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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сафмар РуссНефть НК Ульяновскнефть Нафта-Ульяновск Белкамнефть

Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть

ПАО НК «РуссНефть» — российская нефтегазовая компания. Обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах: Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири

СОБЫТИЯ

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10.03.2025 «Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ПАО НК «РуссНефть» 6
18.01.2021 «Русснефть» планирует внедрение первой российской DCAP-системы 3
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
04.08.2016 Эксперты «Крок» помогли «РуссНефти» обеспечить высокую надежность инфраструктуры и подготовиться к строительству резервного ЦОДа 1
01.10.2015 Оцифровка данных: как проститься с бумажными документами 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
22.07.2015 «Парма-Телеком» перешла на бренд ITPS 1
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
11.09.2013 R-Style завершила один из этапов оптимизации ИТ-систем «РуссНефти» 4
21.06.2013 Консолидированная выручка АФК «Система» в первом квартале 2013 г. выросла на 5,5% 5
25.02.2013 14 марта состоится конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» 2
10.01.2013 АФК «Система» заключила мега-контракт с Microsoft 1
04.07.2012 «Русснефть» оптимизирует работу своей почтовой службы с помощью Arbyte 3
28.03.2012 ECM-система Directum внедрена в «Ульяновскнефти» 6
18.01.2012 «РуссНефть» внедрила ЕСМ-систему Directum 2
28.10.2011 «Белкамнефть» расширила масштабы СЭД CompanyMedia 5
10.03.2011 Совет директоров АФК «Система» утвердил Михаила Шамолина в должности президента корпорации 2
04.03.2011 АФК «Система» традиционно забрала президента у МТС 1
04.03.2011 Совет директоров АФК «Система» рассмотрит кандидатуру Михаила Шамолина на пост президента корпорации 2
01.07.2010 «РуссНефть» внедряет Directum 3
26.05.2010 Круглый стол CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
15.05.2008 Круглый стол CNews: ИКТ в нефтегазовом секторе 1
16.07.2007 «Орскнефтеоргсинтез» расширяет функции ИСУ ресурсами 1
28.12.2006 "Орскнефтеоргсинтез" перешел на новую версию КИС "Парус" 1
18.07.2006 "РуссНефть" внедрит BPM-систему 1
16.08.2002 "АйТи" завершила проект автоматизации сети АЗС 1
12.04.2002 Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1
12.04.2002 Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1
11.04.2002 Оборот Sterling Group в 2001 году составил $24 млн. 1
31.08.2001 Sterling Group создаст единое информационное пространство Камбарской группы месторождений ОАО "Белкамнефть" 11
19.12.2000 Компании SAP и Sterling Group становятся партнерами в области консалтинговых услуг 1

Публикаций - 34, упоминаний - 75

Сафмар и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
SAP SE 5601 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 5
9594 4
Крок - Croc 1964 4
МегаФон 10742 3
Microsoft Corporation 25775 3
Oracle Corporation 7074 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Directum - Директум 1268 3
Pba Consult - Пи-Би-Эй Консалт 11 2
Ростелеком 10948 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
McKinsey & Company Int 293 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
МегаФон - Мобиком 230 2
Insight Technology Solutions - Инсайт Технолоджи Солюшнс 5 1
Samsung Electronics 11065 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Dell EMC 5180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Kingston Technology 218 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 1
Honeywell 309 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Газпром ПАО 1493 5
Татнефть 243 5
Газпром нефть 725 5
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Лукойл Калининградморнефть 6 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Альфа-Банк 1979 2
Русагро Группа Компаний 379 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Сафмар - Орскнефтеоргсинтез - ОНОС - Орский НПЗ 6 2
Газпром экспорт - Газэкспорт 7 2
РусГазИнжиниринг 3 1
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Нефтиса НК 3 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Enka - Энка - Рамэнка 10 1
Ямалгазинвест 3 1
Eriell Group 4 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 14 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 14 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
Нортгаз 8 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 5 2
Ростехнадзор РФ - Госэнергонадзор - Федеральный государственный энергетический надзор 3 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Directum СЭД - ECM-система 307 2
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 2
Microsoft Windows NT Load Balancing Service - Microsoft Windows Network Load Balancing - MSNLB 4 1
Корус Консалтинг - KONCRIT 20 1
Корус Консалтинг - Бустрейд - Korus B2B-портал 17 1
Эскадо 9 1
Корус Консалтинг ГК - ДАР - Korus Data Framework - KDF 3 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Oracle Hyperion 259 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 57 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Крок ЦОД Компрессор- 28 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SAP - mySAP.com 38 1
Directum Integration Toolset 12 1
АйТи-Ойл - SmartCity Gas - АЗК Решение автоматизации управления сетями АЗС 11 1
Шамолин Михаил 124 4
Меламед Леонид 150 3
Давиденко Сергей 4 3
Токмаков Сергей 7 2
Алифанов Кирилл 84 2
Евтушенков Владимир 217 2
Меламед Александр 95 2
Кравченко Константин 101 2
Ярцев Олег 1 1
Рахматуллин Салават 2 1
Егоркин Дмитрий 3 1
Будяков Андрей 1 1
Козленок Сергей 1 1
Сотников Павел 1 1
Сачков Дмитрий 1 1
Клименков Александр 3 1
Магдеев Руслан 1 1
Минина Лариса 1 1
Ваулина Елена 1 1
Караев Абдулла 2 1
Хабибуллина Лейсан 1 1
Дубенский Вячеслав 7 1
Ашихмин Владимир 2 1
Налетов Александр 3 1
Чучалин Александр 3 1
Шевякова Светлана 1 1
Гараев Рашит 1 1
Дубосков Андрей 1 1
Ткешелашвили Вахтанг 1 1
Franke Eric - Франке Эрик 31 1
Мидуков Александр 1 1
Wojacki Adam - Вояцки Адам 9 1
Суровец Дмитрий 115 1
Шеховцов Юрий 34 1
Натрусов Артем 313 1
Урьяс Вадим 98 1
Дунаев Сергей 63 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Лигачев Глеб 120 1
Скоробогатова Ольга 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Украина 7928 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Арланское нефтяное месторождение 1 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Камбарский район - Камбарка 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Венгрия - Будапешт 116 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Нефтегазснаб 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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