративного рынка, объявила о внедрении программного продукта Vitro для оптимизации документооборота. На

29.03.2011 «Тройка Диалог» автоматизировала управление ИТ-активами на базе LANDesk Asset Lifecycle Manager

Группа Arbyte, производитель и поставщик решений в области ИТ для корпоративных заказчиков, объявила о завершении очередного этапа проекта по автоматизации управления ИТ-активами в инвестиционной комп
03.03.2011 Arbyte займётся поставкой сетевых решений Netgear в России

Группа Arbyte, разработчик и поставщик решений в области ИТ для корпоративных заказчиков, сообщила о том, что в результате подписания партнерского соглашения с компанией Netgear – поставщиком инноваци
02.03.2011 Arbyte автоматизировала учет для поставщика авиационного оборудования

Группа Arbyte, разработчик и поставщик решений в области автоматизации деятельности предприятий, объявила об окончании проекта по внедрению системы автоматизированного учета в компании-поставщике авиа
07.02.2011 Arbyte предлагает СМБ новые сервисы для получения отчетов по используемому оборудованию и ПО

Группа Arbyte, поставщик программных решений по управлению ИТ-инфраструктурой и обеспечению ее безопасности, разработала новые сервисы, которые объединены под общим названием Start Services. Arbyte
12.11.2010 В аэропорту «Домодедово» внедрена новая система управления объектами КИС на базе LANDesk

Группа Arbyte объявила об успешном завершении проекта по внедрению системы управления объектами корпоративной информационной системы на базе программного комплекса LANDesk в Московском аэропорту «Домо
27.07.2010 Arbyte выводит на рынок новые графические станции на базе Quadro FX от Nvidia

Группа Arbyte, отечественный разработчик решений для CAD/CAM/CAE, объявила о выводе на рынок новых моделей профессиональных графических станций Arbyte CADStation на базе новейшего поколения гра
22.07.2010 Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation

Группа Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation. Как полагают в Arbyte, решение будет интересно компаниям, создающим собственную ИТ-с
08.06.2010 Arbyte представил новый компактный сервер Alkazar R2D56

Компания Arbyte, отечественный производитель серверов, СХД и специализированных решений для корпоративного рынка, представил новую модель компактного сервера Arbyte Alkazar R2D56. Система отличае
21.04.2010 Arbyte анонсирует новую модель рабочей станции на базе AMD Opteron 6100

Группа Arbyte представила новую модель профессиональной рабочей станции – Arbyte President 1500A на базе набора системной логики и процессоров АMD новейшего поколения. Двухпроцессорная система

02.09.2009 Arbyte представила обновленную модель сервера Alkazar R1D55

Компания Arbyte, отечественный производитель серверных систем и вычислительных комплексов для HPC (High-performance computing – «высокопроизводительных вычислений»), представила обновленную модель серве
11.06.2009 Российская Arbyte продана американцам

ий разработчик ИТ-решений для среднего бизнеса, 10 июня объявила о завершении приобретения компании Arbyte Group, российского поставщика ИТ-услуг, а также RIkkon – российской консалтинговой фир
11.06.2009 Sparxent завершил приобретение российских компаний Arbyte и Rikkon

Sparxent, разработчик ИТ-решений для среднего бизнеса, объявила о завершении приобретения компании Arbyte Group, российского поставщика ИТ-услуг, а также о приобретении RIkkon – российской кон
08.04.2009 Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится

Группа компаний Arbyte, дистрибутор компании Silicon Graphics (SGI) в России и странах СНГ, объявила о том, ч
24.03.2009 «Элком-Электро» строит систему управления на базе Microsoft Dynamics AX

Группа компаний Arbyte объявила о начале проекта по внедрению системы управления торговой и производственной

27.02.2009 «Городской Ипотечный Банк» выбрал LANDesk для управления ИТ-инфраструктурой.

