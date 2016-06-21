Arbyte - Арбайт Компьютерз

Настольные системы Arbyte Forte сертифицированы на совместимость с ОС Аstra Linux Special Edition 1

Arbyte организовала службу по поддержке клиентов на базе системы LANDesk Service Desk 2

Fireware WatchGuard позволит управлять и мониторить корпоративную сеть в реальном времени 1

Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys 4

Мобильный мир менеджера 1

Arbyte предложила расчетную систему с водяным охлаждением 3

Бизнес прощается с Windows XP 1

Kaspi Bank автоматизировал процессы Service Desk для поддержки пользователей всего банка 1

Arbyte представила новые модели графических станций на базе Nvidia Quadro K6000 2

Microsoft нашла мощных партнеров для продвижения Windows Azure в России 1

LANDesk открыла четыре новых офиса в Восточной Европе 1

Arbyte внедрила систему документооборота Vitro 2

24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011 1

24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011 1

Arbyte займётся поставкой сетевых решений Netgear в России 5

Arbyte автоматизировала учет для поставщика авиационного оборудования 4

Arbyte предлагает СМБ новые сервисы для получения отчетов по используемому оборудованию и ПО 3

В России доступна новая версия приложения для автоматизации службы техподдержки LANDesk Service Desk 1

Arbyte выводит на рынок новые графические станции на базе Quadro FX от Nvidia 4

Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation 4

Arbyte представил новый компактный сервер Alkazar R2D56 3

Arbyte анонсирует новую модель рабочей станции на базе AMD Opteron 6100 2

Новые версии LANDesk Management Suite и LANDesk Security Suite доступны в России 2

Arbyte представила обновленную модель сервера Alkazar R1D55 2

Российская Arbyte продана американцам 10