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Сафмар РуссНефть НК Ульяновскнефть Нафта-Ульяновск Белкамнефть
ПАО НК «РуссНефть» — российская нефтегазовая компания. Обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах: Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 34, упоминаний - 75
Сафмар и организации, системы, технологии, персоны:
|Шамолин Михаил 124 4
|Меламед Леонид 150 3
|Давиденко Сергей 4 3
|Токмаков Сергей 7 2
|Алифанов Кирилл 84 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Меламед Александр 95 2
|Кравченко Константин 101 2
|Ярцев Олег 1 1
|Рахматуллин Салават 2 1
|Егоркин Дмитрий 3 1
|Будяков Андрей 1 1
|Козленок Сергей 1 1
|Сотников Павел 1 1
|Сачков Дмитрий 1 1
|Клименков Александр 3 1
|Магдеев Руслан 1 1
|Минина Лариса 1 1
|Ваулина Елена 1 1
|Караев Абдулла 2 1
|Хабибуллина Лейсан 1 1
|Дубенский Вячеслав 7 1
|Ашихмин Владимир 2 1
|Налетов Александр 3 1
|Чучалин Александр 3 1
|Шевякова Светлана 1 1
|Гараев Рашит 1 1
|Дубосков Андрей 1 1
|Ткешелашвили Вахтанг 1 1
|Franke Eric - Франке Эрик 31 1
|Мидуков Александр 1 1
|Wojacki Adam - Вояцки Адам 9 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Натрусов Артем 313 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Дунаев Сергей 63 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Скоробогатова Ольга 60 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.