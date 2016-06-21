Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Arbyte
Арбайт Компьютерз
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 118
Arbyte упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Захаренко Максим 46 1
|Орлик Сергей 66 1
|Тебеньков Яков 10 1
|Фролов Павел 39 1
|Кононов Александр 4 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Малышев Игорь 13 1
|Ершова Элеонора 31 1
|Сытин Дмитрий 50 1
|Pette Bob - Пэтт Боб 9 1
|Меликов Ким 2 1
|Ложечкин Александр 27 1
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768503, в очереди разбора - 672187.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768503, в очереди разбора - 672187.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru