Arbyte - Арбайт Компьютерз

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники т времени и терпения, но мы четко понимаем, что через упорную работу можно достичь результатов, которые сделают для потребителя этот разрыв уже не таким заметным, как сегодня. Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство, но это требует времени, специализированного оборудования и значительных финансовых вложений CNews: Какие продукты компании сейчас наиболее вост

«Арбайт» начала поставки VR-систем на базе российского ПО VR Concept «Арбайт» объявила о начале поставок систем виртуальной реальности для решения индустриальных задач на базе российского программного обеспечения для виртуального прототипирования VR Concept. Как

Настольные системы Arbyte Forte сертифицированы на совместимость с ОС Аstra Linux Special Edition Производственно-технологическая компания «Арбайт», отечественный производитель и поставщик ИТ-систем для корпоративного рынка, и «НПО Р

ПО ALT Linux протестировали на оборудовании «Арбайт» Компания «Арбайт», отечественный производитель и поставщик ИТ-решений для корпоративного рынка, и компа

Arbyte организовала службу по поддержке клиентов на базе системы LANDesk Service Desk Группа Arbyte, отечественный производитель и поставщик ИТ-решений для корпоративного рынка, с 1 августа запустила программу поддержки клиентов, организованную на базе системы LANDesk Service Desk. Пер

Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys Группа Arbyte протестировала сервер виртуализации рабочих мест проектировщика, построенный на базе карт Nvidia GRID, на совместимость с отечественной CAE-системой нового поколения Fidesys. Об этом CNe

Arbyte предложила расчетную систему с водяным охлаждением Группа Arbyte представила новую высокопроизводительную расчетную систему с водяным охлаждением. Система Arbyte CADStation WS 652W построена на базе двухпроцессорной графической станции с двумя

Arbyte представила новые модели графических станций на базе Nvidia Quadro K6000 Группа Arbyte представила модели профессиональных графических станций Arbyte CADStation WS400 и WS600 с новейшими профессиональными графическими картами Nvidia Quadro K6000 на архитектуре Keple

Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке Группа Arbyte, сервис-провайдер «ЮНИТ-Оргтехника» и разработчик свободного программного обеспечения

«Башнефть» автоматизировала учет ИТ-активов с помощью Arbyte АНК «Башнефть» и группа Arbyte завершили проект внедрения системы автоматизированного учета ИТ-активов нефтяной компании. Задача, которую перед исполнителями проекта поставила «Башнефть», состояла в создании автоматиз

«ЭР-Телеком» с помощью Arbyte автоматизировал управление ИТ-инфраструктурой Группа Arbyte, поставщик программных решений по управлению ИТ-инфраструктурой и обеспечению ее безопасности, и оператор телеком-услуг «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») объявили о завершении первог

«Русснефть» оптимизирует работу своей почтовой службы с помощью Arbyte Группа Arbyte, производитель и поставщик ИТ-решений для корпоративного сектора, объявила о завершении проекта по поставке и настройке балансировщика нагрузки в НК «Русснефть». С помощью нового оборудо

Arbyte внедрила систему документооборота Vitro Группа Arbyte, отечественный производитель и поставщик аппаратных и программных решений для корпоративного рынка, объявила о внедрении программного продукта Vitro для оптимизации документооборота. На

«Тройка Диалог» автоматизировала управление ИТ-активами на базе LANDesk Asset Lifecycle Manager Группа Arbyte, производитель и поставщик решений в области ИТ для корпоративных заказчиков, объявила о завершении очередного этапа проекта по автоматизации управления ИТ-активами в инвестиционной комп

Arbyte займётся поставкой сетевых решений Netgear в России Группа Arbyte, разработчик и поставщик решений в области ИТ для корпоративных заказчиков, сообщила о том, что в результате подписания партнерского соглашения с компанией Netgear – поставщиком инноваци

Arbyte автоматизировала учет для поставщика авиационного оборудования Группа Arbyte, разработчик и поставщик решений в области автоматизации деятельности предприятий, объявила об окончании проекта по внедрению системы автоматизированного учета в компании-поставщике авиа

Arbyte предлагает СМБ новые сервисы для получения отчетов по используемому оборудованию и ПО Группа Arbyte, поставщик программных решений по управлению ИТ-инфраструктурой и обеспечению ее безопасности, разработала новые сервисы, которые объединены под общим названием Start Services. Arbyte

В аэропорту «Домодедово» внедрена новая система управления объектами КИС на базе LANDesk Группа Arbyte объявила об успешном завершении проекта по внедрению системы управления объектами корпоративной информационной системы на базе программного комплекса LANDesk в Московском аэропорту «Домо