Группа компаний Arbyte, поставщик и сертифицированный центр технической поддержки по решениям LANDesk в Росси
24.02.2009 БГТУ им. В.Г. Шухова развернул PLM-систему TeamCenter на оборудовании Arbyte

«Белгородский Государственный Технологический Университет им. В.Г. Шухова» внедрил PLM-систему TeamCenter, которая развернута на специализированном оборудовании Arbyte. Программно-аппаратное решение обеспечивает инновационный процесс обучения студентов передовым средствам проектирования наукоемкого оборудования. Институт технологического оборудования Б
25.11.2008 Arbyte начала поставку новых систем визуализации Nvidia Quadro Plex

Компания Arbyte объявила о начале поставок Nvidia Quadro Plex 2200 D2 и Nvidia Quadro Plex 2100 D4 – новых высокопроизводительных систем для визуализации. Новые системы позволят увеличить мощность рабоч
24.11.2008 Arbyte SC: персональный суперкомпьютер нового поколения

Группа компаний Arbyte начала поставки персональных суперкомпьютеров Arbyte SC нового поколения. Систе
30.09.2008 Arbyte Zeeger: однопроцессорный сервер для веб- и почтовых служб

Группа компаний Arbyte представила сервер для рынка телеком-услуг – Arbyte Zeeger. Он представляет соб
01.07.2008 Arbyte обновил модельный ряд профессиональных графических станций

енный производитель специализированных решений для САПР, объявил об обновлении модельного ряда профессиональных графических станций. Однопроцессорные графические станции начального и среднего уровней Arbyte CADStation 2хх и 4хх поставляются в новых корпусах, на базе новейших 2х-ядерных и 4х-ядерных процессоров Intel и профессиональных решений nVIDIA нового поколения. Также произошла смена п
27.02.2008 Обновлен модельный ряд графических станций Arbyte

Группа компаний Arbyte, отечественный производитель специализированных решений для САПР, объявила об обновлен
14.02.2008 Arbyte представил новую систему хранения данных

Группа компаний Arbyte, отечественный производитель вычислительных систем для корпоративных клиентов, объявил
12.12.2007 Arbyte выпустила высокопроизводительные вычислительные платформы

Группа компаний Arbyte представила новые высокопроизводительные вычислительные платформы на базе новых процес
10.09.2007 6 сентября прошла конференция «LANDesk. Управление процессами, ресурсами и безопасностью IT»

конференция «LANDesk. Управление процессами, ресурсами и безопасностью IT 2007», организованная ГК Arbyte - национальным дистрибутором и центром технической поддержки LANDesk в России и страна
30.01.2007 Arbyte заключила VAD-соглашение с Netaphor Software

ГК Arbyte объявила о подписании VAD-соглашения (Value-Added Distributor) с компанией Netaphor So
20.12.2006 Arbyte обновил модельный ряд профессиональных графических станций

Группа компаний Arbyte, отечественный производитель специализированных решений для САПР, объявила об обновлен
02.10.2006 Arbyte выпустил ПК с технологией Intel vPro

Группа Компаний Arbyte, отечественный производитель вычислительных систем для корпоративных клиентов, объявил

Публикаций - 120, упоминаний - 165

Arbyte и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 32
Ivanti - ранее LANDesk 100 21
Microsoft Corporation 25775 16
Nvidia Corp 4002 12
АйТи 1519 10
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 8
HP Inc. 5883 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
SAP SE 5601 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Крок - Croc 1964 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Apple Inc 13154 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 5
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 5
Broadcom - VMware 2610 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
HPE SGI - Silicon Graphics 390 4
SAS Institute 1082 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 3
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 3
Cisco Systems 5372 3
Check Point Software Technologies 829 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Информзащита 941 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
TerraLink - ТерраЛинк 292 3
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
КамАЗ Металлургия 6 3
МАИР - промышленная группа 9 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Маркетинг Союз 4 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 3
Гелиос-Отель 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Kaspi Bank 31 2
Handelsbanken 7 2
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 2
Tesla Motors 461 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Абсолют Банк 249 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 2
РЕСО Гарантия СК 53 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
АСК 49 1
Нефтегазовые технологии - инжиниринговая компания 1 1
Сафмар - Орскнефтеоргсинтез - ОНОС - Орский НПЗ 6 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Паллада ГК - Паллада торг 5 1
Искра НПО 6 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 30
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 24
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
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Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 11
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 7
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
DDR - Double data rate 3083 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 17
Arbyte CADStation 13 12
Linux OS 11533 11
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 29 10
Arbyte Alkazar 11 8
Intel Itanium 649 8
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 18 8
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 29 7
Microsoft Windows 16882 7
Nvidia Quadro GPU 279 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 5
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
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