Arbyte выводит на рынок новые графические станции на базе Quadro FX от Nvidia Группа Arbyte, отечественный разработчик решений для CAD/CAM/CAE, объявила о выводе на рынок новых моделей профессиональных графических станций Arbyte CADStation на базе новейшего поколения гра

Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation Группа Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation. Как полагают в Arbyte, решение будет интересно компаниям, создающим собственную ИТ-с

Arbyte представил новый компактный сервер Alkazar R2D56 Компания Arbyte, отечественный производитель серверов, СХД и специализированных решений для корпоративного рынка, представил новую модель компактного сервера Arbyte Alkazar R2D56. Система отличае

Arbyte анонсирует новую модель рабочей станции на базе AMD Opteron 6100 Группа Arbyte представила новую модель профессиональной рабочей станции – Arbyte President 1500A на базе набора системной логики и процессоров АMD новейшего поколения. Двухпроцессорная система

Arbyte представила обновленную модель сервера Alkazar R1D55 Компания Arbyte, отечественный производитель серверных систем и вычислительных комплексов для HPC (High-performance computing – «высокопроизводительных вычислений»), представила обновленную модель серве

Российская Arbyte продана американцам ий разработчик ИТ-решений для среднего бизнеса, 10 июня объявила о завершении приобретения компании Arbyte Group, российского поставщика ИТ-услуг, а также RIkkon – российской консалтинговой фир

Sparxent завершил приобретение российских компаний Arbyte и Rikkon Sparxent, разработчик ИТ-решений для среднего бизнеса, объявила о завершении приобретения компании Arbyte Group, российского поставщика ИТ-услуг, а также о приобретении RIkkon – российской кон

Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится Группа компаний Arbyte, дистрибутор компании Silicon Graphics (SGI) в России и странах СНГ, объявила о том, ч

«Элком-Электро» строит систему управления на базе Microsoft Dynamics AX Группа компаний Arbyte объявила о начале проекта по внедрению системы управления торговой и производственной

«Городской Ипотечный Банк» выбрал LANDesk для управления ИТ-инфраструктурой. Группа компаний Arbyte, поставщик и сертифицированный центр технической поддержки по решениям LANDesk в Росси

БГТУ им. В.Г. Шухова развернул PLM-систему TeamCenter на оборудовании Arbyte «Белгородский Государственный Технологический Университет им. В.Г. Шухова» внедрил PLM-систему TeamCenter, которая развернута на специализированном оборудовании Arbyte. Программно-аппаратное решение обеспечивает инновационный процесс обучения студентов передовым средствам проектирования наукоемкого оборудования. Институт технологического оборудования Б

Arbyte начала поставку новых систем визуализации Nvidia Quadro Plex Компания Arbyte объявила о начале поставок Nvidia Quadro Plex 2200 D2 и Nvidia Quadro Plex 2100 D4 – новых высокопроизводительных систем для визуализации. Новые системы позволят увеличить мощность рабоч

Arbyte SC: персональный суперкомпьютер нового поколения Группа компаний Arbyte начала поставки персональных суперкомпьютеров Arbyte SC нового поколения. Систе

Arbyte Zeeger: однопроцессорный сервер для веб- и почтовых служб Группа компаний Arbyte представила сервер для рынка телеком-услуг – Arbyte Zeeger. Он представляет соб

Arbyte обновил модельный ряд профессиональных графических станций енный производитель специализированных решений для САПР, объявил об обновлении модельного ряда профессиональных графических станций. Однопроцессорные графические станции начального и среднего уровней Arbyte CADStation 2хх и 4хх поставляются в новых корпусах, на базе новейших 2х-ядерных и 4х-ядерных процессоров Intel и профессиональных решений nVIDIA нового поколения. Также произошла смена п

Обновлен модельный ряд графических станций Arbyte Группа компаний Arbyte, отечественный производитель специализированных решений для САПР, объявила об обновлен

Arbyte представил новую систему хранения данных Группа компаний Arbyte, отечественный производитель вычислительных систем для корпоративных клиентов, объявил

Arbyte выпустила высокопроизводительные вычислительные платформы Группа компаний Arbyte представила новые высокопроизводительные вычислительные платформы на базе новых процес

6 сентября прошла конференция «LANDesk. Управление процессами, ресурсами и безопасностью IT» конференция «LANDesk. Управление процессами, ресурсами и безопасностью IT 2007», организованная ГК Arbyte - национальным дистрибутором и центром технической поддержки LANDesk в России и страна

Arbyte заключила VAD-соглашение с Netaphor Software ГК Arbyte объявила о подписании VAD-соглашения (Value-Added Distributor) с компанией Netaphor So

Arbyte обновил модельный ряд профессиональных графических станций Группа компаний Arbyte, отечественный производитель специализированных решений для САПР, объявила об обновлен